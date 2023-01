Un pactole pour le PSG ++ Baggio a peur de mourir

Un duel Messi-Ronaldo et un joli pactole pour le PSG à Ryad Sans doute le dernier match entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT Le PSG s'offre une très courte escapade en Arabie saoudite, avec un match amical jeudi à Ryad contre une sélection du championnat local, occasion d'un duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L'entraîneur parisien Christophe Galtier se serait sans doute bien passé de ce long déplacement alors que ses joueurs semblent avoir perdu le fil depuis la fin de la Coupe du monde. Paris vient de concéder deux défaites sur ses trois dernières sorties en Ligue 1 et le contexte se prête plutôt mal à un tel voyage au Moyen-Orient. Les Parisiens vont enchaîner deux vols de nuit à trois jours d'intervalle et iront ensuite à Lens pour affronter Pays de Cassel (R1, 6e division), lundi en 16e de finale de Coupe de France. Pas l'idéal pour régénérer les corps et les esprits à l'approche du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, le 14 février. Mais si d'un point de vue sportif, ce bouleversement dans le programme pose question, les dirigeants du PSG peuvent en revanche se frotter les mains sur le plan économique. Ils vont toucher "plus de 10 millions d'euros", selon une source au club, pour cette rencontre de gala contre une équipe baptisée Riyad Season Team, composée de joueurs issus des deux plus grands clubs de la capitale, al-Nassr et al-Hilal. Ce petit pactole est loin d'être négligeable pour un club qui a affiché des pertes de 369 millions d'euros en 2022, selon la division football du cabinet KPMG. Billet à 2,6 millions de dollars Pour les organisateurs locaux, la venue des stars parisiennes est l'occasion de s'offrir une publicité géante, au même titre que la tenue à Ryad des Supercoupes d'Espagne et d'Italie ces derniers jours. Et quoi de mieux que la perspective d'une confrontation entre Messi et Ronaldo pour braquer les projecteurs sur l'Arabie saoudite, "un vrai pays de football", selon son sélectionneur Hervé Renard. Avec "CR7" et la "Pulga", qui pèsent à eux deux douze Ballons d'Or et neuf Ligues des champions, mais aussi Kylian Mbappé et Neymar côté parisien, quatre des meilleurs joueurs de la planète se retrouvent pour ce match de prestige, qui promet du grand spectacle sur la pelouse du stade du roi Fahd. Des médias du monde entier sont attendus pour ce qui pourrait être le dernier affrontement entre les deux génies à l'immense carrière. Ce sera d'ailleurs le tout premier match de Ronaldo en Arabie depuis la signature de son contrat mirobolant avec al-Nassr, ses débuts en championnat étant théoriquement programmés pour le 22 janvier. Pour défier le PSG, la sélection locale comprendra également les Brésiliens Luiz Gustavo et Talisca ou la star saoudienne Salem al-Dawsari, buteur lors de la victoire historique sur l'Argentine (2-1) au début du Mondial. Cette équipe sera entraînée par l'Argentin Marcelo Gallardo, ancien joueur du PSG (2007-2008) qui vient de mettre un terme à huit années fructueuses sur le banc de River Plate, où il a remporté notamment deux Copas Libertadores. Signe de l'attente suscitée par ce match pas comme les autres, un magnat saoudien de l'immobilier n'a pas hésité à débourser 2,6 millions de dollars pour acheter un billet aux enchères et assister au face-à-face entre Messi et Ronaldo.

Dino Baggio inquiet des produits reçus pendant sa carrière Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'ex-international italien Dino Baggio a jugé mercredi "nécessaire d'enquêter" sur les "substances" médicamenteuses administrées aux footballeurs dans les années 1990 en Italie. Baggio est un ancien coéquipier de Gianluca Vialli et Sinisa Mihajlovic récemment disparus, Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, celui qui a été joueur professionnel entre 1990 et 2005 assure ne pas évoquer d'éventuelles pratiques dopantes, en précisant des propos accordés la veille à une télévision italienne, mais les "compléments" et les médicaments reçus pendant sa carrière. "Imaginez que les médecins pouvaient nous donner des substances dopantes: nous avions des contrôles tous les trois ou quatre jours... Non, simplement, je voudrais savoir de la part des scientifiques si les compléments (légaux, ndlr) que nous prenions peuvent, à long terme, créer des problèmes dans notre corps", explique Dino Baggio, 51 ans, qui a notamment remporté trois fois la Ligue Europa, avec la Juventus et Parme. Apporter des réponses "Mon raisonnement nait de la douleur que je ressens pour la disparition de Vialli, que j'ai toujours considéré comme un ami et qui m'a tant aidé, de Mihajlovic et d'autres garçons qui, comme moi, ont joué au football dans les années 90 (...). Je pense qu'il est nécessaire d'enquêter sur les substances pharmacologiques prises à cette époque", ajoute celui qui a évolué avec Vialli à la Juve et avec Mihajlovic à la Lazio Rome. Vialli est décédé le 6 janvier, à 58 ans, des suites d'un cancer du pancréas, et Mihajlovic est mort le 16 décembre, à 53 ans, après avoir combattu ces dernières années une leucémie. "J'aimerais que la science puisse nous apporter des réponses sur les médicaments qui nous ont été administrés, pour récupérer d'une blessure ou retrouver de l'énergie", affirme encore l'ex-milieu de terrain ayant porté le maillot de l'Italie à soixante reprises, qui fait aussi part de ses inquiétudes concernant les produits utilisés pour entretenir les gazons.

"Je suis détruit mentalement", reconnaît Nadal Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Rafael Nadal, éliminé mercredi dès le deuxième tour de l'Open d'Australie avec une hanche douloureuse, a reconnu être "détruit mentalement". Il craint une nouvelle longue période d'absence. - Vous êtes victime d'une blessure à la hanche soudaine ou la sentiez-vous venir? "Ca fait quelques jours que j'avais quelque chose, mais pas à ce point. Pour le moment, je ne sais pas si c'est le muscle, l'articulation, le cartilage... J'ai déjà eu des problèmes de hanche. J'ai déjà dû faire des traitements. Mais ça n'a jamais été aussi fort. Cette fois, je ne peux plus bouger." - Avez-vous pensé à abandonner? "Oui, en permanence. Mais je n'en ai parlé à personne, ni à mon physiothérapeute, ni à mon équipe. C'est à moi de savoir. J'ai essayé de continuer à jouer sans accentuer la blessure. Je ne pouvais plus du tout frapper en revers, je ne pouvais plus courir. Mais je voulais finir le match, c'est tout. J'ai l'âge pour prendre mes propres décisions: en tant que tenant du titre, je ne voulais pas abandonner, je ne voulais pas sortir du court sur un abandon. Et c'est mieux comme ça: j'ai perdu, il n'y a rien à dire, mes félicitations à mon adversaire. C'est ça le sport." - A quel point êtes-vous déçu? "Je ne peux pas venir et mentir en disant que la vie est fantastique, qu'il faut rester positif et continuer de se battre... pas maintenant. Demain sera un autre jour, mais là, c'est dur. C'est encore une blessure. Je suis obligé de reconnaître que je suis détruit mentalement. J'espère que ce n'est pas trop grave. Les trois dernières semaines avaient été plutôt positives, alors j'espère que cette blessure ne m'éloignera pas des courts trop longtemps parce qu'alors, il sera difficile de refaire tout le processus de récupération. Il n'y a pas que la récupération, il y a aussi tout le volume de travail qu'il faut fournir pour retrouver un niveau acceptable. Je suis passé par là trop de fois dans ma carrière... Jei pense être encore capable de le faire, mais ce n'est pas facile."

Teichmann échoue au 2e tour à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Tête de série no 32 du tableau, Jil Teichmann a connu l'élimination dès le 2e tour à l'Open d'Australie. La gauchère s'est lourdement inclinée 6-2 6-2 devant la Chinoise Zhu Lin (WTA 87). Belinda Bencic (no 12) est donc la seule représentante de Swiss Tennis encore en lice en simple à Melbourne, après seulement trois jours de compétition. Seule autre rescapée après le 1er tour, Jil Teichmann a été largement dominée par Zhu Lin dans une partie qui a démarré avec six heures de retard en raison de la pluie. La Seelandaise, qui a commis 31 fautes directes dans cette rencontre, n'a jamais trouvé ses marques sur le court no 3. Elle a certes relevé la tête après avoir perdu les quatre premiers jeux, mais a lâché prise après avoir concédé une troisième fois son service dès le troisième jeu de la deuxième manche. Jil Teichmann échoue ainsi pour la 13e fois dans le 1er ou le 2e tour d'un tournoi majeur, en 14 apparitions dans un tableau final. Elle n'est parvenue qu'une seule fois à exploiter son immense potentiel en Grand Chelem, au printemps dernier à Roland-Garros où elle s'était hissée en 8es de finale.

Diminué physiquement, Nadal s'incline au 2e tour Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Tenant du titre, Rafael Nadal (no 1) a été éliminé dès le 2e tour de l'Open d'Australie mercredi. Diminué sur le plan physique dès la fin du deuxième set, l'homme aux 22 trophées du Grand Chelem s'est incliné 6-4 6-4 7-5 devant l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 65). Rafael Nadal est donc à nouveau trahi par son corps. Le Majorquin avait ainsi renoncé à défendre ses chances face à Nick Kyrgios en demi-finale à Wimbledon l'été dernier, en raison d'une déchirure abdominale. Et il n'était pas non plus au meilleur de sa forme lors du dernier US Open, où il avait chuté dès les 8es de finale. L'Espagnol de 36 ans n'est pas du genre à jeter l'éponge, surtout dans le cadre prestigieux des tournois du Grand Chelem. Mais il a certainement dû songer à le faire lorsqu'il a concédé le deuxième set, quelques minutes après s'être blessé à la jambe gauche. Les larmes de son épouse en disaient d'ailleurs long. Rafael Nadal a tenu le choc sur une jambe dans la troisième manche, abrégeant l'échange comme jamais face à un adversaire trop "timide" en la circonstance. Mais Mackenzie McDonald a pu signer le break décisif dans le onzième jeu avant de conclure tranquillement sur son service. FAA s'en sort de justesse Tombeur en cinq sets de Stan Wawrinka au 1er tour, Alex Molcan (ATP 53) n'est par ailleurs pas passé loin de l'exploit mercredi. Le Slovaque a mené deux manches à zéro face à Félix Auger-Aliassime (no 6), qui a toutefois trouvé les ressources pour renverser la vapeur (3-6 3-6 6-3 6-2 6-2) et se hisser en 16es de finale.

Une soirée de rêve pour Kurashev Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Philipp Kurashev a vécu la plus belle soirée de sa carrière en NHL mardi. Le Bernois a réussi 3 points lors d'un match remporté 4-3 après prolongation par les Blackhawks face aux Buffalo Sabres. Auteur d'un but et de deux passes décisives, Philipp Kurashev a été désigné deuxième étoile de cette rencontre, la première revenant à son coéquipier Seth Jones (2 buts, 1 assist). Il a ainsi inscrit 3 points dans un même match pour la première fois en NHL, en 163 parties disputées. Le Bernois, qui affiche désormais 18 points à son compteur 2022/23 (à 3 unités de son record établi la saison passée), a été aligné durant plus de 20' pour terminer cette partie avec un bilan de +3. Le héros de cette rencontre fut néanmoins Seth Jones, auteur du 3-3 - sur une passe décisive de Kurashev - à 56'' de la fin du temps réglementaire et du 4-3 après 2'24'' en "overtime". Pius Suter a également trouvé le chemin des filets mardi, signant sa 6e réussite de la saison - et son 12e point. Mais le Zurichois a connu la défaite avec les Red Wings, battus 4-3 aux tirs au but sur la glace des Coyotes de Janis Moser. Roman Josi a pour sa part réussi un assist lors d'un match remporté 2-1 par "ses" Predators face aux Blue Jackets de Tim Berni.

Zoug échoue contre Tappara Tampere en demi-finales Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Zoug a échoué en demi-finales de la Ligue des champions. Les Zougois se sont inclinés 3-2 à domicile contre les Finlandais de Tappara Tampere. Battus 2-0 à l'aller, ils sont éliminés. Ainsi, aucune équipe suisse n'a jamais atteint la finale de la Ligue des champions depuis sa réintroduction en 2014. Comme auparavant Davos et Fribourg-Gottéron, Zoug a échoué dans le dernier carré. Pourtant, les champions de Suisse ont longtemps pu espérer pouvoir jouer une prolongation grâce à un succès par deux buts d'écart. A la 58e, Zoug évoluait avec un joueur de plus et avait même sorti son portier Leonardo Genoni. Ils s'y sont mal pris et Tappara a pu marquer par Petteri Puhakka. 49'' plus tard, Jori Lehtera inscrivait un deuxième but dans la cage vide. Le rêve de la finale s'était envolé pour les Zougois. Ainsi, la finale opposera le 18 février Lulea à Tappara Tampere.

Bienne largement battu à Fribourg Pas de politesses entre le Fribourgeois Sandro Schmid et le Biennois Yannick Rathgeb. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Fribourg-Gottéron a largement battu (6-1) Bienne lors de l'unique match de National League de la soirée. Les Seelandais ne se sont jamais remis du départ supersonique des Fribourgeois. En cas de succès, les Biennois auraient pu décrocher la place de leader. Las, ils laisseront le sceptre à Genève-Servette. Les coéquipiers de Gaëtan Haas auront toutefois l'occasion de retoucher au Graal en affrontant à deux reprises les Genevois ce week-end. Il y a quatre jours, Bienne était venu donner la leçon à Gottéron dans la même patinoire (6-3). Cette fois-ci, les joueurs de Christian Dubé ont tout de suite affiché leurs prétentions. N'y avait-il pas 2-0 après 52 secondes de jeu seulement ? Il est vrai que les Fribourgeois ont été bien aidés par le portier Harri Säteri, qui a vécu une soirée noire. Le Finlandais a d'abord encaissé un but invraisemblable après 14'' de jeu. Il a laissé filer un tir anodin de Jacob De la Rose, pris dans un angle fermé. Puis, il a accordé un mauvais rebond parfaitement exploité par Victor Rask. Les Seelandais ne se sont jamais remis d'un tel départ. D'autant qu'ils ont encore pris un coup sur la tête avec deux buts fribourgeois en début de deuxième période par Janne Kuokkanen (22e) et Christoph Bertschy (25e), qui a profité d'une nouvelle bourde de Säteri. La réduction du score par Beat Forster (31e) n'a rien changé du cours du match. Gottéron a amplement mérité son succès après deux défaites. Ces trois points permettent aux Fribourgeois de revenir à trois points de Rapperswil-Jona, troisième.

Un supporter inculpé pour l'agression du gardien d'Arsenal Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Un spectateur du match Tottenham-Arsenal disputé dimanche, a été inculpé pour l'agression du gardien de but d'Arsenal Aaron Ramsdale, après le coup de sifflet final, a annoncé la police londonienne. Cette rencontre de la 20e journée de Premier League avait été remportée 2-0 par les Gunners, Joseph Watts est accusé d'agression physique, de jet de projectile sur l'aire de jeu et de tentative d'intrusion dans une zone adjacente au terrain (en l'occurrence celle située entre la ligne de but et les tribunes) du stade de Tottenham. Cet individu de 35 ans, résidant à Hackney, un quartier au nord de Londres, devra répondre de ces chefs d'accusation devant la justice le 17 février. Rappel des faits: au coup de sifflet final du derby londonien, le gardien d'Arsenal Aaron Ramsdale s'est tourné derrière ses buts, vers le virage occupé par des supporters des Spurs en embrassant ostensiblement l'écusson de son club sur son maillot pour les chambrer. Il s'est ensuite dirigé vers le bas de la tribune pour récupérer un bidon derrière ses cages. Un homme est alors monté sur la balustrade bordant le terrain et a essayé de lui donner un coup de pied dans le dos alors qu'un steward posté juste à côté du joueur essayait de l'en empêcher. En début de soirée, les Spurs ont condamné cet incident, promettant "la mesure la plus forte possible" à l'encontre de l'agresseur. La Fédération anglaise de football a également "condamné fermement" l'incident.

Décès de la championne olympique Renée Féraud-Colliard Image: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV La première championne olympique suisse de slalom est décédée. La Genevoise Renée Féraud-Colliard s'est éteinte le 15 décembre juste avant ses 89 ans, annonce Sport-Center. Renée Colliard a remporté l'or à l'occasion des Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo en 1956 et fut la prédécesseuse de Vreni Schneider, également titrée aux JO de 1988 à Calgary et de Lillehammer en 1994 dans la discipline des piquets serrés. Celle qui fut la première Genevoise, championne olympique, s'était imposée un jour de grand froid le 30 janvier 1956. ". La piste était glacée. J'étais partie avec le no 1, ce qui était un avantage dans ces conditions.". La Romande de 23 ans s'est également sentie dans son élément lors de la deuxième manche, avec à nouveau le meilleur temps et a provoqué une surprise en s'imposant avec plus de 3 secondes d'avance. Renée Colliard avait terminé des études de pharmacienne à côté de son activité de sportive. Au début des années 60, elle s'était mariée et avait ouvert une pharmacie à Crans-Montana.

Le FC Sion condamné à payer 1 million de francs à Murat Yakin Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Placé en "vacances anticipées" par Christian Constantin le 7 mai 2019, Murat Yakin a décidé d'attaquer le FC Sion. Le club a été condamné en 1re instance à payer plus d'un million à son ancien coach. L'actuel entraîneur de l'équipe de Suisse avait été engagé par Christian Constantin en septembre 2018 en remplacement de Maurizio Jacobacci. Mais sous les ordres de Murat Yakin, le club valaisan n'avait pas réellement décollé. Au printemps 2019, le président sédunois avait décidé dans un premier temps de mettre son technicien en "vacances anticipées" à quatre journées de la fin du Championnat de Super League après trois défaites consécutives. Cette mise à l'écart n'était rien d'autre qu'un licenciement assorti de quelques commentaires du président Constantin sur la "légèreté" de l'engagement du technicien bâlois. Il avait pourtant un contrat valable jusqu'à l'été 2021. Murat Yakin s'est tourné vers la justice pour faire valoir ses droits. Selon une information du "Nouvelliste", le Tribunal d'arrondissement de Martigny a rendu un jugement positif pour le coach. Le FC Sion se voit contraint de verser 1'177'000 francs à son ancien coach. Il s'agit de salaires, moins les charges sociales. L'affaire n'est, sans doute, pas terminée puisque le FC Sion peut faire appel du jugement devant le Tribunal cantonal.

Djokovic lâche sept jeux au 1er tour Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Novak Djokovic (no 4) a entamé de manière idéale sa quête d'un 10e titre à l'Open d'Australie. L'homme aux 21 trophées majeurs a mis 2h02' pour se débarrasser de Roberto Carballes Baena (ATP 75) mardi au 1er tour. Le Serbe s'est imposé 6-3 6-4 6-0 devant l'Espagnol pour cueillir son 83e succès dans le cadre de cette première levée du Grand Chelem, le premier depuis sa finale gagnée en 2021 face à Daniil Medvedev. Pour mémoire, il avait été privé de l'édition 2022 après avoir été expulsé du territoire en raison de son statut vaccinal. Novak Djokovic a rendu une copie d'excellente facture, signant notamment un troisième set parfait. Le grand favori du tournoi ne s'est jamais retrouvé en danger sur son engagement face à Roberto Carballes Baena, qui n'a gagné que 15 points à la relance et ne s'est pas procuré la moindre balle de break. Et, plus important peut-être, Nole n'a pas semblé souffrir de sa cuisse gauche. Sacré dans le Masters ATP de Turin l'automne dernier puis à Adelaide le 8 janvier, le Serbe tentera de décrocher au 2e tour - face à Enzo Couacaud ou à Hugo Dellien - sa 12e victoire de suite sur le circuit. Si l'on exclut la Laver Cup, il a remporté 31 des 32 matches qu'il a joués depuis son élimination subie en quart de finale à Roland-Garros e juin dernier face à Rafael Nadal.

Mark Cavendish signe chez Astana pour 2023 Image: KEYSTONE/EPA Mark Cavendish (37 ans) a signé un contrat d'un an avec la formation kazakhe Astana. Le Britannique tentera cet été de devenir le seul recordman des victoires d'étape sur le Tour de France. "Je suis vraiment excité par cette aventure, ma faim de victoires reste toujours aussi grande", a déclaré le sprinter de l'île de Man. "J'ai une longue carrière derrière moi, mais la joie de monter sur le vélo demeure bien présente", a-t-il encore affirmé. Cavendish n'avait pas vu son contrat être renouvelé chez Quick Step à fin 2022. Il devait initialement s'engager avec l'équipe française B & B Hotels, qui a finalement disparu du paysage faute de moyens. Mark Cavendish compte 34 victoires d'étape sur le Tour de France, un record qu'il partage avec le légendaire belge Eddy Merckx. Le Britannique a aussi notamment été champion du monde sur route en 2011 et a gagné Milan - San Remo en 2009. Il a également remporté 16 étapes sur le Tour d'Italie et 3 sur celui d'Espagne.

Mattia Croci-Torti prolonge jusqu'en 2025 à Lugano Mattia Croci-Torti a la confiance des dirigeants de Lugano Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Mattia Croci-Torti (40 ans) a prolongé son contrat d'entraîneur du FC Lugano jusqu'au 30 juin 2025. Le technicien occupe le poste depuis le 21 septembre 2021. Sous sa direction, le club du Cornaredo a obtenu de bons résultats. Il a notamment gagné la Coupe de Suisse en mai dernier en battant Saint-Gall 4-1 en finale. Mattia Croci-Torti a aussi été confirmé en raison de sa capacité à faire progresser le groupe mis à sa disposition, ainsi notamment que les jeunes.