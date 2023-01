Triplé de Nsame +++ Milan s'enfonce dans la crise

Les Young Boys écrasent Winterthour avec un triplé de Nsame Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Pour son premier match à domicile de la reprise, Young Boys n'a pas fait de détail face à Winterthour (5-1). Devant plus de 27'000 spectateurs, Jean-Pierre Nsame a réussi un triplé. Pour le néo-promu, la journée fut difficile en défense. Privés de leur deux gardiens Jozef Pukaj et Timothy Fayulu, blessés, les Zurichois ont dû aligner un troisième portier, l'Autrichien Markus Kuster, venu en prêt de Karlsruhe (GER). Il a été servi pour son premier match. Entre ses hésitations et les maladresses de ses défenseurs, l'addition est vite devenue lourde devant le poids des attaquants bernois. C'est d'abord Jean-Pierre Nsame qui a mystifié le portier de Winterthour en se montrant le plus preste (17e). Puis le puissant Cedric Itten y est allé de son doublé avant que les Zurichois obtiennent un penalty généreux, transformé par Samir Ramizi (40e). Mais cette réduction du score n'a pas troublé la marche du leader de Super League. Nsame a bénéficié d'un penalty qu'il a tiré lui-même. Un tir de réparation inscrit en deux temps puisque Kuster a repoussé une première fois, mais le Camerounais n'a laissé aucune chance sur la reprise (52e). L'ancien Servettien a même réussi le triplé sur un centre d'Ulysse Garcia (79e) pour porter son total à douze buts.

Sassuolo enfonce l'AC Milan dans la crise Olivier Giroud a ouvert la marque mais l'addition est lourde. Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'AC Milan continue de sombrer en ce début 2023 avec une lourde défaite chez lui, à San Siro, contre le mal classé Sassuolo (5-2), dimanche lors de la 20e journée de Serie A. Malgré un but d'Olivier Giroud, son premier depuis le Mondial, les Rossoneri ont été encore une fois méconnaissables, comme ils l'avaient été en Supercoupe d'Italie contre l'Inter Milan (3-0) il y a dix jours ou mardi à Rome contre la Lazio (4-0). Le champion en titre a encaissé dix-huit buts en sept matches en 2023. Il a perdu dans la bataille au scudetto derrière Naples, est menacé de perdre également sa place dans le Top-4, outre son élimination en Coupe d'Italie par un Torino à dix (1-0 ap).

Une première médaille suisse depuis 2016 aux Mondiaux Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Le bob helvétique va mieux. Michael Vogt et son pousseur Sandro Michel lui ont offert sa première médaille depuis 2016 dans des championnats du monde en se parant de bronze dans l'épreuve de bob à deux dimanche à St-Moritz. Le Schwytzois (25 ans) et l'Argovien (26 ans) ont même manqué de très peu la médaille d'argent. Après quatre manche, ils ont échoué à un centième de seconde du pilote allemand Francesco Friedrich, qui doit se contenter d'une 2e place alors qu'il visait un 12e titre mondial. Deuxième équipage helvétique en lice dimanche, Timo Rohner/Luca Rolli ont pris le 8e rang dans une épreuve remportée par un autre Allemand, Johannes Lochner. L'Argovienne Melanie Hasler n'a quant à elle pas pu faire mieux que 7e en monobob.

L'argent pour Baserga/Hartweg Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Suisse a tout de même pu conquérir une médaille dans "ses" championnats d'Europe à Lenzerheide. Les espoirs Amy Baserga et Niklas Hartweg se sont en effet parés d'argent dimanche dans le relais mixte simple, dernière épreuve de ces joutes qui a été remportée par les favoris norvégiens. Tous deux âgés de 22 ans et tous deux sacrés champions du monde chez les juniors, Amy Baserga et Niklas Hartweg ont maîtrisé leur sujet pour leur seule course disputée cette semaine dans les Grisons. La pression était pourtant grande sur les épaules des deux Schwytzois, plus sûr espoir de médaille helvétique. Troisièmes dans cette "jeune" discipline en Coupe du monde à Pokljuka il y a trois semaines, Amy Baserga et Niklas Hartweg ont donc pu faire le plein de confiance avant les Mondiaux d'Oberhof. Même si la plupart des meilleurs biathlètes de la planète ont fait l'impasse sur ces Européens, justement pour préparer le rendez-vous d'Oberhof. Le biathlon helvétique avait en revanche manqué de peu le podium plus tôt dans la journée lors du relais mixte "classique". Lea Meier, Lena Häcki-Gross, Sebastian Stalder et Serafin Wiestner ont terminé au 4e rang, le dernier relayeur laissant échapper le podium sur son dernier tir debout (une pénalité).

Une 7e Coupe de la Ligue pour Elfic Fribourg Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Elfic Fribourg a remporté dimanche la 7e Coupe de la Ligue de son histoire. Marielle Giroud et ses coéquipières ont dominé Nyon 89-69 en finale à Clarens. Le basket féminin helvétique est un sport qui se joue à 5 contre 5, et à la fin, c'est Elfic Fribourg qui l'emporte. Les Fribourgeoises ont toujours faim de titres et elles l'ont démontré avec autorité. Plus le match avançait, plus leur emprise sur la rencontre s'étendait. Les Vaudoises ont plutôt bien tenu le choc en début de match. Elles sont même parvenues à virer en tête après le premier quart (19-20). Mais jouer contre Elfic, c'est aussi savoir qu'il faut se préparer à lutter quarante minutes. Les Nyonnaises ont donc gentiment cédé face au côté rouleau-compresseur des Elfes. Et que dire de la performance XXL de Marielle Giroud? Auteure de 24 points, 18 rebonds et 3 interceptions, la Valaisanne de 35 ans a une fois encore écrasé la rencontre de toute sa classe.

1386 points en 18 courses pour Maître Odermatt Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Les superlatifs commencent à manquer pour qualifier les performances de Marco Odermatt. Le Nidwaldien de 25 ans affiche 1386 points à son compteur dans cette Coupe du monde 2022/23, en 18 départs. Le record masculin de Hermann Maier (2000 points récoltés en 1999/2000) est donc à la portée du champion olympique 2022 de géant. Auteur de 15 podiums cet hiver, il affiche une moyenne affolante de 77 points par course disputée, soit à peine moins que l'équivalent d'une 3e place à chaque sortie! Marco Odermatt, qui a renoncé mercredi au géant de Schladming après avoir frisé la correctionnelle dans la première descente de Kitzbühel (54e), devrait faire mieux que l'Autrichien s'il poursuit sur sa lancée. Il reste au programme quatre géants, trois descentes et deux super-G, soit potentiellement près de 700 points... Avec désormais 19 succès au total, le prodige de Hergiswil égale par ailleurs l'Autrichien Michael Walchhofer et se retrouve à deux longueurs de Didier Cuche, quatrième Suisse le plus prolifique de l'histoire dans la Coupe du monde masculine. Michael von Grünigen (23) et Peter Müller (24) ne sont déjà plus très loin... Sérénité Pas question toutefois de se projeter aussi loin pour le détenteur du gros Globe de cristal, qui est outre idéalement placé pour remporter également les classements du géant et du super-G. L'heure est à la récupération avant le grand événement de la saison, les Mondiaux de Courchevel/Méribel, où il visera trois médailles. "Maintenant, je fais une pause avant les championnats du monde, pour moi et mon genou", a lâché Marco Odermatt, qui entrera en lice le 9 février à l'occasion d'un entraînement de descente. "Je pars serein pour la France. L'objectif est de conquérir un titre de champion du monde, on verra bien ce que ça donne".

Pas (encore) de record pour Shiffrin, mais un nouveau Globe Image: KEYSTONE/AP/Piermarco Tacca Mikaela Shiffrin a manqué sa première occasion d'égaler le record d'Ingemar Stenmark. L'Américaine a dû se contenter d'une 2e place dans le deuxième slalom de Spindleruv Mlyn, à 0''06 de Lena Dürr, décrochant néanmoins le Globe de la discipline. Meilleure Suissesse, Michelle Gisin a terminé 9e dimanche. Victorieuse pour la 85e fois en Coupe du monde la veille, Mikaela Shiffrin avait pourtant toutes les cartes en main pour s'offrir un succès historique dimanche. La skieuse du Colorado possédait en effet 0''67 d'avance sur l'Allemande Lena Dürr au terme d'une première manche parfaitement maîtrisée. Mais, une fois n'est pas coutume, la sextuple championne du monde et double championne olympique a flanché sur le second tracé. Lena Dürr a parfaitement su en profiter pour cueillir son deuxième succès en Coupe du monde, dix ans jour pour jour après avoir remporté le City Event de Moscou. Malgré ce couac, Mikaela Shiffrin remporte son septième petit Globe de slalom. L'Américaine est en outre idéalement placée pour s'adjuger pour la cinquième fois le classement général: sa marge sur sa dauphine Petra Vlhova est désormais de 531 unités. Elle pointe en outre en tête de la Coupe du monde de géant. Enfin un top 10 pour Gisin Wendy Holdener coupable d'une faute rédhibitoire sur le premier tracé, les espoirs de podium suisse étaient bien maigres. Onzième de la première manche, Michelle Gisin a tout de même signé un résultat plus qu'encourageant en terminant 9e. L'Obwaldienne signe ainsi son premier top 10 de l'hiver dans une discipline technique. Les quatre autres Suissesses présentes en deuxième manche ont en revanche manqué leur affaire. Douzième sur le premier tracé, Camille Rast a reculé au 23e rang. Mélanie Meillard a pour sa part perdu neuf places à l'issue du second parcours, pour terminer 24e. Elena Stoffel s'est classée 25e et Aline Danioth 28e.

Un 22e titre majeur et la place de no 1 pour Novak Djokovic Djokovic savoure son 22e titre du Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP Novak Djokovic n'a rien lâché. Le Serbe a triomphé une dixième fois à Melbourne pour égaler le record des 22 titres du Grand Chelem de Rafael Nadal. Sur la Rod Laver Arena, "sa" maison comme le Philippe Chatrier peut être celle de Rafael Nadal, Novak Djokovic a battu 6-3 7-6 (7/4) 7-6 (7/5) Stefanos Tsitsipas dans une finale de l'Open d'Australie dont l'enjeu était double. A la faveur de ce succès, son dixième de rang face au Grec, Novak Djokovic s'empare, en effet, à nouveau de la place de no 1 mondial. Il la détient alors que les points de son titre à Wimbledon n'ont pas été comptabilisés pour répondre à l'absence des joueurs russes et bélarusses, et alors qu'il n'a pas pu disputer l'US Open en raison de son statut vaccinal... Même diminué par une blessure à la cuisse gauche qui a failli lui coûter très cher lors de son deuxième tour contre le Français Enzo Couacaud - la seule des sept rencontres de cet Open d'Australie qu'il n'a pas gagnée en trois sets, Novak Djokovic a survolé les débats en seconde semaine. Après Grigor Dimitrov, Alex de Minaur, Andrey Rublev et Tommy Paul, Stefanos Tsitsipas a dû se contenter de quelques miettes. Une balle de set pour être précis, à 5-4 30-40 dans la deuxième manche, sur laquelle il fut bien trop passif. Emotion Novak Djokovic a très vite tourmenté le coup droit de son adversaire pour filer vers une.... 41e victoire de rang sur le sol australien. Même s'il fut parfois rattrapé parfois par une nervosité extrême dont on peine à cerner les raisons, Nole s'est imposé avec cette autorité qui le caractérise et qui suggère qu'il bénéficie vraiment d'une énorme marge de sécurité sur ses adversaires. Malgré cette réalité, ce 22e titre du Grand Chelem devait lui procurer une énorme charge émotionnelle. Il devait ainsi s'effondrer en pleurs dans son box après avoir étreint ses proches.

Nouvelle démonstration d'Odermatt à Cortina Marco Odermatt a survol Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Marco Odermatt a signé le doublé à Cortina d'Ampezzo. Impressionnant samedi, il a réussi une nouvelle démonstration dimanche dans le deuxième super-G organisé dans la station des Dolomites. Le Nidwaldie de 25 ans a cueilli son 19e succès en Coupe du monde en devançant de 0''76 Dominik Paris (2e) et de 1''03 Daniel Hemetsberger (3e). Touché à un genou à Kitzbühel et forfait pour le géant de Schladming mercredi, Marco Odermatt a marqué les esprits pour son retour aux affaires, tentant des trajectoires que ses adversaires n'ont même pas osé envisager. Il en est déjà à huit victoires cette saison, soit une de plus que durant l'intégralité de l'exercice 2021/22. Le Nidwaldien a par ailleurs vu son grand rival Aleksander Aamodt Kilde (2e la veille) connaître l'élimination dimanche. Il reprend ainsi le large tant au général, où sa marge sur le Norvégien est désormais de 313 unités, qu'au classement de la discipline, où il possède 148 points d'avance avec encore deux super-G au programme. Le champion olympique 2022 de géant abordera donc les Mondiaux de Courchevel/Méribel (6-19 février) avec le plein de confiance, et sans la moindre appréhension concernant son genou gauche endolori. Il fera figure de favori tant en super-G qu'en géant, et devrait être l'adversaire no 1 d'Aleksander Aamodt Kilde en descente. Murisier 7e Comme la veille, Justin Murisier a obtenu le deuxième meilleur résultat helvétique. Le Bagnard, repoussé au 11e rang samedi après que l'apparition du soleil avait avantagé des dossards plus élevés, a manqué le podium pour 0''18 seulement. Il a ainsi décroché son troisième top 10 de l'hiver. Week-end à oublier en revanche pour Loïc Meillard. Le vainqueur du géant nocturne de Schladming a pris tous les risques samedi comme dimanche. Sans succès puisqu'il a connu à deux reprises l'élimination après avoir à chaque fois réalisé de bons chronos intermédiaires.

1re manche: Shiffrin en démonstration, Gisin 10e Image: KEYSTONE/AP Mikaela Shiffrin est idéalement placée pour fêter son 86e succès en Coupe du monde et égaler ainsi le record d'Ingemar Stenmark dès dimanche. L'Américaine a réalisé une démonstration dans la première manche du second slalom de Spindleruv Mlyn, dans laquelle Michelle Gisin et Camille Rast ont respectivement signé les 10e et 11e temps. Victorieuse la veille avec une marge de 0''60 sur sa dauphine Lena Dürr, Mikaela Shiffrin devance l'Allemande (2e) de 0''67 à l'issue de la manche initiale. Troisième, la Croate Zrinka Ljutic accuse 0''85 de retard, alors que la Suédoise Anna Swenn Larsson (4e) pointe déjà à 1''03 de la skieuse du Colorado. Michelle Gisin et Camille Rast ont pour leur part perdu respectivement 1''89 et 1'85 sur la meilleure slalomeuse de l'histoire. L'Obwaldienne a les moyens de décrocher son premier top 10 de l'hiver dans une discipline technique, alors que la Valaisanne espère confirmer sa 6e place obtenue début janvier à Zagreb. Meillard 14e En quête d'un résultat probant, Mélanie Meillard a quant à elle réalisé un remarquable 14e chrono, à 2''16 de Mikaela Shiffrin. Aline Danioth (23e après le passage de 38 concurrentes, à 2''62) et Elena Stoffel (25e à 2''72) devraient elles aussi obtenir leur ticket pour la deuxième manche (dès 12h15). Wendy Holdener, qui avait signé samedi son quatrième podium de l'hiver (3e), est quant à elle partie à la faute à quelques portes de l'arrivée après avoir pris tous les risques. La Schwytzoise laisse ainsi le champ libre à Mikaela Shiffrin, qui devrait aussi s'assurer dès dimanche un septième Globe de slalom.

Eileen Gu sérieusement blessée à un genou Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh La star chinoise du ski acrobatique Eileen Gu s'est sérieusement blessée à un genou aux X-Games à Aspen. La double championne olympique de Pékin 2022 a chuté à l'entraînement vendredi. Eileen Gu a indiqué sur son compte Instagram souffrir d'"une grave entorse du ligament latéral interne, d'une entorse du ligament croisé antérieur et d'une contusion osseuse", sans préciser de quel genou il s'agissait. "Les médecins m'ont dit qu'ils étaient inquiets pour mon ligament croisé antérieur. J'ai vécu les deux heures les plus angoissantes à attendre de passer une IRM jusqu'à ce que je reçoive enfin mes résultats il y a environ 30 minutes. Il s'avère que mon genou est intact !", a-t-elle ajouté en guise de soulagement. "La mauvaise nouvelle, c'est que je ne participe pas aux X-Games ce week-end. Les dernières heures ont vraiment tout mis en perspective et m'ont fait réaliser à quel point il est important de garder mon corps en bonne santé. Je serai de retour bientôt", a-t-elle conclu. Gu, née Américaine mais qui concourt pour la Chine, pays d'origine de sa mère, a remporté deux médailles d'or et une de bronze aux derniers JO. Elle est l'une des grandes rivales de la Fribourgeoise Mathilde Gremaud et devait participer aux épreuves de half-pipe samedi et de slopestyle dimanche aux X-Games. Pas de Mondiaux? La jeune femme de 19 ans avait parfaitement entamé sa saison le week-end dernier, avec deux victoires en half-pipe en Coupe du monde à Calgary. Sa participation aux championnats du monde, prévus le mois prochain en Géorgie, est bien incertaine après cette blessure.

52 points en 52 matches pour Fiala Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Kevin Fiala a repris ses distances samedi dans la lutte pour le titre de meilleur compteur suisse de la saison en NHL. Le St-Gallois a signé un assist, alors que Timo Meier est resté "muet" pour la troisième fois dans ses quatre dernières sorties. Fiala a signé son 52e point en 52 matches dans ce championnat 2022/23 - le 35e assist - lors d'un match perdu 5-2 par les Los Angeles Kings sur la glace du Tampa Bay Lightning, qui a fêté sa 12e victoire d'affilée à domicile. "Scotché" à 48 points depuis deux matches, Meier a en revanche connu les joies de la victoire samedi. Les San Jose Sharks, qui avaient perdu leurs quatre précédentes parties, sont allés s'imposer 6-4 à Pittsburgh face aux Penguins de Sidney Crosby. Le grand homme du match fut l'ex-pigiste de Genève-Servette Logan Couture, auteur de 2 buts (le 5-4 et le 6-4) dans le troisième tiers et de 3 assists. Philipp Kurashev a par ailleurs réussi son 21e point de la saison - le 14e assist - lors d'un match perdu 7-3 par les Blackhawks face aux Edmonton Oilers de Connor McDavid (3 points samedi). L'attaquant bernois de Chicago a ainsi d'ores et déjà égalé son record de points sur une saison, établi lors du précédent championnat.

Une 3e défaite en 4 matches pour les Hawks Capela (15) et Atlanta ont subi la loi des Clippers samedi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta n'est pas parvenu à enchaîner un deuxième succès consécutif samedi en NBA. Vainqueurs 137-132 du Thunder trois jours plus tôt, les Hawks de Clint Capela se sont inclinés 120-113 devant les Los Angeles Clippers pour subir une troisième défaite dans leurs quatre derniers matches. Le pivot genevois a fait le job en cumulant 12 points et 13 rebonds pour signer son 20e double double de la saison, le 242e au total. Egalement auteur de 2 assists et 2 interceptions, il a terminé cette partie - dans laquelle Atlanta a marqué 62 points dans la raquette contre 32 pour les Clippers - avec un différentiel de 0. Mais les Hawks, qui affichent à nouveau un bilan équilibré (25 succès-25 défaites), ont manqué singulièrement d'adresse dans leurs tirs à distance. Ils n'ont rentré que 47,4 % de leurs tirs (45/95), avec un triste 7 sur 27 à 3 points. Les Clippers de Kawhi Leonard (32 points) ont, eux, réussi 19 paniers primés - sur 39 tentatives - pour cueillir leur cinquième victoire consécutive.

Djokovic-Tsitsipas, bien plus qu'une finale Pour un 22e titre du Grand Chelem ou le 1er, mais aussi pour la place de no 1 mondial: la finale de l'Open d'Australie entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas restera forcément dans les annales. "J'ai la chance qu'à ce stade de ma carrière, il y ait un enjeu particulier presque à chaque tournoi, et en particulier dans ceux du Grand Chelem", souligne le Serbe de 35 ans, plus affamé que blasé. "Ce sont ces moments pour lesquels je travaille beaucoup. Il y a plus qu'une victoire à la clé dans ces grands matches. Et je suis heureux que cette chance se présente ici", affirme pour sa part le Grec de 24 ans. Le 22e titre du Grand Chelem ou le 1er Expulsé d'Australie l'an dernier avant le début du tournoi, Djokovic n'avait pu que constater, impuissant, le retour en force de Rafael Nadal qui avait pris une longueur d'avance dans la course aux titres du Grand Chelem avec un 21e sacre majeur (20 pour Djokovic et Federer). Quelques mois plus tard, l'Espagnol poussait son avantage à Roland-Garros. Vainqueur ensuite à Wimbledon mais interdit d'entrée aux Etats-Unis pour l'US Open, le Serbe peut donc revenir à hauteur de Nadal dimanche. "C'est exactement ce que j'avais imaginé et espéré en venant en Australie cette année: j'avais bien l'intention de me retrouver en position de me battre pour un nouveau trophée de l'Open d'Australie", assène Djokovic. Tsitsipas est plus dans la réalisation d'un rêve. "Etre ici en finale, ça veut beaucoup dire pour moi. C'est ici que j'ai joué un de mes premiers tournois du Grand Chelem chez les juniors et être maintenant en finale du simple messieurs est aussi important que mon premier pas sur un court de tennis", explique-t-il. Le 10e ou le seul Comme Nadal à Roland-Garros, Djokovic n'a jamais perdu en finale à Melbourne où il détient le record de neuf titres. Dimanche, c'est donc un dixième trophée australien qu'il vise. "Le fait de n'avoir jamais perdu une finale de l'Open d'Australie constitue un gros accélérateur de confiance", reconnait le Serbe. Pour sa part, Tsitsipas jouera sa deuxième finale de Grand Chelem après avoir perdu celle de Roland-Garros en 2021 face à Djokovic. Et si l'objectif immédiat est un premier sacre en Majeur, il voit plus loin. "La Serbie est un tout petit pays, comme la Grèce, et ils ont produit de nombreux très bons joueurs. J'espère qu'en Grèce nous pourrons faire comme eux, à savoir remporter plusieurs tournois du Grand Chelem", souligne Tsitsipas qui associe à ses rêves de grandeur pour le pays sa compatriote Maria Sakkari. La place de no 1 Le vainqueur de la finale délogera l'Espagnol Carlos Alcaraz de sa place de no 1 mondial. Pour Djokovic, ce serait un retour au sommet après une année 2022 tronquée: il détient le record du nombre de semaines passées au sommet de la hiérarchie mondiale (373) et du nombre de saisons terminées à cette place (7). "Les tournois du Grand Chelem et la place de no 1 mondial sont les deux sommets du tennis professionnel et ont toujours été des objectifs pour moi. Alors oui, je veux continuer d'écrire l'histoire de mon sport", avoue sans ambages Djokovic. "J'ai été no 1 mondial chez les juniors, je veux maintenant le devenir chez les professionnels", assume Tsitsipas dont le meilleur classement à ce jour est 3e (2021). Chaud duel Djokovic a oublié en conférence de presse, ou fait semblant d'avoir oublié, qu'il avait battu Tsitsipas en finale de Roland-Garros 2021. Quelques jours plus tard, cette finale est évoquée avec Tsitsipas: "Je ne m'en souviens pas", rétorque-t-il. "Je joue un très bon tennis. Quand ça ne fonctionne pas, je reste très optimiste sur l'issue, quel que soit l'adversaire", prévient le Grec en soulignant que c'est cette confiance retrouvée qui lui avait manqué ces dernières années. Face à lui, Djokovic est en pleine confiance en ce qui concerne son jeu. Mais reste l'inconnue de sa cuisse gauche blessée. Au bord du gouffre aux deuxième et troisième tours, il a ensuite survolé tous ses matchs malgré la gêne, affirmant lui-même avoir ainsi lancé "un message" à ses futurs adversaires. Tsitsipas aura-t-il, lui, les armes pour faire rompre l'élastique Djokovic?