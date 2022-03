Suisses bredouilles en super-combiné +++ Fernandez sacrée

Pas de médaille suisse en super-combiné Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Robin Cuche et Theo Gmür ont manqué l'occasion de s'illustrer lundi lors du super-combiné des Paralympiques de Pékin. Cuche, 4e après le super-G (catégorie debout), a flanché lors de la seconde manche en slalom et s'est classé 8e. Théo Gmür, qui avait décroché le bronze en descente samedi, était bien placé après le super-G mais a été éliminé lors de la manche de slalom, tout comme Thomas Pfyl (6e après le super-G). La victoire est revenue au Français Arthur Bauchet, déjà sacré samedi dans la descente. Dans la catégorie assis, Pascal Christen ont connu l'élimination dans le slalom.

Leylah Fernandez double la mise au terme d'un final électrique Image: KEYSTONE/EPA/MIGUEL SIERRA Leylah Fernandez a remporté pour la 2e année d'affilée le tournoi de Monterrey (MEX), au terme d'un final électrique lors duquel elle a sauvé cinq balles de match face à la Colombienne Camila Osorio. La Canadienne (WTA 21), finaliste du dernier US Open et âgée de 19 ans, s'est finalement imposée 6-7 (5/7) 6-4 7-6 (7/3) après 2h52' de match face à la Sud-Américaine de 20 ans (35e). La native de Montréal remporte ainsi son deuxième titre WTA, un an après son premier sacre dans la métropole du nord-est du Mexique, et semble avoir enfin digéré son parcours éblouissant à New York en septembre. A l'US Open, elle avait dominé la tenante du titre Naomi Osaka puis la deuxième mondiale Aryna Sabalenka avant de perdre sa première finale en Grand Chelem contre une autre novice de moins de 20 ans, la Britannique Emma Raducanu. Depuis, elle n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en trois tournois.

Shevchenko en larmes à la télé italienne Image: KEYSTONE/AP Pool AFP L'ex-international ukrainien Andriy Shevchenko a demandé à l'Italie d'aider son pays natal, l'Ukraine, lors d'une interview chargée en émotions dans une des plus grandes émissions d'actualité du pays. "Je vous le demande: ouvrez vos coeurs à mon peuple, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées qui ont tellement besoin de votre aide... Faites-leur ressentir ce que vous m'avez fait ressentir", a lancé, les larmes aux yeux, l'ex-star de l'AC Milan, âgée de 45 ans, s'exprimant depuis Londres dimanche soir dans l'émission "Che Tempo Che Fa" de la RAI, la chaîne publique italienne. L'ancien attaquant ukrainien Shevchenko, meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, est une des légendes de l'AC Milan pour avoir marqué plus de 170 buts pour le club de Serie A, et remporté un titre de champion ainsi que la Ligue des champions 2003. "Ma mère, ma soeur et d'autres membres de ma famille sont toujours en Ukraine, je leur parle tous les jours. C'était leur choix de rester", a livré "Sheva". "Je ne peux pas regarder ce qui arrive à mon pays sans pleurer", a-t-il décrit. "Ils me disent la vérité sur ce qui se passe en Ukraine, des villes bombardées, des enfants et des personnes âgées tués." "Nous devons essayer de convaincre la Russie de cesser le feu, de trouver une solution diplomatique et d'arrêter cette guerre." Shevchenko, sélectionneur de l'Ukraine de 2016 à 2021, participait à cette émission pour promouvoir une initiative de collecte de fonds menée par la Croix-Rouge italienne dans le cadre de ses efforts humanitaires destinés à l'Ukraine.

El Nino marque et gagne Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Nino Niederreiter a été le seul Suisse à trouver le chemin des filets dimanche en NHL. Le Grison a inscrit son 17e but de la saison lors du succès 3-2 de Carolina face à Seattle. El Nino a marqué le 1-1 sur une séquence à cinq contre quatre. Les Hurricanes ont forcé la décision en prolongation grâce à une réussite du Tchèque Martin Nevas. Deuxième meilleure équipe de la Ligue, Carolina a prolongé une belle série: onze matches de rang à domicile sans défaite dans le temps réglementaire. Kevin Fiala, Timo Meier et Nico Hischier ont, à la fois, comptabilisé un point et connu l'infortune de la défaite. Kevin Fiala et Minnesota se sont inclinés 6-3 sur leur glace devant Dallas. Le Wild accuse un terrible passage à vide avec huit défaites lors de ses dix derniers matches. Celui du San Jose est encore plus terrifiant: onze défaites lors des treize derniers matches pour Timo Meier et ses coéquipiers. Au lendemain de l'humiliation subie devant Nashville - une défaite 8-0 -, les Sharks se sont inclinés 3-2 en prolongation à Anaheim. Auteur de son 54e point de la saison, Timo Meier a au moins su rebondir après être resté "muet" lors de ses trois dernières rencontres. Auteur d'un assist lors de la défaite 3-2 pour son 38e point de la saison en prolongation de New Jersey devant St. Louis, Nico Hischier surfe, en revanche, sur la bonne vague: un quatrième match consécutif avec au moins un point. Le capitaine des Devils en comptabilise d'ailleurs 14 depuis le 1er février.

Premier League: Manchester City domine son voisin United 4-1 Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manchester City a battu son voisin Manchester United 4-1 dans le derby de la 28e journée de Premier League. Kevin De Bruyne, avec deux buts et un assist, a été l'homme du match. Les hommes de Pep Guardiola ont nettement dominé les débats face aux Red Devils. Ils ont marqué par De Bruyne (5e/28e) et Mahrez (68e/92e), alors que Man U - privé de Ronaldo (blessé), Varane et Shw (Covid-19) - avait égalisé grâce à Sancho (22e). Les Citizens mènent le classement avec six points d'avance sur Liverpool. Les Reds ont toutefois joué un match de moins. Ce revers constitue une mauvaise affaire pour Manchester United, bouté hors du top 4. Arsenal, qui a gagné 3-2 à Watford, est désormais 4e avec un point d'avance et un match de moins que les Red Devils.

Super League: Servette s'impose sur la pelouse de GC Rodelin scelle le score final Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Servette est allé l'emporter 4-2 au Letzigrund contre Grasshopper lors de la 25e journée de Super League. Les Genevois consolident ainsi leur 5e rang au classement. Les hommes d'Alain Geiger ont fait la course en tête sur la pelouse du promu. Les buts ont été inscrits par Imeri (36e/penalty), Schalk (44e) et Rodelin (78e/92e). Les Sauterelles sont parvenues deux fois à égaliser par Herc (41e) et Kawabe (53e) avant de céder dans le final. Sion a quant à lui obtenu un point méritoire à Saint-Gall en faisant 1-1. Les Brodeurs ont ouvert le score par Schubert (45e) avant que Stojilkovic ne remette les équipes à égalité. Saint-Gall a manqué un penalty par Toma en fin de rencontre (82e).

Berne perd pour la troisième fois de suite Le Canadien Zach Mitchell a ouvert le score pour les Rapperswil-Jona Lakers. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Lors de l'unique match de National League au programme ce dimanche, les Rapperswil-Jona Lakers se sont imposés 4-2 sur la glace de Berne, battu pour la troisième fois de suite. Corollaire: les Bernois n'ont toujours pas validé leur ticket pour les pré-play-off, restant sous une hypothétique menace d'Ambri-Piotta. Même avec un Roman Cervenka, plus discret que d'habitude, les Saint-Gallois ont passé une après-midi tranquille face à un adversaire, qui leur avait bien réussi jusque-là avec sept points en trois matches. Zack Mitchell et Yannick Brüschweiler ont donné deux fois l'avantage aux Lakers. Entre-temps, le défenseur au long cours Beat Gerber a inscrit son premier but de la saison sur le 1-1. Au cours des 37 dernières minutes, les Bernois n'ont jamais pu revenir. Même au cours d'une phase finale turbulente Les Lakers ont désormais assuré leur place en play-off après ce succès.

Triplé Jumbo dans la 1re étape, Laporte en jaune Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori L'équipe Jumbo a frappé dès la première étape de Paris-Nice, dimanche à Mantes-la-Ville (Yvelines), où le Français Christophe Laporte s'est imposé devant deux de ses coéquipiers. Laporte a précédé sur la ligne le Slovène Primoz Roglic et le Belge Wout van Aert qui ne lui ont pas disputé la victoire. Le Français, recruté à l'intersaison, a endossé le premier maillot jaune dans cette course longue de huit étapes. Le Français Pierre Latour a pris la quatrième place, en avant-garde du peloton, à une vingtaine de secondes, au terme des 159,8 kilomètres. L'équipe néerlandaise a provoqué la décision dans la dernière côte du parcours (1,2 km à 6 %), à 6 kilomètres de l'arrivée. Le Tchèque Zdenek Stybar a été le seul à garder le contact avant de lâcher prise en haut de la côte. Le meilleur Suisse est Gino Mäder, 60e à 36'' du vainqueur. Lundi, la deuxième étape met le cap plein sud à travers la plaine de la Beauce pour relier Auffargis (Yvelines) à Orléans sur un parcours de 159,2 kilomètres, plat et exposé au vent.

GP du Qatar MotoGP: premier succès de Bastianini Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL L'Italien Enea Bastianini (Ducati) a remporté le Grand Prix MotoGP du Qatar à Losail. Il a ainsi fêté son premier succès dans la catégorie reine pour les débuts de son équipe Gresini en MotoGP. Bastianini (24 ans), qui avait gagné par le passé trois courses en Moto3 et autant en Moto2, s'est imposé devant le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Espagnol Pol Espargaro (Honda). Il a ainsi fait un beau cadeau à son équipe, dont le fondateur Fausto Gresini est décédé du Covid-19 en février 2021. Les favoris du championnat ont connu une entame difficile. L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a limité les dégâts en prenant la 5e place. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), pénalisé par un moteur moins puissant que celui de ses rivaux, n'a pu faire mieux que 9e et n'a pas caché sa frustration. Conserver son titre s'annonce déjà comme une mission périlleuse. Carton plein pour les Italiens Quant à l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), vice-champion 2021, il a été éliminé sur une chute. Bloquant sa roue avant, il a sorti l'Espagnol Jorge Martin (Ducati), qui était parti en pole position. Les Italiens ont vraiment été à la fête lors de cette ouverture de la saison 2022, remportant les trois épreuves au programme. Celestino Vietti (Kalex) a gagné la course Moto2 alors que la course Moto3 a vu la victoire d'Andrea Migno (Honda). Le prochain Grand Prix aura lieu le 20 mars en Indonésie.

Super League: victoire du FCB au Cornaredo Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Le FC Bâle s'est imposé 2-0 au Cornaredo contre Lugano lors de la 25e journée de Super League. Les Rhénans rejoignent ainsi les Young Boys au 2e rang, à 15 points du FC Zurich. Les Bâlois ont gagné grâce à des réussites de Fedor Chalov (9e) et Darian Males (93e). Ils ont maîtrisé leur sujet face à des Tessinois assez timides et qui n'ont jamais semblé en mesure de bousculer leurs adversaires.

Géant de Lenzerheide: Gisin 5e, Worley l'emporte Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Michelle Gisin a pris la 5e place du géant de Lenzerheide. La victoire est revenue à Tessa Worley devant Federica Brignone et Sara Hector. L'Obwaldienne, toujours heureuse de pratiquer son sport, a décroché ce top 5 grâce à une excellente deuxième manche. Mais pour espérer le podium, il aurait fallu aller plus vite sur le premier tracé. Avec 1''32 de retard, la double championne olympique de combiné aurait dû réaliser un parcours de feu sur la piste Silvano Beltrametti. Mais après ses ennuis de l'été passé et sa mononucléose, la skieuse d'Engelberg retrouve ses moyens dans toutes les disiciplines. 7e et 8e en descente à Crans-Montana, 8e en Super-G dans les Grisons après le bronze olympique, 6e du slalom olympique, vainqueure du combiné et 5e de ce géant, Michelle Gisin voit clairement le bout du tunnel. Si tout se passe bien cet été, elle pourra revenir avec les ambitions du gros globe. Dans la lutte pour ce trophée justement, Mikaela Shiffrin a pris une très belle option après sa 2e place en Super-G samedi. L'Américaine, 4e, a profité de la sortie de piste de Petra Vlhova pour compter désormais 117 points d'avance au général. Le résultat d'ensemble des Suissesses est plutôt correct. Wendy Holdener a réussi une bonne 8e place, Camille Rast s'est classée 12e et Simone Wild a fini 23e juste devant Vivianne Härri Andrea Ellenberger a elle connu l'élimination en toute fin de deuxième manche. Rageant car la Nidwaldienne doit faire des points si elle entend être de la partie lors des finales de Courchevel. Victime d'un coup à l'entraînement, Lara Gut-Behrami a renoncé à prendre le départ. Elle devrait également faire l'impasse du géant d'Are le week-end prochain pour se présenter à Méribel pour les finales de Coupe du monde.

Cologna dans le top 10 pour ses adieux à la Coupe du monde Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dario Cologna a mis un terme à sa carrière au niveau de la Coupe du monde avec un 9e rang sur le 50 km d'Oslo. Il a concédé 1'15'' au vainqueur, le Norvégien Martin Nyenget. La 285e et dernière course de la Coupe du monde de Cologna s'est déroulée comme une réconciliation après une saison à oublier. Le Grison a fait très bonne impression dans cette épreuve disputée en style classique. Il a abordé le dernier des six tours dans un groupe de poursuivants malgré une chute avec un retard d'une demi-minute. A l'arrivée, le quadruple champion olympique a profité de l'absence des Russes pour décrocher encore un top 10 cet hiver. Après la ligne, il s'est vu offrir une bouteille de champagne et il a fait sauter les bouchons. Il y a quatre ans, Cologna avait ennobli sa carrière à Holmenkollen. Avec sa 26e et dernière victoire en Coupe du monde - sans les relais - il avait dissipé la malédiction qui semblait l'accabler lors des courses de 50 km. Le drapeau suisse sur l'Alpe Cermis Cologna avait disputé sa première épreuve de la Coupe du monde en novembre 2006 à Kuusamo. Les premiers points étaient tombés lors de la finale de la Coupe du monde le 24 mars 2007 à Falun. A 21 ans, il avait terminé le Skiathlon à la 25e place. Le 28 décembre 2008, le fondeur de Münster était monté pour la première fois sur la plus haute marche du podium dans le cadre du Tour de ski à Oberhof. Une semaine plus tard, il sortait de l'anonymat. Avec un drapeau suisse dans la main, il escaladait comme vainqueur les derniers mètres de l'épouvantable Alpe Cermis. Ce fondeur tout-terrain a remporté à quatre reprises le Tour de ski (2009, 2011, 2012 et 2018). Il s'est également adjugé à trois reprises le classement général de la Coupe du monde (2009, 2011 et 2012) et reçut finalement celui de 2014-2015 après le déclassement de Sundby pour infraction à la loi antidopage. Quatre, c'est aussi le nombre de ses médailles d'or olympiques: une fois à Vancouver 2010, deux fois quatre ans plus tard à Sotchi et une fois à Pyeongchang en 2018. Il a décroché un titre de champion du monde en 2013 à Val di Fiemme. Cologna devrait encore disputer quelques courses cet hiver. Il devrait courir dimanche prochain. Sa dernière course est programmée le samedi 26 mars à Zweisimmen à l'occasion du 50 km des Championnats de Suisse.

Super-G de Kvitfjell: Feuz 5e, Kilde s'impose Justin Murisier excellent 6e du Super-G de Kvitfjell Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Pas de podium suisse lors du Super-G de Kvitfjell. Beat Feuz s'est classé 5e à 0''31 du vainqueur Aleksander Aamodt Kilde, alors que Marco Odermatt s'est raté. Il fallait être un vétéran pour jouer le podium en Norvège. Ou s'appeler James Crawford. Le Canadien de bientôt 25 ans, 2e à 0''07 de Kilde, fut le seul à s'immiscer dans le débat des vieux briscards de la Coupe du monde. Dans ce contexte, la victoire est revenue à l'enfant du pays Aleksander Aamodt Kilde qui s'adjuge au passage le globe de la spécialité. Mais le Norvégien a eu chaud en voyant ses adversaires tutoyer son chrono. Sur la troisième marche du podium on retrouve Matthias Mayer à 0''12 et derrière l'Autrichien le vainqueur de la veille, Dominik Paris. Les Suisses sont juste derrière ces quatre hommes avec Beat Feuz toujours à l'aise sur cette piste que ce soit en descente ou en Super-G. Et derrière le champion olympique de descente, c'est Justin Murisier qui a parfaitement négocié les contours de cette piste assez facile. Ce 6e rang constitue sa deuxième meilleure performance dans la discipline après son 5e rang à Saalbach en 2020. Super résultat pour Niels Hintermann qui boucle son fantastique séjour scandinave avec une 9e place. Il s'agit de son premier top 10 en carrière dans cette discipline. Ce week-end norvégien ne restera en revanche pas gravé dans la mémoire de Marco Odermatt. Largement battu en descente, on pouvait attendre une réaction du Nidwaldien, mais celle-ci n'est pas arrivée. Seulement 25e à 1''68, juste derrière Ralph Weber, le leader de la Coupe du monde n'a pas trouvé la clef sur la piste olympique. Coupable d'une erreur de trajectoire sur le saut dédié à Bernhard Russi, Odi a dû vite déchanter. Mais au-delà de cette faute, on a le sentiment que le Nidwaldien n'avançait pas sur cette neige scandinave. Flashé à seulement 99 km/h sur le haut du parcours, Odermatt a ainsi perdu près de 8 km/h sur les meilleurs. Stefan Rogentin s'est un peu repris en finissant 13e, alors que Gino Caviezel s'est loupé en terminant à 2''74 et hors des trente.

Géant de Lenzerheide: les Suissesses assez loin, Hector mène Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les Suissesses sont assez loin du podium après la première manche du géant de Lenzerheide. Michelle Gisin est 7e à 1''32 de Sara Hector qui a devancé Mikaela Shiffrin et Tessa Worley. Dans la lutte pour le gros globe, Mikaela Shiffrin pourrait prendre une très belle option après sa deuxième place en Super-G. L'Américaine doit profiter de la sortie de piste de Petra Vlhova pour creuser des écarts. Michelle Gisin est celle qui a le mieux négocié cette manche dans le camp suisse. Mais avec 1''16 de retard sur la 3e Tessa Worley, les espoirs de podium semblent faibles. Deux places derrière l'Obwaldienne, on retrouve Wendy Holdener à 1''64. Camille Rast est pour l'heure 16e à 2''22, Simone Wild 22e à 2''74 et Andrea Ellenberger 23e à 3''02. Victime d'un coup à l'entraînement, Lara Gut-Behrami a renoncé à prendre le départ. Elle devrait également faire l'impasse du géant d'Are le week-end prochain pour se présenter à Méribel pour les finales de Coupe du monde.