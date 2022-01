Suter marque des points ++ Barty-Collins en finale à Melbourne

Garmisch: Corinne Suter devant au premier entraînement de descente Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Les Suissesses ont brillé lors du premier entraînement en vue de la descente Coupe du monde de Garmisch, prévue samedi. Corinne Suter a été la plus rapide, alors que Jasmine Flury s'est classée 3e. Corinne Suter, qui n'a plus gagné depuis un an, a précédé de 0''06 l'Allemande Kira Weidle, alors que Jasmine Flury a concédé 0''30 à sa compatriote. Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 15, à savoir Joana Hählen (10e à 1''42) et Priska Nufer (12e à 1''53). Cette descente se déroulera sans plusieurs favorites, à commencer par l'Italienne Sofia Goggia, blessée. La Tessinoise Lara Gut-Behrami a pour sa part renoncé au voyage dans la station bavaroise afin de se ménager avant les Jeux olympiques.

Pays-Bas: Ranomi Kromowidjojo annonce sa retraite Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Ranomi Kromowidjojo (31 ans) a mis fin à sa carrière. Elle a décroché trois titres olympiques, un à Pékin en 2008 en relais 4 x 100 m libre et deux à Londres en 2012, le 50 et le 100 m libre. "Après 16 ans de sport de haut niveau, ma carrière de nageuse professionnelle est terminée", a annoncé la Néerlandaise sur son compte Instagram. "La natation sera toujours ma passion, mais plus au niveau professionnel. J'ai toujours su qu'il n'y avait pas que le sport de haut niveau et qu'il faisait partie d'un tout plus vaste", a-t-elle ajouté. Gros palmarès "Kromo" est l'une des nageuses les plus titrées des Pays-Bas. Son palmarès comprend aussi 17 titres mondiaux et 24 titres européens, ont rappelé les médias néerlandais. Selon la chaine publique néerlandaise NOS, Kromowidjojo compte désormais se concentrer sur une carrière dans le secteur social. "Je vais de plus en plus vers aider les gens, inspirer les gens, le développement personnel", a-t-elle déclaré à la NOS, soulignant qu'elle ne se voyait pas devenir entraîneuse. "Je ne me vois pas donner des instructions de natation au bord des lignes d'eau, mais j'aimerais vraiment coacher les gens pour qu'ils s'améliorent eux-mêmes."

Première finale majeure pour Danielle Collins Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill Danielle Collins (no 27) défiera Ashleigh Barty (no 1) samedi en finale de l'Open d'Australie. L'Américaine a battu la Polonaise Iga Swiatek (no 7) 6-4 6-1 en 78' dans la deuxième demi-finale. Opérée en avril dernier pour lutter contre des douleurs provoquées par l'endométriose, Danielle Collins jouera neuf mois plus tard sa première finale de Grand Chelem, à l'âge de 28 ans. L'Américaine, à qui l'on avait retiré un kyste de la taille d'une balle de tennis, a maîtrisé son sujet jeudi soir à Melbourne. Assurée de se retrouver pour la première fois dans le top 10 du classement WTA, Danielle Collins a mis d'emblée Iga Swiatek sous pression pour mener rapidement 4-0. Bien plus agressive à l'échange que la championne de Roland-Garros 2020, elle a tremblé au moment de conclure la première manche mais n'a jamais semblé douter. Elle a ainsi également gagné les quatre premiers jeux du deuxième set. Venue sur le tard sur le circuit professionnel après avoir privilégié ses études universitaires, Danielle Collins n'aura selon l'expression consacrée rien à perdre en finale. Titrée à deux reprises sur le circuit WTA (Palerme et San José en 2021), la Floridienne défiera une joueuse sous pression: Ashleigh Barty peut devenir la première Australienne à triompher à Melbourne depuis 1978.

Première finale à Melbourne pour Ashleigh Barty Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill Ashleigh Barty (no 1) se retrouve pour la première fois en finale de l'Open d'Australie. L'Australienne, qui a dominé Madison Keys (WTA 51) 6-1 6-3 en 62 minutes dans la première demi-finale, partira en quête d'un troisième titre du Grand Chelem samedi à Melbourne. Sacrée en 2019 à Roland-Garros et en 2021 à Wimbledon, Ashleigh Barty (25 ans) est toujours invaincue en finale de Majeur. Mais la pression sera encore bien plus importante sur ses épaules samedi au moment d'affronter la Polonaise Iga Swiatek (no 7) ou l'Américaine Danielle Collins (no 27). L'Australie est en effet sevrée de victoire en simple dans son Grand Chelem depuis 1978 et le sacre de Chris O'Neil chez les dames, le dernier triomphe chez les messieurs remontant même à 1976 (Mark Edmonson). Ashleigh Barty est d'ailleurs la première Australienne à se hisser en finale à Melbourne depuis 1980 (Wendy Turnbull). Seulement 21 jeux concédés Incontestable no 1 mondial, Ashleigh Barty semble néanmoins avoir les épaules suffisamment larges pour aller jusqu'au bout. La joueuse du Queensland a en tout cas maîtrisé son sujet depuis le début de la quinzaine, ne perdant que 21 jeux dans ses six premiers matches tout en passant à peine plus de 6 heures sur le court. Impériale dans une première manche conclue en 26 minutes, Ashleigh Barty a dû s'employer un peu plus dans le deuxième set. Mais elle n'a pas concédé son service dans cette partie, effaçant les deux balles de break que s'est procurées une Madison Keys bien décevante jeudi soir à Melbourne.

Suter marque mais perd face à son ancienne équipe Pius Suter (24) a inscrit en vain son 10e but de la saison mercredi Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Pius Suter a trouvé le chemin des filets face à son ancienne équipe, Chicago, mercredi en NHL. Mais la réussite du Zurichois n'a pas permis aux Red Wings d'éviter la défaite face aux Blackhawks, qui se sont imposés 8-5 à Detroit. Menés 4-0 après le premier tiers, les Red Wings ont pu revenir à 4-3 à 13 secondes de la fin du deuxième tiers grâce au 10e but de la saison de Pius Suter, qui affiche désormais 20 points à son compteur 2021/22. Mais les Blackhawks de Philipp Kurashev (1 assist mercredi) ont repris le large dans la troisième période. Timo Meier s'est lui aussi illustré mercredi. L'attaquant appenzellois a réussi son 47e point de la saison dans un match gagné 4-1 par San Jose à Washington, signant la passe décisive sur le 3-1 inscrit par Jonathan Dahlen à la 57e.

Un grand ancien du FC La Chaux-de-Fonds s'est éteint Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le FC La Chaux-de-Fonds pleure l'un de ses plus grands anciens. Marcel Mauron s'est éteint à l'âge de 92 ans, révèle Arcinfo. Né à Genève, Marcel Mauron a rejoint La Chaux-de-Fonds en 1951 pour remporter deux titres de Champion de Suisse et trois Coupes de Suisse. Cet attaquant gaucher fut le meilleur buteur de la LNA lors de la saison 1954/1955 avec 36 réussites. Il fut sélectionné à 13 reprises en équipe de Suisse. Il fut ainsi l'un des 22 sélectionnés lors de la Coupe du monde 1954. Il ne devait toutefois pas entrer en jeu lors du tournoi. Directeur sportif du FC La Chaux-de-Fonds après sa carrière de joueur, il a eu la fierté de voir son neveu Yves marcher sur ses traces. Egalement international, Yves Mauron a aussi porté les couleurs du FC La Chaux-de-Fonds au cours de sa carrière.

CAN 2022: l'Egypte sort la Côte d'Ivoire en 8es de finale Image: KEYSTONE/EPA/Gavin Barker L'Egypte s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2022. A Douala, les Pharaons ont battu la Côte d'Ivoire aux tirs au but (0-0 ap, 5-4 tab). Mohamed Salah a réussi le tir décisif. Malgré plusieurs occasions franches des deux côtés, mais avec un petit plus pour les Egyptiens, le score est resté nul et vierge au terme de 120 minutes de jeu. Il a donc fallu avoir recours à la loterie des tirs au but. Et à ce petit jeu, les hommes du sélectionneur portugais Carlos Queiroz ont gagné, ne commettant aucune erreur. Héros malheureux Eric Bailly a été le héros malheureux côté ivoirien. Le défenseur de Manchester United a été le seul à ne pas marquer durant la séance, précipitant ainsi l'élimination des Elephants, pour qui le vétéran sédunois Serey Die est entré à la demi-heure. Ainsi, pour la troisième fois sur trois, les Ivoiriens ont perdu une séance de tirs au but contre l'Égypte, après la finale 2006 et le quart de finale en 1998. Une vraie malédiction...

FC Bâle: Cabral sur le point de partir à la Fiorentina Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle devra faire sans son buteur Arthur Cabral. L'attaquant brésilien est sur le point de rejoindre la Fiorentina. L'officialisation du transfert pourrait toutefois prendre quelques jours. Les parties concernées sont d'accord sur tous les points, mais cela ne suffit pas. En effet, l'arrivée de Cabral (23 ans) à Florence est liée au départ probable de l'attaquant serbe Dusan Vlahovic du club viola à la Juventus. Là aussi, les accords de principe sont là, mais tant que Vlahovic n'a pas signé avec la formation turinoise, les pièces du domino ne tomberont pas. L'attaquant serbe devrait passer la visite médicale à la Juve samedi seulement. Partager le magot Ce transfert de Cabral devrait rapporter 15 millions de francs dans les caisses du FC Bâle, qui en a bien besoin. Mais les Rhénans ne devraient au final n'en toucher qu'une partie, environ la moitié devant être versée au précédent club du Brésilien, Palmeiras São Paulo. Cabral avait joué là-bas jusqu'en été 2019, et Palmeiras a gardé la moitié des droits de transfert du joueur. Cabral est en tête du classement des buteurs de Super League, avec 14 réussites en 18 matches. Son départ va sans doute être durement ressenti. L'entraîneur Patrick Rahmen ne dispose pas d'un attaquant présentant un profil similaire. La période des transferts pour les cinq plus grands championnats européens prendra fin lundi 31 janvier.

FC Lucerne: le gardien Marius Müller reste jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le FC Lucerne et son gardien Marius Müller (28 ans) ont prolongé de trois ans le contrat qui les lie, soit jusqu'en 2025. L'Allemand venu du RB Leipzig évolue en Suisse centrale depuis l'été 2029. Müller s'est rapidement imposé comme l'un des leaders de l'équipe. Il a contribué à la victoire en Coupe de Suisse en mai 2020. Cette saison, il n'a fait que huit apparitions en Super League en raison d'une blessure tenace aux adducteurs.

Beat Gerber joue les prolongations Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Beat Gerber (39 ans) joue les prolongations. Le défenseur, qui dispute la 19e saison de sa carrière, a signé un nouveau contrat d'un an avec le CP Berne, jusqu'au terme de l'exercice 2022/23. Après sa carrière de joueur, Gerber travaillera ensuite dans le club bernois dans une fonction qui n'a pas encore été déterminée. Le défenseur est le recordman des matches joués en National League avec 1202. Il a été six fois champion de Suisse avec Berne, ce qui constitue aussi un record.

Daniil Medvedev victorieux du plus beau match de la quinzaine Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Daniil Medvedev (no 2) est toujours en course pour devenir le mois le prochain le no 1 mondial. Mais le Russe a eu besoin d'un miracle pour rester en vie. Daniil Medvedev s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie après avoir été mené deux manches à rien et après avoir dû écarter une balle de match au quatrième set face à Félix Auger-Aliassime (no 9). Victorieux finalement 6-7 (4/7) 3-6 7-6 (7/2) 7-5 6-4 après 4h42' d'un superbe match, le plus beau de la quinzaine sans aucun doute, Daniil Medvedev défiera vendredi Stefanos Tsitsipas dans une rencontre entre deux hommes qui ne s'apprécient guère depuis leur clash à Miami en 2018. L'an dernier au même stade de la compétition, la victoire était revenue au Russe sur le score presque sans appel de 6-4 6-2 7-5. Comment a-t-il fait pour gagner ? Daniil Medvedev se demandera encore très longtemps comment il a pu gagner ce quart de finale face à un Félix Auger-Aliassime qui l'a très longtemps dominé. Il y a eu, bien sûr, cette balle de match sauvée sur un service gagnant à 5-4 30-40 au quatrième set. Mais aussi une balle de break qui aurait pu permettre au Canadien de compter deux sets et un break d'avance et, surtout, ces six balles de break que le Russe a écartées dans la dernière manche. A noter que Daniil Medvedev est le premier joueur à avoir remporté cette année à Melbourne un match après avoir été mené deux manches à rien.Daniil Medvedev (no 2) est toujours en course pour devenir le mois le prochain le no 1 mondial. Mais le Russe a eu besoin d'un miracle pour rester en vie.

Michelle Gisin renonce aussi à Garmisch-Partenkirchen Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Après Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener, Michelle Gisin renonce aussi à se rendre à Garmisch-Partenkirchen, où une descente et un Super-G de la Coupe du monde sont prévus ce week-end. Gut-Behrami et Holdener avaient déjà fait une croix sur le géant de Plan de Corones ce mardi, afin de se préparer au mieux pour les Jeux olympiques. A l'occasion des deux dernières courses avant le départ pour Pékin, la sélection suisse en Bavière sera emmenée par Corinne Suter.

Marc Marquez reçoit le feu vert médical Image: KEYSTONE/EPA ANSA/DAVIDE GENNARI Le pilote espagnol Marc Marquez participera aux premiers essais officiels d'avant-saison sur le circuit malaisien de Sepang les 5 et 6 février après avoir surmonté ses problèmes de vue. "Il est confirmé que le pilote du team Repsol Honda débutera la pré-saison 2022 lors des premiers tests officiels du MotoGP, qui auront lieu à Sepang puis à Mandalika, en Indonésie, la semaine suivante", a indiqué son équipe Honda dans un communiqué. Le sextuple champion du monde de MotoGP a surmonté la diplopie (vision double) dont il souffrait depuis une chute fin octobre lors d'un test préparatoire au GP d'Algarve au Portugal. "Lundi 24, Marquez a passé un autre examen médical qui a confirmé que le traitement conservateur a été un succès et que le pilote est apte à piloter une moto de MotoGP", a expliqué Honda. L'octuple champion du monde espagnol a repris l'entraînement ces dernières semaines, d'abord sur une piste de motocross, puis sur les circuits de Portimao (Portugal) et d'Aragon sur des Honda de route. À Sepang, Márquez sera de retour sur une machine de MotoGP pour la première fois depuis sa victoire au GP d'Émilie-Romagne en octobre dernier. "L'équipe Repsol Honda aborde les premiers essais de la nouvelle saison avec une énergie renouvelée; Marquez sera aux côtés de Pol Espargaró, qui entame sa deuxième saison avec l'équipe", conclut le communiqué.

Akira Schmid "chassé", El Nino buteur Nino Niederreiter: un 12e but pour Carolina. Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Akira Schmid ne gardera pas un souvenir lumineux de sa troisième titularisation en NHL. Le portier bernois de 21 ans a été "chassé" lors de la défaite 5-1 à domicile de New Jersey face à Dallas. Appelé à remplacer Mackenzie Blackwood blessé à un talon, Akira Schmid a été remplacé à l'issue du premier tiers après avoir concédé trois buts sur les sept tirs qui lui ont été adressés. L'ouverture du score est tombée après seulement 14'' de jeu lorsque Jonas Siegenthaler perdait le puck derrière la cage pour permettre à Jason Robertson de servir Joe Pavelski. Le défenseur zurichois a été crédité d'un bilan de -2. Le capitaine Nico Hischier a fait "pire" encore avec un -3 au sein d'une formation qui occupe l'avant-dernière place de la Metropolitan Division. Bien loin de ses objectifs du début de saison. La soirée fut bien plus joyeuse pour Nino Niederreiter et pour Roman Josi. "El Nino" a ouvert le score pour Carolina lors de la victoire 4-3 devant Vegas arrachée dans la prolongation. Avec ce 12e but de la saison, le Grison, dont la constance est louée par son coach Rod Brind'Amour, a obtenu la deuxième étoile de la soirée. La première est revenue à Sebastian Aho, auteur d'un doublé et qui a scellé l'issue de cette rencontre après 3'49'' de jeu dans la prolongation. Enfin Roman Josi a délivré deux assists lors du succès 4-3 de Nashville à Seattle. Le Bernois comptabilise désormais 44 points avec ses 13 buts et ses 31 passes décisives. Il est revenu à 2 points de Timo Meier dans la lutte fratricide qui les oppose pour le titre honorifique du meilleur compteur suisse de la NHL.