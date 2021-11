Un ex-footballeur italien en prison +++ Seferovic très critiqué

Les Suissesses près de la sortie Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Aux Championnats d'Europe à Lillehammer, les Suissesses de la skip Silvana Tirinzoni se sont inclinées 7-2 contre l'Ecosse et se trouvent désormais proches de l'élimination. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ne sont plus maîtresses de leur destin pour atteindre les demi-finales. Elles doivent compter sur une hypothétique victoire de la République tchèque - deux succès seulement jusque-là - contre les Allemandes à l'occasion de leur dernier match du tour préliminaire ce jeudi matin. De leur côté, les Suissesses se doivent de l'emporter contre l'Italie. Elles ne peuvent se permettre de se retrouver à égalité avec l'Allemagne, faute d'avoir perdu la rencontre directe. En théorie, le quatuor helvétique pourrait rattraper la Russie. Mais les Russes disputeront un dernier match contre les Estoniennes,, l'équipe nettement la plus faible, qui n'a pas marqué le moindre point jusque-là. Une défaite de leur part paraît totalement illusoire.

Fabrizio Miccoli condamné à trois ans et demi de prison Fabrizio Miccoli, alors sous les couleurs de Palerme. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO L'ex-international italien Fabrizio Miccoli, ancien attaquant de Palerme ayant aussi joué à la Juventus, a été condamné définitivement à trois ans et demi d'emprisonnement pour extorsion. La Cour de cassation a entériné mardi soir cette condamnation prononcée en 2017 et déjà confirmée une première fois en appel en janvier 2020 contre l'ex-joueur, âgé aujourd'hui de 42 ans, international à dix reprises en 2003 et 2004, selon plusieurs médias. Les faits remontent au début des années 2010, quand Miccoli évoluait à Palerme. Il était accusé d'avoir engagé quelqu'un pour aller récupérer une importante somme d'argent auprès du propriétaire d'une discothèque, pour le compte d'un membre du club. Aucune peine alternative n'ayant été prononcée, le joueur s'est de lui-même présenté mercredi à un établissement pénitentiaire à Rovigo (Vénétie) pour commencer à purger sa peine, ont rapporté notamment la Gazzetta dello Sport et la Repubblica. "Je suis un footballeur, je ne suis pas un mafioso, je suis contre les idées de la mafia", avait assuré Miccoli, en larmes, lors d'une conférence de presse en 2013 dont la Gazzetta dello Sport a rediffusé les images mercredi. Le cas de Fabrizio Miccoli avait notamment servi à illustrer les travaux de la commission parlementaire antimafia, en décembre 2017, dénonçant une "osmose" toujours plus profonde entre la criminalité, commune comme mafieuse, et le monde du football. Les parlementaires s'étaient notamment penchés sur les amitiés particulières entre joueurs et mafieux, en citant l'exemple de Miccoli. Outre Palerme, où il était devenu une idole des tifosi, Miccoli a joué une saison à la Juventus Turin (2003-2004). Il a aussi porté les couleurs de Pérouse et de la Fiorentina, cumulant plus de 250 matches de Serie A (103 buts marqués). Il a pris sa retraite sportive fin 2015.

Plus de droit à l'erreur pour les Suisses Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Suisses se retrouvent à nouveau au pied du mur à Lillehammer. Peter De Cruz et ses coéquipiers ont été surclassés (7-1) par l'Ecosse au 7e tour des Championnats d'Europe. Les Genevois ont jeté l'éponge dès que le règlement le leur permettait, à la fin du 6e end, avec six pierres de retard. Leur bilan affiche désormais quatre défaites pour trois succès. L'accès aux demi-finales se corse mais la Suisse garde de bonnes chances d'y arriver, en cas de succès lors de ses deux dernières rencontres du Round Robin, contre le Danemark (ce mercredi soir) et l'Allemagne.

Un an de prison avec sursis pour Karim Benzema Image: KEYSTONE/AP/Fermin Rodriguez Après plus de six ans, "l'affaire de la sextape" a enfin été jugée: Karim Benzema a été condamné mercredi à un an de prison avec sursis et 75'000 euros d'amende. L'attaquant du Real Madrid et international français a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. "Benzema s'est personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage", a estimé le tribunal correctionnel de Versailles dans son jugement. La star du Real Madrid n'a fait preuve "d'aucune bienveillance à l'égard de Valbuena, bien au contraire" et il a agi "avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation", ont ajouté les juges. Les conseils de Karim Benzema ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel, précisant que leur client, absent des débats le mois dernier et du délibéré mercredi, serait présent à un second procès. "La réaction est une réaction finalement de colère", a fustigé son avocat, Me Sylvain Cormier, "sidéré" par une "peine très sévère, injuste et sans preuve". Colère Pour son implication dans ce chantage à la vidéo intime à l'encontre de Valbuena en 2015, le parquet avait requis à son encontre 10 mois de prison avec sursis et 75'000 euros (près de 80'000 frs) d'amende. Lors du réquisitoire, les procureurs avaient rappelé le devoir d'exemplarité de la star de l'équipe de France, "porteur d'une image, d'espoir, de notoriété et de valeurs morales". Outre Karim Benzema, quatre autres hommes ont été condamnés à Versailles pour cette affaire. Axel Angot, à qui Mathieu Valbuena avait confié son téléphone, a été condamné à deux ans de prison. Il avait trouvé la vidéo et l'avait conservée en vue d'une utilisation ultérieure. "En danger" Lors de l'audience, Mathieu Valbuena, 37 ans, actuel milieu de terrain de l'Olympiakos en Grèce, avait expliqué avoir "eu peur" pour sa carrière. "Je savais que si la vidéo sortait, ça allait être compliqué pour moi", avait-il expliqué à la barre, avant de préciser: "Je me suis senti en danger, mon premier réflexe a été de porter plainte." L'ancien joueur de Marseille et de Lyon avait également rappelé que cette affaire lui avait coûté sa place en équipe de France.

Les Sounders ett Stefan Frei malheureux Image: KEYSTONE/AP/Ted S. Warren Les Seattle Sounders ont été sortis en 8es de finale des play-off de la Major League Soccer (MLS). L'équipe du gardien saint-gallois Stefan Frei a été sortie aux tirs au but (6-5) par Real Salt Lake. Avec 16 tirs au but contre 0 à leurs adversaires, les Sounders - finalistes l'an dernier - ont dominé en vain durant 120', lors desquels aucune équipe n'a trouvé la faille (0-0). Aux tirs au but, Seattle et Frei n'ont pas eu de chance. Le portier suisse a d'abord retenu un essai de Pablo Ruiz, avant que l'arbitre demande de le retirer car Frei avait quitté sa ligne de but trop tôt. A sa deuxième tentative, Ruiz a fait mouche. En fin de séance, le gardien du Real, David Ochoa, a d'abord repoussé le sixième tir de Kelyn Rowe, avant que son coéquipier Justen Glad qualifie son équipe, son tir passant la ligne avec l'aide du poteau, alors que Stefan Frei avait freiné le ballon. Seattle et Frei avaient remporté le titre en MLS en 2016 et 2019.

McDavid et Edmonton stoppés au Texas Image: KEYSTONE/AP/STF Après 17 matches avec au moins un point au compteur, le capitaine d'Edmonton Connor McDavid est resté muet mardi en NHL, pour la première fois de la saison. Son équipe a perdu 4-1 à Dallas. C'est une fantastique série qui a pris fin. McDavid avait auparavant totalisé 32 points (12 buts, 20 assists) en 17 matches. Mais il n'a pas étoffé sa moisson dans le Texas face à des Stars qui ne brillent pourtant pas depuis le début de saison. Edmonton en revanche occupe la 2e place de la Conférence Ouest, derrière Calgary, qui a battu 5-2 les Chicago Blackhawks de Kurashev, surnuméraire mardi.

Les Knicks s'offrent les Lakers, en l'absence de James Evan Fournier excellent mardi avec les Knicks Image: KEYSTONE/AP/Jacob Kupferman Les Knicks, d'abord guidés par Evan Fournier, puis libérés par Immanuel Quickley dans le money-time, se sont offert un succès d'estime contre les Los Angeles Lakers, mardi en NBA. Adroit à longue distance (6/9) et auteur de 26 points, Fournier a montré un autre visage que celui des deux dernières semaines, durant lesquelles l'arrière français était apparu bien en dedans après des débuts réussis dans la "Grosse Pomme". A ses côtés, Julius Randle a été très actif (20 pts, 16 rbds, 5 passes) pour permettre à New York (10-8) de remonter à la 6e place à l'Est, quatre rangs derrière Miami, qui a su effacer neuf points de retards à l'entame du 4e quart-temps pour l'emporter à Détroit (100-92). Les Lakers ont pâti de l'absence de LeBron James, qui purgeait le match de suspension qui lui a été infligé par la NBA après son coup donné dimanche au visage du joueur de Detroit Isaiah Stewart. Ce dernier, ensanglanté au-dessus de l'oeil, avait ensuite voulu se venger à plusieurs reprises sur le parquet et a écopé pour cela de deux matches. Sans leur "King", les Lakers ont fait preuve de combativité mais il leur a manqué un second souffle.

Haris Seferovic dans la tourmente Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA Haris Seferovic restera à jamais comme le héros malheureux du Nou Camp. Le Lucernois a galvaudé dans le temps additionnel face à Barcelone une occasion en or qui pourrait coûter très cher à Benfica. Parti seul sur une rupture, Haris Seferovic est parvenu à effacer Marc-André ter Stegen, mais il devait rater le cadre sur son enchaînement. S'il avait marqué, Benfica aurait assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Les Portugais doivent désormais s'imposer contre le Dynamo Kiev lors de la dernière journée et espérer dans le même temps que le FC Barcelone ne gagne pas à Munich contre le Bayern. "C'est le pire shoot que j'ai vu depuis trente ans", fulmine l'entraîneur de Benfica Jorge Jesus. Les images de ce raté et les commentaires acerbes de Jorge Jesus ont été massivement relayés dans la nuit par les réseaux sociaux. La question désormais est de savoir si l'attaquant de l'équipe de Suisse, qui revient de blessure après une pause forcée de près de deux mois, saura faire face à ce déluge de critiques. Vice-roi des buteurs du Championnat du Portugal la saison dernière avec 22 réussites, l'homme du doublé contre la France à l'Euro est désormais en concurrence avec l'Ukrainien Roman Yaremchuk, transféré cet été de la Gantoise.

Salzbourg laisse passer sa chance Image: KEYSTONE/AP/Michel Spingler Sans Noah Okafor blessé à la cuisse, Salzbourg s'est incliné 1-0 à Lille. Alors qu'elle semblait assurée, la première qualification des Autrichiens pour les huitièmes de finale est compromise. Ils devront impérativement battre Séville lors de la dernière journée dans une rencontre qu'ils disputeront - Covid-19 oblige - à huis clos. A Lille, Salzbourg a été battu sur une réussite du Canadien Jonathan David amenée par le Turc Burak Yilmez. La responsabilité du gardien Philipp Köhn, le no 3 de l'équipe de Suisse lors du dernier rassemblement, n'est pas engagée. Dans le même groupe, Wolfsburg s'est incliné 2-0 à Séville. Kevin Mbabu a été introduit à la 75e dans les rangs allemands alors que le score était de 1-0. Les Andalous devaient signer le 2-0 dans les arrêts de jeu par Rafa Mir. Dans ce groupe G, les quatre équipes peuvent encore nourrir l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. A Barcelone, Haris Seferouic est entré à la 81e lors du nul 0- 0 de Benfica. Ce résultat permet au Lucernois et à ses coéquipiers d'y croire encore. Ils joueront les huitièmes de finale s'ils s'imposent lors de la venue du Dynamo Kiev et si dans le même temps le FC Barcelone s'incline à Munch face au Bayern.

Un match complètement fou Young Boys y a longtemps cru Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER Les Young Boys ne disputeront pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré sa bravoure, le quadruple Champion de Suisse n'a pas gagné le match qui lui aurait permis d'espérer. Les Bernois ont partagé l'enjeu avec l'Atalanta (3-3) au terme d'un match complètement fou. Menés deux fois au score, ils ont caressé le doux rêve d'une improbable victoire après les réussites de Vincent Sierro à la 80e et de Silvan Hefti à la 84e. Mais un coup franc de Luis Muriel à la 88e permettait aux Italiens d'arracher l'égalisation. Brillant malgré les trois buts encaissés, Guillaume Faivre a eu l'infortune d'être trahi par son mur sur cette frappe qui a filé vers son premier poteau. Ce match nul laisse aux Bernois un infime espoir de se qualifier pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Ils devront à la fois s'imposer dans quinze jours à Old Trafford face à Manchester United, déjà assuré de la première place de ce groupe F, et espérer que l'Atalanta s'incline le même soir sur sa pelouse devant Villarreal. Même si tout est toujours possible en football, la situation dans laquelle se retrouvent les Young Boys avant l'ultime journée semble un brin désespérée. Comme face à Manchester United et face à Villarreal, l'entame des Young Boys fut, une fois de plus bien laborieuse. Les Italiens avaient, ainsi, le bonheur d'ouvrir le score à la 10e minute par Zapata. Le Colombien a bénéficié d'un service de Remo Freuler pour ajuster Guillaume Faivre. On pouvait alors craindre le pire pour des Bernois qui n'y étaient pas vraiment. Mais au fil des minutes, ils devaient gagner du terrain pour sortir vraiment la tête de l'eau. L'égalisation tombait ainsi à la 39e. Sur un corner botté de la gauche par le capitaine Michel Aebischer, Jordan Siebatcheu pouvait surgir et dévier victorieusement le cuir de la tête pour inscrire son cinquième but dans cette campagne européenne. Malheureusement, les Young Boys abordaient la seconde période comme ils avaient entamé la première: en mode mineur. Après une belle parade de Guillaume Faivre sur un tir de Toloi (58e), ils cédaient une fois de plus à la 51e. L'Argentin Jose Palomino nettoyait la lucarne du portier neuchâtelois au terme d'une action qui devait souligner l'extrême passivité des défenseurs bernois. Des défenseurs bernois qui peuvent remercier Guillaume Faivre, grâce auquel les Young Boys ont pu rester dans le match. Le remplaçant de Von Ballmoos a réussi des miracles pour éviter le 3-1 et pour offrir au public du Stade de Suisse une fin de match complètement folle.

Bienne se rit d'Ajoie Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Bienne n'a pas manqué l'occasion d'inscrire trois points lors d'une petite soirée de National League. Les Seelandais ont écrasé Ajoie 8-1 à domicile. Battus 8-2 par Langnau le week-end dernier, les Jurassiens ont cette fois subi le courroux de Biennois sans doute vexés d'avoir perdu quatre de leurs cinq derniers matches. Künzle a ouvert les feux à la 2e, puis Grossmann (13e) et Haas (15e) ont bien fait sentir aux Ajoulots que l'égalisation d'Asselin à la 12e n'était qu'une péripétie. Les joueurs de Gary Sheehan ont ensuite vu les Seelandais dérouler leur jeu sans pouvoir freiner un EHCB façon rouleau-compresseur. Les quatre lignes biennoises ont participé à une fête de tir où sept Bernois ont pu trouver la faille. Gary Sheehan a préféré préserver son gardien titulaire Tim Wolf en le remplaçant après 40 minutes. C'est alors Nicola Aeberhard, prêté par La Chaux-de-Fonds, qui a pris place dans les buts jurassiens. Avec ce succès, Bienne revient à trois longueurs de Fribourg.

Coupe d'Europe: c'est fini pour Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Fribourg est le dernier espoir suisse en Champions League. Face aux Suédois de Rögle, Zurich s'est fait battre 3-1 lors du match retour des huitièmes de finale. Battus 4-3 au Hallenstadion, les joueurs de Rikard Grönborg ont été coulés par les pénalités. Les Suédois ont en effet inscrit leurs deux réussites avec un homme de plus sur la glace. C'est pourtant Yannick Weber qui avait ouvert la marque à la 34e. Mais sur un avantage numérique, les Suédois ont égalisé (37e). Ils ont encore frappé à la 53e sur une stupide pénalité de Phil Baltisberger qui a touché un adversaire au visage avec la pointe de sa crosse. Les Lions peuvent désormais se concentrer sur le championnat. Mercredi, Fribourg-Gottéron tentera de faire mieux à Munich, mais les Dragons partent avec un handicap de deux buts après leur défaite 4-2 à l'aller dans leur antre.

Le choc psychologique a joué Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Le choc psychologique a joué pour Manchester United. Deux jours après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, Manu a obtenu sa qualification pour les 1/8 de finale de la Ligue des Champions. Le choc psychologique a pleinement joué pour Manchester United. Deux jours après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, les Mancuniens ont obtenu leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Manchester United s'est imposé 2-0 à Villarreal grâce à une réussite de l'éternel Cristiano Ronaldo et au premier but de la saison de Jadon Sancho. A la 78e, CR7 a pleinement exploité une erreur à la relance du gardien Geronimo Rulli et d'Etienne Capoue pour ouvrir la marque. Sancho devait sceller l'issue de la rencontre à la 90e sur un service de Manuel Fernandes, dont l'introduction à la 66e fut extrêmement bénéfique. Dirigés pour la première fois par Michael Carrick, les Mancuniens furent loin de toucher au génie. Ils doivent leur succès au réalisme de Cristiano Ronaldo et au brio de David De Gea. Une fois de plus, le portier espagnol a sorti le grand jeu. Il a réussi trois parades décisives, dont une étourdissante sur une frappe de Manuel Trigueros alors que le score était encore nul et vierge. Michael Carrick tentera de mener ses joueurs dimanche vers un nouveau succès dans un match tout aussi crucial. Les Mancuniens défieront Chelsea, le leader de la Premier League, dans son antre de Stamford Bridge.

Six mois avec sursis pour l'auteur du jet de bouteille sur Payet Celui qui a tir Image: KEYSTONE/AP/Laurent Cipriani L'auteur du jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet, qui a provoqué l'arrêt définitif du match du Championnat de France OL-OM, dimanche soir à Lyon, a été condamné: 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal a assorti la peine d'une période de probation de trois ans et d'une interdiction d'accès au stade de l'Olympique lyonnais pendant cinq ans. La procureure Béatrice Moure avait requis six mois d'emprisonnement ferme. Poursuivi pour "violence volontaire avec arme par destination", il devra indemniser les parties civiles à hauteur d'un euro symbolique, réclamé par Dimitri Payet, l'Olympique de Marseille et la Ligue de football professionnel (LFP). "Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, l'euphorie, je ne sais pas", a déclaré le prévenu, Wilfried Serriere, 32 ans, vêtu d'un maillot blanc du Bayern Munich sous un anorak bleu, sans parvenir à expliquer son geste. Fan de l'OL depuis une quinzaine d'années, sans appartenir à un club de supporters, il a présenté des excuses au joueur marseillais, affirmant qu'il ne l'avait pas visé à la tête. Il dit avoir ramassé la bouteille au sol, avant d'avoir eu l'idée soudaine de la jeter, au moment où le capitaine de l'OM s'apprêtait à tirer un corner. Sur les images diffusées à l'audience, on le voit rabaisser sa capuche avant de lancer la bouteille pleine de 50 centilitres. "Le risque zéro n'existe pas mais la tolérance zéro existe", a plaidé Béatrice Moure. "La violence est consubstantielle de ce sport", a rétorqué en défense David Metaxas, pour qui le prévenu, livreur pour snack au revenu de 1000 euros mensuel, a agi par "un acte réflexe absolument stupide". "C'est pas de la bêtise, c'est de la folie, c'est grave", a plaidé Axel Daurat pour l'OM et Dimitri Payet. L'avocat marseillais a rappelé que le joueur avait été visé à plusieurs reprises ces derniers mois, avec des répercussions psychologiques "importantes". "La crainte sera là à chaque fois qu'il posera un ballon pour un corner", a soutenu Me Daurat.