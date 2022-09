Un nouveau contrat pour Fischer ++ Le Giro dans les Abruzzes

L'édition 2023 débutera par un contre-la-montre dans les Abruzzes Le Giro 2023 commencera par un contre-la-montre Image: KEYSTONE/EPA ANSA Le Tour d'Italie 2023 débutera par un contre-la-montre dans la région des Abruzzes, en Italie. Les organisateurs du Giro l'ont annoncé. En mai dernier, le départ du Giro, avait été donné à Budapest en Hongrie, pour une boucle de trois étapes dans le pays magyar. L'édition 2023 démarrera le 6 mai par un contre-la-montre individuel entre Fossacesia et Ortona de 18,4 kilomètres, avant une étape de plaine prévue le lendemain entre Teramo et San Salvo (204 km). Les coureurs quitteront les Abruzzes le 8 mai, avant de revenir le 12 mai lors de la septième étape, avec une arrivée au sommet de Gran Sasso, situé dans le massif des Apennins. Ce sera seulement la deuxième fois dans l'histoire du Tour d'Italie que les coureurs s'élanceront dans les Abruzzes, après une première en 2001. Le parcours complet du Tour d'Italie 2023 sera dévoilé à Milan en octobre. En mai dernier, Jai Hindley (Bora - Hansgrohe) était devenu le premier Australien à remporter le Giro, devant le champion olympique équatorien Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) et l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Union Berlin: Un nouveau contrat pour Urs Fischer Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Urs Fischer voit son travail récompensé par les dirigeants de l'Union Berlin, actuel leader de Bundesliga. Le technicien zurichois a prolongé son contrat, qui arrivait initialement à terme à l'issue de la présente saison. La durée du nouvel accord n'a toutefois pas été précisée. Ancien coach de Zurich, Thoune et Bâle, Urs Fischer (56 ans) est arrivé sur le banc de l'Union Berlin durant l'été 2018. Il a permis au club de la capitale de fêter sa promotion en 1re Bundesliga dès l'été 2019, avant de le mener en Coupe d'Europe à l'issue des deux saisons suivantes. "Ce que nous avons vécu ensemble au cours des dernières années est incroyable et difficile à décrire. Comme je l'ai déjà souvent dit, je me sens parfaitement bien à Union. Le travail quotidien avec l'équipe et tout le staff, les conditions mises en place par le club, les relations humaines - tous ces facteurs sont très importants pour notre succès au cours des quatre dernières années", explique-t-il dans un communiqué.

L'Inter annonce une perte de 140 millions d'euros en 2021/22 L'Inter a perdu 140 millions d'euros en 2021/22 Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter Milan a annoncé mercredi avoir enregistré des pertes s'élevant à 140 millions d'euros lors de la saison 2021/22. Un chiffre en diminution par rapport à l'exercice précédent marqué par les conséquences de la crise du Covid-19. Lors de la saison 2020/21, le club de Serie A, propriété du groupe chinois Suning, avait affiché des pertes record de 245 millions d'euros. Ce nouveau déficit, explique le club, est lié aux répercussions de la crise sanitaire principalement lors de la première moitié de la saison dernière. En 2021/22, l'Inter a par ailleurs enregistré une progression de son chiffres d'affaires à 439,6 millions d'euros, 75 millions de plus que sur la saison 2020-2021. Selon le club milanais, "le propriétaire (chinois de l'Inter) a déjà officiellement exprimé son engagement à soutenir le groupe" en couvrant les pertes. "Les deux principaux objectifs du club restent inébranlables: maintenir la compétitivité de l'équipe au plus haut niveau dans toutes les compétitions et renforcer sa position financière", selon l'Inter, vice-champion d'Italie en 2021/22. Vendredi, un autre ténor de la Serie A, la Juventus Turin, avait annoncé que ses comptes restaient dans le rouge pour la cinquième année consécutive après avoir enregistré une perte record de 254,3 millions d'euros la saison passée.

Hamilton: "pas la fin du monde" si 2022 se termine sans victoire Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, vit de son propre aveu l'une des saisons les plus "dures" de sa carrière. Il a toutefois jugé mercredi que terminer l'année sans victoire ne serait "pas la fin du monde". "Il reste six courses, donc six opportunités de victoire", a déclaré le Britannique, qui a toujours remporté au moins un Grand Prix lors de chaque saison depuis ses débuts en F1 en 2007. "Mais si nous n'y arrivons pas, ce n'est pas la fin du monde. On reviendra au top", a poursuivi le pilote Mercedes à Kuala Lumpur, en Malaisie, à l'occasion de la reconduction du partenariat entre le constructeur allemand et la compagnie pétrolière Petronas. Recordman du nombre de victoires en GP (103), Lewis Hamilton a par ailleurs refusé de qualifier la saison en cours de "période de disette". "Cette année a été enrichissante pour tout le monde", a estimé le pilote de 37 ans. Un objectif principal Quatre fois titré de 2017 à 2020 et deuxième l'an passé derrière le Néerlandais Max Verstappen, Lewis Hamilton n'occupe pourtant que la sixième place au championnat du monde, avec 168 points, derrière son coéquipier et compatriote George Russell (203), quatrième. La première place, occupée par Verstappen (335 points), est d'ores et déjà inaccessible pour le Britannique, qui a reconnu que la saison 2022 était "l'une des plus dures" de sa carrière. A ce jour, le co-recordman du nombre de titres en F1 a souligné que l'objectif principal de son écurie était la deuxième place au classement des constructeurs, derrière Red Bull. Avant le GP de Singapour dimanche, Mercedes occupe le 3e rang, juste derrière Ferrari (371 points contre 406 pour la Scuderia).

Simona Waltert battue en deux sets au 2e tour Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Simona Waltert (WTA 120) n'a pas pu enchaîner un quatrième succès en cinq jours sur la terre battue de Parme. La Grisonne s'est inclinée 6-3 7-6 (7/1) devant l'Egyptienne Mayar Sherif (WTA 74) mercredi au 2e tour du tableau principal. Issue des qualifications dans ce tournoi WTA 250, Simona Waltert n'a pourtant rien lâché dans cette partie. La quart de finaliste du dernier tournoi de Lausanne a ainsi effacé une première balle de match à 6-3 5-3 sur son service, avant de gagner trois jeux consécutifs. Mais elle a perdu 11 des 12 derniers points du match. La Grisonne de 21 ans, qui avait battu la demi-finaliste de Roland-Garros 2021 Tamara Zidansek (WTA 92) mardi au 1er tour, va se rapprocher un peu plus du top 100 de la hiérarchie grâce à ce 8e de finale. Elle devrait obtenir lundi prochain son meilleur classement, qui est jusqu'ici un 118e rang.

Bencic poursuit sa route à Tallinn Image: KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE Belinda Bencic (WTA 14) jouera les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Tallinn vendredi. La St-Galloise a battu la qualifiée Katie Boulter (WTA 145) 6-4 6-7 (2/7) 6-3 mercredi au 2e tour. Tête de série no 2 du tableau en Estonie, Belinda Bencic a dû batailler durant 2h44' pour décrocher son deuxième succès en autant de duels face à la Britannique. Efficace dans le premier set, elle a joué à se faire peur, elle qui semblait avoir le match en mains à 6-4 1-0 40/0 sur son service. La double médaillée olympique de Tokyo 2021, qui a également mené 3-1 dans la deuxième manche, s'est ainsi retrouvée dos au mur à 3-4 dans le set décisif après avoir concédé son service. Mais elle a serré sa garde dans le "money time", remportant les quatre derniers jeux en signant deux breaks au passage. Bellinda Bencic ne connaîtra sa prochaine adversaire que jeudi. Elle affrontera en quart de finale la Croate Donna Vekic (WTA 85) ou la Chinoise Zhang Shuai (WTA 26).

Hüsler défiera Carreño Busta en 8e à Sofia Image: KEYSTONE/AP/Dolores Ochoa Marc-Andrea Hüsler (ATP 95) défiera Pablo Carreño Busta (ATP 14) jeudi en 8e de finale à Sofia. Le Zurichois a dominé le Français Geoffrey Blancaneaux (ATP 139) 6-4 6-4 mercredi au 1er tour. Battu d'entrée à San Diego la semaine dernière, le no 1 helvétique a maîtrisé son sujet face au champion junior Roland-Garros 2016. Il a ainsi pris sa revanche sur la défaite subie face au Français à Zoug à la fin du mois de juillet. Marc-Andrea Hüsler s'est montré particulièrement efficace. Il a converti les deux opportunités dont il a bénéficié à la relance, signant le break à 4-4 dans les deux sets, et a écarté la seule balle de break à laquelle il a dû faire face, dans le dernier jeu. Jeudi, Marc-Andrea Hüsler affrontera pour la première fois le solide Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 14). Il fait évidemment figure d'outsider face au vainqueur du récent Masters 1000 de Montréal, tête de série no 2 du tableau en Bulgarie.

Richarlison a été la cible d'un jet de banane Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena "Non au racisme": Richarlison a fustigé le "bla-bla" des décideurs dans la lutte contre le racisme. L'attaquant brésilien, cible d'un jet de banane mardi soir au Parc des Princes lors du match amical Brésil-Tunisie (5-1), a aussi appelé à davantage punir ce genre de gestes. "Tant qu'ils continuent leur bla-bla et qu'ils ne punissent pas, ça continuera comme ça, ça arrivera tous les jours et partout. Pas le temps frère! Non au racisme", a écrit le joueur de Tottenham sur Twitter dans la nuit de mardi à mercredi. Alors que Richarlison venait d'inscrire le deuxième but du Brésil dans cette rencontre de préparation au Mondial 2022, l'attaquant a été visé par quelques projectiles venus des gradins, dont une banane, qui a atterri sur la pelouse. L'air contrarié, il est retourné se replacer après avoir fêté ce but avec ses équipiers. "Mieux éduquer les jeunes" La fédération brésilienne (CBF) a condamné cet incident "lamentable", et Richarlison a reçu le soutien de ses équipiers, comme le capitaine Thiago Silva, et de plusieurs grands clubs brésiliens. Le sélectionneur Tite a également déploré ce débordement: "Le football ne justifie pas tout", a-t-il lancé en haussant le ton en conférence de presse, avant d'appeler à "mieux éduquer les jeunes" et à des "punitions". La semaine dernière, l'équipe du Brésil avait pris la défense d'un autre de ses attaquants, Vinicius Junior, visé par des chants racistes lors d'un match du Real Madrid sur le terrain de son voisin, l'Atlético. La justice espagnole a ouvert une enquête. D'autres incidents Le match amical entre le Brésil et la Tunisie, disputé devant une vaste majorité de supporters tunisiens au Parc des Princes, a été marqué par d'autres incidents, en particulier en avant-match, lorsque l'hymne brésilien a été accueilli par une bordée de sifflets. La rencontre a aussi été brièvement interrompue en première période à la suite de l'usage de pointeurs lasers visant les joueurs.

Murat Yakin a transformé le jeu de la Suisse Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Adieu le jeu de possession prôné avec succès par Vladimir Petkovic, bienvenue dans la verticalité de Murat Yakin ! Au soir du parcours contrasté de l'équipe de Suisse en Ligue des Nations avec trois défaites pour commencer et trois victoires pour conclure, le constat est bien là: la Suisse a changé de style. Cette "révolution" est incarnée par Breel Embolo. Désormais incontournable avant-centre de l'équipe, le Bâlois sonne la charge avec sa puissance presque phénoménale. Pour l'exploiter pleinement, Murat Yakin demande à ses joueurs d'allonger beaucoup plus le jeu. "Je connais très bien Breel. Il a débuté avec moi à Bâle, rappelle Murat Yakin. J'avoue que le voir aujourd'hui comme un véritable no 9 me surprend quelque peu. Il avait commencé en 8, puis en 10. Il a joué aussi sur les côtés. Mais le débat est clos. Breel est notre avant-centre." Un nouveau rôle pour Seferovic Et Haris Seferovic désormais condamné à chauffer le banc ! Le Lucernois est le grand perdant de ce rassemblement de septembre alors qu'il avait été le match-winner contre le Portugal à Genève le 12 juin dernier avec son but de la tête d'entrée de jeu. Une preuve de plus que tout peut aller très vite dans le football... Murat Yakin estime aujourd'hui que le Lucernois, en mal de temps de jeu avec Galatasaray, n'a plus le coffre pour interpréter comme il l'entend ce rôle d'attaquant de pointe. Son registre n'est d'ailleurs pas le même que celui d'Embolo. Mais pour ne pas le "perdre" avant la Coupe du monde, le sélectionneur se rendra prochainement à Istanbul pour lui expliquer ce qu'il attend désormais de lui: une sorte de "super-sub" comme sans doute Olivier Giroud avec l'équipe de France. Deux doutes encore à lever D'ici le 24 novembre et la rencontre contre le Cameroun, que la Suisse devra impérativement remporter pour avoir une chance de devancer la Serbie dans un duel qui s'annonce impitoyable pour la deuxième place du groupe derrière l'intouchable Brésil, Murat Yakin devra encore lever deux doutes. Noah Okafor, absent contre l'Espagne et la République tchèque, conserve-t-il toujours une longueur d'avance sur Ruben Vargas qui l'a fort bien remplacé tant à Saragosse et à Saint-Gall ? Et peut-il raisonnablement se priver au coup d'envoi de Denis Zakaria si le Genevois s'affirme ces prochaines semaines à Chelsea ? Sinon, tout roule pour cette équipe de Suisse qui a eu la chance de pouvoir compter lors de ses trois derniers matches sur des gardiens d'exception. A Genève, Jonas Omlin avait dégoûté les attaquants portugais. A Saragosse et à Saint-Gall, Yann Sommer a repris la main pour signer deux performances exceptionnelles. En Espagne, il a réussi un arrêt prodigieux dans le temps additionnel sur une frappe de Soler. A Saint-Gall, il a détourné un penalty de Tomas Soucek qui avait été pourtant bien frappé. "Une grande équipe a besoin d'un grand gardien", sourit Murat Yakin. Une statistique presque affolante Aujourd'hui, Yann Sommer présente une statistique presque affolante: il n'a pas été battu sur les cinq derniers penalties tirés contre lui dans le jeu en équipe de Suisse. Après les deux ratés de Sergio Ramos en 2020 et de Jorginho en 2021, Tomas Soucek a pu mesurer toute la difficulté de tromper le portier de Gladbach, dont le refus à l'ultime seconde de s'engager cet été à Nice a littéralement déchiré le coeur de Lucien Favre. "Yann sortait d'une saison 2021/2022 difficile avec Gladbach, glisse Murat Yakin. Là, il est à nouveau en confiance et cette confiance, elle grandit de match en match." Le sélectionneur aurait sans doute rêvé d'évoluer en équipe de Suisse avec un tel gardien. "J'ai eu la chance de jouer devant Jörg Stiel et Pascal Zuberbühler qui avaient une très grande personnalité", se souvient-il toutefois. Mais il a l'élégance de ne pas relever que Yann Sommer n'évolue pas vraiment dans le même monde que ses deux prédécesseurs, capables souvent du meilleur mais parfois du pire. Le sélectionneur nourrit de plus en plus l'intime conviction qu'un tel gardien, si la réussite lui sourit toujours comme à Saint-Gall avec deux frappes tchèques sur ses montants, peut vous hisser sur le toit du monde.

L'Argentine balaie la Jamaïque, Messi dans le club des 100 Image: KEYSTONE/AP Lionel Messi n'a joué que les 35 dernières minutes lors du succès de l'Argentine contre la Jamaïque (3-0), mais a eu le temps d'inscrire deux buts. Ce doublé enjolive sa 100e victoire en sélection, mardi à Harrison dans le New Jersey. La Red Bull Arena, dans une ambiance festive assurée par une forte colonie de supporters argentins, n'avait d'yeux que pour "la Pulga" (la puce). Alors quand la star, ménagée au coup d'envoi en raison de symptômes grippaux ayant appelé le sélectionneur, est entrée sur le terrain à la 55e minute, la fièvre est montée d'un coup. Pas moins de trois énergumènes ont alors couru vers Messi pour l'approcher, le toucher, faire un selfie même, tous plaqués par les stadiers. Et en peu de temps, Messi a marqué de son empreinte ce match amical mis sur les bons rails argentins par l'ouverture du score à la 13e minute de Julio Alvarez. Messi a d'abord inscrit le deuxième but à sa troisième tentative, d'une frappe au-delà du rectangle qui a fini au ras du poteau (86e). Trois minutes plus tard, il a provoqué un coup franc à l'entrée de la surface et s'est fait justice lui-même. Ses 89 et 90e réalisations en 164 sélections. 90e but Ce match lui permet aussi de devenir le cinquième joueur de l'histoire à atteindre 100 victoires en équipe nationale, rejoignant dans ce club fermé les Espagnols Sergio Ramos (131 victoires en 180 matches) et Iker Casillas (121 en 167), le Portugais Cristiano Ronaldo (112 en 189) et le Mexicain Andres Guardado (101 en 177). Dans le sillage de son no 10, l'Albiceleste porte quant à elle son invincibilité à 35 rencontres (26 victoires, 9 nuls). Une série débutée en 2019, qui la hisse au niveau du Brésil (1993-1996), de l'Espagne (2007-2009) et de l'Algérie (2018-2022), le record en la matière étant détenu par l'Italie (2018-2021), avec 37 matches.

"Embolo leur a répondu à sa manière" Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER A l'heure de l'analyse, Murat Yakin a tiré un immense coup de chapeau aux deux héros de la soirée: Breel Embolo et Yann Sommer. "Lors du match aller à Prague, les Tchèques avaient démontré combien l'intensité dans les courses pouvait peser dans une rencontre. Ce soir, Breel Embolo leur a répondu à sa manière, se félicite le sélectionneur. Il possède la vitesse et l'endurance pour les multiplier. Même si je le connais très bien, son évolution me surprend. Il a commencé en no 8, ensuite en no 10, puis sur les côtés avant de donner sa pleine mesure dans l'axe. Je ne pensais que cette place à la pointe de l'attaque sera celle qui lui convient le mieux." Murat Yakin a précisé qu'il la tiendra au Qatar. "Breel ne jouera plus sur les côtés. J'ai d'autres joueurs qui peuvent tenir ce rôle et qui savent aussi mieux défendre dans cette position", explique-t-il. Avec Yann Sommer, Murat Yakin possède un gardien qui présente aujourd'hui une statistique extraordinaire. Aucun but n'a été inscrit sur les cinq penalties tirés contre lui en équipe de Suisse. Après les doubles ratés de Sergio Ramos et de Jorginho, le Bâlois a sorti mardi la frappe de Tomas Soucek. "A l'entraînement, il les arrête aussi, s'amuse Murat Yakin. Les joueurs ont parié de l'argent sur ces penalties tirés contre lui. Je peux vous assurer que Yann est devenu riche." Plus sérieusement, le sélectionneur est bien sûr comblé par les prouesses de son gardien. "Yann sortait d'une saison 2021/2022 difficile à Gladbach. Depuis deux mois, il a retrouvé sa confiance, se félicite-t-il. Elle grandit désormais de match en match. Tant mieux dans la mesure où nous aurons besoin d'un grand gardien à la Coupe du monde."

72 secondes pour un maintien Breel Embolo: l'un des deux hommes du match avec Yann Sommer. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse aura droit à une quatrième campagne de Ligue des Nations dans le groupe A. A Saint-Gall, elle a assuré son maintien après avoir entamé sa phase de poules sur trois défaites. Elle a battu 2-1 la République tchèque grâce à deux buts inscrits en l'espace de 72 secondes aux alentours de la demi-heure par Remo Freuler et par Breel Embolo pour cueillir une troisième victoire de rang. Le Zurichois a marqué de la tête sur un centre de Xherdan Shaqiri. Pour sa part, le Bâlois a exploité une bourde de Lukas Kalvach pour s'en aller battre l'ancien portier du FCB Tomas Vaclik. La Suisse termine donc à la troisième place de cette poule derrière l'Espagne et le Portugal. La Roja s'est qualifiée pour le Final Four à la faveur de sa victoire 1-0 à Braga devant le Portugal grâce à une réussite d'Alvaro Morata. Elle sera opposée en juin prochain aux Pays-Bas, à la Croatie et à l'Italie. Yann Sommer une nouvelle fois décisif Trois jours après son exploit en Espagne, cette victoire 2-1 face à la Roja que personne n'avait vu venir, la Suisse a dû cravacher ferme pour conclure cette Ligue des Nations sur une note positive. Elle n'a pas vraiment maîtrisé le rythme d'une rencontre que les Tchèques ont cherché à emballer sans cesse. Et une fois de plus, elle peut remercier Yann Sommer. Déjà décisif à Saragosse, le portier de Mönchengéadbach a détourné un penalty de Tomas Soucek à la 61e qui aurait permis aux Tchèques d'égaliser. Il est allé chercher sur sa droite la frappe du joueur de West Ham pour démontrer, s'il le fallait encore, qu'il était bien un gardien d'exception. Un gardien qui peut vous emmener sur le toit du monde dans deux mois au Qatar. Surtout s'il est toujours accompagné par la chance comme ce mardi lorsqu'il fut sauvé à deux reprises par ses montants. Les 72 secondes de bonheur offertes à son public ne devaient pas occulter toutes les difficultés rencontrées par l'équipe de Suisse lors de la première période. Les Tchèques ne méritaient pas vraiment d'être menés à la pause. Sans la malchance avec une frappe d'Adam Vlkanova sur la transversale (8e) et sans un arrêt magnifique de Sommer devant Vaclav Cerny (22e), les Tchèques auraient dû mener au score. L'absence du patron L'absence de Manuel Akanji, suspendu, a été cruellement ressentie. Sans son patron, la défense n'a pas témoigné de la même rigueur qu'à Saraggose. Appellé à remplacer le Zurichois, Fabian Schär a, ainsi, été trop facilement éliminé sur l'action qui a conduit à la réduction du score de Patrik Schick à la 45e minute. A ses côtés, Nico Elvedi a commis, lui aussi, quelques erreurs, notamment la faute qui a provoqué le penalty de la 61e minute, face à un adversaire qui, il est vrai, se livrait pleinement. Les Tchèques ont témoigné d'une réelle force de caractère après le 4-0 concédé samedi à Prague face au Portugal. A Saint-Gall, ils auraient pu lâcher prise après les buts de Freuler et d'Embolo. Il n'en fut rien. La République tchèque a, ainsi, largement dominé la seconde période. Avec son jeu bien plus vertical désormais, la Suisse pouvait toutefois porter le danger par quelques fulgurances qui portaient le plus souvent la griffe d'Embolo. Avec sa puissance, le joueur de Monaco fut une menace permanente pour les Tchèques. Il aurait pu inscrire un second but avec une très belle reprise de la tête à la 55e minute sur un centre de Ricardo Rodriguez, qui honorait mardi sa 100e sélection. Mais son plus beau geste de la soirée fut peut-être cette offrande à Djibril Sow à la 58e qui ne fut malheureusement pas convertie. Sorti sous les ovations du public à la 65e, Breel Embolo a mis un terme à la discussion quant à l'animation offensive de l'équipe de Suisse. Il jouera bien dans l'axe au Qatar, entouré de Shaqiri et de Noah Okafor. Absent lors de ce rassemblement en raison de maux dentaires, le joueur de Salzbourg ne peut toutefois pas se reposer sur ses - récents - lauriers. Comme à Saragosse, Ruben Vargas a, en effet, démontré de belles choses. Quant à Haris Seferovic, le train est, semble-t-il, passé.

Le carton de Fribourg, Genève leader et Lausanne s'enfonce Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La soirée de National League a vu Fribourg écraser Kloten 9-1 et un Genève chanceux battre Langnau 4-2 pour devenir leader. Lausanne a lui sombré 4-0 à domicile contre Rapperswil. Du côté de Fribourg, il fallait écarter les quelques ondes négatives qui n'ont pas manqué de graviter autour de la patinoire après un début de saison en deçà des grandes attentes du public. Mission réussie pour les Dragons avec la réception de Kloten. Ils ont parfaitement répondu au message de leur coach pour mener 3-0 à la fin du tiers initial. Et même lorsque les Aviateurs ont réduit la marque en infériorité numérique par Ang (21e), les Fribourgeois ont tranquillement attendu la 33e pour inscrire le 4-1 par Mottet. Les banlieusards zurichois ont complètement craqué dans le troisième tiers et Gottéron a pu entraîner son power-play. Trois des quatre derniers buts sont tombés alors que Fribourg évoluait en supériorité numérique. Genève chanceux Aux Vernets, Genève n'a pas livré une grande prestation face à un Langnau limité. Mais les Aigles peuvent compter sur des individualités pour se sortir de situations compliquées. Là, c'est Sami Vatanen qui a fait un numéro pour servir Hartikainen et égaliser (42e). En avance grâce au 2-1 signé Filppula (46e), les Grenat ont tout de même subi l'égalisation des Tigres alors qu'ils étaient à 5 contre 4 par Saarela (55e)! Heureusement, trois minutes plus tard c'est Le Coultre qui a pu inscrire le but de la victoire, là aussi alors que les Genevois étaient un de moins sur la glace. Ce quatrième succès de rang permet aux hommes de Jan Cadieux d'occuper le fauteuil de leader avec 14 points. Les Lausannois avaient eux l'occasion d'effacer le dernier tiers épouvantable de dimanche soir face à Zurich. Mais les conséquences de cette fessée sont apparues bien prégnantes dans la capitale olympique. Cette fois c'est au cours de la période médiane que les hommes de John Fust ont sombré. Et qui a allumé la mèche du côté saint-gallois? L'inévitable Roman Cervenka bien entendu! Auteur de la passe décisive sur le 1-0, le Tchèque a pris ses responsabilités pour inscrire le 2-0. Et histoire de bien mettre en lumière les carences vaudoises, Rowe a planté le 3-0 en infériorité numérique... Au sein des Lions, on notera aussi les performances peu encourageantes de Tobias Stephan. Sans que l'on puisse lui attribuer la ou les défaites, force est de constater que le portier de 38 ans ne fait pas la différence en ce moment. Les Vaudois glissent au 11e rang. Tout sourit à Ajoie De son côté, Ajoie a une fois de plus montré une grande force de caractère. Menés 2-0 par Berne, les Jurassiens ont utilisé leur power-play pour égaliser dans le tiers médian grâce à Devos. Ce même Devos a servi Asselin pour le but décisif en prolongation et une victoire 3-2 ap). Et dire que Berne a tiré 58 (!) fois au but... Bienne en revanche a subi sa première défaite. A domicile, les Seelandais ont été dominés 4-1 par Zurich. Les vedettes biennoises n'ont pas réussi à percer la carapace de Simon Hrubec. Dans les Grisons, Davos a maté le champion Zoug 5-3. Les Suédois de Christian Wohlwend ont fait la différence. Pas forcément en odeur de sainteté à Lugano, Chris McSorley s'est sans doute accordé quelques semaines de répit puisque son équipe a remporté le derby tessinois 4-1 en Léventine.

Une équipe sans surprise Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin alignera l'équipe attendue ce soir à Saint-Gall contre la République tchèque pour l'ultime match de la Suisse en Ligue des Nations. Il a reconduit dix des onze titulaires de Saragosse. Fabian Schär entre dans l'équipe qui a battu l'Espagne samedi à la place de Manuel Akanji, suspendu. Le Saint-Gallois honorera sa 72e sélection. Il sera associé à Nico Elvedi dans l'axe central de la défense. On précisera que la Suisse ne doit pas perdre pour obtenir son maintien. Que ce match aussi ne sera pas un match comme les autres pour Ricardo Rodriguez et Granit Xhaka. Le Zurichois honore sa 100e sélection alors que le Bâlois fête son 30e anniversaire ce mardi. L'équipe de Suisse évoluera dans la composition suivante: Sommer; Widmer, Schär, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.