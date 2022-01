Stricker vise un 2e titre ++ Suter 7e et meilleure Suissesse à Garmisch

Nicolas Huber testé positif au Covid à son arrivée Image: KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY La délégation suisse fait face à un premier cas de Covid-19 avant les JO 2022. Le snowboardeur Nicolas Huber a été testé positif à son arrivée à Pékin, a annoncé Swiss Olympic dimanche. Le vice-champion du monde 2017 de slopestyle ne présente aucun symptôme et a été placé dans une chambre à l'isolement. Il en sortira dès qu'il aura été testé deux fois négatif à un intervalle de 24 heures. Sa participation aux qualifications de slopestyle, prévues le 6 février, n'est pour l'heure pas exclue.

Deux gagnantes à Garmisch, Jasmina Suter 7e Brignone prend le large dans la Coupe du monde de super-G Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Les Suissesses n'ont pas signé d'exploit dans le super-G de Coupe du monde de Garmish-Partenkirchen, au lendemain de leur doublé en descente. La meilleure d'entre elles, Jasmina Suter, a terminé 7e d'une course remportée conjointement par Federica Brignone et Cornelia Hütter. Partie avec le dossard 27, Jasmina Suter a profité d'excellentes conditions pour signer le deuxième top 10 de sa carrière à ce niveau après sa 6e place obtenue en descente à Crans-Montana en janvier 2021. Nettement moins gênée par le vent que les premières partantes, elle a concédé 1''01 aux gagnantes. La Schywytzoise a devancé de 0''02 Corinne Suter et Joana Hählen, 8es ex-aequo. Victorieuse pour la quatrième fois de sa carrière la veille, Corinne Suter espérait certainement faire mieux sur une piste où elle avait triomphé en super-G en février 2020. Mais elle a dû composer avec un vent capricieux. Une quatrième représentante de Swiss-Ski est parvenue à se glisser dans le top 15. Epargnée elle aussi par le vent, la Fribourgeoise Noémie Kolly a décroché une 15e place qui constitue le troisième meilleur résultat de sa jeune carrière. Surprenante 2e de la descente, Jasmina Flury est en revanche rentrée dans le rang (22e). Une première autrichienne Federica Brignone (31 ans) et Cornelia Hütter (29 ans) se partagent donc la victoire lors de cette dernière épreuve programmée avant les JO de Pékin. Il s'agit de la 19e au total et de la troisième de la saison en super-G pour l'Italienne, qui prend donc le large au classement de la discipline. Cornelia Hütter s'offre quant à elle la troisième victoire de sa carrière, la première depuis décembre 2017, elle qui a été freinée par des blessures à répétition entre 2019 et 2021. Elle permet aussi au ski féminin autrichien de décrocher enfin son premier succès de la saison, à l'occasion de la 27e course dames.

Dominic Stricker: un deuxième titre en Challenger dans le viseur Image: KEYSTONE/MANUEL LOPEZ Dominic Stricker (ATP 241) disputera ce dimanche à 12.00 (18.00 en Suisse) la finale du Challenger de Columbus. Dans l'Ohio, le Bernois affrontera le Japonais Yoshihito Nishioka (ATP 119). Titré l'an dernier au Challenger de Lugano, Dominic Stricker s'est qualifié à la faveur de son succès 6-4 2-6 6-4 devant l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 137). Dans ce match entre deux gauchers, Dominic Stricker a eu la bonne idée de signer le break d'entrée de jeu dans la dernière manche. Le Champion juniors 2020 de Roland-Garros sera opposé pour la première fois à Yoshihito Nishioka, qui est également gaucher. S'il remporte le titre, il sera assuré de figurer lundi parmi les 200 meilleurs joueurs mondiaux. A noter que Luca Margaroli a joué et a malheureusement perdu la finale du double. Le Tessinois et son partenaire japonais Yasutaka Uchiyama se sont inclinés 5-7 6-4 10/5 devant la paire formée par l'Américain Tennys Sandgren et par le Danois Mikael Torpegaard.

Les Young Boys gagnent sur leur unique occasion Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Young Boys n'ont pas failli. Au Wankdorf, les Bernois se sont imposés 1-0 devant Lugano pour rester à huit points du leader Zurich. C'est Christian Fassnacht, qui joue désormais "casqué" après ses commotions de l'automne dernier, qui a délivré les siens à la 72e minute. L'international a exploité un véritable caviar de Miralem Sulejmani. Incapable d'emballer vraiment la partie face à un adversaire qui demeure toujours aussi difficile à manoeuvrer, le quadruple Champion de Suisse a témoigné d'un réalisme extrême. Christian Fassnacht a, en effet, transformé la seule véritable occasion de son équipe. A l'origine du but de Fassnacht avec une relance qui a provoqué un premier déséquilibre, Anthony Racioppi a réussi ses grands débuts dans la cage bernoise. Le Genevois a effectué l'arrêt qu'il fallait à la 64e sur un tir de Mattia Bottani pour signer un clean sheet bon pour la confiance.

Tom Brady va stopper sa carrière après 22 saisons Image: KEYSTONE/AP/Matt Patterson La star Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl et considéré comme le meilleur quarterback de l'histoire du football américain, va prendre sa retraite à 44 ans après 22 saisons en NFL. Brady, qui avait été sacré champion l'an dernier avec Tampa Bay, après six sacres en 20 ans avec les New England Patriots, va raccrocher les crampons et remiser son casque, affirment ESPN et NFL Network. Le joueur n'a pas encore officialisé sa décision. Brady a été désigné cinq fois MVP (meilleur joueur) du Super Bowl, trois fois de la saison régulière. A la recherche d'une huitième bague - une deuxième avec les Buccaneers -, il a vu son rêve s'effondrer dimanche dernier lors de la défaite 30-27 face aux Rams de Los Angeles.

Une victoire heureuse pour le FCZ devant Servette Bledin Krasniqi arme sa frappe victorieuse pour le 1-0. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Zurich poursuit sa marche en avant entamée avant la trêve. Au Lettzigrund, le Champion d'automne a battu Servette 1-0 pour cueillir un septième succès de rang. Avec cette victoire, le FCZ met la pression sur le FC Bâle et les Young Boys, respectivement relégués à dix et à onze points. Les Rhénans se déplacent à Lucerne dimanche alors que les Bernois accueillent Lugano ce soir. Ce succès est heureux. Acquis grâce à la première réussite de la saison de l'international M21 Bledian Krasniqi à la 48e avec sa frappe qui a été déviée malencontreusement par Boris Cespedes, il ne reflète pas pleinement la physionomie de la rencontre. Même s'ils n'ont pas cherché vraiment la possession, les Servettiens auraient mérité un meilleur sort. Ils ont, ainsi, bénéficié de deux chances en or après l'ouverture du score, par Kastriot Imeri (53e) qui voyait son tir repoussé par un excellent Yannick Brecher et par Timothé Cognat qui a trouvé le poteau (71e). Ce premier match de l'année a livré deux enseignements. Le FC Zurich est toujours accompagné par la chance du champion. Malgré des performances qui sont loin d'être abouties, les Zurichois gagnent toujours et encore. Quant au Servette FC, il ne pourra pas espérer grand-chose ce printemps s'il ne peut pas s'appuyer sur un véritable no 9.

Edoardo Mortara s'impose à Diriyah Image: KEYSTONE/EPA EFE/CARLOS RAMIREZ Edoardo Mortara (Venturi) a remporté le deuxième E-Prix de la saison à Diriyah en Arabie Saoudite. Le Genevois prend la tête du Championnat du monde. Mortara s'était sans doute élancé un peu frustré pour cette deuxième course de la saison. Quelques heures auparavant, il avait manqué pour 5 millièmes (!) la pole position au profit de Nick de Vries. Le Genevois aux racines italiennes a d'abord chèrement défendu sa deuxième place en course. Ensuite, il a pris la tête à la mi-course et ne la plus lâchée. Le Néerlandais Robin Frinje et son coéquipier Lucas di Grassi l'ont accompagné sur le podium. Après des succès à Hong Kong (2019) et à Mexico (2021), il s'agit de la troisième victoire de Mortara dans la série des courses des voitures électriques. Au Championnat du monde, Mortara mène avec quatre point d'avance sur le tenant du titre Nyck de Vries (Mercedes). En revanche, Sébastien Buemi a vécu une nouvelle déception. Le deuxième Suisse en Formule E, parti en 15e place sur la grille de départ, a dû se contenter du 14e rang final. La troisième des seize courses au programme aura lieu le 12 février à Mexico.

Deschwanden dans le top 10 à Willingen Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Gregor Deschwanden a pris la 10e place lors du premier des deux sauts Coupe du monde à Willingen en Allemagne. En raison du vent, l'épreuve ne s'est jouée que sur une manche. Deschwanden a su utiliser les conditions favorables pour réussir un saut à 133 m. Cela lui a permis de prendre place dans le top 10 pour la deuxième fois de la saison. Le vainqueur Ryoyu Kobayashi, qui a sauté dans les mêmes conditions que le Lucernois, a atterri à 145 m. Le vainqueur de la Tournée des quatre tremplins a ainsi fêté sa septième victoire de la saison. Killian Peier s'est élancé avec un peu moins de vent portant et a réussi un saut à 126 m, qui le laisse au 13e rang. Le Vaudois avait fait l'impasse le week-end précédent à Titisee-Neustadt. En raison de la proximité des Jeux olympiques de Pékin, plusieurs athlètes ont préféré faire une pause. Entre autres, les Suisses Simon Ammann et Dominik Peter. Grâce à ce nouveau succès, Kobayashi prend la tête du classement général de la Coupe du monde au détriment de Karl Geiger. L'Allemand a dû se contenter d'une médiocre 19e place.

Massagno domine Union en demi-finale Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Massagno disputera sa troisième finale de SBL Cup dimanche à Montreux. Les hommes du coach Robbi Gubitosa ont dominé Union Neuchâtel 93-59 dans la première demi-finale, grâce notamment aux 15 points, 7 rebonds, 4 contres et 3 assists d'Uros Nikolic. En quête d’un premier trophée sur la scène nationale, Massagno a maîtrisé son sujet dans cette partie. Les Tessinois ont atteint la pause avec une marge de 22 unités (49-27), prenant même 28 longueurs d'avance à la 23e (60-32). Incertains, Roberto Kovac et Juwann James ont ainsi pu économiser leurs forces pour leur retour aux affaires. Union Neuchâtel s'est accroché, profitant aussi d'un certain relâchement du côté tessinois. Sous l'impulsion de Selim Fofana (15 points), l'équipe entraînée par Mitar Trivunovic est revenue à 13 points à la fin du troisième quart (65-52). Mais Massagno a repris aisément le large dans les dix dernières minutes. Battu par les Lions tant en 2019 qu’en 2021 pour ses deux premières finales dans cette compétition, Massagno pourrait retrouver la formation genevoise dimanche dès 16h. Mais Genève ne part pas favori dans la deuxième demi-finale, qui l’opposera dès 19h au leader du championnat Fribourg Olympic.

Ehammer avec le record de Suisse à la longeur en salle Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dans le cadre d'un heptathlon à Aubière en France, Simon Ehammer a pulvérisé le record de Suisse en salle du saut en longueur. L'Appenzellois de 21 ans a atterri à 8m26 lors de son premier essai et a amélioré de 25 cm l'ancienne marque record de Rolf Bernhard, qui datait de 1981. Ainsi, Ehammer a également rempli les critères pour une qualification en vue des Championnats du monde en salle à Belgrade au mois de mars. La limite demandée était de 8m22.

Descente de Garmisch: Doublé suisse, Suter devant Flury Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Doublé suisse lors de la descente de Garmisch. Favorite en l'absence d'une bonne partie du plateau, Corinne Suter s'est imposée devant Jasmine Flury. Les absents ont toujours tort dit le proverbe, et ce n'est pas Corinne Suter qui va dire le contraire. Alors que plusieurs athlètes ont préféré renoncer à se déplacer en Bavière pour se préparer en vue des JO, la Schwytzoise a choisi de s'aligner et elle a parfaitement su faire honneur à son statut de favorite. Avec seulement 41 skieuses au départ, cette descente ressemblait davantage à une épreuve de Coupe d'Europe améliorée. Sans Lara Gut-Behrami, Michelle Gisin, Sofia Goggia, Mikaela Shiffrin, Petra Vlhova et bien d'autres, Corinne Suter en a profité pour enlever son quatrième succès en Coupe du monde, le troisième en descente. Elle a rappelé qu'elle était très à l'aise sur la piste Kandahar puisqu'elle avait remporté le Super-G il y a deux ans. Mieux, la championne du monde, blessée en octobre, semble monter en puissance après sa 2e place lors du Super-G de Zauchensee et sa 4e en descente à Cortina. Elle revient en outre à 69 points de Sofia Goggia au classement de la discipline (331 contre 400), sachant que l'Italienne s'est blessée à Cortina et que sa fin de saison s'inscrit pour l'heure en pointillé. Derrière la Schwytzoise, on retrouve Jasmine Flury. La Grisonne, solide aux entraînements, a su reproduire le même schéma en course. Elle signe le deuxième podium de sa carrière après sa victoire en Super-G à St-Moritz en 2017 lorsqu'elle avait devancé Michelle Gisin. Les Suissesses ne sont pas passées loin d'un triplé. Détentrice du deuxième temps intermédiaire avant la FIS Schneise, Joana Hählen a malheureusement commis une grosse erreur qui l'a repoussée à la 8e place. C'est l'Autrichienne Cornelia Hütter qui a pris place sur la 3e place. Priska Nufer est provisoirement 14e, Jasmina Suter 20e et Noémie Kolly 23e.

Ashleigh Barty remporte son premier Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill La no 1 mondiale Ashleigh Barty a remporté son premier Open d'Australie. Elle a battu en finale l'Américaine Danielle Collins (30e) 6-3 7-6 (7/2). L'Australienne décroche ainsi à 25 ans son troisième titre majeur après Roland-Garros en 2019 et Wimbledon en 2021, le premier à domicile. Elle est aussi la première Australienne à s'imposer à Melbourne depuis Chris O'Neill en 1978. Barty a gagné sans vraiment bien jouer et sans être aussi dominatrice que lors des six premiers tours. Dans la première manche, elle a sauvé la seule balle de break qu'elle a concédée et a transformé la seule qu'elle s'est créée. Après 32 minutes, la moitié du travail était faite. Mais elle a traversé un passage à vide en début de deuxième manche. Elle a cédé à deux reprises sa mise en jeu en un set, soit le double du nombre de jeux concédés lors des six matchs pour en arriver là (un break concédé face à Amanda Anisimova en 8es). Menée 5-1 en commettant un nombre inattendu de fautes directes et de doubles fautes, elle est quand même parvenue à se reprendre pour revenir à 5-5. Collins a réussi à emmener le match au tie-break mais Barty a rapidement pris l'avantage, s'offrant quatre balles de match et concluant dès la première. Barty participait à son 9e Open d'Australie et n'avait jamais dépassé les demi-finales (2020). Pour remporter le titre samedi, elle a vaincu quatre Américaines lors de ses quatre derniers matchs: Amanda Anisimova en 8es, Jessica Pegula en quarts, Madison Keys en demies et Collins en finale. Pour décrocher son premier Majeur en 2019 à Roland-Garros, l'Australienne avait battu les quatre même joueuses: Pegula au 1er tour, Collins au 2e, Keys en quarts et Anisimova en demies. Elle devient la seule joueuse en activité avec Serena Williams à avoir remporté des Majeurs sur toutes les surfaces (dur, gazon et terre battue).

Le FC Bâle perd son buteur Cabral Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle devra composer dans l'avenir sans son buteur Arthur Cabral. Le Brésilien de 23 ans est transféré immédiatement à la Fiorentina en Serie A. Le transfert devrait rapporter dans les 15 millions de francs au club rhénan. Cabral était leader des buteurs dans le Championnat de Super League avec 14 buts lors des dix-huit journées. Le Sud-Américain était arrivé en Bâle pour la saison 2019-2020 en provenance de Palmeiras Sao Paulo. Aucun remplaçant n'a encore été engagé par le FC Bâle pour suppléer son puissant attaquant brésilien. L'entraîneur Patrick Rahmen ne dispose dans son cadre actuel d'aucun joueur aux qualités équivalentes. Dans les cinq grands Championnats européens, la période des transferts se termine lundi 31 janvier.

Un but et un assist pour Kevin Fiala au Madison Square Garden Image: KEYSTONE/AP/John Munson La fête continue pour Kevin Fiala ! Auteur d'un but et d'un assist lors du succès 3-2 de Minnesota devant les Rangers à New York, le Saint-Gallois poursuit une série magnifique. Devant 18'006 spectateurs venus au Madison Square Garden rendre hommage au gardien légendaire des Rangers Henrik Lundqvist dont le maillot no 30 a été retiré, Kevin Fiala a comptabilisé au moins un point dans un dixième match de rang. Elu meilleur joueur de la rencontre, il a signé son 12e but de la saison pour permettre au Wild de revenir à 2-1 à la 33e avant de délivrer une passe décisive, sa 19e de l'exercice, pour le but de la victoire de Frederic Gaudreau inscrit à la 42e. Auteur désormais de 8 buts et de 5 assists lors de ses dix derniers matches, Kevin Fiala est l'un des artisans de la très belle embellie du Wild, qui a reporté sept de ses huit dernières rencontres. Ce nouveau succès offre à Minnesota, quatrième de la Central Division, un matelas confortable de 9 points sur la barre.