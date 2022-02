Un but de plus pour Frey +++ Hécatombe suisse en slalom

Une quatrième victoire en 2022 pour le FC Saint-Gall Matej Maglica et le FC Saint-Gall sur la bonne orbite en 2022. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La nouvelle année est toujours aussi belle pour le FC Saint-Gall. Victorieux 2-0 des Grasshoppers au kybunpark, les joueurs de Peter Zeidler ont cueilli une quatrième victoire en Super League en 2022. Avec les treize points remportés depuis la reprise, le FC Saint-Gall se hisse à la cinquième place du classement. Devant 18'861 spectateurs, les Saint-Gallois ont forcé la décision grâce à des réussites de Julian Von Moos à la 7e et de Kwadwo Duah à la 66e sur deux actions parties d'un corner. Le FC Saint-Gall a également été accompagné par la réussite. Le scénario de la rencontre aurait, en effet, pu s'écrire autrement si Lawrence Zigi n'avait pas été sauvé par sa transversale sur une tête de Georg Margreitter à la 16e minute.

Michael Frey roi des buteurs Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Michael Frey occupe désormais seul la tête du classement des buteurs du Championnat de Belgique. Le Bernois a signé sa 20e réussite de la saison lors de la défaite 4-1 d'Anvers à Bruges. Michael Frey a ouvert le score à la 29e minute face au Champion de Belgique. Mais le Royal, troisième du classement, a été incapable de préserver cet avantage pour concéder une défaite qui le laisse à quatre points de son adversaire du jour et à neuf du leader, l'Union St. Gilloise. Agé de 27 ans, Michael Frey attend toujours de fêter sa première sélection en équipe de Suisse.

Les slalomeurs suisses coulent à pic, Kristoffersen rigole Image: KEYSTONE/AP/Marco Tacca Alors qu'ils avaient la victoire a leur portée lors du 2e slalom de Garmisch, les Suisses ont flanché. Vainqueur la veille, Henrik Kristoffersen s'est imposé devant Dave Ryding et Linus Strasser. Une hécatombe helvétique! Alors qu'ils avaient tout pour réaliser un truc en Bavière, les slalomeurs helvétiques ont vécu un dimanche cauchemardesque. Des cinq athlètes qualifiés pour le second tracé, seul le jeune Grison Fadri Janutin a rallié l'arrivée avec une belle 17e place pour son premier départ en Coupe du monde. Quant aux cadors, ils sont tous sortis. En tête à l'issue de la première manche, Loïc Meillard avait tout pour aller chercher sa première victoire dans la discipline. Deuxième samedi à 0''14 de Kristoffersen, le Valaisan d'origine neuchâteloise avait négocié le tracé initial à la perfection. Il comptait en effet 0''51 de bonus sur Ramon Zenhäusern et l'Autrichien Johannes Strolz. De ces trois hommes, aucun n'a passé la ligne d'arrivée. Sur un tracé hyper tournant et atypique, les hommes de Matteo Joris ont failli en beauté. 11es ex-aequo au terme du run matinal, Daniel Yule et Tanguy Nef ont enfourché et finalement posé les jalons de la déroute suisse en Bavière. Leurs coéquipiers ont également connu une journée noire. Luca Aerni, Marc Rochat, Sandro Simonet et Reto Schmidiger ont tous été éliminés en première manche. Seulement 8e à l'issue de la première manche, Henrik Kristoffersen a refait le coup en s'imposant au terme d'une belle remontada. Pour signer sa 25e victoire en Coupe du monde, le Norvégien a devancé le Britannique Dave Ryding et l'Allemand Linus Strasser. Ce 21e succès en slalom permet en outre au Scandinave de consolider sa position en tête de la discipline et donc d'être en bonne position pour aller chercher le globe du slalom. S'il venait à l'emporter, ce serait le troisième globe de la discipline pour Kristoffersen après 2016 et 2020. Ses principaux adversaires devraient être son compatriote Lucas Braathen et Linus Strasser.

Trois joueurs suspendus en National League Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le juge unique a prononcé a suspendu trois joueurs à l'issue de la journée de National League de samedi. Floran Douay (Lausanne), Tobias Fohrler (Ambri) et Yannick Weber (Zurich Lions) sont punis. Douay, l'attaquant du Lausanne HC, écope de deux matches de suspension pour une crosse haute contre Dominic Lammer à l'occasion de la réception samedi des Rapperswil-Jona Lakers. En outre, il devra payer une amende de 3630 francs. Durant la partie, il n'avait écopé que d'une pénalité mineure. Cette saison, il a déjà purgé un match de suspension pour deux pénalités de match. Le défenseur allemand à licence suisse d'Ambri-Piotta Tobias Fohrler est sanctionné d'un match de suspension pour une charge par derrière à l'encontre de Jérôme Bachofner samedi contre Zoug. Il avait été renvoyé au vestiaire à l'issue de la scène de la 58e minute. Quant au défenseurs des Zurich Lions, Yannick Weber, il est suspendu de manière provisionnelle. Lors du match contre Ajoie, il s'est rendu coupable d'une charge contre la bande contre Thibault Frossard. Il n'a été puni que d'une pénalité de 2 minutes pendant le match. En plus, une procédure ordinaire est ouverte contre le Bernois de Zurich.

Premier League: Leeds et Bielsa se séparent Image: KEYSTONE/EPA/Tim Keeton Marcelo Bielsa (66 ans) n'est plus le manager de Leeds. Le technicien argentin et le club ont annoncé leur séparation alors que Leeds traverse une passe difficile. Arrivé à Elland Road en juin 2028, Bielsa avait fait remonter Leeds en Premier League en 2020 après seize ans d'absence. Pour sa première saison dans l'élite, le club du Yorkshire avait fini à une honorable 9e place. Le championnat en cours est bien plus difficile. Leeds ne compte que deux points d'avance sur la zone de relégation et reste sur quatre défaites consécutives sur un score total de 17-2.

Priska Nufer, inattendue gagnante de la deuxième descente Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Priska Nufer a fait bien mieux que confirmer sa 4e place décrochée samedi à Crans-Montana. L'Obwaldienne de 30 ans a tout simplement cueilli son premier succès en Coupe du monde, pour son 144e départ, en s'adjugeant dimanche la deuxième descente disputée dans la station valaisanne. A l'aise sur une piste du Mont-Lachaux où elle avait obtenu ses deux meilleurs résultats en carrière avant ce week-end de rêve (6e en super-G et 7e en descente l'an passé), Priska Nufer a devancé de 0''11 la gagnante de la veille Ester Ledecka (2e) et de 0''23 Sofia Goggia (3e). Celle-ci prend du même coup le large au classement de la discipline. Priska Nufer a ainsi, comme elle l'espérait, pu profiter d'un meilleur dossard que celui porté la veille (le no 30) pour signer l'exploit le plus inattendu de la saison chez les dames. Elle a offert au ski féminin suisse sa quatrième victoire dans cette Coupe du monde 2021/22, la troisième en descente après celles fêtées par Lara Gut-Behrami à Zauchensee et par Corinne Suter à Garmisch. Suter à 75 points de Goggia Dixième samedi, Corinne Suter s'est bien reprise pour obtenir le 4e rang, à 0''27 de Priska Nufer. Mais la championne olympique de descente a sans doute laissé filer le Globe de la discipline: la Schwytzoise accuse désormais 75 points de retard sur Sofia Goggia. Or, il ne reste plus que la descente des finales de Courchevel/Méribel à disputer. Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 10. Michelle Gisin, qui s'était classée 7e la veille, a terminé au 8e rang, concédant 0''43 à l'héroïne de la journée. Sixième samedi, Joana Hählen doit pour sa part se contenter d'une 9e place (à 0''46). Affaiblie par une grippe, Lara Gut-Behrami a quant à elle échoué hors du top 15, 24 heures après avoir connu l'élimination.

Garmisch: Loïc Meillard meilleur temps de la 1re manche du slalom Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Loïc Meillard a signé le meilleur temps de la première manche du slalom Coupe du monde de Garmisch. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a creusé des écarts intéressants. Meillard, 2e samedi sur la même piste, semble bien placé pour signer le premier succès de sa carrière dans la discipline. Grâce notamment à un excellent premier secteur, le plus pentu du tracé, il a laissé ses plus proches poursuivants à 0''51. Ceux-ci sont le Valaisan Ramon Zenhäusern et l'Autrichien Johannes Strolz. Quatre Suisses éliminés Vainqueur la veille, le Norvégien Henrik Kristoffersen est 7e à 0''88. Il devance le Valaisan Daniel Yule et le Genevois Tanguy Nef, 10es ex-aequo à 1''14. Les autres Suisses ont été moins heureux: Luca Aerni, Marc Rochat, Sandro Simonet et Reto Schmidiger ont tous été éliminés. Cette manche initiale a aussi été marquée par l'élimination de Clément Noël. Le champion olympique français semble avoir mal digéré son sacre de Pékin puisqu'il était aussi déjà sorti samedi. Ses chances de décrocher le Globe de la spécialité s'amenuisent ainsi de plus en plus.

Un 24e but pour Timo Meier Image: KEYSTONE/AP/Josie Lepe Les trois meilleurs scoreurs suisses de la NHL ont connu l'infortune de la défaite. Mais deux d'entre eux ont tenu à soigner leurs statistiques. Timo Meier a, ainsi, inscrit son 24e but de la saison lors de la défaite 3-1 à domicile de San Jose devant Boston. L'Appenzellois a signé le 1-1 à la 33e sur une séquence de jeu de puissance. Si les Sharks se sont inclinés à huit reprises lors de leurs... neuf derniers matches, Timo Meier n'a pas complètement perdu sa soirée. Avec ce but, il comptabilise désormais 53 points, soit le même total que Roman Josi, "muet" lors de la défaite 3-2 à domicile de Nashville face à Tampa Bay. Kevin Fiala a, pour sa part, comptabilisé un 44e point grâce à sa passe décisive pour l'ouverture du score de Minnesota à Calgary. Mais la suite ne fut pas rose pour le Wild qui s'est incliné 7-3 pour concéder une troisième défaite de rang.

Rafael Nadal inarrêtable Image: KEYSTONE/AP/Eduardo Verdugo Personne ne peut battre Rafael Nadal en 2022 ! Après ses deux titres à Melbourne, le Majorquin a enlevé à Acapulco son troisième tournoi de l'année. Au Mexique, Rafael Nadal s'est imposé 6-4 6-4 devant Cameron Norrie (ATP 12) dans une finale de gauchers pour cueillir sa quinzième victoire de l'année. Il a enlevé un 91e titre, son quatrième à Acapulco dans ce tournoi si prisé par les joueurs en raison de son cadre unique. Face au dernier vainqueur d'Indian Wells, Rafael Nadal a signé un premier break au cinquième jeu. Dans le second set, il a servi une première fois pour le gain du match à 5-2 avant d'accuser un petit moment d'égarement. Mais à 5-4, l'homme aux 21 titres du Grand Chelem livrait la marchandise pour boucler tranquillement cette finale après 1h55' de jeu. Comme il y a deux ans dans ce même tournoi, Rafael Nadal n'aura pas égaré un seul set dans sa route vers le titre qui l'a vu éliminer notamment vendredi en demi-finale le futur no 1 mondial Daniil Medvedev. Et dire que la saison sur terre battue n'a même pas commencé...

41 points et 11 assist pour Trae Young Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Deux jours après sa défaite 112-108 à Chicago, Atlanta a su rebondir. Clint Capela et les Hawks se sont imposés 127-100 sur leur parquet devant Toronto. Auteur de 41 points et de 11 assists, Trae Young fut le grand homme du match. Le meneur de 23 ans est en passe de se faire une place au soleil. Seuls dans l'histoire de la NBA cinq joueurs âgés de moins de 24 ans ont, en effet, aligné plus de matches à 40 points ou plus que Trae Young. Le coéquipier de Clint Capela en est aujourd'hui à 22. Dans cette rencontre qui a vu Atlanta forcer la décision dans un troisième quarter remporté 38-16, Clint Capela a inscrit 8 points et a capté 9 rebonds pour un différentiel de +20. Le Genevois n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 18 minutes, ce qui a permis à sa doublure Onyeka Okongwu de briller avec ses 17 points.

Xherdan Shaqiri: un "bon" 0-0 pour commencer Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell A Fort Lauderdale, l'aventure américaine en MLS de Xherdan Shaqiri avec Chicago a débuté par un "bon" 0-0 contre l'Inter Miami, le club de David Beckham. Ce point ramené de Floride doit beaucoup au talent d'un gardien de 17 ans. Gabriel Slonina a, en effet, réussi quatre arrêts déterminants pour préserver la cage du Fire. Pour sa part, Xerdan Shaqiri a armé deux frappes, dont une à la 35e minute aurait pu être victorieuse sans une parade du portier sénégalais Clément Diop. Avec 59 % de possession, Chicago a exercé un certain ascendant dans cette rencontre suivie par 15'973 spectateurs. Le Fire disputera son deuxième match ce samedi à domicile face à Orlando.

Le Servette FC n'y a arrive pas Image: KEYSTONE/TI-PRESS Le Servette FC n'y arrive pas vraiment cette année. Battus 2-0 à Lugano, les Genevois ont concédé une troisième défaite pour leur cinquième rencontre en 2022. Ils se sont inclinés sur un penalty transformé par le Slovène Zan Cear à la 44e minute et sur une réussite en rupture du joker argentin Ignacio Aliceda à la 94e. Ce penalty qui a tout changé avait été accordé par une faute - inutile - de Jérémy Frick devant Kevin Rüegg. Malgré un ascendant très net, les Genevois n'ont pas été en mesure de renverser la situation pour éviter un troisième revers de la saison devant les Tessinois. Titularisé pour la première fois, Chris Bédia a livré un début de match prometteur avant de lâcher bien trop rapidement sur le plan physique. La nouvelle recrue servettienne accuse un déficit de préparation qui interpelle. Il a été remplacé à l'heure de jeu par Dimitri Oberlin qui est encore très loin de retrouver le punch qui lui avait permis d'étonner l'Europe entière un soir de grâce contre Benfica. Alain Geiger et ses joueurs n'ont pas, une fois encore, été favorisés par l'arbitrage. L'intervention de Maren Haile-Selassie sur Moussa Diallo avait sans doute le poids d'un penalty. Mais Madame Staubli n'a pas bronché et la VAR n'a pas daigné intervenir. Ils ont été également boudés par la réussite avec cette tête de Boris Cespedes sur le poteau à la 90e minute...

Genève-Servette dans la sueur, Ajoie retrouve le goût du succès Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Au terme d'une belle débauche d'énergie, Genève-Servette a pris le meilleur sur Berne (2-1) en National League. Mais la victoire de Davos contre Lugano (3-1) complique la tâche des Genevois pour la 6e place. Après deux tiers-temps difficiles et des "olympiens" passablement éteints, les Genevois sont tout de même parvenus à renverser le score contre les Bernois mis en orbite par un but de Kahun. C'est d'abord Tanner Richard qui a bénéficié d'une déviation de Mike Henauer pour égaliser (45e) avant que le futur Bernois, Joël Vermin ne trompe Philipp Wütrich de près (57e). Au lendemain d'une défaite à Fribourg, le team de Vernets a su réagir et reste concerné par la lutte pour la sixième place. Etrange paradoxe dans cette soirée entre la défaite du leader Fribourg-Gottéron à Langnau (4-2) et la victoire de la lanterne rouge, Ajoie, 3-1 contre les Zurich Lions après une série de 19 revers. Les Fribourgeois restaient sur une série de six succès consécutifs. Ils sont tombés contre des Tigers qui cherchaient à interrompre une série de quatorze défaites de rang. Les Emmentalois ont toujours mené au score. Les hommes de Dubé étaient revenus à 3-2 à la 40e minute grâce à une réussite de Killian Mottet. Mais le Finlandais Saarela a confirmé le succès bernois dans le but vide à quelques secondes du terme du match. Les sourires étaient plutôt de mise du côté de Porrentruy. Ajoie a battu pour la deuxième fois de la saison les Zurich Lions. Pour son deuxième match à la bande, Julien Vauclair peut respirer. Il ne devra pas subir une telle série négative que son prédécesseur. Des buts en supériorité numérique de Gauthier-Leduc et Wannström ont mis les Jurassiens sur la voie du succès. Lausanne douché Après deux victoires contre Ambri-Piotta, Lausanne a été douché sur sa glace par l'irrévérencieux Rapperswil-Jona et son chef d'orchestre Roman Cervenka. Les Vaudois ont été rapidement menés 2-0 suite à un but du Tchèque et à un autre de l'Américain Rowe. Sekac avait redonné espoir au public vaudois avant qu'un mauvais rebond accordé par Tobias Stephan favorise le 3-1 de Dünner. Ce fut bien là l'une des rares erreurs du portier lausannois, sans doute le meilleur homme sur la glace. A la 51e, Cervenka a lui aussi profiter d'un "blanc" de Gernat encore dans les limbes olympiques pour crucifier le LHC. Zoug a battu pour la cinquième fois Ambri-Piotta en six matches cette saison. Un doublé de Yannick Zehnder a conduit l'équipe alémanique à la victoire (7-2). Les champions en titre se rapprochent de Fribourg-Gottéron qu'ils suivent désormais à 2 centièmes de point.

Schär et Embolo à l'honneur, Zakaria blessé Image: KEYSTONE/AP POOL/SCOTT HEPPELL Fabian Schär et Newcastle ont gâché le grand retour de Christian Eriksen, 259 jours après son arrêt cardiaque. Le Saint-Gallois a été l'un des artisans du succès 2-0 de Newcastle à Brentford. Christian Eriksen est entré en jeu à la 52e minute sous une longue ovation du public alors que le score était acquis. Désormais invaincus depuis six rencontres, les Magpies ont su pleinement exploiter l'expulsion de Josh Dasilva à la 11e minute pour marquer par Joelinton et par Joe Willock qui a bénéficié d'une passe en or de Fabian Schär. L'international suisse traverse vraiment l'une de ses plus belles périodes sous le maillot de Newcastle qui a fait un pas de plus vers le maintien. Breel Embolo a été le deuxième Suisse à l'honneur samedi. Introduit à la 77e, le Bâlois a inscrit le 2-2 à la 82e pour Mönchengladach face à Wolfsburg. Il a marqué de la tête pour sauver les siens qui étaient partis pour concéder une huitième défaite en.... douze matches et pour basculer vraiment dans la crise. La journée fut plus sombre pour Denis Zakaria. Titulaire à Empoli où la Juventus s'est imposée 3-2, le Genevois est sorti sur blessure à la 37e minute. Il souffre d'une gêne musculaire.