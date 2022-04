Tsitsipas conserve son titre ++ 33e goal pour Timo Meier

Stefanos Tsitsipas conserve son titre Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive. Il a battu en finale l'Espagnol Alejandro Davidovich (46e) 6-3 7-6 (7/3). Le Grec devient ainsi à 23 ans le sixième joueur à conserver son titre dans le premier grand tournoi sur terre battue de la saison, au côté d'Ilie Nastase (1971-1973), Björn Borg (1979-1980), Thomas Muster (1995-1996), Juan Carlos Ferrero (2002-2003) et Rafael Nadal (2005-2012 et 2016-2018). Après un deuxième set disputé, le tie-break a été dominé par Tsitsipas et, comme un symbole, les deux hommes se sont retrouvés à terre alors que la balle de match roulait encore sur le court: Davidovich parce qu'il venait d'effectuer son dernier plongeon du tournoi, et Tsitsipas parce que la balle venait de rebondir en dehors des limites du court et qu'il était sacré. L'an dernier, quelques semaines après avoir remporté à Monte-Carlo son premier Masters 1000, Tsitsipas avait mené deux sets à zéro face à Novak Djokovic en finale de Roland-Garros avant de s'incliner.

Dylan van Baarle gagne Paris - Robaix en solitaire, Küng 3e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Néerlandais Dylan van Baarle (Ineos) a remporté détaché Paris - Roubaix, disputé sur 257 km. Il a précédé de plus d'une minute le Belge Wout van Aert, qui a battu au sprint Stefan Küng. Le Thurgovien Küng a fait la course dans le groupe de tête jusqu'à 30 km de l'arrivée. Mais il n'a pu suivre van Baarle quand celui-ci s'est échappé pour rejoindre le trio de tête Matej Mohoric, Yves Lampaert et l'étonnant Belge Tom Devrient. Küng a fêté son meilleur résultat dans une grande classique. Il est le premier Suisse sur le podium depuis Fabian Cancellara, vainqueur en 2013. Deuxième du récent Tour des Flandres, van Baarle fête à 29 ans le plus grand succès de sa carrière. Il avait enlevé la médaille d'argent des Championnats en automne dernier dans les Flandres derrière Julian Alaphilippe. L'équipe Ineos est passée à l'offensive à... 210 kilomètres de l'arrivée avec l'aide des Quick-Step. Le peloton des favoris (van der Poel, Küng) a été contraint à une poursuite de 105 kilomètres pour rentrer avant Haveluy. À l'avant, le Slovène Matej Mohoric, le vainqueur du dernier Milan-Sanremo, a animé une échappée formée avant la Trouée d'Arenberg, à 111 kilomètres du vélodrome. Mohoric, retardé un temps par un changement de vélo, a vu revenir ensuite un groupe réduit de favoris avant de repartir de l'avant, au seuil des 30 derniers kilomètres, avec le Belge Yves Lampaert. Derrière eux, van Baarle a réagi avant de se détacher sur les pavés de Camphin, à l'entrée des 20 kilomètres, et se diriger vers le 7e succès néerlandais de l'histoire, huit ans après Niki Terpstra.

Timo Meier inscrit un 33e goal Timo Meier dans ses oeuvres entre Joe Pavelski (16) et Miro Heiskanen (4) . Image: KEYSTONE/AP/Michael Ainsworth Timo Meier a inscrit son 33e but de la saison à Dallas. La réussite de l'Appenzellois n'a toutefois pas suffi aux Shraks qui se sont inclinés 2-1 pour leur 45e défaite de la saison. Timo Meier, qui avait trouvé le poteau au premier tiers, a réduit la marque à 37'' de la sirène de la deuxième période. Porté par l'ex-Biennois Tyler Seguin, auteur de l'ouverture du score, les Stars ont fait un pas important vers les play-off avec ce succès. Comme Nashville, ils comptent désormais un matelas de 4 points sur la barre après la défaite 4-0 de Vegas à Edmonton. Solide troisième de la Central Division, Minnesota s'est incliné 6-4 en prolongation à Saint-Louis. Kevin Fiala a comptabilisé un 69e point avec sa 41e passe décisive. Quant à Nino Niederreiter, il a passé la barre des 40 points pour la troisième fois de sa carrière grâce à son assit lors de la défaite 7-4 de Carolina à Denver face à Colorado. Comme Kevin Fiala, El Nino aura l'occasion de briller dans les séries finales.

Chicago tenu en échec sans Shaqiri Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Toujours privé de Xherdan Shaqiri, Chicago a dû se contenter d'un 0-0 à domicile face au Los Angeles Galaxy. Il s'agit déjà du... quatrième 0-0 pour le Fire en sept rencontres de championnat. Touché au mollet après les deux rencontres de l'équipe de Suisse contre l'Angleterre et le Kosovo, Xherdan Shaqiri a raté un deuxième match avec le Fire après la défaite 1-0 concédée à Orlando. Le Bâlois espère revenir aux affaires ce mardi à l'occasion du premier tour aller de l'US Cup contre l'Union Omaha qui milite en USL League One (D3). A noter que l'engouement pour le soccer est réel à Chicago. La venue du Galaxy a, en effet, attiré 30'282 spectateurs au Soldier Field.

Une première finale en Challenger pour Antoine Bellier Antoine Bellier brille au Mexique. Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Antoine Bellier (ATP 488) a déjoué tous les pronostics à San Luis Potosi. Le Genevois disputera ce dimanche la finale de ce Challenger mexicain. Il a obtenu sa qualification pour cette finale, la première de sa carrière sur le front des Challlengers, à la faveur de son succès sur Marc-Andrea Hüsler (ATP 140). Il s'est imposé 2-6 6-3 6-3 pour mettre un terme à la belle série du Zurichois qui restait sur huit victoires de rang. Antoine Belier sera opposé ce dimanche à l'Argentin Renzo Olivo (ATP 192). Issu des qualifications après avoir notamment sauvé... quatre balles de match lors de son premier tour contre le Français Calvin Hemery (ATP 350), Antoine Bellier exploite pleinement les conditions de jeu en altitude - 1860 m - pour imposer son tennis d'attaque sur la terre battue de San Luis Potosi. Déjà assuré de progresser de 140 places au classement avec cette accession en finale, Antoine Bellier sera classé 309e lundi s'il cueille le titre. Enfin, son parcours à San Luis Potosi lui a permis de figurer dans le tableau principal du Challenger d'Aguascalientes, toujours au Mexique et toujours en altitude, où son adversaire au premier tour sera l'Ouzbek Denis Istomin (ATP 296).

Pas de dommage structurel au genou pour Capela Image: KEYSTONE/AP/Nick Cammett Clint Capela est au repos forcé pour au moins une semaine. L'IRM que l'intérieur d'Atlanta a passée samedi n'a révélé aucun dommage structurel à son genou droit, révèle le toujours bien informé Adrian Wojnarowski (ESPN). Son état sera réévalué dans sept jours. Le Genevois manquera donc à coup sûr les deux voire les trois premiers matches de la série qui opposera Atlanta à Miami dès dimanche au 1er tour des play-off de NBA. Il s'est fait une hyper-extension du genou droit vendredi en toute fin de première mi-temps du barrage remporté par les Hawks à Cleveland. L'absence de Clint Capela constitue un gros coup dur pour la franchise géorgienne. Le Meyrinois est le quatrième meilleur rebondeur de la Ligue, avec 11,9 prises par match. Il a également réussi 11,1 points et 1,3 contre de moyenne cette saison.

Le Jazz gagne à Dallas en ouverture des play-off Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Utah a fait le break d'entrée dans le quart de finale de la Conférence Ouest de NBA qui l'oppose aux Mavericks. Le Jazz est allé s'imposer 99-93 à Dallas samedi en ouverture des play-off. La franchise de Salt Lake City a fait la différence grâce notamment aux 32 points, 6 rebonds et 6 passes décisives de son meneur Donovan Mitchell. Bojan Bogdanovic a ajouté 26 points, le pivot français Rudy Gobert captant quant à lui 17 rebonds. Le Jazz a toutefois souffert plus que prévu face à des Mavs privés de leur arrière-vedette Luka Doncic, touché à une cuisse. Dallas n'accusait en effet qu'un point de retard (92-91) à 2'12'' du "buzzer", avant d'encaisser un partiel de 5-0 fatal.

Josi marque son 20e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Roman Josi a repris sa marche en avant samedi en NHL, après quatre matches consécutifs sans le moindre point. Le capitaine des Predators a inscrit un but au cours d'un match remporté 4-3 par Nashville face à Chicago, qui évoluait sans Philipp Kurashev. Le défenseur bernois a signé le 2-2 à la 26e minute, en déviant habilement un centre-tir de Ryan Johansen. Nashville a ensuite pris le large grâce à des réussites de Matt Duchene (40e, 3-2) et de Mikael Granlund (44e, 4-2), mais a tremblé jusqu'au bout après que les Blackhawks ont réduit la marque à la 55e. Roman Josi affiche désormais 88 points à son compteur 2021/22 dont 20 buts, une barre qu'il atteint pour la première fois de sa carrière en NHL. Avec sept matches à disputer pour les Preds, il lui sera difficile d'atteindre les 100 points. Mais l'important pour lui est bien d'emmener Nashville, qui détient pour l'heure la première "wild card" à l'Ouest, jusqu'en play-off.

La Juve sauve un point à 11 contre 9 Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari La Juventus a dû attendre d'être en supériorité numérique, à onze contre neuf, pour arracher l'égalisation contre Bologne (1-1) samedi lors de la 33e journée de Serie A. C'est l'inévitable Dusan Vlahovic qui a inscrit le 1-1 à la 95e minute. Les deux exclusions en une poignée de secondes de Soumaoro puis de Medel (84e) ont été de trop de pour Bologne, qui tenait jusqu'ici son joli coup à Turin grâce à un but d'Arnautovic (52e). Denis Zakaria est entré en jeu à la 60e minute du côté de la Juventus, 4e du classement à huit longueurs de l'AC Milan (1er). Michael Aebischer a quant à lui fait son apparition à la 74e sous le maillot de Bologne, qui pointe au 13e rang de la Serie A.

Starwings et Monthey en play-off, Boncourt en vacances Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La phase préliminaire de SB League a livré son verdict. Les Starwings et Monthey-Chablais ont décroché les deux derniers tickets disponibles pour les play-off, alors que Boncourt est en vacances. Battu à domicile par Monthey mercredi, Boncourt a donc tout perdu en trois jours. La Red Team, à qui une victoire au cours des deux dernières journées suffisait pour faire partie du top 8, a également connu la défaite samedi sur le terrain des Lions de Genève (95-77). La troupe du coach Vladimir Ruzicic a résisté en première mi-temps (45-42), avant de lâcher prise dans un troisième quart perdu 29-15. Et le scénario tant redouté par Boncourt s'est bien produit: les Starwings ont logiquement été battus 88-64 à domicile par Fribourg Olympic, alors que Monthey-Chablais a dominé Lugano 90-65. Rhénans, Valaisans et Jurassiens terminent donc avec le même nombre de points (36), mais Boncourt passe à la trappe en raison d'un plus mauvais bilan dans les confrontations directes... Olympic-Monthey en quart Monthey-Chablais aura donc le redoutable honneur de défier en quart de finale Fribourg Olympic, qui n'a perdu qu'un seul match cette saison sur la scène nationale. Les Starwings (7es) se frotteront quant à eux à Massagno, qui n'a fait qu'une bouchée de Swiss Central (102-69) samedi grâce aux 24 points et 22 rebonds d'Uros Nikolic. Les deux autres affiches des quarts de finale sont d'ailleurs connues avant le match Neuchâtel - Nyon programmé dimanche. Union (3e) retrouvera justement les Nyonnais (6es), alors que les Lions de Genève (4es) se frotteront à Swiss Central (5e). Les play-off démarreront dès le week-end prochain.

Zurich bat le champion et se rapproche du titre Assan Ceesay deux fois buteur pour Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Zurich continue sa marche en avant en Super League. Le leader s'est imposé 2-1 au Letzigrund face au champion en titre Young Boys à qui il va certainement prendre la couronne. Ce succès de prestige, les Zurichois le doivent en grande partie à leur attaquant Assan Ceesay. Le Gambien s'est distingué en inscrivant les deux buts de son équipe à la 33e et à la 61e. Une belle ouverture de Marchesano en première mi-temps et une passe précise de Tosin en deuxième ont permis aux hommes de Breitenreiter de prendre un avantage décisif sans pour autant maîtriser le ballon comme les Bernois. Seulement les joueurs de la capitale n'ont pas su faire fructifier cette domination balle au pied. Ils n'ont trouvé la faille qu'à la 74e grâce à Siebatcheu, mais ce fut insuffisant pour faire douter le FCZ. Cette victoire propulse les Zurichois à 66 points et quatorze longueurs d'avance sur Bâle qui a un match de moins. Mais s'il y avait encore un petit doute sur l'identité du champion, Zurich vient de le lever. Le club de Canepa ne peut pas encore fêter, mais il peut passer les commandes de champagne, de bière et de t-shirts commémoratifs.

Liverpool domine Manchester City 3-2 et va en finale Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Impérial en première période, Liverpool a résisté à la tentative de retour de Manchester City samedi en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Les Reds se sont qualifiés pour la finale, où ils affronteront Chelsea ou Crystal Palace, en battant les Citizens 3-2. Un but d'Ibrahima Konaté de la tête (9e) et un doublé de Sadio Mané (17e et 45e) ont traduit la domination écrasante de Liverpool lors du premier acte. Les réductions du score par Jack Grealish en tout début de seconde période (47e) et Bernardo Silva dans le temps additionnel (91e) n'empêcheront pas les hommes de Jürgen Klopp de jouer la finale, le 14 mai, toujours à Wembley.

Arsenal chute à Southampton Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton La baisse de régime d'Arsenal se confirme. Les Gunners de Granit Xhaka ont subi samedi leur troisième défaite consécutive, s'inclinant 1-0 à Southampton dans le cadre de la 33e journée de Premier League. Le Polonais Jan Bednarek a inscrit l'unique but du match, à la 44e minute. Maigre consolation pour Arsenal, Tottenham a également été battu de manière surprenante par Brighton (0-1). Les Gunners restent donc à trois longueurs des Spurs, 4es du classement, avec toutefois un match en retard sur leurs rivaux londoniens. Le faux-pas d'Arsenal profite en revanche à Manchester United, qui s'est imposé 3-2 contre la lanterne rouge Norwich City et rejoint les Gunners au nombre de points. Les Red Devils ont fait la différence grâce à l'éternel Cristiano Ronaldo, auteur d'un triplé.

Tsitsipas rejoint Davidovich Fokina en finale Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Tenant du titre, Stefanos Tsitsipas (ATP 5) disputera sa deuxième finale consécutive dans le Masters 1000 de Monte-Carlos. Le Grec a dominé Alexander Zverev (ATP 3) 6-4 6-2 pour gagner le droit d'affronter l'étonnant Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46) dimanche. Au bord du précipice en quart de finale face à Diego Schwartzman (ATP 16), qui avait mené 4-0 au troisième set, Stefanos Tsitsipas n'a pas connu les mêmes tourments samedi après-midi. Alexander Zverev, qui avait dû batailler pendant 3h07' la veille face à Jannik Sinner (ATP 12), n'a en effet pas tenu le choc physiquement. Touché à la cuisse droite, le champion olympique s'est accroché, effaçant ainsi à deux reprises un break de retard dans la manche initiale. Mais il n'avait pas les moyens de faire véritablement douter un joueur du calibre de Stefanos Tsitsipas, qui avait en outre remporté six de leurs neuf précédents duels. Une 19e finale pour Tsitsipas Stefanos Tsitsipas n'a pas livré le match parfait. Mais le vainqueur du Masters 2019 a joué juste, pratiquant un tennis varié en utilisant à merveille l'amorti. Et le Grec de 23 ans s'est montré particulièrement solide dans le deuxième set, dont il a remporté les quatre derniers jeux. Finaliste malheureux à Roland-Garros en 2021, Stefanos Tsitsipas disputera dimanche sa 19e finale sur l'ATP Tour, la quatrième dans un Masters 1000. En quête d'un huitième trophée sur le circuit principal, il partira largement favori face à Alejandro Davidovich Fokina. Il mène 2-0 dans son face-à-face avec l'Espagnol.