Teichmann donne le premier point à la Suisse ++ New Jersey enchaîne

Teichmann offre le 1er point à la Suisse face à l'Italie Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Jil Teichmann (WTA 35) a mis l'équipe de Suisse sur les bons rails dans la phase finale de la Billie Jean King Cup. La gauchère seelandaise lui a offert un premier point face à l'Italie en battant Elisabetta Cocciaretto (WTA 65) 6-3 4-6 7-6 (7/5), après avoir écarté une balle de match à 2-5 dans le troisième set. En manque de confiance et de résultats probants depuis son 8e de finale à Roland-Garros, Jil Teichmann semblait pourtant au bord de la rupture à 2-0 en faveur de l'Italienne dans la manche décisive. Elle venait en effet de perdre six jeux d'affilée en enchaînant les fautes directes, après avoir pourtant mené 6-3 4-2. Mais Jil Teichmann n'a rien lâché. La native de Barcelone est même revenue de nulle part, effaçant une balle de match à 2-5 en claquant un ace. Soudain plus solide à l'échange, elle a renversé la vapeur en empochant cinq des six derniers jeux d'une partie au scenario improbable qui a duré 3h07'. Belinda Bencic (WTA 12) aura donc l'occasion de donner la victoire à la Suisse dans le deuxième simple, qui l'oppose à Jasmine Paolini (WTA 59). Capitaine italienne, Tathiana Garbin a en effet renoncé à aligner ses deux joueuses les mieux classées, Martina Trevisan (WTA 28) et Lucia Bronzetti (WTA 56), qui devraient disputer le double.

Coupe du monde: les 26 joueurs suisses sont connus La liste des 26 Suisses qui iront au Qatar Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Murat Yakin a dévoilé la liste des 26 joueurs qui composeront l'équipe de Suisse lors de la Coupe du monde au Qatar. Quatre gardiens y figurent, dont Yann Sommer et Jonas Omlin, actuellement blessés. Les deux hommes ne jouent pour l'instant pas, mais ils devraient être opérationnels pour le tournoi au Qatar, peut-être pas au début mais ensuite. Cela dépendra de leur rapidité de guérison. Le milieu des Young Boys Fabian Rieder a été convoqué pour la première fois. Les deux principaux absents de la liste sont Kevin Mbabu (Fulham) et Steven Zuber (AEK Athènes). Ils sont tous deux de piquet, ainsi notamment que les joueurs de YB Cédric Itten et Christian Fassnacht. Sixième grand tournoi pour Shaqiri Xherdan Shaqiri rejoindra Valon Behrami au nombre de participations à des phases finales. Après les Coupes du monde 2010, 2014 et 2018 ainsi que les Euro 2016 et 2021, l'international aux 108 sélections disputera son sixième grand tournoi. D'autres joueurs suisses, riches d'une grande expérience, se rendront également au Qatar. Environ la moitié de l'équipe a disputé au moins trois phases finales. La Coupe du Monde 2022 sera par contre une première pour Michel Aebischer, Fabian Frei, Ardon Jashari, Philipp Köhn, Noah Okafor, Renato Steffen et Fabian Rieder. "Nous avons eu l'embarras du choix à certains postes. De nombreux joueurs ont fourni des prestations convaincantes au cours des dernières semaines et des derniers mois. Mais au final, j'ai dû me limiter à 26 noms. Je suis convaincu que ces 26 joueurs peuvent nous aider à tout moment à réaliser nos objectifs", a expliqué le sélectionneur.

Dominés par les Flames, les Devils trouvent le moyen de gagner Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Plus rien n'arrête les Devils. New Jersey a cueilli mardi son septième succès d'affilée en NHL en battant 3-2 les Calgary Flames, grâce notamment au 6e but de la saison de Nico Hischier et aux 33 arrêts de Vitek Vanecek. La franchise de Newark n'avait pas signé une telle série victorieuse depuis février 2011. En bon capitaine, Nico Hischier a une nouvelle fois montré l'exemple dans une rencontre où les Devils ont été dominés. Le centre valaisan a inscrit le but de la victoire - le 3-2 - sur une action de rupture à 8'10'' de la fin du match, alors que les Flames avaient "tourné" dans la zone défensive des Devils pendant plus de deux minutes. "Ce n'était pas notre meilleur match", a souligné Nico Hischier, dont l'équipe n'a cadré que 20 tirs mardi. "Nous n'avions pas les jambes en première période, pour être honnête c'était embarrassant. Mais nous avons trouvé le moyen de revenir. C'est énorme de parvenir à gagner ce genre de matches", a-t-il ajouté. Aussi bien qu'en 1993/94 Egalement auteur de son 8e assist de la saison sur le 1-1 signé Ryan Graves à la 26e, Nico Hischier en est à 14 points en 12 apparitions cette saison. Le no 1 de la draft 2017 a été désigné première étoile de cette partie. Son coéquipier zurichois Jonas Siegenthaler n'a pas compté, après avoir vu son but de la 18e annulé pour hors-jeu. Les Devils pointaient donc toujours en tête de la Metropolitan Division mardi soir, avec 20 points obtenus en 13 parties. La franchise de Newark, qui a gagné 10 de ses 11 derniers matches, n'avait pas décroché un 10e succès aussi tôt dans la saison depuis l'exercice... 1993/94. Un 5e point pour Moser Deux autres Suisses se sont illustrés mardi en NHL. Janis Moser a réussi un assist - son 5e de la saison pour un total de 6 points - dans un match gagné 4-1 par Arizona sur la glace de Buffalo. Pius Suter a également délivré une passe décisive avec Detroit, qui s'est toutefois incliné 3-2 aux tirs au but face à Montréal.

Stricker prend un départ de rêve à Milan Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Dominic Stricker (ATP 111) a signé un succès probant pour son entrée en lice dans les Next Gen ATP Finals de Milan. Le Bernois a dominé le Britannique Jack Draper (ATP 41) 4-3 (7/5) 4-3 (7/5) 4-3 (7/5) dans le groupe vert mardi soir. Le champion junior de Roland-Garros 2020 a pourtant joué à se faire peur dans la première manche de ce duel de gauchers, manquant quatre balles de set à 3-1 40/0 sur son service. Mais il a maîtrisé son sujet dans les trois jeux décisifs d'une partie dans laquelle il a armé 14 aces au total. Dominic Stricker disputera son deuxième match dans ce Masters M21 mercredi soir vers 21h. Il défiera le favori de ce tournoi, l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 23), dans le choc entre les vainqueurs de la 1re journée. Le Bernois affrontera le Taïwanais Tseng Chun-Hsin (ATP 90) jeudi en conclusion de ce Round Robin.

Piqué expulsé à la mi-temps du dernier match de sa carrière Image: KEYSTONE/EPA/Jesus Diges Gerard Piqué a été expulsé à la mi-temps du dernier match de sa carrière mardi soir au stade El-Sadar de Pampelune. Le défenseur catalan du FC Barcelone était pourtant sur le banc contre Osasuna lors de la 14e journée de Liga! Sur les images diffusées à la télévision, alors que les joueurs se dirigeaient vers les vestiaires, Piqué s'est adressé à l'arbitre de la rencontre Jesus Gil Manzano en le pointant du doigt, et en le récriminant ostensiblement pour ses décisions en première mi-temps. Selon les médias espagnols, Piqué a demandé à l'arbitre: "Mais te rends-tu compte de qui tu as expulsé ?". A la demi-heure de jeu, Gil Manzano avait déjà expulsé l'avant-centre polonais Robert Lewandowski (31e) après l'avoir sanctionné d'un deuxième carton jaune. Mais ces deux expulsions n'ont pas empêché le Barça de s'imposer 2-1 pour prendre provisoirement cinq points d'avance sur le Real Madrid, qui jouera mercredi soir.

St-Gall assure, Rotkreuz sort Schaffhouse Image: KEYSTONE/TI-PRESS St-Gall n'a pas tremblé pour décrocher son ticket pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse. Les Brodeurs sont allés s'imposer 5-0 sur la pelouse d'Arbedo-Castione. Schaffhouse a en revanche vécu une grosse désillusion en chutant à Rotkreuz dans le canton de Zoug. Septièmes du classement des Challenge League, les hommes du coach Hakan Yakin se sont inclinés 2-1 sur la pelouse synthétique de Rotkreuz après avoir ouvert la marque à la 29e. Formation de 1re ligue, Rotkreuz a renversé la vapeur dans les dix dernières minutes grâce à des buts de Cappellini (84e) et de Krasniqi (92e). St-Gall n'a en revanche pas tremblé face au "Petit Poucet" Arbedo-Castione, pensionnaire de 2e ligue. Les hommes du coach Peter Zeidler ont forcé la décision juste avant la mi-temps sur des réussites de Guidotti (38e) et Latte Lath (42e). Ils ont salé l'addition en marquant deux fois dans les dix dernières minutes.

La Suisse termine en tête de sa poule Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse masculine a conclu en beauté le tour préliminaire de "son" championnat du monde. Elle a dominé la Slovaquie 9-3 mardi soir pour terminer au 1er rang du groupe A. Contrainte au nul (4-4) face à la Norvège pour son entrée en lice dans ce tournoi, la sélection helvétique a confirmé le succès obtenu dimanche face à la deuxième meilleure nation du monde, la Finlande (7-5). Cette 1re place lui permettra d'éviter d'affronter la Suède, nation aux neuf titres mondiaux, avant la finale. La messe était dite après moins de huit minutes de jeu. Tobias Heller a inscrit le 3-0 après 7'37'', 38 secondes après le 2-0 de Jan Zaugg. Les autres buts helvétiques ont été l'oeuvre de Tim Braillard (5e), Michael Schiess (14e), Claudio Laely (29e, 31e), Patrick Mendelin (47e), Jan Bürki (58e) et Joël Rüegger (58e). Alors certes, tout ne fut pas parfait pour les Helvètes qui ont connu une nouvelle baisse de régime après leur entame de match parfaite. Mais ils ont aisément repris le large dans cette partie après avoir vu la Slovaquie recoller à 4-2 à 28 secondes de la fin du premier tiers-temps. La Suisse disputera son quart de finale jeudi à 18h, à Zurich. La troupe du coach David Jansson partira largement favorite face au gagnant du duel qui opposera mercredi la Lettonie, 4e du groupe B avec trois défaites en trois matches, et l'Estonie, 1re de la poule C avec trois succès en trois sorties.

Fin de série pour le Borussia Dortmund Image: KEYSTONE/AP/Michael Sohn Fin de série pour Gregor Kobel et le Borussia Dortmund. Le BVB, qui restait sur trois succès consécutifs en Bundesliga, s'est incliné 2-0 sur la pelouse de Wolfsburg mardi lors de la 14e journée. Les joueurs d'Edin Terzic restent bloqués à 25 points. Peu inspirés, ils ont été menés dès la 6e minute sur un corner mal négocié et repris par Micky van de Ven. Ils ont ennsuite buté sur le gardien de Wolfsburg, Koen Casteels, auteur de plusieurs parades décisives. Le Borussia Dortmund a finalement encaissé un second but dans le temps additionnel de la seconde période, sur un contre de Wolfsburg facilité par la glissade de Julian Brandt et une réalisation de l'avant-centre international allemand Lukas Nmecha.

Naples assure contre Empoli Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Hirving Lozano, buteur et passeur, a offert mardi à Naples sa dixième victoire consécutive en Serie A. Les joueurs de Luciano Spalletti se sont imposés 2-0 face à Empoli pour consolider leur place de leader. L'entrée en jeu de l'ailier international mexicain à la 64e minute a tout changé dans ce match de la 14e journée. Lozano a d'abord transformé le penalty accordé pour une légère faute sur Osimhen (69e) puis a provoqué l'exclusion du défenseur de l'Empoli Luperto (74e). En fin de match, c'est encore lui qui a débordé pour centrer en direction de Piotr Zielinski, auteur du but du k.o. (88e). Dernière équipe invaincue de Serie A (douze victoires, deux nuls), le Napoli enchaîne avec un dixième succès de rang, égalant la deuxième meilleure performance de son histoire (en 2017/18). Le record du club remonte à l'année 2017 avec treize succès consécutifs, sous la direction de Maurizio Sarri.

Equipe de Suisse: Mvogo forfait pour le Mondial Mvogo n'effectuera pas le voyage au Qatar Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT Yvon Mvogo ne s'envolera pas pour le Qatar avec l'équipe de Suisse la semaine prochaine. Le gardien fribourgeois est contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde, a annoncé son club de Lorient mardi. Selon les Merlus, Yvon Mvogo souffre d'un traumatisme à une cuisse. Des examens complémentaires sont encore en cours, souligne le club breton, dont la 6e place au classement de Ligue 1 doit beaucoup aux bonnes performances de son gardien marlinois. Mvogo s'est blessé dimanche après un choc avec un coéquipier, sur l'action qui a permis à Neymar d'ouvrir la marque pour le PSG à Lorient. Son forfait survient alors que Murat Yakin doit annoncer sa sélection mercredi matin et que deux autres gardiens suisses, Yann Sommer et Jonas Omlin, sont actuellement au repos forcé.

Face à l'inertie russe, l'AMA saisit le TAS L'AMA saisit le TAS dans le cadre de l'affaire Valieva Image: KEYSTONE/AP Le président de l'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé mardi avoir saisi le Tribunal arbitral du sport dans l'affaire de dopage de Kamila Valieva. Cette décision a été prise en raison de l'absence "de progrès" dans la procédure russe. La jeune patineuse, âgée de 16 ans aujourd'hui, avait été contrôlée positive par l'agence antidopage russe (Rusada) fin décembre 2020 à une substance interdite, la trimétazidine. Ce résultat avait été révélé lors des Jeux olympiques de Pékin en février dernier. "Malgré la mise en demeure de Rusada de résoudre rapidement le cas de Kamila Valieva, aucun progrès n'a été fait. Par conséquent, je peux confirmer que l'AMA a maintenant officiellement saisi directement le Tribunal arbitral du sport", a publié le président de l'AMA Witold Banka sur Twitter. Préoccupée par le retard pris dans ce dossier, l'AMA avait averti Rusada de son intention d'utiliser cette saisine directe, prévue par le Code mondial antidopage en cas de "manquement de la part d'une organisation antidopage à l'obligation de rendre une décision dans un délai raisonnable". Une "personne protégée" Le 21 octobre, Rusada avait annoncé qu'elle ne communiquerait pas sur l'enquête Kamila Valieva. "Toutes les informations" concernant cette affaire, "la date de l'audience, l'accusation, les résultats ou autres détails resteront confidentiels", écrivait l'agence russe dans un communiqué. Et ce, afin "de garantir les intérêts" de la patineuse, considérée par le Code mondial antidopage comme une "personne protégée" puisqu'elle avait moins de 16 ans lorsque l'affaire a éclaté. Départ idéal Les JO avaient idéalement commencé pour Kamila Valieva, championne d'Europe 2022, avec une médaille d'or par équipes, agrémentée de sa part des premiers quadruples sauts féminins de l'histoire olympique. Mais le lendemain de ce titre, un contrôle antidopage positif à une substance interdite (trimétazidine) datant du 25 décembre et notifié le 8 février, lui avait fait vivre un enfer. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) l'avait autorisée à continuer à participer malgré son contrôle positif, en invoquant son jeune âge. Après avoir réussi à dominer le programme court dans un climat pesant, elle s'était effondrée dans le programme libre pour finalement terminer au pied du podium et en larmes. Le CIO n'a pas attribué de médailles pour l'épreuve par équipes, dans l'attente des résultats de l'enquête sur le cas Valieva.

Le TAS valide le billet de l'Equateur mais sanctionne sa fédération Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Le Tribunal arbitral du sport a validé mardi la qualification de l'Equateur pour le Mondial 2022, contestée par le Chili et le Pérou. Le TAS a néanmoins sanctionné sa fédération pour la "falsification" du passeport de l'arrière Byron Castillo. La justice sportive met ainsi fin à plusieurs mois d'une bataille engagée par les deux fédérations sud-américaines pour récupérer la place de l'Equateur, qui figurera bien dans le groupe A du tournoi qatari (20 novembre-18 décembre) au côté du pays hôte, du Sénégal et des Pays-Bas. Chili et Pérou contestaient la validité de la nationalité équatorienne de Byron Castillo, aligné en qualifications, en raison "d'innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas", selon la fédération chilienne. 3 points de pénalité Saisi début octobre, le TAS "a partiellement appuyé leur appel", indique la juridiction dans un communiqué, contredisant donc la Commission de recours de la FIFA qui les avait déboutées en première instance en juin puis en appel mi-septembre. Les trois arbitres se disent convaincus "que la date et le lieu de naissance" figurant sur le passeport de Byron Castillo sont "incorrects" et qu'il est bien né en Colombie en 1995, infligeant à ce titre à la Fédération équatorienne de football (FEF) une double sanction. L'instance devra s'acquitter dans les 30 jours de 100'000 francs d'amende, et son équipe nationale entamera "avec 3 points de pénalité" la campagne qualificative pour le Mondial 2026 coorganisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, a décidé le TAS. Les lois nationales font foi En revanche, la juridiction confirme l'éligibilité de Byron Castillo, donc la participation équatorienne au Mondial, au motif que la nationalité d'un joueur "est déterminée par les lois nationales", et que les autorités équatoriennes "ont reconnu" le défenseur "comme un citoyen équatorien".

Devils: Blackwood absent 3-6 semaines Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Le Bernois Akira Schmid devrait avoir sa chance devant le filet des Devils dans les semaines à venir. Portier no 1 de New Jersey en ce début de saison de NHL, Mackenzie Blackwood est en effet au repos forcé pour trois à six semaines. Le Canadien de 25 ans, qui n'avait joué que 25 matches durant le championnat 2021/22 en raison d'une blessure récurrente à un talon, souffre d'une entorse d'un ligament latéral interne. Il s'est blessé jeudi dernier face à Edmonton. Convaincant depuis le début de la saison, le Tchèque Vitek Vanecek sera le titulaire indiscutable en l'absence de Miles Blackwood. Mais Akira Schmid (22 ans), qui a fait six apparitions en NHL lors de l'exercice précédent, sera très certainement aussi aligné. Les Devils, qui avaient remporté six matches consécutifs avant d'accueillir Calgary mardi soir, doivent également composer pendant huit à dix semaines sans Ondrej Palat. L'attaquant tchèque a été opéré à la hanche.

Le foot européen oppose un nouveau front du refus à la Super League Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS L'UEFA et plusieurs représentants des clubs, ligues, joueurs et supporters européens ont opposé mardi un nouveau front du refus à une Super League privée. Une nouvelle société tente de ressusciter ce projet qui avait capoté l'an dernier. "L'opposition à l'autoproclamée +Super League+ reste écrasante, aujourd'hui comme depuis avril 2021", assure l'instance européenne dans un communiqué, appuyée par un texte distinct formulé quasiment dans les mêmes termes par la puissante Association européenne des clubs (ECA). Les structures officielles du foot européen demeurent donc "attachées aux fondements" du sport continental, soit "l'ouverture" des compétitions, "la solidarité" financière et "la méritocratie", incompatibles avec un tournoi privé réservé à une poignée de clubs riches, poursuit l'UEFA. L'instance basée à Nyon se réclame de surcroît du "soutien unanime de la Commission européenne, du Parlement européen et de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe", ainsi que "du soutien massif des gouvernements nationaux", écho à la bataille d'avril 2021 qui avait failli faire imploser le football européen. Démonstration de force Réclamée par A22 Sports Management, une structure lancée mi-octobre qui entend ouvrir un dialogue sur l'avenir du football de clubs, une rencontre mardi au siège de l'UEFA à Nyon a tourné à la démonstration de force, selon un participant interrogé par l'AFP. Face aux trois représentants de cette société promotrice, emmenée par l'Allemand Bernd Reichart, l'UEFA avait convié des émissaires de l'ECA, des cinq plus grands championnats, du syndicat des joueurs FIFPro et de l'association Football Supporters Europe. "Clairement, les représentants d'A22 ont été surpris par le nombre de personnes présentes, et ils ont été massacrés pendant deux heures", donnant "l'impression d'improviser" sur le sérieux de leur projet, raconte cette source sous le sceau de l'anonymat. Monopole Alors que trois des douze clubs qui avaient tenté de faire sécession l'an dernier militent encore pour une Super League - la Juventus Turin, le Real Madrid et le FC Barcelone - A22 affirme ne représenter personne et vouloir simplement "réformer le football". "Ce que nous retenons de la réunion est que le statu quo est satisfaisant pour l'UEFA", a déclaré Bernd Reichart dans un communiqué, rappelant que la position "monopolistique" de l'instance était actuellement l'enjeu d'une procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui rendra sa décision début 2023.