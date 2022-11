Un poster géant de Xhaka à Doha ++ La nouvelle vie de Fernandes

Un poster géant de Granit Xhaka sur un building de Doha Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON On peut admirer un poster géant de Granit Xhaka dans le centre de Doha. La photo du capitaine de l'équipe de Suisse est, en effet, visible sur l'un des buildings de la capitale du Qatar. Cette photo, prise lors de la victoire sur le Portugal 1-0 à Genève en juin dernier, est posée sur l'immeuble de 109 mètres de haut - 25 étages - du Ministère de l'environnement et du changement climatique. Les capitaines des 31 autres sélections appelées à disputer cette Coupe du monde 2022 qui débute ce dimanche, ont également droit au même honneur sur les autres gratte-ciels de la ville.

La nouvelle vie de Gelson Fernandes Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Il l'avoue sans détour: le choix a été cornélien, déchirant même. "Seule ma famille sait combien il m'en a coûté". Couper le cordon ne fut pas simple pour Gelson Fernandes. Depuis le 1er août, l'ancien vice-président du FC Sion oeuvre au sein de la FIFA comme "Directeur des associations membres Afrique". Avec une simple ambition: développer le jeu partout sur le continent qui l'a vu naître il y a 36 ans. "Je me sens redevable à l'enfant que j'ai été. Je dois lui donner une chance de réussir s'il était resté au Cap Vert, explique Gelson Fernandes. Mon choix n'a été guidé que pour cette raison." En trois mois et demi, Gelson Fernandes a parcouru une vingtaine de pays africains. "Il convenait en premier lieu de me présenter. J'ai pu mesurer aussi toutes les différences entre les fédérations. On parle de moyens, du passé, des problèmes de gouvernance, de l'instabilité politique. Je me suis efforcé de faire passer le message du président de la FIFA. Il est simple: le jeu doit primer, le ballon toujours rouler." "Un grand président de la FIFA" Gelson Fernandes se dit impressionné par l'implication de Gianni Infantino. "Il est un grand président de la FIFA, dit-il avec force. La Suisse devrait être fière que l'un des siens assume une fonction aussi importante." L'ancien international aux 67 sélections rappelle que ce n'est pas Gianni Infantino qui a fait le choix du Qatar pour cette Coupe du monde 2022. "La désignation du Qatar est intervenue bien avant son élection. Que vouliez-vous qu'il fasse? Il ne pouvait tout de même pas faire stopper la construction des stades." La Coupe du monde a bien lieu au Qatar et Gelson Fernandes donne rendez-vous pour le 18 décembre. "On pourra tirer un premier bilan après la finale. Et je suis convaincu qu'il sera positif, lâche-t-il. L'amoureux du foot veut maintenant voir du jeu. J'espère que son voeu sera exaucé lors de cette Coupe du monde." A Doha, la tâche principale de Gelson Fernandes est de veiller au bien-être des cinq formations africaines en lice, à savoir le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Sénégal et, bien sûr, le Cameroun qui affrontera la Suisse ce jeudi. "L'objectif est de leur offrir les meilleures conditions possibles pour atteindre le maximum de leur potentiel. Il leur faudra un peu de chance, un peu de réussite aussi, avance-t-il. Les équipes sont si proches les unes des autres. Le sort d'un match peut se jouer sur un rien." Gelson Fernandes sera bien sûr aux premières loges le 24 novembre pour ce Suisse - Cameroun qui s'annonce d'ores et déjà crucial. "La Suisse doit se concentrer sur elle-même, s'appuyer sur ses qualités, souligne-t-il. Mais ce match sera très ouvert. Il faudra bien gérer différents facteurs: la pression du résultat et la chaleur notamment..." Une certaine neutralité... Même si ses nouvelles fonctions l'obligent à une certaine neutralité, on veut croire que le coeur de Gelson Fernandes battra pour la Suisse. La présence de son cousin Edimilson dans la sélection renforce bien sûr ce sentiment. "Murat Yakin va découvrir très vite qu'Edi peut jouer partout...", glisse-t-il. Toujours domicilié en Valais, Gelson Fernandes se félicite du retour en grâce de son cousin. "Son prêt aux Young Boys l'a relancé. Et lui a fait aussi comprendre que jouer dans un grand championnat est une chance, remarque-il. Il a su la saisir dès son retour à Mayence." A la maison, le Monsieur Afrique de la FIFA regarde tous les matches du FC Sion. "C'est mon club, celui de mon coeur, lance-t-il. Pendant des mois, j'ai été au côté de son président. J'ai vu comment il parvient, seul, à faire vivre ce club. On ne peut pas rester insensible devant cette passion qu'il nourrit. Le quitter ne fut vraiment pas facile. Mais je me dis aussi que je n'avais pas vraiment occupé la place qui m'aurait permis de donner ma pleine mesure." A la FIFA, il est, en revanche, convaincu de l'avoir trouvée!

Novak Djokovic qualifié pour sa huitième finale Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Novak Djokovic s'est qualifié à Turin pour sa 8e finale des Masters en quinze participations. Il a battu l'Américain Taylor Fritz (9e) qui jouait ce tournoi pour la première fois 7-6 (7/5) 7-6 (8/6). Le Serbe de 35 ans, 8e mondial, tentera dimanche contre Andrey Rublev (7e) ou Casper Ruud (4e) d'égaler le record de six titres dans ce tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison, détenu par Roger Federer. Il visera également son second grand titre de l'année, après Wimbledon, ayant manqué une importante partie de la saison (dont l'Open d'Australie et l'US Open) pour son refus du vaccin anticovid. La question était de savoir si Djokovic serait remis de l'énorme coup de mou traversé la veille contre Daniil Medvedev lors d'un terrible bras de fer de 3h11 pourtant sans aucun enjeu pour la suite du tournoi. De ce point de vue, le Serbe n'a pas été particulièrement rassurant. S'il a tenu, c'est grâce à l'efficacité de son service (il a gagné 85% des points joués sur sa première balle dans le premier set et 75% sur l'ensemble de la rencontre), et à sa capacité à sortir le coup fatal au bon moment. Et Fritz, qui jouait pour la première fois le tournoi des Maîtres en ayant profité du forfait du no 1 Carlos Alcaraz, n'a pas commis beaucoup d'erreurs, mais elles ont toutes été lourdement sanctionnées. Les deux joueurs en sont arrivés au tie break au premier set. Le Serbe a obtenu sa première balle de set à 6/5 et, sur le service de Fritz, il a empoché la manche d'un extraordinaire coup droit gagnant. Dans la deuxième manche, Fritz a servi à 5-4 pour égaliser à un set partout. Mais une attaque de revers qui avait quasiment tout le court ouvert s'est arrêtée dans le filet et offert une balle de débreak à Djokovic... qui ne s'est pas fait prier. De nouveau, les deux joueurs sont arrivés au jeu décisif. Djokovic a eu une première balle de match sur son service mais il a commis une faute directe. Dans la foulée, il en a eu une seconde sur le service de Fritz et cette fois, c'est l'Américain qui s'est incliné sur une faute directe.

Verstappen signe la dernière pole de la saison Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Max Verstappen partira en pole du dernier Grand Prix de la saison dimanche à Abou Dhabi. Le champion du monde a devancé son coéquipier de Red Bull, Sergio Perez. Aux Emirats arabes unis, le Néerlandais a facilement imposé sa loi aux autres pilotes lors de la troisième session des qualifications pour signer la 20e pole de sa carrière. L'écurie Red Bull occupe d'ailleurs l'entier de la première ligne. Setgio Pérez devra néanmoins se méfier du Monégasque Charles Leclerc, troisième après les qualifications, et qui peut encore lui ravir la deuxième place du classement des pilotes. En terminant cinquième samedi, Lewis Hamilton (Mercedes) boucle ainsi sa première saison en F1 sans signer la moindre pole position. A noter encore la très belle neuvième place de l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) pour sa toute dernière séance de qualifications. Les pilotes de l'écurie Alfa Romeo-Ferrari sont restés en retrait avec la 15e place du Chinois Guanyu Zhou et la 18e place du Finlandais Valtteri Bottas.

Holdener 5e du premier slalom de Levi, Shiffrin victorieuse Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Wendy Holdener n'a pas signé d'exploit samedi dans le premier slalom de Levi, théâtre de l'ouverture de la saison chez les dames. La Schwytzoise a terminé au 5e rang d'une course remportée par Mikaela Shiffrin, victorieuse pour la 75e fois en Coupe du monde. Cinquième sur le premier parcours, Wendy Holdener a conservé ce rang après avoir signé le... 5e chrono sur la deuxième manche. La double médaillée olympique de la discipline a échoué assez loin - à 0''59 - de la troisième marche du podium occupée par la détentrice du Globe de la spécialité Petra Vlhova. Troisième le matin, Mikaela Shiffrin a quant à elle parfaitement maîtrisé son sujet sur le second tracé pour cueillir son 48e succès en slalom. Avec 75 victoires au total, l'Américaine de 27 ans se retrouve à neuf unités du record absolu, détenu par Ingemar Stenmark, et à sept du record féminin de Lindsey Vonn. Mikaela Shiffrin, qui a triomphé pour la cinquième fois à Levi, s'est imposée avec 0''16 d'avance sur sa dauphine suédoise Anna Swenn Larsson et 0''20 sur Petra Vlhova. En tête après la première manche, Lena Dürr a échoué au pied du podium, revivant ainsi le scenario du slalom olympique de Pékin. Des points pour Danioth et Rast Les deux autres Suissesses qualifiées pour cette deuxième manche ont rallié l'arrivée. L'Uranaise Aline Danioth s'est classée 18e, inscrivant de précieux points dans l'optique d'une place dans le top 30 de la discipline. La Valaisanne Camille Rast a quant à elle terminé 22e.

Neuer réaffirme qu'il portera le brassard "One love" Manuel Neuer portera bien le brassard "One Love" pendant le Mondial Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Manuel Neuer a clairement réaffirmé qu'il portera le brassard de capitaine "One love" lors du Mondial 2022 afin de promouvoir au Qatar la diversité et l'inclusion. Le gardien de l'Allemagne l'a répété samedi, à quatre jours de l'entrée en lice de la Mannschaft. Avant même que la question posée ne soit terminée, Manuel Neuer a clairement répondu "Oui", en conférence de presse: il portera ce brassard multicolore de capitaine de l'Allemagne, comme d'autres équipes européennes - notamment la Suisse - le feront. "Nous avons le soutien des responsables de notre fédération avec le président, et nous n'avons pas peur" de possibles conséquences, a clamé Manuel Neuer, champion du monde en 2014. La veille, le président de la fédération allemande Bernd Neuendorf avait indiqué qu'il était prêt à payer d'éventuelles amendes financières. Manuel Neuer a loué "la puissance que représente ce brassard", et se réjouit que d'autres sélections soient également de la partie. "C'est bien que l'on ne soit pas les seuls, que l'on puisse envoyer ce message ensemble", a-t-il conclu.

Ragettli 2e en slopestyle à Stubai, Höfflin 6e Image: KEYSTONE/YANIK BUERKLI Détenteur du Globe de la discipline, Andri Ragettli a pris la 2e place du concours de Stubai samedi en ouverture de la Coupe du monde de slopestyle. Pas de podium suisse en revanche chez les dames, Sarah Höfflin ayant dû se contenter du 6e rang dans une épreuve gagnée par la Norvégienne Johanne Killi. Quatrième du Big Air de Coire à la fin octobre, Andri Ragettli a récolté 87,38 points pour son excellent second "run". De quoi devancer notamment le champion olympique de Pékin Alexander Hall (4e) mais pas le Norvégien Birk Ruud, vainqueur avec 88,96 points après avoir déjà triomphé à Coire. Absente lors du Big Air de Coire, la Genevoise Sarah Höfflin n'a quant à elle pas signé d'exploit samedi sur la neige autrichienne. La championne olympique 2018 de la spécialité a obtenu 73,22 points pour son deuxième passage, manquant le podium pour moins de 4 points en raison d'un dernier saut pas suffisamment bon. Championne olympique 2022 de la discipline, Mathilde Gremaud avait par ailleurs déclaré forfait avant les qualifications. "Rien de grave mais j'avais besoin de renoncer à ce concours pour que mon corps récupère, je me sentais un peu cassée ces derniers temps", a écrit sur Instagram la Fribourgeoise, 3e du Big Air de Coire.

Un Club Suisse à Doha Image: Keystone/LAURENT GILLIERON Le Club Suisse Doha est né. Ce samedi, l'ambassadeur Edgar Döring a inauguré officiellement ce club qui offrira durant la Coupe du monde la possibilité aux fans de l'équipe nationale de se retrouver. Il est situé dans le district de Mina, le vieux port de Doha en fait, dans un emplacement qui offre une vue magnifique sur la ville. Le Club Suisse se veut à la fois un lieu de convivialité et un lieu qui doit resserrer encore les liens entre le Qatar et la Confédération. En raison de leurs obligations et des contraintes liées à la sécurité, les joueurs de l'équipe de Suisse ne découvriront pas cet havre de paix. Ils ont, en revanche, eu le bonheur de vivre une expérience vendredi dans le désert. Murat Yakin avait, en effet, organisé une longue sortie à l'abri des regards destinée à renforcer encore l'esprit d'équipe. Les joueurs ont ainsi disputé un concours de tir à l'arc avant de pouvoir admirer des faucons. "Les joueurs avaient vraiment besoin d'une coupure après un début de semaine éprouvant, explique Adrian Arnold le responsable de la communication de l'Association Suisse de Football (ASF). Il y a eu cette belle excursion vendredi. Ce samedi, ils ont une journée libre." L'équipe reprendra l'entraînement dimanche matin pour entrer dans l'ultime phase de préparation avant la rencontre de jeudi face au Cameroun.

1re manche: Lena Dürr en tête, Holdener 5e Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Lena Dürr a signé le meilleur temps de la première manche du premier slalom de Levi. Meilleure Suissesse, Wendy Holdener pointe au 5e rang, alors que Michelle Gisin a connu l'élimination. Partie avec le dossard no 1, Lena Dürr a réalisé un temps canon qu'aucune de ses rivales n'est parvenue à approcher. Deuxième, la Suédoise Anna Swenn Lausson a concédé 0''45, l'Américaine Mikaela Shiffrin étant 3e à 0''57. Cinquième à égalité avec la Slovène Ana Bucik, Wendy Holdener accuse pour sa part un retard de 0''61 sur Lena Dürr. La Schwytzoise, épargnée par les blessures durant l'intersaison, vise toujours un premier succès dans la spécialité en Coupe du monde. Elle est aussi en quête d'un 30e podium dans la discipline. Les autres Suissesses en lice n'ont guère brillé. Aline Danioth et Camille Rast, qui ont perdu respectivement 2''05 et 2''22 sur Lena Dürr, se retrouvent 23e et 24e après le passage de 40 concurrentes. Quant à Michelle Gisin, elle est partie à la faute dans la triple, seule véritable difficulté de ce premier parcours. Déjà éliminée lors de trois des quatre derniers slaloms de la saison 2021/22, l'Owaldienne aura l'occasion de se reprendre dès dimanche sur la neige finlandaise. Tout comme Mélanie Meillard et Nicole Good, elles aussi victimes d'une sortie de piste sur cette première manche.

Infantino se sent "migrant" et fustige les "leçons de morale" Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Le président de la FIFA Gianni Infantino a affirmé samedi se sentir "arabe", "gay", "travailleur migrant". Il a critiqué vivement, à la veille du coup d'envoi du Mondial 2022, les "leçons de morale" des détracteurs du Qatar. Celles-ci relèvent selon lui de "l'hypocrisie". Dans une conférence de presse entamée par un long monologue très théâtral, le dirigeant valaisan a mis en avant ses origines italiennes pour assurer se sentir proche des migrants venus travailler à Doha dans des conditions fustigées par les organisations de défense des droits humains. "Aujourd'hui, je me sens qatari, aujourd'hui je me sens arabe, aujourd'hui je me sens africain, aujourd'hui je me sens gay, aujourd'hui je me sens handicapé, aujourd'hui je me sens travailleur migrant", a-t-il récité dans cette anaphore introductive. "Cela me renvoie à mon histoire personnelle, parce que je suis le fils de travailleurs migrants", a-t-il lancé. "Je sais ce que cela veut dire d'être discriminé, d'être harcelé, en tant qu'étranger. Enfant, j'étais discriminé (en Suisse) parce que j'étais roux et que j'avais des taches de rousseur, j'étais Italien, je parlais mal l'allemand." "Nous l'avons fait" Face aux nombreuses critiques dont la FIFA a été la cible en raison des conditions de travail des ouvriers sur les chantiers du Mondial, Gianni Infantino a affirmé que la fédération internationale était l'une des rares à se soucier de leur sort. "Parmi les grandes entreprises qui gagnent des milliards au Qatar, combien ont réglé la question du sort des travailleurs migrants? Aucune, parce qu'un changement de législation veut dire moins de profits. Mais nous, nous l'avons fait", a-t-il lancé, avant de s'interroger: "Pourquoi personne ne reconnaît ces progrès?" Hypocrisie Le Qatar est régulièrement critiqué par les ONG pour son traitement des travailleurs migrants, notamment dans les secteurs de la construction, de la sécurité et du travail domestique, ainsi que des personnes LGBTQ+. Ces accusations sont vigoureusement rejetées par les autorités, qui soulignent avoir réformé leurs lois sur le travail, et par les organisateurs qataris du Mondial, qui assurent que les membres de la communauté LGBTQ+ seront accueillis sans discrimination, en dépit des lois criminalisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe dans le pays. "Ces leçons de morale, biaisées, sont juste de l'hypocrisie", a asséné Gianni Infantino, à la tête de l'instance suprême du football mondial depuis 2016 et seul candidat à sa succession en 2023. "Pour tout ce que nous, les Européens, avons fait pendant 3000 ans, nous devrions nous excuser pendant les 3000 prochaines années avant de commencer à donner des leçons de morale aux gens", a-t-il ajouté. Sur les droits des LGBTQ+, le dirigeant a assuré que les autorités qataries lui avaient donné la garantie que "tout le monde" était "le bienvenu" pendant le tournoi (20 novembre-18 décembre).

Le Qatar au bout d'un chemin cahoteux Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Il y a douze ans le Qatar obtenait à la surprise générale l'organisation du Mondial 2022. Critiques, doutes et controverses auront jalonné ce long chemin jusqu'au bout. Quand le Brésil de Neymar atterrira samedi soir, à quelques heures de Qatar-Equateur (dimanche 17h00), tous les acteurs seront là, prêts à animer un des plus grands événements planétaires: plus d'un milliard de téléspectateurs sont attendus pour la finale le 18 décembre dans le superbe stade Lusail, coquille dorée posée aux portes du désert. Les 31 autres équipes auront précédé la Seleçao, dont les autres favoris: les tenants du titre français, diminués par les blessures mais dont l'effectif reste impressionnant, puis les Argentins qui rêvent d'offrir le sacre suprême à Lionel Messi, 35 ans, et le faire rejoindre Diego Maradona dans la légende albiceleste, pour sa cinquième et ultime tentative. Les Anglais, inventeurs du jeu mais en interminable quête de titre depuis 1966, les Espagnols ou les Allemands rajeunis et talentueux, voire les Pays-Bas de l'expérimenté Louis van Gaal, font également figure de postulants crédibles. Sans doute plus qu'une Belgique en déclin ou le Portugal dont la tête d'affiche, Cristiano Ronaldo, a été l'acteur du traditionnel feuilleton d'avant-Mondial, son divorce retentissant avec Manchester United. Dans l'histoire Quel que soit le spectacle qu'offriront les géants du jeu, ce Mondial 2022 restera dans l'histoire. C'est le premier dans le monde arabe; le premier aussi à interrompre une saison de football professionnel, programmé à la fin de l'automne pour éviter les chaleurs insupportables de ce pays désertique minuscule, grand comme Chypre ou la région parisienne. Surtout, jamais un pays organisateur n'avait eu à affronter à un tel flot ininterrompu de critiques: il y eut d'abord les accusations de corruption pour emporter sur le fil la décision de la FIFA en 2010 face au géant américain. Puis vinrent les critiques sur l'impact environnemental d'un événement qui, selon diverses estimations, aurait coûté plus de 200 milliards d'euros, et nécessité des infrastructures pharaoniques, avec la construction ex nihilo de sept stades et la rénovation du huitième. Surtout, il y eut la question des droits humains, notamment ceux des personnes LGBTQ+, dans un pays où homosexualité et relations sexuelles hors mariage sont des délits. Que feront les capitaines des huit sélections - parmi lesquels la Suisse - qui ont annoncé leur intention de porter un brassard multicolore lors de leurs rencontres ? Le Français Hugo Lloris a finalement renoncé à cette initiative qui déplaisait beaucoup au président de la FIFA Gianni Infantino, lequel a sèchement demandé aux 32 sélections de "se concentrer sur le football". Travailleurs migrants Le sort réservé aux travailleurs migrants, qui font fonctionner ce pays de moins de 3 millions d'habitants (dont près de 90% d'étrangers), a également été pointé du doigt dans les pays occidentaux. Le Qatar, qui dit déceler du "racisme" derrière ces attaques, insiste sur les progrès apportés à sa législation sociale en un temps record et dément avec force que des milliers d'ouvriers aient trouvé la mort sur ses chantiers. Amnesty International et Human Rights Watch ont demandé à la FIFA la mise en place d'un fonds d'indemnisation pour ces employés. Une question qui sera à coup sûr posée à Gianni Infantino lors de sa première conférence de presse samedi. "Dire qu'on ne devrait pas se concentrer sur les droits humains à l'occasion du Mondial, cela m'a vraiment irrité", a dit vendredi le président de la Fédération allemande (DFB) Bernd Neuendorf, prêt "à payer des amendes" sur la question. Les autorités qataries ont à plusieurs reprises promis que tous seraient accueillis "sans discrimination" tout en appelant le million de visiteurs attendus à respecter culture et sensibilités locales. Une interdiction qui soulève des questions La volte-face des autorités qataries, qui ont subitement interdit la vente d'alcool près des stades, pose aussi question. Pour la FSA, l'association des supporters anglais dont des milliers sont attendus lundi pour le match des Three Lions contre l'Iran, si les autorités "peuvent changer d'avis d'un coup d'un seul" sur ce sujet, "les supporters nourriront des inquiétudes compréhensibles sur leur capacité à respecter leurs promesses sur d'autres questions". Comment réagiront les forces de sécurité, dont de nombreux policiers étrangers venus pour l'occasion, devant l'apparition d'un drapeau arc-en-ciel, une manifestation de militants LGBTQ+, un couple s'embrassant sur la voix publique, ou des supporters en état d'ébriété ? L'ouverture samedi en début de soirée de la Fan-zone de la FIFA, où l'alcool est autorisé, sera à cet égard un test. Les organisateurs en passeront un autre pour le match d'ouverture dimanche et surtout lundi, avec trois matches à Doha dans la journée: il faudra convoyer des dizaines de milliers de supporters dans les stades, une gestion de flux de foule inédite au Qatar. L'Iran observé Autre sujet qui pourrait faire passer le sport au second plan dans ce Mondial à nul autre pareil, le comportement des joueurs iraniens. Exprimeront-ils leur soutien aux manifestations contre le régime et leur rejet de la répression ? Ce sera une "décision personnelle", a répondu cette semaine leur capitaine Alireza Jahanbakhsh. Leurs débuts contre l'Angleterre lundi et surtout leur match contre les Etats-Unis le 29, revanche de la rencontre historique du Mondial 1998, seront au centre de l'attention.

Après deux ans d'exclusion, l'AMA se penche sur le cas russe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'agence mondiale antidopage (AMA) va conduire un examen approfondi avant la réintégration de l'agence russe (Rusada) après deux années d'exclusion, a annoncé vendredi son président Witold Banka. Géant du sport mondial puni pour une cascade de tricheries, la Russie avait été exclue pour deux ans des grandes compétitions internationales en décembre 2020 par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Lors d'une conférence de presse au siège de l'agence à Montréal, Witold Banka a toutefois précisé que la fin de l'exclusion, le 17 décembre, n'était pas synonyme de réintégration automatique pour la Russie. "Le processus de réintégration ne se termine pas le 17 décembre, en fait, le processus ne commence qu'à cette date", a déclaré Witold Banka qui a évoqué un long processus en trois phases. "La confiance dans le système antidopage de la Russie est encore très faible. Ils ont beaucoup de travail à faire pour rétablir cette confiance, a-t-il ajouté. "Vérifier signifie vérifier" Après le 17 décembre, l'AMA commencera par évaluer "soigneusement" si Rusada a rempli toutes les conditions de réintégration énoncées dans la décision du TAS. Deuxièmement, lorsque la direction de l'AMA considérera que toutes les conditions ont été remplies, elle soumettra l'affaire à l'examen du Comité indépendant de vérification de la conformité (CRC). Enfin, le comité exécutif de l'AMA devra se prononcer. "Nous devrons vérifier chacune des conditions de réintégration et vérifier signifie vérifier - ne pas simplement accepter la parole de quelqu'un", a-t-il martelé. "Nous continuons également à soutenir la recommandation du Comité international olympique et du Comité international paralympique visant à empêcher la participation de la Russie sur la scène sportive internationale", a encore ajouté M. Banka, qui vient d'être réélu pour trois ans. Tensions D'une ampleur inédite dans l'histoire sportive, le contentieux russe dure depuis 2010, implique les services secrets et le ministère russe des Sports, et a attisé les tensions entre Moscou et les instances sportives perçues comme des instruments de domination occidentale. Toutefois, malgré la mise au ban de la Russie, ses athlètes ont pu concourir sous bannière neutre. "Le système antidopage doit encore être renforcé", a également plaidé Witold Banka à l'aube de son nouveau mandat qui commencera en janvier 2023 tout comme celui de la vice-présidente Yang Yang. "Il existe encore des régions et des pays dont le système antidopage est faible ou qui nécessitent clairement des améliorations", a ajouté l'ancien athlète polonais.

Rublev complète le dernier carré Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni La troisième tentative fut la bonne pour Andrey Rublev (ATP 7). Sorti dès la phase de poules lors de ses deux premières participations, le Russe s'est qualifié pour la première fois pour les demi-finales du Masters. Andrey Rublev s'est imposé 3-6 6-3 6-2 devant Stefanos Tsitsipas (ATP 3) pour décrocher la 2e place du groupe rouge derrière Novak Djokovic (ATP 8). Il défiera donc le Norvégien Casper Ruud (ATP 4), vainqueur du groupe vert, samedi en demi-finale. Impuissant à la relance dans un premier set où il ne s'est pas procuré la moindre balle de break, Andrey Rublev a dominé les débats dans les deux manches suivantes. Stefanos Tstsipas s'est, il est vrai, montré nettement moins percutant dans les deux derniers sets, notamment au service. Andrey Rublev retrouvera donc samedi Casper Ruud, qu'il a battu à quatre reprises en cinq affrontements. Mais il reste sur une défaite face au Norvégien: celui-ci avait remporté un duel décisif pour une place en demi-finale l'an dernier lors du Masters ATP.

Fribourg se relance, Bienne perd aux penalties Le sourire des Fribourgeois Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg a inscrit trois points très importants en National League. Dans leur antre, les Dragons ont dominé Davos 4-1. Ce succès permet à Gottéron de revenir à une longueur de Berne, 6e, et de Davos, 7e. Fribourg a sorti ses griffes au cours du tiers médian. Jusque-là, les deux équipes étaient plutôt côte à côte. Mais lors de cette deuxième période, Gottéron a fait la différence. Et avec la manière. C'est tout d'abord Gunderson qui a ouvert la marque à la 26e d'un très joli lancer. Puis à la 36e, Julien Sprunger a vu Rafael Diaz devant le but d'Aeschlimann pour un 2-0 de grande classe. Les Davosiens ont encore encaissé un troisième but 31 secondes avant la deuxième pause sur un penalty impeccable de Marcus Sörensen, qui a inscrit au passage son premier goal sous ses nouvelles couleurs. La réduction du score de Stransky (49e) n'a pas fait dérailler le train fribourgeois. Et c'est finalement Marchon qui a scellé le score à la 58e. Deux gardiens solides A Bienne, c'était un Zoug bien dans ses patins après une belle partie de Champions League qui s'est présenté. Dans une rencontre très serrée, c'est finalement Zoug qui a eu le dernier mot au terme des tirs au but pour une victoire 2-1 tab. Toujours sans Gaëtan Haas, la formation d'Antti Törmänen n'a pas brillé offensivement, mais il faut aussi savoir reconnaître le très bon travail de Genoni et de Säteri de l'autre côté. Les deux gardiens n'ont été battus qu'à une reprise dans le jeu. C'est Herzog qui a débloqué la situation à la 27e sur un coup du sort puisque l'attaquant zougois a vu son envoi repoussé par le gardien finlandais avant que le patin de Lööv ne précipite le puck derrière la ligne. Les Seelandais ont enfin pu battre Genoni à la 47e grâce à Kessler et ils auraient pu prétendre à mieux lors de la prolongation. Aux penalties, Kovar et Senteler ont trouvé la faille pour le seul Olofsson côté biennois. Ajoie récolte un point Ajoie n'a pas démérité mais Ajoie a tout de même quitté la glace battu 4-3 tab par Rapperswil. Après deux tiers plutôt calmes au niveau du pointage avec le seul goal de Frossard à la 22e, la troisième période fut nettement plus animée. Rappi a égalisé puis a vu Ajoie reprendre l'avantage. Mais les Lakers, privés de Cervenka, ont tout de même pu virer en tête à la 53e lorsque Brüschweiler a marqué le 2-3. Seulement les joueurs de Filip Pesan ont pu égaliser 46 secondes plus tard via Kevin Bozon. Durant la séance de tirs au but, Devos fut le seul à marquer, tandis que Schroeder et Wetter ont scoré pour les Lakers. Dans le dernier match de la soirée, Ambri a relevé la tête en profitant de la venue de Kloten. Les Léventins se sont imposés 6-2. Ils avaient fait le plus dur avant la mi-match lorsque Chlapik a planté le 3-0 (28e).