Un sauteur à skis suisse positif au Covid-19

ATP Finals: Tsitsipas jette l'éponge Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 4) s'est retiré des Masters de Turin avant son 2e match. Il a pris cette décision en raison de son coude droit toujours douloureux, a annoncé l'organisation. Tsitsipas "s'est retiré (des Masters) à cause d'une blessure au coude droit", a indiqué l'ATP. Il est remplacé par le Britannique Cameron Norrie (ATP 12) qui affrontera donc en soirée le Norvégien Casper Ruud (ATP 8). Le finaliste de Roland-Garros, qui restait sur un abandon dès son entrée en lice au Masters 1000 de Paris au début du mois en raison déjà d'une blessure au coude droit, avait été battu lors de son entrée en lice à Turin lundi par le Russe Andrey Rublev (ATP 5), 6-4 6-4. Vainqueur du tournoi en 2019, Tsitsipas est le deuxième joueur à se retirer du Masters 2021 après Matteo Berrettini (ATP 7) qui avait abandonné dès son premier match dimanche en raison d'une blessure aux abdominaux.

Antonio Giovinazzi va rouler en formule E Image: KEYSTONE/AP/Marcelo Chello L'Italien Antonio Giovinazzi (27 ans) va découvrir la formule E. Non conservé par Alfa Romeo-Ferrari en formule 1, il a signé un contrat avec l'écurie Dragon-Penske Autosport. Giovinazzi a disputé 59 Grands Prix de F1 depuis 2017. Son meilleur résultat a été un 5e rang au Brésil en 2019. Il s'est classé 17e du championnat en 2019 et en 2020. Cette saison, il occupe le 18e rang provisoire avec un seul point inscrit. "J'ai toujours suivi la formule E et je suis ravi de rejoindre Dragon-Penske Autosport dans cette discipline où j'avais effectué des tests il y a trois ans", a déclaré le pilote. Il prendra le volant pour la première fois à fin novembre lors des tests prévus à Valence.

Adrian Rothenbühler nommé entraîneur du 4 x 100 m dames Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Adrian Rothenbühler a été nommé entraîneur du relais 4 x 100 m dames. Le Bernois succède au Jurassien Raphaël Monachon, qui a quitté son poste en septembre. Monachon avait dirigé les sprinteuses suisses durant quatre ans. Il ne voulait pas faire l'année de trop, avait-il indiqué au moment d'annoncer son départ. L'ancien recordman de Suisse du 110 m haies a vu ses athlètes régulièrement briller ces dernières saisons sur la scène internationale. Au pied du podium L'équipe composée de Riccarda Dietsche (KTV Altstätten), Ajla Del Ponte (US Ascona), Mujinga Kambundji (ST Berne), Salomé Kora (LC Brühl), Sarah Atcho (Lausanne-Sports) et Cynthia Reinle (TV Unterseen) a, dans diverses configurations, notamment fini au 4e rang aux championnats d'Europe de Berlin 2018, aux Mondiaux 2019 à Doha et plus récemment aux JO de Tokyo cet été. Adrian Rothenbühler (48 ans) entraîne actuellement les soeurs Mujinga et Ditaji Kambundji, entre autres. L'ancien décathlonien avait été désigné entraîneur de l'année lors des Sports Awards en 2019.

Gregor Deschwanden positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Lucernois Gregor Deschwanden va manquer l'ouverture de la saison de saut en Russie. Le numéro un suisse a en effet été testé positif au Covid-19. Deschwanden (30 ans) a été testé deux jours avant l'envol prévu pour Nizhny Tagil. Il ne présentait pourtant aucun symptôme. Le champion de Suisse a été mis à l'isolement. Comme il est vacciné, il devrait pouvoir en sortir la semaine prochaine si un nouveau test s'avère négatif. Son retour à la compétition pourrait avoir lieu le week-end suivant à Kuusamo, en Finlande.

Le double champion olympique est toujours blessé Yuzuru Hanyu doit encore patienter avant de retrouver la glace Image: KEYSTONE/EPA/TATYANA ZENKOVICH Le Japonais Yuzuru Hanyu est encore loin d'être remis de sa blessure à la cheville droite. Le double champion olympique l'a dit à deux mois et demi des JO de Pékin. "Je ne suis même pas encore sur la ligne de départ. Mais je vais avancer, prudemment", a-t-il expliqué. Il n'a pas donné de date de retour à la compétition. Blessé à l'entraînement début novembre, à un ligament de la cheville droite, Hanyu (26 ans) a déclaré forfait pour la Coupe de Russie à Sotchi (26-28 novembre). Il n'a pas fait la moindre apparition cette saison en Grand Prix. Moins de douleur "Cela fait mal selon comment je bouge, mais j'ai commencé à sentir moins de douleur dans ma vie quotidienne", a ajouté le double champion du monde qui espère être "vite de retour sur la glace". Juste avant les JO de Pyeongchang en 2018, Hanyu avait déjà été privé de compétition pendant trois mois par une blessure à la cheville. Même après avoir conservé sa médaille d'or, une première en 60 ans dans la discipline, il avait déclaré ne jamais s'être complètement remis.

Deux points et la première étoile pour Meier Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM Le passage par la case "protocole Covid" n'a visiblement pas freiné Timo Meier. L'Appenzellois a réussi deux points mardi en NHL dans une partie gagnée 4-1 par San Jose face à Minnesota. Auteur d'un assist trois jours plus tôt face à Colorado pour son retour aux affaires, Timo Meier a été crédité d'une mention d'assistance sur l'ouverture du score signée Mario Ferraro à la 6e minute. Il a marqué lui-même le 2-0 à 44'' de la première sirène, reprenant un rebond accordé par le portier du Wild Cam Talbot. Timo Meier en est désormais à 14 points (6 buts, 8 assists) en dix matches disputés cette saison. Il suit ainsi le rythme effréné d'un autre international suisse, le défenseur de Nashville Roman Josi (16 points mais en 16 parties), qui est toutefois resté muet mardi sur la glace de Toronto où les Predators ont été battus 3-0. Niederreiter de retour Kevin Fiala s'est également illustré dans le "derby" suisse qui opposait Minnesota à San Jose. L'attaquant saint-gallois du Wild a réalisé un assist sur l'unique but de son équipe, portant son total de la saison à 9 points (en 15 parties). A noter par ailleurs le retour de Nino Neiderreiter, qui avait manqué les six précédents matches de Carolina en raison d'une blessure au bas du corps. L'attaquant grison n'a toutefois pas inscrit de point mardi dans une partie gagnée 4-2 par les Hurricanes à Las Vegas.

Kontaveit affrontera Muguruza en finale Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Anett Kontaveit (no 8) affrontera Garbiñe Muguruza (no 6) en finale du Masters WTA à Guadalajara. L'Estonienne a battu Maria Sakkari (no 4) 6-1 3-6 6-3 mardi soir dans la deuxième demi-finale. Victorieuse de quatre tournois depuis fin septembre (Cleveland, Ostrava, Moscou et Cluj-Napoca), Anett Kontaveit est revenue de loin face à la combative Grecque. Celle-ci a mené 3-2 service à suivre dans la manche décisive, avant de perdre les quatre derniers jeux. Maria Sakkari a pourtant bénéficié de... huit balles d'égalisation à 4-4 sur son service dans le dernier set. Mais elle a fini par céder, Anett Kontaveit convertissant sa première balle de break pour s'offrir le droit de servir pour le gain de la rencontre. Revanche Victorieuse de 13 de ses 14 derniers matches sur le circuit WTA, l'Estonienne de 25 ans sait ce qui l'attend en finale. Garbiñe Muguruza (28 ans), qui a dominé Paula Badosa 6-3 6-3 dans la première demi-finale, l'a en effet battue pas plus tard que dimanche en phase de groupe pour la rejoindre dans le dernier carré. Egaliser à trois victoires partout dans leurs confrontations permettrait à Anett Kontaveit de remporter sa plus belle victoire, elle qui a conquis cinq titres moins prestigieux. Garbiñe Muguruza compte elle deux titres du Grand Chelem à son palmarès, et a déjà remporté deux tournois au Mexique (deux fois à Monterrey).

L'Argentine valide son billet pour le Qatar Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello L'Argentine a validé son billet pour le Mondial 2022 mardi. Mais l'Albiceleste a dû se contenter d'un nul 0-0 face au Brésil, déjà qualifié, à San Juan lors de la 14e journée de la zone AmSud. Des fautes en pagaille, de la tension, des coups de sang et même une lèvre ouverte: même sans enjeu purement comptable entre les deux premiers de cette poule, les matches Brésil-Argentine sont avant tout une question de suprématie régionale. Les occasions ont été rares tant les deux équipes, pourtant avec trois attaquants chacune, ont eu du mal à construire dans l'adversité. L'Argentine ne s'est montrée dangereuse que sur des tirs lointains. Mais ni Lautaro Martinez (24e) ni Rodrigo de Paul (40e) n'ont surpris un Alisson vigilant dans ses cages. Lionel Messi a été peu en vue même s'il a eu une balle de but dans les dernières minutes de jeu. De son pied gauche aux 25 mètres après une course de recentrage, il a buté directement lui aussi sur le gardien de Liverpool (90e). Trop peu pour faire plier une Seleçao solide en l'absence de Neymar, touché aux adducteurs. Le Pérou se replace Le Brésil n'a donc pas eu sa revanche de la finale de la Copa America perdue en juillet dans son stade du Maracana (1-0), et l'Argentine n'a pas pu fêter au coup de sifflet final par une victoire devant son grand rival régional sa qualification officielle pour le Qatar. Elle a dû attendre pour cela l'annonce de la défaite du Chili à domicile contre l'Equateur (2-0). A quatre journées de la fin, l'Albiceleste compte 12 points d'avance sur le Pérou, vainqueur au Venezuela (2-1), et la Colombie qui a concédé un nul face au Paraguay (0-0). Or, le Pérou (5e) et la Colombie (4e) s'affronteront lors de la prochaine journée.

Federer serait "incroyablement surpris de jouer Wimbledon" Federer serait surpris de pouvoir jouer Wimbledon l'an prochain Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Roger Federer estime qu'il ne reviendra pas à la compétition avant l'été 2022. "Je serais incroyablement surpris de jouer Wimbledon", qui aura lieu du 27 juin au 10 juillet, affirme le Bâlois de 40 ans dans un entretien diffusé mercredi par les journaux de Tamedia. "Selon les médecins, je pourrai recommencer à courir tranquillement en janvier et donc retourner tout doucement sur un court" au début de l'année prochaine, souligne l'homme aux 20 titres du Grand Chelem, qui se remet d'une lésion au ménisque interne droit. La reprise des entraînements "qui ressemblent à du tennis [...] avec des pas chassés et des appuis complexes", devrait intervenir en mars ou avril, poursuit-il. Après cela, il faudra "reconstruire toute la condition physique propre à la complexité du tennis et à l'intensité du très haut niveau". Dire au revoir à ma manière Selon lui, les quatre ou cinq prochains mois vont être décisifs. "On y verra beaucoup plus clair ce printemps", lâche l'ancien numéro un mondial, qui ne se fixe pas d'ambitions démesurées. Avant tout, "je veux aller voir une dernière fois ce dont je suis capable comme joueur de tennis professionnel", glisse-t-il. "J'aimerais aussi pouvoir dire au revoir à ma manière et sur un court de tennis. C’est pour ça que je me donne à fond dans ma rééducation", explique-t-il. Mais son "rêve ultime" reste de disputer une finale de Grand Chelem. "En fait, j'y crois encore. Je crois à ce genre de miracles".

Les Pays-Bas qualifiés, la Norvège éliminée Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Les Pays-Bas se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en battant la Norvège (2-0) lors de la 10e et dernière journée du groupe G des qualifications. Steven Bergwijn a marqué le premier but à la 84e minute avant d'offrir le second à Memphis Depay (91e) dans un match disputé à huis clos à Rotterdam. La sélection de Louis van Gaal termine ainsi première avec deux points d'avance sur la Turquie (2e), qui jouera les barrages.

Une "première" espagnole depuis 1993 Image: KEYSTONE/AP/Refugio Ruiz Garbiñe Muguruza (no 6) est la première finaliste du Masters WTA de Guadalajara. L'ex-no 1 mondial a dominé Paula Badosa (no 7) 6-3 6-3 dans le derby espagnol programmé mardi après-midi au Mexique. Battue par Karolina Pliskova (no 3) pour son entrée en lice dans ce tournoi, Garbiñe Muguruza a cueilli son troisième succès consécutif pour atteindre pour la première fois le stade ultime dans les "WTA Finals". Elle avait été stoppée en demi-finale lors de sa première participation, en 2015. Double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2016, Wimbledon 2017), Garbiñe Muguruza (28 ans) a nettement dominé les débats pour son premier duel avec Paula Badosa. La native de Caracas n'a pas concédé le moindre jeu de service, effaçant les trois balles de break auxquelles elle a été confrontée. Garbiñe Muguruza, qui affrontera Maria Sakkari (no 4) ou Anett Kontaveit (no 8) mercredi en finale, aura l'occasion d'écrire une page d'histoire du tennis ibère. Elle peut devenir la première Espagnole à s'adjuger le Masters, 28 ans après la défaite subie par Arantxa Sanchez face à Steffi Graf en finale à New York.

Sinner peut croire en ses chances Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Jannik Sinner (no 9) a signé des débuts tonitruants dans le Masters ATP de Turin. L'Italien de 20 ans, qui a remplacé son compatriote Matteo Berrettini dans le groupe rouge, a dominé Hubert Hurkacz (no 8) 6-2 6-2 mardi soir. Il est le premier remplaçant à remporter un match dans les "ATP Finals" depuis Janko Tipsarevic en 2011. Jannik Sinner a préservé ses chances de qualification pour les demi-finales grâce à cette victoire. Mais sa marge de manoeuvre est réduite: pour atteindre le dernier carré, il devra battre Daniil Medvedev (no 2) jeudi et compter sur une défaite d'Alexander Zverev (no 3) face à Hubert Hurkacz.

Fribourg défait chez lui, Zurich aussi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg a été battu lors du match aller des huitièmes de finale de la Champions League. Les Dragons ont été battus 4-2 chez eux par Munich. Il s'agit mine de rien de la première défaite européenne des Fribourgeois durant cette campagne, puisque les hommes de Christian Dubé avaient enlevé leurs six matches de poule. Et tout semblait indiquer qu'un septième succès était sur les rails lorsque Killian Mottet a pu ouvrir le score à la 8e en profitant d'un cafouillage des Allemands dans leur zone de défense. Mais les Munichois sont revenus à la 17e par Schütz sur une séquence où Reto Berra ne s'est pas montré à son avantage. On a connu le gardien fribourgeois plus inspiré. Si dominant cette saison, le dernier rempart des Dragons a eu un soir sans. Et après deux tiers, le numéro 20 a cédé le filet à Connor Hughes. Berra n'a pas été bon. Du coup, il n'a pas mis son équipe en position de gagner comme il a si bien su le faire depuis le début de la saison. Les deux premiers buts sont plutôt pour lui, alors que les deux suivants sont loin d'être des actions de classe des Allemands. En encaissant trois buts dans le tiers médian, Gottéron a précipité sa chute. La réussite de Desharnais sur penalty à la 45e n'a bien entendu pas suffi. A Zurich, les Lions ont eux aussi connu la défaite. Ils se sont inclinés 4-3 face à Rögle. Menés 3-2, les joueurs de Rikard Grönberg avaient égalisé par Geering à la 50e. Mais un dernier déboulé suédois a fait pencher la balance en faveur des visiteurs à 32 secondes de la sirène. Samuel Jonsson a battu Flüeler et offert cette victoire à ses couleurs. Le retour pour Zurich aura lieu mardi prochain en Suède, alors que Fribourg se déplacera en Bavière le mercredi 24 novembre.

Bienne piégé par Rapperswil, Ajoie muet Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Bienne s'est incliné 2-1 à domicile face à Rapperswil lors de la soirée de National League. Dans le même temps, Ajoie s'est fait battre 2-0 à Ambri. Et Rapperswil est désormais 4e du classement à égalité avec le deuxième Fribourg et le troisième Bienne... Qui aurait parié sur une saison aussi étincelante des Saint-Gallois? Peu de monde et c'était tout à fait légitime. Mais la troupe de Stefan Hedlund a la baraka et tout lui réussit. Il s'agit de son septième succès de rang. Les Lakers n'auraient objectivement pas dû repartir du Seeland avec des points et les voilà dans leur bus avec la totalité de l'enjeu. Grâce à un bon gardien, une bonne dose de chance et un opportunisme de tous les instants. Car voir Sandro Forrer inscrire le 2-1 à la 59e a quelque chose de surréaliste. Mais une erreur de la défense biennoise, avec notamment Rathgeb et Delémont sur la glace, a précipité la défaite des hommes d'Antti Törmänen. Le plus rageant, c'est que Gaëtan Haas a eu deux chances de marquer le 2-1. Il a même frappé le poteau à la 56e. Mais ce n'était pas le soir des Biennois. Ajoie sans solution En déplacement à Ambri, Ajoie n'a pas eu voix au chapitre. Les Jurassiens savaient qu'ils allaient devoir jouer en défense, mais ils ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. On peut d'ailleurs s'en apercevoir en regardant d'où sont venus les tirs ajoulots. Les hommes de Gary Sheehan n'ont pratiquement pas pu s'approcher du slot. De son côté Ambri a fait le boulot en ouvrant la marque à la 20e par Bürgler et en doublant la mise à la 24e par Burren en power-play. Ce succès permet aux Léventins de passer devant Lausanne en leur chipant la 7e place. Et enfin à Davos, le leader grison a parfaitement tenu son rang en dominant Zoug 2-0. Une victoire méritée pour les Davosiens qui ont réglé l'affaire en un peu plus de deux minutes entre la 5e et la 7e.