Teichmann battue à Dubaï +++ Le successeur de Petkovic connu

La Seelandaise n'a donc pas réussi à se hisser dans le dernier carré, comme l'an passé. Elle peut néanmoins tirer un bilan positif de son tournoi, car ses résultats récents ne sont pas au niveau qu'elle espère. Depuis mars 2021, elle n'avait ainsi franchi plus qu'un tour à une seule reprise, lors de sa finale au Masters 1000 de Cincinnati.

Après des débuts comme entraîneur au SO Chambéry (CFA 2) en 2010 puis à l'AS Cannes (CFA) en 2011, cet ancien défenseur avait permis au Stade de Reims de monter en 2018 en première division en étant sacré champion de France de Ligue 2. Il avait reçu cette même année la distinction de meilleur entraîneur de Ligue 2.

David Guion "va pouvoir apporter toute son expérience et son expertise du football français (plus de 100 matches de L1). De vrais atouts dans la perspective du maintien du club dans l'élite du Championnat de France", a assuré girondin, qui détient la pire défense des cinq grands championnats européens (61 buts encaissés en 24 journées).

Le programme libre s'est soldé par une déception pour Paganini. La jeune femme de 20 ans a encore reculé de trois positions par rapport au programme court et a terminé la compétition à la 22e place. Avec 168,91 points, La Grisonne est restée bien en deçà de son meilleur score de 192,88, qu'elle avait réalisé lors des Championnats d'Europe de Graz en 2020, compétition dont elle avait pris la 4e place.

En tête après le programme court, Valieva (15 ans), autorisée à concourir à la dernière minute, a manqué plusieurs réceptions de saut lors de son programme long et n'a totalisé que 224,09 points. Shcherbakova, championne du monde en titre, s'impose avec un total de 255,95 points, devant une autre Russe, Alexandra Trusova (251,73), et la Japonaise Kaori Sakamoto (233,13).

La Russe Anna Shcherbakova a été sacrée championne olympique jeudi à Pékin, où sa compatriote Kamila Valieva, au coeur d'une embarrassante affaire de dopage, a craqué et échoué au pied du podium.

Ralph Pfäffli, qui examine un possible recours, craint que le temps lui fasse défaut et que les chances de succès d'une telle procédure soient bien minces.

Ralph Pfäffli, qui a 20 ans de carrière derrière lui, est allé jusqu'à mettre en cause la compétence des juges: "Dans le jury siège notamment un membre qui vient du snowboard. Un autre est Allemand. Est-ce que cela a eu une influence? Je ne veux pas juger."

L'épreuve s'est conclue dans la confusion après la douche glacée subie par Fanny Smith, privée de la médaille de bronze après coup par le jury pour "un contact intentionnel" (avec sa concurrente, l'Allemande Daniela Maier, finalement 3e) tout sauf évident aux yeux de nombreux spécialistes et observateurs.

L'indignation régnait dans le camp suisse et au-delà après la disqualification de Fanny Smith en finale du skicross des JO. L'entraîneur national Ralph Pfäffli a parlé d'une "journée noire".

Les curleuses à croix blanche terminent ce tour préliminaire à la première place et feront office d'épouvantail. La Suisse retrouvera d'ailleurs vendredi le Japon en demi-finale. L'autre affiche des demies opposera la Suède à la Grande-Bretagne, vendredi également.

Les Argoviennes ont marqué trois points lors du neuvième end pour prendre une avance décisive et obliger les Japonaises à prendre tous les risques dans l'ultime reprise. Cette dernière n'a d'ailleurs même pas été disputée jusqu'au bout tant le retard du Japon était trop conséquent pour être rattrapé.

Face à la formation nippone, la skip Silvanna Tirinzoni et ses coéquipières dont la remplaçante Carole Howald, qui disputait ses premières pierres sur la glace chinoise, ont su attendre leur heure pour faire la différence.

Tiger Woods se sent en mesure de revenir sur le circuit

Image: KEYSTONE/AP/Ryan Kang

Tiger Woods se sent capable de revenir un jour sur le circuit professionnel, à 46 ans, mais il n'a aucune idée de la date à laquelle ce serait possible, un an après son grave accident de voiture.

"Je suis en mesure de revenir, oui", a dit l'ancien numéro 1 mondial mercredi, la veille du 1er tour du Genesis Invitational dont il est l'un des parrains au Riviera Country Club.

"J'aimerais pouvoir vous dire quand je rejouerai, j'aimerais le savoir, mais je ne le sais pas", a aussitôt ajouté le vainqueur de quinze Majeurs, grièvement blessé à une jambe en février 2021.

"Mes activités golfiques sont très limitées. Je peux jouer des coups d'approche et putter très bien, taper des fers courts très bien aussi, mais je ne peux pas encore frapper loin, parce que je dois plus solliciter ma jambe", a-t-il précisé.

"Beaucoup de chance"

De quoi calmer les fans les plus enthousiastes qui rêvaient d'un retour de Woods au prochain Masters, en avril à Augusta. Il était déjà réapparu en public en décembre, avec son fils Charlie, prenant la 2e place du PNC Championship en Floride, une compétition en famille.

"J'ai eu vraiment beaucoup de chance", a-t-il également rappelé, lui qui avait failli perdre l'usage de sa jambe droite dans son accident de la route.

C'était plus facile qu'un tournoi du PGA Tour, car Tiger se déplaçait dans une voiturette de golf. Rien à voir avec un tournoi du circuit professionnel, qui semble pour l'instant un objectif trop compliqué, en jouant plusieurs tours d'affilée à pied.

"Je continue à travailler sur la partie marche, sur la force (de mes jambes). Ça prend du temps", a aussi dit Woods. "Ce qui est frustrant, c'est que je ne peux pas fixer la feuille de route. J'aimerais être à un certain point, mais je n'y suis pas. Il faut juste que je continue à travailler".

"Je progresse, oui, mais pas à la vitesse que je souhaite. Il y a aussi le facteur de l'âge. Je ne guéris pas aussi vite qu'avant, et c'est frustrant", a aussi regretté le Tigre, 46 ans.