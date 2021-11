Cadieux nouveau coach de Genève-Servette +++ La Nati veut y croire

Marquez "ne participera pas à la dernière manche de la saison le week-end prochain, ni aux essais de Jerez programmés les 18 et 19 novembre", a déclaré l'équipe Repsol-Honda. Le pilote espagnol a chuté lors d'une séance d'entraînement tout-terrain le 30 octobre dernier, survenue alors qu'il préparait le Grand Prix d'Algarve, et souffre depuis d'une "légère commotion cérébrale".

Les premiers contacts avec les sponsors et les villes-étape, avec aussi le feu vert de la RTS pour la production des images en direct de la course, attestent d'un bel engouement. "C'est le signe d'une réelle attente", s'est félicité l'organisateur du TdR Richard Chassot.

Cette course a d'emblée été inscrite par l'UCI au calendrier WorldTour. Elle se déroulera en trois étapes: une en boucle à Lausanne, une de montagne entre Sion et Thyon 2000 et la dernière, en ligne, avec une arrivée à Genève, là où s'était achevé le tout premier Tour de Romandie en 1947. La ville départ de la dernière étape doit encore être confirmée.

Gavranovic, qui évolue à Kayserispor, a reçu un coup sur le pied droit le week-end dernier en championnat de Turquie. Des examens ont montré qu'il n'y avait pas de fracture et que les ligaments n'étaient pas touchés. Cependant, le joueur souffre toujours et il n'a pas été en mesure de s'entraîner.

"Ils ont juste besoin de quelqu'un qui leur montre la bonne direction et c'est ce que je fais", a ajouté Marcus Rashford, qui a indiqué qu'il remettrait sa médaille à sa mère, Melanie, qui l'a élevé avec ses quatre frères et soeurs.

Formiga (ex-PSG) est la seule joueuse à avoir pris part aux sept tournois olympiques de l'histoire, depuis Atlanta 1996. Elle a remporté deux médailles d'argent, à Sydney 2004 et Pékin 2008, et était encore titulaire le 30 juillet à Tokyo lors de l'élimination des Brésiliennes en quarts de finale contre le Canada.

La formation entraînée par la coach Emma Hayes a rejoint les vestiaires avec un avantage de six buts. Les Londoniennes - qui accueilleront les Genevoises le 18 novembre au stade Kingsmeadow - ont nettement relâché leur pression après la pause. Mais Servette n'est pas parvenu à inscrire son premier but dans cette compétition.

Emma Raducanu s'est inclinée 6-1 6-7 (0/7) 7-5 devant la Chinoise Xinyu Wang (WTA 106), qui avait battu la Schaffhousoise Leonie Küng (ATP 167) au 2e et dernier tour des qualifications. Elle a effacé deux balles de match à la relance dans le dixième jeu du troisième set, mais a cédé sur la troisième quelques minutes plus tard.

Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont brillé mardi lors d'un match remporté 7-3 par New Jersey face à Florida en NHL.

Non, le moyen le plus direct pour s'ouvrir les portes de la Coupe du monde au Qatar est bien de gagner vendredi soir. C'est le message que ne cesse de marteler Murat Yakin à ses joueurs.

Rien ne sera acquis vendredi soir quel que soit le résultat. Même battue, la Suisse conserverait l'espoir de remporter ce groupe C. Il serait infime et passerait à la fois par une défaite de l'Italie lundi à Belfast contre l'Irlande du Nord et par un large succès de la Suisse le même soir à Lucerne devant la Bulgarie. Un nul ne serait peut-être pas une mauvaise affaire pour Murat Yakin et ses joueurs.

Et devant Denis Zakaria, il y aura Xherdan Shaqiri. Promu capitaine en l'absence de Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri n'a pas vraiment le choix. Il se doit de livrer une performance XXL. Sans un grand Shaqiri, la Suisse n'aura aucune chance de gagner à Rome. A lui donc de se démultiplier, d'être à la fois le créateur, le passeur et le buteur qu'il peut être dans les grands soirs.

Malgré le poids des absences, Murat Yakin n'en démord pas. Le sélectionneur croit son équipe capable de l'emporter à Rome face aux Champions d'Europe en titre. Il est convaincu que les Italiens pourraient être rattrapés par le souvenir de leur non-qualification pour la Coupe du monde 2018. Pour cela, il conviendra de "tenir" le 0-0 le plus longtemps possible.

Il y a quatre ans, la Suisse avait affronté le Portugal à Lisbonne dans une rencontre qui comportait le même enjeu. Elle s'était inclinée sans gloire 2-0 sur un malheureux autogoal de Johan Djourou et sur une réussite d'Andre Silva pour se retrouver contrainte de jouer - et de gagner - sa qualification pour la Coupe du monde en Russie dans un barrage bien indécis face à l'Irlande du Nord.

Auparavant, il avait été l’entraîneur-chef des Ticino Rockets entre 2017 et 2019 en Swiss League et entraîneur-assistant de l’équipe de Suisse en 2017-2018.

Le directeur sportif Marc Gautschi relève que "c'est une décision très difficile à prendre mais nécessaire (...). La situation n’est plus acceptable. Nous avons laissé du temps, nous avons apporté des solutions avec les engagements de Jooris et de Vatanen. Malheureusement les résultats ne suivent pas."

“Les objectifs que nous nous étions fixés n’ont pas été remplis et nous avons besoin d’un changement pendant la pause internationale", observe le président Philippe Baechler. "Nous sommes très reconnaissants de tout le travail accompli par Pat Emond au sein du Genève-Servette, que ce soit avec les jeunes et avec les professionnels."

Les grands entraîneurs n'ont plus de prix

La presse anglaise révèle le contrat d'Antonio Conte à Tottenham et confirme que l'Italien devient le deuxième manager le mieux payé du monde avec 16 millions de francs par an. Plus que ses joueurs.

Il paraît qu'Harry Kane a arrêté de bouder et considère à nouveau Tottenham comme un club digne de lui. C'est précisément pour cette raison que Daniel Levy, le président le plus pingre dur en affaire de Premier League, a offert une rémunération record à Antonio Conte; dans le double espoir d'éviter une débâcle sportive et, plus généralement, de renouer avec un certain standing.