Un Suisse honoré en Bundesliga ++ Meier brille, mais San José perd

Cedric Brunner figure pour la première fois dans le "onze" idéal du journal spécialisé Kicker. Le latéral droit de Bielefeld et ex-joueur de Zurich a brillé samedi en Bundesliga contre Cologne (1-1).

En 127 matches de National League avec Zurich, Bachofner, 25 ans, avait comptabilisé 34 points, indiquent les Lions lundi. Le directeur sportif Sven Leuenberger se réjouit se récupérer un joueur "rapide et dynamique, à même d'effectuer aussi des tâches défensives".

Le suspense reste total entre Verstappen (Red Bull-Honda) et Hamilton (Mercedes) pour le titre mondial avant le 22e et ultime GP de la saison, le week-end prochain, à Abu Dhabi. Les deux rivaux comptent exactement le même nombre de points (369,5).

Comme Verstappen, 2e, a fini la course avec 16 secondes d'avance sur le 3e, Valtteri Bottas, cette pénalité ne change rien au classement.

Meilleur compteur suisse devant Roman Josi, Timo Meier en est désormais à 26 points (11 buts, 15 assists) depuis le début de cet exercice 2021/22, en seulement 20 matches disputés. Il a notamment réalisé 2 points ou plus au cours de neuf matches.

Timo Meier a ajouté deux assists à sa remarquable moisson dimanche en NHL. Mais l'Appenzellois et les Sharks ont connu la défaite face aux Blue Jackets de Grégory Hofmann, qui se sont imposés 6-4 pour mettre fin à une série de quatre défaites.

Atlanta, qui menait 110-105 à 6'50'' de la fin du match, n'a notamment rien pu faire pour stopper Miles Bridges (32 points dont 13 dans le dernier quart-temps). Clint Capela n'a pas grand-chose à se reprocher au terme de cette partie, lui qui a réussi 8 points et 14 rebonds pour un différentiel de +4.

"Nous avons inscrit 127 points. C'est plus qu'assez pour gagner un match. Il nous aurait suffi de les stopper grâce à notre défense, mais nous n'y sommes pas parvenus", a regretté Nate McMillan, coach d'une équipe d'Atlanta qui affiche un bilan de 12-12 après avoir été battue pour la troisième fois dans ses quatre dernières sorties.

Vainqueur de huit des neuf premiers matches qu'il a disputés cette saison dans "sa" State Farm Arena, Atlanta n'est désormais plus prophète en son pays. Dimanche, les Hawks n'ont pas trouvé la solution face à des Hornets qui ont rentré 17 tirs à 3 points (leur record dans cet exercice 2021/22).

Capela (15) et les Hawks ont subi la loi des Hornets dimanche

GP d'Arabie saoudite: Hamilton sort vainqueur d'une grosse bagarre

Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté un GP d'Arabie saoudite complètement fou, après un duel de titans avec Max Verstappen (Red Bull-Honda). Le titre se jouera donc dimanche prochain à Abou Dhabi.

Il y a eu de grosses étincelles entre les deux candidats à la couronne. La tension a atteint son comble au 37e tour, quand Hamilton a attaqué le Néerlandais et l'a passé avant que ce dernier ne récupère son bien en coupant la chicane. Peu après, alors que la direction de course lui a ordonné de rendre la position, il a freiné brutalement dans la trajectoire et Hamilton l'a percuté par l'arrière, endommageant son aileron.

Pénalité

Verstappen a plus tard écopé de cinq secondes de pénalité. Au 43e tour, il s'est fait dépasser par Hamilton et a fini avec peine, ses pneus étant dégradés. Le Britannique a pu ensuite aller cueillir la victoire et signer le meilleur tour.

Les deux rivaux comptent exactement le même nombre de points (369,5) après 21 des 22 courses de la saison. A Djeddah, sur un circuit ultra rapide mais dangereux, la course a été interrompue deux fois par un drapeau rouge. La voiture de sécurité virtuelle a aussi été mise en action à plusieurs reprises.

Hamilton a fêté la 103e victoire de sa carrière, sa troisième consécutive. Derrière Verstappen, le podium a été complété par Valtteri Bottas (Mercedes), qui a dépassé Esteban Ocon (Alpine-Renault) dans l'ultime ligne droite.