Tokyo: troisième titre pour Marcel Hug ++ Le bronze pour Sina Frei

Triomphe du Français François d'Haene à Chamonix 170 km autour du Mont-Blanc, l'UTMB est une course mythique. Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI François d'Haene a remporté l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), à Chamonix, après 20h46 d'efforts autour du sommet des Alpes. Il est devenu le 1er à gagner 4 fois cette course mythique en montagne. Le trailer de 35 ans a parfaitement maîtrisé sa course en prenant la tête dans la soirée de vendredi pour ne plus jamais la lâcher, sur cette épreuve extrême de 171 km pour 10'000 mètres de dénivelé. Trailer accompli et vigneron dans le Beaujolais, François d'Haene a déjà gagné la reine des courses en montagne en 2012, 2014 et 2017 lorsqu'il avait détrôné la star espagnole Kilian Jornet. Cette quatrième victoire sur la mythique course à pied en montagne lui permet de s'inscrire dans l'histoire de cette discipline. L'Américaine Courtney Dauwalter était également en passe de réaliser l'exploit samedi, après une 6e place du classement général temporaire, devant des dizaines de coureurs élite masculins et à plus d'une heure devant la deuxième femme. Le triple champion français Xavier Thévenard, de retour de maladie, a abandonné tôt la course, de même que l'Américain Jim Walmsley, en tête aux premiers ravitaillements avec François d'Haene mais lâché après Courmayeur, côté italien. Le dernier vainqueur, l'Espagnol Pau Capell, l'avait emporté en 2019 en 20h19 et n'a pas pu se présenter sur la ligne de départ cette année. Plus de 1800 trailers, pour l'essentiel amateurs, couraient encore samedi en début d'après-midi sur les chemins escarpés de France, d'Italie et de Suisse, autour de l'immense massif du Mont-Blanc, avec l'objectif d'arriver avant 16h30 locales, dimanche à Chamonix.

Troisième titre pour Marcel Hug Marcel Hug, toujours au top. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Journée faste pour les athlètes suisses aux Jeux paralympiques de Tokyo. Après l'argent de Manuela Schär dans la même discipline, Marcel Hug a décroché l'or sur 5000 m en fauteuil roulant. La course masculine, assez tactique, s'est jouée dans la dernière ligne droite. Après avoir usé ses rivaux par des changements de rythme, Marcel Hug, équipé d'un nouveau fauteuil développé par l'EPFZ et Sauber, a fait valoir sa vitesse terminale pour conquérir son troisième titre paralympique. Il a gagné avec trois dixièmes d'avance sur le Canadien Brent Lakatos, le bronze revenant au Thaïlandais Putharet Khongrak. Pourtant, la course ne s'était pas passée comme prévu pour Hug. L'Alémanique avait voulu faire éclater rapidement le groupe, mais ses concurrents ont été tenaces. Il a néanmoins retrouvé les ressources nécessaires au finish. Un peu plus tôt, dans la même discipline du 5000 m en fauteuil roulant, Manuela Schär avait remporté la première médaille suisse à ces Paralympiques, avec une 2e place.

Le bronze pour Sina Frei Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sina Frei a décroché la médaille bronze en cross-country aux Mondiaux de Val di Sole (ITA). Deux jours après son titre en short-track, elle a battu au sprint Jolanda Neff pour la 3e place. Sur un parcours sinueux tracé dans une forêt en moyenne altitude, la Britannique Evie Richards a imposé sa loi. Toute en puissance, la 7e des JO de Tokyo a glané son premier titre, avec 1'03 d'avance sur la Néerlandaise Anne Terpstra et 1'08 sur Sina Frei. La Zurichoise au petit gabarit s'est montrée la plus habile au finish. Elle a pu aborder les 200 derniers mètres avec une longueur d'avance sur la championne olympique, la Saint-Galloise Jolanda Neff, et n'a plus rien cédé. Deux jours plus tôt, la médaillée d'argent des JO de Tokyo avait remporté le titre pour la "première" du short-track (épreuve courte) aux Mondiaux. La Française Pauline Ferrand-Prévot, double tenante du titre et encore championne d'Europe il y a quinze jours, était partie pied au plancher, semblant s'envoler vers la victoire. Mais elle a craqué dans la deuxième partie de course pour terminer 6e. Côté suisse, Alessandra Keller s'est encore classée 10e et Linda Indergand, en bronze à Tokyo, 12e.

Preuve de vaccination requise pour les spectateurs Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La mairie de New York a décidé vendredi que tous les spectateurs souhaitant assister à l'US Open, qui débute lundi, devront montrer une preuve de vaccination. "Compte tenu de l'évolution constante du variant Delta et de notre volonté de privilégier la santé et la sécurité de nos spectateurs, l'USTA (Fédération américaine) va étendre l'obligation imposée par le maire à tous les détenteurs de billets pour l'US Open âgés de 12 ans et plus", a déclaré l'instance dans un communiqué. Chaque possesseur de billets devra prouver qu'il a reçu au moins une dose du vaccin pour le Covid-19 afin de pouvoir pénétrer dans le Centre national du tennis Billie Jean King, à Flushing Meadows, et accéder à n'importe quel match dans n'importe quel stade. Pour cette édition, l'USTA a décidé d'accueillir du public à 100% de la capacité. L'année dernière, le dernier Majeur de la saison s'était déroulé à huis clos en raison de la pandémie, une mesure de sécurité synonyme de gros déficit budgétaire pour l'instance, évalué à 180 millions de dollars (presque autant en francs).

L'argent pour Manuela Schär Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Manuela Schär a remporté la première médaille suisse aux Jeux paralympiques à Tokyo. La Lucernoise a obtenu l'argent sur 5000 m (athlétisme) en fauteuil roulant. Manuela Schär complète ainsi son très beau palmarès, orné déjà de plusieurs titres européens et mondiaux. Elle n'a pas pu jouer l'or, décroché par l'Américaine Susannah Scaroni qui l'a emporté avec 8 secondes d'avance, mais elle a distancé de 15 secondes Tatyana McFadden, médaillée de bronze. C'est la quatrième médaille pour Manuela Schär à des Paralympiques. Seul l'or lui fait encore défaut. "La course s'est déroulée comme je l'espérais", a déclaré la Suissesse de 36 ans. "Susannah a mérité l'or mais je suis contente d'avoir bien entamé mes Jeux". Schär est encore inscrite sur quatre épreuves à Tokyo, trois sur piste plus le marathon. L'autre finaliste suisse, Patricia Eachus s'est classée 10e, avec un record personnel à la clé.

Laaksonen dans le tableau principal Henri Laaksonen aura les honneurs du tableau principal. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Henri Laaksonen s'est hissé dans le tableau principal de l'US Open à New York. Le Schaffhousois (ATP 130) s'est extrait des qualifications en remportant son 3e tour contre le Slovène Blaz Rola. Face à un joueur qui le précède de 49 places dans la hiérarchie, Laaksonen s'est imposé 3-6 7-6 (7/2) 6-4. Le binational Helvético-Finnois âgé de 29 ans rencontrera au 1er tour du tournoi l'Australien John Millman (ATP 43), qu'il n'a affronté qu'une fois à ce jour, en 2012 (défaite en deux sets). Cette année, en Grand Chelem, Laaksonen avait atteint le 3e tour à Roland-Garros en juin, la première fois qu'il allait aussi loin dans un Majeur. Mais à Wimbledon, l'Alémanique avait échoué au 1er tour des qualifications. En 2019 à Flushing Meadows, il avait franchi un tour dans le tableau principal avant d'être sorti par le Canadien Denis Shapovalov.

YB accueillera Manchester United le 14 septembre Image: KEYSTONE/AP/Paulo Duarte Young Boys démarrera sa deuxième campagne de Ligue des champions à domicile, le mardi 14 septembre. Le quadruple champion de Suisse accueillera à cette occasion Manchester United, qui devrait aligner sa nouvelle recrue Cristiano Ronaldo. Le coup d'envoi est prévu à 18h45. La formation entraînée par David Wagner se rendra à Bergame à l'occasion de la 2e journée deux semaines plus tard, pour y défier l'Atalanta de Remo Freuler. Elle affrontera ensuite à deux reprises Villarreal, avant d'accueillir l'Atalanta puis de se rendre à Manchester le 8 décembre. Aucune décision n'a par ailleurs encore été prise concernant la présence de supporters lors des matches disputés à l'extérieur. L'UEFA attend des éclaircissements avant de rendre sa décision, qui devrait tomber en fin de semaine prochaine.

Dortmund s'impose sur le fil face à Hoffenheim Image: KEYSTONE/AP/Marius Becker Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel et Manuel Akanji a pris provisoirement la tête du championnat d'Allemagne vendredi soir. Le club de la Ruhr est venu à bout d'Hoffenheim 3-2 en ouverture de la troisième journée grâce à un but dans le temps additionnel de l'inévitable Erling Haaland. Après une première période marquée par de nombreuses fautes et une nette domination du BVB, Giovanni Reyna (49e) et Jude Bellingham (69e) ont réussi à percer la défense d'Hoffenheim, qui a égalisé deux fois par l'intermédiaire de Christoph Baumgartner (61e) et Munas Dabbur (90e). Erling Haaland a sauvé son équipe à la 91e.

Gottéron et Lugano victorieux lors de la 1re journée Luca Fazzini a inscrit l'un des cinq buts luganais vendredi Image: KEYSTONE/Ti-Press Fribourg-Gottéron et Lugano ont pris un excellent départ dans la Ligue des champions 2021/22. Le Dragon et les "bianconeri", qui évoluaient tous deux à domicile devant quelque 2500 spectateurs, se sont imposés respectivement face à Ocelari Trinec (6-2) et à Skelleftea (5-1). Opposé au finaliste de la Coupe Spengler 2019 dans le groupe F, Gottéron a toujours fait la course en tête. La troupe de Christian Dubé a fait la différence grâce à ses attaquants fribourgeois: Bykov (6e), Mottet (14e), Sprunger (22e) et Marchon (30e, 55e) ont inscrit ses cinq premiers buts, Herren scellant le score à la 59e. Ocelari Trinec est parvenu à égaliser à deux reprises, par l'intermédiaire de Petr Vrana (7e) et de Tomas Kundratek (21e). Mais Gottéron a réagi à chaque fois de manière idéale, Julien Sprunger inscrivant le 3-2 49'' après le 2-2. Le HCFG disputera son deuxième match dimanche face au Slovan Bratislava, toujours à domicile. Lugano assure Lugano a également dominé les débats face aux Suédois de Skelleftea. Menés dès la 7e minute, les hommes de Chris McSorley ont renversé la vapeur sur des réussites de Mirco Müller (9e), Luca Fazzini (25e), Calvin Thürkauf (31e), Daniel Carr (53e) et Julian Walker (55e). Ils accueilleront Tappara Tampere dimanche dans cette poule E.

Alexander Zverev se défend devant la justice Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Alexander Zverev a annoncé que ses avocats ont entamé des procédures contre "la source et l'auteur qui a publié de fausses allégations" de violences conjugales à son encontre. "J'ai demandé à mes avocats allemand et américain de se saisir de l'affaire", écrit-il. "Ils ont déjà obtenu une injonction préliminaire contre la source et l'auteur qui a publié ces fausses allégations", souligne sur son compte Twitter l'Allemand de 24 ans. Il fait référence à son ex-petite amie Olga Sharypova, qui a affirmé avoir subi des violences de la part de Zverev, et à un journaliste américain qui a relayé les accusations. En octobre dernier, Olga Sharypova avait accusé le futur champion olympique de lui avoir fait subir plusieurs épisodes de violences physiques et psychologiques pendant leur relation entamée en septembre 2018. De nouveaux détails ont été publiés jeudi, mais la jeune femme n'a jamais saisi la justice. Arguments entendus Zverev nie les faits depuis le début et a décidé de se tourner, lui, vers la justice. "Le tribunal a entendu nos arguments et a considéré que les accusations portées étaient diffamatoires et fausses. Les avocats ont donc lancé de nouvelles procédures à l'encontre de la source et de l'auteur", poursuit-il dans son post. Et de réitérer ses formelles dénégations: "Je nie catégoriquement et de façon univoque avoir violenté Olya (diminutif d'Olga). Je ne parlerai plus de cette affaire", conclut-il dans ce message publié quelques jours avant le début de l'US Open (30 août-12 septembre). Finaliste l'an dernier à Flushing Meadows, Alexander Zverev (ATP 4) a remporté cet été le titre en simple aux JO de Tokyo puis le Masters 1000 de Cincinnati. Il espère remporter cette année à New York son premier titre du Grand Chelem.

Burmester seul en tête, de Sousa passe le cut Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dean Burmester est seul en tête de l'Omega European Masters de Crans-Montana au terme du 2e tour. Deux Suisses ont passé le cut: le Genevois Raphaël de Sousa et l'amateur zurichois Ronan Kleu. Auteur d'une carte de 65 (-5) vendredi, Dean Burmester se retrouve 11 coups en dessous du par. Vainqueur à deux reprises sur le circuit européen - la dernière en mai à Ténérife -, le Sud-Africain de 32 ans devance d'une longueur le Belge Thomas Detry (-5 vendredi) et l'Anglais Andy Sullivan (-4 lors de cette deuxième journée). James Morrison, qui avait égalé le record du parcours jeudi (60, soit -10), est quant à lui rentré dans le rang. L'Anglais, toujours en tête après 8 trous à -12, a craqué sur le retour: il a commis cinq bogeys et un double bogey sur les neuf derniers trous pour terminer la journée à +4! Il se retrouve à 5 coups du nouveau leader. Une première, enfin La 13e tentative fut donc la bonne pour Raphaël de Sousa, qui n'était pas parvenu à passer le cut lors de ses 12 premières apparitions sur le Haut-Plateau. Le Genevois a rendu une belle carte de 66 (-4) vendredi après avoir pourtant manqué son affaire lors de la première journée (+3). Avec -1, Raphaël de Sousa pointe au 60e rang. Il n'est d'ailleurs même pas le meilleur Helvète: l'amateur Ronan Kleu - qui ne peut pas prétendre au "prize money" en raison de son statut - est 46e avec un coup d'avance sur le Genevois. C'est la première fois depuis huit ans que deux Suisses passent le cut à Crans-Montana. Les quatre autres Helvètes engagés - le professionnel Mathias Eggenberger ainsi que les amateurs Cédric Gugler, Max Schliesing et Mauro Gilardi - ont logiquement échoué après deux des quatre tours. Parmi les stars présentes en Valais, seul le vainqueur de l'édition 2015 Danny Willett a connu le même sort.

Mancini convie les champions d'Europe et le revenant Zaniolo Image: KEYSTONE/EPA ANSA Le sélectionneur italien Roberto Mancini a convoqué vendredi tous les champions d'Europe, à l'exception du blessé Leonardo Spinazzola, en vue des qualifications au Mondial 2022. Les 34 joueurs convoqués, parmi lesquels le revenant Nicolo Zaniolo, sont attendus à partir de dimanche soir au centre national de Coverciano, à Florence. Ils y prépareront les matches contre la Bulgarie (2 septembre à Florence), la Suisse (le 5 à Bâle) et la Lituanie (le 8 à Reggio-Emilia). Victorieuse de ses trois premiers matches en mars (Irlande du Nord, Bulgarie et Lituanie), la Nazionale est en tête du groupe C avec 9 points, devant la Suisse, victorieuse pour sa part de ses deux premières rencontres (6 points). Le choc au Parc St-Jacques s'annonce donc déterminant pour la qualification vers le Qatar. Zaniolo un an après Sans surprise, Mancini a rappelé 25 des 26 champions d'Europe, avec pour seul absent l'infortuné Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille en quart de finale de l'Euro contre la Belgique (2-1). Parmi les autres invités de la rentrée, Nicolo Zaniolo est rappelé, un an après sa grave blessure au genou (rupture des ligaments) lors d'un match de l'équipe d'Italie aux Pays-Bas.

Accord entre ManU et la Juve pour le transfert de CR7 Image: KEYSTONE/EPA/GABRIELE MENIS Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United! Les Reds ont en effet annoncé avoir trouvé un accord avec la Juventus pour le transfert de l'attaquant portugais de 36 ans. Quintuple Ballon d'Or et vainqueur de cinq Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo a déjà porté le maillot des "Reds Devils" entre 2003 et 2009. Il avait inscrit 118 buts en 292 matches disputés avec ManU, qui est l'un des adversaires des Young Boys dans la phase de poules de la Ligue des champions 2021/22. "Manchester United est ravi de confirmer que le club est parvenu à un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, transfert encore soumis à un accord sur les termes du contrat, l'obtention d'un visa et le feu vert médical", a indiqué Manchester United dans un communiqué.

Sénéchal s'impose au sprint à Villanueva de la Serena Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick Step) a remporté au sprint la 13e étape du Tour d'Espagne vendredi à Villanueva de la Serena, devant Matteo Trentin. Sprinter attitré de la Deceuninck - Quick-Step, Fabio Jakobsen a remporté le sprint intermédiaire de Don Benito, à 13 km de l'arrivée, avant d'être victime d'une crevaison juste avant le sprint final. C'est donc Florian Sénéchal qui a conclu le travail du train de la formation belge. Il s'agit de la première victoire d'étape sur un grand Tour pour le Français, spécialistes des classiques, et du premier succès d'un Français sur cette Vuelta 2021. Fabio Jakobsen conserve toutefois sa première place au classement des meilleurs sprinters. Au général, rien ne change: c'est toujours le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) qui est en tête, avec 58'' d'avance sur Guillaume Martin et 1'56'' sur Primoz Roglic. Le Bernois Gino Mäder reste 13e, à 6'54'' du leader.