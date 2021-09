Stricker ne tremble pas +++ Monachon sur le départ

Laaksonen offre un 2e point à la Suisse Image: KEYSTONE/EPA EFE/GERMAN FALCON L'équipe de Suisse de Coupe Davis a fait un grand pas vers la participation aux prochains barrages du groupe mondial I. Elle mène 2-0 face à l'Estonie à Bienne après les deux premiers simples. Henri Laaksonen (ATP 119) a apporté un deuxième point à la formation du capitaine Severin Lüthi en battant le gaucher Mattias Siimar (ATP 1041) 6-4 6-0. Dominic Stricker avait placé la Suisse sur les bons rails en dominant le no 1 estonien Vladimir Ivanov (ATP 717) 6-3 6-4 dans le match d'ouverture. Seizième de finaliste du récent US Open, Henri Laaksonen s'est montré tout autant impressionnant que le grand espoir bernois vendredi. Il a bien concédé son service dès le premier jeu du match. Mais ce fut la seule alerte de l'après-midi pour le Schaffhousois, qui a effacé immédiatement ce break de retard. Henri Laaksonen n'a perdu au final que 8 points sur son engagement, dont 4 dans le premier jeu. Il a su élever son niveau de jeu dans le "money time" de la première manche, accélérant la cadence à 4-4 pour s'adjuger les huit derniers jeux d'une rencontre qui a duré 54' seulement. La décision dès le double? L'issue de ce barrage du groupe II ne fait plus aucun doute tant Dominic Stricker et Henri Laaksonen ont affiché une nette supériorité vendredi. Le Bernois aura l'occasion d'offrir la victoire à son équipe dès 13h samedi lors du double, qu'il devrait jouer au côté de Marc-Andrea Hüsler.

Hirschi abandonne son maillot de leader Image: KEYSTONE/EPA Après avoir porté deux jours le maillot jaune de leader au Tour du Luxembourg, Marc Hirschi a perdu la première place du classement général malgré une bonne performance dans le contre-la-montre. Le Bernois de l'équipe UAE Emirates a pris la sixième place de l'étape de 25,4 kilomètres avec départ et arrivée à Dudelange. Il a concédé 47'' à son plus grand concurrent, le Portugais Joao Almeida. Ce dernier a pris la deuxième place du "chrono", battu de 2'' par son coéquipier de l'équipe Deceuninck, l'Italien Mattia Cattaneo. Almeida, qui ne comptait qu'un retard de 4'' au classement général avant le contre-la-montre, reprend ainsi le maillot jaune de leader. Almeida, qui rejoindra l'équipe d'Hirschi la saison prochaine, précède désormais de 43'' le Bernois. Le Tour du Luxembourg se terminera ce samedi avec une cinquième étape très vallonnée sur 183 km entre Mersch et Luxembourg. Le parcours est très ressemblant à celui de l'étape de mercredi que Marc Hirschi avait remportée légèrement détaché. Il s'agissait de sa première victoire depuis son triomphe fin septembre 2020 à la Flèche Wallonne.

Stricker met la Suisse sur les bons rails Image: KEYSTONE/Manuel Lopez Dominic Stricker (ATP 287) a signé des débuts victorieux en Coupe Davis. Le grand espoir bernois a offert le premier point à la Suisse dans le barrage du groupe mondial II qui l'oppose à l'Estonie sur le Rebound Ace de Bienne. Le champion junior de Roland-Garros 2020 s'est imposé 6-3 6-4 en 75' devant le no 1 estonien Vladimir Ivanov (ATP 717) vendredi. Il a ainsi pleinement justifié la confiance que lui a accordée le capitaine Severin Lüthi, qui l'a titularisé au détriment du plus expérimenté et mieux classé Marc-Andrea Hüsler (ATP 160). 14 aces Quart de finaliste à Genève et à Stuttgart sur le front de l'ATP Tour cette année, Dominic Stricker (19 ans) a nettement dominé les débats face à Vladimir Ivanov, un joueur de 34 ans qui n'a jamais figuré parmi les 300 premiers mondiaux. Auteur de 14 aces, il n'a ainsi perdu que 12 points sur son engagement. Deux breaks - le premier réalisé à 3-2 dans la première manche, le deuxième à 2-2 dans la seconde - lui ont suffi pour forcer la décision. Le gaucher bernois aurait pu faire plus facilement la différence dans le deuxième set, mais Vladimir Ivanov est parvenu à écarter six balles de break pour prolonger quelque peu le suspense. Laaksonen face au 1041e mondial Seizième de finaliste du récent US Open, Henri Laaksonen (ATP 119) a pour mission d'apporter un deuxième point à la Suisse. Le Schaffhousois devrait être à l'abri d'une mauvaise surprise dans le deuxième simple face au no 2 estonien Mattias Siimar (ATP 1041), dont le meilleur classement est un... 1038e rang obtenu en août.

Raphaël Monachon passe la main Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Raphaël Monachon quitte ses fonctions d'entraîneur du relais féminin 4x100 m. Il veut consacrer plus de temps à sa famille et estime qu'un passage de témoin est bienvenu en vue des prochains JO. L'entraîneur du Jura bernois, ancien recordman de Suisse du 110 m et participant aux JO de Sydney en 2000, veut "éviter de faire l'année de trop", a-t-il expliqué en révélant son départ à ATS-Keystone. "Quand j'ai pris mes fonctions à fin 2017, ce sont les relayeuses qui avaient demandé ma venue. Dans mon esprit, je m'engageais pour une durée limitée. Aujourd'hui, l'heure est venue de passer la main." Swiss Athletics est à la recherche d'un (d'une) successeur dès la saison prochaine. L'héritage de Monachon est de qualité: sous sa houlette, les relayeuses ont terminé trois fois quatrièmes dans une compétition majeure, aux Championnats d'Europe 2018, aux Mondiaux 2019 et aux JO 2021. Y a-t-il de la déception pour l'entraîneur d'être resté au pied des podiums? "A Berlin en 2018, cela s'est joué sur des détails, le bilan est mitigé. En revanche, aux Mondiaux de Doha, notre 4e place m'a plutôt surpris en bien. Et aux Jeux de Tokyo, après réflexion, je pense que le résultat correspondait à notre niveau." Pour 2022, année de Championnats d'Europe (à Munich) et du monde (à Eugene) tout à la fois, l'objectif ne peut être que de décrocher deux médailles. "Il faudra que chaque athlète progresse encore individuellement. La personne qui me succédera apportera de nouvelles impulsions, un regard neuf. Les relayeuses avaient fini par trop bien me connaître, j'étais très proche d'elles émotionnellement", confie Monachon.

Yulimar Rojas veut doubler triple saut et longueur Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Gutierrez Championne olympique et recordwoman du monde du triple saut, la Vénézuélienne Yulimar Rojas veut défendre son titre aux JO de Paris en 2024 mais aussi tenter de décrocher le titre en saut en longueur. "Je suis une athlète de défis. Si cela ne tenait qu'à moi, je participerais à deux épreuves (longueur et triple saut). C'est ce que j'ai prévu. C'est ce à quoi je pense. Il y a de grandes chances que je participe aux deux", a-t-elle dit jeudi au président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'une cérémonie en son honneur au palais présidentiel de Caracas. Au triple saut, elle a déjà un palmarès exceptionnel: vice-championne olympique à Rio, championne olympique à Tokyo, records du monde en salle comme en extérieur, double championne du monde en extérieur et en salle, gagnante de la Ligue de Diamant cette année... Selon plusieurs experts, l'athlète de 1m92, qui fêtera ses 26 ans en octobre et qui est basée à Barcelone, peut légitimement rêver d'être compétitive à la longueur. Son entraîneur n'est autre que le légendaire sauteur cubain Ivan Pedroso, champion olympique et quadruple champion du monde de la longueur. Le 13 juin, Rojas avait notamment fait un bond à 7m27, qui n'avait pas été homologué en raison d'un vent favorable de 2,7 m/s.

Bâle, un point c'est tout Image: KEYSTONE/AP/Aziz Karimov Bâle a commencé son épopée en Conference League à Bakou. Opposés à Qarabag, les Rhénans n'ont pu faire mieux qu'un nul 0-0 grâce à leur portier Heinz Lindner. Service minimum pour le FCB en Azerbaïdjan. Bien loin d'être transcendants, les hommes de Patrick Rahmen peuvent même s'estimer heureux de rentrer de Bakou avec quelque chose. Ils peuvent aussi dire un grand merci à leur gardien Heinz Lindner. Pas que l'Autrichien ait été mis à contribution tout au long de la rencontre, mais le dernier rempart bâlois a sorti deux arrêts décisifs en fin de partie. A la 84e, il a repoussé un ballon de Vesovic que Lang a ensuite dégagé loin de la zone de vérité. Et à la 94e, il a eu la main ferme sur une tête à bout portant de Sheydaev qui avait le poids du 1-0 et des trois points pour les Azéris. Au lieu de ça, les RotBlau repartent avec une unité. Leur seule possibilité de réussir le hold-up est venue à la 88e lorsque Cabral, très discret jusqu'ici, s'est créé une belle chance de marquer à partir de pas grand-chose. Dominés, les Rhénans doivent aussi espérer que les blessures de Cömert et Burger ne sont pas trop graves. Les deux hommes ont dû quitter leurs coéquipiers et Rahmen doit déjà composer avec une infirmerie encombrée. Annoncé comme l'adversaire le plus redoutable de ce groupe, Qarabag a tenu son rang. L'expérience des Coupes d'Europe - huit phases de groupe de suite dont une en Ligue des champions - a sans doute aidé les Azéris à ne pas baisser les yeux devant les Bâlois. L'autre rencontre du groupe H entre Omonia Nicosie et Kairat Almaty s'est elle aussi soldée par un match nul et vierge.

Bencic sans encombres en quarts à Luxembourg Image: KEYSTONE/AP/Elise Amendola Belinda Bencic (WTA 12) n'a pas connu de problèmes pour venir à bout de Zarina Diyas (WTA 105) en huitièmes de finale du tournoi de Luxembourg. La championne olympique a dominé la Kazakhe 6-1 6-3. La Saint-Galloise a passé 62 minutes sur le court pour écarter Diyas. La tête de série numéro un du tournoi n'a bien évidemment pas connu de grandes frayeurs pour son entrée en lice. Elle regrettera peut-être d'avoir perdu son service dans le deuxième set pour se retrouver menée 2-1. Mais juste derrière, elle a repris ses esprits et sa marche en avant en enlevant quatre jeux de rang. Elle a par la suite conclu sur sa première balle de match. En quarts de finale, la Saint-Galloise sera opposée à la Liudmila Samsonova (WTA 48). Bencic possède une facture ouverte avec la Russe qui l'avait battue en finale à Berlin cette année.

Morbidelli promu chez Yamaha, Dovizioso chez Yamaha-SRT Franco Morbidelli remplace Vinales. Image: KEYSTONE/AP/JOSE BRETON L'Italien Franco Morbidelli rejoint Yamaha dès le Grand Prix de Saint-Marin ce week-end et jusqu'en 2023, remplacé chez Yamaha-SRT par son compatriote Andrea Dovizioso jusqu'en 2022. Morbidelli, 26 ans, vice-champion du monde en titre, remplace l'Espagnol Maverick Vinales dont le contrat avec l'écurie d'usine a été prématurément rompu à mi-saison et qui a rejoint Aprilia. Morbidelli redevient l'équipier du Français Fabio Quartararo, comme en 2019 et 2020 au sein du team satellite Yamaha-SRT, mais cette fois au sein de l'équipe officielle. L'Italien, vainqueur de trois GP en 2020, et champion du monde Moto2 en 2017, est par ailleurs de retour de blessure, ayant manqué les quatre précédents GP à cause d'une opération au genou en juin. Son départ permet le retour en MotoGP de Dovizioso, 35 ans, qui avait quitté la catégorie reine de la vitesse moto en fin d'année dernière. Présent en MotoGP depuis 2008, depuis 2013 avec Ducati, Dovizioso a gagné 15 Grands Prix pour 62 podiums. Champion du monde de la catégorie inférieure 125cc en 2004, il a échoué trois fois à s'emparer du titre MotoGP (2017, 2018, 2019), toujours battu par Marc Marquez (Honda). Dovizioso formera jusqu'à la fin de saison une paire de pilotes très expérimentés aux côtés de la légende Valentino Rossi, qui vit ses dernières courses en MotoGP avant de prendre sa retraite à 42 ans. Le nom du futur coéquipier de Dovizioso n'est pas encore connu.

Aston Martin conserve Vettel et Stroll pour la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'écurie Aston Martin a annoncé jeudi un duo de pilotes inchangé pour la saison 2022 de Formule 1, l'Allemand Sebastian Vettel et le Canadien Lance Stroll étant tous deux conservés. Aston Martin, qui est revenu en F1 cette année, est motorisé par Mercedes. L'équipe, anciennement connue sous le nom de Racing Point, occupe actuellement la septième place du championnat des constructeurs. Cette saison, elle a obtenu son meilleur résultat en course grâce à Vettel, qui a terminé deuxième du GP d'Azerbaïdjan en juin. Stroll, le fils du propriétaire principal de l'écurie, participe à 22 ans à sa cinquième saison dans la catégorie reine du sport automobile. La saison 2022 verra une refonte des règlements techniques de la F1, leur introduction ayant été retardée cette année en raison des effets de la pandémie de coronavirus. "Je suis vraiment impatient de piloter la nouvelle génération de voitures de Formule 1", a déclaré Vettel, cité dans le communiqué de son équipe. "Leur look est très différent et les nouvelles réglementations techniques devraient nous donner des voitures qui peuvent courir beaucoup plus près (des autres) que récemment", a souligné le quadruple champion du monde, qui n'est pas parvenu à gagner un titre chez Ferrari entre 2015 et 2020. "Des courses plus passionnantes, ce sera formidable pour les pilotes comme pour les fans. Les changements sont si importants que chaque équipe repartira sur de nouvelles bases", a indiqué le pilote de 34 ans.

Dominic Stricker va faire ses débuts en Coupe Davis Dominic Stricker disputera le premier simple de la Suisse contre l'Estonie. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Dominic Stricker (ATP 287), vainqueur chez les juniors à Roland-Garros en 2020, effectuera ce vendredi ses débuts avec l'équipe de Suisse de Coupe Davis. En barrage du groupe mondial II, il ouvrira les feux dès 13h30 à Bienne lors du match face à l'Estonie contre Vladimir Ivanov (ATP 717). Dans le deuxième simple, le no 1 suisse Henri Laaksonen (ATP 119) en découdra avec Mattias Siimar (ATP 1041). Le capitaine helvétique Severin Lüthi a désigné les deux gauchers Stricker et Marc-Andrea Hüsler pour disputer le double. Les deux premiers simples sont programmés vendredi. Le double ouvrira la deuxième journée samedi dès 13.00, suivi par les deux autres simples. La composition pour les matches de samedi peut encore être changée.

Ligue des champions: déception pour le PSG malgré ses stars Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Aligner les stars ne constitue pas une garantie en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain, qui alignait une attaque Messi - Neymar - Mbappé, l'a constaté en étant accroché 1-1 à Bruges. Les Parisiens n'ont pas convaincu pour leur première sortie dans le groupe A. Après avoir ouvert le score par Herrera sur passe de Mbappé (15e), ils ont subi l'égalisation de Vanaken (27e). Mbappé, touché à une cheville, a dû sortir à la 51e. Neymar et Messi, ce dernier à part un tir sur la barre, sont restés assez discrets. Ces deux points égarés contre l'équipe considérée comme la plus faible du groupe risquent de faire jaser... Dans l'autre rencontre, Manchester City a battu le RB Leipzig 6-3 dans un match très ouvert. Les Allemands sont revenus à 2-1, 3-2 puis 4-3 grâce à trois buts de Nkunku, un jeune formé au PSG. Pour City, Grealish a notamment inscrit un superbe but. Liverpool domine l'AC Milan Seize ans après la légendaire finale d'Istanbul, Liverpool et l'AC Milan ont livré une nouvelle partie spectaculaire à Anfield Road. Les Reds l'ont emporté 3-2, après avoir été menés 1-2 au repos. Ils avaient vite ouvert le score sur un autogoal de Tomori (9e), mais Rebic (42e) et Diaz (44e) renversaient la situation. Salah, qui avait manqué un penalty à la 14e, se faisait pardonner en égalisant (49e). Le capitaine Henderson donnait la victoire aux Anglais à la 69e. Pour leur part, l'Atlético Madrid et le FC Porto en sont restés à 0-0 dans une rencontre fermée et décevante. Quadruplé d'Haller pour Ajax Le Borussia Dortmund a réussi son départ dans le groupe C en allant gagner 2-1 à Istanbul contre Besiktas. Le jeune Anglais Jude Bellingham a été l'élément décisif. Il a ouvert le score à la 20e avant d'offrir sur un plateau le deuxième but à Haaland (45e). Le Norvégien a ainsi inscrit son 21e but en 17 matches de C1. Les Turcs ont réduit l'écart à la 94e par Montero. Gregor Kobel et Manuel Akanji étaient titulaires pour Dortmund. Le gardien s'est mis en évidence avec un bel arrêt à la 6e sur une reprise de Batshuayi. Dans ce groupe, Ajax Amsterdam s'est imposé 5-1 à Lisbonne contre le Sporting, grâce notamment à un quadruplé de l'Ivoirien Sébastien Haller (2e/9e/51e/63e). Surprise en Moldavie Une surprise s'est produite dans le groupe D en Moldavie. Le Sheriff Tiraspol a en effet battu Shakhtar Donetsk 2-0 grâce à des buts d'Adama Traoré (16e) et Momo Yansane (62e). Le choc entre l'Inter Milan et le Real Madrid, deux anciens vainqueurs de la compétition, s'est conclu sur un succès des Espagnols grâce à une réussite de Rodrygo (90e).

Marc Hirschi renoue avec la victoire Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marc Hirschi (UAE Emirates) a fêté son premier succès de la saison. Le Bernois a en effet remporté en solitaire la 2e étape du Tour du Luxembourg et s'est du même coup emparé du maillot de leader. Hirschi n'avait pas encore gagné depuis son changement d'équipe en début d'année. Sa dernière victoire remontait à la Flèche wallonne en septembre 2020. Entre Steinfort et Eschdorf (186,1 km), le coureur suisse a devancé de huit secondes le Portugais Joao Almeida.

La Suisse d'abord face à l'Allemagne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le programme de la finale de la Billie Jean King Cup (ex-FedCup), prévue à Prague du 1er au 6 novembre, est désormais connu. La Suisse affrontera l'Allemagne le mardi 2 novembre puis la République tchèque deux jours plus tard. Ces deux parties démarreront à 17h. La tâche de la sélection du capitaine Heinz Günthardt s'annonce évidemment délicate dans un groupe D dont les favorites selon les Tchèques, titrées à six reprises depuis 2011. Seul le vainqueur de cette poule se qualifiera pour les demi-finales, prévues le vendredi 5. La finale aura lieu le samedi 6, dès 16h. Les rencontres se disputeront au meilleur des trois matches (deux simples et un double). Les capitaines ont jusqu'au lundi 4 octobre pour arrêter leur sélection. Ils peuvent désigner cinq joueuses, trois noms pouvant être modifiés jusqu'au début de cette finale. Prague pour Budapest L'O2 Arena de Prague a été désignée à la fin août pour organiser cette phase finale, initialement prévue à Budapest en avril 2020 mais repoussée à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19. Budapest avait renoncé en mai à accueillir l'événement.