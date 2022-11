Stricker en demi-finale ++ Le FC Bâle bat Lucerne

Un 2e succès en 2 matches pour Stricker Dominic Stricker jouera les demi-finales des Next Gen ATP Finals Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI Dominic Stricker (ATP 111) jouera les demi-finales des Next Gen ATP Finals vendredi à Milan. Le Bernois s'est qualifié en décrochant mercredi son deuxième succès en deux matches dans le Round Robin. Vainqueur de Jack Draper (ATP 41) en trois tie-breaks mardi, Dominic Stricker a signé une nouvelle performance de choix. Le gaucher de 20 ans a battu le favori du tournoi, l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 23), 4-3 (7/5) 4-3 (8/6) 3-4 (7/9) 3-4 (6/8) 4-3 (7/3). Il aurait même pu conclure en trois sets s'il avait converti sa première balle de match, obtenue à 6/5 dans le troisième jeu décisif. Dominic Stricker abordera donc sans pression son dernier match dans le groupe rouge, jeudi face à Tseng Chun-Hsin (ATP 90). Le champion junior de Roland-Garros 2020 est en effet assuré de terminer en tête de sa poule, dont la 2e place reviendra au vainqueur du duel entre Lorenzo Musetti et Jack Draper.

Bâle remonte au 3e rang Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le FC Bâle est allé s'imposer 2-0 à Lucerne mercredi en Super League dans un match en retard. Les Rhénans passent ainsi de la 7e à la 3e place du classement, avec tout de même 11 points de retard sur le leader Young Boys. Un but inscrit sur penalty à la 6e minute a mis les Rhénans sur les bons rails. La scène décisive s'est produite dès la 3e, lorsque le défenseur lucernois Denis Simani a frappé Andi Zeqiri à la tête avec le coude. L'ex-Lucernois Darian Males a transformé le penalty, récompensant ainsi les Bâlois pour leur entame de match prometteuse. Lucerne s'est ensuite montré trop passif sur le plan offensif et ne s'est procuré que de rares occasions. C'est Mohamed Dräger qui s'est approché le plus de l'égalisation à la 20e lorsque le portier du FCB Marvin Hitz a dévié son tir sur la barre transversale. C'est finalement Bradley Fink, également formé au FC Lucerne, qui a forcé la décision à la 87e. C'en était trop pour l'entraîneur du FC Mario Frick, expulsé à la 90e minute pour avoir bousculé le quatrième arbitre.

Le FC Sion poursuit l'aventure, pas Lausanne Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Sion a sué pour se défaire de Wil en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, ne s'imposant qu'après prolongations (2-1). Au contraire des Valaisans, Lausanne ne verra pas les quarts de finale après sa lourde défaite contre Young-Boys 5-1. Face à l'actuel deuxième de Challenge League, Sion a eu de la peine à faire honneur à son statut de favori. Au Bergholz, la troupe de Paolo Tramezzani a souffert pour développer son jeu face à une formation saint-galloise bien regroupée autour de son gardien Keller. Malgré plusieurs changements opérés en seconde période, Sion a dû se résoudre à partir en prolongations. Dans cet exercice périlleux, les Sédunois ont bénéficié d'un pénalty à la 102e minute à la suite d'une faute du portier adverse. La sentence a été parfaitement exécutée par Wylan Cyprien. Derrière, les Valaisans ont inscrit un second but sept minutes plus tard par l'intermédiaire de Luca Zuffi. La réduction de l'écart de Wil signée Silvio en toute fin de match a néanmoins donné quelques sueurs froides à Paolo Tramezzani et son banc. Des regrets pour le LS Après avoir sorti Zurich au tour précédent, Lausanne rêvait d'accrocher un autre "gros" à son tableau de chasse avec Young Boys. Devant quelque 7500 spectateurs à la Tuilière, les hommes de Ludovic Magnin ont cependant complètement manqué leur entame de match. Ils étaient déjà menés 2-0 après 11 minutes de jeu après des réussites de Rrudhani et Blum. Pourtant, les Vaudois n'ont pas abdiqué, et Custodio a rallumé la flamme de l'espoir en inscrivant le 2-1 peu après la demi-heure. Derrière, Lausanne a poussé et peut même s'estimer lésé en raison d'un pénalty non sifflé (58e) après un contact entre Alvyn Sanches et un défenseur bernois. Le train était alors malheureusement passé pour le LS qui s'est fait punir à trois reprises par les gâchettes bernoises en fin de match.

Mendy dément être un "danger pour les femmes" Image: KEYSTONE/EPA/PAUL CURRIE Le champion du monde Benjamin Mendy a démenti être un "danger pour les femmes" mercredi durant le procès où il est accusé de sept viols. Mais il a semblé regretter un mode de vie "fou", comme "un train lancé à toute vitesse". Âgé de 28 ans, le défenseur français, suspendu depuis un an par Manchester City, est jugé depuis début août à Chester, accusé de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre sept femmes. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Le joueur, qui plaide non coupable, risque la prison à perpétuité. Après des mois consacrés à l'accusation, sa défense a désormais aussi la parole, et Benjamin Mendy a commencé à témoigner depuis ce lundi. "Je ne pensais pas clairement" Interrogé par le procureur sur les fêtes organisées à son domicile ou dans un appartement loué à Manchester malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, Mendy a répondu: "à l'époque, je faisais seulement la fête. Je ne pensais pas clairement". "Vous étiez un danger pour les femmes, n'est-ce-pas?", a insisté le procureur. "Non, jamais", a répondu le joueur, qui assure n'avoir eu que des rapports sexuels consentis. "J'étais fou. Je prenais des risques. Les fêtes, les règles du Covid... c'était comme un train lancé à toute vitesse et qui roulait sans s'arrêter jusqu'à ce que j'aille en prison, où j'ai été pour la première fois seul, et où j'ai pu penser à tout ça pour la première fois", a tenté d'expliquer le Français. Quatre mois en détention provisoire Benjamin Mendy a passé plus de quatre mois, d'août 2021 à janvier 2022, en détention provisoire. Libéré début janvier, il avait été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Il est jugé au côté d'un autre homme, Louis Saha Matturie - sans rapport avec l'ex-joueur Louis Saha -, poursuivi de son côté pour six viols et trois agressions sexuelles. Il a également plaidé non coupable.

France: Giroud, Varane et Kimpembe iront au Qatar Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a retenu 25 joueurs pour la Coupe du monde au Qatar. Parmi eux figurent Olivier Giroud, 36 ans, ainsi que plusieurs convalescents dont Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Karim Benzema. Didier Deschamps n'a en revanche pas convoqué le gardien de l'AC Milan Mike Maignan, actuellement blessé. L'ancien capitaine des Bleus a préféré rappeler le vétéran Steve Mandanda, 37 ans, qui évolue à Rennes depuis le début de la saison. Onze champions du monde 2018 - parmi lesquels le capitaine et portier titulaire Hugo Lloris, Steve Mandanda et les stars de l'attaque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann - figurent dans la liste. Sa version définitive doit être transmise à la FIFA au plus tard lundi à 19h00.

Tiger Woods fera son retour en décembre Image: KEYSTONE/AP/DANTE CARRER Tiger Woods va rejouer en compétition du 1er au 4 décembre lors du Hero World Challenge aux Bahamas, a-t-il annoncé mercredi sur son compte Twitter officiel. Vainqueur de 15 Majeurs pendant sa carrière, Woods (46 ans) fait partie des 20 joueurs inscrits pour ce tournoi sur invitation dont il est l'hôte chaque année, sur le parcours d'Albany à New Providence dans les Bahamas, prévu du 1er au 4 décembre. Il s'agira de son premier tournoi depuis le British Open en juillet à St Andrews. Grièvement blessé à une jambe dans un accident de voiture en février 2021, Tiger Woods a vécu une longue période de rééducation dans l'année qui a suivi. Il a pris la 47e place du dernier Masters à Augusta puis a abandonné au PGA Championship, après trois tours sur quatre, et n'a pas réussi à passer le cut au British Open. Plus personne ne l'a vu en compétition depuis.

Bencic donne la victoire à la Suisse face à l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung La Suisse a pris un départ idéal dans le groupe A de la phase finale de la Billie Jean King Cup à Glasgow. La formation du capitaine Heinz Günthardt s'est imposée dès le deuxième simple face à l'Italie, grâce aux succès de Belinda Bencic et de Jil Teichmann. La St-Galloise (WTA 12) a offert la victoire à son équipe en dominant Jasmine Paolini (WTA 59) 7-5 6-3 dans le choc des nos 1. Ce fut bien plus compliqué pour la Seelandaise, qui a écarté une balle de match avant de battre Elisabetta Cocciaretto (WTA 65) 6-3 4-6 7-6 (7/5) dans le match d'ouverture. Finalistes malheureuses l'an dernier à Prague, les Suissesses auront donc leur destin en mains au moment de se mesurer au Canada de Leylah Fernandez (WTA 40) et Bianca Andreescu (WTA 45) vendredi dans la dernière rencontre de cette poule A. Les Canadiennes entrent en lice jeudi face à l'Italie, qui n'a plus le droit à l'erreur. Belinda Bencic et Jil Teichmann devront certainement élever leur niveau de jeu face aux joueuses à la feuille d'érable pour envoyer la Suisse en demi-finales. Même si la St-Galloise a su serrer sa garde dans le "money time" pour s'éviter toute mauvaise surprise, elle n'a pas offert toutes les garanties. Un deuxième set mieux maîtrisé La championne olympique de simple s'est en effet retrouvée à deux points de la perte du premier set à 4-5 sur son engagement, après avoir mené tranquillement 4-2. Elle a ensuite dû écarter trois balles de 6-6 sur son service, avant de s'adjuger les cinq derniers points de cette manche initiale. Belinda Bencic s'est en revanche montrée plus solide dans le deuxième set, même si elle a laissé Jasmine Paolini revenir de 0-2 à 2-2. La St-Galloise a accéléré la cadence à 3-3, s'adjugeant les trois derniers jeux du match en signant le break à deux reprises pour s'imposer après 1h38' de jeu.

Corée du Sud: Son Heung-min jouera au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Capitaine de la sélection sud-coréenne, Son Heung-min (35 buts en 106 capes) a annoncé mercredi sur son compte Instagram qu'il participerait bien au Mondial 2022. L'attaquant de Tottenham a pourtant été victime d'une fracture orbitaire contre Marseille en Ligue des champions au début du mois. "Jouer pour son pays à la Coupe du monde est le rêve de tant d'enfants, tout comme cela a été le mien. Je ne raterais ça pour rien au monde. Je suis très impatient de représenter notre beau pays, à bientôt", a-t-il écrit dans un message où il remercie les supporters pour leur messages après sa blessure. Son a été opéré en fin de semaine dernière pour "consolider une fracture autour de son oeil gauche" occasionnée par un choc avec le défenseur marseillais Chancel Mbemba, lors de la victoire des Spurs 2-1 au Vélodrome. Sa participation au Mondial semblait alors très incertaine, malgré le précédent de Kevin de Bruyne, qui avait subi la même blessure peu avant l'Euro de l'été 2021 et avait finalement pu tenir sa place à partir du deuxième match de poule.

Le Sénégal tremble pour Sadio Mané Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek L'international sénégalais Sadio Mané, blessé avec le Bayern mardi, sera absent pour le match des Munichois à Schalke samedi. L'incertitude plane sur sa participation au Mondial 2022. "Sadio Mané s'est blessé à l'extrémité du péroné droit lors de la victoire du Bayern Munich contre le Werder Brême 6-1. Il sera absent pour le match contre Schalke samedi", a expliqué le club allemand. "D'autres examens seront réalisés dans les prochains jours, le Bayern est en échange avec le staff médical de la fédération sénégalaise", a ajouté le décuple champion d'Allemagne en titre. Elément clé Cette blessure de Mané intervient à 12 jours de l'entrée en lice du Sénégal à la Coupe du monde au Qatar, le 21 novembre contre les Pays-Bas. Champion d'Afrique avec le Sénégal début février, finaliste de la Ligue des champions fin mai avec Liverpool (défaite contre le Real Madrid), deuxième dans la course au Ballon d'Or 2022 derrière l'international français Karim Benzema, Sadio Mané est l'élément clé de l'équipe d'Aliou Cissé, qui doit annonce sa liste de joueurs pour le Mondial vendredi. L'annonce de la blessure de "Ballonbuwa" ("le sorcier du ballon"), le surnom de Mané, et la possibilité d'un forfait nourrit de grandes inquiétudes au Sénégal. "Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern - Werder Brême. Comme je te l'ai dit: Sadio, coeur de Lion! De tout coeur avec toi! Dieu te bénisse!", a tweeté le président sénégalais Macky Sall.

Covid long: Selina Rutz-Büchel met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Selina Rutz-Büchel (31 ans) a annoncé la fin de sa carrière. La détentrice du record de Suisse du 800 m a pris cette décision en raison de son état de santé, car elle souffre d'un Covid long. "En raison de problèmes récurrents de santé, j'ai décidé de quitter le sport de compétition. L'exercice de ma passion m'a permis de vivre de merveilleux moments et de faire de superbes rencontres, tout en grandissant comme être humain", a-t-elle indiqué. L'athlète du Toggenburg a participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016, ainsi qu'à trois championnats du monde et autant de championnats d'Europe. Elle s'était signalée aux Européens M23 en 2013 à Tampere en remportant la médaille de bronze sur sa distance de prédilection. Deux titres européens en salle En 2015, elle est devenue championne d'Europe du 800 m en salle à Prague. La même année, elle a établi à Paris un record national du double tour de piste en 1'57''95, chrono qui n'a pas été battu depuis par une Suissesse. Deux ans plus tard à Belgrade, elle a défendu victorieusement son titre européen indoor. Selina Rutz-Büchel s'est encore signalée il y a deux ans à Bellinzone en établissant son deuxième meilleur temps sur 800 m. Elle a disputé sa dernière course en février 2021 en demi-finale des Européens en salle à Torun, en Pologne. Se rendre à l'évidence Depuis qu'elle a été frappée par le coronavirus en avril 2021 et souffre depuis d'un Covid long, elle n'a plus pu suivre son programme d'entraînement normal. En avril dernier, elle a donné naissance à une fille, ce qui lui a apporté un changement salutaire. Elle a encore tenté un retour, mais elle a dû se rendre à l'évidence. "J'ai constaté que mon état de santé actuel ne me permettait pas de m'entraîner correctement."

Teichmann offre le 1er point à la Suisse face à l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Jil Teichmann (WTA 35) a mis l'équipe de Suisse sur les bons rails dans la phase finale de la Billie Jean King Cup. La gauchère seelandaise lui a offert un premier point face à l'Italie en battant Elisabetta Cocciaretto (WTA 65) 6-3 4-6 7-6 (7/5), après avoir écarté une balle de match à 2-5 dans le troisième set. En manque de confiance et de résultats probants depuis son 8e de finale à Roland-Garros, Jil Teichmann semblait pourtant au bord de la rupture à 2-0 en faveur de l'Italienne dans la manche décisive. Elle venait en effet de perdre six jeux d'affilée en enchaînant les fautes directes, après avoir pourtant mené 6-3 4-2. Mais Jil Teichmann n'a rien lâché. La native de Barcelone est même revenue de nulle part, effaçant une balle de match à 2-5 en claquant un ace. Soudain plus solide à l'échange, elle a renversé la vapeur en empochant cinq des six derniers jeux d'une partie au scenario improbable qui a duré 3h07'. Belinda Bencic (WTA 12) aura donc l'occasion de donner la victoire à la Suisse dans le deuxième simple, qui l'oppose à Jasmine Paolini (WTA 59). Capitaine italienne, Tathiana Garbin a en effet renoncé à aligner ses deux joueuses les mieux classées, Martina Trevisan (WTA 28) et Lucia Bronzetti (WTA 56), qui devraient disputer le double.

Coupe du monde: les 26 joueurs suisses sont connus La liste des 26 Suisses qui iront au Qatar Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Murat Yakin a dévoilé la liste des 26 joueurs qui composeront l'équipe de Suisse lors de la Coupe du monde au Qatar. Quatre gardiens y figurent, dont Yann Sommer et Jonas Omlin, actuellement blessés. Les deux hommes ne jouent pour l'instant pas, mais ils devraient être opérationnels pour le tournoi au Qatar, peut-être pas au début mais ensuite. Cela dépendra de leur rapidité de guérison. Le milieu des Young Boys Fabian Rieder a été convoqué pour la première fois. Les deux principaux absents de la liste sont Kevin Mbabu (Fulham) et Steven Zuber (AEK Athènes). Ils sont tous deux de piquet, ainsi notamment que les joueurs de YB Cédric Itten et Christian Fassnacht. Sixième grand tournoi pour Shaqiri Xherdan Shaqiri rejoindra Valon Behrami au nombre de participations à des phases finales. Après les Coupes du monde 2010, 2014 et 2018 ainsi que les Euro 2016 et 2021, l'international aux 108 sélections disputera son sixième grand tournoi. D'autres joueurs suisses, riches d'une grande expérience, se rendront également au Qatar. Environ la moitié de l'équipe a disputé au moins trois phases finales. La Coupe du Monde 2022 sera par contre une première pour Michel Aebischer, Fabian Frei, Ardon Jashari, Philipp Köhn, Noah Okafor, Renato Steffen et Fabian Rieder. "Nous avons eu l'embarras du choix à certains postes. De nombreux joueurs ont fourni des prestations convaincantes au cours des dernières semaines et des derniers mois. Mais au final, j'ai dû me limiter à 26 noms. Je suis convaincu que ces 26 joueurs peuvent nous aider à tout moment à réaliser nos objectifs", a expliqué le sélectionneur.

Dominés par les Flames, les Devils trouvent le moyen de gagner Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Plus rien n'arrête les Devils. New Jersey a cueilli mardi son septième succès d'affilée en NHL en battant 3-2 les Calgary Flames, grâce notamment au 6e but de la saison de Nico Hischier et aux 33 arrêts de Vitek Vanecek. La franchise de Newark n'avait pas signé une telle série victorieuse depuis février 2011. En bon capitaine, Nico Hischier a une nouvelle fois montré l'exemple dans une rencontre où les Devils ont été dominés. Le centre valaisan a inscrit le but de la victoire - le 3-2 - sur une action de rupture à 8'10'' de la fin du match, alors que les Flames avaient "tourné" dans la zone défensive des Devils pendant plus de deux minutes. "Ce n'était pas notre meilleur match", a souligné Nico Hischier, dont l'équipe n'a cadré que 20 tirs mardi. "Nous n'avions pas les jambes en première période, pour être honnête c'était embarrassant. Mais nous avons trouvé le moyen de revenir. C'est énorme de parvenir à gagner ce genre de matches", a-t-il ajouté. Aussi bien qu'en 1993/94 Egalement auteur de son 8e assist de la saison sur le 1-1 signé Ryan Graves à la 26e, Nico Hischier en est à 14 points en 12 apparitions cette saison. Le no 1 de la draft 2017 a été désigné première étoile de cette partie. Son coéquipier zurichois Jonas Siegenthaler n'a pas compté, après avoir vu son but de la 18e annulé pour hors-jeu. Les Devils pointaient donc toujours en tête de la Metropolitan Division mardi soir, avec 20 points obtenus en 13 parties. La franchise de Newark, qui a gagné 10 de ses 11 derniers matches, n'avait pas décroché un 10e succès aussi tôt dans la saison depuis l'exercice... 1993/94. Un 5e point pour Moser Deux autres Suisses se sont illustrés mardi en NHL. Janis Moser a réussi un assist - son 5e de la saison pour un total de 6 points - dans un match gagné 4-1 par Arizona sur la glace de Buffalo. Pius Suter a également délivré une passe décisive avec Detroit, qui s'est toutefois incliné 3-2 aux tirs au but face à Montréal.

Stricker prend un départ de rêve à Milan Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Dominic Stricker (ATP 111) a signé un succès probant pour son entrée en lice dans les Next Gen ATP Finals de Milan. Le Bernois a dominé le Britannique Jack Draper (ATP 41) 4-3 (7/5) 4-3 (7/5) 4-3 (7/5) dans le groupe vert mardi soir. Le champion junior de Roland-Garros 2020 a pourtant joué à se faire peur dans la première manche de ce duel de gauchers, manquant quatre balles de set à 3-1 40/0 sur son service. Mais il a maîtrisé son sujet dans les trois jeux décisifs d'une partie dans laquelle il a armé 14 aces au total. Dominic Stricker disputera son deuxième match dans ce Masters M21 mercredi soir vers 21h. Il défiera le favori de ce tournoi, l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 23), dans le choc entre les vainqueurs de la 1re journée. Le Bernois affrontera le Taïwanais Tseng Chun-Hsin (ATP 90) jeudi en conclusion de ce Round Robin.