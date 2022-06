Teichmann sortie +++ Hüsler également loin du bal

Quoi qu'il advienne dans cette quinzaine, Viktorija Golubic va perdre environ 40 places dans la hiérarchie. Elle ne peut en effet pas défendre les 430 points glanés l'an dernier en raison de la décision prise par la WTA (et l'ATP) de ne pas attribuer de points en réponse à l'exclusion des Russes et des Bélarusses.

L'Autrichien Heinz Lindner rejoint le FC Sion

Le gardien Heinz Lindner lors d'un match contre le FC Sion en avril dernier. , Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le gardien autrichien Heinz Lindner (31 ans) poursuivra sa carrière à Tourbillon. L'ancien portier du FC Bâle a signé un contrat de trois ans avec le FC Sion.

Lindner sort d'une belle saison avec les Rhénans avec lesquels il a passé deux saisons. Auparavant, il avait disputé deux championnats sous les couleurs de Grasshopper (2017-2019). Formé à Linz, il a ensuite porté les couleurs de l'Austria Vienne. Il a tâté de la Bundesliga avec l'Eintracht Francfort pendant deux saisons.

Heinz Lindner possède une expérience riche de plus de 200 matches avec l'Austria Vienne et plus de 130 matches en première division helvétique. Il a également participé à plusieurs parcours européens et est devenu le titulaire de sa sélection après avoir notamment participé à l'Euro 2016.

"Les discussions avec Heinz Lindner se sont accélérées ces dernières semaines. Aujourd'hui, nous sommes heureux que celles-ci aient abouti. Nous accueillons en Valais un gardien confirmé et en pleine confiance après une saison exceptionnelle", s'est réjoui le directeur sportif Bathélémy Constantin.

A Sion, il partagera la place devant le filet avec Kevin Fickentscher. En revanche, le portier Timothy Fayulu a préféré tenter sa chance dans les buts du néo-promu Winterthour.