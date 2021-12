Trois matchs de Davos reportés ++ Shiffrin positive et forfait

Shaqiri et Lyon exclus de la Coupe de France Les Lyonnais sont exclus de la Coupe de France. Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani Après des incidents dans les tribunes lors d'un match de Coupe de France, Paris FC (L2) et Lyon sont tous les deux exclus de la compétition. Le 17 décembre dernier, au stade Charléty du Paris FC, des scènes de violences avaient éclaté dans les tribunes à la mi-temps. En premier lieu, les incidents avaient été initiés par les supporters lyonnais, qui avaient fait le déplacement. Après une interruption de 50 minutes, la partie avait été définitivement interrompue. L'Olympique Lyonnais, qui compte dans ses rangs Xherdan Shaqiri depuis l'été dernier, a été suspendu avec sursis de la compétition. De surcroît, les fans lyonnais sont interdits de déplacement jusqu'à la fin de la saison y compris en Championnat. Le Paris FC, dont le concept de sécurité a été jugé insuffisant, devra jouer ses cinq prochains matches à domicile dans un autre stade. L'exclusion des deux équipes profite à Nice du Suisse Jordan Lotomba qui est directement qualifié pour les huitièmes de finale.

103 cas positifs de Covid en une semaine en Premier League Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL La Premier League a annoncé lundi qu'elle avait recensé 103 cas positifs au Covid-19 parmi les vingt clubs de 1re division anglaise entre le 20 et le 26 décembre. C'est un chiffre jamais atteint depuis le début des tests en 2020. Dans son communiqué, la Premier League a indiqué que ces 103 cas ont été révélés parmi les "15'186 tests administrés aux joueurs et membres des staffs". La semaine précédente, le chiffre de cas positifs s'était établi à 90, déjà un record depuis 2020. Le variant Omicron a déjà fortement perturbé le bon déroulement du Championnat d'Angleterre depuis début décembre, avec quinze rencontres annulées, dont trois matches du Boxing Day dimanche. De nombreux matches ont également été reportés dans les trois divisions inférieures du football britannique. "La sécurité de chacun est une priorité et la Premier League prend toutes les mesures nécessaires afin de répondre à l'impact du variant Omicron" a précisé la Premier League qui a décidé de soumettre desormais "joueurs et personnel des clubs à un test antigénique quotidien et à deux tests PCR par semaine", contre "deux tests antigéniques par semaine" auparavant. Les dirigeants de la Premier League ont choisi la semaine passée de ne pas faire de pause dans la saison. Les matches peuvent toujours se dérouler si chaque équipe dispose de 13 joueurs de champ aptes, et d'un gardien de but.

Lara Gut-Behrami ne reprendra pas à Lienz Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Lara Gut-Behrami ne figure par sur la liste des participantes au géant Coupe du monde de Lienz (AUT) ce mardi. La Tessinoise n'est pas encore débarrassée complètement de son infection au coronavirus. Lara Gut-Behrami avait été contrôlée positive au Covid-19 le 17 décembre avant les courses de Val d'Isère. Elle avait regagné l'Italie pour effectuer sa quarantaine à son domicile. Après avoir fait également l'impasse sur les courses de Courchevel, la Tessinoise devait reprendre la compétition à Lienz. Les tests en ont visiblement décidé autrement. En revanche, la Néo-Zélandaise Alice Robinson et l'Autrichienne Katharina Liensberger, également touchées par le coronavirus, sont de retour à la compétition ce mardi.

Trois matches de Davos reportés en National League Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après l'annulation de la Coupe Spengler, la vague de Covid-19 qui touche le HC Davos a obligé la National League a reporté trois matches de l'équipe grisonne. Comme de nombreux joueurs davosiens se trouvent toujours en quarantaine, les matches contre le HC Bienne (mardi 4 janvier), Genève-Servette HC (vendredi 7 janvier) et les Langnau Tigers (samedi 8 janvier) doivent être reportés. Les nouvelles dates seront communiquées ultérieurement. La direction de la Ligue procède à une évaluation quotidienne de la situation afin de pouvoir réagir aux dernières évolutions de Covid et communiquera à chaque fois les décisions nécessaires en fonction de la situation, annonce-t-elle dans un communiqué.

Entraînement de la descente de Bormio: Hintermann devant Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Les Suisses sont à l'aise à la veille de la descente Coupe du monde de Bormio. Cinq d'entre eux ont fini dans les 15 premiers du dernier entraînement gagné par Niels Hintermann devant Marco Odermatt. Hintermann (6e) avait déjà été le meilleur Helvète lors du premier entraînement dimanche. Il a plus que confirmé lundi en laissant tout le monde derrière lui, avec des écarts impressionnants. Odermatt et l'Autrichien Daniel Hemetsberger ont concédé 1''53. L'Italien Matteo Marsaglia, auteur du meilleur temps dimanche, a cette fois terminé 6e à plus de deux secondes, juste devant son compatriote Dominik Paris. Gros espoirs Hintermann, qui reste sur une 3e place à Val Gardena, semble en pleine forme et peut donc nourrir de gros espoirs sur la difficile piste Stelvio. Voici deux ans, il avait signé son premier top 10 depuis sa surprenante victoire dans le super-G de Wengen en 2017 grâce à un 6e rang lors de la deuxième descente. Gilles Roulin (10e), Beat Feuz (12e) et Urs Kryenbühl (15e) ont aussi démontré qu'il faudrait compter avec eux mardi. Bormio accueillera ensuite deux super-G mercredi et jeudi sur la même piste. Carlo Janka a pour sa part fini 62e et dernier à près de 20 secondes. Le vétéran grison, en lice pour la première fois de l'hiver, aurait cependant décidé de renoncer à s'aligner mardi, selon la télévision SRF.

Coupe du monde à Lienz: Mikaela Shiffrin forfait Image: KEYSTONE/AP Mikaela Shiffrin est à son tour touchée par le Covid-19. L'Américain a révélé sur Twitter avoir subi un test positif. Elle va ainsi manquer le géant et le slalom prévus mardi et mercredi à Lienz. La championne a précisé se sentir bien. Elle va devoir suivre le protocole et s'isoler. "Lienz va me manquer", a-t-elle écrit. Mikaela Shiffrin va peut-être aussi devoir faire l'impasse sur le slalom de Zagreb, au programme le 4 janvier. Le géant et le slalom de Maribor (8/9 janvier) pourraient aussi être compromis pour l'Américaine. Elle est actuellement leader du général de la Coupe du monde. Dans les disciplines techniques, Shiffrin s'est imposée trois fois en six courses et a fini 2e dans les autres. Interrogations pour Gut-Behrami La liste des favorites s'amincit donc pour les épreuves de Lienz. Côté suisse, Lara Gut-Behrami ne figure pas pour l'instant dans la liste de Swiss-Ski. "Participation encore ouverte" est-il indiqué concernant la championne du monde de géant. L'incertitude concerne aussi la championne du monde de slalom, l'Autrichienne Katharina Liensberger. Elle avait été testée positive au Covid-19 la semaine dernière.

Jokic monstrueux face aux Clippers Nikola Jokic (15) a sorti le grand jeu face aux Clippers dimanche Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis L'intérieur de Denver Nikola Jokic est en mode MVP. Le meilleur joueur de la saison 2020/21 de NBA a cumulé 26 points, 22 rebonds et 8 passes décisives dimanche dans un match gagné 103-100 par les Nuggets sur le parquet des Los Angeles Clippers. Auteur de 29 points, 21 rebonds et 5 assists le 23 décembre face à Charlotte, Nikola Jokic est le premier joueur à réussir plus de 25 points, 20 assists et 5 rebonds au cours de deux matches consécutifs depuis Charles Barkley en 1988. Il a notamment réalisé 9 points et 7 rebonds dans le dernier quart-temps face aux Clippers. Denver, qui s'était incliné trois jours plus tôt face aux Hornets après avoir compté 19 points d'avance, n'a cette fois-ci pas craqué. Mais il s'en est fallu de peu: les Nuggets étaient menés 94-93 à 4'07'' du "buzzer" dimanche, alors qu'ils possédaient une marge de 17 unités (74-57) au troisième quart...

Rublev positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Les tests positifs au Covid-19 s'accumulent dans le monde du tennis. Le nom d'Andrey Rublev est venu s'ajouter à une liste déjà longue comprenant notamment Belinda Bencic. Pourtant vacciné, Andrey Rublev (ATP 5) a annoncé son test positif dimanche soir sur les réseaux sociaux, soulignant ne ressentir que des symptômes minimes. Le Russe devra renoncer à l'ATP Cup, prévue dès le 1er janvier, mais devrait pouvoir rejoindre Melbourne à temps pour y disputer l'Open d'Australie (17-30 janvier). Andrey Rublev se prépare à Barcelone. Il n'est donc pas une "victime" de l'exhibition d'Abou Dhabi, au cours ou à l'issue de laquelle pas moins de cinq joueurs et joueuses - Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Emma Raducanu, Ons Jabeur et donc Belinda Bencic - ont été testés positifs.

Hischier de retour sur la glace Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Nico Hischier a repris l'entraînement avec les Devils dimanche. Le centre valaisan avait été placé dans le protocole Covid de la NHL le 11 décembre. Le capitaine de la franchise du New Jersey a manqué les quatre derniers matches disputés par son équipe avant la pause de Noël, qui a été rallongée en raison du coronavirus. Il est ainsi disponible pour la prochaine sortie des Devils, prévue mercredi sur la glace des Buffalo Sabres. "J'ai ressenti des symptômes durant une nuit, mais ensuite tout s'est bien passé", a relevé le no 13 des Devils, cité sur le site de la NHL. "Je me sens bien maintenant, tout va bien", a poursuivi Nico Hischier, qui a notamment retrouvé dimanche ses quatre coéquipiers ayant également été soumis au protocole Covid. New Jersey a perdu ses six derniers matches avec un effectif affaibli par les cas de Covid-19, mais pas seulement. "Tout le monde était un peu malade, sans que ce soit lié au Covid", a rappelé Nico Hischier. "C'est une bonne pause pour nous, qui nous a permis d'appuyer sur le bouton de réinitialisation." Retour des "Taxi Squads" A noter par ailleurs que la NHL a reporté trois matches supplémentaires, dont un Columbus-Chicago programmé mardi pour la reprise. La Ligue a d'ailleurs décidé de réinstaurer jusqu'au début du mois de février les "Taxi Squads", des groupes de six joueurs au maximum susceptibles de rejoindre l'effectif NHL en cas d'urgence.

Premier League: Manchester City creuse l'écart Mahrez inscrit le 2-0 sur penalty Image: KEYSTONE/EPA/MAGI HAROUN Manchester City a creusé l'écart en tête de la Premier League lors du Boxing Day. Les Citizens ont battu Leicester 6-3 pour prendre six points d'avance sur Liverpool. A l'Etihad Stadium, Manchester City a d'abord semblé parti pour infliger une fessée aux Foxes. Les tenants du titre menaient en effet 4-0 à la pause après des réussites signées De Bruyne (5e), Mahrez (14e/pen), Gündogan (21e) et Sterling (25e/pen). Neuf succès de suite Mais Leicester a su réagir et est revenu à 4-3 grâce à Maddison (55e), Lookman (59e) et Ineanacho (59e). Une tête de Laporte (69e) a permis aux hommes de Pep Guardiola de reprendre leurs distances pour fêter un neuvième succès consécutif en Premier League avant que Sterling ne scelle le score final (87e). Ils comptent six longueurs de plus que Liverpool, dont le match contre Leeds a été reporté en raison de cas de Covid-19 dans le club dirigé par Marcelo Bielsa. Arsenal, avec Granit Xhaka qui a été averti, a poursuivi sa série positive en allant gagner 5-0 chez le mal classé Norwich et figure au 4e rang devant Tottenham, qui a dominé Crystal Palace 3-0.

La Norvégienne Oestberg ne participera pas aux JO Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Norvégienne Ingvild Flugstad Oestberg, double championne olympique, ne participera pas aux Jeux olympiques 2022 de Pékin pour raisons de santé, a annoncé dimanche la Fédération norvégienne de ski. "Le suivi prévu après les premières courses montre que son état de santé ne supporte pas le programme des courses", a souligné le médecin de l'équipe de ski de fond, Oeystein Andersen. "Ingvild doit donc à nouveau faire une pause plus longue, ce qui signifie que les Jeux olympiques arrivent malheureusement trop tôt", a-t-il estimé. Il s'agit d'un coup dur pour Oestberg, qui avait remporté le sprint par équipes des JO 2014 de Sotchi avec Marit Bjoergen et faisait partie du relais norvégien sacré en 2018 à Pyeongchang (Corée du Sud). Elle avait remporté une troisième médaille olympique, en terminant 2e du sprint individuel des JO 2014. "J'ai travaillé dur, j'ai fait de mon mieux, je me suis sentie bien et j'ai apprécié mon retour sur des skis. Les rêves sont brisés, mais je ne peux que regarder devant moi", a commenté la fondeuse de 31 ans, citée par la Fédération. Absente la saison dernière en raison de problèmes de santé, Oestberg est revenue en Coupe du monde cet hiver. Elle faisait partie du relais norvégien victorieux à Ruka (Finlande) en novembre dernier et s'était classée 8e début décembre du 10 km libre de Davos.

Hintermann et Rogentin, les Suisses les mieux classés Niels Hintermann tient la forme de sa vie. Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Niels Hintermann et Stefan Rogentin sont les Suisses les mieux classés lors du premier entraînement en vue de la descente Coupe du monde messieurs de mardi à Bormio. Ils ont pris les 6e et 9e rangs. Hintermann est resté à un haut niveau après les fêtes. Une bonne semaine après son 3e rang dans la descente de Val Gardena, il a montré une nouvelle fois ses ambitions. Le Zurichois avait déjà démontré il y a deux ans qu'il appréciait la piste "Stelvio". Il avait pris la 6e place de la deuxième descente. A Val Gardena, le Grison Rogentin avait aussi connu le succès. Avec un cinquième rang dans le Super-G, il avait clairement réalisé son meilleur résultat en Coupe du monde. Les autres Suisses en lice sur la Stelvio n'ont pas réalisé des temps leur permettant d'intégrer le top 20. Beat Feuz a atterri au 22e rang. Le meilleur temps a l'oeuvre de l'Italien Matteo Marsaglia. Carlo Janka a aussi pris le départ. Le Grison, qui avait manqué la tournée en Amérique du Nord en raison de problèmes au dos et qui avait dû faire l'impasse sur Val Gardena en raison d'un test positif au Covid-19, devrait enfin lancer sa saison mardi.

Aston Villa: Steven Gerrard touché par le coronavirus Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Steven Gerrard a été testé positif au Covid-19. Le manager d'Aston Villa n'assistera donc pas aux deux prochains matches de son équipe, a annoncé le club de Birmingham sur Twitter. L'ancien milieu de terrain de Liverpool manquera ainsi les matches à domicile contre Chelsea lors du Boxing Day, puis le déplacement à Leeds mardi prochain, pour autant que cette dernière rencontre soit maintenue. Le 18 décembre, le match d'Aston Villa à domicile contre Burnley avait été reporté peu avant le coup d'envoi en raison de cas positifs au Covid-19 dans l'effectif des Villans. Mercredi, Gerrard avait déclaré que ce serait "un cauchemar" de devoir jouer deux matches en deux jours avec seulement quatorze joueurs valides et que tout le monde au club craignait une potentielle contamination. "Nous avons eu cette semaine l'un de nos joueurs qui hésitait à sortir de sa voiture parce qu'il présentait des symptômes et qu'il a une jeune famille. Ce que l'on peut parfaitement comprendre", a encore dit Gerrard.

Curry et les Warriors matent les Suns Stephen Curry a inscrit 33 points pour les Warriors dimanche Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Les Warriors ont dominé les Suns 116-107 à Phoenix dans LE choc programmé le jour de Noël en NBA. Avec 33 points, 6 assists et 4 rebonds, Stephen Curry fut une nouvelle fois le grand artisan du succès de Golden State. La franchise californienne a forcé la décision dans l'ultime quart-temps, remporté 32-23, pour récupérer la 1re place de la Conférence Ouest - et de la Ligue - avec un bilan de 27 victoires pour 6 défaites. Les Warriors ont infligé leur sixième défaite de la saison au Suns, qui comptent quant à eux 26 succès. Stephen Curry (10/27 au tir, 5/16 à 3 points) a ainsi dépassé les 20 points pour la première fois de sa carrière le 25 décembre, en neuf matches disputés le jour de Noël. Mais il a laissé le rôle du héros à Otto Porter, qui a inscrit les 7 derniers points du match alors que Phoenix était revenu à 109-107 à 3'01'' du "buzzer". Les Warriors, qui devraient bientôt enregistrer le retour du deuxième "Splash Brother" Klay Thompson, n'avaient pourtant pas abordé ce choc dans les meilleures dispositions. Ils étaient ainsi privés de trois de leurs quatre meilleurs marqueurs, Andrew Wiggins, Damion Lee et Jordan Poole, tous soumis au protocole Covid. Les Suns, qui avaient gagné leurs 15 précédents matches disputés à domicile, alignaient quant à eux tous leurs meilleurs joueurs. Mais le meilleur marqueur du finaliste du championnat 2020/21, Devin Booker, a connu un jour sans, se contentant de 13 points avec un médiocre 5 sur 19 au tir.