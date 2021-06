Stricker gagne à Stuttgart +++ Raffaele Sannitz prend sa retraite

Une fausse bonne idée Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Ravir un set à Rafael Nadal à Roland-Garros n'est pas l'idée du siècle. Diego Schwartzman (no 10) l'a appris à ses dépens en quart de finale. Le Majorquin a battu l'Argentin 6-3 4-6 6-4 6-0 pour se hisser une quatorzième fois dans le dernier carré de la Porte d'Auteuil. Son adversaire vendredi sera le vainqueur de la rencontre entre Novak Djokovic et Matteo Berrettini. Pendant trois sets, ce quart de finale fut de toute beauté. Diabolique en défense, Diego Schwartzman a cru jusqu'au milieu du troisième set pouvoir devenir le troisième homme après Robin Soderling et Novak Djokovic à réussir l'impossible: battre Rafael Nadal à Roland-Garros. Conscient du danger, Rafael Nadal a élevé le niveau de son jeu pour enlever les... neuf derniers jeux de la rencontre. Il a fait payer au prix fort au lutin argentin son impudence. Avec le gain de la deuxième manche, Diego Schwartzman a, en effet, mis fin à une série de 36 sets remportés consécutivement par Rafael Nadal dans ce tournoi qu'il a déjà gagné à 13 reprises. Et qu'il devrait logiquement enlever une quatorzième fois ce dimanche. Aucun autre joueur ne maîtrise comme lui la terre battue parisienne.

Stefan Bissegger tout en maîtrise Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Stefan Bissegger (EF Education) a remporté en patron la 4e étape du Tour de Suisse entre St-Urban et Gstaad sur 171 km. C'est la 2e victoire World Tour pour le Thurgovien après celle sur Paris-Nice. Le spécialiste de l'effort solitaire, 22 ans, a battu au sprint ses deux compagnons d'échappée Benjamin Thomas et Joey Rosskopf sur l'aérodrome de Saanen. Il s'agit de la deuxième victoire helvétique sur ce Tour de Suisse après celle de Stefan Küng lors du contre-la-montre inaugural de dimanche à Frauenfeld. Partis à 94 km de l'arrivée, Thomas, Rosskopf et le Suisse Joel Suter ont vu Bissegger les rejoindre à 78 km du but. Dans le col de Saanenmöser, Suter a lâché l'affaire et Bissegger a bien senti dans les courbes rapides de la descente vers l'aérodrome de Gstaad qu'il était bien en jambes. "Enfin, a lancé le vainqueur du jour à l'arrivée. Je suis vraiment heureux de cette victoire. J'ai vu que j'étais le meilleur dans la descente, mais je ne voulais pas prendre trop de risques. J'ai d'ailleurs failli tomber dans le dernier giratoire. Est-ce que c'est ma plus belle victoire? Sans doute, parce que c'est une étape en ligne et pas un chrono qui est ma discipline de prédilection." Au général, Bissegger remonte au 10e rang à 38 secondes de Mathieu van der Poel. Stefan Küng occupe lui toujours la 3e place à 4 secondes. Jeudi, première étape de montagne avec trois ascensions au programme et un passage en terres romandes. Le peloton va partir de Gstaad puis attaquer le Pillon pour ensuite remonter la Vallée du Rhône. Après la montée d'Erschmatt, les coureurs grimperont à Loèche-les-Bains au terme de 175 km d'efforts.

Dominic Stricker gagne aussi sur gazon Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Trois semaines après son quart de finale au Geneva Open, Dominic Stricker (ATP 335) a apporté la preuve qu'il était aussi à l'aise sur gazon. Il a passé le premier tour à Stuttgart. Le Bernois s'est imposé 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) devant le qualifié moldave Radu Albot (ATP 89). Dans une rencontre interrompue à deux reprises en raison d'une panne de... l'oeil électronique et d'une averse, Dominic Stricker a su rebondir après une entame bien laborieuse. Il a, en effet, concédé deux breaks lors de ses deux premiers jeux de service. Ce jeudi, le Bernois affrontera en huitième de finale Hubert Hurkacz (ATP 20), tête de série no 2 du tournoi et exempté du premier tour. Titré en avril dernier au Masters 1000 de Miami, le Polonais reste sur trois défaites au premier tour, à Madrid, à Rome et à Roland-Garros où il avait pourtant mené deux manches à rien contre le Néerlandais Botic Van de Zandschulp (ATP 154).

Maria Sakkari élimine la tenante du titre Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Iga Swiatek (no 8) ne signera pas le doublé ce samedi à Roland-Garros. La tenante du titre a été éliminée en quart de finale, battue 6-4 6-4 par Maria Sakkari (no 17). Diminuée par une gêne aux adducteurs, la Polonaise a été désarmée devant la puissance de la Grecque qui disputait le premier quart de finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem. Au lendemain de succès de Stefanos Tsitsipas sur Daniil Medvedev, Maria Sakkari a tenu, elle aussi, à s'asseoir à la table des demi-finalistes. Sa victoire ne souffre aucune discussion. Elle a su trouver les bonnes zones et, également, insister sur le coup droit en souffrance de la Polonaise. A 25 ans, la Grecque rejoint dans le dernier carré trois autres nouvelles venues à ce stade en Grand Chelem: sa future adversaire, la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 33), ainsi que la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (wta 32) et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 85). C'est la première fois dans l'ère Open qu'aucune des dix premières têtes de série du tableau féminin n'atteint les demi-finales de Roland-Garros.

Barbora Krejcikova déjoue tous les pronostics Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON 33e joueuse mondiale, Barbora Krejcikova disputera ce jeudi les demi-finales des Internationaux de France. Titrée à Roland-Garros en double il y a trois ans, la Tchéque déjoue tous les pronostics. Elle s'est qualifiée à la faveur de son succès 7-6 (8/6) 6-3 devant Coco Gauff (no 24). Ce match fut renversant dans la mesure où la Tchèque a écarté cinq balles de premier set. Elle a ensuite très vite pris le large dans la seconde manche avant d'être prise de vertiges alors que la ligne d'arrivée était en vue. Elle a, en effet, mené 5-1 40-0 avant de galvauder cinq balles de match pour permettre à l'Américaine de revenir à 5-3. Mais elle a su retrouver le relâchement nécessaire pour conclure sur un jeu blanc au service. Jeudi face à la tenante du titre Iga Swiatek ou à la Grecque Maria Sakkari, Barbora Krejcikova tentera de gagner un... onzième succès de rang. Elle a, en effet, enlevé le tournoi de Strasbourg la semaine qui a précédé ces Internationaux de France pour signer cette série magnifique. A 17 ans, Coco Gauff a pu mesurer tout ce qui lui manque encore. L'Américaine a accusé un terrible trou d'air après la perte du premier set pour espérer un meilleur sort. Elle n'est pas parvenue à oublier les cinq balles de premier set dans sa raquette qui ont tout changé.

Covid-19: Intermarché-Wanty-Gobert quitte le Tour de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe Intermarché-Wanty-Gobert a décidé de quitter le Tour de Suisse mercredi avant le départ de la 4e étape. La décision vient après le test positif d'un collaborateur au Covid-19. Le collaborateur concerné a été testé positif au Covid 19 mardi après un test PCR et a immédiatement été placé en isolement à l’hôtel. Il ne présente aucun symptôme et se sent bien. L’ensemble de l’équipe a été soumis mardi soir à un contrôle dont les résultats, connus mercredi matin, sont négatifs. Les organisateurs du Tour sont en contact depuis mardi soir avec les services compétents du médecin cantonal. Toutes les décisions ont été prises en commun. Choix respecté Le team concerné a reçu, en raison des différents tests effectués, l’autorisation de poursuivre la course. Malgré cela, la direction du team Intermarché- Wanty-Gobert a pris la décision de quitter aujourd’hui le Tour de Suisse. Les organisateurs ont indiqué pleinement respecter ce choix.

HC Lugano: Raffaele Sannitz range ses patins Image: KEYSTONE/TI-PRESS Raffaele Sannitz (38 ans) a décidé de mettre un terme à sa carrière, a indiqué le HC Lugano. L'attaquant a disputé 22 saisons consécutives. Il a été deux fois champion avec les bianconeri. Né à Mendrisio, Sannitz a été formé à Lugano et a débuté en première équipe lors de la saison 1999/2000, à l'âge de 16 ans. Au total, il a disputé 887 matches de championnat suisse avec son club de coeur. Seul Julien Vauclair a revêtu plus souvent la tunique des bianconeri, soit 939 fois. Sannitz a fait deux parenthèses loin du Tessin. Il tenté sa chance en Amérique du Nord en 2004/05 après avoir été drafté par les Columbus Blue Jackets, mais n'a pas joué en NHL. Il a évolué en AHL avec Syracuse Crunch et en ECHL. L'attaquant a également disputé 42 matches en prêt à Kloten en 2012/13. 77 sélections Son palmarès est riche de deux titres de champion en 2003 et 2006. Il a aussi participé à six finales de play-off. Sa fiche fait état de 127 buts et 212 assists avec Lugano. Sannitz a aussi joué 77 fois avec l'équipe de Suisse (14 buts et 16 assists), participant à quatre Mondiaux et aux JO de Vancouver en 2010.

Super League: Giorgio Contini entraînera Grasshopper Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Giorgio Contini (47 ans) a été nommé entraîneur de Grasshopper, qui retrouvera la Super League. Le technicien était libre après la fin de son contrat au Lausanne-Sport, où il a oeuvré trois ans. Contini avait permis au club vaudois de remonter en Super League en 2019/20, avant d'atteindre le 6e rang lors de la saison écoulée. Il a déjà aussi dirigé Vaduz et Saint-Gall avant son expérience à Lausanne. Au total, il compte 170 matches comme entraîneur dans l'élite du football suisse. Directeur technique des Sauterelles, Seyi Olofinjana est persuadé d'avoir trouvé l'oiseau rare. "Avec Giorgio, nous avons un coach très compétent et expérimenté, qui connaît très bien le football suisse. C'est avec lui que nous voulons faire nos prochains pas." GC à la tête de GC... Giorgio Contini se réjouit de cette nouvelle tâche. "Je suis conscient de faire partie d'un projet passionnant. Nous devrons faire un travail dur et honnête pour convaincre nos nombreux fans que cela vaut la peine de nous consacrer de l'attention, du temps et de l'investissement." Le nouvel entraîneur possède déjà au moins les bonnes initiales pour s'intégrer dans le club: GC à la tête de GC, cela devrait marcher...

Euro 2021: l'équipe de Suède durcit ses mesures contre le Covid-19 Image: KEYSTONE/EPA/Janerik Henriksson La sélection suédoise pour l'Euro va être soumise à des mesures anti-Covid renforcées. La décision a été prise après la détection mardi de deux cas chez les joueurs. L'ailier vedette Dejan Kulusevski et le milieu Mattias Svanberg ont en effet contracté le virus. "Puisqu'il s'agit désormais de deux joueurs testés positifs, l'équipe médicale et la direction de la sélection se sont réunies mardi soir pour discuter de différentes mesures pour limiter le risque de contagion", a indiqué la fédération suédoise. Une série de mesures ont été actées: des tests rapides quotidiens et un nombre renforcé de tests PCR, des réunions en intérieur en plus petits groupes et dans des espaces plus grands, des soins plus limités et possiblement en extérieur, etc. Spectre de la contagion Privée dans la dernière ligne droite de sa star Zlatan Ibrahimovic, l'équipe entame l'Euro de la pire des façons avec le spectre de la contagion, à moins d'une semaine de son entrée en lice. Testé positif en premier, Dejan Kulusevski est déjà officiellement forfait au moins pour le premier match contre l'Espagne lundi, et Mattias Svanberg devrait suivre une fois son infection confirmée. Le sélectionneur Janne Andersson a dit espérer le retour de Kulusevski dans le groupe pour la deuxième rencontre, le 18 juin contre la Slovaquie. Forfait possible Selon les règles officielles, si une équipe est partiellement placée en quarantaine ou à l'isolement, le match se jouera comme prévu si celle-ci "dispose d'au moins treize joueurs, y compris un gardien". L'UEFA peut aussi reprogrammer le match "dans les 48 heures", quitte à le faire dans un autre site. Si cette reprogrammation est impossible, l'instance sanctionnera l'équipe jugée "responsable de l'annulation du match" d'une défaite par forfait sur le score de 0-3.

Six sur six pour le Brésil Image: KEYSTONE/EPA/NATHALIA AGUILAR Et de six ! Le Brésil poursuit son récital dans le tour préliminaire de la Coupe du monde. Il a cueilli un sixième succès de rang à la faveur de son succès 2-0 au Paraguay. A Asuncion, Neymar a livré la marchandise. Le Parisien a ouvert le score pour son 66e but en sélection avant de délivrer une passe décisive pour le 2-0 du Lyonnais Paqueta. La Seleçao n'avait pas entamé d'une aussi belle manière ce tour préliminaire depuis celui de la Coupe du monde de 1970. Le Brésil compte désormais six points d'avance sur l'Argentine. A Barranquilla, Lionel Messi et ses coéquipiers ont concédé le nul 2-2 devant la Colombie. Les Argentins ont craqué à la 94e minute sur une tête de Miguel Borja. Ils pensaient avoir match gagné après les réussites initiales de Cristian Romero (3e) et de Leandro Paredes (8e). Malgré ce nul, l'Argentine conforte néanmoins sa deuxième place après la défaite de face au Pérou (2-1) et du nul de l'Uruguay au Venezuela (1-1). A noter, enfin, que le Servettien Boris Cespedes a été titularisé avec la Bolivie qui a obtenu un nul méritoire à Santiago devant le Chili (1-1).

Fin de série pour Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Atlanta n'a pas fait le break. Victorieux dimanche de l'acte I de leur demi-finale de Conférence contre Philadelphia, les Hawks n'ont pas signé un cinquième succès de rang en play-off. Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 118-102 sur le parquet des 76ers qui reviennent ainsi à 1-1 dans la série. L'acte III se déroulera ce vendredi à Atlanta. Avec Joel Embiid auteur de 40 points, Shake Milton a été le grand homme de la soirée. Sorti du banc en seconde période, l'arrière a inscrit 14 points, avec notamment un 4 sur 5 à 3 points, pour fermer la porte à Atlanta. "Nous n'avons pas été à la hauteur en défense", fulminait le coach des Hawks Nate McMillan. Un différentiel de -25 Si elle fut celle de Shake Milton, cette soirée fut bien laborieuse pour Clint Capela. Avec "seulement" 8 rebonds, le pivot genevois n'a pas gagné la bataille des airs. Crédité de 10 points, il a, surtout, accusé un différentiel de -25, soit le plus lourd de la rencontre. A Salt Lake City, Utah a enlevé le premier match de sa demi-finale contre les Clippers. Mené 60-47 à la pause, le Jazz s'est imposé 112-91 grâce notamment aux 45 points de Donovan Mitchell.

Carolina et El Nino éliminés Image: KEYSTONE/AP/GERRY BROOME Il n'y a pas eu de miracle pour Carolina et Nino Niederreiter. Les Hurricanes ne verront pas les demi-finales des play-off, battus 4-1 par Tampa Bay. A Raleigh, Tampa Bay s'est imposé 2-0 dans l'acte V pour obtenir le droit de défier le vainqueur de la confrontation qui oppose les Islanders à Boston. Tenant du titre, le Lightning a pu compter sur la maîtrise de son gardien Andrei Vaselevskiy. Auteur de 29 arrêts, le Russe a signé son deuxième blanchissage dans ces séries finales. Tampa Bay a forcé la décision sur des réussites de Brayden Point à la 25e et de Ross Colton à la 30e. Aligné durant 17'48'', Nino Niederreirer a été crédité d'un bilan neutre. Le Grison n'avait pas participé aux quatre premières rencontres de la série en raison d'une blessure au haut du corps contractée à l'entraînement. Il était le dernier Suisse encore en lice dans ces play-off. Vegas prend la main Dans l'autre match de la soirée, Vegas s'est imposé 3-2 à Denver face à Colorado après avoir été mené 2-0 grâce à une réussite de Matt Stone après 50'' de jeu dans la prolongation. Les Golden Knights mènent désormais 3-2 dans la série dont le vainqueur sera opposé en demi-finale au Canadien.

Tsitsipas rejoint Zverev en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Stefanos Tsitsipas (no 5) a remporté le premier choc de la quinzaine à Roland-Garros. Le Grec s'est qualifié pour les demi-finales en dominant Daniil Medvedev (no 2) 6-3 7-6 (7/3) 7-5 mardi soir. Sorti en cinq sets par Novak Djokovic l'automne dernier, Stefanos Tsitsipas disputera sa deuxième demi-finale d'affilée sur la terre battue parisienne, la quatrième au total en Grand Chelem. Le Grec de 22 ans devra prendre le meilleur sur l'Allemand Alexander Zverev (no 6) vendredi pour atteindre sa première finale majeure. Daniil Medvedev (25 ans), qui n'avait jusqu'à cette année pas gagné le moindre match à Roland-Garros, a pourtant eu sa chance mardi soir. Mené 6-3 3-1, le finaliste du dernier Open d'Australie a haussé son niveau de jeu pour se procurer deux balles d'égalisation à un set partout à 5-4 sur le service adverse. En vain. Le Russe a également pu y croire dans la troisième manche, où il a mené 4-2, mais il a livré un jeu de service catastrophique à 4-3. Plus solide à l'échange, Stefanos Tsitsipas (22 ans) a remporté cinq des six derniers jeux du match, concluant la partie sur un retour gagnant après un service... à la cuillère-volée de Daniil Medvedev!

Benzema sort sur blessure face à la Bulgarie Image: KEYSTONE/EPA Karim Benzema est sorti sur blessure à la 39e minute du match amical France - Bulgarie mardi au Stade de France, à une semaine du premier match de l'Euro contre l'Allemagne le 15 juin à Munich. "C'est une béquille, il a pris un bon coup sur (...) le muscle au-dessus du genou", a précisé le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps au retour des vestiaires. "Il s'est arrêté car il sentait que ça durcissait donc il n'y a pas de risque à prendre de toute façon. Le staff médical est à son chevet", a-t-il ajouté. L'avant-centre du Real Madrid, rappelé à la surprise générale pour l'Euro (11 juin-11 juillet), a été remplacé quasiment dans la foulée par Olivier Giroud. Avant sa sortie, il a grimacé après s'être visiblement mal réceptionné sur une tentative de la tête dans la surface bulgare. D'abord strappé, il a ensuite réclamé le changement à l'encadrement des Bleus.