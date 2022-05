Thoune va se séparer de son coach ++ Josi passe une mauvaise soirée

Rohrbach et Aeschlimann à Langnau Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les Langnau Tigers ont engagé pour la saison prochaine les deux attaquants Dario Rohrbach et Marc Aeschlimann. Le premier nommé, qui appartenait à Ajoie, faisait déjà l'objet d'un prêt chez les Emmentalois depuis janvier. Il est désormais sous contrat, tout comme Auschlimann, qui débarque en provenance des Zurich Lions. Ils ont signé pour un an, annoncent les Tigers mercredi.

Thoune va se séparer de Carlos Bernegger Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Thoune se cherche un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. L'équipe actuellement 5e de Challenge League a résilié le contrat de son coach Carlos Bernegger, qui portait jusqu'à l'été 2024. "Des divergences de vues sur le style de jeu" sont à l'origine de cette décision, annonce mercredi le club bernois. Bernegger, 53 ans, avait repris l'équipe en octobre 2020 pour la conduire d'emblée en barrage de promotion-relégation, où elle s'est inclinée contre Sion le printemps dernier. Cette année, sans démériter, les Oberlandais ont perdu le contact avec les trois formations de pointe que sont Winterthour, Schffhouse et Aarau.

Une entame catastrophique pour les Predators à Denver Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Une entame de play-off en forme de cauchemar pour Roman Josi et Nashville ! Les Predators se sont inclinés 7-2 à Denver face à Colorado qui furent menés 5-0 après seulement 15'04 de jeu. Appelé à remplacer dans la cage des Predators le titulaire Juuse Saros annoncé blessé à la jambe au gauche, David Rittich a été "chassé" après s'être incliné à cinq reprises sur les treize tirs qui lui ont été adressés. L'Avalanche a signé le 1-0 après 2'20'' de jeu par Nathan MacKinnon sur un jeu de puissance avant de doubler la mise... 22'' plus tard par Devon Toews. Aligné durant 24'03'', Roman Josi a accusé un bilan de -1. Le capitaine des Predators devra trouver les mots pour relancer son équipe avant l'acte II de jeudi. Nashville sera toujours privé de Juuse Saros, le gardien aux 38 victoires cette saison. Dans les autres rencontres de la soirée, Washington s'est imposé 4-2 à Sunrise face à Florida dans la patinoire de la... meilleure équipe de la saison régulière. Enfin au Madison Square Garden, Pittsburgh a battu 4-3 les Rangers grâce à une réussite d'Evgeny Malkin après 5'58'' de jeu dans la... troisième prolongation.

Ja Morant étincelant Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Emmené par un Ja Morant dans un soir de grâce avec ses 47 points, Memphis a égalisé à 1-1 dans sa demi-finale de la Conférence Ouest devant Golden State. Les Grizzlies ont remporté 106-101 l'acte II. Ja Morant a inscrit les... 15 derniers points de ses couleurs avec notamment un panier à 1'42'' du buzzer pour mener 100-99. Déjà auteur de 47 points l'an dernier lors de l'acte II face à Utah, le MIP - le joueur le plus en progrès - de la saison est devenu le troisième joueur de l'histoire à avoir marqué au moins 45 points à deux reprises en play-off avant ses 23 ans après... LeBron James et Kobe Bryant. Crédités seulement d'un 7 sur 38 derrière la ligne des trois points, les Warriors n'en ont pas fini avec cette série. Ils ont toutefois l'occasion de prendre le large lors des deux prochains matches qui se joueront à San Francisco. A l'Est, Boston est également revenu à la hauteur de Milwaukee après sa défaite initiale. Portés par leur public, les Celtics se sont imposés 109-86 devant leur public. Avec un Jaylen Brown qui a inscrit 25 de ses 30 points avant la pause, Boston a très vite forcé la décision face au Champion en titre resté loin du compte malgré les 28 points de Giannis Antetokounmpo

Ligue des champions: Liverpool jouera la finale Luis Diaz signe le 2-2 Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Liverpool s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Les Reds, vainqueurs 2-0 à l'aller, ont gagné 3-2 à Villarreal. Mais ils ont eu peur, car les Espagnols menaient 2-0 à la pause. On a failli assister à une sensation: Villarreal a marché sur son adversaire en première mi-temps, marquant par Dia (3e) et Coquelin (41e). Méconnaissables, les Reds avaient à peu près tout raté, tant défensivement qu'offensivement. Les mots justes Jürgen Klopp a sans doute dû trouver les mots justes pour remettre son équipe sur la bonne voie. Car après la pause, aussi sans doute grâce à l'entrée en jeu de Luis Diaz à la place de Diogo Jota, Liverpool a retrouvé son jeu et une certaine sérénité. Après un tir d'Alexander-Arnold dévié par Coquelin sur la barre (55e), les Anglais ont marqué par Fabinho (62e), bien aidé par une grosse bourde du gardien Rulli. Diaz a ponctué sa prestation de classe en égalisant (67e) avant que Mané ne donne la victoire à un Liverpool décidément renversant. Présence justifiée Villarreal, qui n'avait rien montré à Anfield Road, a cette fois justifié sa présence dans le dernier carré. Les hommes d'Unai Emery ont livré une première période de haute volée. Mais ils n'ont pas tenu la distance contre un adversaire quand même plus fort. Liverpool disputera ainsi la 10e finale de son histoire en C1, la troisième en cinq ans. Les Reds en ont gagné six (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019) pour trois défaites (1985, 2007, 2018). Ils restent aussi en lice pour un inédit quadruplé jamais encore réalisé par un club anglais. Déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, Liverpool disputera la finale de la Coupe d'Angleterre le 14 mai contre Chelsea, et donc aussi celle de la Ligue des champions face à Manchester City ou Real Madrid. Reste le championnat, épreuve dans laquelle Jürgen Klopp et ses hommes comptent un point de retard sur Manchester City à quatre matches de la fin. La période actuelle est très excitante pour les supporters des Reds...

Madrid: Jil Teichmann se hisse en quarts de finale Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Jil Teichmann (WTA 35) disputera les quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid. La Seelandaise a acquis ce droit en s'imposant 6-3 6-1 en 8es de finale contre la Kazakh Elena Rybakina (WTA 18). La Suissesse a fait preuve d'autorité face à une adversaire qu'elle affrontait pour la première fois. Elle a plié l'affaire en 1h17. Elle n'avait jusqu'ici jamais été aussi loin dans un tournoi WTA 1000 sur terre battue. Quatre fois le break Jil Teichmann a su saisir ses opportunités en convertissant quatre de ses sept balles de break. En face, son adversaire n'a jamais réussi à prendre le service de la Seelandaise, malgré six occasions. Madrid réussit bien à la Suissesse: après avoir sorti la Tchèque Petra Kvitova (WTA 30) et la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 20), c'est la troisième fois de suite qu'elle s'impose face à une adversaire mieux classée qu'elle. Au prochain tour, Jil Teichmann affrontera la Britannique Emma Raducanu (WTA 11) ou l'Ukrainienne Angelina Kalinina (WTA 37).

Championnat du monde: un nouveau renfort de NHL pour Fischer Pius Suter avec le maillot des Red Wings Image: KEYSTONE/AP/PAUL SANCYA L'attaquant Pius Suter (25 ans) disputera le championnat du monde avec l'équipe de Suisse. La nouvelle a été confirmée par Steve Yzerman, le manager des Detroit Red Wings. Cette saison, Suter a marqué 15 buts et donné 21 assists avec son club. Il est le sixième joueur suisse évoluant en NHL à venir renforcer la sélection de Patrick Fischer en vue des Mondiaux en Finlande. La compétition aura lieu du 13 au 29 mai. Avant lui, Dean Kukan (Columbus Blue Jackets), Janis Moser (Arizona Coyotes), Timo Meier (San Jose Sharks), Nico Hischier et Jonas Siegenthaler (tous deux New Jersey Devils) avaient annoncé leur présence. Tous ont fini leur saison en NHL, leurs clubs respectifs ne s'étant pas qualifiés pour les play-off.

ATP: Kevin Anderson range sa raquette Image: KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA Kevin Anderson (35 ans) a annoncé la fin de sa carrière. Le grand Sud-Africain (2m03) avait atteint deux finales en Grand Chelem, soit l'US Open 2017 et Wimbledon 2018. Il y avait été battu respectivement par Rafael Nadal et Novak Djokovic. Dans sa carrière, Anderson a gagné sept titres sur le circuit ATP, récoltant un peu moins de 18 millions de dollars. Il a figuré au mieux au 5e rang de la hiérarchie mondiale. Il avait fêté l'un de ses plus beaux succès en quart de finale de Wimbledon en 2018 face à Roger Federer. Mené deux sets à rien, il avait renversé la situation pour s'imposer en cinq manches.

Bâle: Millar, Lang et Stocker blessés Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle fait face à une cascade de blessés. L'attaquant canadien Liam Millar s'est cassé un bras dimanche contre Zurich et a été opéré lundi. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Le défenseur Michael Lang est pour sa part indisponible pour une durée indéterminée. Il souffre d'une double déchirure du ligament externe d'une cheville. Lui aussi a été touché contre Zurich, de même que le capitaine Valentin Stocker. Ce dernier est sur le flanc en raison d'une blessure musculaire.

Lausanne-Sport annonce Leen Heemskerk comme directeur Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le Lausanne-Sport, qui aura de la peine à éviter la relégation en Challenge League au terme de la saison, a confirmé la nomination d'un nouveau directeur exécutif en la personne de Leen Heemskerk. Plusieurs médias romands avaient annoncé lundi un changement de directeur et d'entraîneur. Le Néerlandais succède ainsi au Britannique Bob Ratcliffe, le frère du patron d’Ineos Jim Ratcliffe. Dans son communiqué, le club de la Tuilière indique aussi que la première tâche de Leen Heemskerk sera de nommer un nouvel entraîneur, actant ainsi le départ du Français Alain Casanova. Le futur relégué insiste sur le fait que la gestion de l'OGC Nice et du Lausanne-Sport, tous deux propriétés d'Ineos, sera séparée afin que les deux clubs puissent se concentrer sur leurs championnats respectifs. Il est précisé qu'Ineos continuera de supporter pleinement le club vaudois. Le nouveau directeur ne s'exprimera pas en public avant le papet du club organisé le 12 mai. Le club précise qu'il ne donnera pas de plus amples informations sur ces annonces. Ainsi, il n'est fait mention nulle part de l'avenir du directeur sportif, Souleymane Cissé.

Thomas Müller prolonge au Bayern jusqu'en 2024 Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Thomas Müller, figure emblématique du Bayern Munich de 32 ans, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, annonce le club, qui vient de remporter son 10e titre de champion d'Allemagne consécutif. Les prolongations des deux autres piliers historiques, le capitaine Manuel Neuer et le buteur Robert Lewandowski, dont les contrats expirent aussi en juin 2023 (comme celui de Serge Gnabry), n'ont toujours pas été annoncées. La presse allemande spécule même sur un possible départ de Lewandowski cet été, ce que le club a jusqu'ici totalement exclu. Müller, originaire de la campagne bavaroise, est arrivé au Bayern à l'âge de dix ans et fait partie de l'effectif professionnel depuis 2008. Il a remporté deux Ligues des champions (2013, 2020), et il est depuis cette année seul détenteur du record de titres de champion d'Allemagne, avec 11 succès à son actif. "Thomas Müller est une icône qui porte l'écusson du club dans son coeur", a commenté le patron du Bayern Oliver Kahn: "c'est quelqu'un qui assume son rôle de leader, et c'est un personnage important dans le vestaire, de par sa personnalité".

Awang célèbre "une seconde chance" après une opération du coeur Azizulhasni Awang (au centre) lors des Jeux asiatiques en 2010. Image: KEYSTONE/AP/Ng Han Guan Le Malaisien Azizulhasni Awang, vice-champion olympique de keirin à Tokyo 2020, a exprimé sa joie d'avoir une "seconde chance" dans la vie, après une opération à coeur ouvert subie en Australie. "Cette année, Allah m'a donné une seconde chance de pouvoir encore célébrer ce jour glorieux", a déclaré le sportif de 34 ans dans un tweet publié dimanche pendant les festivités de l'Aïd, qui marque la fin du ramadan. Le texte est accompagné d'une photo où l'on peut le voir allongé sur un lit d'hôpital et entouré d'appareils médicaux. Mardi, il a publié une autre vidéo, également à l'hôpital où il a été opéré il y a un mois. Surnommé la "fusée de poche" en référence à sa petite taille, Awang s'était plaint de douleurs thoraciques en février. Dans le journal TheStar, Ahmad Faedzal Ramli, directeur général de l'Institut national des sports, a évoqué un "risque d'arrêt cardiaque très élevé" chez le cycliste dont la maladie est "très rare". Toujours selon la presse nationale, Azizulhasni Awang ne participera pas aux Jeux du Commonwealth et aux Jeux asiatiques en 2022, mais a pour objectif de décrocher la première médaille d'or olympique de son pays à Paris 2024. Médaillé d'argent du keirin, épreuve de cyclisme sur piste, à Tokyo, il avait également été médaillé de bronze en 2016 aux Jeux de Rio et champion du monde en 2017 à Hong-Kong.

Le Heat et les Suns trop chauds pour les Sixers et les Mavs Image: KEYSTONE/EPA/RHONA WISE Miami et Phoenix se sont imposés avec autorité dans le 1er match de leur demi-finale respective de Conférence en NBA. Le Heat a dominé Philadelphie 106-92, les Suns s'imposant 121-114 devant Dallas. Sans Joel Embiid, qui soigne une fracture de l'orbite de l'oeil droit et une commotion occasionnées la semaine passée contre Toronto, Philadelphie était forcément démuni. Les Sixers ont fini par craquer en seconde période après avoir bien résisté lors de la première, qu'ils ont même conclue avec un point d'avance (51-50). Tête de série no 1 à l'Est, Miami était trop bien armé, sur toutes les lignes et jusqu'au fond du banc: ses remplaçants ont apporté 42 points (contre 21 côté Philadelphie) dont 25 pour le seul Tyler Herro (9/17 au tir, 7 passes décisives). Bam Adebayo s'est quant à lui régalé dans la raquette (24 points, 12 rebonds). Doncic phénoménal, en vain Meilleure équipe de la Ligue en saison régulière, Phoenix a fait la démonstration de sa supériorité collective face à des Mavericks uniquement éclairés par leur soliste, certes de haut vol, Luka Doncic. Le prodige slovène pourtant été phénoménal lundi (45 points, 12 rebonds, 8 assists. C'est bien simple, dans ce match, Phoenix a mené tout le temps, comptant jusqu'à 21 points d'avance au troisième quart-temps. Les Suns ont pu compter sur DeAndre Ayton (25 points, 8 rebonds), Devin Booker (23 points, 9 rebonds, 8 passes décisives) et Chris Paul (19 points) pour faire la différence.

Bon départ des Hurricanes face aux Bruins Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Nino Niederreiter et les Hurricanes ont entamé les play-off de NHL de manière idéale, Carolina s'imposant 5-1 face à Boston dans l'acte I de ce 1er tour de la Conférence Est. Auteur du 2-0 à la 19e minute sur un tir puissant et précis du poignet, Nino Niederreiter a été désigné troisième étoile de cette rencontre. La première est revenue au gardien des Canes Antti Raanta, qui a réalisé 35 arrêts. Antti Raanta (32 ans) a vécu lundi la première titularisation de sa carrière dans des play-off. Le Finlandais remplaçait devant le filet des Hurricanes Frederik Andersen, qui avait déjà manqué les six derniers matches de la saison régulière en raison d'une blessure. La soirée fut plus difficile pour Kevin Fiala et le Wild, qui ont été écrasés 4-0 à domicile par St. Louis. Le St-Gallois affichait un bilan de -2 au terme de cette partie, dans laquelle les Blues ont fait la différence grâce à un triplé de David Perron et à 37 parades de leur portier finlandais Ville Husso.