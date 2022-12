Une nouvelle défaite pour les Hawks

De retour au jeu après une blessure au tendon d'Achille, Clint Capela a, encore une fois, été trahi par son physique. Aligné durant seulement 22 minutes, le Genevois a terminé la rencontre avec une douleur au mollet. Il a inscrit 16 points et a cueilli 6 rebonds pour des Hawks qui n'occupent plus que la neuvième place de la Conférence Est après avoir perdu cinq de leurs six derniers matches.

Ce deuxième tournoi, avec deux néophytes dont le seul Willy Riedi parmi les joueurs de champ, doit permettre de consolider les bases. On le voit, Patrick Fischer et son staff n'entendent pas s'amuser à faire des essais, mais à travailler dans la continuité avec un groupe de qualité. Dix joueurs sélectionnés étaient du voyage à Pékin en février dernier à l'occasion des Jeux olympiques, en sachant qu'entre la Coupe Spengler et la Champions League, Fischer a volontairement laissé de côté certains joueurs.

Par rapport au mois dernier, Fischer pourra surtout s'appuyer sur deux centres de grande qualité, puisque tant Gaëtan Haas qu'Enzo Corvi auront la responsabilité des deux premières lignes. Convoqués en novembre, les deux attaquants avaient dû déclarer forfait pour cause de blessure. Et si tout se passe bien pour eux jusqu'en mai, il est fort probable de les retrouver dans le contingent qui s'envolera pour la Lettonie en mai.

Et pas de quoi crier au favoritisme de la part du patron. Si un Damien Riat ne traverse pas la meilleure période de sa carrière actuellement, il a rendu de bonnes copies à Turku lors de la première fenêtre internationale. Le constat diffère peu au sujet de Mottet. Moins tranchant avec Gottéron cette saison, l'ailier buteur aura la chance d'évoluer à la maison et sa mentalité de gagneur l'aidera à coup sûr.

Patrick Fischer a-t-il eu envie de faire plaisir au public "welsche"? Pas impossible lorsque l'on se penche sur le nombre de Romands au sein de cette sélection. Gauthier Descloux et Ludovic Waeber devant le filet avec encore Connor Hughes comme représentant fribourgeois, Simon Le Coultre et Romain Loeffel en défense avec le Lausannois Lukas Frick, puis Jason Fuchs, Gaëtan Haas, Killian Mottet, Vincent Praplan, Damien Riat, Noah Rod, Tristan Scherwey et Christoph Bertschy parmi les attaquants, cela porte à douze le nombre de joueurs francophones, un nombre inédit. Des joueurs déjà présents au premier rassemblement de novembre, seuls Riat, Rod et Bertschy sont de retour.

On pourrait presque parler d'une agréable tradition pour la troupe de Patrick Fischer. A savoir se préparer face aux grands de son sport et ne pas du tout se sentir mal à l'aise. La Suisse regarde aujourd'hui clairement ses trois adversaires dans les yeux. Et à domicile, il y a logiquement une volonté de bien faire. Elle défiera la Suède jeudi soir, la Tchéquie samedi soir et enfin la Finlande dimanche à 13h.

C'est non sans une certaine fierté que la Suisse organise les Swiss Ice Hockey Games à Fribourg de jeudi à dimanche. Un tournoi où elle reçoit la Suède, la Tchéquie et la Finlande.

Mais malgré leur insolente supériorité, les Marocains peinaient à se créer des occasions. La faute sans doute à l'absence dans leur rang d'un grand centre-avant et aussi à la formidable résilience des Français, plus que jamais capables de faire le dos rond pour attendre de porter le coup fatal.

Hugo Lloris était bien "le" joueur clé d'une équipe de France qui connaissait une entame de seconde période fort éprouvante. Il n'y avait, en effet, plus qu'une seule équipe sur le terrain et c'était le Maroc. Sur le côté droit, Achram Hakimi et Hakim Ziyech ne cessaient ainsi de mettre au supplice Hernandez.

On veut parler d'Hugo Lloris, auteur des deux arrêts qu'il fallait faire lors de cette première période sur un tir d'Azzedine Ounahi à la 10e et sur un retourné de Jawad El Yamik qu'il déviait sur son poteau. Considéré à tort par la presse anglaise comme le maillon faible des champions du monde, le portier de Tottenham est, comme il y a quatre ans, littéralement sublimé par l'événement.

Au fil des minutes, les Marocains ont compris que revenir au score n'avait rien d'impossible face à une équipe qui évoluait sans Dayot Upamecano et Adrian Rapot, victimes à leur tour des méfaits de la climatisation "made in Qatar". Seulement, le meilleur joueur français était toujours aussi vaillant.

L'ouverture du score du cadet des Hernandez aurait dû placer la France sur une voie royale. Face à une défense marocaine toujours privée de son meilleur élément Naif Aguerd, les Français n'ont pas su enfoncer le clou. Avec une frappe sur le poteau d'Olivier Giroud (17e) et une occasion en or pour Mbappé et Giroud sur une rupture à la 36e, les joueurs de Didier Deschamps ont eu toutefois l'opportunité d'inscrire ce 2-0 qui aurait sans doute scellé très tôt l'issue de cette demi-finale.

Première équipe africaine à se hisser dans le dernier carré d'une Coupe du monde, le Maroc est tombé avec les honneurs. Portés par leur public - ils jouaient vraiment à domicile -, Walid Regragui et ses joueurs ont payé au prix fort leur laxisme sur le but de Théo Hernandez à la 5e minute. La défense de fer des Marocains a cédé d'entrée de jeu pour basculer dans le scénario qu'ils redoutaient justement.

Après 1998, 2006 et 2018, la France a remporté une quatrième demi-finale de Coupe du monde de rang. Elle a battu le Maroc 2-0 sur des réussites de Lucas Hernandez (5e) et de Randal Kolo Muani (79e) dans une rencontre qu'elle ne méritait sans doute pas de remporter.

Seul le Brésilien Nicholas Santos a touché plus rapidement que le Tessinois en 21''78. C'est la deuxième fois que Ponti remporte une médaille d'argent aux Championnats du monde en petit bassin. Il y a un an, à Abu Dhabi, il avait également décroché l'argent sur 200 m. Aux Jeux olympiques, Ponti a décroché le bronze sur 100 m papillon.

Comme Nashville, New Jersey est dans le dur. Battus 4-1 à domicile par Dallas, les Devils ont concédé pour la première fois de la saison une troisième défaite de rang. Titularisé dans la cage, Akira Schmid a su toutefois tirer son épingle du jeu. Auteur de 28 arrêts sur les 30 tirs qui lui ont été adressés - les Stars ont inscrit leurs deux derniers buts dans la cage vide -, le Bernois a obtenu la deuxième étoile, la première revenant à son vis-à-vis Scott Wedgewood. La soirée fut bien plus sombre pour Nico Hischier, qui a accusé un bilan de -3.

Le capitaine a délivré deux assists lors de la défaite 6-3 à domicile de Nashville devant Edmonton. Il a, ainsi, comptabilisé ses 564e et 565e points pour son 787e match de saison régulière avec Nashville. Une rencontre qui a coïncidé avec une quatrième défaite de rang des Predators. crucifiés par le triplé de Zach Hyman et par le match à 5 points de Leon Draisaitl.

France-Maroc, au croisement de l'histoire et des rêves

Le rêve d'une seconde étoile d'affilée pour la France de Kylian Mbappé passe par une demi-finale à frissons contre le Maroc, obstacle inédit et chargé de symboles mercredi (20h00) au Mondial 2022.

La partie se déroulera dans un stade al-Bayt acquis aux Lions de l'Atlas, héros du monde arabe.

Pas à pas, les Bleus ont écarté la malédiction du tenant du titre, fatale à leurs trois prédécesseurs dès le premier tour, évacué la trop grande fébrilité défensive apparue avant le tournoi au Qatar et surmonté la cascade de blessures qui les a ébranlés, emportant avec elle le Ballon d'Or Karim Benzema.

Se hisser dans le dernier carré, l'objectif minimal fixé aux Français, apparaît comme une première victoire face aux vents contraires. Mais leur sélectionneur Didier Deschamps compte bien embarquer son équipage jusqu'au bout du voyage, dimanche en finale à Lusail.

"Plus on avance dans la compétition et plus on se rapproche de quelque chose de fort et de grand", clame le capitaine Hugo Lloris.

Avec leur mélange de cadres expérimentés et de jeunes loups, les Bleus de 2022 veulent s'inviter dans le grand livre d'or aux côtés des Vava, Garrincha, Zagallo et Pelé, les derniers à avoir réussi un doublé dans la compétition reine, en 1958 et 1962.

Attention cependant au Maroc, adversaire inédit pour la France en compétition officielle, galvanisé par ses exploits contre les cadors belges, espagnols et portugais, tous sortis groggy de leurs duels face à une défense de fer et une attaque rapide, technique et déroutante.

"Saveur particulière"

"Il faut attaquer fort et essayer de percer ce mur marocain le plus vite possible", anticipe Lloris. Face à cet "adversaire redoutable", l'objectif sera de "se faire plaisir ensemble dans l'effort, dans la difficulté, et se surpasser en équipe".

Au-delà de l'enjeu sportif, France-Maroc constitue un fragment d'histoire entre deux pays à l'union contrariée: l'emprise de la France au Maghreb, avant l'indépendance en 1956, a dessiné des liens de domination et d'amitié mêlés qui rendent ce match si symbolique pour les centaines de milliers de binationaux vivant dans l'Hexagone.

"Cela doit rester un match de foot, même s'il y a un historique, même s'il y a énormément de passion", tempère Deschamps. Le choc à al-Khor, en présence du président Emmanuel Macron, "a une saveur particulière parce qu'il y a aussi énormément de Marocains en France, donc ça représente une belle fête", positive Jules Koundé.

Le Maroc veut continuer de gagner "pour l'Europe, pour l'Afrique, pour le Maghreb, pour nos frères d'Afrique subsaharienne", affirme le sélectionneur Walid Regragui, né à Corbeil-Essonnes, une ville populaire située au sud-est de Paris.

Preuve de l'énorme engouement suscité, la compagnie nationale RAM a programmé trente vols spéciaux entre Casablanca et Doha pour acheminer les supporters, parmi les plus nombreux et les plus bruyants du tournoi.