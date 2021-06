Tsitsipas rejoint Zverev en demi-finale ++ Benzema se blesse

Le Brésil compte désormais six points d'avance sur l'Argentine. A Barranquilla, Lionel Messi et ses coéquipiers ont concédé le nul 2-2 devant la Colombie. Les Argentins ont craqué à la 94e minute sur une tête de Miguel Borja. Ils pensaient avoir match gagné après les réussites initiales de Cristian Romero (3e) et de Leandro Paredes (8e).

Et de six ! Le Brésil poursuit son récital dans le tour préliminaire de la Coupe du monde. Il a cueilli un sixième succès de rang à la faveur de son succès 2-0 au Paraguay.

Le Russe a également pu y croire dans la troisième manche, où il a mené 4-2, mais il a livré un jeu de service catastrophique à 4-3. Plus solide à l'échange, Stefanos Tsitsipas (22 ans) a remporté cinq des six derniers jeux du match, concluant la partie sur un retour gagnant après un service... à la cuillère-volée de Daniil Medvedev!

Stefanos Tsitsipas (no 5) a remporté le premier choc de la quinzaine à Roland-Garros. Le Grec s'est qualifié pour les demi-finales en dominant Daniil Medvedev (no 2) 6-3 7-6 (7/3) 7-5 mardi soir.

Angleterre: les supporters peuvent présenter un passeport vaccinal

Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Les supporters vivant au Royaume-Uni qui assisteront dimanche au match de l'Euro entre l'Angleterre et la Croatie à Wembley pourront présenter des passeports vaccinaux contre le coronavirus.

Il s'agira d'une première pour un événement sportif en Grande-Bretagne. Si ce système s'avère efficace, il pourrait permettre d'attirer une plus forte affluence à Wembley à l'occasion des matches suivants. L'enceinte londonienne doit également accueillir deux huitièmes de finales, les demi-finales et la finale.

"Tous les détenteurs de billets âgés de 11 ans et plus doivent fournir la preuve qu'ils présentent un faible risque de transmission du Covid-19 pour entrer dans le stade de Wembley. Faute de preuve, vous ne pourrez pas assister au match" Angleterre-Croatie, précise l'UEFA dans un communiqué publié mardi sur son site Internet.

Jauge à 22'500

Pour les personnes vivant au Royaume-Uni, la preuve pourra consister en un test antigénique négatif ou une vaccination complète, à savoir deux doses administrées au moins 14 jours avant le match, ajoute la confédération européenne. Les autres détenteurs de billets devront fournir la preuve d'un test antigénique négatif.

Il y aura environ 22'500 spectateurs pour les deux premiers matches de poule de l'Angleterre, contre la Croatie et l'Écosse, à Wembley, avec une jauge limitée à 25 % de la capacité du stade. A l'heure actuelle, plus de 27 millions de personnes au Royaume-Uni, soit plus de 50 % des adultes, ont reçu deux doses de vaccin contre le Covid-19 et plus de 40 millions d'autres en ont reçu une.