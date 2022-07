Tatjana Maria devient la sensation de Wimbledon ++ Benito à YB

Agé de 30 ans et international à 13 reprises, Loris Benito était arrivé à Sion au début du mois de février dernier, quelque six mois après que son contrat avec les Girondins de Bordeaux avait été résilié. Il s'était engagé jusqu'en 2023 avec le club de Tourbillon.

Loris Benito quitte bel et bien Sion pour retourner à Young Boys. L'information a été confirmée par le président du club valaisan Christian Constantin au Nouvelliste et au Matin.

Une première pour Marie Bouzkova

Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant

Marie Bouzkova disputera son premier quart de finale de Grand Chelem sur le gazon de Wimbledon. La Tchèque s'est qualifiée dimanche en battant la Française Caroline Garcia (WTA 55) 7-5 6-2 au 4e tour.

"Je ne sais pas comment je suis arrivée là, j'ai joué point par point en essayant de me battre autant que possible. Être en quart de finale c'est un rêve", a déclaré Marie Bouzkova, qui a été intraitable en défense et est parvenue à marquer des coups en contre incroyables.

La Tchèque de 23 ans a ainsi mis fin à la série de huit victoires de Caroline Garcia, laquelle avait cueilli le titre sur l'herbe de Bad Homburg juste avant ce tournoi londonien. Elle n'avait jusqu'ici jamais dépassé le 2e tour dans un Majeur.

"C'est un moment incroyable, ça demande du travail et de l'investissement tous les jours, mais j'aime tellement ça et c'est pour ces moments-là qu'on travaille", a encore expliqué Marie Bouzkova, qui affrontera en quart de finale Ons Jabeur (no 3) ou Elise Mertens (no 24).