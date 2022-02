Suisses battus en curling +++ Pas de retraite en vue pour Feuz

Curling: entrée en lice manquée pour les Suisses Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a été battue pour son entrée en lice dans le tournoi olympique de curling. Le CC Genève du skip Peter De Cruz s'est incliné 7-4 face à la Norvège. Les médaillés de bronze de Pyeongchang 2018 auront le temps de se refaire, puisqu'il leur reste huit matches à disputer dans le Round Robin. Mais cette défaite reste douloureuse, car les Norvégiens du skip Steffen Walstad semblent être sur la distance d'un niveau similaire aux Suisses, et donc un rival direct dans la lutte pour le podium. Optimisme Cependant, les Suisses peuvent faire preuve d'optimisme pour la suite. Valentin Tanner, Peter De Cruz, Sven Michel et Benoît Schwarz ont atteint un pourcentage de 84% de pierres réussies. Un tel taux suffit normalement pour gagner un match. Contre les Norvégiens, ils ont payé cash le fait de ne pas avoir su profiter plusieurs fois d'occasions de marquer des points. Ils n'ont ainsi réussi qu'un seul coup de deux, pour revenir à 4-4 au 8e end. Mais dans la foulée, leurs adversaires en ont fait de même et ont ainsi quasiment assuré leur victoire.

Beat Feuz: "La retraite n'est pas d'actualité" Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER De retour en Suisse mercredi matin, le héros de la descente des JO de Pékin Beat Feuz a assuré qu'il poursuivra sa carrière aussi longtemps qu'il aura du plaisir à skier. En attendant, il savoure. A 35 ans, Beat Feuz apparaît presque jeune en comparaison avec le Français Johan Clarey, médaillé d'argent en Chine derrière le Bernois à l'âge de 41 ans. Peut-il s'imaginer poursuivre sa carrière jusqu'aux JO 2026 à Cortina d'Ampezzo? Pas exclu, à entendre sa réponse à son arrivée à Kloten. "Peut-être en reparlerons-nous dans quatre ans. Johan Clarey est naturellement un phénomène. Nous tous éprouvons un profond respect pour lui. Aucun d'entre nous ne sait comment le corps peut encore fonctionner à 41 ans", a dit Feuz. L'heure n'est pas encore venue pour le descendeur à l'incomparable toucher de neige de songer à la retraite. "Je n'y pense pas encore vraiment. Je sentirai bien moi-même quand il en sera terminé pour moi. Cela peut arriver un mois de janvier, durant l'été, à l'automne, aucune idée. Mais pour l'instant, je ne ressens rien de tout cela. Aussi longtemps que je prends du plaisir, le sujet n'est pas d'actualité", a-t-il lancé au micro. Le moment le plus marquant pour Beat Feuz dans l'Empire du Milieu restera l'appel de son amie Katrin après sa victoire, qui l'a profondément ému et dont les images de la réception ont fait le tour des réseaux sociaux.

La Suisse commence par une rageante défaite Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a commencé son tournoi olympique par une courte et rageante défaite. Opposés aux Russes, les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 1-0 sur un but contre son camp d'Enzo Corvi. Rageant, cruel, crispant. Très solide, la Suisse a réalisé un match d'excellente facture devant cet assemblage de joueurs issus de la KHL. Mais comme souvent, les attaquants n'ont pas réussi à concrétiser leurs occasions. On pense notamment à ces deux montagnes de la 27e et de la 57e. Dans le tiers médian, c'est Andrighetto qui a trouvé la transversale en power-play sur un missile. Et à la 57e, dans le money time, c'est Fabrice Herzog qui a tapé le poteau devant une cage vide. Nul besoin d'être physicien nucléaire pour savoir que la Suisse a loupé le coche et une probable prolongation à cet instant précis. Ceci dit, la sélection helvétique a répondu à deux questions que l'on pouvait se poser avant cette partie, à savoir le jeu sur une petite patinoire et la gestion des absences de Denis Malgin et Dario Simion, toujours à l'isolement à cause du covid. Des Suisses intelligents Concernant la surface de glace, les Suisses ont su s'adapter assez intelligemment. Les quatre mètres de moins en largeur ont davantage pénalisé les Russes, si habiles dès qu'ils ont suffisamment d'espaces et adeptes d'un jeu est-ouest. Si à la lecture du contingent on pouvait craindre le défi physique pour les hommes de Patrick Fischer, ces derniers ont admirablement répondu. Quant aux absences de Malgin et Simion, elles ont forcément un peu compté eu égard à la qualité des deux hommes, mais les trois premiers trios suisses ont clairement fait le job. Hofmann et Andrighetto ont tenté, Corvi a créé, Vermin, Ambühl et Bertschy ont travaillé. Excellent Reto Berra L'unique but de la rencontre est tombé juste avant la première pause. Alors que l'on pensait que les deux équipes n'allaient pas forcé, les Russes ont lancé un dernier rush. Et c'est Anton Slepyshev qui a pu ouvrir la marque en profitant du tibia d'Enzo Corvi, venu prêter main-forte à la défense et à Reto Berra. Un Reto Berra par ailleurs particulièrement bon devant le filet et diablement habile avec sa canne pour annihiler plusieurs tentatives russes. Globalement plus entreprenants que les Russes, les Suisses auraient mérité mieux. Mais cette sélection affiche un visage nettement plus conquérant qu'à Pyeongchang. Reste, comme toujours, à transformer ses occasions dans des parties où les goals valent si chers. A commencer et à confirmer vendredi contre la Tchéquie à 9h40 pour le prochain match de la sélection rouge à croix blanche.

Lindsey Jacobellis plus grande que jamais Le cri de joie de Lindsey Jacobellis. Image: KEYSTONE/EPA/MAXIM SHIPENKOV Lindsey Jacobellis est entrée un peu plus encore dans la légende en remportant le titre olympique de snowboardcross, 16 ans après sa médaille d'argent aux JO de Turin. Les Suissesses n'ont pas brillé. Lindsey Jacobellis, doyenne de l'épreuve à 36 ans, était déjà une superstar de la discipline avant ces Jeux de Pékin. Avec ses six couronnes mondiales, ses dix triomphes aux X-Games et ses 31 victoires en Coupe du monde, l'Américaine à la longévité exceptionnelle n'avait plus rien à prouver. Mais il lui manquait l'or olympique. Cette lacune a été réparée mercredi au Genting Snow Park. L'Américaine a mené sa finale de bout en bout, en résistant aux attaques de la Française Chloé Trespeusch, médaillée d'argent. La Canadienne Meryeta Odine a obtenu le bronze. Lindsey Jacobellis avait découvert son sport en 2001, initiée par son frère Benny. Depuis 2003, elle est montée chaque année au moins une fois sur un podium de Coupe du monde, à l'exception de 2020. Elle a tout gagné à de multiples reprises, jusqu'à ce titre de mercredi en forme de couronnement absolu. Au lendemain de l'échec collectif en slalom parallèle, les snowboardeuses suisses n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu Sina Siegenthaler a été la seule à atteindre les quarts de finale, lors desquels elle a été éliminée en arrivant 4e de son run. Ce résultat a néanmoins dépassé ses attentes. "J'étais déjà très heureuse de pouvoir prendre le départ, dès lors, me hisser en quarts de finale, c'est pour moi fantastique", a-t-elle dit. Le parcours de Lara Casanova et de Sophie Hediger s'est arrêté en 8es de finale.

Wendy Holdener se pare de bronze en slalom Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Wendy Holdener a offert à la délégation suisse une quatrième médaille aux Jeux de Pékin. La Schwytzoise s'est parée de bronze en slalom, terminant à seulement 0''12 de la championne olympique Petra Vlhova. Cinquième après le premier tracé, Wendy Holdener a signé le deuxième chrono en finale pour s'offrir la quatrième médaille olympique de sa carrière. Elle a notamment profité de la contre-performance de Michelle Gisin (6e), qui pointait au 2e rang de la première manche mais s'est montrée trop timide sur la seconde. Seulement 8e sur le premier parcours, Petra Vlhova a pour sa part réalisé une superbe remontée pour cueillir son premier titre olympique. La Slovaque de 26 ans, décevante 14e du géant deux jours plus tôt, a devancé de 0''08 sa dauphine autrichienne Katharina Liensberger. Les deux autres Suissesses engagées dans ce slalom ont également terminé dans le top 10. Camille Rast s'est classée 7e, à 0''77 de Petra Vlhova, et Aline Danioth 10e à 1''66.

Dex Suisses et une Suissesse en finale du half-pipe Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco Jan Scherrer et Pat Burgener disputeront la finale du half-pipe aux Jeux de Pékin. Troisième Suisse en lice dans les qualifications mercredi, David Hablützel a en revanche échoué. Deuxième du récent Open de Laax, Jan Scherrer a pris la 8e place des qualifications, récoltant 79,25 points sur son deuxième passage. Pat Burgener a quant à lui obtenu 73,00 points, également lors de la deuxième manche, pour se classer 11e. David Hablützel a en revanche manqué ses deux runs et termine 24e. En quête d'un quatrième titre olympique dans la spécialité pour ses cinquièmes Jeux olympiques, Shaun White sera bien présent en finale. Dos au mur avant son deuxième run, l'Américain de 35 ans a maîtrisé son sujet pour obtenir 86,25 points et terminer au 4e rang de ces qualifications. La finale, programmée vendredi dès 2h30 heure suisse, s'annonce somptueuse avec notamment la présence des quatre Japonais engagés. C'est d'ailleurs l'un d'eux, Ayumu Hirano, qui a remporté ces qualifications avec 93,25 points. Jan Scherrer et Pat Burgener devront sortir le grand jeu pour se hisser sur le podium. Wicki en finale Berenice Wicki a pour sa part décroché sans trembler son ticket pour la finale dames, prévue jeudi. L'Argovienne de 19 ans a terminé 8e des qualifications, avec 71,50 points obtenus sur son premier run. Tenante du titre, l'Américaine Chloe Kim a signé la meilleure performance, avec 87,75 points.

Birk Ruud survole la finale du Big Air Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Birk Ruud a survolé les débats dans la première finale olympique masculine de l'histoire du Big Air. Le skieur norvégien a cueilli l'or en récoltant 187,75 points. Vice-champion du monde 2019 de la discipline, Birk Ruud (21 ans) a assommé cette finale dès le premier saut, obtenant 95,75 points pour un Switch left triple 1980 (cinq tours et demi) parfaitement maîtrisé. Il a devancé l'Américain Colby Stevenson (183 points) et le pionnier suédois Henrik Harlaut (181). Assuré du titre avant son ultime passage, Birk Ruud l'a réalisé avec le drapeau norvégien dans une main, avant de s'enrouler dedans dans l'aire d'arrivée. Il s'est offert le plus beau titre de sa carrière dans une finale pour laquelle Andri Ragettli et ses coéquipiers suisses n'étaient pas parvenus à se qualifier.

Les Devils renouent avec la victoire Hischier a inscrit mardi son 10e but de la saison Image: KEYSTONE/FR51951 AP Les Devils ont renoué avec la victoire mardi en NHL. La franchise de New Jersey, qui restait sur sept défaites consécutives, est allé s'imposer 7-1 à Montréal. Capitaine des Devils, Nico Hischier a signé dans cette partie son 10e but de la saison, le deuxième en deux soirs. Le centre valaisan (26 points au total dans cet exercice 2021/22) a inscrit à la 30e minute le 3-1 de New Jersey, qui a ainsi infligé une... septième défaite de suite à Montréal. Egalement buteur la veille, Nino Niederreiter a pour sa part signé un assist - son 9e de la saison pour un total de 23 points - mardi lors d'un match perdu 4-3 par Carolina sur la glace d'Ottawa. Les Hurricanes ont livré une vaine course-poursuite, eux qui étaient menés 4-0 après deux tiers-temps. La belle série de Kevin Fiala n'aura par ailleurs pas survécu à la pause du All Star Game. Auteur d'au moins 1 point dans ses 12 précédents matches, l'attaquant saint-gallois du Wild est - comme tous ses équipiers - resté "muet" mardi: Minnesota, qui restait sur six succès consécutifs, a été battu 2-0 à Winnipeg.

Atlanta renoue avec la victoire Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Battu dans ses deux dernières sorties, Atlanta a renoué avec la victoire mardi en NBA. Clint Capela et ses équipiers ont dominé les Indiana Pacers 133-112. Les Hawks ont forcé la décision en première mi-temps, leur avance se chiffrant à 26 unités au retour des vestiaires (76-50). Leur intérieur genevois a cumulé 6 points, 12 rebonds, 3 assists et 3 interceptions en 21 minutes passées sur le parquet. L'homme du match fut le meneur d'Atlanta Trae Young, auteur de 34 points - avec un 6/9 à 3 points) et de 11 passes décisives. John Collins a quant à lui réussi 20 points dans le camp des Hawks, qui ont pu faire tourner leur effectif en deuxième mi-temps. Les Pacers, qui ont subi leur quatrième défaite d'affilée, n'ont il est vrai pas abordé cette partie dans les meilleures dispositions. Ils n'ont aligné que huit joueurs, après avoir notamment laissé filer Domantas Sabonis dans le cadre d'un échange avec les Kings.

Battu à Buenos Aires, Del Potro reste flou sur sa retraite Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello Juan Martin Del Potro s'est incliné 6-1 6-3 face à son compatriote Federico Delbonis mardi au 1er tour du tournoi de Buenos Aires. Mais l'Argentin n'a pas acté la fin de sa carrière. "Aujourd'hui, c'est une pause. Je laisserai toujours la porte ouverte. Mais je mets le tennis en veilleuse jusqu'à ce que ma jambe aille mieux. Si ça marche, je mettrai d'autres cartes sur la table", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Pour l'instant, je n'ai aucune certitude à propos de Rio", a ensuite exposé l'ex-no 3 mondial en évoquant le tournoi brésilien qui commence lundi et où sa participation, pour des raisons commerciales, n'est pas exclue. "Ne pars pas" A l'issue de la défaite contre Federico Delbonis (ATP 42), Juan Martin Del Potro (33 ans) a été acclamé par les 5000 spectateurs, qui ont chanté "Delpo, ne pars pas!" et qui ont affiché des messages écrits de sympathie à son attention. "Aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais, jusqu'au dernier point. Je suis heureux parce que mon dernier match, probablement, a eu lieu sur un court et pas en donnant une conférence de presse", a-t-il dit au public. "Nous ne nous reverrons peut-être jamais", a aussi lancé "Delpo", les larmes aux yeux. Dormir sans douleur "A vrai dire, c'est un moment que je n'aurais jamais voulu voir arriver. Ma santé m'amène à devoir prendre une décision. Je n'ai pas autant de force que ce que beaucoup de gens pensent. Je pense avoir réalisé tous mes rêves en matière de tennis. Aujourd'hui, je souhaite pouvoir dormir sans douleur", a expliqué le 753e mondial. Del Potro n'avait plus joué sur le circuit depuis presque trois ans à cause d'une blessure au genou. Il avait pourtant annoncé samedi qu'il s'agissait dans la capitale argentine d'un "adieu plus que d'un retour", et qu'il n'y avait "pas de meilleur tournoi que celui de Buenos Aires pour" prendre sa retraite.

Mory Diaw: "On ne va rien lâcher" Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON "On ne va rien lâcher !" Malgré la succession de défaites, le Lausanne-Sport peut compter sur un capitaine qui veut toujours y croire: tel est le crédo de Mory Diaw. A un moment, nous étions incapables de nous créer des occasions. Ce soir, ce ne fut pas le cas. Il reste maintenant à la mettre au fond", lâche le gardien du Lausanne-Sport. A ses yeux, le salut ne passe que par le travail. "Nous devons redoubler d'efforts. Ce n'est que comme cela que nous pourrons redresser la barre, poursuit-il. Je sais que c'est dur. Pour nous les joueurs, pour les supporters. Nous sommes tous dans la même galère." Le Français rappelle aussi que le football reste un jeu. "Et du plaisir aussi, ajoute-t-il. Il faut ne faut pas l'oublier et le retrouver au plus vite. Il n'y a aucune raison que nos pieds tremblent..." Son vis-à-vis tenait, bien sûr, un discours fort différent. "La joie, le bonheur et le soulagement prédominent ce soir, explique Kevin Martin. Nous avons fait le job. Nous avons su respecter ce que le coach avait mis en place. Nous savions que la différence pouvait se faire sur un seul ballon face à une équipe de Super League. Il était donc impératif de témoigner d'une concentration de tous les instants. C'est vrai, nous avons subi en seconde période. Mais nous avons tenu." Et c'est bien là l'essentiel.

Yverdon en demi-finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après une longue attente de 21 ans, Yverdon Sport se hisse une seconde fois dans le dernier carré de la Coupe de Suisse. La formation d'Uli Forte a éliminé le Lausanne-Sport. Dans leur antre du stade Municipal devant 2770 spectateurs, les pensionnaires de la Challenge League se sont imposés 1-0 sur un penalty de Steve Beleck à la 21e. Il avait été accordé pour une faute de Nassim Zoukit sur Koro Kone. On devait en rester là malgré les efforts méritoires mais bien vains du Lausanne-Sport pour recoller au score. Le neuvième de la Super League a singulièrement manqué de tranchant dans les trente derniers mètres pour mériter un sort meilleur. Après avoir sorti le FC Zurich au tour précédent, Yverdon-Sport a apporté la confirmation espérée par tous ses supporters. Même si rien fut simple après l'heure de jeu, le capitaine William Le Pogam et ses coéquipiers n'ont strictement rien volé. Ils ont longtemps exercé un certain ascendant grâce à la vista de Hugo Fargues et de Nehemie Lusuena à mi-terrain. Yverdon a, aussi, pu compter sur un gardien qui a su livrer la marchandise. Appelé à remplacer le titulaire Mirko Salvi depuis quatre matches, Kevin Martin a signé un... quatrième clean sheet. L'ancien portier du... Lausanne-Sport a réussi les deux arrêts qu'il fallait en première période devant Zeki Amdouni (17e) et Rodrigo Pollero (27e). Après le repos, il ne fut pas réellement mis à contribution face à un adversaire qui ne possède vraiment pas dans ses rangs un attaquant en mesure de faire la différence. Il ne reste donc plus qu'une marche à franchir à Yverdon Sport pour jouer une nouvelle finale de la Coupe de Suisse après celle perdue en 2001 à Bâle contre le Servette FC de Lucien Favre. Rien ne semble impossible pour un néo-promu qui grandit vite et dont l'ambition est clairement affichée: retrouver une quatrième fois l'élite d'ici deux à trois ans. A Lausanne, les perspectives sont bien moins roses. Cet échec en Coupe de Suisse tendra encore davantage le climat autour du club. La venue d'un nouvel entraîneur n'a rien résolu. Alain Casanova va vite comprendre - ou l'a-t-il déjà compris ? - que seul un véritable miracle permettra à son équipe d'éviter la culbute en Challenge League.

Nicola Spirig se fracture la clavicule Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Nicola Spirig, championne olympique à Londres, s'est blessée dimanche à l'occasion d'un entraînement au bord du lac de Zurich. Lors de sa chute, elle s'est fracturé deux côtes ainsi que la clavicule. Elle a été opérée ce mardi de la clavicule. "Je suis heureuse que l'opération se soit bien passée", rapporte un communiqué de la médaillée d'or olympique. Spirig va pouvoir quitter l'hôpital ce mercredi et pourra poursuivre un entraînement avec maintes restrictions pendant six semaines. La Zurichoise devra repousser sa rentrée prévue le 5 mars à l'occasion d'un Ironman 70.3 à Dubai. Son grand but de la saison demeure le projet baptisé "Projekt SUB8".

Les Suissesses en quarts de finale contre le Team ROC Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse dames affrontera le Team du comité olympique russe (ROC) en quarts de finale. Le Team ROC s'est imposé 5-0 contre la Finlande à l'occasion du dernier match de la phase préliminaire. Les Suissesses de l'entraîneur Colin Muller s'étaient inclinées 2-5 contre les Russes lors de leur rencontre dans la phase préliminaire. Depuis, les Suissesses ont énormément progressé et ont battu 3-2 la Finlande, troisième du dernier Championnat du monde. Chez les dames, il y a des quarts de finale depuis les JO de 2014. Déjà il y a huit ans et aussi à Pyeongchang en 2018, les Suissesses avaient dû composer avec les Russes en quarts de finale. En 2014, elles s'étaient imposées 2-0 avant d'aller chercher une sensationnelle médaille de bronze. Il y a quatre ans, la partie avait tourné court avec une défaite 6-2. Le dernier match à élimination directe face à la Russie avait tourné en faveur des Suissesses au Championnat du monde à Calgary en août dernier. Menées 2-0, elles avait finalement fait la différence en prolongation (3-2).