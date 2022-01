Une étoile pour El Nino +++ Pas de junior suisse en finale à Melbourne

Un rendez-vous avec l'histoire Le sourire carnassier de Rafael Nadal Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill Rafael Nadal a rendez-vous avec l'histoire dimanche à Melbourne. Il s'est donné une chance de devenir le premier joueur à remporter 21 titres du Grand Chelem. Le Majorquin s'est qualifié pour sa 29e finale d'un tournoi du Grand Chelem à la faveur de son succès 6-3 6-2 3-6 6-3 devant Matteo Berrettini après 2h55' de jeu dans une rencontre disputée en indoor. Il tentera de briser le signe indien dans cet Open d'Australie. Depuis son sacre en 2009, il a perdu quatre finales sur la Rod Laver Arena, deux contre Novak Djokovic, une contre Stan Wawrinka et une contre Roger Federer. A 35 ans et 241 jours, il est le cinquième finaliste le plus âgé du tournoi. "Je ne pensais pas encore obtenir une chance de jouer une finale", avouait Rafael Nadal au micro de Jim Courier. Face à Matteo Berrettini, Rafael Nadal a suivi à la lettre un seul mot d'ordre: agresser sans celle le revers du Romain. Ce choix s'est avéré payant au-delà de ses espérances. Il a, ainsi, survolé les deux premiers sets avant de caler au troisième avec un mauvais jeu de service à 4-3 qui a permis à son adversaire de sortir la tête de l'eau. Mais Rafael Nadal a su admirablement serrer sa garde dans le quatrième set. Il exploitait trois fautes en coup droit de Matteo Berrettini pour signer, à son tour, le break au huitième jeu. Ce dimanche, Rafael Nadal affrontera le vainqueur de la rencontre qui doit opposer Daniil Medvedev à Stefanos Tsitsipas. Une finale pour l'histoire.

Pas de Suisse en finale à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Kilian Feldbausch ne sera pas le premier junior suisse à disputer la finale de l'Open d'Australie. Le Genevois s'est incliné 6-1 4-6 6-2 en demi-finale devant le Tchèque Jakub Mensik. Tête de série no 11 et âgé comme Jakub Mensik de 16 ans, Kilian Feldbausch s'est incliné en juste deux heures de jeu. Face à un adversaire qui a armé 10 aces et qui a su écarter sept balles de break sur neuf, le Genevois ne fut pas vraiment loin du compte. Kilian Feldbausch connait ainsi à son tour à Melbourne l'amertume d'une élimination aux portes de la finale comme Roger Federer en 1988 qui s'était alors incliné contre le Suédois Andreas Vinciguerra. En finale, Jakub Mensik affrontera la tête de série no 1 du tableau, l'Américain Bruno Kuzuhara.

Un but et la deuxième étoile pour El Nino Image: KEYSTONE/AP/Adrian Wyld Nino Niederreiter tient la grande forme. Le Grison s'est montré décisif lors du succès 3-2 aux tirs au but de Carolina à Ottawa, dans une rencontre disputée à huis clos en raison du Covid-19. "El Nino" a signé sa 13e réussite de la saison pour arracher l'égalisation à 3'27'' de la sirène et être récompensé par la deuxième étoile de la soirée. Buteur lors de trois de ses quatre derniers matches, Nino Niderreiter présente désormais une fiche de 21 points en 34 rencontres au sein d'une équipe qui occupe la première place de la Metropolitan Division. La soirée fut plus maussade pour les autres Suisses. Roman Josi et Nashville se sont inclinés 3-2 aux tirs au but à Edmonton. Le Bernois a raté la transformation de son penalty lors du shootout. Quant à Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, ils se sont inclinés 3-2 avec New Jersey à Tampa Bay. Les Devils accusent désormais un bilan de six défaites sur leurs sept derniers matches....

Del Ponte blessée, Kambundji testée positive Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji reportent toutes deux leur première apparition de la saison indoor. La Tessinoise est légèrement blessée, alors que la Bernoise a été testée positive au Covid-19. Victime d’une petite déchirure au fessier, Ajla Del Ponte explique sur Twitter être gênée depuis une dizaine de jours à l’entraînement. La championne d’Europe 2021 du 60 m en salle, qui devait entamer sa saison ce week-end à Macolin, espère pouvoir s’aligner le 3 février à Ostrava. Positive en début de semaine, Mujinga Kambundji doit, quant à elle, retarder de deux jours seulement son début de saison. La médaillée de bronze du 200 m des Mondiaux 2019 en plein air, qui était supposée courir vendredi soir à Karlsruhe, sera finalement en lice dimanche à Macolin.

L'Iran qualifié pour le Mondial après sa victoire sur l'Irak Image: KEYSTONE/EPA/STRINGER L'Iran s'est qualifié pour la 6e phase finale de Coupe du monde de son histoire, la 3e consécutive, après sa victoire sur l'Irak (1-0) à Téhéran en match de qualification du groupe A de la zone Asie. L'Iran est le quatorzième pays à valider son ticket pour le Mondial 2022 (21 novembre au 18 décembre) et le deuxième de la zone Asie après le Qatar, qualifié en tant que pays organisateur. La "Team Melli" a survolé le groupe A avec six victoires en sept matches (19 points) et est sûre de terminer à l'une des deux premières places qualificatives à trois journées de la fin. La Corée du Sud, deuxième du groupe avec huit points d'avance sur les Emirats arabes unis, est toute proche d'obtenir son billet pour le Mondial. Elle se déplacera en Syrie, dernière du groupe (deux points), le 1er février. Au Qatar en fin d'année, l'Iran tentera de franchir pour la première fois le premier tour d'un Mondial après cinq essais infructueux lors de ses précédentes participations en 1978, 1998 (malgré une victoire de prestige sur les Etats-Unis 2-1), 2006, 2014 et 2018. L'Iran, invaincu depuis l'arrivée à sa tête du Croate Dragan Skocic en février 2020 (onze victoires et un nul), s'est imposé grâce à un but de l'attaquant de Porto Mehdi Taremi juste après la pause (48e). "Nous sommes heureux, nous allons à la Coupe du monde," ont chanté des supporters en liesse à la sortie du stade. "C'est notre équipe, ce sont des lions." Pour la première fois depuis plus de deux ans, des femmes ont été autorisées à assister à cette rencontre dans le stade.

Amy Pieters toujours inconsciente Image: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS Plus d'un mois après son accident en Espagne, la Néerlandaise Amy Pieters est toujours inconsciente et souffre de lésions cérébrales graves, a indiqué jeudi son équipe Team SD Worx. "La cycliste Amy Pieters a été soignée dans un hôpital néerlandais pendant plusieurs semaines après sa chute alors qu'elle s'entraînait en Espagne juste avant Noël", a déclaré dans un communiqué Team SD Worx. "Il y a encore peu de changements à signaler sur la situation, vécue comme incertaine par la famille", a ajouté l'équipe, indiquant que "la cycliste respire sans assistance, mais n'est actuellement pas consciente". Fin décembre, Amy Pieters avait été opérée de blessures à la tête et plongée dans un coma artificiel à l'hôpital d'Alicante (Espagne) après un accident. Celui-ci a eu lieu lors d'un entraînement de l'équipe près de Calpe, ville côtière au nord d'Alicante, et a été provoqué par un accrochage entre membres de l'équipe. Le 6 janvier, elle avait été transférée vers un hôpital néerlandais. Amy Pieters, 30 ans, est une spécialiste de la piste. Elle a notamment été championne du monde de course à l'américaine à trois reprises (2019, 2020, 2021) avec sa compatriote Kirsten Wild, et championne d'Europe sur route en 2019.

Le quarterback Roethlisberger met fin à sa carrière Image: KEYSTONE/FR170221 AP Ben Roethlisberger a mis fin, comme attendu, à sa carrière après dix-huit ans en NFL. "Le temps est venu de vider mon armoire du vestiaire. J'arrête le football", a annoncé le quarterback des Pittsburgh Steelers dans une vidéo. Originaire d'une commune emmentaloise, Roethlisberger, qui fêtera son 40e anniversaire le 2 mars, a été éliminé avec son équipe il y a dix jours en play-off contre les Kansas City Chiefs. Il avait remporté deux titres du Super Bowl (2006 et 2009) avec les Steelers. En 2011, l'équipe s'était inclinée en finale contre les Green Bay Packers.

Super League: Fabian Frei au FCB jusqu'en 2024 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Fabian Frei (33 ans) a signé un nouveau contrat avec le FC Bâle, valable jusqu'en 2024. L'entente actuelle arrivait à échéance à fin juin. Le milieu de terrain dispute sa dixième saison dans le club rhénan, avec qui il a été cinq fois champion de Suisse et a gagné la Coupe à trois reprises. Fabian Frei devrait bientôt devenir le joueur ayant fait le plus de matches avec le FCB. Il en compte actuellement 438, alors que le record détenu par Massimo Ceccaroni est de 452.

Garmisch: Corinne Suter devant au premier entraînement de descente Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Les Suissesses ont brillé lors du premier entraînement en vue de la descente Coupe du monde de Garmisch, prévue samedi. Corinne Suter a été la plus rapide, alors que Jasmine Flury s'est classée 3e. Corinne Suter, qui n'a plus gagné depuis un an, a précédé de 0''06 l'Allemande Kira Weidle, alors que Jasmine Flury a concédé 0''30 à sa compatriote. Deux autres Suissesses ont pris place dans le top 15, à savoir Joana Hählen (10e à 1''42) et Priska Nufer (12e à 1''53). Cette descente se déroulera sans plusieurs favorites, à commencer par l'Italienne Sofia Goggia, blessée. La Tessinoise Lara Gut-Behrami a pour sa part renoncé au voyage dans la station bavaroise afin de se ménager avant les Jeux olympiques.

Pays-Bas: Ranomi Kromowidjojo annonce sa retraite Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Ranomi Kromowidjojo (31 ans) a mis fin à sa carrière. Elle a décroché trois titres olympiques, un à Pékin en 2008 en relais 4 x 100 m libre et deux à Londres en 2012, le 50 et le 100 m libre. "Après 16 ans de sport de haut niveau, ma carrière de nageuse professionnelle est terminée", a annoncé la Néerlandaise sur son compte Instagram. "La natation sera toujours ma passion, mais plus au niveau professionnel. J'ai toujours su qu'il n'y avait pas que le sport de haut niveau et qu'il faisait partie d'un tout plus vaste", a-t-elle ajouté. Gros palmarès "Kromo" est l'une des nageuses les plus titrées des Pays-Bas. Son palmarès comprend aussi 17 titres mondiaux et 24 titres européens, ont rappelé les médias néerlandais. Selon la chaine publique néerlandaise NOS, Kromowidjojo compte désormais se concentrer sur une carrière dans le secteur social. "Je vais de plus en plus vers aider les gens, inspirer les gens, le développement personnel", a-t-elle déclaré à la NOS, soulignant qu'elle ne se voyait pas devenir entraîneuse. "Je ne me vois pas donner des instructions de natation au bord des lignes d'eau, mais j'aimerais vraiment coacher les gens pour qu'ils s'améliorent eux-mêmes."

Première finale majeure pour Danielle Collins Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill Danielle Collins (no 27) défiera Ashleigh Barty (no 1) samedi en finale de l'Open d'Australie. L'Américaine a battu la Polonaise Iga Swiatek (no 7) 6-4 6-1 en 78' dans la deuxième demi-finale. Opérée en avril dernier pour lutter contre des douleurs provoquées par l'endométriose, Danielle Collins jouera neuf mois plus tard sa première finale de Grand Chelem, à l'âge de 28 ans. L'Américaine, à qui l'on avait retiré un kyste de la taille d'une balle de tennis, a maîtrisé son sujet jeudi soir à Melbourne. Assurée de se retrouver pour la première fois dans le top 10 du classement WTA, Danielle Collins a mis d'emblée Iga Swiatek sous pression pour mener rapidement 4-0. Bien plus agressive à l'échange que la championne de Roland-Garros 2020, elle a tremblé au moment de conclure la première manche mais n'a jamais semblé douter. Elle a ainsi également gagné les quatre premiers jeux du deuxième set. Venue sur le tard sur le circuit professionnel après avoir privilégié ses études universitaires, Danielle Collins n'aura selon l'expression consacrée rien à perdre en finale. Titrée à deux reprises sur le circuit WTA (Palerme et San José en 2021), la Floridienne défiera une joueuse sous pression: Ashleigh Barty peut devenir la première Australienne à triompher à Melbourne depuis 1978.

Première finale à Melbourne pour Ashleigh Barty Image: KEYSTONE/AP/Andy Brownbill Ashleigh Barty (no 1) se retrouve pour la première fois en finale de l'Open d'Australie. L'Australienne, qui a dominé Madison Keys (WTA 51) 6-1 6-3 en 62 minutes dans la première demi-finale, partira en quête d'un troisième titre du Grand Chelem samedi à Melbourne. Sacrée en 2019 à Roland-Garros et en 2021 à Wimbledon, Ashleigh Barty (25 ans) est toujours invaincue en finale de Majeur. Mais la pression sera encore bien plus importante sur ses épaules samedi au moment d'affronter la Polonaise Iga Swiatek (no 7) ou l'Américaine Danielle Collins (no 27). L'Australie est en effet sevrée de victoire en simple dans son Grand Chelem depuis 1978 et le sacre de Chris O'Neil chez les dames, le dernier triomphe chez les messieurs remontant même à 1976 (Mark Edmonson). Ashleigh Barty est d'ailleurs la première Australienne à se hisser en finale à Melbourne depuis 1980 (Wendy Turnbull). Seulement 21 jeux concédés Incontestable no 1 mondial, Ashleigh Barty semble néanmoins avoir les épaules suffisamment larges pour aller jusqu'au bout. La joueuse du Queensland a en tout cas maîtrisé son sujet depuis le début de la quinzaine, ne perdant que 21 jeux dans ses six premiers matches tout en passant à peine plus de 6 heures sur le court. Impériale dans une première manche conclue en 26 minutes, Ashleigh Barty a dû s'employer un peu plus dans le deuxième set. Mais elle n'a pas concédé son service dans cette partie, effaçant les deux balles de break que s'est procurées une Madison Keys bien décevante jeudi soir à Melbourne.

Suter marque mais perd face à son ancienne équipe Pius Suter (24) a inscrit en vain son 10e but de la saison mercredi Image: KEYSTONE/AP/Paul Sancya Pius Suter a trouvé le chemin des filets face à son ancienne équipe, Chicago, mercredi en NHL. Mais la réussite du Zurichois n'a pas permis aux Red Wings d'éviter la défaite face aux Blackhawks, qui se sont imposés 8-5 à Detroit. Menés 4-0 après le premier tiers, les Red Wings ont pu revenir à 4-3 à 13 secondes de la fin du deuxième tiers grâce au 10e but de la saison de Pius Suter, qui affiche désormais 20 points à son compteur 2021/22. Mais les Blackhawks de Philipp Kurashev (1 assist mercredi) ont repris le large dans la troisième période. Timo Meier s'est lui aussi illustré mercredi. L'attaquant appenzellois a réussi son 47e point de la saison dans un match gagné 4-1 par San Jose à Washington, signant la passe décisive sur le 3-1 inscrit par Jonathan Dahlen à la 57e.

Un grand ancien du FC La Chaux-de-Fonds s'est éteint Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le FC La Chaux-de-Fonds pleure l'un de ses plus grands anciens. Marcel Mauron s'est éteint à l'âge de 92 ans, révèle Arcinfo. Né à Genève, Marcel Mauron a rejoint La Chaux-de-Fonds en 1951 pour remporter deux titres de Champion de Suisse et trois Coupes de Suisse. Cet attaquant gaucher fut le meilleur buteur de la LNA lors de la saison 1954/1955 avec 36 réussites. Il fut sélectionné à 13 reprises en équipe de Suisse. Il fut ainsi l'un des 22 sélectionnés lors de la Coupe du monde 1954. Il ne devait toutefois pas entrer en jeu lors du tournoi. Directeur sportif du FC La Chaux-de-Fonds après sa carrière de joueur, il a eu la fierté de voir son neveu Yves marcher sur ses traces. Egalement international, Yves Mauron a aussi porté les couleurs du FC La Chaux-de-Fonds au cours de sa carrière.