Un 5e titre consécutif pour Swiatek ++ Nikles dans le tableau principal

Iga Swiatek avait entamé sa série victorieuse le 22 février à Doha, face à la Zurichoise Viktorija Golubic qui lui avait d’ailleurs ravi un set. Sacrée au Qatar, elle a également triomphé sur dur à Indian Wells et Miami, avant de s’imposer sur terre battue à Stuttgart et à Rome où elle était tenante du titre.

Chez les dames, la favorite éthiopienne Dinke Meseret s'est imposée dans l'excellent temps de 2h26'22. Malgré la température élevée, elle n'est restée qu'à 1'10'' de son record et a signé le 9e chrono "scratch" (hommes et femmes confondus). La Kényane Marion Kibor a terminé 2e en 2h28'30.

La température était d'environ 23 degrés à l'arrivée sur le Pont du Mont-Blanc, trop chaud pour un marathon. Dans ces conditions, le chrono de Gisamoda, qui est resté à quelque 4' du record, est de bonne facture. Ce spécialiste de la piste et du cross a précédé les Kényans Sila Kiptoo (2e en 2h11'31) et Stanley Bett, 3e en (2h12'01), qu'il a progressivement lâchés après le 25e km.

Et surtout, le Saint-Gallois va pouvoir capitaliser sur sa saison exceptionnelle et ses 85 points (33 goals) en 82 matches. Avec de telles statistiques à seulement 25 ans, de nombreux clubs vont lui faire les yeux doux et lui offrir un très beau contrat. Pour rappel, il gagnait 5,1 millions cette saison et risque fort d'empocher deux millions de plus par exercice sur une assez longue durée.

Charlo, qui avait concédé un match nul controversé face au même adversaire l'année dernière, s'est imposé dans le 10e round. L'Américain de 31 ans était le détenteur des ceintures WBC, WBA et IBF, et Castaño du titre WBO.

Edmonton s'est également qualifié pour le 2e tour samedi, s'imposant 2-0 face aux Los Angeles Kings grâce notamment aux 2 points de sa superstar Connor McDavid (1 but et 1 assist, pour un total de 14 points dans la série). Les Oilers affronteront Calgary ou Dallas en demi-finale de Conférence.

A l'Est, l'autre demi-finale sera le théâtre d'un derby floridien entre les Florida Panthers et Tampa Bay. Double tenant du titre, le Lightning s'est imposé 2-1 lors de l'acte VII sur la glace des Toronto Maple Leafs, qui n'ont pas gagné la moindre série de play-off depuis... 2004.

L'équipe receveuse aura donc imposé sa loi lors des sept duels de ce 1er tour. Carolina a forcé la décision grâce notamment aux 3 points de Max Domi, qui a inscrit le 2-0 (24e) et le 3-1 (31e). Teuvo Teravainen a réussi 1 but et 1 assist pour les Canes, dont le portier Antti Raanta s'est fait l'auteur de 27 arrêts.

Stefanos Tsitsipas s'était qualifié un peu plus tôt dans la journée en remportant un bras de fer serré face à Alexander Zverev (ATP 3) 4-6 6-3 6-3 en 2h28'. Les deux hommes s'affrontaient pour la troisième fois en demi-finale en moins d'un mois, après Monte-Carlo (victoire du Grec, qui allait gagner le titre) et Madrid (succès de l'Allemand, battu en finale par Carlos Alcaraz).

Cinquième joueur de l'histoire à atteindre les 1000 succès après Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl (1068) et Rafael Nadal (1051), Novak Djokovic a confirmé sa montée en puissance à une semaine du début de Roland-Garros. Le Serbe aurait même pu s'imposer plus aisément face à Casper Ruud puisqu'il a mené 5-2 service à suivre dans le set initial.

À Rome, Iga Swiatek fait son retour après une petite pause pour s'offrir "cinq ou six jours sans la raquette" et reposer un bras douloureux. Elle survole son sujet depuis le début de la semaine avec quatre victoires sans laisser le moindre set. Depuis 2000, seules Venus Williams (35, le record), Serena Williams (34) et Justine Henin (32) ont fait mieux que les 27 victoires de rang obtenues jusqu'ici par la Polonaise.

La Suisse sait qu'elle devra faire mieux contre le Danemark

Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Suisse a remporté contre l'Italie (5-2) une partie qui ne pouvait lui échapper en ouverture de son championnat du monde.

Et si le score ne reflète pas la domination helvétique, ce sont malgré tout trois points pour les joueurs de Patrick Fischer.

On pourrait imaginer être devenu gourmand. Mais il faut dire que la simple lecture du contingent induit certaines attentes. Et que le 9-0 infligé en 2019 contre ce même adversaire à Bratislava pour lancer la campagne est encore bien présent dans les mémoires.

La Suisse aurait dû s'imposer plus nettement, mais elle a tout de même obtenu l'essentiel, comme le souligne Tristan Scherwey: "A la fin on récolte une victoire importante, c'était un "must win" pour nous. Tout au long du match, on avait plutôt le contrôle sur le jeu, mais on a vu que certaines erreurs peuvent coûter cher, surtout au niveau de la concentration."

Un standard plus élevé

En Finlande, la Suisse sait qu'elle va probablement imposer son jeu à six équipes sur sept et cela change un peu la donne à entendre l'ailier du CP Berne: "Pour nous c'était un challenge d'amener notre jeu, notre stratégie, en allant vers l'avant et en mettant les pucks au goal. Des matches comme ça arrivent. On sait qu'on a le contrôle et que chaque occasion peut potentiellement amener un but. On a eu quelques grosses chances. Maintenant, j'espère que ceux qui ne sont pas entrés aujourd'hui rentreront contre le Danemark dimanche soir."

La ligne de Scherwey, qui était aligné avec Calvin Thürkauf et Philipp Kurashev, a répondu aux attentes. Sans mettre une note sur sa prestation, Scherwey a tout de même vu des points à améliorer: "La ligne a bien tourné, mais je le dis sans manquer de respect à l'adversaire, notre standard doit être plus élevé que ça. On doit montrer qu'on doit faire mieux contre les grosses équipes."

La prochaine étape pour l'équipe de Suisse, c'est un match difficile dimanche soir contre le Danemark de Heinz Ehlers. "On a vu qu'ils ont fait fort d'entrée en battant les Kazakhes 9-1, note Tristan Scherwey. On se souvient qu'ils nous ont battus aux JO cette année et qu'à Riga l'an dernier nous n'avions gagné que 1-0. Ce sera à nous d'être vigilants et d'avoir un bon mélange entre jeu agressif et une patience nécessaire. On connaît le système d'Ehlers."

Des moments à savourer

Absent aux JO en raison d'une blessure, le Fribourgeois a accueilli cette sélection avec une joie sincère alors qu'il a déjà vécu les JO à Pyeongchang en 2018 et trois Championnats du monde avant cette édition finlandaise. "C'est incroyable, une énorme fierté, les frissons, a-t-il lâché en zone mixte. Je suis allé me promener ce matin au bord du lac et plein de choses sont passées par ma tête. De pouvoir être ici avec ces joueurs, il n'y a rien de mieux. Ce sont des moments que je savoure, et cela vient du coeur! Je ferai tout pour mériter ma place."

En marge de cette rencontre, la question sur absolument toutes les lèvres des suiveurs de l'équipe de Suisse concernait la venue ou non de Kevin Fiala. Questionné à ce sujet, Patrick Fischer a répondu qu'il attendait une réponse ce soir (samedi) afin de pouvoir communiquer le plus rapidement possible. Le chef de presse de la sélection nationale a précisé dans l'enchaînement que l'annonce pourrait aussi tomber dimanche. Affaire à suivre.