Tout reste à faire pour les Young Boys ++ Les chronos de Wilson retirés

Ligue des champions: tout reste à faire pour les Young Boys Camara aux prises avec Zmrhal Image: KEYSTONE/AP/Jaroslav Novak Les Young Boys ont obtenu un nul 0-0 à Bratislava contre le Slovan au 2e tour qualificatif aller de la Ligue des champions. Les Bernois devront hausser leur niveau de jeu mercredi prochain au retour. Ce score nul et vierge, qui s'est rapidement profilé, laisse toutes les options ouvertes. Les jaune et noir auraient cependant tort de croire l'affaire déjà dans le sac. Pour cette première rencontre officielle sous la direction de leur nouvel entraîneur allemand David Wagner, YB a en effet été loin de carburer à plein régime. Le rythme, la précision et l'intensité ont trop souvent manqué, ce qui est logique en début de saison. Face à un adversaire prudent, qui ne s'est jamais découvert, les champions de Suisse ont tenu le ballon la plupart du temps, mais sans jamais vraiment savoir qu'en faire. Les occasions dangereuses ont dès lors été très rares dans ce typique match de reprise, les deux gardiens passant ainsi une soirée bien tranquille. A domicile mercredi prochain, les Bernois devraient avoir la possibilité de mettre les Slovaques davantage sous pression, même en l'absence de leur buteur Nsame. Ce sera la condition sine qua non pour atteindre le 3e tour qualificatif, avant-dernière marche avant les play-off donnant accès à la phase de groupes et à ses millions.

Bâle: van Wolfswinkel retourne dans son pays Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Ricky van Wolfswinkel (32 ans) quitte le FC Bâle après quatre saisons. L'attaquant néerlandais retourne dans son pays. Il s'est engagé avec Twente Enschede. Van Wolfswinkel était arrivé à Bâle en été 2017 en provenance de Vitesse Arnhem. En 115 matches officiels avec Bâle, il a inscrit 37 buts. Sa carrière sur les bords du Rhin a été perturbée par une commotion et ses suites.

Arthur Rinderknech sort Roberto Bautista Agut au Swiss Open Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Arthur Rinderknech continue son beau parcours à Gstaad. Le Français, vainqueur mardi du Bernois Dominic Stricker, a crée la surprise en battant l'Espagnol Roberto Bautista Agut, tête de série no 2. Rinderknech, entré lundi parmi les cent premiers du classement ATP (100e), a dominé l'Espagnol (ATP 16) en deux manches, 6-2 6-4. Il s'est ainsi qualifié pour les quarts de finale du Swiss Open, où il affrontera le Serbe Laslo Djere, tête de série no 7. Ce sera le premier quart de finale à ce niveau pour le joueur français. Il est aussi désormais assuré de grimper au moins jusqu'au 89e rang de l'ATP lundi prochain.

Palerme: Jil Teichmann doit renoncer Une saison difficile pour Jil Teichmann Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 55) a déclaré forfait sur blessure pour son match du 2e tour à Palerme. Touchée à la cuisse gauche, la Seelandaise aurait dû affronter la Roumaine Gabriela Ruse (WTA 137). La joueuse suisse, âgée de 24 ans, avait remporté l'un de ses deux titres en carrière sur la terre battue de la ville sicilienne en 2019. Jil Teichmann traverse une saison 2021 perturbée par les blessures. A fin mai, elle avait dû abandonner après deux jeux à Strasbourg en raison d'un problème au pied gauche. Lundi à Palerme, elle avait enfin remporté un match après des défaites successives au 1er tour à Wimbledon, Hambourg et Lausanne.

Le camp des espoirs visité par cinq joueurs de NHL Philipp Kurashev sera une bonne source de motivation pour les espoirs du hockey suisse. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le camp des espoirs, qui débute dimanche à Cham, verra la visite de cinq joueurs suisses de la NHL: Nico Hischier, Philipp Kurashev, Denis Malgin, Damien Riat et Jonas Siegenthaler. Le camp des espoirs est le premier rassemblement de l'équipe nationale suisse de la saison 2021-22. Le coach national Patrick Fischer a convoqué vingt-trois joueurs âgés de 20 à 24 ans, dont dix néophytes. Quelques grands noms viennent en outre s'y ajouter: dans le cadre de leur entraînement estival individuel, les stars de NHL Hischier, Siegenthaler (tous les deux New Jersey Devils), Kurashev (Chicago Blackhawks), Malgin (Toronto Maple Leafs) et Riat (Washington Capitals) profitent du camp des espoirs afin de se préparer de manière optimale en vue de la saison à venir. Du dimanche 25 au jeudi 29 juillet, ils effectueront six unités d’entraînement et joueront deux matchs amicaux internes avec le cadre sélectionné. "Le fait que des joueurs d'une telle qualité, qui évoluent dans la meilleure ligue du monde, mettent à profit le camp des espoirs dans le cadre de leur préparation individuelle illustre leur engagement envers l'équipe nationale et la valeur de ce rassemblement, a relevé Patrick Fischer dans un communiqué de la Fédération. L’équipe entière profitera de leur participation et le niveau des entraînements durant le camp sera une nouvelle fois très élevé.".

Rachel Moret contre une Brésilienne Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La Vaudoise Rachel Moret (31 ans) affrontera la Brésilienne Jessica Yamada (142e mondiale) à l'occasion du premier tour du tournoi de simple. Les épreuves débutent samedi. Si la Suissesse (86e mondiale) remportait son premier match, elle retrouverait la Hongroise Georgina Pota (53e) au deuxième tour. Avec l'accession de Moret au tournoi olympique, c'est la première fois qu'une Suissesse dispute les JO depuis 25 ans. Tu Dai Yong, née Chinoise, fut jusqu'ici la seule à représenter la Suisse à l'occasion des Jeux d'Atlanta en 1996.

Les favorites américaines écrasées d'entrée 3-0 par la Suède Image: KEYSTONE/AP/Ricardo Mazalan Les stars de l'équipe féminine des Etats-Unis, qui étaient invaincues depuis 44 matches, ont été écrasées 3-0 mardi par la Suède lors de la première journée du tournoi olympique à Tokyo (groupe G). Les JO-2020 ont donc connu leur première grande surprise puisque les Américaines, doubles championnes du monde en titre, sont les grandes favorites de l'épreuve. Megan Rapinoe et ses équipières doivent encore affronter la Nouvelle-Zélande et l'Australie et gardent toutes leurs chances de qualification pour les quarts de finale. Leur lourde défaite au Tokyo Stadium est tout de même un coup de tonnerre car les Américaines n'avaient plus été battues depuis janvier 2019 et un revers 3-1 contre l'équipe de France. Depuis cette date, elles avaient enregistré 40 victoires et quatre matches nuls. Et le coup est d'autant plus rude que "Team USA" voulait prendre sa revanche face à la Suède, qui l'avait déjà battue en quart de finale des JO-2016 à Rio. Depuis l'introduction d'un tournoi féminin à Atlanta en 1996, les Américaines avaient auparavant toujours atteint la finale (quatre titres olympiques et une médaille d'argent). Mercredi, elles ont été nettement dominées par les Suédoises, toujours entreprenantes et finalement efficaces après plusieurs gestes offensifs imprécis en début de match. L'attaquante Stina Blackstenius a d'abord un inscrit un doublé (25e et 54e), avant le troisième but signé Lina Hurtig de la tête (72e). Les Américaines de leur côté ont frappé deux fois le poteau, par Lavelle juste avant la pause puis par Press quelques secondes avant le troisième but suédois. Entrée en jeu à la 66e minute, la star Megan Rapinoe n'a pas pu inverser la tendance, alors qu'Alex Morgan, l'autre grande vedette de la sélection américaine, a été remplacée à la pause après une première période très terne.

Les sports commencent, la course contre le Covid continue Image: KEYSTONE/EPA/JIJI PRESS Le softball et le football ont ouvert le bal des épreuves sportives des Jeux olympiques de Tokyo mercredi. Mais la pandémie de coronavirus est toujours présente. Le patron de l'organisation mondiale de la santé a rappelé que "la course contre le virus" du Covid-19 n'était toujours pas gagné. Et la politique a fait son entrée dans l'olympisme, avec, comme autorisé la veille par le CIO, le genou à terre des footballeuses britanniques et chiliennes avant leur match dans l'après-midi, pour dénoncer le racisme. Ces JO seront décidément hors-normes: dans un silence de cathédrale en raison du huis-clos, seulement interrompu par quelques encouragements de ses partenaires, la Japonaise Yukiko Ueno a lancé à 09h00 locales (02h00 suisse) les Jeux et la première balle du match de softball contre l'Australie, à Fukushima. Une première bouffée d'oxygène pour ces JO, reportés d'un an pour raisons sanitaires, qui se disputeront sous des conditions strictes, deux jours avant la traditionnelle cérémonie d'ouverture officielle, vendredi soir. Le coup d'envoi de ce match de softball (version féminine du baseball), depuis Fukushima - dont la région a été gravement affectée par l'accident nucléaire de mars 2011 consécutif à un puissant séisme et à un tsunami meurtrier - devait être le symbole fort de ces "Jeux de la reconstruction": c'était la formule employée en 2013, au moment de l'attribution de ces Jeux à la capitale japonaise. Mais depuis, le Covid est passé par là. Et au moment même de ce premier lancer, à 300 km au sud à Tokyo, le discours du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, invité à s'exprimer devant la 38e session du Comité international olympique (CIO), a rappelé que ces XXXIIe JO d'été seraient plutôt "les Jeux de la pandémie". Invité inattendu "Nous ne sommes pas dans une course les uns contre les autres, nous sommes dans une course contre le virus", a déclaré le directeur général de l'agence onusienne, face aux membres du CIO réunis dans la capitale japonaise pour leur 138e session. "Pour réussir ces Jeux olympiques, il faut de la vitesse, de la force et de l'habileté, mais aussi de la détermination, du dévouement et de la discipline", a-t-il souligné, appelant le monde à faire preuve des mêmes qualités pour "triompher de la pandémie". Alors que le Covid-19 a déjà fait plus de quatre millions de morts, "nous sommes au premier stade d'une nouvelle vague d'infections et de décès", et "100'000 personnes supplémentaires perdront la vie d'ici l'extinction de la flamme olympique le 8 août", a-t-il insisté. "La pandémie prendra fin lorsque le monde choisira d'y mettre fin. Tout ceci est entre nos mains", a-t-il lancé, appelant à accélérer l'administration de vaccins et surtout à partager plus équitablement les doses entre pays. Au Japon, le bilan quotidien des tests effectués depuis le 1er juillet sur les personnes travaillant sur les Jeux (sportifs, encadrements, médias) affichaient mercredi 79 cas positifs, sur plus de 20'000 personnes testées, dont 8 concernent des sportifs. Parmi les malheureux, une taekwondoïste chilienne et une skateboardeuse néerlandaise, les premières sportives présentes au Japon à devoir renoncer aux JO. "Accablée", la skateboardeuse néerlandaise s'est exprimée sur les réseaux sociaux: "mon aventure olympique s'arrête ici. (...) je vais avoir besoin d'un peu de temps pour digérer ma déception. En route pour Paris-2024". Timide entrée de la politique Dans l'après-midi, les premières rencontres de football ont permis à la politique de faire une timide entrée en jeu dans le monde olympique. Les footballeuses britanniques et chiliennes ont mis un genou à terre mercredi à Sapporo avant leur match, le premier du tournoi olympique des Jeux de Tokyo, en signe d'opposition au racisme. Ce geste intervient au lendemain de la décision du Comité olympique international (CIO) d'autoriser les sportifs à exprimer leurs opinions pendant les Jeux jusqu'au début des épreuves. Ils ont désormais le droit de poser un genou à terre, d'exprimer leurs opinions devant les médias et sur les réseaux sociaux ou de porter des inscriptions sur leurs vêtements lors des conférences de presse. Ces Jeux hors-normes ont bel et bien débuté.

World Athletics retire les derniers chronos de Wilson Alex Wilson donne du boulot aux instances. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Alex Wilson ne figure plus au sommet des listes des meilleures performances 2021 établies par World Athletics. L'organisation faîtière a retiré pour l'instant son nom, au moment où se renforcent les doutes sur la validité des chronos du Bâlois (9''84 et 19''89) annoncés dimanche. Contrairement à la Fédération européenne, World Athletics avait initialement enregistré dans ses statistiques les deux temps canon, sur 100 et 200 m, obtenus par Wilson dans un petit meeting près d'Atlanta. Le temps de 9''84 sur la ligne droite, le plus frappant, signifierait la 2e performance mondiale de l'année et un record d'Europe. Mais dans l'attente d'une éventuelle et de plus en plus hypothétique homologation, l'organisation qui gère l'athlétisme mondial a fait machine arrière. Entre-temps, une nouvelle vidéo de la course, au moins, est apparue, laissant assez clairement entrevoir que le recordman de Suisse n'a guère pu courir aussi vite. Auquel cas les installations techniques du meeting (à Marietta) seraient en cause. En attendant le processus de vérification, Alex Wilson s'envole cette semaine pour les JO de Tokyo, pour lesquels il a dit mardi qu'il pourrait renoncer au 100 m pour se concentrer sur le 200 m.

Le Jurassien Yannis Voisard stagiaire chez Arkea Samsic Yannis Voisard va commencer un stage chez Arkea. Image: LDD/Ronan Merot Le Jurassien Yannis Voisard (22 ans) a été engagé comme stagiaire par l'équipe française du World Tour, Arkea-Samsic à partir du 1er août. L'Ajoulot apprendra aux côtés de coureurs expérimentés. Dans les rangs de l'équipe Swiss Racing Academy, on est heureux de la tournure prise par la carrière de Voisard. Bien sûr, la formation helvétique pourrait perdre un de ses meilleurs éléments, mais elle existe justement pour favoriser l'éclosion des talents helvétiques. "Nous sommes très contents pour Yannis. Il était un peu mésestimé, même après sa sixième place au Giro Baby en 2020. Là, il va pouvoir se mesurer aux meilleurs", se réjouit Thibault Hofer, le manager général de Swiss Racing Academy. Catalogué grimpeur, Voisard a attiré les feux sur lui lors du dernier Giro Baby avec une victoire lors de la 9e étape et une septième place au classement final. "Yannis avait le choix entre disputer le Tour de Suisse avec l'équipe Swiss Cycling ou le Tour d'Italie M23, autorisé aux M24 cette année. Nous lui avons vivement conseillé de s'aligner en Italie après ses résultats de 2020. Ce fut le bon choix", souligne Thibault Hofer. Chez les Bretons d'Arkea, Voisard pourra s'aguerrir aux côtés de coureurs comme le Colombien Nairo Quintana ou les Français Nacer Bouhanni et Warren Barguil. Son programme comprend des courses en Belgique fin août dont la Bruxelles Classic et des épreuves en France comme dans le Doubs, le Tour de Bretagne et des courses en Italie. Un accord passé avec Arkea lui permettra de disputer encore quelques courses avec Swiss Racing Academy comme le Tour de Savoie-Mont-Blanc.

LaVine, sorti du protocole Covid, va rejoindre Team USA Zach LaVine peut rejoindre Tokyo Image: KEYSTONE/AP/John Locher L'arrière de l'équipe des États-Unis Zach LaVine, placé depuis lundi à l'isolement dans le cadre du protocole Covid, en est sorti sans conséquence, a annoncé mercredi la Fédération américaine. Son arrivée à Tokyo pour les Jeux olympiques est prévue jeudi. "Zach LaVine a passé les protocoles de santé et de sécurité de la Fédération", a indiqué l'instance dans un communiqué. "Par mesure de précaution", sans que l'on sache s'il était cas contact ou s'il avait contracté le Covid-19, le joueur des Chicago Bulls n'avait pas voyagé avec ses coéquipiers dans la nuit de mardi à mercredi à Tokyo. Reste désormais à savoir si LaVine sera opérationnel pour prendre part au match d'ouverture du tournoi olympique dimanche face à la France. A cet égard, son entraîneur Gregg Popovich s'est montré plutôt optimiste mercredi, estimant qu'"il devrait prendre part à l'entraînement vendredi": "si tout va bien il sera disponible". Trois arrivées encore prévues En revanche, le technicien ne savait pas encore quand Devin Booker, Jrue Holiday et Khris Middleton rejoindraient "Team USA", ce qui renforce la probabilité de leur indisponibilité contre les Bleus. En effet, eux aussi sont encore aux États-Unis, les deux derniers venant d'être sacrés champions de NBA avec Milwaukee, aux dépens du premier battu avec Phoenix. Le coronavirus est venu grandement perturber la préparation de "Team USA", touchant le meneur Bradley Beal qui a dû déclarer forfait pour les Jeux et contraignant l'ailier Jerami Grant à aussi se soumettre au protocole Covid, sans dommage comme LaVine. L'intérieur Kevin Love, insuffisamment remis d'une blessure au mollet droit, avait également dû renoncer.

Brisbane choisie pour accueillir les JO d'été de 2032 Image: KEYSTONE/EPA AAP/DAVE HUNT Seule en lice, Brisbane a décroché mercredi l'organisation des JO d'été de 2032. Cette désignation permet au monde olympique de préparer l'avenir à deux jours de l'ouverture des Jeux de Tokyo, tumultueux pour la ville-hôte et troublés par la pandémie. Seule en lice, la ville australienne a été élue par les membres du CIO réunis pour leur 138e session dans la capitale japonaise et succèdera donc à Paris, hôte des JO-2024, puis à Los Angeles, hôte de ceux de 2028. Cette désignation sans concurrence peut surprendre, tant le cérémonial du vote départageant les villes candidates à l'accueil des Jeux a rythmé des décennies de vie olympique, avec son coûteux lobbying en coulisses puis son ouverture d'enveloppe suivie d'embrassades ou de larmes. Mais la réforme adoptée en juin 2019 permet au CIO d'entamer à tout moment un "dialogue ciblé" avec une candidate "préférentielle", dans le but de désamorcer la réticence croissante à organiser les JO, de réduire les frais et de constituer un vivier de futures villes-hôtes. Or Brisbane, bien aidée par l'influence du vice-président australien du CIO, John Coates, bénéficie de ce statut depuis février. En juin, le patron de l'instance Thomas Bach avait de surcroît vanté son dossier "irrésistible" et "l'amour" des Australiens pour le sport. Troisième fois en Australie L'Australie, parmi les rares pays à n'avoir jamais manqué une édition des Jeux d'été, est "un immense village olympique" avec ses multiples nationalités, origines ethniques et environ 300 langues parlées, a souligné mercredi le Premier ministre Scott Morrison par visioconférence. La capitale du Queensland, déjà candidate aux JO-1992 attribués à Barcelone et impliquée en 2018 dans l'accueil des Jeux du Commonwealth, promet également "84% de sites existants et temporaires", un critère clé depuis que l'instance olympique a entrepris sa chasse aux éléphants blancs. Sa désignation annoncée avait mécontenté le Qatar, qui souhaitait aussi accueillir les Jeux de 2032, comme Séoul et Pyongyang qui avaient officialisé en avril leur candidature commune. C'est la troisième fois de son histoire que l'Australie accueillera les Jeux d'été, après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000.

Premier titre depuis 50 ans pour les Bucks Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Les Bucks ont décroché mardi le deuxième titre NBA de leur histoire, le premier depuis 1971. La franchise de Milwaukee s'est imposée 105-98 face à Phoenix dans l'acte VI de la finale, grâce aux 50 points, 14 rebonds et 5 contres de Giannis Antetokounmpo. L'ailier grec aura régné tant en défense qu'en attaque, réalisant l'une des performances les plus marquantes de l'histoire des play-off. Lâché une bonne partie de la rencontre par ses lieutenants Khris Middleton et Jrue Holiday, le "Greek Freak" a encore élevé son niveau, lui qui tournait déjà à plus de 32 points de moyenne jusqu'ici dans cette finale. En face, Phoenix a joué avec l'énergie du désespoir, emmené par son meneur Chris Paul (26 points) qui est allé au bout de ses forces. Menés de 13 points en fin de premier quart-temps (29-16), incapables de mettre un tir de loin, les Suns sont revenus au score grâce à une défense héroïque qui a provoqué une pelletée de balles perdues. Booker cale Phoenix s'est même offert l'opportunité d'y croire jusqu'à la fin, ou presque. Mais après avoir livré plusieurs performances de très haute volée dans cette finale, l'arrière des Suns Devin Booker a calé (14 de ses 22 tirs ratés, 19 points au final), surtout en fin de match, perdant 6 ballons au total. Un dernier tir de Middleton, très maladroit jusque-là, à l'entrée de la dernière minute, suivi de deux lancers, a mis définitivement à distance Phoenix (102-96). Considérés parfois comme trop tendres les saisons précédentes, les Bucks ont donc remporté une nouvelle fois dans ces play-off un succès sur le fil, plein d'autorité.