Timo Meier et les Sharks en forme +++ Succès du FC Bâle

Montréal est par ailleurs toujours en quête d'un premier succès et même d'un premier point après cinq matches cette saison. Les Habs se sont inclinés 4-1 à domicile face aux Hurricanes de Nino Niederreiter, qui est resté "muet" dans cette partie.

Les Devils de Nico Hischier et de Jonas Siegenthaler ne sont en revanche pas parvenus à décrocher une troisième victoire en trois sorties. New Jersey s'est en effet incliné 4-1 à Newark face aux Washington Capitals d'Alexander Ovechkin (2 assists jeudi).

Les Sharks sont allés s'imposer 2-1 sur la glace des Senators, qui ont pourtant ouvert la marque à la 11e. Ils ont forcé la décision dans le deuxième tiers sur des réussites de l'ex-pigiste de Genève-Servette Logan Couture (22e) et de Kevin Labanc (35e).

Timo Meier et les Sharks tiennent la forme en ce début de saison en NHL. San José a cueilli jeudi à Ottawa son troisième succès en trois matches avec un nouvel assist de son attaquant appenzellois.

Les Hawks, qui évoluaient sans leur ailier Danilo Gallinari (blessure à l'épaule), ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 35-20. Ils ont ainsi pu gérer leur acquis lors de l'ultime période, entamée sur le score de 86-64 et lors de laquelle Capela est resté sur le banc.

Clint Capela, qui a subi une injection au tendon d'Achille début août pour soigner une inflammation tenace, s'est régalé sous les panneaux. Le Meyrinois a marqué 12 points - à 6/6 sur tir -, capté 13 rebonds et réalisé 2 contres en 21' passées sur le parquet, pour un différentiel de +17.

Surprenant finaliste de la Conférence Est la saison dernière, Atlanta a réussi une démonstration collective face aux Mavericks de Luka Doncic (18 points, 11 rebonds, 7 assists). Six Hawks ont ainsi inscrit 10 points ou plus, le plus prolifique étant Cam Reddish (20 points en sortant du banc).

Omonia Nicosie a pu alors égaliser grâce à son capitaine Jordi Gomez, Bâle ayant ouvert la marque huit minutes plus tôt sur une réussite du Canadien Liam Millar. Mais les Chypriotes n'ont quasiment jamais mis en danger l'arrière-garde bâloise après cette action, se contentant de deux tirs cadrés durant cette partie.

L'inévitable Arthur Cabral a une nouvelle fois frappé jeudi soir. Le néo-international brésilien a inscrit le but de la victoire - le 2-1 - à la 41e en transformant sans trembler un penalty obtenu par Edon Zhegrova, lequel avait "trouvé" la main de Jordi Gomez sur son tir du pied gauche.

Mélanie Meillard a annoncé sa décision jeudi soir en conférence de presse. Des contusions à son genou gauche, qui a déjà été opéré à deux reprises, l'empêchent de prendre le départ sur le glacier autrichien. "Sölden est une piste difficile et pour moi il était plus sage de renoncer", a-t-elle confié.

La Neuchâtelo-Valaisanne n'est pas encore prête à en découdre après une chute survenue à l'entraînement deux semaines plus tôt.

Ancien joueur de Montréal, des New York Rangers et d'Edmonton en NHL, David Desharnais avait effectué une première pige à Fribourg durant le "lock-out" de 2012/13 (16 points en 16 matches). Depuis son retour à l'été 2019, le centre s'est fait l'auteur de 80 points en 102 rencontres de National League, dont 12 en 16 parties dans cet exercice 2021/22.

Demi-finaliste à Roland-Garros et à l'US Open mais toujours en quête d'un premier trophée cette année, Maria Sakkari rejoint Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova et Karolina Pliskova dans les rangs des qualifiées. Elle sera la première Grecque à prendre part au grand rendez-vous de fin de saison.

Le parquet a requis jeudi à Versailles dix mois de prison avec sursis et 75'000 euros d'amende contre Karim Benzema.

Zoug accueillera bel et bien Berne vendredi en National League. Le champion de Suisse a suffisamment de joueurs disponibles après les derniers tests de Covid-19 qu'il a effectués.

Favorite, la Russe Angelina Melnikova (21 ans/1m52 pour 44 kg) a tenu son rang. Elle a décroché l'or, talonnée par les Américaines Leanne Wong et Kayla DiCello. C'est son premier titre mondial.

Au final, son total de 46,432 points est inférieur de deux points et demi à son score des qualifications.

Stefanie Siegenthaler est passée au travers de la finale du concours général des Mondiaux de Kitakyushu, au Japon. Elle est restée loin de son meilleur niveau et a pris la 24e (et dernière) place.

Les trois sélections déjà qualifiées sont le Qatar (pays hôte), l'Allemagne et le Danemark. La Suisse a de bonnes chances d'être du voyage, soit en décrochant son billet directement si elle devance l'Italie pour la 1re place dans son groupe de qualification, soit lors d'un barrage entre les deuxièmes de groupes.

Le club avait parlé mercredi "de symptômes de grippe" sans plus de précision.

"Julian Nagelsmann a été testé positif au coronavirus bien qu'il soit entièrement vacciné. Il retournera à Munich séparément de l'équipe par avion médicalisé et sera placé à l'isolement", a expliqué le champion d'Allemagne sur Twitter.

Pourtant vacciné, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern Munich, a été contrôlé positif au Covid-19 et va se placer en quarantaine, a annoncé le club jeudi.

L'haltérophile Maria Isabel Urrutia, qui avait remporté la première médaille d'or olympique pour le pays sud-américain à Sydney en 2000, a occupé un siège à la chambre basse du Parlement entre 2002 et 2010.

New York vibre déjà, Denver se venge de Phoenix

Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II

Les Knicks, portés par Julius Randle et Evan Fournier, ont fait vibrer le Madison Square Garden, en battant Boston après double prolongation, en ouverture de la saison NBA.

Si la saison est à l'image de cette première, les fans des Knicks vont vivre de fortes émotions, car il a fallu à leur équipe favorite deux "overtime", soit dix minutes de plus, et des performances majuscules de leur star Randle et de leur recrue française, Fournier, pour venir à bout des Celtics (138-134).

Le premier s'est démené comme à son habitude (35 pts, 9 passes, 8 rbds) et le second, pour sa première à domicile sous son nouveau maillot, qu'il rêvait de porter un jour, a été décisif dans le "money-time". En tout, il a inscrit 32 points (plus 6 rbds, 4 interceptions), record personnel égalé

Denver se venge de Phoenix

Balayés (4-0) en demi-finale de la conférence Ouest par les Suns lors des derniers play-off, les Nuggets ont réussi un joli coup dans l'Arizona en s'imposant (110-98).

L'intérieur serbe Nikola Jokic, MVP en titre, a été déterminant avec ses 27 points et 13 rebonds, bien soutenu par Will Barton (20 pts) et Jeff Green (13), la recrue en provenance de Brooklyn.

Utah, meilleure équipe de la dernière saison régulière, a démarré sur les mêmes bonnes bases le nouvel exercice, en s'imposant facilement contre Oklahoma City (107-86).

Comme souvent, c'est le collectif qui a parlé au sein du Jazz, avec cinq joueurs à plus de quatorze points, Bojan Bogdanovic étant le plus prolifique (22).

L'actuel psychodrame en coulisses entre les 76ers et Ben Simmons, suspendu pour le premier match de la saison en raison d'un mauvais comportement à l'entraînement, n'a pas affecté Philadelphie qui s'est imposé (117-97) à la Nouvelle-Orléans.