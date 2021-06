Sun Yang complètement marteau +++ Embolo content

Dopage: le Chinois Sun Yang privé des Jeux olympiques Sun Yang n'ira pas aux JO de Tokyo Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Chinois Sun Yang manquera les Jeux olympiques de Tokyo. Il a été suspendu pour quatre ans et trois mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Sun Yang a détruit à coups de marteau une fiole de son sang lors d'un contrôle antidopage, a annoncé l'instance basée à Lausanne. Entamée le 28 février 2020, cette suspension s'achèvera donc en juin 2024, soit avant l'ouverture des Jeux de Paris. Sun Yang aura toutefois 32 ans à ce moment. Peine maximale En février 2020, le TAS avait déjà infligé huit ans de suspension pour le geste commis par le nageur, soit la peine maximale. Mais à la stupéfaction générale, le Tribunal fédéral suisse a annulé cette décision en décembre, sanctionnant la "partialité" du président du panel d'arbitres et ancien chef de la diplomatie italienne, Franco Frattini. Dénonçant la cruauté infligée à des animaux en Chine, alors que l'affaire Sun Yang était en cours d'instruction, le magistrat s'était en effet livré à une série de tweets "extrêmement violents" et racistes, avait révélé le Tribunal. Mais l'instance d'arbitrage a confirmé la suspension (bien qu'en infligeant une durée moins longue): quatre ans auxquels s'ajoutent trois mois d'une violation précédente du règlement antidopage. Triple champion olympique En 2014 et dans le plus grand secret, Sun Yang avait subi un contrôle positif à un stimulant (trimétazidine), rendu public bien après que la sanction ait été purgée. Adulé dans son pays et égérie des grandes marques, Sun Yang compte à son palmarès trois médailles d'or olympiques, à Londres 2012 (400 m et 1500 m nage libre), puis Rio 2016 (200 m), ainsi que onze titres mondiaux.

Euro 2021: la Suisse a atteint un "mini-objectif", selon Embolo Breel Embolo: "Nous avons atteint un mini-objectif" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse n'a pas versé dans l'euphorie après sa qualification pour les 8es de finale de l'Euro 2021. Elle attend maintenant de connaître l'identité de son prochain adversaire. Pas de trace d'euphorie mardi au sein de l'équipe de Suisse, qui a appris sa qualification pour les 8es de finale de l'Euro peu après son atterrissage à Rome lundi en toute fin de soirée. "Nous avons atteint un mini-objectif, rien de plus pour l'instant", lâche d'ailleurs Breel Embolo. Tous les chemins mènent à Rome. Les Suisses ont dû endurer un double voyage éprouvant à Bakou, tant sur le terrain que dans les airs, pour pouvoir s'entraîner à nouveau dans leur camp de base afin d'y préparer un 8e de finale. Le souci technique qui a provoqué un retard de trois heures avant leur vol retour lundi n'a pas aidé. "En fait, nous sommes habitués à voyager. Mais maintenant nous sommes heureux de nous poser pendant quelques jours", a souligné le défenseur Loris Benito mardi au terrain d'entraînement "Tre Fontane". La veille, le Bordelais et ses équipiers avaient en effet dû s'armer de patience sur le tarmac de l'aéroport de Bakou en raison d'un défaut technique de l'avion. Les membres de la délégation suisse avaient été autorisés à quitter l'avion. Pour attendre en plein soleil plutôt que dans une cabine étouffante... L'ambiance était d'ailleurs quelque peu tendue à ce moment-là, car il n'était pas encore certain que les 4 points conquis dans le groupe A seraient suffisants pour accéder aux 8es de finale. Une performance rare La tension est retombée tard dans la soirée, peu après l'atterrissage à Rome. Les bonnes nouvelles leur sont parvenues de Copenhague et de Saint-Pétersbourg au moment où les Helvètes passaient le contrôle douanier. Mais pas trace d'euphorie après cette qualification acquise dans la douleur. "Nous avons atteint un mini-objectif, rien de plus pour l'instant", a expliqué Breel Embolo. Mais le fait d'être en 8es de finale nous montre que nous avons fait beaucoup de choses bien", a poursuivi le remuant attaquant. N'empêche que c'est la quatrième fois d'affilée que la Suisse atteint les 8es de finale d'une Coupe du monde ou d'un Euro. Une performance que seules la France, championne du monde en titre, et la Belgique, no 1 du classement FIFA, ont accomplie. Ne pas en rester là Breel Embolo assure toutefois qu'il ne faut pas en rester là: "Nous étions déçus après le match contre le Pays de Galles, car nous n'avons fait qu'un match nul. Nous n'étions pas contents après le match contre la Turquie parce que nous n'avons pas gagné de manière assez large pour nous qualifier directement. Cette équipe a faim, elle n'est pas facilement rassasiée." La tâche qui attend la Suisse sera néanmoins extrêmement délicate. La sélection de Vladimir Petkovic affrontera vraisemblablement le vainqueur du groupe F, c'est-à-dire la France, l'Allemagne ou le Portugal. "Maintenant, nous pouvons nous asseoir et voir ce que le calendrier nous réservera. Nous avons dû patienter avant d'être sûrs de notre qualification, maintenant nous allons attendre à nouveau jusqu'à ce que notre adversaire soit connu", a lâché Loris Benito. Pas les favoris Les Suisses n'ont de toute manière pas de préférence quant à leur prochain adversaire. "Nous ne serons certainement pas les favoris de ce 8e de finale, car ce sont toutes des équipes faisant partie des favorites de cet Euro", a rappelé Breel Embolo. "Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas soumis à une forte pression", a poursuivi l'attaquant de Mönchengladbach. "Nous voulons nous en sortir et montrer que nous sommes également forts. Nous n'aborderons pas ce match juste pour y participer."

Ehammer manquera les Jeux olympiques Image: KEYSTONE/EPA PAP/ADAM WARZAWA Le décathlonien Simon Ehammer (21 ans) ne se rendra pas aux Jeux olympiques à Tokyo. L'Appenzellois renonce aux Championnats de Suisse après une inflammation persistante dans la région de l'aine. Ehammer aurait dû s'aligner ce week-end au décathlon dans les Championnats nationaux à Langenthal et assurer sa sélection pour Tokyo. Le temps à disposition pour préparer un décathlon était trop court. Au lieu de se plier à des exercices, la santé passera en premier pour le décathlonien. Ehammer disputera tout de même deux disciplines à Langenthal. Il comptera comme médaillé potentiel sur le 110 m haies et le saut en longueur. Toutefois, il paraît invraisemblable qu'il réalise la limite olympique au-dessus des 8 mètres. Le potentiel du décathlonien Ehemmer est incontestable, il pourrait figurer parmi les meilleurs du monde. L'athlète suisse de l'année 2020 aurait pu prétendre aller aux JO, mais ses deux résultats au-dessus de 8000 points ont été réalisés pendant la pandémie et ne sont pas pris en compte pour une nomination. La Fédération internationale World Athletics a interrompu la phase de qualification de l'an dernier après le développement de la crise du coronavirus. Ehammer peut s'en vouloir à lui aussi. Au cours de l'hiver, il a dû interrompre deux fois un heptathlon en raison d'un nul à la perche. Il y a un mois il connaissait une grande désillusion à Götzis après trois essais non valables au saut en longueur.

L'UEFA sous le feu des critiques après le "rainbow-gate" de Munich Image: KEYSTONE/EPA/TOBIAS HASE En refusant à la ville de Munich d'éclairer son stade aux couleurs arc-en-ciel en signe de protestation contre la politique de la Hongrie sur les minorités sexuelles, l'UEFA a respecté ses règles. Toutefois, elle a déchaîné mardi les critiques de ceux qui lui reprochent un double langage. Ce que les Allemands désignent désormais comme le "Rainbow-gate" (rainbow pour arc-en-ciel en anglais) a été déclenché par la municipalité de Munich. Pour manifester son opposition à une loi jugée discriminatoire contre les homosexuels, votée la semaine dernière par le parlement de Budapest, la ville bavaroise avait demandé à l'UEFA, organisatrice du tournoi, l'autorisation d'illuminer le stade utilisé pour l'Euro mercredi soir aux couleurs de la communauté LGBT, à l'occasion du match Allemagne-Hongrie. La réponse, négative, est tombée mardi matin. En substance: l'UEFA affirme partager totalement les valeurs de tolérance promues par cette initiative, mais en tant qu'"organisation politiquement et religieusement neutre", elle ne peut pas accepter de véhiculer un message visant spécifiquement un pays ou un gouvernement. "Fans hongrois homophobes" Pour démontrer sa bonne foi, l'instance européenne propose d'illuminer le stade aux couleurs arc-en-ciel soit le 28 juin, soit début juillet, pour coïncider avec des événements liés à la marche des fiertés à Munich. De même qu'elle n'avait fait aucune objection depuis le début du tournoi au port d'un brassard arc-en-ciel par le capitaine de l'Allemagne Manuel Neuer, la façon dont la Mannschaft a choisi de montrer son engagement pour la diversité. Très vite, les réactions outrées ont fusé d'un peu partout en Europe, pour fustiger ce "but contre son camp" de l'instance européenne. "C'aurait été un miracle si l'UEFA l'avait autorisé, mais c'est bien de voir la ville de Munich et la Fédération allemande soutenir cette initiative", a déclaré le porte-parole de l'ONG "Hatter" de défense des droits LGBT en Hongrie, Luca Dudits. "L'UEFA était dans une position précaire, analyse-t-il, il y a une large base homophobe et traditionaliste chez les fans hongrois". Pour lui, si la Hongrie avait perdu dans un stade arc-en-ciel, la faute en aurait été rejetée sur la communauté LGBT. Mais le stade qui appartient au Bayern Munich, risque tout de même d'être arc-en-ciel mercredi: les organisateurs de la marche des fiertés de Munich, associés à Amnesty International, prévoient de distribuer 11.000 drapeaux aux spectateurs (seules 14.000 places seront occupées, en raison des restrictions dues au Covid-19). La ville de Munich a également annoncé mardi qu'elle allait pavoiser plusieurs de ses bâtiments aux couleurs arc-en-ciel. "Fais-le quand même" D'autres initiatives de solidarité fleurissent: la chaîne privée allemande ProSieben a décidé d'habiller son logo des couleurs arc-en-ciel. Les clubs de football de Francfort et Cologne ont également annoncé qu'ils illumineraient leurs propres stades en soirée à ces couleurs. "Les développements en Hongrie sont effrayants, il est d'autant plus important d'envoyer un signal", a déclaré le patron du FC Cologne Alexander Wehrle. La candidate des Verts à la chancellerie Annalena Baerbock a demandé à toute l'Allemagne d'exhiber l'arc-en-ciel mercredi. Hors d'Allemagne, Gary Lineker, l'ancienne gloire du foot anglais dont la voix porte en Europe, a immédiatement tweeté: "Fais-le quand même Munich, fais-le. Allume la lumière pour que le monde voie". Une porte-parole de la Commission européenne a relevé que c'était "une bonne idée de manifester son soutien à la communauté LGBT dans l'Union européenne, y compris lors de manifestations sportives, culturelles ou d'un autre type (...) mais nous n'avons pas la capacité de demander à une organisation sportive d'arborer ses couleurs-ci". "L'UEFA n'a pas compris les signes de notre temps, et il est facile de voir de quel côté ils se placent, avec leur décision", a taclé de son côté le porte-parole de la Fédération allemande des LGBT Markus Ulrich.

Tout pour Pogacar chez UAE, Marc Hirschi en appui Image: KEYSTONE/EPA/JULIEN WARNAND Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur sortant, aura l'équipe UAE à son service dans le Tour de France qui commencera samedi à Brest. Le Norvégien Alexander Kristoff, vainqueur de la première étape et maillot jaune l'an passé, n'a pas été retenu dans la sélection annoncée mardi matin. "Notre objectif est clair: nous allons essayer de défendre le titre que Tadej a remporté l'année dernière, nous avons donc construit une équipe autour de lui", a déclaré le manager de l'équipe Matxin Fernandez. "Nous avons un bon mélange de jeunesse et d'expérience pour soutenir Tadej avec un solide bloc de grimpeurs et aussi des coureurs solides pour la plaine". Par rapport à l'année passée, trois coureurs seulement (Pogacar, Formolo, Laengen) ont gardé leur place. Le Bernois Marc Hirschi et le grimpeur polonais Rafal Majka, deux des recrues de l'intersaison, le Portugais Rui Costa, champion du monde 2013, et l'espoir américain Brandon McNulty ont été appelés en renfort tout comme le rouleur danois Mikkel Bjerg, triple champion du monde espoirs du contre-la-montre qui fera ses débuts dans le Tour. Au sein de l'équipe EF Education-Nippo, la présence de Stefan Bissegger a été confirmée. Le vainqueur de l'étape de Gstaad au Tour de Suisse pourra briller sur les contre-la-montre de la Grande-Boucle. Il sera présent pour préparer au mieux l'épreuve de la poursuite par équipes des Jeux olympiques de Tokyo. Outre Hirschi et Bissegger, quatre autres coureurs suisses seront au départ à Brest samedi: Silvain Dillier (Alpecin-Fenix), Reto Hollenstein (Israel Start-Up Nation), Michael Schr (AG2R Citroën) et Stephan Küng (Groupama-FDJ).

Les Anglais Mount et Chilwell isolés jusqu'à lundi Image: KEYSTONE/EPA/Laurence Griffiths Les joueurs anglais Mason Mount et Ben Chilwell ont été confirmés mardi comme cas contacts de l'Ecossais Billy Gilmour, testé positif au Covid lundi. Ils devront s'isoler jusqu'au lundi 28 juin, a annoncé la fédération anglaise de football. Par conséquent, les deux joueurs ne pourront pas prendre part au match contre la République tchèque ce mardi à 21h00, pour la troisième journée du groupe D de l'Euro et peut-être pas non plus au huitième de finale, si leur équipe, déjà qualifiée, ne finit pas première de son groupe.

Premières retrouvailles depuis le "Miracle de Berne" de 1954 Image: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STR Pour les Allemands, ce sera à jamais "le miracle de Berne". Pour les Hongrois, la douleur historique d'un titre de champion du monde perdu contre tous les pronostics: Allemagne-Hongrie, mercredi à Munich (21h00), est la répétition de la finale du Mondial 1954, entrée dans l'histoire du football. Une revanche? Presque, puisqu'il s'agit du premier match en compétition entre les deux équipes depuis cette rencontre épique de Berne, en Suisse, remportée 3-2 par l'Allemagne de l'ouest. Entretemps, 14 matches amicaux ont opposé les deux pays, mais aucun officiel (compte non tenu de matches Hongrie-RDA à l'époque de l'Allemagne de l'est communiste). La Hongrie de 1954, c'était encore plus fort que les All Blacks des années 2010 en rugby: avant cette finale, le génial Ferenc Puskas et ses coéquipiers étaient invaincus depuis quatre ans, et avaient réalisé l'exploit d'aller battre les Anglais 6-3 dans leur temple de Wembley. Leur système, un 4-2-4 flexible, était révolutionnaire. Il servirait ensuite de base aux évolutions tactiques du Brésil de Pelé et des Pays-Bas de Johan Cruyff. En phase de poules au Mondial, ces ogres hongrois avaient dévoré l'Allemagne 8-3. Personne n'aurait misé un deutsche mark sur leur défaite en finale. Après huit minutes de jeu, ils menaient déjà 2-0! Les meilleurs joueurs du monde se crurent-ils arrivés trop tôt au sommet? En dix minutes, l'Allemagne revint à 2-2. Et après un match âpre, Helmut Rahn, à la 84e minute, réussit le but du "miracle": un tir du pied gauche à l'entrée de la surface, qui passe toujours en boucle au musée du football de Dortmund, avec le commentaire d'époque! "Onze d'or" Ce 4 juillet 1954 est devenu une date majeure de l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre. "Cette victoire a rempli un vide", explique Kristian Naglo, professeur de sociologie à l'université de Marbourg et spécialiste du sport. "Pour un temps relativement court, l'Allemagne est revenue sur la scène mondiale, elle a montré qu'elle revenait dans le concert des nations, et elle a de nouveau suscité le respect". En 1950, encore paria parmi les nations, l'Allemagne, qui déblayait ses ruines, n'avait même pas été autorisée à envoyer une équipe au premier Mondial d'après-guerre, au Brésil. Derrière le voile du miracle affleure néanmoins le dopage: une étude du Comité olympique allemand a révélé en 2010 que l'usage de métamphétamines avait aidé la Mannschaft. En Hongrie, les souvenirs de ce qui fut appelé le "onze d'or" se sont transformés en mythe. "Ce passé est toujours présent dans tous le pays, et c'est pesant, parce qu'on compare constamment la nouvelle génération avec celle de Puskas", analyse l'ancien sélectionneur hongrois Bernd Storck, pour l'agence allemande SID. Peter Gulacsi, l'actuel gardien de la sélection, affirme ne pas ressentir cette pression: "Non, dit-il, la tradition est une part importante de l'histoire du football hongrois, mais nous écrivons notre propre histoire. Nous avons plus de succès que les générations des 20 ou 30 dernières années, et nous progressons". Reste qu'une victoire mercredi en terre allemande contre les Neuer, Kroos, Hummels et autre Müller ressemblerait, pour les héritiers du "Onze d'or", à un petit "miracle de Munich".

L'équipe UAE au Tour de France: Mikkel Bjerg (DEN), Rui Costa (ITA), Davide Formolo (ITA), Marc Hirschi (SUI), Vegard Stake Laengen (NOR), Rafal Majka (POL), Brandon McNulty (USA), Tadej Pogacar (SLO)

Goran Bezina continue une saison Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO L'ancien international suisse Goran Bezina a toujours le feu sacré. Le défenseur valaisan de 41 ans effectuera une nouvelle saison avec Sierre en Swiss League. Né en Croatie, Bezina avait quitté Genève-Servette au terme de l'exercice 2018-2019 après quatorze saisons passées aux Vernets. Lors du dernier Championnat, il a disputé 50 matches pour les Bas-Valaisans pour 7 buts et 18 assists. Si tout se passe bien l'hiver prochain, il pourrait dépasser les 1000 matches (actuellement 965) dans les deux plus hautes ligues suisses.

Argentine qualifiée et Messi record, au bout de l'ennui Image: KEYSTONE/AP/Ricardo Mazalan L'Argentine, vainqueur du Paraguay (1-0) à Brasilia, s'est qualifiée lundi soir pour les quarts de finale de la Copa America, de manière très poussive. Une frappe de Sergio "Kun" Agüero en pivot au-dessus de la barre (8e), puis surtout un but d'Alejandro Gomez, d'un petit piqué après une belle passe décisive d'Angel Di Maria (10e), ont lancé le match... aussitôt refermé. Il ne s'est en effet à peu près rien passé ensuite, même si le Paraguay a dominé les débats. Cette courte victoire est en tout cas suffisante pour garantir à l'Argentine (7 points dans le groupe A) une place en quarts, comme le Chili peu avant (1-1 face à l'Uruguay). Pas vraiment un exploit, puisque quatre équipes sur cinq de chaque poule basculent vers ce premier tour à élimination directe. Messi en mode gestion? Lionel Messi, qui avait débuté en équipe nationale le 16 août 2005, a honoré lundi sa 147e apparition sous le maillot bleu et blanc, égalant ainsi le record national de Javier Mascherano, le "Jefecito" retraité depuis l'année dernière et qui fut son coéquipier à Barcelone (2010-2018). Le sextuple Ballon d'Or détient déjà le record de buts en sélection (73). Mais cette nouvelle marque historique pour le capitaine argentin constrastait de manière étonnante avec la transparence de sa prestation. Dans le stade Nacional Mané Garrincha de la capitale brésilienne, le no 10 de l'Albiceleste s'est montré très quelconque dans le jeu, contrairement à Di Maria, le seul joueur offensif à tenter de donner quelque relief à l'équipe. Messi était peut-être dans une forme de gestion physique, lui qui aura 34 ans jeudi et rêve toujours de décrocher son premier titre majeur avec sa sélection après avoir perdu quatre finales, aux éditions 2007, 2015 et 2016 de la Copa America, ainsi qu'au Mondial 2014. Et cela fait 28 ans que l'Albiceleste est sevrée de titres.

Brazier se brûle les ailes sur 800 m Champion du monde du 800 m, Donovan Brazier ne disputera pas les JO de Tokyo Image: KEYSTONE/AP/DAVID J. PHILLIP Stupeur à Eugene: Donavan Brazier a échoué à obtenir son visa pour les Jeux de Tokyo. Le champion du monde en titre du 800 m a fini dernier de la finale des sélections olympiques américaines lundi. C'est une rare défaillance, au plus mauvais moment de la saison, qui a frappé celui qui domine sa discipline sans conteste depuis deux ans. Deuxième après 400 m, Donovan Brazier n'a pu maintenir sa vitesse et a péniblement fini 8e de cette course en 1'47''88, à plus de quatre secondes du vainqueur, Clayton Murphy (1'43''17), qui a établi la meilleure performance mondiale de l'année. Mauvaise gestion Ce dernier, médaillé de bronze aux Jeux de Rio 2016, a devancé Isaiah Jewett (1'43''85) et Bryce Hoppel (1'44''14). Brazier a déploré sa mauvaise gestion de course. "Je pense que je suis parti trop fort trop tôt. J'ai essayé d'être dans la meilleure position possible aux premiers 300-350 m et j'en ai payé le prix dans les derniers 200", a-t-il souligné. C'est la deuxième fois que Donovan Brazier, 24 ans, subit un échec aux "Trials", puisqu'en 2016 il n'avait réalisé que le 19e temps, battu en séries. Mais à l'époque, il n'était encore qu'un coureur universitaire âgé de 19 ans, certes tout juste sacré champion NCAA. Cinq ans plus tard, c'est dans la peau du cador que Brazier s'est présenté sur la piste du Hayward Field, et rien ne laissait présager pareille débandade, sinon peut-être son 7e temps en demi-finale samedi. Il n'avait plus été battu sur 800 m dans une course disputée aux Etats-Unis depuis 2017. Pas d'excuse "Je suis très triste. J'ai eu quelques problèmes physiques, mais ce sont des choses qu'un prétendant aux sélections devrait être capable de surmonter et je ne peux pas trouver d'excuse. J'ai juste très mal couru. Mais je vais m'en remettre. J'ai déjà connu pire", a-t-il ajouté. Autre surprise, à la perche, un autre champion du monde en titre a perdu sa finale, puisque Sam Kendricks a fini deuxième avec un saut de 5m85, battu par Chris Nilsen qui a passé 5m90. Ce revers ne l'empêchera toutefois pas de pouvoir défendre ses chances aux JO de Tokyo.

Tampa Bay écrase les Isles et prend l'avantage 3-2 Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Tampa Bay est à une victoire d'une deuxième finale consécutive de Coupe Stanley. Le tenant du titre a écrasé les New York Islanders 8-0 lundi en Floride pour mener 3-2 en finale de la Conférence Est de NHL. Battu 3-2 samedi à New York lors de l'acte IV, le Lightning a rapidement ôté tout suspense à ce match. Steven Stamkos a ouvert la marque après 45'' de jeu seulement, Yanni Gourde doublant la mise à la 12e minute. Andrei Vasilevskiy (21 arrêts) n'a pas eu à forcer son talent pour réussir son troisième blanchissage dans ces play-off. La série continue pour Point Même le changement de gardien des Islanders, survenu à la 16e après le 3-0 inscrit sur le 16e tir cadré par Tampa Bay, n'a pas modifié le scénario de cette partie à sens unique. Ilya Sorokin (21 arrêts) ne s'est pas montré beaucoup plus à son avantage que Semyon Varlamov devant le filet des Isles. Les stars du Lightning ont en revanche brillé lundi. Steven Stamkos et Alex Killorn ont tous deux réussi deux buts et un assist, Nikita Kucherov signant pour sa part trois assists. Auteur du 7-0 à la 42e, Brayden Point a quant à lui marqué un but lors des huit derniers matches! Il en est à 13 réussites dans ces play-off 2021.

