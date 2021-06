Un cortège de motards pour rendre hommage à Jason Dupasquier

Van der Poel récidive et prend le maillot jaune Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mathieu van der Poel (Alpecin) a fait coup double mardi sur les routes du Tour de Suisse. Le Néerlandais a fêté son deuxième succès consécutif en s'adjugeant la 3e étape entre Lachen et Pfaffnau, dépossédant du même coup Stefan Küng du maillot jaune de leader du général. Le polyvalent Mathieu van der Poel, qui sera l'un des grands rivaux du Grison Nino Schurter lors de l'épreuve de VTT des JO de Tokyo, a survolé les débats dans un sprint en légère montée. Le champion des Pays-Bas a devancé de plus d'une longueur son dauphin, le Français Christophe Laporte. Cette arrivée semblait faite pour le champion du monde Julian Alaphilippe. Mais le Français n'a rien pu faire pour contrer l'impressionnant Mathieu van der Poel et doit se contenter de la 3e place de l'étape. Deuxième du général à 1'' du Thurgovien Stefan Küng avant cette étape, il conserve ce rang, toujours à 1'' du nouveau leader. Stefan Küng est quant à lui 3e, à 4''.

Hoarau prolonge d'un an à Sion Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Guillaume Hoarau portera toujours le maillot du FC Sion lors de la saison 2021/2022 de Super League. L'ex-international français a prolongé son contrat d'une année, a annoncé le club valaisan. Arrivé l'été dernier à Tourbillon, l'attaquant de 37 ans fut l'un des artisans du maintien des Sédunois en Super League. Il a disputé 25 matches avec Sion, inscrivant neuf buts dont huit depuis l'arrivée de Marco Walker sur le banc. "Guillaume a été excellent sur les dernières journées en affichant une mentalité exemplaire. On a pu voir un joueur extrêmement concerné et impliqué", explique le directeur sportif Barthélémy Constantin, cité dans le communiqué.

Le Suédois Kulusevski positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/EPA/ANDERS WIKLUND L'ailier suédois Dejan Kulusevski a été testé positif au Covid-19 à moins d'une semaine du début de l'Euro. Il manquera donc le premier match de sa sélection contre l'Espagne L'attaquant de la Juventus "ne sera pas disponible pour le match contre l'Espagne", a déclaré en conférence de presse le sélectionneur Janne Andersson. Celui-ci espère que Kulusevski pourra réintégrer le groupe ensuite. Pour son premier match de l'Euro, la Suède doit rencontrer lundi à Séville l'Espagne. La Roja a connu pareille mésaventure avec la mise à l'isolement dimanche de son capitaine Sergio Busquets, lui aussi positif au coronavirus.

L'hommage d'un impressionnant cortège de motards Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les obsèques de Jason Dupasquier, décédé le 30 mai au lendemain de son terrible accident subi sur le circuit du Mugello, se sont déroulées mardi après-midi à Bulle. Plusieurs centaines de personnes sont venues rendre hommage au pilote moto, qui était âgé de 19 ans. L'émouvante cérémonie a duré environ une heure. Une centaine de personnes ont pu prendre place à l'intérieur de l'église Saint-Pierre-aux-Liens, alors que le préfet avait autorisé la présence de 300 personnes à l'extérieur. La sortie du défunt a été saluée par des applaudissements. Jason Dupasquier a ensuite été accompagné jusqu'à sa dernière demeure, au cimetière de Sorens, par un impressionnant cortège. Plusieurs centaines de motards s'étaient en effet donné rendez-vous à Bulle pour rendre hommage au Gruérien.

Golubic OK, Küng KO Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Viktorija Golubic (WTA 72) s'est qualifiée mardi pour les 8es de finale du tournoi WTA de Nottingham en profitant de l'abandon de Kristie Ahn (WTA 123). Exemptée de 1er tour en tant que tête de série no 10, Viktorija Golubic venait de remporter la première manche (6-1) lorsque Kristie Ahn a décidé de jeter l'éponge. La Zurichoise affrontera en 8e de finale la Russe Marina Melnikova (WTA 186) ou la Belge Alison van Uytvanck (WTA 67). Leonie Küng (WTA 158) s'est en revanche inclinée 7-5 6-1 devant Donna Vekic (WTA 36) au 2e tour sur le gazon anglais. La Schaffhousoise de 20 ans n'a pas su saisir sa chance face à la Croate, tête de série no 3 du tableau: elle s'est en effet procuré trois balles de première manche à 5-3, sur son propre engagement.

Les organisateurs envisagent de vacciner les 70'000 volontaires Image: KEYSTONE/EPA/BEHROUZ MEHRI Les organisateurs des JO de Tokyo envisagent de vacciner les 70'000 volontaires qui vont y prendre part, a déclaré mardi le directeur général de Tokyo-2020 Toshiro Muto. Le but est de réduire les risques d'infection à environ six semaines du début des épreuves. Alors que les responsables des JO tentent de rassurer un public nippon sceptique quant à la sécurité de ce mega-événement, près de 10'000 volontaires, dont le rôle est essentiel à leur bon déroulement, ont démissionné en raison notamment d'inquiétudes liées au coronavirus. En cours de discussion Toshiro Muto a indiqué qu'un plan visant à offrir des vaccins aux volontaires qui aident sur les sites et au village olympique était "certainement en cours de discussion", et qu'il pourrait être élargi aux médias nationaux et aux autres participants basés au Japon. "En ce qui concerne les bénévoles, en particulier ceux qui sont amenés à côtoyer les athlètes, nous devons les traiter comme s'ils étaient des athlètes", a-t-il ajouté. Le Japon a connu une épidémie de Covid-19 moins importante que dans de nombreux pays, mais jusqu'à récemment, le déploiement du vaccin a été relativement lent. Environ 3,5% de la population est entièrement vaccinée. Les athlètes olympiques japonais ont commencé à recevoir leurs vaccins dans le cadre d'un programme distinct, qui fait partie d'un accord conclu entre le CIO et Pfizer. L'heure tourne M. Muto a affirmé qu'il était "fort probable" que les organisateurs des Jeux puissent négocier l'extension de ce programme au-delà des 20'000 athlètes et membres du personnel actuels, s'ils décidaient de vacciner tous les volontaires. Mais l'heure tourne et il a prévenu que ce ne serait pas simple. "Si nous devons administrer des vaccins, nous devons déterminer (...) si nous avons le système pour le faire", a-t-il souligné. "De même, jusqu'où allons-nous élargir le champ d'application? Il y a un certain nombre de choses que nous devons considérer", a expliqué le directeur général de Tokyo-2020.

Zurich Lions: Yannick Weber signe pour trois ans Image: KEYSTONE/FR170793 AP Le défenseur Yannick Weber (32 ans) revient en Suisse après 15 ans passés en Amérique du Nord. Le Bernois s'est engagé pour trois saisons avec les Zurich Lions. Weber a disputé 541 matches de NHL avec Montréal Canadiens, Vancouver Canucks, Nashville Predators et Pittsburgh Penguins. Il a atteint un total de 100 points. En 2017, il avait joué la finale de la Coupe Stanley avec son compatriote et ami Roman Josi avec Nashville. Weber n'avait pas obtenu de nouveau contrat avec la franchise du Tennessee l'été dernier et avait signé avec Pittsburgh. Mais il n'a fait que deux apparitions avec les Penguins lors de la saison en cours.

Roland-Garros: Tamara Zidansk qualifiée pour les demi-finales Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT La Slovène Tamara Zidansek (23 ans) s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros. La joueuse, 85e du classement WTA, a battu l'Espagnole Paula Badosa Gilbert (WTA 35) 7-5 4-6 8-6. Zidansek affrontera la Kazakhe Elena Rybakina (22e) ou la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e) jeudi pour une place en finale. La Slovène est la première joueuse de son pays à atteindre une demi-finale majeure. Jusqu'à cette édition des Internationaux de France, Tamara Zidansek n'avait gagné au total que trois matches dans les tournois du Grand Chelem, ne dépassant jamais le 2e tour. Elle a trouvé la clé sur la terre battue parisienne en battant dès le 1er tour la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 7), ce qui lui a donné beaucoup de confiance.

Les Pays-Bas sans van de Beek pour l'Euro 2021 Pas d'Euro pour Donny van de Beek Image: KEYSTONE/AP Pool Getty Images Les Pays-Bas seront privés du milieu de terrain Donny van de Beek (24 ans) pour l'Euro 2021. Le joueur de Manchester United souffre d'une blessure musculaire. Il ne sera pas remplacé dans le groupe, qui ne comprendra ainsi que 25 joueurs. Formé à l'Ajax, van de Beek compte 19 sélections en équipe nationale. Il est le troisième cadre de la sélection "Oranje" à devoir renoncer à l'Euro, après le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk (genou) et le gardien titulaire Jasper Cillessen (Valence), positif au Covid-19. Les Pays-Bas ont été versés dans le groupe C à l'Euro avec l'Autriche, l'Ukraine et la Macédoine du Nord. Ils débuteront leur tournoi dimanche contre l'Ukraine à Amsterdam.

Les journalistes étrangers seront surveillés par GPS Image: KEYSTONE/EPA/BEHROUZ MEHRI Les journalistes venant de l'étranger pour couvrir les JO de Tokyo cet été seront constamment géolocalisés par GPS. Ils risqueront de perdre leur accréditation s'ils enfreignent les règles. Cette mesure restrictive a été annoncée par la présidente du comité d'organisation Seiko Hashimoto. En raison de la persistance de la pandémie, les quelque 6000 représentants des médias attendus de l'étranger pour les JO doivent fournir une liste détaillée des endroits où ils prévoient de se rendre lors de leurs deux premières semaines au Japon, comme les sites olympiques et leurs hôtels. "Pour s'assurer que les gens n'iront pas à d'autres endroits que ceux auxquels ils sont autorisés à se rendre, nous utiliserons (le système) GPS pour gérer strictement leur comportement", a déclaré Mme Hashimoto avant une réunion du comité exécutif de Tokyo 2020. Les journalistes de l'étranger seront priés de rester dans des hôtels pré-sélectionnés par les organisateurs au lieu d'opter pour des hébergements privés. Et le nombre d'hôtels attitrés va être réduit à environ 150 contre 350 initialement, afin de mieux permettre aux organisateurs de vérifier le respect des règles, a ajouté Mme Hashimoto. Les restrictions d'accès au Japon et les conditions drastiques imposées par les organisateurs ont contraint de nombreux médias étrangers à réduire leurs équipes spécialement envoyées pour couvrir les Jeux. Les sportifs olympiques eux-mêmes seront très limités dans leurs déplacements, et devront passer des tests quotidiens pour vérifier qu'ils ne sont pas infectés par le Covid-19. Les spectateurs de l'étranger ont quant à eux déjà été interdits en mars par les organisateurs des JO. La question d'autoriser ou non des spectateurs locaux, et si oui dans quelle proportion, doit encore être tranchée ultérieurement ce mois-ci, alors que les Jeux sont prévus du 23 juillet au 8 août. Le gouvernement et les organisateurs japonais tentent depuis des mois de donner des gages de sécurité à l'opinion publique nippone redoutant que les JO n'aggravent la crise sanitaire dans le pays, d'autant que seulement 3,5% de la population locale est complètement vaccinée pour l'heure.

Le Brésil n'exige plus la vaccination de tous les joueurs Image: KEYSTONE/EPA/Lucas Figueiredo Les joueurs des dix équipes qui disputeront la Copa America ne seront pas obligés de se faire vacciner. L'affirmation émane du ministre brésilien de la Santé, Marcelo Queiroga. "La question du vaccin n'est pas une obligation. S'ils sont vaccinés, tant mieux. Mais on ne va pas s'efforcer de vacciner maintenant. Parce que le vaccin peut provoquer une réaction, et cela pourrait compromettre la compétitivité des joueurs" , a-t-il déclaré. Initialement, le gouvernement avait dit vouloir que l'ensemble des joueurs soit vacciné. "Si la vaccination était obligatoire en ce moment, ils n'auraient pas d'immunité d'ici le début de la compétition", a ajouté le ministre, qui a rappelé que d'autres compétitions se déroulent au Brésil sans cette exigence, comme les éliminatoires de la Coupe du monde ou la Copa Libertadores. Le coordinateur de la Copa América, André Pedrinelli, a toutefois précisé que six des dix délégations qui disputeront le tournoi (composées de 65 personnes chacune) sont déjà complètement vaccinées et que deux autres finiront de l'être avant le début de la compétition qui démarre dimanche et s'achève le 10 juillet. Le gouvernement du président Jair Bolsonaro a accepté d'organiser le tournoi en remplacement de l'Argentine, qui a vu son organisation annulée en raison de l'aggravation de la pandémie. Cette décision a été très contestée par des experts face à la gravité de la situation sanitaire au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19 avec plus de 474'400 morts. Entre autres mesures de protection sanitaire, tous les membres des délégations passeront un test PCR toutes les 48 heures, resteront dans des chambres individuelles et des étages isolés dans leurs hôtels. Ils voyageront entre les quatre villes hôtes en avions affrétés, en plus d'avoir une mobilité réduite pendant leur séjour pour éviter les foules. "Tous les matches se joueront sans public dans les tribunes. C'est donc un environnement contrôlé", a assuré le ministre.

Brooklyn irrésistible Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES Même privé de James Harden, Brooklyn est irrésistible. Les Nets ont frappé un grand coup lors de l'acte II de leur demi-finale de Conférence. Brooklyn s'est imposé 125-86 devant Milwaukee pour mener 2-0 dans la série. Les Nets ont forcé la décision en début de rencontre avec un premier quarter remporté 36-19. Kevin Durant (32 points) et Kyrie Irving (22 points) ont su prendre leurs responsabilités en l'absence de James Harden. Le transfuge de Houston souffre de l'ischio-jambier droit et aucune date quant à son retour au jeu n'a été arrêtée. Giannis Antetokounmpo (18 points) et les siens vont devoir sacrément muscler leur jeu et aussi montrer autre chose offensivement (44% aux tirs, 30% derrière la ligne des 3 points) pour renverser cette série. Mais le scénario de ce deuxième match n'incite guère à l'optimisme. A l'Ouest, Phoenix a enlevé le premier match de sa demi-finale contre Denver. "Bourreaux" des Lakers au tour précédent, les Suns se sont imposés 122-105 sur leur parquet grâce notamment aux 21 points et aux 11 assists de Chris Paul.

Une septième victoire de rang pour le Canadien Image: KEYSTONE/AP/Paul Chiasson Et de sept pour le Canadien ! A la faveur de son septième succès de rang, Montréal s'est qualifié pour les demi-finales des play-off. Dernière équipe qualifiée pour ces séries finales et mené 3-1 par Toronto au tour précédent, le Canadien a remporté 4-0 sa série face à Winnipeg. Son prochain adversaire sera le vainqueur de l'affrontement entre Colorado et Vegas. On en est à 2-2 dans cette série. Devant 2500 spectateurs dans son antre du Centre Bell, Montréal a remporté 3-2 l'acte IV face aux Jets. Tyler Toffoli a inscrit le but de la victoire après 1'39'' de jeu dans la prolongation. Winnipeg a sans doute perdu cette série lors du premier match déjà avec la terrible charge de Mark Scheifele sur Jake Evans. Le centre no 1 du Jets avait écopé d'une suspension de quatre rencontres. Dans l'autre match de la soirée, les Islanders se sont imposés 5-4 à Boston. New York mène désormais 3-2 dans cette série avant l'acte VI mercredi à Brooklyn.

La délégation suisse bien arrivée à Bakou Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY L'Euro de l'équipe de Suisse a commencé lundi. La sélection de Vladimir Petkovic a quitté Zurich pour se rendre à Bakou, où lea rencontre face au Pays de Galles est prévue samedi. Lundi après-midi, l'équipe s'est envolée pour la capitale de l'Azerbaïdjan où un soleil radieux et 25 degrés attendaient tout ce petit monde. L'équipe a emménagé dans ses quartiers à l'hôtel cinq étoiles Bilgah Beach, et aura sa première séance d'entraînement mardi soir (17h). "Tout s'est bien passé", a déclaré le directeur de l'équipe nationale, Pierluigi Tami. Les tests rapides et PCR effectués après la convocation de dimanche se sont tous révélés négatifs. Selon le médecin de l'équipe, Martin Malek, plus de 90 % de la délégation a eu le covid ou a été vacciné au moins une fois. "Cela nous donne une sécurité extrême et rend le cas d'un test positif très improbable." Tami n'a pas voulu accorder trop d'importance au fait que certains joueurs n'ont pas passé le week-end de congé exclusivement en famille. Le capitaine Granit Xhaka a fait une visite chez le coiffeur et s'est fait tatouer, comme il l'a révélé sur les réseaux sociaux. "C'était une erreur, mais la question a été réglée", a déclaré Tami. Il a ajouté qu'il souhaitait désormais se concentrer sur le sport.