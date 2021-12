Steven Gerrard touché par le Covid ++ Denis Shapovalov aussi positif

La Norvégienne Oestberg ne participera pas aux JO Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Norvégienne Ingvild Flugstad Oestberg, double championne olympique, ne participera pas aux Jeux olympiques 2022 de Pékin pour raisons de santé, a annoncé dimanche la Fédération norvégienne de ski. "Le suivi prévu après les premières courses montre que son état de santé ne supporte pas le programme des courses", a souligné le médecin de l'équipe de ski de fond, Oeystein Andersen. "Ingvild doit donc à nouveau faire une pause plus longue, ce qui signifie que les Jeux olympiques arrivent malheureusement trop tôt", a-t-il estimé. Il s'agit d'un coup dur pour Oestberg, qui avait remporté le sprint par équipes des JO 2014 de Sotchi avec Marit Bjoergen et faisait partie du relais norvégien sacré en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud). Elle avait remporté une troisième médaille olympique, en terminant 2e du sprint individuel des JO 2014. "J'ai travaillé dur, j'ai fait de mon mieux, je me suis sentie bien et j'ai apprécié mon retour sur des skis. Les rêves sont brisés, mais je ne peux que regarder devant moi", a commenté la fondeuse de 31 ans, citée par la Fédération. Absente la saison dernière en raison de problèmes de santé, Oestberg est revenue en Coupe du monde cet hiver. Elle faisait partie du relais norvégien victorieux à Ruka (Finlande) en novembre dernier et s'était classée 8e début décembre du 10 km libre de Davos.

Hintermann et Rogentin, les Suisses les mieux classés Niels Hintermann tient la forme de sa vie. Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Niels Hintermann et Stefan Rogentin sont les Suisses les mieux classés lors du premier entraînement en vue de la descente Coupe du monde messieurs de mardi à Bormio. Ils ont pris les 6e et 9e rangs. Hintermann est resté à un haut niveau après les fêtes. Une bonne semaine après son 3e rang dans la descente de Val Gardena, il a montré une nouvelle fois ses ambitions. Le Zurichois avait déjà démontré il y a deux ans qu'il appréciait la piste "Stelvio". Il avait pris la 6e place de la deuxième descente. A Val Gardena, le Grison Rogentin avait aussi connu le succès. Avec un cinquième rang dans le Super-G, il avait clairement réalisé son meilleur résultat en Coupe du monde. Les autres Suisses en lice sur la Stelvio n'ont pas réalisé des temps leur permettant d'intégrer le top 20. Beat Feuz a atterri au 22e rang. Le meilleur temps a l'oeuvre de l'Italien Matteo Marsaglia. Carlo Janka a aussi pris le départ. Le Grison, qui avait manqué la tournée en Amérique du Nord en raison de problèmes au dos et qui avait dû faire l'impasse sur Val Gardena en raison d'un test positif au Covid-19, devrait enfin lancer sa saison mardi.

Aston Villa: Steven Gerrard touché par le coronavirus Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Steven Gerrard a été testé positif au Covid-19. Le manager d'Aston Villa n'assistera donc pas aux deux prochains matches de son équipe, a annoncé le club de Birmingham sur Twitter. L'ancien milieu de terrain de Liverpool manquera ainsi les matches à domicile contre Chelsea lors du Boxing Day, puis le déplacement à Leeds mardi prochain, pour autant que cette dernière rencontre soit maintenue. Le 18 décembre, le match d'Aston Villa à domicile contre Burnley avait été reporté peu avant le coup d'envoi en raison de cas positifs au Covid-19 dans l'effectif des Villans. Mercredi, Gerrard avait déclaré que ce serait "un cauchemar" de devoir jouer deux matches en deux jours avec seulement quatorze joueurs valides et que tout le monde au club craignait une potentielle contamination. "Nous avons eu cette semaine l'un de nos joueurs qui hésitait à sortir de sa voiture parce qu'il présentait des symptômes et qu'il a une jeune famille. Ce que l'on peut parfaitement comprendre", a encore dit Gerrard.

Curry et les Warriors matent les Suns Stephen Curry a inscrit 33 points pour les Warriors dimanche Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Les Warriors ont dominé les Suns 116-107 à Phoenix dans LE choc programmé le jour de Noël en NBA. Avec 33 points, 6 assists et 4 rebonds, Stephen Curry fut une nouvelle fois le grand artisan du succès de Golden State. La franchise californienne a forcé la décision dans l'ultime quart-temps, remporté 32-23, pour récupérer la 1re place de la Conférence Ouest - et de la Ligue - avec un bilan de 27 victoires pour 6 défaites. Les Warriors ont infligé leur sixième défaite de la saison au Suns, qui comptent quant à eux 26 succès. Stephen Curry (10/27 au tir, 5/16 à 3 points) a ainsi dépassé les 20 points pour la première fois de sa carrière le 25 décembre, en neuf matches disputés le jour de Noël. Mais il a laissé le rôle du héros à Otto Porter, qui a inscrit les 7 derniers points du match alors que Phoenix était revenu à 109-107 à 3'01'' du "buzzer". Les Warriors, qui devraient bientôt enregistrer le retour du deuxième "Splash Brother" Klay Thompson, n'avaient pourtant pas abordé ce choc dans les meilleures dispositions. Ils étaient ainsi privés de trois de leurs quatre meilleurs marqueurs, Andrew Wiggins, Damion Lee et Jordan Poole, tous soumis au protocole Covid. Les Suns, qui avaient gagné leurs 15 précédents matches disputés à domicile, alignaient quant à eux tous leurs meilleurs joueurs. Mais le meilleur marqueur du finaliste du championnat 2020/21, Devin Booker, a connu un jour sans, se contentant de 13 points avec un médiocre 5 sur 19 au tir.

Clippers: Paul George va manquer au moins 3-4 semaines Image: KEYSTONE/AP/José Luis Villegas L'ailier des Los Angeles Clippers Paul George souffre d'une rupture du ligament du coude droit. Sa blessure sera réévaluée dans trois à quatre semaines, a appris samedi le média spécialisé ESPN. Paul George a subi une entorse du coude le 6 décembre et a été écarté pendant deux semaines avant de retourner sur les parquets le 20 décembre. Visiblement diminué, il a tout de même marqué 25 points face aux Spurs, puis 17 points face aux Kings deux jours après. Mais des examens effectués en raison de la douleur qu'il ressentait ont révélé une rupture du ligament collatéral ulnaire. Sa blessure sera réévaluée après un repos de 3 à 4 semaines, à l'issue desquelles seront déterminées les prochaines étapes, explique ESPN. Paul George est, avec 24,7 points, 5,5 assists de moyenne, le meilleur scoreur et passeur des Clippers, actuels cinquièmes de la Conférence Ouest de NBA.

Shapovalov testé positif à son arrivée à Sydney Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Denis Shapovalov (ATP 14) a été testé positif au Covid-19 après son arrivée à Sydney, a-t-il déclaré dimanche. Le Canadien est le cinquième joueur ayant participé à la récente exhibition d'Abou Dhabi à subir un test positif, après Belinda Bencic, Emma Raducanu, Ons Jabeur et Rafael Nadal! "Je suis tous les protocoles, y compris l'isolement et l'information des personnes avec lesquelles j'ai été en contact", a rassuré Denis Shapovalov dans un tweet diffusé dimanche. "Pour l'instant, je ressens des symptômes mineurs et j'ai hâte de retourner sur le court, lorsque cela sera sans danger." Son cas met en lumière la menace du virus qui pèse sur l'Open d'Australie. Le Canadien de 22 ans est l'un des premiers joueurs à être arrivé en Australie, à trois semaines de la première levée du Grand Chelem de l'année. Il devait tout d'abord participer à l'ATP Cup avec le Canada. Mieux vaut arriver tôt... Denis Shapovalov avait affronté Rafael Nadal à Abou Dhabi. Le responsable de l'Open d'Australie, Craig Tiley, avait affirmé la semaine dernière qu'il était convaincu que l'ancien numéro un mondial espagnol pourrait participer à l'épreuve de Melbourne, qui doit débuter le 17 janvier. "Les joueurs qui sont testés positifs maintenant vont (s'isoler) jusqu'à ce qu'ils ne soient plus contagieux et qu'ils iront bien", avait déclaré Tiley aux journalistes. Comme il l'avait fait remarquer, joueurs et joueuses seraient bien inspirés d'arriver le plus tôt possible en Australie afin de s'éviter toute mauvaise surprise...

Les Hawks battus pour le retour de Capela Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Clint Capela a vécu un retour aux affaires compliqué samedi au Madison Square Garden, où les Hawks ont été battus 101-87 par les New York Knicks. L'intérieur d'Atlanta a cumulé 6 points et 9 rebonds lors de la première des cinq parties programmées en NBA le jour de Noël. Sorti du protocole Covid quelques heures à peine avant un match qui a démarré dès midi heure de l'Est, Clint Capela a manqué ses cinq premiers shoots. Le Meyrinois a terminé cette rencontre avec un piètre 2/7 au tir et n'a rentré que 2 des 6 lancers-francs dont il a bénéficié, en 28' passées sur le mythique parquet new-yorkais. Les Hawks, qui restaient sur six victoires consécutives à l'extérieur, ne se sont jamais véritablement remis d'un début de match cauchemardesque. John Collins (20 points, 8 rebonds samedi) et ses équipiers étaient en effet menés 19-3 après 4'12'', et 30-16 à 40'' de la fin du premier quart-temps. Atlanta - dont pas moins de huit joueurs restent soumis au protocole Covid - a certes pu recoller à six longueurs des Knicks à la 28e minute (65-59). Mais la franchise géorgienne a encaissé dans la foulée un partiel de 8-0 pour lâcher définitivement prise face aux Knicks de Julius Randle (25 points, 12 rebonds).

Cleveland prolonge le contrat de son entraîneur Les Cavs misent sur J.B Bickerstaff Image: KEYSTONE/AP/Tony Dejak L'entraîneur des Cleveland Cavaliers, J.B. Bickerstaff, a signé une prolongation de contrat portant "sur plusieurs années", a annoncé samedi le directeur général de la franchise, Koby Altman. La durée exacte de cette prolongation n'a pas été communiquée, mais selon ESPN, elle court jusqu'à la saison 2026-2027. "J.B. Bickerstaff est, sans aucun doute, le bon entraîneur pour mener cette franchise vers ce que nous croyons être un avenir très prometteur", a déclaré Koby Altman. "La décision de prolonger J.B. n'est pas basée uniquement sur les premiers succès de cette saison, mais plutôt sur l'ensemble de son travail depuis son arrivée à Cleveland." Entraîneur de Cleveland depuis le 19 février 2020, Bickerstaff (42 ans) avait initialement rejoint les Cavaliers en tant qu'entraîneur adjoint avant la saison 2019/20. Il a conduit cette saison les Cavaliers au cinquième meilleur bilan de la Conférence Est, avec 19 victoires et 13 défaites, transformant complètement cette équipe qui n'avait remporté que 19 matches au total en 2019/20 et 22 en 2020/21.

Le Covid-19 ruine la Coupe Spengler Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Coupe Spengler, qui devait débuter ce dimanche à Davos, n'aura pas lieu. Cette annulation est due aux... 17 tests positifs au Covid-19 enregistrés dans les rangs du HC Davos. Cette annulation constitue un nouveau coup dur pour les finances du HC Davos. Le club grison avait déjà été privé de la manne de Coupe Spengler l'an dernier. Elle intervient cette fois à la veille des trois coups du tournoi. Les organisateurs avaient pourtant tout tenté pour sauver cette édition. Après les forfaits du Team Canada et d'Ambri-Piotta entérinés en début de semaine, ils avaient pu faire appel au Slovan Bratislava et à une sélection bernoise pour conserver un plateau de six équipes. L'apparition du nouveau variant omicron ne cesse de bouleverser le calendrier du hockey sur glace dans le monde entier. La NHL doit observer une pause forcée qui l'a conduit à ne pas autoriser ses joueurs à disputer les prochains Jeux de Pékin. En Suisse, les 17 tests positifs dans les rangs du HC Davos auront également des conséquences sur le bon déroulement de la saison régulière.

Le championnat reprendra mardi Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey La NHL ne reprendra que mardi et non lundi comme initialement prévu. Ce report pour permettre à la fois l'évaluation des résultats des tests Covid-19 et de l'état de préparation des équipes. Les 14 matches prévus lundi soir ont été reportés, portant à 64 le total des rencontres reprogrammées en NHL cette saison à cause du Covid. Les responsables de la NHL avaient déjà avancé la pause de Noël de deux jours, à mercredi dernier au lieu de vendredi, devant le nombre de personnes et d'équipes impactées par le coronavirus. Ces bouleversements dans son calendrier avaient été à l'origine de la décision mercredi par la NHL de renoncer à libérer ses joueurs pour les Jeux olympiques (4-20 février) pour préserver le déroulement de son championnat perturbé par une déferlante de cas positifs de Covid-19. "Notre priorité est et doit rester de mener à bien notre saison régulière et les play-off de la meilleure des façons. C'est pourquoi nous allons utiliser le créneau du 6 au 22 février dévolu initialement à la participation aux Jeux olympiques pour reprogrammer les matches qui ont été reportés ou qui vont l'être", avait alors expliqué le patron de la NHL, Gary Bettman.

Hanyu rassure pleinement pour son retour en compétition Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Le Japonais Yuzuru Hanyu, double champion olympique en titre de patinage artistique, a réussi avec brio son retour en compétition après huit mois d'absence. Ceci à six semaines des JO. Hanyu, qui s'était blessé aux ligaments de la cheville droite lors d'une chute à l'entraînement le mois dernier, a dominé le programme court des Championnats du Japon sur la glace de Saitama. Il a été crédité d'un score de 111,31 points et devance largement Shoma Uno, son dauphin des JO 2018 de Pyeongchang (2e, 101,88 pts) et le vice-champion du monde 2021 Yuma Kagiyama (3e, 95,15 pts). Sur l'air du "Rondo Capriccioso", le patineur de 27 ans, n'a montré aucun signe de gêne et a hoché de la tête en signe d'approbation après sa prestation. "Je me souviens avoir fait une erreur juste au début de mon programme court la dernière fois que j'ai concouru ici, exactement au même endroit de la patinoire", a-t-il confié lors d'une conférence de presse. "J'étais donc nerveux, mais quand j'ai réussi mon quadruple salchow au début cette fois-ci cela m'a rassuré et j'ai pu continuer", a-t-il ajouté. Hanyu a indiqué qu'il allait inclure dans son programme libre dimanche un quadruple axel, ce qui n'a jamais été fait auparavant en compétition. Il y était quasiment arrivé à l'entrainement jeudi et il entend bien y parvenir dimanche. "Mais d'abord, je dois m'assurer jusque dans les dernières minutes d'entrainement de ne pas me blesser. Je dois faire attention à mon corps et garder ma concentration pour que tout se déroule comme prévu", a-t-il prévenu. Hanyu n'était plus apparu en compétition officielle depuis les Championnats du monde 2021 de Stockholm où il s'était classé 3e en mars dernier. Après avoir fait l'impasse sur une partie de la saison à cause de sa blessure, il a rassuré vendredi ses nombreuses supportrices qui redoutaient qu'il fasse l'impasse sur les JO de Pékin où il peut devenir le troisième patineur dans l'histoire, après le Suédois Gillis Grafström et la Norvégienne Sonja Henie, à remporter le titre olympique trois fois de suite En 2018, Hanyu avait préparé les JO dans des conditions assez similaires: une blessure à la cheville gauche, un forfait aux Championnats du Japon et un retour de justesse aux JO de Pyeongchang où il avait triomphé.

Burnley-Everton, troisième match du Boxing Day reporté Image: KEYSTONE/AP/Jon Super La rencontre de Premier League entre Burnley et Everton, prévue le 26 décembre, est devenue le troisième match du Boxing Day à être reporté. Ceci en raison de la pandémie. Des cas de covid dans l'effectif d'Everton avaient amené le club à demander le report de la rencontre jeudi. Mais cette demande initiale a été rejetée, bien que Rafael Benitez, le manager d'Everton, ait déclaré qu'il ne disposait que de neuf joueurs de champ opérationnels pour ce match du Boxing Day, traditionnellement l'une des journées les plus chargées du calendrier du football anglais. Everton a finalement annoncé vendredi que le match avait été annulé. La Premier League a ajouté qu'elle avait pris la décision "regrettable" de reporter le match à la suite d'une réunion du conseil d'administration vendredi. Le match de Liverpool contre Leeds et le déplacement de Watford chez les Wolves, également prévus dimanche, ont déjà été reportés en raison de nombreux cas de covid. Au total, treize matches ont été annulés au cours des deux dernières semaines alors que la Grande-Bretagne enregistre un nombre record de cas positifs de Covid dus au variant Omicron du virus. En début de semaine, les clubs de Premier League ont rejeté l'option d'interrompre temporairement la saison.

Jesper Olofsson patinera à Bienne dès l'été prochain Image: KEYSTONE/PostFinance En fin de contrat avec Langnau, Jesper Olofsson va rester dans le canton de Berne. Le meilleur compteur de National League a signé deux ans à Bienne. Après Berne et Langnau, l'attaquant suédois va connaître le troisième club bernois de National League. Celui qui aura 30 ans le 7 avril prochain réussit une superbe saison avec les Tigers. Il compte 45 points en 35 matches et a déjà réussi 23 buts. Après une première pige à Berne, Olofsson a choisi Langnau pour une saison et le voilà désormais dans le Seeland. Bienne possède donc déjà cinq étrangers sous contrat pour la saison prochaine avec Olofsson, Lööv, Yakovenko, Rajala et Sallinen.

Fribourg prête Hughes à Genève Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Toujours court au niveau des gardiens, Genève-Servette a trouvé une autre solution provisoire. Les Aigles vont obtenir le prêt du Fribourgeois Connor Hughes jusqu'au 10 janvier. Ce prêt est assorti d'une option de prolongation jusqu'au 30 janvier. Hughes ne pourra pas jouer contre Fribourg et peut être rappelé par Gottéron à tout moment. Cette solution permet à Genève-Servette d'obtenir une autre garantie après le prêt de Dominic Nyffeler (Kloten) et à Connor Hughes d'acquérir davantage d'expérience. Le Canado-Suisse a disputé quatre matches complets avec Fribourg et trois avec Sierre cette saison. Pour accompagner Reto Berra, ce sont les juniors élite Loic Galley et Robin Terrier qui se relaieront.