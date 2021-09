Tsitsipas hué +++ Deux Brésiliens rapatriés

Les absences des deux champions olympiques de Tokyo s'ajoutent à celles de Thiago Silva (Chelsea), Ederson et Gabriel Jesus (Manchester City), Alisson, Fabinho et Firmino (Liverpool), Fred (Manchester United), Richarlison (Everton) et Raphinha (Leeds).

Imperturbable, Stefanos Tsitsipas a en effet pu finir en trombe, infligeant un 6-0 à un Adrian Mannarino qui s'était bien accroché jusque-là. Mais le Français est tombé sur plus fort, le Grec s'appuyant sur une excellente première balle (27 aces) et réussissant le double de points gagnants (53 contre 26).

"Je pense qu'en faisant une pause et en allant me changer, parce que j'étais complètement trempé, ça m'a permis de me rafraîchir et j'ai été plus à même de délivrer le bon tennis que j'avais produit dans les deux premiers sets. J'ai été capable de rester résilient sur chaque point", a expliqué le Grec après-coup.

Stefanos Tsitsipas a quitté le court muni d'une petite pochette remplie d'affaires de rechange. Plus de huit minutes plus tard, il est réapparu, accueilli par des huées des spectateurs présents dans les gradins. Lundi, il avait pris plus de sept minutes après la fin du quatrième set pour faire le même aller-retour, récoltant d'autres critiques par la suite, notamment de la part d'Alexander Zverev.

Afin d'appeler chacun à la prudence, les autorités locales ont enchaîné une série de messages d'alerte sur les smartphones. Pendant ce temps, quand la plupart quittaient péniblement le Centre national Billie Jean King, tanguant sous le vent et la pluie, d'irréductibles spectateurs sont restés dans le Louis Armstrong, trempés et espérant une reprise du match, qui devait finalement avoir lieu sur le Arthur Ashe, l'autre court - réellement - couvert.

Les averses, qui avaient été plutôt clémentes en journée à New York, ont pris un tour plus torrentiel en soirée, et sont passées dans les quatre coins du toit rétractable du Louis Armstrong. Toit qui avait été mis en place en 2018 pour précisément permettre aux matches de se jouer en dépit de la pluie.

Ce dernier venait de remporter le premier set 7-6 (7/4) et était mené 30-15 dans le premier jeu du second quand le match a été stoppé par la Fédération américaine de tennis (USTA) organisatrice du tournoi du Grand Chelem. Le court devenait trop glissant, après deux premières courtes interruptions.

Granit Xhaka, qui n'est pas vacciné contre le covid, passera un nouveau test PCR jeudi. S'il est également positif, il devra rester à l'isolement pendant dix jours et il manquera non seulement le match contre l'Italie mais aussi celui en Irlande du Nord du 8 septembre. Le fait que le test PCR auquel il s'est soumis mardi fut négatif est, selon le porte-parole de l'ASF, une source d'espoir. Malgré tout, sa présence lors des deux prochains matches semble bien improbable.

A la pause, Murat Yakin lançait non seulement Vargas mais aussi Ulisses Garcia, Michel Aebischer et Jordan Lotomba pour adopter cette fois une défense à quatre. Ce coaching fut très vite gagnant avec la réussite de Vargas sur une action initiée par Remo Feuler. La Suisse n'a pas tardé pour se remettre sur les bons rails. Murat Yakin introduisait ensuite un... quatrième néophyte après Kobel, Zesiger et Garcia avec l'entrée d'Andi Zeqiri pour un Haris Seferovic un brin transparent. Le Vaudois aurait pu couronner son baptême du feu par une réussite. Il a eu, en effet, la balle de 3-1 au bout du temps additionnel.

Malheureusement, le feu s'est très vite éteint au sein d'une équipe de Suisse qui évoluait finalement avec une défense à trois devant le néophyte Gregor Kobel. Comme le portier du Borussia Dortmund, Cédric Zesiger a connu son baptême du feu. Aligné aux côtés d'Eray Cömert et de Fabian Schär, le Neuchâtelois a souffert en fin de première période face à une Grèce à la fois joueuse et inspirée. L'égalisation tombait ainsi comme un fruit mûr par Vangelis Pavlidis à la 34e minute au terme d'une longue action collective.

Ce résultat à la fois symbolique et positif sera l'un des deux souvenirs avec la performance individuelle de Steven Zuber, que laissera ce match amical. A quatre jours du choc contre l'Italie, capital dans la course à la qualification directe pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, les enseignements que l'on peut tirer de cette soirée rhénane sont bien minces. Dimanche face aux Champions d'Europe dans un Parc Saint-Jacques qui va bouillir, Murat Yakin et ses joueurs basculeront littéralement dans un autre monde. Après ce match contre la Grèce, personne ne peut dire s'ils seront prêts pour ce grand "saut".

Egalement issu des qualifications, l'Allemand, qui fut finaliste du Geneva Open en 2018, risque, lui aussi, de plier devant les accélérations en coup droit du joueur suisse. Henri Laaksonen compte deux victoires sur Gojowczyk, les deux acquises en 2012 et en 2016 sur le front des Challengers. Vendredi, l'enjeu ne sera pas exactement le même qu'à Loughborough et qu'à Saïgon.

Déjà seizième de finaliste ce printemps à Roland-Garros - il avait toutefois dû déclarer forfait contre Kei Nishikori -, Henri Laaksonen peut nourrir encore de grandes ambitions à New York. Déjà assuré de toucher un chèque de 180'000 dollars, il peut en gagner 85'000 de plus s'il bat vendredi Peter Gojowczyk (ATP 141).

Les statistiques actuelles de Räikkönen se passent de commentaires: 342 Grands Prix disputés à ce jour, pour 21 victoires, 18 pole positions, 46 meilleurs tours en course et 103 podiums depuis ses débuts au GP d'Australie 2001, dans une modeste Sauber. Il a aussi piloté pour McLaren et Lotus.

Souvent surnommé "Iceman" pour son calme et son peu de goût pour les interviews, Räikkönen aura 42 ans le 17 octobre prochain. Il est le vétéran de la F1 actuelle, plus âgé que l'Espagnol Fernando Alonso, 40 ans, double champion du monde.

Et après l'étape reine ce mercredi, la Vuelta ne s'arrête pas: jeudi, le peloton gravira pour la toute première fois de l'histoire de la boucle espagnole le terrible Gamoniteiru, un col interminable de 15 km à 10-12% de pente moyenne qui culmine à plus de 1700 m.

Roglic a mené la danse au classement général après la première et la deuxième étape avant d'être doublé par Rein Taaramae (Intermarché - Wanty-Gobert) et Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), puis a récupéré le maillot rouge entre la 6e et la 9e étape, avant de le céder à Eiking.

Roglic s'est extirpé du peloton des favoris à 60 kilomètres de l'arrivée en compagnie du Colombien Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), qu'il a déposé à sept kilomètres de la ligne, dans la partie la plus pentue de la montée finale, et s'est envolé vers la victoire.

C'est la Suède de Peder Fredricson qui a remporté cette première épreuve qualificative avec 3,59 points, l'Allemagne étant 2e avec 4,77 points et la Suisse 3e avec 5,47 points. Le Prix des nations se déroulera sur deux manches jeudi et vendredi, alors que la finale de l'épreuve individuelle est prévue dimanche.

Le Neuchâtelois Bryan Balsiger et AK's Courage sont 12es avec 2,01 points de pénalité, Elian Baumann et Campari Z 13es avec 2,15 points. Le champion olympique 2012 Steve Guerdat, lui aussi 13e sur Albfuehren's Maddox avec 2,15 points, a quant à lui vu son résultat biffé pour l'épreuve par équipe.

Actuellement en phase de reprise après sa fracture du ménisque du genou gauche survenue il y a près d'un an, en novembre 2020, Ansu Fati est apparu dans une vidéo diffusée par le Barça sur ses réseaux sociaux. On le voit brandir puis revêtir un maillot orné du no 10, anciennement propriété de l'Argentin. Un numéro que d'autres légendes ont porté, à l'instar de Ronaldinho, Rivaldo ou Romario.

Heinz Frei se pare d'argent dans la course en ligne

Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Légende du sport-handicap helvétique, Heinz Frei (63 ans) s'est paré d'argent dans la course en ligne de hand-bike (H3) des Paralympiques de Tokyo.

Cette médaille est la 35e conquise par Heinz Frei dans des Paralympiques, la 7e pour la Suisse à Tokyo. Le Soleurois, qui dispute ses 16es Jeux, a construit l'essentiel de son palmarès en athlétisme: vainqueur de 11 de ses 15 titres dans cette discipline, il a également cueilli plusieurs médailles aux Jeux d'hiver.

Heinz Frei, qui a décroché ses trois premiers titres paralympiques en 1984 déjà, a échoué à quelques mètres à peine du médaillé d'or Ruslan Kuznetsov (40 ans) mercredi sur le Fuji International Speedway. Il n'est pas parvenu à revenir totalement sur le Russe malgré un finish de feu.

La pluie qui tombait à Fuji n'explique pas à elle seule l'aspect humide de son visage. "Ce sont plus les larmes que la pluie qui en sont la cause", a lâché un Heinz Frei très ému et pas du tout déçu. "Cette médaille d'argent brille comme de l'or", a-t-il assuré, évoquant "la course la plus dure de ma carrière, la plus émouvante."

Fankhauser 4e, mais loin du podium

Tobias Fankhauser s'est quant à lui classé 4e de la course en ligne de hand-bike H1/H2. Il n'a cependant jamais pu croire en un podium dans une course dont la cérémonie de remise des médailles s'est déroulée avant son arrivée: il a concédé plus de 28' au troisième!