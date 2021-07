Stricker à Gstaad +++ L'OMS est inquiète concernant l'Euro

Jadon Sancho transféré à Manchester United pour 85 millions d'euros Jadon Sancho retrouvera son pays natal. Image: KEYSTONE/Pool AP/MARTIN MEISSNER L'attaquant de l'équipe d'Angleterre Jadon Sancho, grand espoir britannique, va quitter son club de Dortmund pour rejoindre Manchester United, un transfert d'un montant de 85 millions d'euros, Dans un communiqué, Dortmund indique avoir trouvé un accord pour que le club anglais débourse une "indemnité de transfert fixe de 85 millions d'euros (réd: 93 millions de francs)" pour le départ du joueur de 21 ans. La durée du contrat avec Manchester n'a pas été précisée mais selon les médias allemands, le joueur, initialement sous contrat avec Dortmund jusqu'en 2023, signe pour cinq ans avec à la clé dix millions de bonus possibles. Il s'agit d'un des transferts les plus chers de la Bundesliga et l'attaquant devient le deuxième joueur anglais le plus cher après le passage, estimé à 87 millions d'euros, du défenseur Harry Maguire de Leicester aux Red Devils il y a deux ans. Sancho est actuellement en course à l'Euro avec l'Angleterre, qualifiée pour les quarts de finale samedi contre l'Ukraine (21h00 à Rome). C'est l'un des grands espoirs du football anglais, passé notamment par les académies de Watford et de Manchester City, club qu'il a quitté en 2017 pour le BVB. Joueur majeur du Borussia Dortmund (16 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison), il est devenu le complice favori du buteur norvégien Erling Haaland. Sancho n'a joué que quelques minutes à l'Euro jusqu'à présent avec l'équipe des Three Lions. Plusieurs clubs de la riche Premier League ambitionnaient de faire revenir au pays ce talent et Manchester United avait déjà fait une première offre à l'automne dernier.

L'OMS appelle à un meilleur suivi des spectateurs de l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Zac Goodwin Les villes-hôtes des derniers matches de l'Euro doivent assurer un meilleur suivi de la circulation des spectacteurs, y compris avant leur arrivée et après leur départ du stade. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) tombée jeudi. "Nous avons besoin de regarder bien au-delà des stades eux-mêmes", a souligné lors d'un point-presse Catherine Smallwood, une responsable de la branche européenne de l'OMS, interrogée sur les recommandations face à la hausse des cas à Londres et Saint-Pétersbourg. La capitale britannique doit accueillir les demi-finales et la finale du tournoi la semaine prochaine, la deuxième ville russe sera le théâtre vendredi du quart de finale entre la Suisse et l'Espagne. Interrogé sur le risque que l'Euro ait joué ou joue le rôle de "supercontaminant", le directeur de l'OMS Europe Hans Kluge a répondu: "J'espère que non, mais je ne peux pas l'exclure". Plusieurs centaines de cas ont été détectés chez des spectateurs de matches de l'Euro, notamment des Ecossais de retour de Londres, des Finlandais de retour de Saint-Pétersbourg ou des spectateurs dans le stade de Copenhague qui se sont avérés porteurs du variant plus contagieux "Delta". "Ce que nous devons regarder autour des stades c'est comment les gens s'y rendent, est-ce qu'ils se déplacent dans des convois de bus bondés ou est ce qu'ils appliquent des mesures individuelles?", a souligné Mme Smallwood. L'OMS Europe appelle aussi à mieux suivre ce que les spectateurs peuvent faire "quand ils quittent le stade, vont-ils dans des bars ou dans des pubs très fréquentés?", a-t-elle ajouté. L'organisation onusienne a appelé à la vigilance sur tous les grands rassemblements de l'été en général, Euro de foot ou non. "Ce que nous savons c'est que dans une situation de hausse des cas, des grands rassemblements peuvent jouer le rôle d'amplificateur en termes de transmission", a souligné Mme Smallwood.

Trois paires suisses de beach retenues Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Septante-quatre athlètes suisses ont désormais leur ticket en poche pour les JO de Tokyo. Swiss Olympic annonce notamment jeudi la sélection de trois paires de beachvolley. Les meilleures perspectives semblent être du côté des beachvolleyeuses. Le duo Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré a été retenu sur la base de son 10e rang mondial. Toutes les deux avaient déjà participé aux JO de Rio 2016, chacune cependant avec une autre partenaire. Egalement officiellement retenues, Nina Betschart/Tanja Hüberli étaient depuis longtemps sûres d'être du voyage grâce à leur excellent classement. Elles sont 7es mondiales. Elles feront leurs débuts olympiques. La paire masculine a décroché son viatique au dernier moment. Elle sera composée de Mirco Gerson et Adrian Heidrich, le frère de Joana. La très bonne prestation de Mirco Krattiger et Florian Beer le week-end dernier à la Continental Cup à La Haye a permis à la Suisse d'obtenir in extremis un quota chez les hommes. Heidrich/Gerson disputeront leurs premiers JO. Albane Valenzuela de la partie En golf, la commission de sélection a retenu Albane Valenzuela. A 23 ans, elle s’apprête à participer à ses deuxièmes JO. La Genevoise, de mère française et de père mexicain, a joué pour l'Université de Stanford lors de ses études aux Etats-Unis. Elle est professionnelle depuis 2019 sur le LPGA Tour. La Vaudoise Morgane Métraux aurait elle aussi eu le niveau et rempli les critères de sélection. Mais elle préfère renoncer aux JO, "le coeur lourd", pour se concentrer sur le classement annuel du Symetra Tour aux Etats-Unis en vue de rejoindre également le circuit professionnel. En concours complet, Felix Vogg, Mélody Johner et Robin Jodel représenteront la Suisse dans l'épreuve par équipes. Eveline Bodenmüller sera remplaçante.

Une invitation pour Dominic Stricker à Gstaad Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Swiss Open Gstaad (17 au 25 juillet) a attribué une invitation pour le tableau principal au Bernois Dominic Stricker (ATP 293). Stricker va tenter pour la troisième fois de briller sur le sol helvétique. Au printemps, le talent de Grosshöchstetten avait d'abord remporté le tournoi Challenger de Lugano avant d'atteindre les quarts de finale du Geneva Open en mai à l'occasion de son premier tournoi ATP avec des succès sur Marin Cilic et Marton Fucsovics. Stricker a totalement mérité sa wildcard, a relevé Michael Lammer, coach principal des M23 à Swiss Tennis, "par son développement au cours des derniers mois et ses très bonnes performances contre des joueurs cotés, Stricker a rempli toutes les attentes placées en lui." Pour le rendez-vous traditionnel de l'Oberland, les têtes d'affiche seront l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 10), le Canadien Denis Shapovalov (ATP 12), le Norvégien Casper Ruud (ATP 14) et le Chilien Cristian Garin (ATP 20), quatre joueurs du top 20. Les spectateurs seront autorisés. Les billets d'entrée sont en vente chez Ticketcorner et chez Gstaad Saanenland Tourismus.

Semenya échoue dans son défi sur 5000 m Image: KEYSTONE/AP/JEFF CHIU Double championne olympique du 800 m, Caster Semenya ne pourra pas participer aux JO de Tokyo. L'athlète sud-africaine, "forcée" par World Athletics à monter sur 5000 m, a échoué dans sa dernière tentative de réaliser les minima. La grande dominatrice du double tour de piste est ainsi victime du nouveau règlement de la fédération internationale qui oblige les athlètes hyperandrogènes - affichant naturellement un taux "trop élevé" de testostérone - à renoncer à certaines distances comme le 800 ou le 1500 m, où elles seraient trop avantagées. "Forcée" de se lancer sur 5000 m, Semenya visait minima olympiques, fixés à 15'10''. Après une tentative assez prometteuse sur la distance dans son pays (15'32''14), elle jouait sa dernière carte mercredi soir à Liège. Verdict sans appel: 15'50''12, loin de la tête de course. Son gabarit puissant ne l'aide pas sur ces épreuves d'endurance. Mais Semenya y prend goût: "Il me faut du temps pour m'habituer à cette distance. Je le fais car j'aime l'athlétisme et pour les gens qui me soutiennent." Bras de fer de dix ans Au terme d'un bras de fer de dix ans avec World Athletics Semenya - et les autres athlètes féminines dans son cas - avait perdu son combat devant le Tribunal fédéral (TF) en septembre dernier. Ce dernier avait confirmé que pour continuer à disputer leurs distances favorites, Semenya et ses pairs devaient suivre un traitement hormonal. A défaut, elles doivent renoncer aux distances allant du 400 m au mile, sur lesquelles leur avantage hormonal serait trop important. Cette décision était aussi un coup dur pour des athlètes comme la Burundaise Francine Niyonsaba ou la Kényane Margaret Wambui, respectivement 2e et 3e des JO 2016 sur 800 m à Rio, derrière... Semenya. Niyonsaba toutefois ira à Tokyo. Elle a réussi les minima sur 5000 m en courant cet été en 14'54''38, à Montreuil. Wambui, elle, ne se rendra pas au Japon. La Kényane plaide, en vain, pour l'introduction d'une troisième catégorie pour ces athlètes "atypiques". Caster Semenya n'a pas désarmé malgré son échec dans la quête des minima. Elle a saisi en février dernier la Cour européenne des droits de l'homme.

Chris Paul envoie Phoenix en finale Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Les Suns se sont qualifiés mercredi pour la troisième finale NBA de leur histoire. Phoenix est allé battre chez eux les Los Angeles Clippers 130-103 dans l'acte VI de la demi-finale de la Conférence Ouest grâce notamment à un formidable Chris Paul (41 points). La franchise de l'Arizona aura donc l'occasion d'accrocher un premier titre à son palmarès, 28 ans après sa dernière finale, perdue par l'équipe emmenée par Charles Barkley face aux Bulls de Michael Jordan. Elle se frottera aux Bucks ou aux Hawks de Clint Capela, qui en sont à 2-2 dans leur série. Phoenix peut donc remercier son meneur Chris Paul qui, avec 41 points et 67% de réussite au tir (dont un somptueux 7 sur 8 à 3 points), a fait figure d'artilleur en chef à Los Angeles. Un statut illustré par son action à quatre points à huit minutes de la fin du match qui a enfoncé définitivement les Clippers. Peu après, "CP3" a même fait perdre la tête au meneur adverse Patrick Beverley: celui-ci a été expulsé après avoir poussé violemment le vétéran de 36 ans (dont 16 passées dans la Ligue), qui va participer à sa première finale NBA. "Seize ans de tout cela, 16 ans d'opérations, de travail acharné, de défaites - de grosses défaites... On va profiter ce soir", a réagi Chris Paul. "C'est ma famille aussi", a salué Chris Paul en parlant de Los Angeles et des Clippers, le joueur ayant passé six saisons dans la mégapole californienne entre 2011 et 2017. Mais le meneur a surtout tenu à rendre hommage à ses coéquipiers actuels qui l'ont "accueilli à bras ouverts dès le premier jour".

Tampa Bay mène 2-0 face à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Gerry Broome Tampa Bay a imposé une deuxième fois sa loi à domicile en finale de la Coupe Stanley. Le Lightning mène 2-0 face à Montéal après son succès 3-1 décroché mercredi soir. Dominé 5-1 dans l'acte I en Floride, le Canadien a pourtant su réagir. La franchise québécoise a pris le match en main dès le premier tiers, dans lequel elle a cadré 13 tirs contre 6 pour le Lightning. Mais les Habs se sont heurtés à un Andrei Vasilevskiy à nouveau intraitable. Auteur de 42 arrêts devant le filet floridien, le portier russe n'a capitulé qu'une seule fois, à la 31e en infériorité numérique, sur un tir du poignet de Nick Suzuki qui semblait anodin. Il a parfaitement tenu la baraque au plus fort de la pression montréalaise au troisième tiers-temps. Son vis-à-vis Carey Price (20 parades) n'a pas grand-chose à se reprocher. Mais il n'a pas été aidé par ses défenseurs, trop laxistes sur le 2-1 marqué par Blake Coleman sur un plongeon désespéré à 1''1 de la fin du deuxième tiers. Et c'est un puck perdu derrière sa cage par l'arrière Joel Edmundson qui a permis à Ondrej Palat d'inscrire le 3-1 à 4'18'' du terme de cette partie. 90,2% de chances de gagner Tenant du titre, Tampa Bay a donc fait la moitié du chemin le séparant d'une troisième Coupe Stanley. Montréal n'a déjà quasiment plus droit à l'erreur pour sa première finale depuis 1993 avant le troisième match, prévu vendredi soir au Québec: 90,2% des équipes (46/51) ayant mené 2-0 dans une finale de NHL jouée au meilleur des sept matches ont fini par soulever le trophée.

Golubic écrase Collins 6-2 6-0 au 2e tour Image: KEYSTONE/AP/Alberto Pezzali Viktorija Golubic (WTA 66) a fait mieux que sauver l'honneur helvétique mercredi à Wimbledon. Dernière représentante de Swiss Tennis en lice dans le tableau féminin après les défaites de Belinda Bencic et Jil Teichmann, la Zurichoise s'est hissée au 3e tour en écrasant l'Américaine Danielle Collins (WTA 48) 6-2 6-0 en 63'. C'est simplement la deuxième fois que Viktorija Golubic (28 ans) atteint les 16es de finale d'un Grand Chelem, en 18 apparitions dans un tableau final. La Zurichoise avait déjà figuré à ce stade de la compétition sur le gazon londonien en 2019, subissant alors la loi de l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 35 à l'époque). Et la lauréate de l'édition 2016 de l'Open de Gstaad pourra croire en ses chances vendredi au 3e tour. Elle se mesurera à Madison Brengle (WTA 82), tombeuse en deux manches de Sofia Kenin (no 4) mercredi. Elle a battu l'Américaine il y a quelques jours à peine, en qualifications sur le gazon d'Eastbourne (4-6 6-3 6-0). Victorieuse 11-9 au troisième set de Veronika Kudermetova (no 29) au 1er tour, Viktorija Golubic n'a pas connu les mêmes difficultés mercredi sur le court no 8. Elle a survolé les débats face à Danielle Collins, qui lui a facilité la tâche en commettant pas moins de 26 fautes directes. La Zurichoise n'a concédé qu'une seule fois son service dans cette partie, alors qu'elle menait déjà 4-1 dans la manche initiale. Elle a ensuite remporté cinq jeux d'affilée pour mener 6-2 3-0 face Danielle Collins, qui a alors fait appel au kiné en raison d'une douleur au genou gauche.

Euro terminé pour l'Ukrainien Besedin, blessé Besedin est forfait pour la suite de l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Artem Besedin est forfait pour la suite de l'Euro et ne jouera donc pas le quart de finale contre l'Angleterre, samedi à Rome, a indiqué la Fédération ukrainienne (AUF). L'attaquant s'est blessé contre la Suède (2-1 ap) mardi en 8es de finale à Glasgow. Il a été touché aux ligaments du genou gauche par un tacle du Suédois Marcus Danielson, qui a été exclu après visionnage de l'action par l'arbitre italien Daniele Orsato, à la 99e minute. Besedin a été transporté à Kiev immédiatement après le match pour des examens. Son rétablissement prendra "entre trois et six mois", précise le communiqué.

Bencic chute d'entrée à Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Belinda Bencic (no 9) a chuté dès le 1er tour à Wimbledon. La St-Galloise, finaliste sur le gazon de Berlin dix jours plus tôt, s'est inclinée 6-3 6-3 devant la Slovène Kaja Juvan (WTA 102). C'est la première fois depuis l'US Open 2018 que Belinda Bencic est battue dès son entrée en lice dans un tournoi du Grand Chelem. Elle nourrissait pourtant de grandes ambitions sur l'herbe de Church Road, où elle a cueilli le titre junior en 2013 et atteint les 8es de finale chez les "grandes" en 2015 et en 2018. Belinda Bencic a été nettement dominée mercredi par une Kaja Juvan (20 ans) plus entreprenante et plus solide à l'échange. Elle a commis pas moins de 28 fautes directes, contre 13 seulement pour la Slovène. Et les deux joueuses ont réussi toutes deux 22 coups gagnants dans une rencontre qui n'a duré que 79'. La St-Galloise a totalement manqué son entame de match, concédant les cinq premiers jeux. Elle a mieux résisté dans le deuxième set, effaçant un break concédé dans le cinquième jeu en recollant à 3-3. Mais elle a perdu les trois derniers jeux de cette partie, dans laquelle elle n'a gagné que quatre de ses neuf jeux de service.

Federer à nouveau sur le Centre Court jeudi Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Roger Federer (no 6) foulera à nouveau le gazon du Centre Court jeudi à Wimbledon pour son 2e tour. Le duel entre le Bâlois et le Français Richard Gasquet (ATP 56) est le troisième programmé sur ce court, après deux parties du tableau féminin. Il devrait démarrer vers 17h30 heure suisse. En grande difficulté au 1er tour avant l'abandon de son adversaire Adrian Mannarino, Roger Federer peut néanmoins aborder avec confiance son 2e tour. Il mène 18-2 dans son face-à-face avec Richard Gasquet (35 ans), qu'il a battu 10 fois d'affilée depuis 2011 sans perdre le moindre set au passage. Les deux hommes ont déjà été opposés à deux reprises sur le gazon de Wimbledon, au 1er tour en 2006 et en demi-finale en 2007. Roger Federer s'était à chaque fois imposé en trois sets, sur la route du titre.

Djokovic domine Anderson en trois sets Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Novak Djokovic (no 1) s'est hissé pour la 15e fois au 3e tour à Wimbledon, en 16 apparitions sur le gazon londonien. Le double tenant du titre s'est imposé 6-3 6-3 6-3 au 2e tour face au Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 102) dans un "remake" de la finale 2018. Programmé en ouverture sur le Centre Court, Novak Djokovic a donc validé son ticket pour les 16es de finale alors que quelques parties du 1er tour - dont celle de Belinda Bencic - n'avaient pas encore démarré. Mais cette troisième journée devrait être épargnée par la pluie, et le 1er tour devrait être terminé aujourd'hui. Novak Djokovic n'a pas connu la moindre difficulté face à Kevin Anderson, si ce n'est à nouveau quelques glissades. Impressionnant de régularité, le Serbe n'a commis que 6 fautes directes mercredi, pour 25 coups gagnants. Et il n'a pas eu à faire face à la moindre balle de break dans une rencontre qui a duré 1h41'. La quête d'un 20e titre majeur ne devrait pas être trop entravée au 3e tour pour Novak Djokovic. Il se mesurera à l'Américain Denis Kudla (ATP 114), face à qui il s'est imposé à deux reprises en deux affrontements, sans perdre le moindre set.

