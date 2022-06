Un beau choc pour Wawrinka à Wimbledon ++ Gasly fidèle à AlphaTauri

Un beau choc pour Stan Wawrinka Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Stan Wawrinka (ATP 265) aura droit à un beau choc au premier tour de Wimbledon. Au bénéfice d'une wild card, le Vaudois défiera, en effet, le no 13 mondial Jannik Sinner. Même si l'Italien de 20 ans n'a pas signé en 2022 les résultats espérés et s'il manque cruellement de référence sur le gazon, ce premier tour offre à Stan Wawrinka un superbe challenge. Il peut lui permettre de faire un pas de plus dans la bonne direction depuis son retour aux affaires au printemps dont le bilan se chiffre de trois victoires contre cinq défaites. Issu des qualifications, Alexander Ritschard (ATP 192) rencontrera, lui aussi, un ténor du Circuit. Le Zurichois sera opposé au no 6 mondial Stefanos Tsitsipas. No 1 suisse désormais, Henri Laaksonen (ATP 95) affrontera le Britannique Ryan Peniston (ATP 147), quart de finaliste au Queen's et à Eastbourne. Le tirage le plus clément fut pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 104). Sorti lui aussi des qualifications, le Zurichois partira avec les faveurs du pronostic face au lucky loser français Hugo Grenier (ATP 136). Ylena In-Albon pas gâtée Admise pour la première fois dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem, Ylena In-Albon (WTA 110) n'a pas été gâtée par le sort. La Valaisanne sera opposée à une redoutable spécialiste du gazon en la personne de l'Américaine Alison Riske (no 28), quart de finaliste à Wimbledon en 2019. Le sort n'a également pas été tendre avec Jil Teichmann (no 18). La gauchère rencontrera l'Australienne Ajla Tomljanovic, la fiancée de Matteo Berrettini, qui fut quart de finaliste l'an dernier. Le coup sera davantage jouable pour Viktorija Golubic (WTA 51) et pour Belinda Bencic (no 14). La Zurichoise affrontera l'Allemande Andrea Petkovic (WTA 56) et la Championne olympique la Chinoise Qiang Wang (WTA 144). Blessée à la cheville la semaine dernière à Berlin, Belinda Bencic abordera toutefois ce premier tour avec bien des incertitudes.

Gasly reste chez AlphaTauri en 2023 Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PICHETTE Le pilote français de 26 ans Pierre Gasly restera bien chez AlphaTauri jusqu'à la fin de la saison 2023, a confirmé vendredi l'écurie de Formule 1. "Le Français de 26 ans est avec nous depuis 2017 et cette continuité sera un grand atout, car il jouit d'une excellente relation de travail avec son groupe d'ingénieurs et tout le monde dans l'équipe", a expliqué AlphaTauri dans un communiqué. Gasly avait un contrat avec la structure Red Bull, dont AlphaTauri est l'écurie "soeur", jusqu'à fin 2023 et cette prolongation n'est pas une surprise. L'avenir au sein de l'écurie principale Red Bull étant en effet bouché par le champion du monde néerlandais Max Verstappen, sous contrat jusqu'en 2028, et le Mexicain Sergio Pérez, qui vient de prolonger jusqu'à fin 2024. "Cela fait maintenant cinq ans que je suis dans cette écurie et je suis fier du parcours que nous avons effectué ensemble et des progrès que nous avons réalisés", a déclaré le Rouennais. Gasly avait été promu en 2019 chez Red Bull, mais l'écurie autrichienne, jugeant qu'il n'était pas performant, ne lui avait pas laissé de temps et l'avait rétrogradé chez Toro Rosso (ancien nom d'AlphaTauri) à mi-saison. Depuis, Gasly s'est offert une victoire de prestige lors du Grand Prix d'Italie 2020. Il compte aussi deux autres podiums (Brésil-2019 et Azerbaïdjan-2021), en 95 Grands Prix depuis 2017. Selon son patron chez AlphaTauri, Franz Tost, "il fait définitivement partie du groupe des meilleurs pilotes de F1". Son avenir bouché chez Red Bull, Gasly espère trouver après 2023 un baquet dans une autre écurie capable de jouer le titre.

Sion prête son gardien Fayulu à Winterthour Timothy Fayulu ne devrait pas manquer de travail dans les buts de Winterthour. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion a prêté son gardien Timothy Fayulu (22 ans ) au néo-promu en Super League, Winterthour pour une saison. Le Genevois, passé par Etoile-Carouge et Olympique Genève, avait intégré la première équipe de Sion au cours de la saison 2020-2021. Le portier aux racines congolaises avait alors suppléé Kevin Fickentscher en décembre. Il avait disputé quatorze matches consécutifs comme titulaire avant de céder sa place à son prédécesseur en mars après un revers 0-3 à domicile contre Lugano. La saison dernière, il a disputé sept rencontres comme titulaire. L'arrivée pressentie de Heinz Lindner en provenance de Bâle ne lui laissait pas augurer d'une saison pleine. Il a préféré rejoindre les rangs de Winterthour.

50 m libre: Touretski éliminée dès les séries Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Sasha Touretski a connu l'élimination dès les séries du 50 m libre vendredi matin dans les Mondiaux de Budapest. La sociétaire de Genève Natation a réalisé le 21e temps. La fille de feu Gennadi Touretski, ancien coach d'Alexander Popov, n'a pu faire mieux que 25''68. Un chrono de 25''33, soit 0''18 de plus que son record personnel établi lors des championnats de Suisse en mars dernier, lui aurait permis de se qualifier pour les demi-finales. Noè Ponti est donc le dernier nageur suisse encore engagé dans le grand bassin de la Duna Arena. Le Tessinois de 21 ans disputera la finale du 100 m dos, discipline dans laquelle il a conquis le bronze olympique l'été dernier à Tokyo, ce soir à 18h44. Avec de réelles chances de médaille.

Championne olympique 2012, Jennifer Suhr prend sa retraite Championne olympique 2012, Jennifer Suhr prend sa retraite sportive Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON L'Américaine Jennifer Suhr a annoncé sa retraite jeudi, alors que les championnats des Etats-Unis débutaient à Eugene dans l'Oregon. Elle avait décroché le titre olympique en 2012. Jennifer Suhr, qui a remporté l'argent olympique à Pékin avant de s'emparer de l'or à Londres quatre ans plus tard, avait déjà choisi de ne pas participer à ces championnats nationaux. "Les mots me viendront bientôt, mais mon coeur et mon âme sont prêts pour la prochaine phase de ma vie", a posté sur ses réseaux sociaux l'Américaine de 40 ans, qui avait participé à tous les championnats américains depuis 2006. "Le saut à la perche a débloqué plus que ce que j'aurais pu souhaiter et m'a permis de vivre plus que ce dont j'aurais pu rêver", a souligné celle qui a également remporté le titre mondial en salle en 2016 et qui possède toujours la meilleure performance en salle de tous les temps avec 5m02.

Le crash Richardson et l'éclair Kerley Image: KEYSTONE/AP/ASHLEY LANDIS Sha'Carri Richardson, perçue comme une prétendante à l'or mondial sur 100 m, a échoué à se qualifier pour les Mondiaux jeudi à Eugene lors des trials. Fred Kerley a quant à lui pris date avec la meilleure performance mondiale sur la même distance. Cette première journée des Championnats des Etats-Unis, qualificatifs pour les Championnats du monde qui se dérouleront au même endroit du 15 au 24 juillet, a donc déjà produit son lot de sensations. La défaillance de Sha'Carri Richardson était pour le moins inattendue. La sprinteuse de 22 ans avait encore couru l'épreuve reine en 10''85 il y a deux semaines à New York. Mais, lente à sortir des starting blocks, et jamais à la lutte pour les premières places dans sa série, elle a fini 5e en courant en 11''31. Soit le 23e temps toutes séries confondues. Or, seules les trois premières places de la finale permettent de décrocher une participation aux Mondiaux. Encore une chance sur 200 m Sha'Carri Richardson va désormais tenter de le faire sur le 200 m. Mais il s'agit d'un nouveau coup dur pour l'Américaine: elle avait fait sensation l'an passé sur cette même piste de l'Oregon, lors des sélections olympiques américaines, en courant en 10''64 (avec l'aide du vent) en demi-finale, avant de remporter la finale. Mais elle avait été privée des Jeux de Tokyo après avoir été contrôlée positive au cannabis. Chez les hommes, c'est Fred Kerley qui a fait sensation, de manière positive cette fois, avec la meilleure performance mondiale de l'année en 9''83. Le médaillé d'argent du 100 m des JO de Tokyo s'est vite détaché jeudi, avec un vent de 1,5 m/s. Son temps efface la précédente MPM réalisée par le Kényan Ferdinand Omanyala (9''85). Coleman assure Le champion du monde en titre, Christian Coleman, qualifié d'office pour les prochains Mondiaux, est passé sans encombre en remportant sa série en 10''08. Il avait manqué le rendez-vous de Tokyo l'été dernier en raison de sa suspension de 18 mois pour des manquements à ses obligations de localisation. Christian Coleman s'est dit déterminé à envoyer un message à la concurrence cette semaine. "Même si le 100 m est la course la plus courte de l'athlétisme et qu'elle semble facile, j'ai l'impression que c'est super dur", a-t-il relativisé. "Il y a tellement d'occasions de se planter".

Orlando: un choix inattendu Paolo Banchero: le no 1 de la draft 2022. Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Orlando a déjoué tous les pronostics lors de la draft 2022. Le Magic a porté son choix Paolo Banchero, un intérieur récemment naturalisé italien de 19 ans. Depuis des semaines, la rumeur annonçait l'intérieur Jabari Smith à Orlando pour le premier choix de cette draft. C'est finalement l'ancien numéro 5 de l'équipe universitaire de Duke qui a été appelé le premier. Mobile, puissant, Paolo Banchero (2,08 m) a souvent été présenté comme l'un des joueurs les plus accomplis de cette draft: fondamentaux impeccables, sens du placement et de la passe au-dessus de la moyenne pour un joueur de sa taille. Il a devancé Chet Holmgren, considéré comme le plus gros potentiel de cette cuvée 2022, choisi par Oklahoma City, et Jabari Smith, qui avait la mine renfrognée lorsqu'il a appris qu'il rejoindrait Houston, en troisième position. Arrière petit-fils d'un ressortissant italien, Paolo Banchero, né aux Etats-Unis, a obtenu la nationalité en 2020 et indiqué qu'il souhaitait porter les couleurs de l'Italie. Il rejoint une jeune formation du Magic, qui a décidé, l'an dernier, de reconstruire et s'est séparée des vétérans Nikola Vucevic, Aaron Gordon et Evan Fournier. Premier Suisse inscrit à cette draft depuis Cllint Capela en 2014, Anthony Polite n'a pas été sélectionné. L'arrière de Florida State va tenter désormais de convaincre une équipe de le recruter en disputant la "Summer League".

Massimo Meloni: "Le rapport de confiance est primordial" Massimo Meloni est un entraîneur comblé. Son protégé Noè Ponti (21 ans) poursuit sa progression sous sa férule, après une brève expérience à la North Carolina State University l'automne dernier. "Noè est parti après avoir conquis le bronze olympique. Il était indécis jusqu'au dernier moment", rappelle Massimo Meloni. "Il s'était retrouvé dans un pays qu'il ne connaissait pas alors qu'il est très attaché à sa famille, et que c'est grâce à cet environnement qu'il a obtenu ses premiers succès." Le technicien italien n'était pas du tout surpris du retour au bercail précipité de Noè Ponti. "Il n'est devenu qu'un simple numéro dans son groupe d'entraînement. Je pense que seuls des nageurs de la trempe de Michael Phelps sont considérés de manière différente dans ces groupes universitaires", glisse-t-il. Un puzzle à construire "Un Suisse, aussi fort soit-il, n'aura jamais l'attention dont il a besoin", ajoute Massimo Meloni, pour qui la recette du succès de Noè Ponti est plutôt simple: "Je dis toujours qu'un athlète a besoin que toutes les pièces du puzzle se mettent en place pour pouvoir briller. Pour Noè, c'est la famille, les amis, l'entraîneur, le staff et le coach mental", détaille-t-il. "C'est seulement quand tous les éléments sont réunis que l'athlète peut donner sa pleine mesure", poursuit l'ancien coach de la Fédération italienne, qui a construit une relation quasi fusionnelle avec le nageur tessinois depuis son arrivée au Centre d'entraînement de Tenero en 2017. "Noè est un très grand talent, un très beau nageur, et surtout une belle personne. Et il a une totale confiance en moi", sourit Massimo Meloni. "Le rapport de confiance est primordial à mes yeux. Un athlète, même très doué, doit avoir confiance en son coach. Si le coach se plante, l'athlète se plante aussi. Et si l'entraîneur fait les choses justes, l'athlète va progresser d'autant plus." Pas de limite Et Noè Ponti est très loin d'avoir exprimé tout son potentiel. "Il n'a pas de limite. J'estime d'ailleurs qu'il aurait pu réaliser un chrono inférieur à 1'54'' en finale du 200 m papillon (réd: dont il a pris la 4e place en 1'54''29) s'il n'avait pas eu que le seul Kristof Milak (titré en 1'50''34, nouveau record du monde) dans son champ de vision", estime le coach italien. "Son chrono lui aurait d'ailleurs valu la médaille de bronze aux JO de Tokyo", médaille obtenue en 1'54''45 par l'Italien Federico Burdisso. "Mais je suis déjà extrêmement satisfait des temps qu'il a réalisés jusqu'ici à Budapest", se réjouit Massimo Meloni. Noè Ponti a ainsi déjà battu ses records nationaux du 50 (23''04 en séries) et du 200 m papillon (1'54''75 en séries, 1'54''20 en demi-finales). Et le meilleur reste peut-être à venir dans la Duna Arena. "Il aborde le 100 m papillon dans des conditions optimales", estime Massimo Meloni. Une médaille est-elle envisageable? "Je l'espère. Après ce qu'il a montré sur 50 et sur 200 m, je me dis qu'il peut passer sous les 51 secondes, voire s'approcher de la barre des 50 secondes", assure-t-il.

Tournoi ATP de Majorque: nouvel exploit de Bellier Antoine Bellier vit une superbe semaine Image: KEYSTONE/EPA/CATI CLADERA Antoine Bellier (ATP 303) s'est hissé dans le dernier carré du tournoi ATP 250 de Majorque. Le Genevois a battu le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 53) en trois sets, 5-7 7-6 (7/5) 6-2. Le joueur suisse s'est imposé après 2h08 de combat. Il a réussi à convertir deux balles de break sur neuf, son adversaire n'y parvenant qu'une fois, en fin de première manche, sur huit occasions. Les deux joueurs ont armé chacun 13 aces. Issu des qualifications, Bellier vit sans nul doute la meilleure semaine de sa carrière sur le gazon de l'île des Baléares. Ses exploits vont ainsi lui permettre de faire un bond spectaculaire dans la hiérarchie mondiale. De la 303e place qu'il occupe présentement - son meilleur classement -, le Genevois est désormais assuré de figurer aux alentours du 215e rang lundi prochain. En demi-finale, le joueur suisse âgé de 25 ans affrontera Roberto Bautista Agut (ATP 20). L'Espagnol a causé la surprise en sortant le Russe Daniil Medvedev (ATP 1) en deux manches, 6-3 6-2. Medvedev - qui ne pourra pas s'aligner à Wimbledon - avait atteint la finale de ses deux précédents tournois sur gazon, à Bois-le-Duc et Halle.

Mytyukov 7e du 200 m dos aux Mondiaux de Budapest Pas d'exploit pour Roman Mityukov Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov n'a pas signé d'exploit dans la finale du 200 m dos des Mondiaux en grand bassin de Budapest. Le Genevois de 21 ans n'a pu faire mieux que 7e en 1'57''45. La course a été remportée par l'Américain Ryan Murphy en 1'54''52. Médaillé de bronze des Européens 2021 dans la discipline, Roman Mityukov n'a aucun regret à avoir. Comme il l'avait annoncé, le podium était bien hors de portée. Il aurait dû "exploser" son record de Suisse (1'56''33) pour cueillir une médaille, l'Américain Shaine Casas s'étant paré de bronze en 1'55''35. Pas à 100% à l'heure d'aborder ces joutes, Roman Mityukov quittera Budapest avec le sentiment du devoir accompli, même s'il s'est montré plus lent en finale qu'en demi-finales (1'57''03). Il a su effacer sa déception du 100 m libre (élimination en séries) pour atteindre pour la première fois une finale mondiale en individuel, lui qui avait terminé 13e dans la discipline aux JO de Tokyo.

Mondiaux: Noè Ponti vise le podium sur 100 m papillon Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Noè Ponti sera bien présent au rendez-vous de la finale du 100 m papillon vendredi (à 18h44) aux Mondiaux en grand bassin de Budapest. Le Tessinois de 21 ans a terminé 4e des demi-finales. Quatrième sur 200 m papillon mardi soir dans la Duna Arena, Noè Ponti a dû s'arracher sur la deuxième longueur de bassin après avoir viré en 5e position dans la deuxième demi-finale. Mais il a assuré l'essentiel grâce à un chrono de 51''18. Médaillé de bronze dans la discipline l'été dernier aux JO de Tokyo, Noè Ponti peut légitimement rêver d'un deuxième podium en grand bassin. En l'absence de la superstar Caeleb Dressel, la lutte s'annonce toutefois serrée derrière le grandissime favori Kristof Milak (1er des demi-finales en 50''14). Noè Ponti, dont le record de Suisse est de 50''75, devra faire beaucoup mieux vendredi soir pour cueillir une médaille. Le Japonais Naomi Mizunuma (50''81 en demi-finales), le Canadien Joshua Liendo Edwards (51''14), l'Autrichien Simon Bucher (51''22), le Polonais Jakub Majerski (51''24), l'Australien Matthew Temple (51''24) et l'Américain Michael Andrew (51''28) auront aussi leur mot à dire.

Gino Mäder forfait, Michael Schär écarté du Tour de France Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Gino Mäder ne participera pas au Tour de France avec son équipe Bahrain. Le Bernois souffre toujours du Covid-19 et doit faire une croix sur la Grande-Boucle. Michael Schär n'est pas retenu. Gino Mäder avait dû quitter le Tour de Suisse avant le départ de la 5e étape à Ambri en raison de problèmes gastriques selon son équipe. En fait, le Bernois souffrait du coronavirus comme l'annonce Blick sur son site. Le deuxième du Tour de Romandie a encore été contrôlé positif ces derniers jours et a dû renoncer à prendre le départ du Tour de France. Mäder devrait disputer tout de même un grand tour cette saison avec la Vuelta qu'il avait terminée au 5e rang la saison dernière. Autre absent de marque côté suisse: Michael Schär. A 35 ans, le Lucernois avait participé à onze Tours de France de rang depuis 2011. Cette fois-ci, l'équipe AG2R a décidé de se passer de ses services après avoir écarté le Belge Greg Van Avermaet, dont Schär était l'habituel lieutenant. Le Valaisan Sébastien Reichenbach n'a pas non plus été retenu par Groupama-FDJ. Dans l'attente des résultats des tests du Covid-19, Silvan Dillier (Alpecin), Marc Hirschi (UAE Emirates) et Stefan Bissegger (EF Education) pourront être au départ de la Grande Boucle le 1er juillet à Copenhague.

Ponti 3e des séries sur 100 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti s'est facilement qualifié pour les demi-finales du 100 m papillon aux Mondiaux en grand bassin de Budapest. Le médaillé de bronze olympique de la spécialité a terminé 3e des séries en 51''17, son meilleur temps de la saison. Quatrième sur 200 m papillon mardi soir, Noè Ponti vise une médaille dans sa discipline de prédilection. Le forfait du champion olympique et recordman du monde Caeleb Dressel pourrait servir les desseins du Tessinois de 21 ans. Grand favori, le champion du monde du 200 m papillon Kristof Milak a signé le meilleur temps des séries, en 50''68. Médaillé de bronze sur 100 m libre mercredi, le Canadien Joshua Liendo Edwards a réalisé le 2e chrono (50''97), en remportant sa série devant Noè Ponti. Les demi-finales sont programmées jeudi soir dès 18h10.

Le propriétaire des Commanders cité à comparaître Image: KEYSTONE/AP/Patrick Semansky Le propriétaire de la franchise NFL des Washington Commanders a été cité à comparaître mercredi devant une commission du Congrès américain. Celle-ci est chargée d'enquêter sur l'environnement de travail présumé toxique au sein du club. Dan Snyder est soupçonné de chercher à entraver une enquête de la NFL ouverte sur les conditions et l'atmosphère de travail dans sa franchise. Carolyn Maloney, présidente de la commission de la Chambre des représentants chargée du contrôle et de la réforme, a déclaré dans un communiqué qu'il allait être cité à comparaître après son "refus continu et infondé" de témoigner volontairement devant ladite commission. Déjà une amende de 10 millions "Le refus de M. Snyder de témoigner montre clairement qu'il est plus soucieux de se protéger que de dire la vérité. Si la NFL n'est pas disposée à lui demander des comptes, je suis prête à le faire", a-t-elle déclaré. Les parlementaires tentent de faire la lumière sur des accusations de mauvaises conduites et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail au sein des Washington Commanders. La franchise a déjà été condamnée l'an dernier à une amende de 10 millions de dollars par la NFL, qui a établi des faits de harcèlement sexuel et d'intimidation. En février dernier, une ancienne pom-pom girl et cadre du marketing de l'équipe a raconté à la commission du Congrès la façon dont elle avait été harcelée sexuellement par Snyder. Dans un mémo de 29 pages diffusé mercredi, les législateurs détaillent la manière dont les Commanders ont traité les allégations portées par des employées du club. "Enquête fantôme" Ils dénoncent aussi l'ouverture par Snyder d'une "enquête fantôme" destinée à "discréditer ses accusateurs aux yeux de la NFL". Cette "enquête fantôme" avait pour but de monter "un dossier (...) consistant en un document PowerPoint de 100 pages détaillant les communications privées et les activités sur les réseaux sociaux de journalistes du Washington Post et d'anciens employés". "Cette présentation, en date du 23 novembre 2020, semble se baser sur des textos, des courriels, des registres d'appels téléphoniques, des transcriptions d'appels téléphoniques et des messages postés sur les réseaux sociaux d'une cinquantaine de personnes dont M. Snyder semblait penser qu'elles étaient impliquées dans un complot visant à le dénigrer", poursuivent les parlementaires. La commission a également établi que, pendant l'enquête de la NFL dirigée par l'ancienne procureure fédérale Beth Wilkinson, Snyder et son équipe juridique avaient proposé des transactions financières à d'anciennes pom-pom girls pour acheter leur silence. Mme Wilkinson a également dit avoir trouvé des preuves contestant le caractère indépendant de l'enquête diligentée par la NFL, car Snyder disposait d'un moyen pour bloquer la communication de certaines informations. La Ligue, informée des efforts de Snyder visant à faire échouer l'enquête dirigée par Beth Wilkinson, "n'a pas pris de mesures significatives pour l'en empêcher", a cinglé la commission, fustigeant de surcroit l'incapacité de la NFL de publier un rapport écrit complet. "Raisons impérieuses" Le patron de la Ligue, Roger Goodell, a plaidé mercredi, devant les membres du Congrès, des "raisons impérieuses" de ne pas rendre publiques les conclusions complètes de l'enquête. "Nous avons été francs et directs sur le fait que la culture du travail au sein des Commanders n'était pas uniquement non-professionnelle, mais toxique pendant beaucoup trop longtemps", a-t-il dit, se drapant ensuite dans l'importance de préserver la confidentialité des témoins. Interrogé, quant à savoir s'il était "prêt à faire plus" pour sanctionner Snyder, Goodell a répondu: "Je n'ai pas l'autorité pour le destituer."