Tibo Meier signe un triplé +++ Stan Wawrinka face à Elias Ymer

Un triplé pour Timo Meier Image: KEYSTONE/AP/Josie Lepe Après le quintuplé du 16 janvier, voici venu le temps du triplé pour Timo Meier. L'Appenzellois a inscrit ses 28e, 29e et 30e réussites de la saison lors du succès 4-1 de San Jose devant Anaheim. Timo Meier comptabilise désormais 65 points à son actif. Il a d'ores et déjà égalé son record de 30 buts en saison régulière établi il y a trois ans. Surtout, il est en train de redonner vie à une équipe qui s'impose pour la troisième fois en quatre rencontres après avoir perdu à 18 reprises en 24 matches. Même si la faiblesse des Ducks invite à la prudence - ils ont concédé samedi une neuvième défaite de rang -, et si les Sharks ne verront sans doute pas les play-off, ce triplé rappelle une vérité. Comme Roman Josi (79 points), Timo Meier est en passe d'accomplir une saison extraordinaire. El Nino et Fiala brillent aussi Le constat vaut également pour Nino Niederreiter et pour Kevin Fiala. El Nino a inscrit son 20e but de la saison lors du large succès 7-2 de Carolina à St. Louis. Troisième meilleure équipe de la Ligue derrière Colorado et Florida, Carolina peut nourrir les plus grandes ambitions avec un potentiel offensif qui ne cesse d'impressionner. Kevin Fiala verra, lui aussi, les séries finales. Le Saint-Gallois a délivré deux assists lors du succès 3-2 en prolongation de Minnesota devant Columbus pour les grands débuts de Marc-Andre Fleury dans la cage du Wild. Avec ses 58 points (21 buts/37 assists), Kevin Fiala présente, lui aussi, des statistiques imposantes. Avec Roman Josi et Timo Meier, il est bien le troisième membre du trio suisse en or de la NHL. A noter enfin pour compléter le bilan suisse de ce samedi royal les passes décisives réussies par Pius Suter, Dean Kukan et Nico Hischier. Ce dernier a comptabilisé au moins un point lors de huit de ses neuf derniers matches.

Stan Wawrinka affrontera Elias Ymer Image: KEYSTONE/AP/HAMISH BLAIR Stan Wawrinka (ATP 232) connait le nom de son adversaire au premier tour du Challenger de Marbella. Le Vaudois affrontera le Suédois Elias Ymer (ATP 131). Stan Wawrinka rencontrera pour la première fois ce droitier de 25 ans qui reste sur deux échecs dans les premiers tours des qualifications d'Indian Wells et de Miami. Il a toutefois obtenu en février à Pune le meilleur résultat de sa carrière avec une accession en demi-finale du tournoi ATP 250 indien. Stan Wawrinka renoue avec la compétition en Andalousie après une absence de plus d'une année. Le triple vainqueur en Grand Chelem a subi en 2021 une double opération au pied gauche. Egalement de retour au jeu après une longue absence en raison d'une blessure au poignet, Dominic Thiem (ATP 50) est la tête de série no 1 de ce Challenger. L'Autrichien entamera son tournoi devant l'Argentin Pedro Cachin (ATP 228).

Le CC Aarau pour un triplé historique Une nouvelle finale pour Silvana Tirinzoni et la Suisse. Image: KEYSTONE/AP/James Doyle Silvana Tirinzoni et ses coéquipières peuvent toujours rêver d'une passe de trois historique. Double tenante du titre, la formation du CC Aarau disputera ce dimanche une nouvelle finale mondiale. A Prince George, les Suissesses, victorieuses 7-5 de la Suède, seront opposées à la Corée du Sud dans une rencontre qui débutera à 04.00 heure suisse dans la nuit de lundi. Les Coréennes ont battu le Canada 9-6. On rappellera que la Suisse a enlevé ses douze rencontres du round robin avant son succès lors de sa demi-finale. Face aux Suédoises d'Anna Hasselborg, Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont savouré leur revanche. Elles ont barré la route à des adversaires qui les avaient dominées le mois dernier lors du match pour la médaille de bronze des Jeux de Pékin. Anna Hasselborg a raté sa dernière pierre qui aurait pu permettre à ses couleurs de disputer un end supplémentaire.

GP d'Arabie saoudite: forfait de Mick Schumacher Image: KEYSTONE/EPA/STR Mick Schumacher ne prendra pas le départ du Grand Prix d'Arabie saoudite dimanche à Jeddah. L'Allemand a été victime d'une violente sortie de piste lors des qualifications samedi. "Schumacher a été emmené au centre médical après un accident important au virage 12 lors de la deuxième partie des qualifications (Q2). Après qu'un premier examen n'a pas révélé de blessures, Schumacher a été transféré à l'hôpital militaire King Fahad à Jeddah pour des contrôles de précaution. L'équipe a en conséquence pris la décision de ne participer au Grand Prix d'Arabie saoudite qu'avec pour seule entrée celle de Kevin Magnussen", l'équipier de Schumacher, a indiqué Haas. Le pilote allemand, âgé de 23 ans, aurait dû en principe partir en 14e position sur la grille de départ du Grand Prix qui doit débuter à 19h00 (heure suisse). Son forfait fait avancer d'une place au départ le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) qui a raté ses qualifications. Le septuple champion du monde aurait dû en principe partir derrière Schumacher en 16e position et s'élancera en conséquence 15e. Mick Schumacher, dont c'est la deuxième saison en F1, a perdu le contrôle de sa Haas-Ferrari dans une série de virages rapides et a heurté le muret bordant la piste à haute vitesse, disloquant sa monoplace. Mick Schumacher est le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher, lui-même victime d'un grave accident de ski en 2013 et qui n'a pas été vu en public depuis.

Murat Yakin: "Cette défaite fait mal" Murat Yakin (au premier plan) un brin songeur. Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN "Cette défaite fait mal. On offre deux cadeaux à l'adversaire..." Même s'il ne se départit pas de son sourire en coin, Murat Yakin l'a mauvaise. Ce revers à Wembley lui reste en travers de la gorge. "Nous avons livré uhe très belle première période. Nous l'avons dominée. Nous avons joué avec l'intensité voulue, explique le sélectionneur. Mais nous avons manqué d'efficience devant le but adverse. Et il y a ces pertes de balles dans les dernières secondes qui ont amené l'égalisation anglaise." Sur le 2-1, Murat Yakin regrette que l'arbitre se soit "contenté" de suivre le règlement à la lettre. "Il y a la VAR, oui, mais il y a aussi l'esprit du jeu, lâche-t-il. J'ai le sentiment que Steven Zuber ne pouvait rien faire pour ne pas toucher le ballon du bras sur cette action. Je me dis aussi qu'il est préférable qu'une telle scène se produise lors d'un match amical." "Le onze de départ était le bon" Murat Yakin est revenu sur ses choix de départ. Ils ont été dictés par la force des choses avec la condition incertaine de Nico Elvedi qui a conduit à la titularisation de Fabian Frei et avec les douleurs musculaires de Noah Okafor. Le joueur de Salzbourg n'était pas en état de jouer. "Le onze de départ était le bon. Le système de jeu et la stratégie également, poursuit le sélectionneur. Bien sûr, nous avons un peu baissé pied après l'heure de jeu. Mais en face, c'était l'Angleterre. Elle a pu s'appuyer sur les joueurs qui sont sortis du banc. Je me dis aussi que Wembley n'est pas vraiment l'endroit où l'on peut marcher sur l'adversaire pendant 90 minutes." Enfin, Murat Yakin a évoqué les performances individuelles de Granit Xhaka et de Xherdan Shaqiri. Il a été heureux de voir son capitaine prendre toutes ses responsabilités à mi-terrain même si sa prise de risques fut parfois trop élevée. Quant à Xherdan Shaqiri, il a obtenu les réponses qu'il espérait. "On voit qu'il a retrouvé à la fois le rythme et la joie de jouer, précise-t-il. Ce rôle de 9,5 lui convient merveilleusement bien. Son assist sur l'ouverture du score est magnifique."

Une première défaite amère pour Murat Yakin Jonas Omlin n'a rien pu faire sur le penalty de Hary Kane, Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Wembley se refuse toujours à l'équipe de Suisse. Malgré une première mi-temps presque parfaite, la Suisse s'est inclinée 2-1 devant l'Angleterre pour concéder sa première défaite de l'ère Yakin. Murat Yakin ne fut toutefois pas très loin de devenir le premier sélectionneur suisse à s'imposer dans le "temple" du football. Mais au final, il quitte Londres avec le goût amer de la défaite dans la bouche alors que son équipe avait tout pour écrire l'histoire devant un adversaire dont le meilleur homme fut son gardien. Jordan Pickford a, en effet, permis à l'Angleterre de rester dans le match avec une parade décisive devant Fabian Frei à la 25e, trois minutes seulement après l'ouverture du score de Breel Embolo. Le Bâlois a marqué de la tête sur une merveille de centre d'un Xherdan Shaqiri qui a offert une démonstration éclatante de son talent. Son exil doré à Chicago n'y changera rien. Il reste bien le maître à jouer de l'équipe de Suisse. Par quel miracle ? Boudé par la réussite avec sa reprise au second poteau sur un corner de Shaqiri déviée miraculeusement par Pickford sur son poteau lors de cette fatidique 25e minute, Fabian Frei a eu l'infortune de précipiter la défaite des siens. Le Thurgovien commettait une bourde fatale à la relance dans le temps additionnel de la première période pour permettre à Luke Shaw d'égaliser. Les 78'881 spectateurs de Wembley n'ont pas fini de se demander par quel miracle l'Angleterre n'était pas menée au score à la pause. L'erreur de Fabian Frei a littéralement brisé l'élan de l'équipe de Suisse. Elle n'a pas retrouvé en seconde période l'audace qui avait la sienne lors des quarante-cinq premières minutes. Elle ne méritait toutefois pas de s'incliner un penalty de Harry Kane à la 78e minute accordé par la VAR pour une main de Steven Zuber. Le capitaine des Three Lions ne laissait aucune chance à Jonas Omlin pour inscrire son 49e but en sélection pour revenir à la hauteur de Bobby Charlton à la deuxième place des meilleurs buteurs de l'Angleterre derrière Wayne Rooney (53).

GP d'Arabie saoudite: Pérez en pole devant les Ferrari Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Sergio Pérez (Red Bull) a signé à Jeddah la première pole position de sa carrière en formule 1. En Arabie saoudite, le Mexicain a précédé les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Pérez a dû attendre son 215e Grand Prix pour enfin être le plus rapide lors d'une qualification. Il a devancé Leclerc de 0''025 et Sainz de 0''202. Max Verstappen (Red Bull) n'a pu faire mieux que 4e à 0''261. La sensation s'est produite en Q1: pour la première fois depuis le Brésil 2017, soit depuis 83 GP, Lewis Hamilton (Mercedes) a été sorti dès cette première partie des qualifications. Hamilton 16e seulement Le septuple champion du monde anglais n'a pas réussi à bien faire fonctionner sa voiture, qui manquait d'équilibre. Il partira de la huitième ligne de départ, en 16e position. Son coéquipier George Russell s'en est mieux sorti puisqu'il partira 6e. Les qualifications ont été interrompues à deux reprises en raison d'accidents. Le plus sérieux est arrivé en Q2, quand Mick Schumacher (Haas-Ferrari) a perdu le contrôle de sa monoplace et a tapé très fort dans les murs. L'Allemand, qui était conscient, a été conduit à l'hôpital pour des tests. L'autre sortie de route, en Q1, n'a eu que des conséquences matérielles pour la Williams-Mercedes de Nicholas Latifi.

Maxime Chabloz remporte l'Xtreme de Verbier Maxime Chabloz dans ses oeuvres Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT A 20 ans, Maxime Chabloz a remporté l'Xtreme de Verbier. Le Vaudois établi dans le canton de Nidwald a également décroché le classement général du Freeride World Tour. Sur ses skis, le frère du skieur alpin Yannick Chabloz a été le meilleur depuis le petit Bec des Rosses. A tout juste 20 ans, c'est un bel accomplissement pour celui qui a enlevé sa troisième victoire sur le circuit mondial. Chabloz a devancé les Américains Ross tester et Jack Nichols. Chez les dames, c'est la régionale de l'étape Sybille Blanjean qui s'est imposée. A 22 ans, la Bagnarde, débutante, a battu la Norvégienne Hedvig Wessel et la Canadienne Olivia McNeill. Vainqueure l'an dernier, Elisabeth Gerritzen a dû se contenter du 4e rang. Le classement général est revenu à la Néo-Zélandaise Jessica Hotter.

Belinda Bencic déroule Belinda Bencic: l'air de la Floride lui fait du bien. Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Belinda Bencic (WTA 28) trace aisément sa route au Masters 1000 de Miami. La Saint-Gallooise s'est aisément qualifiée pour les huitièmes de finale. Après un succès initial 6-3 6-1 devant l'Ukrainienne Marta Kostyuk, l'unique tête de série encore en lice dans le premier quart du tableau s'est imposée 6-4 6-1 devant la Britannique Heather Watson (WTA 115) en moins d'une heure et demie. Menée 4-2 par une adversaire qui avait déjà passé... 6h03' sur le court lors de ses deux premiers matches, Belinda Bencic a su accélérer au bon moment pour éviter toute mauvaise surprise. Elle prend ainsi sa revanche sur Heather Watson qui l'avait battue lors de leur première confrontation, il y a huit ans déjà à Indian Wells. Au prochain tour, Belinda Bencic sera opposée à la gagnante de la rencontre entre la Roumaine Irina-Camela Begu (WTA 70) et la Bélarruse Aliaksandra Sasnovich (WTA 60).

Le choix de Murat Yakin Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin a tranché. Il a accordé sa confiance à Renato Steffen et à Ruben Vargas pour animer les côtés ce samedi à Wembley contre l'Angleterre (coup d'envoi à 18.30). Le sélectionneur laisse ainsi Steven Zuber et Noah Okafor sur le banc. En défense, Fabian Frei évoluera dans l'axe aux côtés de Manuel Akanji. Le Bâlois a été préféré à Nico Elvedi qui a contracté le coronavirus la semaine dernière. Comme annoncé, Jonas Omlin gardera la cage. Le portier de Montpellier honorera sa troisième sélection après ses débuts contre la Croatie le 7 octobre 2020 (1-2) et la rencontre du 31 mars 2021 contre la Finlande (3-2). La Suisse évoluera dans la composition suivante: Omlin; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Steffen, Shaqiri, Vargas; Embolo.

Meillard domine Odermatt, le slalom pour Holdener Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Marco Odermatt a trouvé meilleur que lui lors du géant des championnats de Suisse à St-Moritz. C'est Loïc Meillard qui a été sacré en devançant de 0''30 le vainqueur du grand globe. Après la première manche, Odermatt dominait de 0''16 le tenant du titre Justin Murisier et Meillard de 0''23. Mais lors de la deuxième manche, le Valaisan d'origine neuchâteloise a été le plus rapide, si bien qu'il a relégué Odermatt à la deuxième place et Murisier à la troisième à 0''46. Meillard s'est assuré son quatrième titre de champion de Suisse, le premier en géant. Le slalom pour Holdener C'est la sixième fois que Wendy Holdener remporte le titre de championne de Suisse de slalom. La Schwytzoise a posé les bases de ce succès en réalisant le meilleur temps de la première manche devant Michelle Gisin. Avec le quatrième temps de la deuxième manche, Holdener a conservé 0''23 de bonus sur Aline Danioth. L'Uranaise s'est ainsi glissée entre les deux protagonistes de la Coupe du monde.

Un véritable exploit pour les Suissesses Image: KEYSTONE/AP/BRYNN ANDERSON Pour la quatrième fois de l'histoire, une équipe a remporté toutes ses rencontres du round robin lors d'un Championnat du monde dames: tel est l'exploit signé par la Suisse à Prince George Au Canada, Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, la skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz et Carole Howald ont cueilli un douzième et dernier succès. Les Suissesses ont battu l'Allemagne 7-6. Qualifiée d'office pour les demi-finales, la Suisse affrontera samedi soir un adversaire qui reste à désigner entre la Suède, les Etats-Unis et le Danemark.

Lionel Messi: le sourire retrouvé Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a retrouvé le sourire. En difficulté au Paris St. Germain, l'Argentin a gagné et a marqué lors du succès 3-0 de l'Albiceleste face au Venezuela. A La Bombonera, l'antre de Boca Juniors, les Argentins ont cueilli leur onzième victoire dans le tour préliminaire de la Coupe du monde. Entre une équipe déjà qualifiée et une qui est la "lanterne rouge" du classement, la différence fut immense. Nicolas Gonzalez, l'attaquant de la Fiorentina, a ouvert la marque à la 34e. Angel Di Maria signait le 2-0 à la 79e avant que Lionel Messi ne scelle le score. Il a bénéficié d'une offrande de Di Maria pour marquer du droit.

Clint Capela reprend la main Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Après un match à 2 points à New York et un à... 1 point à Detroit, Clint Capela a repris la main. Le Genevois a signé un double double convaincant lors du succès 121-110 d'Atlanta devant Golden State. Clint Capela a inscrit 19 points et a cueilli 13 rebonds pour un différentiel de +11. Emmenés également par un Trae Young inspiré avec ses 33 points et ses 15 assists, les Hawks ont forcé la décision lors d'un troisième quarter remporté 32-16 face à un adversaire privé, il est vrai, de Stephen Curry blessé au pied gauche. Ils ont démontré, une fois de plus, leur maîtrise à domicile. Atlanta a, ainsi, enlevé quinze des dix-huit derniers matches disputés sur son parquet. Avec 37 victoires contre 37 défaites, Atlanta occupe toujours la dixième place de la Conférence Est, la dernière qualificative pour les play-in. Clint Capela et ses coéquipiers peuvent nourrir l'ambition de passer devant Brooklyn (38/35) et Charlotte (38/36) d'ici la fin de la saison régulière.