Tsitsipas reste en course ++ Les Hawks n'arrêtent pas les Celtics

Les Hawks n'ont pas pu stoppé les Celtics Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Deux jours après une superbe victoire à Milwaukee, Atlanta n'a pas pu stopper Boston. Les Hawks se sont inclinés 126-101 sur leur parquet face à des Celtics qui ont cueilli un huitième succès de rang. Boston a forcé la décision d'entrée avec un premier quarter remporté 30-18. Les Celtics ont su exploiter la maladresse initiale de l'adversaire pour prendre les commandes de la partie et ne plus les lâcher. Avec un 0 sur 6 à 3 points pour commencer, les Hawks n'ont vraiment pas offert la réplique espérée face au finaliste de l'an dernier. Après ses 19 points et ses 10 rebonds de lundi, Clint Capela n'a pas signé un nouveau double double. Aligné durant seulement 18 minutes, le Genevois a inscrit 7 points et a cueilli 8 rebonds pour un différentiel de -9. Après cette sixième défaite en quinze rencontres, Atlanta et Clint Capela tenteront de rebondir ce samedi à Toronto.

Tsitsipas bat et élimine Medvedev Tsitsipas a battu Medvedev en trois sets mercredi Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Stefanos Tsitsipas (ATP 3) jouera sa place en demi-finales du Masters de Turin vendredi face à Andrey Rublev (ATP 7). Le Grec s'est imposé 6-3 6-7 (11/13) 7-6 (7/1) mercredi soir dans le groupe rouge face à Daniil Medvedev (ATP 5), qui est pour sa part éliminé. Sacré en 2019 dans ce tournoi des Maîtres, Stefanos Tsitsipas a joué à se faire peu face au Russe. Le Grec a en effet bénéficié de trois balles de match dans le premier jeu décisif, avant d'accuser un break de retard dans la troisième manche. Daniil Medvedev a même servi pour le gain du match à 5-4 au troisième set. Mais le Russe a flanché au moment de conclure. Stefanos Tsitsipas n'a quant à lui pas laissé filer sa deuxième chance, survolant les débats dans le second tie-break. Le Grec se frottera vendredi à Andrey Rublev dans une partie dont le vainqueur affrontera Casper Ruud (ATP 3), gagnant de l'autre groupe, en demi-finale. Novak Djokovic (ATP 8) est lui assuré de terminer en tête de la poule rouge.

"Je fais partie de l'histoire", savoure Alcaraz Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco "Je fais partie de l'histoire": Carlos Alcaraz a reçu le trophée de no 1 mondial mercredi à Turin en marge du Masters auquel il ne participe pas en raison d'une blessure. Après son titre à l'US Open en septembre, l'Espagnol est devenu à 19 ans le plus jeune no 1 mondial depuis que le classement ATP existe (1973). Mardi, l'élimination de Rafael Nadal des Masters en a également fait le plus jeune no 1 en fin d'année. - Que représente ce trophée de no 1 en fin de saison ? "Beaucoup. Ce trophée veut dire que je fais partie de l'histoire du tennis, aux côtés de nombreuses légendes. C'est un sentiment incroyable." - Vous recevez ce trophée en marge du Masters de fin d'année auquel vous ne pouvez participer en raison d'une blessure. Êtes-vous déçu ? "Oui, je suis déçu de ne pas pouvoir jouer le Masters. Je voulais vraiment le jouer. Mais les blessures, ça arrive dans la vie d'un joueur de tennis. Mais je suis très heureux de pouvoir soulever un magnifique trophée (de no 1 mondial, ndlr). C'est une grande réussite. Tout le dur travail effectué paye." - Où en êtes-vous de votre blessure, serez-vous remis pour le début de saison en Australie ? "Ça va très bien. Je me remets très vite. Je fais tout pour être totalement remis au plus vite. En une semaine (depuis qu'il s'est blessé aux abdominaux durant le Masters 1000 de Paris, ndlr), la blessure a énormément diminué. Je serai prêt pour le début de la saison, je serai à 100%. La semaine après la blessure, j'ai fait beaucoup d'exercices parce qu'il est important de ne pas s'arrêter. Maintenant, je vais prendre quelques jours de vacances pour me déconnecter un peu du tennis et me reposer. Mais après, je vais reprendre le travail d'intersaison pour m'améliorer et débuter l'Open d'Australie aussi bien que possible. Je partirai en Australie dans les premiers jours de janvier. Pour le moment, le plan est de jouer directement l'Open d'Australie."

Lausanne battu en prolongation par Lugano Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le fameux choc psychologique n'a pas (encore?) opéré du côté de Lausanne. Le LHC s'est incliné 3-2 après prolongation mercredi en National League face à Lugano dans un duel de mal classés, pour le premier match de son nouveau coach Geoff Ward. Battue pour la huitième fois dans ses neuf dernières parties en championnat, la formation vaudoise a pourtant entamé cette rencontre de manière idéale. Des buts de ses internationaux suisses Ken Jäger (15e) et Damien Riat (25e) lui ont en effet permis de prendre deux longueurs d'avance. Mais le LHC a payé cher son indiscipline. Lugano a ainsi pu égaliser à 2-2 avant même la fin du deuxième tiers-temps grâce à des réussites de Brett Connolly (28e) et de Mark Arcobello (34e) en supériorité numérique. La troupe de Luca Gianinazzi a forcé la décision après 92'' en "overtime" grâce à un solo de son défenseur international Santeri Alatalo, obtenant pour la première fois de la saison deux succès consécutifs. Vainqueurs de trois de leurs quatre derniers matches, les "bianconeri" dépassent ainsi leurs adversaires du jour.

L'Allemagne bat difficilement Oman L'Allemagne de Hansi Flick a battu Oman 1-0 mercredi Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL L'Allemagne est difficilement venue à bout d'Oman 1-0 mercredi à Mascate, pour son dernier match de préparation avant son entrée en lice au Mondial le 23 novembre face au Japon. Niclas Füllkrug, l'attaquant du Werder de Brême, a sauvé la Nationalmannschaft en inscrivant le seul but de la rencontre à la 80e minute. Il a aussi offert à Hansi Flick, son sélectionneur, une option offensive supplémentaire en amont de la Coupe du monde. Pour le reste, et dans une équipe fortement remaniée par rapport aux dernières rencontres, personne ne s'est vraiment mis en valeur aux yeux du sélectionneur pour bousculer la hiérarchie et espérer entamer le premier match face au Japon. Flick a tout de même pu lancer Youssoufa Moukoko, qui fêtera ses 18 ans le 20 novembre, jour du premier match du Mondial, sur la scène internationale.

Liga: sanction contre Robert Lewandowski Robert Lewandowski: trois matches de suspension Image: KEYSTONE/EPA/TONI ALBIR Robert Lewandowski a été sanctionné de trois matches de suspension. L'attaquant polonais du FC Barcelone a été reconnu coupable d'une attitude "irrespectueuse" envers un arbitre. Le buteur polonais a été expulsé à la suite de deux avertissements le 8 novembre contre Osasuna. Avant de quitter le terrain, il a fait un geste - se toucher le nez - que l'arbitre Jesus Gil Manzano a pris comme un manque de respect envers lui. En plus de la suspension automatique d'un match, deux autres matches de suspension lui ont été imposés pour avoir montré "une attitude de mépris ou de manque de respect" envers le directeur de jeu, a communiqué la Fédération espagnole. Lewandowski, meilleur buteur de la Liga avec 13 buts en 14 journées, devrait manquer le derby contre l'Espanyol - programmé le 31 décembre - puis les matches contre l'Atletico Madrid et Getafe. "Mon geste était pour (son entraîneur) Xavi, pas pour l'arbitre", avait assuré Lewandowski la semaine dernière.

ATP Finals: Novak Djokovic déjà qualifié pour les demi-finales Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Novak Djokovic (ATP 8) a remporté un deuxième succès en deux sets au Masters de Turin. Le Serbe a battu le Russe Andrey Rublev (ATP 7) 6-4 6-1 et s'est ainsi déjà qualifié pour les demi-finales. Ayant vaincu Stefanos Tsitsipas (ATP 3) 6-4 7-6 (7/4) lors de son premier match du groupe rouge lundi, le Serbe est d'ores et déjà assuré d'une place dans le dernier carré, quel que soit son résultat vendredi contre Daniil Medvedev (ATP 5). Ce dernier affronte Tsitsipas mercredi dans la soirée. Egaler le record de Federer Djokovic, dont la saison a été tronquée par son refus du vaccin anti-Covid, est en quête d'un second grand titre cette année après Wimbledon. A 35 ans, il jouera sa onzième demi-finale en quinze participations au tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Il vise un sixième titre pour égaler le record de Roger Federer. Mercredi, il a fait sauter en éclats la résistance de Rublev en quelques jeux à partir du milieu de la première manche: à partir de 4-4, il a aligné cinq jeux pour se détacher un set à zéro et 3-0.

Pays-Bas: Depay ne devrait pas jouer le premier match Memphis Depay devrait manquer le premier match des Pays-Bas au Qatar Image: KEYSTONE/EPA EFE Memphis Depay ne devrait pas pouvoir jouer le premier match des Pays-Bas au Mondial 2022, lundi contre le Sénégal, a estimé mercredi son sélectionneur Louis Van Gaal. L'attaquant du FC Barcelone est éloigné des terrains depuis septembre en raison d'une blessure à une cuisse. "On ne sait jamais, mais je ne pense pas", a répondu Van Gaal, interrogé sur le rétablissement de son attaquant. Memphis Depay était toutefois bien présent sur le terrain de l'Université du Qatar à Doha au début du premier entraînement sur le sol qatari des Oranje, arrivés mardi soir, a constaté un journaliste de l'AFP. Pendant sa conférence de presse avant cette première mise en jambes, Louis Van Gaal avait expliqué que les trois premiers jours serviraient d'abord à digérer les déplacements et à s'adapter au climat. Jouer la Coupe du monde au milieu des championnats européens, "ce n'est pas le meilleur moment, mais c'est ce qu'il fallait faire en raison du climat", a-t-il souligné.

France: Kolo Muani remplace Nkunku Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO COTRIM Randal Kolo Muani a été convoqué avec les Bleus pour le Mondial 2022, a annoncé mercredi la Fédération française (FFF). L'attaquant de Francfort remplace Christopher Nkunku, blessé. "Actuellement au Japon avec son club", Kolo Muani "rejoindra l'équipe de France à Doha jeudi matin", précise la FFF. A 23 ans, l'ancien Nantais a connu ses deux premières sélections en septembre. Randal Kolo Muani vient compléter la dense attaque des Bleus, emmenée par Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Avec également Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Olivier Giroud et Marcus Thuram, Kolo Muani apparaît assez loin dans la hiérarchie offensive, là où Christopher Nkunku avait sa carte à jouer. Meilleur buteur du Championnat d'Allemagne avec Leipzig, Nkunku a déclaré forfait mardi soir après un entraînement sur le terrain de Clairefontaine, qu'il a quitté en grimaçant. Il souffre d'une entorse du genou gauche, révélée après des examens radiologiques. La liste officielle des 26 joueurs convoqués pour le Mondial ayant été transmise à la FIFA lundi, l'encadrement des Bleus a dû solliciter la fédération internationale pour être autorisée à effectuer ce remplacement, possible en cas de blessure jusqu'à la veille du premier match mardi contre l'Australie.

Charles Caudrelier s'impose en battant le record de l'épreuve Image: KEYSTONE/EPA/NIC BOTHMA Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) a remporté à sa première participation la Route du Rhum, célèbre course transatlantique en solitaire. Le navigateur français de 48 ans a signé un temps record de 6 jours 19 heures et 47 minutes. Il a passé la ligne mercredi à Pointe-à-Pitre à 05h02 locales, pulvérisant de quasiment un jour le record de la traversée établi par Francis Joyon (Idec Sport) en 2018 (7 jours 14 heures et 21 minutes). "La course a été épuisante, mais j'ai bien réussi à trouver mon rythme. J'avais tellement envie de gagner cette course. J'en rêve depuis que je suis gamin et je n'avais jamais pu la faire. C'était une énorme frustration", a déclaré Caudrelier après avoir franchi la ligne d'arrivée. Charles Caudrelier, bardé de trophées en équipage (trois Transat Jacques Vabre, deux Volvo Ocean Race), n'avait jamais pris le départ de la mythique transatlantique en solitaire. C'était le rêve d'enfance de ce Finistérien, père de deux enfants, dont l'idole est le navigateur chaux-de-fonnier Laurent Bourgnon, double vainqueur de l'épreuve (1994, 1998). En favori Caudrelier partait favori à la barre du Maxi Edmond de Rothschild, premier bateau entièrement conçu pour voler au-dessus de l'eau grâce à des foils, considéré comme l'Ultim (maxi-trimaran de 32 m de long pour 23 m de large) le plus abouti de la flotte. Il a réalisé la course parfaite depuis le coup de canon à Saint-Malo mercredi à 14h15, prenant la tête de la flotte dès les premiers milles.

Toni Söderholm à la barre du CP Berne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Berne a trouvé le successeur de Johan Lundskog. C'est le Finlandais de 44 ans Toni Söderholm qui va reprendre les destinées du club de la capitale. Il a signé jusqu'au printemps 2024. Sous contrat avec l'équipe d'Allemagne qu'il dirige depuis le 1er janvier 2019, Toni Söderholm avait une clause de départ en cas d'offre intéressante. Il a décidé de l'activer pour rejoindre un club qu'il connaît. L'ancien défenseur international, vice-champion du monde en 2007 avec la Finlande, a en effet défendu les couleurs du CP Berne durant sa carrière pendant deux saisons (2005 à 2007). Il avait très envie de venir entraîner en Suisse. "Toni était un leader en tant que joueur, il l'est aussi en tant que coach", explique dans un communiqué Andrew Ebbett, directeur sportif des Ours. "Il peut travailler aussi bien avec des joueurs expérimentés qu'avec des jeunes, qu'il est capable de développer. Sa philosophie convient parfaitement à notre stratégie."

Jokic (Nuggets) entre en protocole Covid Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer Nikola Jokic est entré en protocole Covid, a annoncé mardi sa franchise de Denver. Le double MVP en titre de NBA ne jouera donc pas le match de mercredi face aux New York Knicks. Son indisponibilité peut aller jusqu'à dix jours. Le pivot serbe, qui tourne à 20,8 points, 9,5 rebonds et 8,9 passes décisives de moyenne en 13 matches cette saison, est le deuxième joueur de Denver après l'arrière Bones Hyland à être contraint à l'isolement. Et il est le dixième de la NBA à entrer dans le protocole depuis presque un mois qu'a débuté le championnat. Les joueurs ne sont pas tenus de se soumettre à des tests réguliers cette saison, mais certaines situations l'imposent, comme lorsqu'ils présentent des symptômes ou quand un membre de leur proche entourage est positif. Tout joueur entrant dans le protocole n'est ainsi pas forcément positif au Covid, il peut être cas contact potentiel. De sa situation dépend la durée de son indisponibilité.

La belle série se poursuit pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes New Jersey a cueilli mardi son 10e succès consécutif en NHL. Les Devils de Nico Hischier et Jonas Siegenthaler sont allés s'imposer 5-1 à Montréal, où le centre valaisan n'est néanmoins pas parvenu à incrire un point au cours d'un 8e match d'affilée. Les Devils, qui ont pu compter sur Jack Hughes (2 buts, 1 assist), Dougie Hamilton (1 but, 1 assist) et Jesper Bratt (1 but, 1 assist) pour faire la différence, n'avaient pas gagné 10 parties de rang depuis le printemps 2006 (11 à la suite). Le record de la franchise est de 13 succès consécutifs, en mars 2001. "Nous savions qu'ils voulaient profiter de nos erreurs pour passer à l'attaque", a déclaré Jonas Siegenthaler. "Nous avons juste essayé de limiter nos erreurs et les espaces, de ne rien leur donner, de ne même pas leur accorder un tir, et je pense que nous avons été plutôt bons", a poursuivi le défenseur zurichois, qui a bloqué 2 tirs. Le Bernois Akira Schmid, qui avait été titularisé devant le filet des Devils trois jours plus tôt face aux Coyotes, n'a cette fois-ci pas été aligné. Vitek Vanecek a repris sa place avec brio, retenant 25 des 26 tirs adressés par Montréal dans une partie où les Devils ont cadré pour leur part 38 tirs. Un 8e but pour Meier La soirée fut également belle pour Nino Niederreiter et Roman Josi, respectivement auteurs d'un but et d'un assist lors d'un match gagné 2-1 par les Nashville Predators face à Minnesota, et pour Timo Meier, auteur du but de la victoire - le 3-2 - à 2'48'' de la fin d'une rencontre gagnée 5-2 par les San Jose Sharks à Las Vegas. Denis Malgin a également connu les joies de la victoire avec Toronto, qui s'est imposé 5-2 à Pittsburgh, mais le Soleurois est resté "muet". Tout comme Pius Suter, seul Suisse à avoir connu la défaite mardi sur les patinoires nord-américaines avec Detroit (3-2 ap à Anaheim).

Ruud bat Fritz et retrouve les demi-finales Casper Ruud file en demi-finales des Masters Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Le Norvégien Casper Ruud, 4e mondial, a battu mardi l'Américain Taylor Fritz (9e) 6-3 4-6 7-6 (8/6). Il a ainsi obtenu son billet pour les demi-finales des Masters de Turin, comme l'an dernier. L'autre billet pour le dernier carré se jouera jeudi entre Fritz et le Canadien Félix Auger-Aliassime (6e). Dans ce groupe Vert, Rafael Nadal (2e) est d'ores et déjà éliminé après ses défaites contre Fritz et Auger-Aliassime, quel que soit son résultat jeudi contre Ruud. Ce dernier, finaliste cette année à Roland-Garros et l'US Open, avait été battu l'an dernier en demies pour sa première participation au tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison, par Daniil Medvedev. Mardi, il a profité des difficultés de Fritz à entrer dans le match pour faire le break d'entrée, se détacher 3-0 et conserver son avantage. Mais l'Américain, qui joue ses premiers Masters, a eu le temps de mettre en place son jeu et a égalisé à un set partout en profitant d'une onzième faute directe du Norvégien dans le set, sur son service. Dans le troisième set, les deux joueurs ont tenu leur mise en jeu jusqu'au tie-break où Ruud s'est imposé sur sa troisième balle de match.