Une finale Swiatek-Gauff à Roland-Garros +++ Le Brésil victorieux

La Suisse avec Vargas, Okafor et Embolo Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin alignera une équipe résolument offensive ce soir à Prague face à la République tchèque malgré l'absence de son maître à jouer Xherdan Shaqiri. Le sélectionneur se veut audacieux. Breel Embolo et Noah Okafor seront, ainsi, titularisés à la pointe de l'attaque alors que Ruben Vargas occupera le flanc gauche. Comme annoncé, Djibril Sow sera le pendant du Lucernois sur le flanc droit du 4-4-2 de Murat Yakin. Touché au genou, Manuel Akanji sera le seul absent dans le camp suisse. Le Zurichois sera remplacé par Fabian Schär, qui honorera sa 70e sélection. Quant à Xherdan Shaqiri, il débutera sur le banc en raison de son arrivée tardive provoquée par un problème de liaison aérienne entre Chicago et Zurich. L'équipe de Suisse évoluera ce soir à Prague dans la composition suivante: Sommer; Widmer, Elvedi, Schär, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka, Vargas; Embolo, Okafor.

Une première finale majeure pour Coco Gauff Image: KEYSTONE/EPA Coco Gauff (no 18) défiera Iga Swiatek (no 1) samedi en finale du simple dames à Roland-Garros. L'Américaine de 18 ans s'est imposée 6-3 6-1 en demi-finale face à une autre néophyte à ce stade de la compétition en Grand Chelem, l'Italienne Martina Trevisan (WTA 59). Plus jeune finaliste dans un Majeur depuis l'édition 2004 de Wimbledon, qui avait vu Maria Sharapova triompher à l'âge de 17 ans et trois mois, Coco Gauff confirme ainsi les attentes placées en elle. La Floridienne s'était justement révélée sur le gazon londonien en 2019, atteignant les 8es de finale à tout juste 15 ans. Titrée depuis à deux reprises sur le circuit (Linz 2019, Parme 2021), quart de finaliste à Roland-Garros l'an dernier, Coco Gauff n'a pas manqué le premier grand rendez-vous d'une carrière qui s'annonce prometteuse. Elle n'a néanmoins pas pu masquer une certaine nervosité jeudi en début de partie. Trevisan résiste jusqu'à 3-3 Pourtant plus expérimentée, Martina Trevisan (28 ans) était toutefois elle aussi fébrile. La gauchère italienne est certes parvenue à effacer à deux reprises un break de retard dans la première manche, résistant jusqu'à 3-3. Mais elle a ensuite lâché prise face à une Coco Gauff plus puissante et plus constante. Martina Trevisan, qui a fait appel au kiné en raison d'une gêne à la cuisse droite après la première manche, s'est accrochée comme elle le pouvait dans le deuxième set. Coco Gauff s'est cependant imposée en patronne, s'adjugeant les cinq derniers jeux du match en se montrant de plus en plus impressionnante.

Swiatek écrase Kasatkina en 64 minutes Image: KEYSTONE/EPA Sacrée en 2020 à la Porte d'Auteuil, Iga Swiatek disputera samedi une deuxième finale à Roland-Garros. Le no 1 mondial a écrasé Daria Kasatkina (no 20) 6-2 6-1 en 64' dans la première demi-finale. Impressionnante, la Polonaise (21 ans depuis mardi) affiche désormais 34 victoires consécutives à son tableau de chasse. Elle fait aussi bien que Serena Williams (34 succès de rang en 2013), et se retrouve à une longueur de la meilleure marque des années 2000 détenue par Venus Williams (35 matches gagnés à la suite en 2000). Le record absolu (74 victoires d'affilée pour Martina Navratilova en 1984) est encore très loin. Mais Iga Swiatek n'y songe certainement pas. Elle vise "juste" un deuxième sacre majeur, qui lui permettrait de compter deux fois plus de points que sa future dauphine Anett Kontaveit au classement WTA (8631, contre 4325 pour l'Estonienne)! Invaincue depuis le 16 février et une défaite face à Jelena Ostapenko en 8e de finale à Dubai, Iga Swiatek s'est imposée pour la 28e fois en deux sets depuis le début de sa fabuleuse série. Portée par son immense coup droit, la grandissime favorite du tournoi a toujours fait la course en tête face à Daria Kasatkina. La Polonaise a certes vu la Russe effacer un premier break de retard pour recoller de 2-0 à 2-2 dans la manche initiale. Mais elle a alors élevé considérablement son niveau de jeu, profitant de la moindre balle courte pour agresser Daria Kasatkina, et s'est adjugé dix des onze derniers jeux d'un match à sens unique. Iga Swiatek, qui avait été stoppée par Danielle Collins en demi-finale du dernier Open d'Australie, affrontera Martina Trevisan (WTA 59) ou Coco Gauff (no 18) samedi pour sa deuxième finale de Grand Chelem. Elle mène 2-1 dans son face-à-face avec la gauchère italienne, et a remporté les deux duels livrés face à l'Américaine.

Le Brésil s'impose avec la manière en Corée du Sud Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Neymar a contribué à la large victoire du Brésil contre la Corée du Sud (5-1) jeudi à Séoul en match amical, à cinq mois de la Coupe du monde au Qatar. La star du PSG a signé un doublé sur penalty. Incertain après un coup reçu à l'entraînement, Neymar a finalement démarré le match et s'est rapproché à quatre buts du record de Pelé en sélection. Il a inscrit ses 72e et 73e buts sous le maillot auriverde sur deux penalties (42e, 57), obtenus après deux interventions de l'arbitrage vidéo. Le numéro 10 de la Seleçao a amené à plusieurs reprises le danger grâce à quelques gestes techniques telle cette passe de l'extérieur du pied pour Lucas Paqueta (52e), sans réussite puisque le Lyonnais a manqué son face-à-face. Il a joué 78 minutes avant d'être remplacé par Philippe Coutinho auteur du quatrième but brésilien à la 80e. Le Brésil a maîtrisé toute la rencontre en marquant très rapidement par Richarlison, qui a dévié une frappe de Fred (7e), et très tardivement par Gabriel Jesus, auteur d'une belle percée dans la défense coréenne dans le temps additionnel (93e). Côté sud-coréen Hwang Ui-Jo, l'attaquant de Bordeaux, s'est illustré en égalisant après avoir résisté à Thiago Silva (31e).

MotoGP: Fabio Quartararo jusqu'en 2024 avec Yamaha Fabio Quartararo: deux saisons de plus avec Yamaha Image: KEYSTONE/EPA EFE/ROMAN RIOS Le Français Fabio Quartararo (23 ans) a prolongé de deux ans son contrat avec l'écurie officielle Yamaha en MotoGP, jusqu'à fin 2024. Le champion du monde 2021 était courtisé par d'autres marques. Après avoir fait ses classes avec l'écurie satellite Yamaha-SRT, le Niçois avait intégré en 2021 l'équipe officielle du constructeur japonais, où il a remplacé la légende Valentino Rossi et remporté le titre. Quartararo a gagné 9 Grands Prix dans la catégorie reine et obtenu 16 pole positions. "Ce nouvel accord a été une grosse décision à prendre. J'en suis à un superbe stade dans ma carrière, donc j'ai pris le temps de la réflexion", a expliqué le pilote. Un peu frustré par l'absence de développement du moteur de la Yamaha cette année, il a sans doute reçu des garanties pour l'avenir. "Je crois beaucoup au projet de Yamaha et je sens l'équipe absolument motivée. Désormais, on va pouvoir se concentrer pleinement sur la saison en cours", a-t-il encore ajouté.

Wicky veut que YB pratique un jeu "actif et dominant" Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Après une pause de quelques mois, Raphaël Wicky (45 ans) a retrouvé un banc. Le Valaisan va diriger les Young Boys, pour qui il nourrit de grosses ambitions. Vous étiez le candidat numéro un pour le poste, selon la direction sportive. Comment avez-vous vécu les négociations? "Cela s'est bien passé dès les premiers contacts il y a quelques semaines. Dans le cas contraire, le club n'aurait pas rappelé. Dès que les choses sont devenues plus concrètes, j'ai constaté qu'ils me voulaient vraiment. Mais c'est réciproque, car YB c'est une excellente adresse. Je suis à la fois heureux et fier d'avoir la chance d'être entraîneur ici." Quel genre de football voulez-vous que l'équipe joue? "Je veux que YB pratique un football actif et dominant, afin que l'étincelle se propage jusqu'aux supporters. Il faut un football avec passion, tant dans le domaine offensif qu'en défense. Il faut trouver un bon équilibre. Je ne vais pas maintenant me perdre dans des détails tactiques, mais il s'agit d'attaquer ensemble de manière dynamique, et de défendre aussi ensemble, en bloc et avec solidarité. Je veux une équipe avec des joueurs qui s'engagent pour les autres. L'esprit d'équipe doit surpasser les égos." Un énorme potentiel La reprise de l'entraînement est prévue dans deux semaines, le début du championnat dans six semaines. Quel est votre avis sur le cadre de l'équipe, qui a reçu deux gros renforts ces derniers jours? "Il y a un énorme potentiel. Mais je suis aussi conscient que le marché des transferts vient juste de commencer. C'est donc possible que le cadre soit un peu différent d'ici quelques semaines, même si je ne sais pas exactement ce qui pourrait se préparer. Pour l'instant, je suis très content des joueurs qui sont à ma disposition. Je me réjouis de bientôt commencer à travailler avec eux." Reconquérir le titre de champion, est-ce l'objectif? "Ce n'est pas le moment aujourd'hui de parler des objectifs clairs. Evidemment, YB est un club qui a des ambitions. Un club de tradition, qui a gagné beaucoup de titres récemment. Comme je l'ai dit, je dispose d'un cadre fort et talentueux. Maintenant, il va falloir faire connaissance personnellement avec les joueurs et commencer la préparation. Avec mon staff, nous allons tout entreprendre pour livrer un travail de grande qualité."

Antonio Rüdiger quitte Chelsea pour le Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Tolga Akmen Le défenseur international allemand Antonio Rüdiger (29 ans) quitte Chelsea au terme de son contrat. Il s'est engagé pour quatre ans avec le Real Madrid, a annoncé le club espagnol. Rüdiger a notamment remporté la Ligue des champions (2021), la Coupe du monde des clubs (2022), l'Europa League (2019) et la Coupe d'Angleterre (2018) avec le club londonien où il évoluait depuis 2017. Impressionnant physiquement, ayant parfois recours à des moyens à la limite de la régularité, l'Allemand était devenu le patron de la défense des Blues. Son arrivée au Real constitue un gros coup pour les merengue, récents vainqueurs de la Ligue des champions. Rüdiger a été sélectionné 50 fois avec l'équipe d'Allemagne, pour qui il a inscrit deux buts.

National League: Joakim Nordström pour deux ans à Davos Image: KEYSTONE/AP/Henrik Montgomery Le HC Davos a engagé pour deux ans l'attaquant suédois Joakim Nordström (30 ans), qui évoluait au CSKA Moscou. Le club grison a ainsi désormais un contingent complet de six étrangers. Nordström a disputé 490 matches de NHL et a participé à la conquête de la Coupe Stanley avec les Chicago Blackhawks en 2015. Son palmarès fait aussi état d'un titre de champion du monde avec la Suède en 2017 et de la Coupe Gagarine - le trophée qui récompense le club vainqueur en KHL - remportée voici quelques semaines. L'attaquant a participé aux Jeux olympiques de Pékin et aux Mondiaux en Finlande avec sa sélection lors de la saison écoulée. Il peut être aligné comme centre ou ailier.

Christian Dubé prolonge son contrat avec Fribourg-Gottéron Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Christian Dubé a prolongé son contrat d'entraîneur et de directeur sportif de Fribourg-Gottéron jusqu'au terme de la saison 2024/25. Le club peut ainsi planifier son développement à long terme. Dubé (45 ans) est arrivé à Fribourg comme attaquant lors de la saison 2011/2012. Après la fin de sa carrière sur la glace, il est devenu directeur sportif en 2015/2016. Il assume aussi la fonction d'entraîneur depuis octobre 2019. Son précédent contrat arrivait à échéance en 2023. Au cours des dernières saisons, Dubé a prouvé qu’il est tout à fait possible de maîtriser avec succès le double rôle de directeur sportif du club et de coach principal de la première équipe. Le Canadien a réussi à faire progresser constamment l’équipe fanion de Fribourg-Gottéron, à intégrer des jeunes joueurs formés au club et à en faire l’une des formations les plus performantes de la National League. Les Fribourgeois ont atteint les demi-finales des play-off lors de la saison écoulée.

Super League: Raphaël Wicky entraîneur des Young Boys Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Raphaël Wicky est le nouvel entraîneur des Young Boys. Agé de 45 ans, le Valaisan revient en Suisse après une expérience mitigée aux Etats-Unis. Responsable de la sélection américaine des M17, Raphaël Wicky a dirigé de décembre 2919 jusqu'à septembre 2021 le Chicago Fire, l'actuel club de Xherdan Shaqiri, sans parvenir à le hisser en play-off. International à 75 reprises, le Valaisan avait également entraîné le FC Bâle en 2017/2018, pour une saison contrastée marquée à la fois par la perte du titre national et par une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Raphaël Wicky succède aux Young Boys à Matteo Vanetta, qui avait assuré l'intérim après le départ de David Wagner. L'ancien joueur du FC Sion se retrouve à la tête d'un club qui n'a pris que la troisième place du championnat après avoir enlevé quatre titres consécutifs. La durée de son contrat n'a pas été communiquée.

Les Rangers battent le double tenant du titre Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Grâce à un doublé du Tchèque Filip Chytil dans le 2e tiers, les Rangers ont entamé de la plus belle des manières la finale de la Conférence Est. Par une victoire contre le double tenant du titre. Dans son antre du Madison Square Garden, New York a battu 6-2 Tampa Bay. Deux jours après avoir arraché leur qualification face à Carolina dans un septième match disputé à l'extérieur, les Rangers ont marché sur un adversaire qui restait à la fois sur six victoires de rang mais qui n'avait plus joué depuis le 23 mai. Une fois de plus, Igor Shesterkin a tenu un rôle déterminant. Le portier des Rangers a réussi 37 arrêts pour cueillir une huitième victoire lors de ses onze derniers matches. L'acte II de cette série se déroulera vendredi toujours au Madison Square Garden.

Le derby scandinave pour Casper Ruud Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Double vainqueur du Geneva Open, Casper Ruud disputera les demi-finales de Roland-Garros. Le no 8 mondial a enlevé l'improbable derby scandinave qui l'a opposé à Holger Rune (ATP 40). Le Norvégien s'est imposé 6-1 4-6 7-6 (7/2) 6-3 devant le teenager danois dans l'ultime session de nuit de la quinzaine. Il sera opposé vendredi à Marin Cilic (ATP 23). Casper Ruud n'avait encore jamais dépassé le stade des huitièmes de finale dans un tournoi du Grand Chelem avant cette édition des Internationaux de France. Face à Hoger Rune, le Norvégien a fait parler sa régularité avec 55 coups gagnants contre 24 fautes directes. Il a conclu après 3h14' d'un match qui s'est achevé au-delà de minuit et demi. "J'ai bien commencé le match, mais Holger a élevé son niveau de jeu, il est revenu et ça a été dur jusqu'au bout, explique Casper Ruud. Je l'avais rencontré trois fois pour trois victoires et il progresse. Il est devenu imprévisible, il n'a peur de rien et il va être dangereux à l'avenir."

L'Argentine de Messi bat l'Italie 3-0 à Wembley Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein L'Argentine a battu l'Italie 3-0 à Wembley, dans la "Finalissima" entre les sélections championnes d'Amérique du Sud et d'Europe. Les buts ont été marqués par Lautaro Martinez et Paulo Dybala, parfaitement servis par Leo Messi, et Angel di Maria. Messi, déchaîné et auteur de deux passes décisives, a semé la zizanie dans la défense italienne où le vétéran Giorgio Chiellini, 37 ans, est resté au vestiaire à la mi-temps, après avoir honoré sa 117e et dernière sélection internationale.

L'Ukraine se qualifie pour la finale de barrages Image: KEYSTONE/AP/Scott Heppell L'Ukraine s'est qualifiée pour la finale de barrages de qualification au Mondial 2022 en battant l'Ecosse (3-1) à Glasgow. Elle affrontera le pays de Galles dimanche pour un billet pour le Qatar. Largement dominateurs, les Ukrainiens ont pris les devants par Yarmolenko (33e) et Yaremchuk (49e) et ont scellé le sort du match dans le temps additionnel par Dovbyk. L'Ecosse avait réduit l'écart à dix minutes de la fin par McGregor.