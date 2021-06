Thomas Müller au fond du bac +++ Teichmann déjà out à Wimbledon

Tour: la spectatrice à la pancarte en garde à vue Image: KEYSTONE/AP La spectatrice à l'origine de la chute de très nombreux coureurs du Tour de France, dont plusieurs ont été blessés, avec sa pancarte samedi en Bretagne a été placée en garde à vue. L'information a été révélée par RTL. "La femme a été identifiée formellement. Elle est en garde à vue depuis quelques minutes, l'audition commence à peine", a assuré à l'AFP cette source, qui a précisé qu'elle était de nationalité française. "Un suspect est en garde à vue", a de son côté confirmé à l'AFP le procureur de la République de Brest Camille Miansoni, précisant qu'il s'agissait bien d'une femme. "Nous en saurons plus d'ici demain matin", a-t-il ajouté. Mardi, il avait indiqué à la presse que l'enquête progressait "bien". "Les choses avancent bien et on espère arriver à élucider cet évènement dans un délai raisonnable", avait-il assuré, évoquant le recueil de "plusieurs témoignages" après l'appel à témoins lancé. "Evidemment, il faut les recouper, il faut les vérifier", avait-il ajouté, se disant "confiant". L'enquête judiciaire ouverte dans le cadre de cette affaire a été confiée à la brigade de gendarmerie de Landerneau. Samedi, lors de la première étape du Tour, une spectatrice qui agitait une pancarte en tournant le dos au sens de la course avait été percutée par le peloton, provoquant la chute de nombreux coureurs à 45 km de l'arrivée. L'enquête a été ouverte pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence". Les coureurs du Tour de France ont manifesté mardi leur mécontentement face à la multiplication des chutes, en mettant pied à terre pendant une minute, 500 m après le départ de la 4e étape entre Redon et Fougères.

Selina Rutz-Büchel doit renoncer Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Selina Rutz-Büchel déclare forfait pour les Jeux de Tokyo. La double championne d'Europe en salle du 800 m ne s'est pas remise suffisamment du coronavirus qu'elle a attrapé en avril. La Saint-Galloise préfère mettre fin à sa saison. Elle a encore des séquelles du virus, en particulier à l'entraînement. Et dans la vie de tous les jours, elle est régulièrement en proie à des vertiges. Plusieurs fois ces dernières semaines, elle a été victime de rechutes alors qu'elle espérait être sur la bonne voie. "Même si mon grand rêve de l'année ne se réalisera pas, je suis fière et reconnaissante de voir jusqu'où ma préparation a pu m'amener", écrit-elle sur son site internet. "La santé est la chose la plus importante dans la vie. Je mettrai tout en oeuvre pour me remettre de la maladie et être en mesure de poursuivre de nouveaux rêves." Selina Büchel, 29 ans, avait échoué de peu à entrer en finale aux JO 2016 à Rio.

Jil Teichmann vite sortie Image: KEYSTONE/EPA AAP/DAVE HUNT Jil Teichmann peine à se remettre dans le bain. Elle s'est inclinée au 1er tour de Wimbledon (6-2 6-2) devant l'Italienne Camila Giorgi. De retour après une blessure à un pied, la Biennoise née à Barcelone revenait sur le circuit après son impasse à Roland-Garros. Teichmann (WTA 55) a accumulé les fautes directes - 20 au total - et n'aura tenu le "choc" que durant le premier tiers de la manche initiale. Giorgi (WTA 62) a ensuite déroulé son jeu, malgré une première balle peu efficace. Elle a conclu sur un revers gagnant. La victoire de l'Italienne, bonne joueuse sur gazon, n'est aucunement une surprise. Teichmann ne disputait que son deuxième Wimbledon, après 2019, pour deux éliminations au 1er tour. Elle a déjà annoncé qu'elle n'irait pas aux JO de Tokyo.

Avoir raté l'égalisation contre l'Angleterre fait très mal à Müller Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Avoir raté une énorme occasion d'égaliser face à l'Angleterre mardi lors des huitièmes de finale de l'Euro "fait un mal de chien", a confié mercredi Thomas Müller. L'attaquant allemand, lancé à la perfection par son coéquipier Kai Havertz, s'est retrouvé seul face au gardien anglais Jordan Pickford à 9 minutes de la fin du temps réglementaire. Mais sa frappe croisée a raté le cadre, au grand soulagement du public de Wembley. "Il était arrivé ce moment qui reste dans ta mémoire à la fin, qui t'empêche de dormir la nuit. Celui pour lequel tu travailles, t'entraînes et vis en tant que footballeur. Ce moment, où tu as seul la possibilité (d'égaliser) pour ton équipe et d'envoyer toute une nation de football en extase", a-t-il raconté mercredi sur Instagram. "Avoir cette opportunité pour l'Allemagne et la gâcher, ça fait un mal de chien", a posté Müller, sous une photo prise juste après son échec alors qu'il était agenouillé, la tête dans les mains, sur la pelouse londonienne. Cinq minutes plus tard, les Three lions ont doublé la marque d'une tête d'Harry Kane. Vainqueurs 2-0 du match, ils joueront en quart contre l'Ukraine. L'Allemagne, elle, fait un peu mieux qu'en 2018, quand elle était rentrée à la maison dès les phases de poules. Mais cette élimination en huitième de finale plombe à nouveau la Mannschaft, quadruple championne du monde. Thomas Müller, 31 ans, exclu de la sélection allemande après l'échec au Mondial 2018, avait été rappelé en mai, tout comme Mats Hummels (Dortmund) par le sélectionneur Joachim Löw. Mais il n'a pas marqué un seul but durant l'Euro.

Connor McDavid élu MVP Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Connor McDavid a été élu pour la deuxième fois, après 2017, joueur par excellence (MVP) de NHL. Le capitaine des Edmonton Oilers n'est que le deuxième homme, après le légendaire Wayne Gretzky, à être choisi à l'unanimité. McDavid a été le meilleur pointeur de la saison régulière, avec 33 buts et 72 assists. Au terme de ce vote organisé par l'Association professionnelle des journalistes attitrés au hockey (PHWA), le Canadien de 24 ans a été préféré pour le Trophée Hart à l'ex-joueur des Zurich Lions Auston Matthews (Toronto Maple Leafs) et à Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche). Adam Fox, des New York Rangers, a été choisi comme meilleur défenseur, palmarès auquel il succède au capitaine de Nashville Roman Josi. Le Bernois figurait cette année encore sur la liste des candidats mais n'a fini que 14e. Pour le choix du rookie de l'année, Pius Suter est sorti en 11e position. C'est le Russe Kirill Kaprizov qui a obtenu ce Calder Trophy. Il est le coéquipier de Kevin Fiala à Minnesota.

Le relais de la flamme partiellement à huis clos à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/HIRO KOMAE Certaines parties du relais de la flamme olympique dans la ville hôte Tokyo ne se dérouleront pas sur la voie publique en raison de craintes liées au coronavirus. Le relais de la flamme olympique, qui commence à Tokyo à partir du 9 juillet, aura lieu principalement lors de cérémonies à huis clos pendant les huit premiers jours de son passage dans la capitale, conformément aux mesures de lutte anti-Covid, a déclaré Koichi Osakabe, un responsable du gouvernement de Tokyo. "Nous organiserons chaque jour une cérémonie à l'endroit où se termine le relais (prévu) du jour", a-t-il expliqué, ajoutant qu'une centaine de coureurs seront affectés quotidiennement par ce changement de programme. Les 47 départements traversés Les modifications concernent principalement les tronçons du relais situés en dehors des 23 arrondissements centraux de Tokyo. Une décision sur les étapes dans ces zones centrales, plus densément peuplées, sera prise ultérieurement, a ajouté M. Osakabe. La flamme fera son entrée dans le nouveau stade olympique de Tokyo le 23 juillet après avoir traversé les 47 départements du Japon. Dans certains départements déjà, les autorités locales ont interdit le relais sur la voie publique ces derniers mois, les porteurs de la flamme devant se contenter de cérémonies à huis clos dans des parcs ou d'autres espaces réservés. L'ombre du Covid A un peu plus de trois semaines de l'ouverture des Jeux, l'ombre du Covid-19 continue de planer sur ces JO. Deux membres de la délégation olympique ougandaise ont été testés positifs à leur arrivée à Tokyo ce mois-ci, ce qui a entraîné un renforcement des règles applicables aux équipes arrivant tôt au Japon. Le quotidien Yomiuri a rapporté mercredi que l'ensemble d'une équipe pourrait désormais être mise en quarantaine si un seul de ses membres était positif et que les délégations pourraient être enjointes de manger en silence. Tokyo et six autres départements restent soumis à des mesures de "quasi-état d'urgence" sanitaire jusqu'au 11 juillet. Mais avec la recrudescence actuelle des cas à Tokyo et les inquiétudes sur le variant Delta, ces restrictions seront probablement prolongées jusqu'aux Jeux, selon des médias locaux.

Privés de Trae Young, les Hawks reviennent à 2-2 Image: KEYSTONE/AP/Curtis Compton L'absence de son meneur Trae Young n'a pas empêché Atlanta d'égaliser à 2-2 face à Milwaukee en finale de la Conférence Est de NBA. Les Hawks se sont imposés 110-88 sur leur parquet face à des Bucks qui ont perdu Giannis Antetokounmpo mardi soir. Le "Greek Freak" s'est en effet blessé au genou gauche en tombant lourdement après avoir tenté de contrer un dunk de Clint Capela alors qu'il restait 7'16'' à jouer dans le troisième quart. Les Bucks, qui se sont retrouvés menés 62-52 après cette action, ont concédé dans la foulée un partiel de 25-10. La blessure de Giannis Antetokounmpo, victime d'une hyper-extension du genou gauche, pourrait bien constituer un tournant dans cette série. Le Grec est forcément incertain pour le cinquième match, prévu jeudi à Milwaukee, où Atlanta tentera de décrocher un troisième succès dans la série. 21 points pour Lou Williams Les Hawks ont su gérer l'avance de 25 points (87-62) qui était la leur au terme du troisième "quarter". Lou Williams (21 points, 8 assists, 5 rebonds) a parfaitement tenu son rôle de meneur en l'absence de Trae Young, blessé à une cheville après avoir marché sur le pied d'un arbitre dans l'acte III. Bogdan Bogdanovic (20 points, 5 assists, 4 interceptions, 3 rebonds) et Kevin Huerter (15 points, 7 assists, 6 rebonds) ont également répondu présent dans le camp des Hawks. Clint Capela ne fut pas en reste, cumulant 15 points et 7 rebonds en 28' passées sur le parquet. Il affiche en outre un différentiel de +18. Capela touché au visage L'intérieur genevois d'Atlanta a néanmoins vécu une fin de soirée difficile. Il a rejoint prématurément les vestiaires la tête recouverte d'une serviette, à 3'28'' du "buzzer", après avoir reçu un coup de coude au visage. La nature de sa blessure n'était pas connue mardi en fin de soirée.

C'est le "coeur brisé" que Serena Williams a dû abandonner Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Serena Williams a déclaré avoir eu "le coeur brisé" de devoir abandonner à cause d'une blessure à la jambe, mardi au 1er tour de Wimbledon. L'Américaine de 39 ans a réagi sur les réseaux sociaux après avoir renoncé à s'exprimer en conférence de presse. "Mon amour et ma gratitude vont vers les fans et l'équipe qui font qu'être sur le Centre Court est si spécial", a souligné Serena Williams, dont les chances de décrocher un 24e titre du Grand Chelem semblaient réalistes dans cette quinzaine londonienne. "Ressentir la chaleur et le soutien extraordinaires du public aujourd'hui (mardi) quand je suis entrée sur le court et quand j'en suis sortie m'ont énormément touchée", a ajouté Serena Williams, qui avait quitté le stade immédiatement après son abandon, survenu alors qu'elle en était à 3-3 au premier set face à Aliaksandra Sasnovich.

L'Ukraine au bout de la prolongation rejoint l'Angleterre Oleksandr Zinchenko jubile, il vient d'ouvrir le score pour l'Ukraine. Image: KEYSTONE/EPA/Robert Perry / POOL L'Ukraine affrontera l'Angleterre en quarts de finale de l'Euro samedi à Rome (21h00). Les joueurs d'Andreï Shevchenko ont battu 2-1 après prolongation la Suède à Glasgow. L'Ukraine a su profiter des circonstances. L'expulsion du Suédois Marcus Danielson dans la première prolongation a offert un avantage décisif. Les joueurs de l'Est ont tout de même attendu la 121e pour s'imposer grâce à un coup de tête de Artem Dovbyk. Avant ce dénouement heureux pour eux, les Ukrainiens avaient connu leur meilleure période vers la demi-heure de jeu. Après une bonne entrée en matière des Suédois, Oleksandr Zinchenko a ouvert le score d'une magnifique demi-volée du gauche légèrement excentré. Le joueur de Manchester City, l'un des Ukrainiens les plus décevants jusque-là, a parfaitement repris une magnifique passe de l'extérieur du pied d'Andryi Yarmolenko (27e). Les Suédois, menés au score pour la première fois du tournoi, possèdent toutefois dans leurs rangs un attaquant hors pair: Emil Forsberg. Le milieu offensif de Leipzig a remis les équipes à égalité juste avant la mi-temps grâce à une frappe puissante déviée par Zabarnyi (43e). En deuxième période, alors que les Ukrainiens perdaient pied, le même Forsberg a d'abord envoyé un tir consécutif à un contre sur le poteau extérieur (56e) puis il s'est offert une magnifique transversale à la 69e alors que le portier Bushchan était battu. Les joueurs d'Andreï Shevchenko, qui avaient touché le poteau extérieur par Sydorchuk au début de la deuxième période, ont alors profité de l'expulsion de Marcus Danielson, coupable d'une intervention coupable sous le genou de Besedin en prolongation. Ce dernier, qui venait d'entrer a dû quitter le terrain, blessé. Dans les arrêts de jeu, Zinchenko, bien inspiré, a adressé un centre sur la tête de Dovbyk qui a crucifié le gardien Olsen pour une qualification pas vraiment méritée.

Kambundji 2e sur 100 m à Lucerne Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Mujinga Kambundji a trouvé plus forte qu'elle mardi dans le meeting de Lucerne, disputé dans des conditions orageuses. La Bernoise a dû se contenter de la 2e place sur 100 m, en 11''24, battue par l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (11''09). Sacrée championne de Suisse en 11''05 malgré un départ manqué vendredi à Langanthal (mais avec une météo bien plus favorable), Mujinga Kambundji a été nettement dominée par la médaillée de bronze du 100 m des Mondiaux 2019. Elle se consolera quelque peu en ayant battu la Néerlandaise Dafne Schippers, 4e en 11''41. Alex Wilson (10''38) a quant à lui pris la 3e place du 100 m masculin, remporté par le Sud-Africain Akani Simbine (10''11). Le Bâlois s'est imposé un peu plus tard sur 200 m en 20''64. Il a ainsi signé son meilleur temps de la saison dans une discipline où il avait cueilli le bronze lors des Européens 2018. Côté romand, à noter la belle performance de Lore Hoffmann. La Valaisanne a terminé au 2e rang du 800 m, avec un excellent chrono (2'00''38). Julien Wanders a en revanche totalement manqué son affaire sur 5000. Le Genevois a pris la 14e et dernière place, en 13'57''61, très loin du vainqueur Jakob Kiplimo (12'55''60).

Serena Williams abandonne au 1er tour! Image: KEYSTONE/EPA Coup de théâtre mardi à Wimbledon. Toujours en quête d'un historique 24e titre du Grand Chelem, Serena Williams (no 6) a été contrainte à l'abandon sur blessure dans le 1er tour qui l'opposait à Aliaksandra Sasnovich. L'Américaine (40 ans en septembre) a jeté l'éponge à 3-3 dans le premier set. Serena Williams, qui avait entamé ce match avec un impressionnant bandage à la cuisse droite, a glissé en fond de court alors qu'elle menait 3-1. Elle n'est pas tombée, mais a fait appel au kiné après avoir perdu ce jeu. Elle a ensuite bénéficié d'un temps-mort médical dans les vestiaires, qu'elle a rejoints en boitant. L'Américaine a finalement jeté l'éponge à 3-3 15/15 sur son engagement, après avoir à nouveau perdu pied sur la ligne de fond. Elle a quitté le Centre Court en pleurs, sous l'ovation du public. Elle n'avait jusque-là abandonné qu'une seule fois en plein match en Grand Chelem, en 8e de finale à Wimbledon en... 1998.

L'Angleterre brise la malédiction avec sa défense de fer Image: KEYSTONE/AP/Andy Rain La malédiction est enfin brisée. Pour la 1re fois depuis 1966, l'Angleterre a battu l'Allemagne dans une phase finale d'une grande compétition pour s'ouvrir les portes des quarts de finale de l'Euro. Dans son antre de Wembley, la sélection de Gareth Southgate s'est imposée 2-0 devant les Allemands. Acquis tardivement sur des réussites de Raheem Streling (75e) et de Harry Kane (86e), ce succès ne souffre aucune discussion. Les Anglais étaient bien les meilleurs sur le terrain. Face à des Allemands qui n'auront bénéficié que de deux réelles chances de but avec une volée de Kai Harvetz déviée magistralement par Jordan Pickford (46e) et avec cette rupture de Thomas Müller après une bourde de Sterling (81e), les Anglais ont su imposer leur jeu. Ils ont ouvert le score sur une superbe action qui a vu Kane, Jack Grealish et Luke Shaw faire à chaque fois le bon choix pour placer Sterling en position idéale. Sur le 2-0 qui a permis à Kane d'ouvrir enfin son compteur dans ce tournoi, Grealish fut à nouveau décisif. L'introduction du joueur d'Aston Villa à la 69e pour Bukayo Saka fut une mesure très heureuse. Avec une défense qui a signé un quatrième clean sheet en quatre rencontres, l'Angleterre s'avance comme le grandissime favori de son tableau qui doit logiquement la conduire jusqu'à la finale. Ce samedi, les Anglais devront toutefois s'exiler à Rome pour un quart de finale contre le vainqueur de la rencontre entre la Suède et l'Ukraine. Une page qui se ferme Avec cette élimination en huitième de finale, le football allemand referme une longue et glorieuse page de son histoire. Joachim Löw a, en effet, vécu son dernier match à la tête d'une sélection qu'il dirige depuis 2006 et qu'il a menée au titre mondial en 2014. Après la déroute de Russie - l'Allemagne n'avait pas passé le cap du premier tour de la Coupe du monde 2018 -, cette défaite sans appel à Wembley confirme que l'ancien joueur de Schaffhouse ne possédait plus la flamme pour relancer une équipe qui ne cesse de décevoir depuis sa défaite en demi-finale de l'Euro 2016 face à la France. La victoire 4-2 contre le Portugal dans un groupe de la mort qui voit aucun de ses représentants encore en vie dans ce tournoi, ne fut qu'un trompe-l'oeil.

Federer s'en sort sur abandon de Mannarino Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Roger Federer (no 6) s'est imposé avant la limite au 1er tour à Wimbledon. Le Bâlois a bénéficié de l'abandon du Français Adrian Mannarino (ATP 41), qui s'est tordu le genou droit sur une glissade. L'octuple vainqueur du tournoi s'en sort vraiment bien. Adrian Mannarino menait en effet 4-6 7-6 (7/3) 6-3 2-4 lorsqu'il s'est blessé sur un changement de direction. Le gaucher tricolore a tenté sa chance après s'être fait manipuler par le kiné et avoir pris des antidouleurs, mais n'a ensuite gagné qu'un seul point. Il a jeté l'éponge après avoir perdu le premier point du cinquième set. "C'est affreux pour lui. Cela montre qu'un seul point peut changer l'issue d'un match, d'une saison voire d'une carrière. J'espère que ce n'est pas trop grave", a lâché Roger Federer à propos de son adversaire malheureux. "Il aurait mérité de gagner, il était le meilleur joueur sur le court", a-t-il ajouté. Le Bâlois a bel et bien senti le vent du boulet mardi en fin d'après-midi sous le toit du centre Court. Son manque de confiance s'est grandement ressenti, dans les trois premiers sets surtout, où il s'est montré trop passif notamment à la relance. Il semblait même au bord du précipice après la perte du troisième set, dans lequel il était pourtant revenu de 0-2 à 2-2. "J'ai connu beaucoup de hauts et de bas. J'ai essayé de raccourcir les échanges dans la quatrième manche, et cela a fonctionné", a analysé sur le court Roger Federer, qui comptait déjà un break d'avance dans ce quatrième set lorsqu'Adrian Mannarino s'est blessé. "Mais ce n'est pas de cette manière que j'espérais m'imposer", a-t-il ajouté. "Ce qui lui est arrivé me rappelle que tout peut aller très vite. Cela me donne aussi l'opportunité de jouer un deuxième match ici", a poursuivi le Bâlois de bientôt 40 ans, qui a franchi - quasi miraculeusement - le 1er tour pour la... 65e fois consécutive dans un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera au 2e un autre Français, Richard Gasquet (ATP 56), qu'il a battu à 18 reprises en 20 duels.