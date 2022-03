Svitolina en mission pour l'Ukraine +++ Hischier marque mais perd

Elina Svitolina "en mission" Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Sierra "J'étais en mission pour mon pays": jupe bleue et tee-shirt jaune, Elina Svitolina a battu mardi la Russe Anastasia Potapova au tournoi WTA de Monterrey, au Mexique. "Toutes les primes que je gagne ici iront à l'armée, alors merci pour le soutien", a déclaré l'Ukrainienne très émue, sous les applaudissements du public, après sa facile victoire (6-1, 6-2) contre la jeune Russe de 20 ans, 81e mondiale. Le visage grave, la tête de série numéro 1 a plusieurs fois porté sa main droite au coeur après sa victoire. L'Ukrainienne et la Russe ont échangé des salutations de rigueur à la fin du match. Elina Svitolina (WTA 15) avait dans un premier temps envisagé de boycotter son match pour protester contre l'invasion de son pays par Moscou. L'épouse de Gaël Monfils avait prévenu lundi qu'elle refuserait de jouer contre des Russes ou des joueuses du Bélarus, sauf si elles arboraient des couleurs neutres. L'ATP et la WTA ont indiqué dans un communiqué que les Russes et les Bélarusses pourraient continuer de participer à des tournois, mais "pas sous le drapeau" de leur pays "jusqu'à nouvel ordre".

Nico Hischier marque... et perd Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete Buteur à sept reprises lors de ses neuf derniers matches, Nico Hischier n'a pu empêcher la... 30e défaite de la saison de New Jersey. Les Devils se sont inclinés 4-3 à Columbus. Face à l'ex-portier luganais Elvis Merzlikins, le Valaisan a inscrit sa 15e réussite de la saison pour permettre aux siens de revenir à 3-2 à la 36e. Les Blue Jackets devaient toutefois reprendre deux longueurs d'avance après 46'' de jeu dans l'ultime période grâce au 23e but de Boone Jenner. Nino Niederreiter a, lui aussi, comptabilisé un point et a connu l'infortune de la défaite mardi soir. El Nino a délivré un 13e assist pour son 29e point de l'exercice lors de la défaite 4-3 de Carlolina face au Detroit de Pius Suter, lequel est resté "muet" pour un cinquième match de rang. Cette défaite, qui survient après une série de cinq victoires d'affilée, ne remet pas en question la première place des Hurricanes dans la Metropolitan Division.

Les Hawks tombent à Boston Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Atlanta n'enchaîne pas ! Trois jours après leur succès 127-100 devant Toronto, Clint Capela et ses coéquipiers se sont inclinés 107-98 à Boston. Les Hawks ont pourtant mené de 17 points (54-37) dans le deuxième quarter avant de subir la foudre. Les Celtics ont, en effet, réussi un partiel de 14-0 à l'entame du troisième quarter pour revenir dans le match. Victorieux désormais de dix de leurs douze dernières rencontres, ils se profilent comme un véritable outisder dans cette Conférence Est dominée par Miami. On ne malheureusement peut pas en dire autant d'Atlanta qui occupe toujours une bien modeste 10e place. A Boston, Clint Capela n'est pas parvenu à dynamiser le jeu intérieur de son équipe. Aligné durant 30 minutes, le Genevois a inscrit 5 points et a cueilli 11 rebonds pour un différentiel de -16.

Stan Wawrinka: "J'ai encore cette flamme en moi" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Stan Wawrinka a accordé à la presse... française sa première longue interview avant son retour aux affaires. A bientôt 37 ans, il veut croire que l'aventure n'est pas encore terminée. Sur le flanc depuis bientôt une année en raison d'une double opération au pied gauche, le Vaudois entend renouer avec la compétition au plus tard lors du Masters 1000 de Monte-Carlo qu'il a remporté en 2015 et qui débutera le 10 avril prochain. "Le but est de revenir sur terre battue", confirme le triple vainqueur en Grand Chelem dans les colonnes de "L'Equipe". "Je reviens pour terminer ma carrière, mais ça ne veut pas forcément dire dans les six mois. Je ne me prépare pas juste pour revenir cette année et dire au revoir en même temps, explique-t-il. J'ai encore cette flamme en moi qui fait que j'aime le tennis, que j'aime y jouer, que j'aime m'entraîner, que j'aime la dureté." Stan Wawrinka ne cache pas son objectif: regagner un titre. "Depuis ma blessure au genou il y a presque cinq ans, mon rêve est de regagner un tournoi ATP avant d'arrêter." Il avait cueilli son seizième et dernier titre en mai 2017 au Geneva Open. Le Vaudois a, enfin, avoué penser aux Jeux de 2024 à Paris. "Ces Jeux à Roland-Garros, ça peut constituer une belle motivation", dit-il.

David Wagner: "le titre n'est plus un sujet" Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Cela était déjà difficile avant le match de ce soir. Alors maintenant..." Stéphane Chapuisat et les Young Boys ne nourrissent plus de grandes illusions. A moins d'un miracle, le titre est perdu. Le responsable du recrutement des Young Boys n'imaginait pas voir son équipe présenter un visage aussi médiocre à Genève. "Ce ne fut pas brillant", glisse-t-il. Son entraîneur David Wagner abonde dans le même sens. "Nous avons été très décevants ce soir. Il manquait à la fois de poids en attaque, de précision sur les balles arrêtées et de rigueur en défense", lâche l'Allemand. "Nous attentions pourtant beaucoup de ce match, poursuit l'Allemand. Nous étions conscients que Servette pouvait être un adversaire redoutable, mais l'idée était de prendre les trois points pour mettre la pression sur Zurich. Il n'est pas normal de se créer si peu d'occasions dans un tel match. Il y a l'action juste avant le but de Schalk qui peut tout changer et après rien du tout avant une tête de Sierro. Ce soir, le titre n'est plus un sujet. Le sujet, c'est de retrouver notre football samedi contre Lucerne."

La défaite de trop pour les Young Boys Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Young Boys ont sans doute perdu le titre au soir d'un 1er mars glacial à Genève. Battus 1-0 par le Servette FC lors de la 24e journée de Super League, les Bernois ont concédé leur première défaite de l'année, qui est déjà celle de trop. Ce résultat peut permettre au FC Zurich de creuser un écart insurmontable mercredi. S'il s'impose à Lucerne, le FCZ comptera, en effet, un avantage de 13 points sur le quadruple Champion en titre. Autant dire que la messe sera dite même s'il en restera 36 à distribuer. L'échec des Young Boys à la Praille fut consommé dès la 3e minute. De retour aux affaires après avoir été victime le 27 octobre dernier d'une fracture du coude, David von Ballmoos devait s'incliner sur une reprise à bout portant d'Alex Schalk qui a bénéficié du... 16e assist de la saison de Miroslav Stevanovic. Quelques secondes avant la réussite du Néerlandais, les Young Boys avaient galvaudé leur unique véritable occasion de la soirée lorsque Jordan Siebatcheu ne pouvait exploiter une offrande de Wilfried Kanga. YB balbutie son football A l'image de leur capitaine Fabian Lustenberger, les Young Boys ont balbutié leur football face à un adversaire qui fut loin de toucher au génie, mais qui a su témoigner d'un véritable esprit de corps. Cela faisait très longtemps que l'on n'avait pas vu un Lustenberger jouer aussi faux. Le capitaine n'a, il est vrai, guère été par ses équipiers. La déception la plus vive est venue de l'extrême discrétion affichée par Fabian Rieder et par Félix Mambimbi. Si elle a scellé le destin des Young Boys, cette rencontre a permis au Servette FC d'effacer un début d'année décevant. A Alain Geiger et à ses joueurs d'enchaîner pour que le public genevois si exigeant retrouve le chemin du stade. L'affluence pour la venue du champion - 5542 spectateurs - doit être qualifiée de misérable.

La lutte pour la 6e place toujours brûlante Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La lutte pour la 6e place en National League fait rage. Genève (5-1 à Ambri), Lausanne (8-2 contre Langnau) et Lugano (5-1 contre Ajoie) se sont tous imposés. Un suspense qui s'intensifie à moins de deux semaines de la fin de la saison régulière. Quatre équipes luttent pour obtenir la sixième et dernière place qualificative pour les play-off. Davos compte 1,644 point, Genève 1,587, Lausanne 1,545 et Lugano 1,500. Honneur au mieux classé pour commencer. En visite dans le nord du Tessin, Genève n'a pas démarré de la meilleure des manières. Kneubühler a ouvert le score à la 9e en mettant de la pression sur Gauthier Descloux et la défense des Aigles. Mais les joueurs de Jan Cadieux ont désormais cette faculté de ne pas perdre leurs moyens lorsque les choses ne tournent pas comme il faut. Ils ont donc égalisé sur leur premier power-play, contre le cours du jeu. Un power-play efficace à la 23e pour permettre à Filppula de donner de l'avance aux Genevois. Et puis à la 36e, Tanner Richard a fait mal aux Léventins en allant battre le nouveau portier finlandais des Biancoblu, Janne Juvonen. Les Grenat se sont mis à l'abri d'un retour léventin à la sortie de la deuxième pause grâce à Filppula. Genève-Servette peut maintenant préparer son déplacement en Ajoie vendredi. Un Jason Fuchs de gala Opposé à Langnau, Lausanne s'est fait plaisir dans sa patinoire. Un succès fleuve 8-2 qui porte la marque de la première ligne vaudoise composée de Sekac, Fuchs et Riat. Les trois hommes, ainsi que le défenseur Martin Gernat, ont été de tous les bons coups côté LHC. Les Lions avaient réglé la question après le premier tiers et un doublé de Fuchs, en plus d'un goal de Genazzi. Le power-play lausannois a bien fonctionné avec deux buts en trois opportunités, mais il convient tout de même de tempérer les éventuelles ardeurs vaudoises. Parce que Langnau traverse une période extrêmement compliquée depuis qu'Yves Sarault a succédé à Jason O'Leary sur le banc emmentalois. Même s'il a récupéré ses quatre attaquants étrangers, le coach québécois a dû confier le filet à deux juniors. C'est Tim Baumann qui a commencé et qui a été remplacé par Louis Kurt à la 27e après le 5-0. Le LHC va devoir utiliser cette énergie positive en vue des deux prochaines échéances, jeudi contre Lugano à Malley et vendredi à Bienne. Sans doute que le nouvel import Andy Miele sera utilisé pour faire souffler les organismes. Fribourg régale face à Zoug Autre club à la lutte pour cette sixième place, Lugano a fait le nécessaire contre Ajoie. Les Tessinois ont dominé la formation du plus tessinois des Jurassiens, Julien Vauclair, 5-1. A noter le doublé de l'Italien Giovanni Morini. Dans le match au sommet, le leader Fribourg a marqué les esprits. Alors qu'ils n'avaient pas battu Zoug cette saison, les hommes de Christian Dubé se sont rattrapés en infligeant un sec 6-2 au champion en titre. La ligne Mottet-Desharnais-Marchon s'est signalée en inscrivant les trois premiers buts. Puis c'est le capitaine Julien Sprunger qui y est allé de son doublé, avant que Marchon ne marque lui aussi son deuxième but de la soirée sur le 6-2 pour son cinquième doublé en carrière. Dans le derby bernois, Bienne a dominé Berne 5-2 dans la capitale. Un succès qui s'est dessiné au cours du tiers initial puisqu'il y avait 5-0 après 18'26. Damien Brunner s'est fait l'auteur d'un but et de trois assists. Dans le dernier match de la soirée, Zurich est allé s'imposer 4-1 à Rapperswil.

Un premier sacre pour Rögle en Champions League Image: KEYSTONE/EPA/Anders Bjurob Rögle BK a remporté mardi la première Champions Hockey League de son histoire. Le club de la ville d'Ängelholm s'est imposé 2-1 en finale à domicile face à Tappara Tampere, sept ans seulement après sa promotion en 1re division suédoise. L'homme du sacre fut l'ailier Daniel Zaar. International à 27 reprises - mais jamais encore sélectionné pour un grand rendez-vous, le Suédois a inscrit mardi les deux buts de son club formateur, qu'il a retrouvé il y a tout juste un mois après avoir entamé la saison en KHL avec le Torpedo Nizhny Novgorod. Rögle BK a fêté quatre succès face à des formations de National League durant son parcours victorieux. La formation suédoise avait battu Zoug à deux reprises durant la phase préliminaire, avant de dominer deux fois les Zurich Lions au stade des 8es de finale.

La fédération d'athlétisme bannit les Russes de ses compétitions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Russes et Bélarusses sont bannis de toutes les compétitions d'athlétisme "dans un avenir prévisible et avec effet immédiat", a annoncé World Athletics. La fédération suit la recommandation du CIO. Aucun Russe ne pourra donc prendre part aux Mondiaux en salle de Belgrade du 18 au 20 mars, ni aux Championnats du monde en plein air à Eugene (Oregon) en juillet prochain, précise World Athletics dans un communiqué. "Tous les athlètes, accompagnateurs et officiels russes et bélarusses seront exclus de tous les événements de World Athletics prévus dans un avenir prévisible et avec effet immédiat", a écrit l'organisation. Les athlètes russes concourant sous bannière neutre sont eux aussi "exclus des événements de World Athletics dans un avenir prévisible", y compris pour les Championnats du monde en plein air et en salle. Pour rappel, la fédération russe d'athlétisme est suspendue du monde de l'athlétisme depuis 2015, en raison "des violations pour dopages". World Athletics se réserve la possibilité de prendre des "mesures supplémentaires, y compris la suspension de la fédération bélarusse", lors de sa prochaine réunion la semaine prochaine, poursuit l'organisation. "Le monde est horrifié par ce que la Russie a fait, avec l'aide et la complicité du Bélarus. Les dirigeants mondiaux ont pensé pouvoir éviter une invasion par les voies diplomatiques mais en vain, compte tenu de l'intention inébranlable de la Russie d'envahir l'Ukraine", a déclaré le président de World Athletics, Sebastian Coe, cité par le communiqué. Les deux présidents de la commission des athlètes de la fédération internationale, le perchiste français Renaud Lavillenie et la lanceuse de poids néo-zélandaise Valerie Adams, ont salué cette décision, précise World Athletics dans son communiqué.

Les Russes exclus des compétitions de sélection, pas des tournois Image: KEYSTONE/EPA/David Guzman Les Russes et les Bélarusses pourront continuer de prendre part aux tournois du circuit, y compris ceux du Grand Chelem. Mais ils sont exclus de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup. Daniil Medvedev, tout nouveau no 1 mondial, Andrey Rublev (no 6), Anastasia Pavlyuchenkova (no 14) ou encore la Bélarusse Aryna Sabalenka (no 3), pourront donc continuer de s'aligner dans les tournois, à commencer par celui d'Indian Wells en Californie, qui débute le 10 mars, puis dans ceux du Grand Chelem, à Roland-Garros et Wimbledon. "Toutefois, jusqu'à nouvel ordre, ils ne participeront pas (à ces compétitions) sous le drapeau de la Russie et du Bélarus", explique le communiqué conjoint des organisations. En revanche, la Russie ne pourra pas défendre son titre en Coupe Davis et en Billie Jean King Cup, ces compétitions de sélections qu'elle a remportées en 2021. Parmi ces sportifs, Rublev et Pavlyuchenkova ont dit leur rejet de la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par l'armée de leur pays. L'ATP et la WTA ont par ailleurs annoncé l'annulation du tournoi de Moscou, prévu en octobre. Le Comité international olympique (CIO) a recommandé lundi de bannir les Russes des compétitions sportives ou, à tout le moins, de les empêcher d'y participer sous la bannière de leur pays. Engagée au tournoi de Monterrey au Mexique, l'Ukrainienne Elina Svitolina a refusé d'affronter la Russe Anastasia Potapova au premier tour lundi. Elle avait prévenu qu'elle maintiendrait cette position tant que les instances du tennis ne décideraient pas d'accepter "les ressortissants russes ou biélorusses seulement en tant qu'athlètes neutres".

National League: Hofmann prolonge de six ans son contrat avec Zoug Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Grégory Hofmann (29 ans) voit son avenir à long terme à Zoug. L'attaquant international a signé un nouveau contrat de six ans avec le club champion en titre. Hofmann, revenu il y a un peu plus d'un mois à Zoug après un bref passage en NHL avec Columbus Blue Jackets, a paraphé une entente qui court jusqu'au printemps 2028. Depuis son retour, il a marqué neuf buts et donné quatre assists en neuf rencontres. Avec une moyenne de 1,12 point par match, Grégory Hofmann avait joué un rôle déterminant dans le titre conquis par les Zougois l'an passé.

Guerre en Ukraine: la meilleure joueuse russe réagit Image: KEYSTONE/EPA AAP/DAVE HUNT Anastasia Pavlyuchenkova a exprimé son désaccord avec la guerre que mène son pays en Ukraine. La meilleure joueuse russe a souligné son impuissance à s'y opposer autrement que par sa prise de parole. "Je joue au tennis depuis que je suis enfant. J'ai toujours représenté la Russie. C'est ma maison et mon pays. Mais désormais j'ai peur, tout comme mes amis et ma famille. Mais je n'ai pas peur de dire quelle est mon opinion. Je suis contre la guerre et la violence", a notamment écrit la no 14 mondiale. La joueuse âgée de 30 ans a également fait part de son impuissance face à cette situation: "Je ne suis pas une politicienne, ni une personnalité publique, je n'ai aucune expérience dans ces domaines. Je peux seulement exprimer mon désaccord publiquement avec ces décisions et en parler ouvertement." Sa prise de parole intervient alors que l'ATP, la WTA et l'ITF, les instances qui gèrent le tennis mondial, n'ont pas encore annoncé d'éventuelles sanctions envers les joueurs et joueuses russes et bélarusses.

National League: Rapperswil privé de son capitaine Rowe Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Les Rapperswil-Jona Lakers seront privés pour une période indéterminée de leur capitaine Andrew Rowe (34 ans). L'attaquant américain a été blessé samedi contre Lausanne. Le club saint-gallois a cependant pu rapidement réagir. Il a engagé le Finlandais Kalle Kossila (28 ans). Le centre était disponible après le retrait de Jokerit Helsinki de la KHL en raison de l'invasion russe en Ukraine. Cette saison, il avait inscrit 21 points en 39 matches avec le club finlandais, dans lequel il était revenu en été 2021.

Une grande dame prend sa retraite Valerie Adams a cueilli l'or aux Jeux de Londres et de Rio. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Double Championne olympique du poids, Valerie Adams a annoncé sa retraite à 37 ans. La Néo-Zélandaise a été longtemps dirigée par le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger. "Mon coeur, mon esprit et mon corps ont simplement répondu à la question pour moi, il est donc temps pour moi d'en finir", a-t-elle dit lors d'une déclaration devant la presse. Valerie Adams a dominé son sport pendant de longues années. La Néo-Zélandaise de 1,93 m et de 120 kilos est restée invaincue entre 2010 et 2014 pour remporter 56 compétitions internationales d'affilée. Elle a cueilli l'or aux Jeux de Pékin-2008 et de Londres-2012, puis l'argent à Rio-2016 et le bronze à Tokyo l'année dernière. Elle a aussi remporté quatre Championnats du monde, quatre titres en salle et trois médailles d'or aux Jeux du Commonwealth.