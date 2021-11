Suter et Détroit corrigés en NHL +++ Capela et Atlanta battus

Le topscorer de la saison 2019-20 de National League n'a inscrit que deux points à ce jour. L'an dernier, pour sa première saison dans la grande ligue, sous les couleurs de Chicago, il avait marqué six buts, plus trois assists, sur les 15 premiers matches.

Ce dernier, âgé de 59 ans, a réitéré jeudi "être choqué par la fausse enquête" d'ESPN. "Le mot +nigger+ n'a jamais fait partie de mon vocabulaire. Ce mot est odieux, laid, dénigrant et contraire à tout ce en quoi je crois. La façon dont je mène ma vie personnelle et professionnelle le montre clairement."

"Le niveau de misogynie et de racisme dépasse les bornes", a confié à ESPN un des actuels copropriétaires des Suns. A contrario, le directeur général du club, James Jones, et le président Jason Rowley, l'ont défendu, assurant que l'histoire était "totalement scandaleuse et fausse" et que Sarver "n'est ni raciste ni sexiste".

Il y a trois semaines, Robert Sarver avait réagi avant l'heure, en fustigeant "des mensonges, des insinuations et un faux récit". Dans cette enquête qui remonte à 2004, date de son rachat de la franchise, les allégations sont nombreuses et ont été formulées par plus de 70 employés anciens et actuels des Suns, la plupart sous couvert d'anonymat.

La MLS a indiqué avoir engagé les avocates Janice Rubin et Melody Jahanzadeh pour enquêter sur des allégations visant Bob Birarda et Hubert Busby Jr. Birarda fait l'objet d'une procédure pénale au Canada pour plusieurs chefs d'accusation parmi lesquels celui d'agression sexuelle, portant sur une période allant de 1988 à 2008.

Belinda Bencic et ses partenaires se frotteront en demi-finale à l'Australie, qui aligne une seule joueuse classée dans le top 100 en simple (Ajla Tomljanovic/WTA 43). En cas de succès, les Suissesses affronteraient en finale la solide Russie ou les Etats-Unis de Danielle Collins (WTA 30) et de l'ex-no 3 mondial Sloane Stephens.

Cette sélection helvétique, dont l'esprit d'équipe et l'homogénéité sont les atouts majeurs, peut aborder en totale confiance la suite de la semaine. La République tchèque était sans doute la formation à battre dans ce tournoi final, où elle pouvait qui plus est compter sur le bruyant soutien du public.

C'est la paire composée de Belinda Bencic et de Jil Teichmann qui a offert le point de la victoire à la Suisse. Solides et inspirées, les deux jeunes femmes se sont imposées 6-3 6-3 devant le duo Lucie Hradecka/Katerina Siniakova, qui fut finaliste de l'US Open en 2017.

La St-Galloise a fait plus rapidement la différence dans la deuxième manche, même si elle n'est pas parvenue à conserver le break réalisé d'entrée. Elle s'est emparée une dernière fois de la mise en jeu adverse dans le septième jeu et a conclu cette partie sur sa première balle de match après 1h58' de lutte.

La championne olympique de simple s'est imposée 7-6 (7/2) 6-4 devant la gagnante du dernier Roland-Garros. Les deux femmes pourraient à nouveau s'affronter en double, pour une revanche de la finale des JO de Tokyo remportée par Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova face à Belinda Bencic et Viktorija Golubic.

Le FCB aurait pu arracher la victoire: une tête de Cabral a été repoussée par la transversale (82e). Les trois points auraient constitué un salaire plus que royal après un match très moyen joué par des visiteurs qui ont semblé à court d'idées et pas au mieux physiquement.

Le FCB n'a pas brillé, il faut bien le reconnaître. Sa première mi-temps a été d'une rare indigence. Le but concédé à la 17e par Kakoulli, qui se jouait avec une facilité déconcertante de Cömert, a illustré un manque de rigueur défensive et de filtrage à mi-terrain.

En 188 matches avec le club de la capitale, Aebischer a marqué 15 buts et donné 32 passes décisives. Il compte six sélections en équipe de Suisse. "Nous nous réjouissons que Michel Aebischer continue avec YB. Son parcours de junior du club à international force le respect. Michel est un exemple pour beaucoup de jeunes", a commenté le directeur sportif du club bernois, Christoph Spycher.

Non vaccinés, Kryenbühl et Weber absents au Canada

Image: KEYSTONE/APA/APA

Urs Kryenbühl et Ralph Weber commenceront la saison olympique en retard. Le duo n'a pas encore été vacciné contre le covid et ne possède donc pas le certificat nécessaire pour entrer au Canada.

"Comeback postponed". Voilà comment Kryenbühl explique sur Instagram qu'il ne participera probablement à sa première course de l'hiver que début décembre à Beaver Creek aux Etats-Unis. Le Schwytzois de 27 ans dit ne pas aimer la "vaccination obligatoire pour les courses au Canada".

Le fait que l'infection au covid qu'il a dû surmonter il y a quelques mois ne soit pas suffisante pour entrer au Canada est "un coup dur et un coup de poignard dans mon cœur de coureur", poursuit Kryenbühl. A Lake Louise, dans les Rocheuses canadiennes, le début de la saison de vitesse aura lieu du 26 au 28 novembre avec deux descentes et un Super-G.

Le Schwytzois, qui s'est hissé trois fois sur le podium en Coupe du monde jusqu'à présent, devra donc attendre une semaine de plus qu'espéré pour faire son retour. En janvier, Kryenbühl a chuté à près de 150 km/h dans la première des deux descentes de Kitzbühel et s'est blessé au genou, à l'épaule et à la tête.

Comme Kryenbühl, son coéquipier Weber, qui a un an de plus, a également été touché par le virus qui pourrit la vie mondiale depuis l'an dernier. Il est passé par les symptômes de fièvre, de fatigue, de perte de l'odorat et du goût, écrit l'ancien champion du monde junior saint-gallois sur son site personnel.

Par conséquent, "selon ma compréhension du corps humain" et malgré l'absence de vaccin, il se sentait "mieux protégé". "Mon corps a eu la possibilité de former lui-même les anticorps pour lutter contre le virus et a ensuite vaincu la maladie après quelques jours", relève-t-il. Une semaine plus tard, Weber disait qu'il ne ressentait pratiquement plus d'effets négatifs. Il était très heureux "d'avoir enfin pu vaincre ce mal pernicieux et que mon corps ait eu la chance de se rétablir par lui-même".

Weber et Kryenbühl mentionnent également dans leurs remarques qu'ils sont "déçus" de la FIS de ne pas vouloir organiser les courses prévues à Lake Louise sur un autre site en raison de la "vaccination obligatoire". Pour les athlètes non vaccinés, cela entraîne des désavantages sportifs et économiques élevés, écrit Weber. Les deux athlètes n'excluent toutefois pas la possibilité de se faire vacciner ultérieurement, éventuellement avec un autre vaccin que ceux qui sont actuellement disponibles.

Swiss-Ski n'a pas fait de commentaires sur le statut vaccinal des athlètes. Cependant, afin de pouvoir les soutenir de la meilleure façon possible, la vaccination est recommandée.