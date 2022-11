Un sponsor de longue date de l'Allemagne se retire à cause du Qatar

La Tunisie solide défensivement résiste au Danemark Le portier tunisien Aymen Dahmen intervient devant le Danois Thomas Delaney. Image: KEYSTONE/AP/Ariel Schalit Demi-finaliste du dernier Euro, le Danemark est tombé sur un os (0-0) face à la Tunisie lors du premier match du groupe D de la Coupe du monde à Doha. Avec le "Lucernois" Mohammed Dräger jusqu'à la 88e minute, les Tunisiens ont surpris les Scandinaves lors de la première mi-temps. Ils se sont montrés plus entreprenants qu'attendu. A la 43e, Jebali fut bien près d'ouvrir la marque pour les Arabes d'une pichenette qui avait trompé le portier Schmeichel. mais la balle est passée de peu à côté du but. Les Danois ont fait meilleure figure au cours de la deuxième période. Ils ont emballé le match aux alentours de la 70e minute quand Christian Eriksen a obligé le gardien Aymen Dahmen a un arrêt spectaculaire sur un tir puissant. Moins d'une minute plus tard, Andreas Christensen envoyait sa tête en diagonale sur le poteau et Cornelius ne profitait pas du rebond. Les joueurs de l'entraîneur Kasper Hjulmand avaient laissé passer leur chance. Ils joueront gros samedi contre la France

"C'est un coup très dur", dit Messi après la défaite Lionel Messi avait ouvert le score sur penalty. Image: KEYSTONE/EPA/Mohamed Messara L'Argentine a subi "un coup très dur", "une défaite qui fait mal", a reconnu son capitaine Lionel Messi après le revers surprise concédé contre l'Arabie saoudite (2-1) au Mondial 2022. "C'est un coup très dur, une défaite qui fait mal, mais nous devons continuer à avoir confiance en nous-mêmes. Ce groupe ne va pas laisser tomber. Nous allons essayer de battre le Mexique" samedi pour le deuxième match de poules de l'Argentine au Qatar, a-t-il réagi en zone mixte. Pourtant, Messi (35 ans) avait mis son équipe sur de bons rails mardi en inscrivant rapidement un penalty (10e). Mais Saleh al-Shehri (48e) et surtout Salem al-Dossari (53e), buteur au terme d'un festival dans la surface, ont déjoué tous les pronostics, avant que la cohésion collective et la résistance héroïque des Saoudiens n'écoeure l'Argentine. "Le but marqué rapidement nous a causé du tort, cela nous a induit en erreur. Nous savions que cela pouvait arriver de ne pas jouer de la meilleure des manières au premier match. Nous n'avons pas retrouvé le jeu, le fonctionnement que nous avions montré pendant longtemps. Et, au fil des minutes, avec un résultat contraire, les choses deviennent de plus en plus difficile", a-t-il raconté. Ce revers inattendu, qui va contraindre l'Argentine à cravacher dans le groupe C, met aussi fin à sa série d'invincibilité de 36 matches, stoppée à une longueur seulement du record de l'Italie championne d'Europe (2018-2021). Interrogé pour savoir comment se sentait l'effectif argentin après ce match, Messi a répondu: "dévasté". "C'est un coup très dur", a-t-il répété. "Nous ne pensions pas débuter de cette manière. Nous pensions bien débuter, avec trois points, comme nous l'avions dit avant le match. Cela nous aurait apporté de la tranquillité. Mais ce groupe se distingue par son unité, par sa solidité. C'est le moment d'être plus unis que jamais, de revenir aux bases et à notre jeu", a-t-il poursuivi.

Breel Embolo: "Un match comme les autres" Breel Embolo devra faire fi de ses sentiments contre le Cameroun. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Il le sait et il l'assume: Breel Embolo sera bien le personnage central de la rencontre de jeudi contre le Cameroun qui ouvrira le tournoi pour l'équipe de Suisse. "Les émotions seront bien là. Je joue un match de Coupe, ce n'est pas rien, et contre le pays où je suis né, explique le Bâlois. Mais je prends ce match comme un match comme les autres. Je vais me préparer normalement, regarder aussi comme toujours les caractéristiques des défenseurs adverses. Je ressens de la pression, c'est vrai. Mais c'est une pression positive." "Nous sommes peut-être plus calmes" Breel Embolo répète inlassablement que son choix de jouer pour la Suisse "était un choix pour la Suisse et non contre le Cameroun". Il suit toutefois avec une attention extrême le football camerounais avec un Samuel Eto'o qui, dans ses habits de président de la Fédération, entend gagner la Coupe du monde. "Ce discours ne me surprend pas, lâche Breel Embolo. Samuel Eto'o a été un très grand joueur. Il est normal qu'il puisse nourrir un tel objectif. Par ailleurs, je sais que tout le pays est derrière son équipe du Cameroun. Elle reste sur une troisième place à la CAN et elle a tout de même éliminé l'Algérie en barrage pour disputer cette Coupe du monde. Prétendre que la Suisse est supérieure au Cameroun n'est pas juste. Il s'agit avant tout de deux équipes aux caractéristiques différentes. Qui veulent toutes les deux gagner. Nous sommes peut-être plus calmes, mais croyez-moi, nous voulons aussi remporter tous nos matches ici au Qatar." "Un autre rôle" Cela commence bien sûr contre le Cameroun jeudi. "Nous avons besoin des 3 points de la victoire. Il est primordial de bien entamer un tournoi", souligne Breel Embolo. Présent il y a quatre ans en Russie sans toutefois peser vraiment sur le jeu de l'équipe de Suisse avec une seule titularisation contre le Costa-Rica et trois introductions un peu trop neutres, l'attaquant de l'AS Monaco aborde le rendez-vous de Doha dans d'autres dispositions. "J'ai un autre rôle, plus axial. J'ai, surtout, gagné en expérience depuis quatre ans, explique-t-il. L'équipe aussi a changé. Gelson Fernandes et Valon Behrami ne sont plus là. Des joueurs se sont affirmés. Il y a aussi un nouveau coach, un nouveau système." Buteur à six reprises en Ligue 1 et à une reprise en Ligue Europa, Breel Embolo a réussi ses débuts à Monaco. "La Ligue 1 est plus physique que la Bundesliga. Peut-être qu'elle convient mieux à mes caractéristiques", dit-il. Il est vrai que le Bâlois ne cesse d'impressionner les observateurs par la puissance qu'il dégage. "Je n'ai pas encore atteint le 100 % de mon potentiel", avoue-t-il A 25 ans, il estime bénéficier encore d'une très grande marge de progression. L'idéal serait qu'il passe un nouveau cap ces prochains jours pour s'affirmer pleinement comme le quatrième as de l'équipe de Suisse avec Yann Sommer, Manuel Akanji et Granit Xhaka.

Lionel Messi et l'Argentine au tapis face à l'Arabie saoudite Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi La cinquième Coupe du monde de Lionel Messi va-t-elle tourner au cauchemar ? Le no 10 de l'Argentine l'a entamée de la pire des manières. Au Lusail Stadium, Messi et les siens se sont inclinés 2-1 devant l'Arabie saoudite au terme d'un scenario improbable. Alors qu'elle aurait dû plier l'affaire bien avant la pause face à un adversaire apathique et sauvé par l'intervention providentielle de la VAR, l'Argentine a tout perdu en l'espace de quatre minutes, le temps pour Al-Shehri d'égaliser à la 49e et pour Al-Dawsari de donner l'avantage à ses couleurs à la 53e. Une défense centrale dépassée Les buteurs saoudiens ont su exploiter les largesses d'une défense argentine dépassée. Le choix de ne pas titulariser le joueur de Manchester United Lisendro Martinez fut une aberration. La charnière formée par Nicolas Otamendi et Cristian Romero a dévoilé des lacunes énormes. Avant les quatre minutes fatidiques qui ont scellé l'issue de cette partie, les joueurs de Benfica et de Tottenham n'avaient pas été vraiment rassurants. Lionel Messi endosse une part de responsabilité dans cet échec. Après avoir ouvert le score à la 10e minute sur un penalty provoqué par Leandro Paredes, le capitaine, dans son rôle d'électron libre, ne fut pas toujours inspiré. Notamment à la 49e minute avec une perte de balle qui a permis aux Saoudiens de partir en rupture pour inscrire le 1-1. La griffe de Hervé Renard Lionel Messi et l'Albiceleste se retrouvent le dos au mur avant de rencontrer le Mexique samedi. Ils n'auront aucun droit à l'erreur s'ils entendent rester en vie après cette phase de poules. Quant à l'Arabie saoudite, cet exploit qui porte la griffe de Hervé Renard, cet entraîneur français qui a connu tous les bonheurs en Afrique, lui ouvre des horizons insoupçonnés. Avec un excellent gardien en la personne d'Al-Owais, des joueurs capables de répondre au défi physique et des supporters qui leur procurent, par leur ferveur, un supplément d'âme, les Saoudiens n'ont peut-être pas fini de surprendre. Ce match fut le premier du tournoi disputé à 13h00. Il s'est déroulé dans des conditions idéales. Avec la climatisation et l'ombre qui a très vite gagné la pelouse, les joueurs n'ont pas été affectés par les 27 degrés enregistrés au coup d'envoi. Murat Yakin peut être rassuré. La Suisse, qui jouera également à 13.00 jeudi contre le Cameroun, ne jouera pas dans une fournaise qui avait été celle d'Abu Dhabi la semaine dernière contre le Ghana.

Les supermarchés REWE rompent avec la fédération allemande Le brassard "One Love" suscite des remous. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'enseigne de supermarchés REWE, l'une des plus grandes d'Allemagne, a renoncé à son partenariat avec la fédération allemande de football pour le Mondial 2022. Elle dénonce mardi l'interdiction, par la FIFA, des brassards "One love" contre les discriminations anti LGBT+ au Qatar. "Après (...) la décision de la FIFA à propos des brassards +One Love+, REWE met fin à sa coopération avec la DFB (Fédération allemande de football ndlr)", a annoncé le groupe allemand dans un communiqué publié mardi. L'entreprise avait déjà indiqué en octobre ne pas vouloir prolonger le contrat de "partenaire alimentaire officiel" de la Fédération depuis 2008. Mais cette décision ne devait valoir qu'après le Mondial 2022. Désormais, REWE affirme "être obligé de se distancer clairement de la FIFA et de renoncer à ses droits de publicité, particulièrement dans le contexte du Mondial". Plusieurs équipes européennes- dont l'Allemagne et la Suisse - voulaient arborer, pendant les matches du Mondial 2022, un brassard coloré "One Love" contre les discriminations anti LGBT+ au Qatar. Elles ont finalement renoncé lundi, face à la menace de "sanctions sportives" brandie par la Fifa, qui compte infliger un carton jaune aux joueurs portant ce signe. Une "position scandaleuse (...) absolument inacceptable", a commenté le PDG de REWE, Lionel Souque, cité dans un communiqué. La décision de la FIFA a soulevé une vague de critiques en Allemagne. "Nous sommes convaincus que le sport doit être ouvert à tous", a déclaré mardi le porte-parole du groupe d'habillement sportif Adidas, Oliver Brüggen, à l'agence spécialisée SID. "Nous soutenons nos joueurs et nos équipes dans leur engagement", a-t-il ajouté. Le footballeur allemand Michael Ballack s'est lui dit "déçu" par cette décision, indiquant qu'il se serait attendu à "plus de caractère" de la part de la fédération allemande. La ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, compte toujours assister en personne au premier match de l'Allemagne contre le Japon mercredi.

Justine Mettraux première femme à l'arrivée Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La skipper genevoise Justine Mettraux a franchi la ligne d'arrivée de la Route du Rhum en 7e position des Imoca. Elle a rejoint Pointe-à-Pitre en Guadeloupe en 12 jours, 13 heures et 26 minutes. Justine Mettraux est la première femme à franchir la ligne de l'épreuve partie de St-Malo en France. Elle est arrivée à 3h41 heure suisse dans la nuit de lundi à mardi. Au total, la navigatrice de Versoix a pris le 19e rang sur 100 participants. "Je suis bien fatiguée, a déclaré la Genevoise sur les ondes de Radio Lac. Il y a eu beaucoup de grains, c'était vraiment instable. C'était dur de se reposer." Septième de la classe Imoca, Justine Mettraux est satisfaite avec ce résultat. "C'est sûr. Il y avait un beau plateau. Ceux qui ont terminé devant moi ont tous une grande expérience. C'est un bon résultat pour ma première grande course." La Genevoise entend désormais se qualifier pour le Vendée Globe 2024. Sur son bateau TeamWork, elle a marqué un point important avec son classement en Guadeloupe. Il lui faudra prendre le départ d'une course en solitaire en 2024 pour décrocher sa qualification.

Les Hawks battus à Cleveland Donovan Mitchell (45) et Cleveland ont battu Atlanta lundi en NBA Image: KEYSTONE/AP/Nick Cammett Atlanta a subi lundi sa septième défaite de la saison en 17 sorties, la quatrième dans ses sept dernières parties. Les Hawks de Clint Capela ont été battus 114-102 à Cleveland. Le pivot genevois a dû se contenter de 4 points, à 2/5 au tir. Mais il s'est également fait l'auteur de 12 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres face aux Cavaliers, qui ont quant à eux fêté leur 11e victoire en 17 parties. Atlanta a subi les foudres du duo Donovan Mitchell (29 points, 9 assists)/Darius Garland (26 points). Cleveland a ainsi pris sa revanche sur la défaite concédée face aux Hawks en barrage d'accession aux derniers play-off.

Hischier et les Devils en feu Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils ont égalé le record de la franchise en cueillant un 13e succès consécutif lundi en NHL. La franchise du New Jersey a battu Edmonton 5-2, grâce notamment aux trois assists de Nico Hischier. Désigné deuxième étoile de cette partie, le centre valaisan a signé la passe décisive sur les deux premiers buts de son équipe avant d'être crédité d'une mention d'assistance sur le 4-2 marqué par Tomas Tatar à la 48e minute. Jonas Siegenthaler n'a pas inscrit de point, mais il affichait un bilan de +2 à l'issue du match. Nico Hischier en est désormais à 22 points en 18 apparitions cette saison. Les Devils affichent pour leur part 16 succès en 19 rencontres disputées, dont 13 consécutifs. Ils auront l'occasion de battre le record de la franchise, établi en février-mars 2001, mercredi face aux Maple Leafs de Denis Malgin. "Je suppose que nous sommes là-haut dans le livre d'histoire", a déclaré Nico Hischier, capitaine de New Jersey. "Personne ne va nous l'enlever, et ça fait du bien. Cela prouve que nous sommes une bonne équipe, que nous pouvons gagner des matches, que nous n'avons plus besoin de nous cacher." Josi en verve Auteur d'un début de saison timide, Roman Josi retrouve quant à lui son rythme de croisière. Le capitaine de Nashville a signé son 4e but et son 12e assist de la saison dans une partie remportée 4-3 aux tirs au but face aux Coyotes de Janis Moser (1 assist lundi). Nino Niederreiter est resté "muet" dans le camp des Predators. La soirée fut également belle pour l'attaquant des Sharks Timo Meier, qui a inscrit son 9e but dans ce championnat lors de la victoire (5-1) de San Jose face à Ottawa. L'attaquant appenzellois affiche 18 points à son compteur personnel.

Mondial 2022: les Bleus sans certitude pour leur premier match La France entame au Qatar la défense de son titre mondial ce mardi (20h00) contre l'Australie dans le groupe D. Minés par les blessures, les Bleus arrivent sans certitude. Les forfaits sur blessure de N'Golo Kanté, Paul Pogba et Karim Benzema ont fait mal aux Français, privés de l'axe du milieu de terrain qui leur avait permis de gagner en Russie il y a quatre ans. L'absence du Ballon d'or constitue elle aussi un terrible coup dur, Benzema ayant été irrésistible au printemps avec le Real Madrid dans la conquête de la Ligue des champions. L'atout Mbappé Mais Didier Deschamps a sans doute des solutions de rechange en tête. Devant, il peut compter sur Kylian Mbappé, dont la vitesse peut faire mal à n'importe quelle défense. Le vieux grognard Olivier Giroud peut aussi rendre de précieux services grâce à son sens du but. Les questions se posent davantage dans l'entrejeu et en défense. Reste que les Bleus seront favoris contre l'Australie, même si cette dernière peut être difficile à jouer avec ses qualités physiques et sa rigueur défensive. Les Australiens ne lâcheront rien et tant qu'ils tiendront le 0-0, la France pourra être gênée. Le Danemark ambitieux Six heures avant l'entrée en lice des champions en titre, l'autre rencontre du groupe mettra aux prises le Danemark et la Tunisie. Les Danois ont les faveurs du pronostic, eux qui restent leur une excellente dynamique après un bel Euro 2021 (demi-finaliste) et une Ligue des nations convaincante, avec notamment deux victoires contre... la France. Après le malaise cardiaque qui a failli lui coûter la vie à l'Euro en juin 2021, jouer le Mondial 2022 a été l'objectif de Christian Eriksen "dès le premier jour". Au Qatar, le Danemark et lui rêvent désormais "de quelque chose de grand". Les Tunisiens, pour qui le Lucernois Mohamed Dräger pourrait être titulaire, sont avertis.

Messi et le rêve de l'Argentine En mission pour l'Argentine. Lionel Messi s'est préparé prudemment et discrètement pour l'entrée en lice de l'Albiceleste au Qatar, ce mardi face à l'Arabie Saoudite (11h00) à l'affiche du Groupe C. Sadio Mané, forfait. Karim Benzema, forfait. Cristiano Ronaldo, en conflit avec son club en plus de ses problèmes gastriques... Les grandes stars du football mondial ont mal partout mais Messi, lui, ne se porte pas si mal après trois mois de haut vol avec le Paris SG. Les suiveurs de la sélection se sont tout de même fait du mauvais sang en fin de semaine dernière, une fois l'équipe du sélectionneur Lionel Scaloni installée au Qatar, après un dernier match amical réussi contre les Emirats arabes unis (5-0). Vendredi lors de la première séance d'entraînement ouverte au public sur les terrains de l'Université du Qatar, où l'Argentine a installé son camp de base, Messi n'est en effet pas apparu. Aucune inquiétude et travail en salle, a fait savoir la fédération. Mais le lendemain, toujours pas de trace de "la Pulga" et les regards s'assombrissent. Soudain, après dix bonnes minutes de séance, rafale de flashs et éclats de voix enthousiastes des journalistes télé qui interviennent en direct: Messi est arrivé. Il s'est même entraîné, mais à part de ses équipiers et de façon légère, signe que son cas est géré avec la plus grande prudence à l'approche de ce qui sera vraisemblablement sa dernière Coupe du monde et donc sa dernière chance de rejoindre Maradona au panthéon du football. Lewandowski face à une légende L'autre partie de la poule C opposera ce mardi la Pologne au Mexique (17h00). Robert Lewandowski, meilleur joueur Fifa en 2020 et 2021, transféré cet été au FC Barcelone, sera le fer de lance de la sélection polonaise. En trois matches en Coupe du monde, en 2018, il n'avait pas trouvé le chemin des filets. Son apport sera sans doute capitale face à une formation mexicaine dont les buts sont gardés par Guillermo Ochoa, véritable légende dans son pays. Le portier mexicain disputera sa cinquième Coupe du monde. Avec Hirving Lozano de Naples, les Mexicains possèdent dans leurs rangs l'un des meilleurs joueurs de la Serie A.

Les Gallois arrachent un nul heureux face aux Américains Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Bien que dominateurs, les Etats-Unis ont dû se contenter d'un match nul (1-1) contre le Pays de Galles pour le deuxième match du groupe B du Mondial à Doha. Une grande déception pour les Américains. Les Américains s'en allaient vers un succès étriqué mais mérité quand à la 80e minute le défenseur Zimmerman a bousculé de manière grossière un Gareth Bale, invisible jusque-là. Le capitaine gallois n'a pas laissé passer la chance d'accrocher un point pratiquement inespéré au vu du déroulement de la partie en transformant le penalty (82e). La sélection américaine menait depuis la 24e minute. Un avantage parfaitement mérité à la vue de sa supériorité dans le jeu. Le grand George Weah n'avait jamais disputé la Coupe du monde avec le Liberia, tant pis son fils Timothy l'a vengé en ouvrant la marque pour les Américains. L'attaquant de Lille, formé au PSG, a parfaitement conclu une ouverture au millimètre de Christian Pulisic. Weah, marqué de trop loin par Neco Williams, a pu prendre un avantage décisif avant de battre astucieusement le portier Hennessey (36e). Cette ouverture du score était parfaitement logique. Les Américains du sélectionneur Gregg Berhalter ont largement dominé la partie avec un Pulisic à la baguette. Les Américains, prochains organisateurs de la Coupe du monde, ont très souvent empêché les Gallois de sortir de leur zone. Côté gallois, la déception est longtemps venue en premier lieu de Gareth Bale. L'ancien attaquant du Real Madrid a été transparent, n'étant que l'ombre du joueur qui avait propulsé le Pays de Galles en demi-finale de l'Euro 2016. Une très mauvaise estimation du défenseur américain Zimmerman a permis au capitaine gallois de sortir la tête haute du terrain.

Victoire heureuse des Pays-Bas face au Sénégal Image: KEYSTONE/EPA/Abedin Taherkenareh Les Pays-Bas sont de retour ! Huit ans après leur demi-finale contre l'Argentine, les Néerlandais ont cueilli un succès 2-0 heureux mais crucial face au Sénégal. Au stade Al Thumama - un bijou -, les Pays-Bas ont forcé la décision sur une réussite de la tête de Cody Gakpo à la 84e minute et sur un but de Davy Klassen au bout du temps additionnel. Le 1-0 du joueur du PSV Eindhoven est dû à la fois à une inspiration de Frenkie De Jong, auteur d'un centre magnifique, et à une hésitation d'Edouard Mendy, sorti avec un temps de retard. Le portier de Chelsea ne fut également pas à son avantage sur le 2-0 avec un renvoi médiocre sur une frappe de Memphis Depay. A la faveur de ce succès, les Pays-Bas rejoignent l'Equateur, victorieux sur ce même score de 2-0 du Qatar dimanche, en tête de ce groupe A. Orphelin, on le sait, de Sadio Mané, le Sénégal ne méritait pas un tel sort. Avec leur puissance physique, l'abattage d'Idrissa Gueye et l'explosivité d'Ismaila Sarr, les champions d'Afrique avaient exercé un certain ascendant. Seulement, ils ont dû attendre une heure pour cadrer leur première frappe, la première du match d'ailleurs, par Boulaye Dia. Idrissa Gueye, toujours avant l'ouverture du score, et Pape Gueye à la 86e, trouvaient également le géant (2,03 m) et... néophyte Andres Noppert sur leur route. Le gardien de Heerenveen a pleinement justifié le choix de Louis Van Gaal. Manque de talent en attaque Si cette victoire les place sur la bonne orbite pour se hisser en huitième de finale, les Néerlandsais devront en montrer davantage pour s'affirmer comme l'un des favoris du tournoi. Il manque vraiment du talent en attaque dans cette équipe même si l'introduction de Memphis Depay à la 62e minute fut bénéfique. La question toutefois est de savoir si le joueur du FC Barcelone, qui relève d'une blessure au biceps fémoral, pourra enchaîner vraiment.

Premier test réussi dans les transports, couac avec des billets Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Pas de congestion dans les transports malgré 120'000 supporters en route pour assister à trois matches dans un périmètre de moins de 30 kilomètres à Doha pour la Coupe du monde. Les organisateurs du Mondial 2022 au Qatar ont passé avec succès un premier test lundi. Principale ombre à ce tableau, plusieurs centaines de spectateurs n'ayant pas pu accéder à leurs billets sur l'application de la FIFA n'ont pu pénétrer dans le stade qu'après le coup d'envoi d'Angleterre-Iran, la première rencontre de la journée. "Ils devraient décaler le match, sinon on ne va pas le voir, s'inquiétait Anas, 33 ans, un Palestinien venu soutenir l'Iran. Nous sommes six amis et personne ne peut entrer. Ca nous a coûté 800 riyals qataris (environ 215 euros) !". "Nous oeuvrons à résoudre ce problème aussi vite que possible", a assuré à l'AFP un porte-parole de la FIFA. Avec un million de spectateurs attendus sur quatre semaines dans une seule et unique ville, la capitale Doha, et 75 km de distance seulement entre les plus éloignés des huit stades, les organisateurs avaient reconnu un risque de "congestion" lors d'une conférence de presse en octobre. Mais les trajets entre le centre-ville de Doha et les stades Khalifa, Al-Thumama et Ahmed Ben Ali, théâtres des trois rencontres de la journée, se sont avérés fluides, ont constaté des journalistes de l'AFP. Il restait même parfois des places assises dans les trois lignes du métro inauguré en 2019 et les milliers de bus spéciaux mis en service pour le tournoi. Moins de deux minutes pour passer la frontière L'aéroport international Hamad - dont une vaste extension inaugurée il y a dix jours a permis d'augmenter la capacité de 40 à 58 millions de passagers par an - était également bondé à la mi-journée mais les formalités de douane et la livraison des bagages étaient rapides, d'après un journaliste de l'AFP. En parallèle, l'ancien aéroport de Doha a été rouvert pour accueillir des vols navettes quotidiens depuis les pays voisins du Golfe. Des milliers de spectateurs saoudiens étaient également attendus au poste frontière terrestre avec le Qatar, à la veille du match très attendu entre l'Arabie saoudite et l'Argentine. "Passer la frontière a pris moins de deux minutes, c'était facile", a commenté Nawaf Al Zorbian, 31 ans, en descendant d'un bus déposant les fans devant une station de métro de la capitale. Pour faire face à cet afflux de visiteurs, des parkings et une grande tente ont été installés à la frontière, permettant à plus de 4000 personnes de passer les formalités de douane toutes les heures.

"J'essaie de profiter de tout à fond", dit Messi Image: KEYSTONE/EPA/ABIR SULTAN Lionel Messi, qui s'est entraîné en marge du groupe argentin lors des deux premières sessions à Doha, se sent "très bien", "tant sur le plan personnel que physique", a-t-il affirmé lundi. Il s'est exprimé à la veille du premier match de l'Albiceleste. Elle affrontera l'Arabie saoudite au Mondial 2022, qui sera "sûrement (s)on dernier". Voici les principaux points de la conférence de presse de l'Argentine : . L'état physique de Messi Lionel Messi (attaquant et capitaine de l'Argentine) : "Je me sens très bien physiquement. Je traverse un très bon moment, tant sur le plan personnel que physique. Je n'ai aucun problème. Je me suis entraîné séparément parce que j'ai reçu un coup (sur la cheville, NDLR), mais c'était par précaution. Rien de bizarre". . Le dernier Mondial de Messi ? Messi : "Ce sera sûrement mon dernier Mondial, ma dernière opportunité d'atteindre ce grand rêve que l'on a tous. Mais je n'ai rien fait de spécial pour me préparer. J'ai fait attention à moi, j'ai travaillé comme je l'ai toujours fait dans ma carrière. C'est un Mondial différent parce que le moment de la saison est différent. On arrive dans un état de forme différent. D'habitude, c'est à la fin de la saison. Là, on a joué beaucoup moins de matches. On est prêt, on est bien. Jouer un Mondial, c'est toujours spécial : le début, l'atmosphère avant le premier match...". . Le Messi le plus heureux ? Messi : "Je ne sais pas si c'est le passage où je suis le plus heureux dans ma carrière... Mais je me sens très bien, oui. Ce Mondial, je l'approche avec un autre âge, en étant plus mûr. J'essaie de profiter de tout à fond, de le vivre avec toute l'intensité et d'en profiter à chaque instant. Aujourd'hui, je sais apprécier tout cela beaucoup mieux qu'avant. Avant, je n'y pensais pas, j'appréciais seulement le fait de jouer. L'âge te fait voir les choses d'une autre manière. Tu accordes plus d'importance aux petits détails, ceux auxquels tu ne prêtais aucune attention avant. Aujourd'hui, le fait de profiter de tout cela passe par-dessus tout. Il faut essayer de tout donner, et ne pas rester avec le regret de se dire +qu'est-ce qui aurait pu se passer si... ?+ Il faut le vivre à fond". . L'Argentine au top ? Messi : "J'ignore si on arrive mieux (que sur les dernières éditions, NDLR), mais on sort d'un sacre, et cela te décomplexe énormément. Cela te procure beaucoup plus de tranquillité, et ça permet que les gens soient moins anxieux et moins à surveiller le moindre résultat. Ce groupe me rappelle beaucoup celui de 2014, un groupe très équilibré, où chaque équipe savait ce qu'elle venait chercher sur le terrain. C'est bien d'arriver ainsi, cela te donne beaucoup de confiance au moment d'aller jouer. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas Argentins mais qui veulent que l'Argentine gagne à cause de moi. Je suis reconnaissant pour tout l'amour reçu durant toute ma carrière, et cela me rend heureux de voir que les gens souhaitent la même chose que moi".