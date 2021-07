Un joueur d'Everton soupçonné d'abus sexuels sur mineur +++ Xamax-Aarau reporté

Il n'y a plus de Suisses à Gstaad, Stricker et Riedi battus Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Au deuxième jour du Swiss Open à Gstaad, il n'y a déjà plus de Suisses dans le tournoi. Tant Dominic Stricker que Leandro Riedi ont connu l'élimination pour leur entrée dans le tournoi principal. Stricker s'est incliné 4-6 4-6 contre le Français Arthur Rinderknech tandis que Riedi a subi la loi de l'expérimenté Argentin Federico Delbonis 6-3 6-3. Stricker (18 ans) et Riedi (19) figurent parmi les plus grands talents du tennis suisse. Stricker, vainqueur du tournoi junior de Roland-Garros avec son succès en finale contre Riedi, semble un pas devant son collègue. Stricker a déjà gagné un tournoi Challenger à Lugano et atteint les quarts de finale dans des tournois estampillés ATP à Stuttgart et Genève. Grâce à ces résultats, le gaucher bernois fait déjà partie des 300 meilleurs mondiaux. Il occupe actuellement la 281e position. Avec ces succès, les attentes à son égard ont grandi. Ainsi, Stricker pensait pouvoir prétendre passer le 1er tour à Gstaad. Le Bernois s'est retrouvé face à un adversaire, qui n'est pas encore très connu, mais qui aligne les bons résultats et qui depuis lundi figure au 100e rang mondial. Stricker n'a jamais trouvé la recette face à Rinderknech, très efficace au service. Le Bernois a obtenu qu'au premier set deux possibilités de prendre le service de son adversaire. Pour le Français, qui aura 26 ans vendredi, il ne lui a suffi que d'un break dans chaque manche pour enlever l'affaire. Bonne réplique de Riedi Leandro Riedi s'est incliné 3-6 3-6 contre l'expérimenté Argentin Federico Delbonis. Riedi, qui avait bénéficié d'une invitation pour sa première dans un tableau principal d'un tournoi ATP, s'est bien défendu après deux départs ratés dans chaque manche et a pu donner une réplique décente à Delbonis. L'Argentin (ATP 46) précédait de 702 places au classement mondial son jeune adversaire du jour. Le Sud-Américain sort également d'une très bonne période sur la terre battue. Il avait atteint les demi-finales à Hambourg, les huitièmes de finale à Roland-Garros. Au cours de la première manche, Riedi s'est procuré à deux reprises la possibilité de contre-breaker alors que le score était de 2-4. Riedi jouait pour la deuxième fois dans le cadre d'un événement ATP. En septembre dernier, il avait échoué en qualification à Kitzbühel alors qu'avec sa victoire sur le Slovaque Andrej Martin, il avait battu un joueur du top 100 mondial. Lundi, Marc-Andrea Hüsler, Sandro Ehrat et Johan Nikles avaient également connu l'élimination au premier tour à Gstaad.

Xamax - Aarau et Schaffhouse - Kriens reportés Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA La première journée du Championnat de Challenge League sera amputée de deux matches vendredi. Après Schaffhouse - Kriens, Neuchâtel Xamax - Aarau est également reporté. Si des cas de Covid-19 dans le camp de Kriens sont à l'origine du report du premier match, ce sont les impressionnantes inondations du lac de Neuchâtel qui sont la cause du renvoi de Neuchâtel Xamax- Aarau. Au terme d’une séance de coordination, les différentes parties prenantes sont arrivées à la conclusion que toutes les exigences sécuritaires et sanitaires ne pouvaient pas être assurées, notamment suite à la montée des eaux du lac de Neuchâtel survenue ces derniers jours. En outre, la rencontre opposant le FC Thoune au néo-promu Yverdon Sport FC, également au programme de ce vendredi soir, est déplacée de 18h00 à 20h30 et sera retransmise en direct sur blue Zoom en Free TV.

Riedi s'incline pour sa première sur le circuit ATP Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Au Swiss Open à Gstaad, Leandro Riedi est le quatrième Suisse éliminé au 1er tour. Le Zurichois de 19 ans s'est incliné 3-6 3-6 contre l'expérimenté Argentin Federico Delbonis. Riedi, qui avait bénéficié d'une invitation pour sa première dans un tableau principal d'un tournoi ATP, s'est bien défendu après deux départs ratés dans chaque manche et a pu donner une réplique décente à Delbonis. L'Argentin (ATP 46) précédait de 702 places au classement mondial son jeune adversaire du jour. Le Sud-Américain sort également d'une très bonne période sur la terre battue. Il avait atteint les demi-finales à Hambourg, les huitièmes de finale à Roland-Garros. Au cours de la première manche, Riedi s'est procuré à deux reprises la possibilité de contre-breaker alors que le score était de 2-4. Riedi jouait pour la deuxième fois dans le cadre d'un événement ATP. En septembre dernier, il avait échoué en qualification à Kitzbühel alors qu'avec sa victoire sur le Slovaque Andrej Martin, il avait battu un joueur du top 100 mondial. Lundi, Marc-Andrea Hüsler, Sandro Ehrat et Johan Nikles avaient également connu l'élimination au premier tour à Gstaad.

Alex Wilson: "Mon arme secrète, mes chaussures" Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Alex Wilson a affirmé mardi à son arrivée à Zurich que tout s'était passé selon lui de façon réglementaire à Marietta (Etats-Unis) dimanche, lors de son "incroyable" record d'Europe du 100 m. Pour ses 9''84, pas encore homologués, il disposait d'une nouvelle arme: ses nouvelles chaussures. "J'ai une arme secrète cette saison, mes nouvelles chaussures à pointes carbonées", que son équipementier a pu mettre au point juste pour les JO de Tokyo, a dit le sprinter bâlois à la télévision suisse alémanique SF DRS à son arrivée mardi à l'aéroport de Zurich. "Quand j'ai essayé ces chaussures à l'entraînement pour la première fois, j'ai fait des sprints sur 30 m. Normalement, je cours en 2''80. Là, j'ai été chronométré en 2''60", s'est-il émerveillé, dans des propos rapportés sur le site de SF DRS. Du temps pour y croire Dans une courte interview vidéo accompagnant le texte, le double recordman de Suisse dit avoir eu "un énorme choc" en prenant connaissance de ses performances (9''84 sur 100 m et 19''89 sur 200 m). "Il m'a fallu un moment pour digérer et pour que je puisse y croire tout à fait. Mais c'est ainsi." Wilson a dit ne pas avoir de raison de douter de la validité de ses records. "Le chronomètre a parlé, pourquoi devrais-je remettre ça en doute?" Les conditions étaient idéales, rappelle-t-il, avec un vent favorable tout près de la limite autorisée de 2 m/s. Et il s'est senti particulièrement à l'aise avec ses nouvelles bombes aux pieds dans la deuxième partie de course, où il estime avoir pu gagner ainsi deux dixièmes. La piste de Marietta, en outre, est "ultrarapide". Incertain pour le 100 m à Tokyo Malgré tout, Alex Wilson n'est pas sûr de vouloir courir le 100 m olympique à Tokyo. Pourtant, s'il vaut bien 9''84, il ferait logiquement partie des candidats au podium. "Je ne sais pas encore si je prendrai le départ" (sur la ligne droite), a indiqué le médaillé de bronze européen du 200 m, discipline où il est aussi inscrit au Japon. "Pour le moment, je ne suis pas un coureur en 9''80, et avec 10''00 (son record officialisé à ce jour est de 10''08), je n'ai aucune perspective" (de médaille), a-t-il ajouté. Wilson va porter en premier lieu son attention sur le demi-tour de piste, "sa distance favorite", où son record national (19''98) est de premier plan. Selon la Fédération européenne (European Athletics), le protocole d'analyse des résultats de Wilson à Marietta - film d'arrivée, chronométrage, contrôle antidopage, agrément de la piste, des juges, installation de départ...) pourrait prendre plusieurs semaines. En attendant, le record d'Europe du 100 m reste co-propriété du Français Jimmy Vicaut et du Portugais Francis Obikwelu (9''86). Pour Wilson, Tokyo fera office de révélateur. La dernière génération des chaussures en athlétisme, après avoir permis un bond des performances sur la route, s'est ensuite "invitée" sur la piste, avec des modèles de pointes qui auraient aussi grandement contribué à quelques chronos extraordinaires dernièrement dans le sprint féminin, notamment.

Le CIO entrouvre la porte à l'activisme des sportifs Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Entrouvrir la porte à l'activisme politique des sportifs: le CIO s'est efforcé mardi d'adapter les Jeux à leur époque, à trois jours de l'ouverture de ceux de Tokyo (23 juillet-8 août). Réunis à huis clos dans un palace de Tokyo pour la 138e session, sous la présidence de Thomas Bach, les membres du CIO ont validé l'extension de la liberté d'expression des sportifs prévue début juillet par la commission exécutive. C'est un sujet crucial compte tenu du mouvement "Black Lives Matter" et des débats qui ont agité le récent Euro de football. Les participants aux Jeux pourront désormais s'exprimer sur des sujets politiques ou sociétaux lorsqu'ils s'adressent aux médias, lors des réunions d'équipe, sur les réseaux sociaux et même juste avant les départs de leurs épreuves. L'article 50 de la Charte olympique bannissait jusque-là toute "démonstration ou propagande politique", et avait notamment servi à sanctionner les sprinters américains Tommie Smith et John Carlos pour avoir brandi leur poing ganté de noir sur le podium du 200 mètres des JO1968 de Mexico. Le CIO interdit néanmoins toujours de manifester pendant les épreuves, sur les podiums, pendant les hymnes ou dans le Village olympique, ou de "viser des gens en particulier, des pays, des organisations et toucher les gens dans leur dignité", sous peine de sanction. Reste à voir si les participants aux Jeux respecteront ces limites, alors que la sprinteuse américaine Gwen Berry a récemment tourné le dos au drapeau américain pendant l'hymne US lors des "trials" d'Eugene, où elle a décroché sa qualification pour Tokyo.

Avec la pandémie, des JO très différents des précédents Image: KEYSTONE/EPA/YONHAP Quasiment pas de spectateurs, pas de festivités, ni d'acclamations et d'accolades: les JO de Tokyo s'annoncent très particuliers à cause de la pandémie de Covid-19 toujours menaçante. Voici les principales différences par rapport aux précédents Jeux olympiques. Des cérémonies sobres Les cérémonies d'ouverture de Rio 2016, Londres 2012 et Pékin 2008 avaient ébloui le monde entier par leur faste, leurs effets spéciaux impressionnants et des chorégraphies impliquant des milliers de participants. La cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo, reportés d'un an en 2020, sera "plus simple et plus sobre". Surtout, elles se dérouleront devant très peu de spectateurs: moins de 1000 personnes, triées sur le volet (responsables olympiques, officiels japonais, dignitaires étrangers...), devraient y assister vendredi. Par ailleurs, le nombre de sportifs prévus au défilé d'ouverture devrait être divisé par deux, soit 6000 environ. Pas d'accolades ni d'embrassades Les champions olympiques ne pourront pas embrasser leurs médailles, car le port du masque sera requis sur le podium, comme partout ailleurs, sauf durant les épreuves et entraînements. Autre crève-coeur, les sportifs devront en théorie se tenir à une distance de deux mètres les uns des autres en dehors de leurs compétitions. Les accolades et embrassades seront donc bannies. Un public dégarni les organisateurs ont renoncé dès mars de cette année à accueillir des spectateurs de l'étranger. Puis, début juillet, face à l'émergence d'une nouvelle vague infectieuse au Japon, un huis clos quasi-total a été décidé pour l'événement. Les sportifs seront privés de virées touristiques au Japon et devront rester au Village olympique en dehors de leurs lieux d'entraînement et de compétition. Ni chants, ni acclamations Le public, qui sera autorisé sur quelques rares sites hors de Tokyo, sera prié d'éviter de chanter et d'acclamer les sportifs, pour éviter de répandre des postillons. Au nom de la sécurité face au virus, "l'ambiance festive devra être supprimée" durant les Jeux. Des ambiances sonores adaptées à chaque discipline seront notamment diffusées en utilisant des sons puisés lors de précédents JO. Sanctions pour les contrevenants Les sportifs passeront des tests quotidiens de dépistage du Covid-19. Les rassemblements et fêtes dans le Village sont théoriquement interdits, y compris la consommation d'alcool en groupe. Tout participant - sportif ou autre - contrevenant aux restrictions s'exposera à d'éventuelles sanctions, qui pourront aller jusqu'à une disqualification et à une expulsion du Japon.

Le ski-alpinisme ajouté au programme des JO 2026 de Milan Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le ski-alpinisme fera ses premiers pas olympiques aux JO d'hiver de Milan en 2026 comme "sport supplémentaire" demandé par les organisateurs italiens, ont décidé à l'unanimité les membres du CIO. Ce sport n'a cependant pas la garantie d'être reconduit pour les éditions futures.. Cette discipline de montagne, consistant à gravir et dévaler des itinéraires hors-piste sur des skis légers équipés de peaux de phoque, ou avec les skis dans le sac si la pente est trop raide, s'ajoutera aux quinze sports olympiques d'hiver - une liste intangible depuis l'introduction du snowboard aux JO 1998 de Nagano. L'ajout du ski-alpinisme est de nature à réjouir les amateurs et pratiquants de cette discipline en Suisse. Le pays regorge d'excellents spécialistes. Depuis le début des années 2000, les Suisses et Suissesses ont raflé des dizaines de médailles dans les différentes épreuves de ski-alpinisme aux Championnats du monde.

Teichmann peine puis déroule, Küng prend la porte Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 55) a passé le premier tour du tournoi de Palerme. Sur la terre battue sicilienne, la Biennoise a battu l'Espagnole Marina Bassols (WTA 291) 3-6 6-4 6-1. Face à une adversaire issue des qualifications, Jil Teichmann a dû faire preuve de patience. Elle est même passée près de la sortie lorsqu'elle a cédé une nouvelle fois son service dans le deuxième set pour être menée 4-3. Mais c'est peut-être ça qui a servi de déclic à la Seelandaise qui a par la suite remporté neuf des dix jeux suivants. Elle n'a d'ailleurs plus perdu son service, même si l'Espagnole s'est procuré quelques balles de break. Elle affrontera au prochain tour la gagnante de la rencontre entre la Luxembourgeoise Mandy Minella (WTA 227) et la Roumaine Gabriela Ruse (WTA 137). Cela s'est moins en revanche moins bien passé pour Leonie Küng (WTA 163). Opposée à la Russe Natalia Vikhlyantseva (WTA 180), la Schaffhousoise de 20 ans s'est inclinée 6-3 6-2. La saison sur terre battue s'apparente pour l'heure à un sacré chemin de croix avec un seul succès pour neuf revers.

Les trois Suisses en lice battus Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'Open de Gstaad n'a pas débuté de la meilleure façon pour les Suisses. Marc-Andrea Hüsler, Sandro Ehrat et Johan Nikles ont été éliminés d'entrée. Journée noire pour les Suisses dans l'Oberland bernois. Programmé en soirée sur le Central, Marc-Andrea Hüsler (ATP 162), blessé, a subi la loi de Feliciano Lopez (ATP 89), tête de série numéro 8, 6-4 4-6 6-5 w.o. Alors qu'il se dirigeait vers un tie-break décisif dans le troisième set, le Zurichois a été trahi par son corps. Sur son service à 6-5 en faveur de l'Espagnol, "MAH" a semblé se blesser en reculant après le retour de Lopez. Il a ensuite bien tenté de rester dans la partie, mais la douleur l'a fait revenir à la raison. Dommage pour le Zurichois qui avait offert une belle résistance au contemporain de Federer dans ce duel de gauchers. Après avoir bêtement perdu le premier set alors qu'il menait 4-3, service à suivre, Hüsler a su se reprendre dans le deuxième set. Solide sur son engagement, il semblait à même de jouer un jeu décisif. Mais ça c'était avant que son corps le lâche. Ehrat et Niklès peu convaincants Sorti des qualifications, Sandro Ehrat s'est incliné (7-5 6-3) contre l'Australien Marc Polmans (ATP 247). Le Schaffhousois (ATP 408) a galvaudé quatre balles de set sur son service alors qu'il menait 5-4 dans la 1re manche. Dans le 2e set, il a cédé son service au 8e jeu et s'est avoué vaincu à la 5e balle de match contre lui. Johan Nikles (ATP 409) a de son côté essuyé une défaite sans appel (6-2 6-1) face au Tchèque Vit Kopriva. Entre autres problèmes, le Genevois a péché sur sa mise en jeu avec cinq double fautes. Lui non plus ne partait pas favori face à un joueur classé 249e mondial. Ehrat et Nikles faisaient partie des cinq Suisses en lice dans le tableau principal. Le Canadien Denis Shapovalov et l'Espagnol Roberto Bautista Agut sont les têtes de série no 1 et 2 du tournoi.

Gros morceau en vue pour Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI En cas de victoire contre les Novégiens de Molde, Servette jouera contre Trabzonspor au 3e tour qualificatif de la Ligue Europa Conférence, dernière née des compétitions européennes de clubs. Le tirage au sort effectué lundi à Nyon a ainsi "offert" un gros morceau au "Grenat" avec cette équipe turque, 4e de son dernier Championnat. Bâle de son côté, en cas de qualification contre Partizani Tirana, rencontrerait au 3e tour qualificatif les Hongrois de l'Ujpest Budapest ou le FC Vaduz. Vainqueur de la Coupe, Lucerne entrera en lice "directement" au 3e tour qualificatif seulement. Les joueurs de Suisse centrale se mesureront aux Kosovars du KF Drita ou, plus vraisemblablement, à Feyenoord Rotterdam. Ces matches auront lieu début août.

Michael Lang quitte l'Allemagne Michael Lang de retour au bercail. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Le défenseur international suisse Michael Lang retourne à Bâle, avec effet immédiat. Il quitte Mönchengladbach après avoir signé jusqu'à l'été 2023 avec les Rhénans, plus une option d'un an. Lang (30 ans), un défenseur droit au tempérament offensif, était arrivé à Bâle pour la saison 2015-16, en provenance de GC. Trois ans et deux titres plus tard, il s'est parti pour Mönchengladbach, où il n'a plus fait partie des cadres de l'équipe ces deux dernières saisons. Il n'était souvent même pas convoqué pour les matches et a un temps été prêté à Brême A Bâle, il peut pallier le départ de Silvan Widmer, transféré à Mayence.

Lucerne contre Feyenoord ou une équipe kosovare Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne se mesurera à Feyenoord Rotterdam ou au club kosovar de KF Drita au 3e tour qualificatif de la Ligue Europa Conférence, dernière née des compétitions européennes de clubs. Le tirage au sort effectué lundi à Nyon présente ainsi une alternative aux termes très différents pour le vainqueur de la Coupe de Suisse, entre une équipe néerlandaise réputée et une formation kosovare qui a tout à prouver. L'aller aura lieu le 5 août, le retour le 12 août.

Le Schaffhousois et le Genevois perdent en deux sets Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'Open de Gstaad n'a pas débuté de la meilleure façon pour les Suisses. Sandro Ehrat et Johan Nikles ont été éliminés d'entrée. L'Open de Gstaad n'a pas débuté de la meilleure façon pour les Suisses. Sandro Ehrat et Johan Nikles ont été éliminés d'entrée. Sandro Ehrat, sorti des qualifications, s'est incliné (7-5 6-3) contre l'Australien Marc Polmans (ATP 247). Le Schaffhousois (ATP 408) a galvaudé quatre balles de set sur son service alors qu'il menait 5-4 dans la 1re manche. Dans le 2e set, il a cédé son service au 8e jeu et s'est avoué vaincu à la 5e balle de match contre lui. Johan Nikles (ATP 409) a subi une défaite sans appel (6-2 6-1) face au Tchèque Vit Kopriva. Entre autres problèmes, le Genevois a péché dans la mise en jeu, avec cinq double fautes. Lui non plus ne partait pas favori face à un joueur classé 249e mondial. Ehrat et Nikles étaient faisaient partie des cinq Suisses en lice dans le tableau principal. Le Canadien Denis Shapovalov et l'Espagnol Roberto Bautista Agut sont les têtes de série no 1 et 2 du tournoi.

Sandro Ehrat galvaude 4 balles de set Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Sandro Ehrat, sorti des qualifications, s'est incliné (7-5 6-3) contre l'Australien Marc Polmans (ATP 247) au 1er tour de l'Open de Gstaad. Le Schaffhousois (ATP 408) a galvaudé quatre balles de set sur son service. Ehrat (30 ans) menait 5-4 lors de la manche initiale mais a laissé passer quatre chances de conclure le set. Dans la deuxième manche, il a cédé son service au 8e jeu et s'est avoué vaincu à la 5e balle de match contre lui. Ehrat était un des cinq Suisses en lice dans le tableau principal. Le Canadien Denis Shapovalov et l'Espagnol Roberto Bautista Agut sont les têtes de série no 1 et 2 du tournoi.