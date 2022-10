Une passe de trois pour Felix Auger-Aliassime ++ Xhaka se fait une frayeur

Le Real accroché à domicile par le promu Gérone Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Hold-up au Bernabéu ! Le Real Madrid a été accroché 1-1 par le promu Gérone dimanche pour la 12e journée de Liga, mais reprend les commandes du classement un point devant son dauphin, le FC Barcelone. Les Catalans avaient battu samedi sur le fil Valence (1-0). Les Madrilènes ont trouvé la faille à la 70e par Vinicius, qui a coupé du droit un centre signé Fede Valverde, mais ont cédé dix minutes plus tard sur un penalty transformé par Cristhian Stuani après une main litigieuse de Marco Asensio dans la surface. Le Santiago-Bernabéu est entré en éruption à la 89e, quand Rodrygo a cru redonner l'avantage aux siens... mis l'arbitre a annulé son but, estimant qu'il a tiré dans le ballon alors que le gardien adverse le contrôlait. Mais l'espoir s'est envolé dans le temps additionnel, avec l'expulsion sur deuxième carton jaune de Toni Kroos (90e+2). Le premier rouge de la carrière de l'Allemand (club et sélection confondus). Un nul au goût amer pour les Merengues, cinq jours après avoir concédé leur première défaite de la saison sur le terrain de Leipzig (3-2) en Ligue des champions.

Young Boys bat Bâle et s'envole au classement Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Young Boys a remporté 3-1 le choc contre le FC Bâle. Les Bernois s'envolent en tête du classement de Super League avec sept points d'avance sur Servette. Dans un stade du Wankdorf rempli de plus de 31'000 spectateurs, les joueurs de la capitale n'ont pas volé leur succès. Ils ont complètement dominé la première mi-temps face à des Bâlois bien empruntés. Ils se sont surtout montrés réalistes avec deux buts au cours de la première période alors que les Rhénans n'ont pratiquement pas approché la cage de von Ballmoos. Les Bernois ont ouvert le score sur une combinaison sur coup franc. Kastriot Imeri a surpris toute la défense adverse en tirant à ras terre en direction de Fabian Rieder, totalement oublié par l'adversaire, qui n'a pas manqué la cible (7e). Le match était lancé. Comme Elia à la 23 minute. Le Bernois seul face à Marwin Hitz, a trouvé le chemin des filets pour doubler la mise. Les Rhénans ont repris des couleurs en deuxième période après l'entrée de Michael Lang. Ils ont bénéficié d'un penalty pour une faute de main d'Itten. Dans un excellent réflexe, von Ballmoos détournait l'essai de Darian Males sur le poteau et Zesiger sauvait (51e). Une minute plus tard, Bradley Fink réduisait le score suite à un débordement de Lang. Ndoye se procurait encore une occasion d'égaliser mais le Vaudois tirait juste à côté. Lang était exclu à la 88e pour un geste dangereux. Les Bernois en profitaient pour assurer leur succès d'un superbe tir lobé de Sierro (93e). Il concluait un derby animé, mais le réveil de Bâle fut trop tardif. Les joueurs d'Alexandre Frei se retrouvent désormais à 14 points de leur adversaire du jour. Winterthour gagne encore Dans l'autre match de la fin d'après-midi, Winterthour a décroché un quatrième succès. Les Zurichois se sont imposés 1-0 contre St-Gall. L'unique but de la partie a été l'oeuvre de Nishan Burkart à la 22e minute après une grossière erreur de Leonidas Stergiou. Le joueur de Winterthour a alors placé un tir à ras terre inarrêtable pour Zigy. Winterthour laisse ainsi son voisin du FC Zurich à six points et se rapproche à deux points du trio Bâle, Grasshopper et Lugano.

Lausanne ramène un point de Zurich Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Zurich a remporté le duel des Lions de National League face à Lausanne. Les Alémaniques l'ont emporté 5-4 ap alors qu'ils étaient menés 3-0 à la 24e. Le LHC peut à la fois s'en vouloir et être satisfait de ramener un point de son déplacement. Les Vaudois ont entamé la partie de la meilleure des façons en ouvrant la marque après 85 secondes sur un but très bizarre de Cory Emmerton, placé en défense par John Fust en raison des différentes absences au sein du contingent. Le LHC a doublé la mise à la 7e par Bozon. Et malgré une évidente domination zurichoise, les Vaudois sont parvenus à inscrire le 3-0 à la 24e grâce à Emmerton une fois encore. Mais les Zurichois ont finalement fait sauter le verrou lausannois en profitant notamment des punitions infligées aux Lions de Malley. Wallmark (33e) et Andrighetto (40e) ont profité des supériorités numériques, comme Sekac entre les deux buts du "Z". Avec un ZSC désireux de satisfaire son public, les Lausannois ont dû faire le dos rond et accepter la domination alémanique. Bodenmann a égalisé à la 57e. Puis en prolongation, l'indiscipline vaudoise a permis à Lehtonen de crucifier Punnenovs à la 64e. Ce point n'arrange pas la situation du club romand au classement puisque les Vaudois se traînent toujours à la 13e place. Dans l'autre partie de ce dimanche après-midi, Kloten a bouclé un week-end parfait en battant Davos 5-2. Reste encore la rencontre entre Langnau et Rapperswil qui aura lieu à 20h.

Une passe de trois pour Felix Auger-Aliassime Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Etre né un 8 août vous prédispose à enlever les Swiss Indoors ! Tel est l'enseignement livré par Felix Auger-Aliassime (ATP 9) à Bâle. Le Canadien succède, en effet, à Roger Federer, avec lequel il partage la même date d'anniversaire, au palmarès du tournoi rhénan. Il s'est imposé 6-3 7-5 en finale devant Holger Rune (ATP 25). Titré à Florence et à Anvers, il remporte un troisième tournoi en trois semaines pour réussir une passe de trois qui traduit bien son état de grâce actuel. Il est désormais invaincu en treize rencontres. A Bâle, Felix Auger-Alissime a parfaitement maitrisé son sujet. Il triomphe, en effet, sans avoir lâché le moindre set en cinq rencontres. Victorieux des 51 jeux de service qu'il a disputés depuis mercredi, il est le troisième joueur à signer une telle performance en 2022 après Taylor Fritz à Eastbourne et Nick Kyrgios à Washington. Opposé en finale à un adversaire qui n'avait également pas concédé un seul break avant dimanche, Felix Auger Aliassime a pris la main très tôt dans la rencontre. Il a ravi le service du Danois au quatrième jeu. Dans le second set, le Canadien devait effacer une balle de 2-0 et 2 de 5-3 avant de signer le break décisif à 5-5. Poussé à la limite des trois sets par Marc-Andrea Hüsler mercredi, Felix Auger-Aliassime avoue avoir livré le meilleur match de sa vie jeudi face à Miomir Kecmanovic qu'il a battu 6-1 6-0 en 50 minutes. Il a évolué ensuite dans le même registre, notamment samedi avec son succès 6-3 6-2 devant le no 1 mondial Carlos Alcaraz, pour conclure victorieusement dimanche. A 22 ans, il semble avoir passé le cap décisif pour être désormais capable de s'inviter à la table des grands. Roger Brennwald: "La semaine de tous les superlatifs" Cette édition 2022 fut, on le sait, la première depuis l'annonce de la retraite de Roger Federer. Directeur des Swiss Indoors, Roger Brennwald estime que le tournoi a su déjà se "réinventer". "Cette semaine fut celle de tous les superlatifs, lâche-t-il avec force. Nous avons pu admirer les nouveaux joyaux du Circuit avec Carlos Alcaraz, Felix Auger-Aliassime et Holger Rune. Les Suisses ont également bien joué." Roger Brennwald se dit ravi de l'affluence qui se chiffre pour 2022 à 67'100 spectateurs. Les 3000 billets perdus par rapport à 2019 s'expliquent en premier lieu par la réduction de la capacité de la salle dictée par des questions de sécurité. Il espère obtenir un soutien plus prononcé de la part des autorités bâloises dans la négociation d'un nouveau contrat pour l'utilisation de la Halle St. Jacques. Le contrat actuel court jusqu'en 2023. "Il ne faut rien exclure", glisse Roger Brennwald à la question de savoir si les Swiss Indoors se disputeront toujours à Bâle.

Xhaka se fait une frayeur mais pas Arsenal Image: KEYSTONE/AP/David Cliff Arsenal a conservé son rythme de croisière dans le Championnat d'Angleterre. Les Londoniens se sont imposés 5-0 contre le néo-promu Nottingham Forest. Cette partie des extrêmes entre le premier et la lanterne rouge mettait également aux prises deux joueurs suisses Granit Xhaka et Remo Freuler, habituels partenaires au milieu de terrain de l'équipe de Suisse. Xhaka a clairement remporté le duel. S'il fut à la préparation du 3-0, il a également fourni un gros travail dans les oppositions et a bien distribué le jeu. Le public et Murat Yakin ont connu un moment de frayeur quand le capitaine de l'équipe nationale a été victime d'une faute grossière de Gibbs-White en fin de première mi-temps. Le Bâlois a semblé touché à la cheville et a dû être soigné sur le terrain. Il s'est finalement relevé et a repris le jeu. Il est finalement sorti à la 75e minute. Grâce à ce large succès, Arsenal retrouve sa place de leader avec deux points d'avance sur Manchester City.

Un Sion décevant offre sa première victoire à Zurich Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Zurich tient son premier succès de la saison en Super League. Les champions en titre se sont imposés 1-0 sur la pelouse d'un FC Sion terriblement décevant. Dans une partie où les deux entraîneurs en chef, Paolo Tramezzani côté sédunois et Bo Henriksen côté zurichois étaient suspendus, la VAR a joué un rôle important dans le déroulement de la partie. Les Valaisans en ont été les principales victimes avec deux buts annulés après consultation vidéo. En première mi-temps, une réussite de Nathanaël Saintini de la tête était invalidée pour une faute à la hauteur de la figure d'Antonio Marchesano dans les seize mètres. A la 77e minute, c'est Kevin Bua qui voyait son goal annulé pour une faute de main de Cavaré au milieu du terrain. Les Valaisans, dirigés par Pablo Iglesias en la circonstance, peuvent la trouver saumâtre, mais ils ont été terriblement décevants dans le jeu. Une embellie est apparue en deuxième mi-temps avec l'entrée de Stojilkovic, toutefois les véritables chances de but ont été rares. Les Zurichois auraient d'ailleurs pu clore l'affaire à la 75e minute, mais Marchesano a raté la transformation d'un penalty, arrêté de manière spectaculaire de la jambe par Heinz Lindner. Le FC Zurichm avec un Boranijasevic et un Guerrero retrouvés sur les flancs, a donc connu sa meilleure semaine depuis le début de la saison avec un succès en Ligue Europa contre Bodo/Glimt jeudi et ce premier succès après quatorze journées de Championnat.

Colbrelli met un terme à sa carrière après son malaise cardiaque Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sonny Colbrelli a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'âge de 32 ans, a-t-il annoncé dans un communiqué de son équipe Bahrain Victorious. L'Italien a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire lors du Tour de Catalogne en mars. "Je dis au revoir au cyclisme, j'essaie de le faire avec le sourire en me souvenant de tout ce qu'il m'a donné, même si cela fait mal de faire ses adieux après la saison que j'ai réalisée, la meilleure de ma carrière", a déclaré Colbrelli qui, en 2021, avait remporté Paris-Roubaix ainsi que les titres de champion d'Italie et d'Europe. Sonny Colbrelli avait perdu connaissance, victime d'un arrêt cardio-respiratoire, le 21 mars à Sant Feliu de Guixols juste après la 1re étape du Tour de Catalogne dont il s'était classé 2e. Les services médicaux avaient pratiqué un massage cardiaque avant de le transporter à l'hôpital universitaire de Gérone où il avait été mis en évidence qu'il souffrait d'arythmie cardiaque. Colbrelli a dû ensuite se faire poser un défibrillateur sous-cutané (DSC), comme le footballeur danois Christian Eriksen, victime d'un malaise durant un match du dernier Euro.

Les Bucks matent les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey Phelps Atlanta a concédé samedi sa deuxième défaite de la saison en NBA. Clint Capela et ses équipiers se sont inclinés 123-115 sur le parquet de Milwaukee, seule équipe de la Ligue encore invaincue. Emmenés par un redoutable Trae Young (42 points, 6 rebonds, 5 assists), les Hawks ont trouvé les ressources pour combler un déficit de dix points dans le quatrième quart-temps. Menés 99-89 à 9'39'' de la fin, ils ont même pris l'avantage à 4'09'' du "buzzer" grâce à un panier primé de Young (107-106). Mais les Bucks ont serré la garde dans le "money time" sous l'impulsion de leur double MVP Giannis Antetokounmpo (34 points - dont 30 inscrits en deuxième mi-temps - et 17 rebonds) et de Jrue Holiday (34 points, 12 passes décisives) pour cueillir leur cinquième succès en cinq parties. Atlanta, qui avait dominé les Pistons 136-112 vingt-quatre heures plus tôt à Detroit, affiche pour sa part un bilan de quatre victoires et deux défaites au terme d'une partie dans laquelle Clint Capela a signé son deuxième double double de la saison. L'intérieur genevois des Hawks a réussi 11 points et 10 rebonds face aux Bucks.

Fiala décisif face aux Maple Leafs Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kevin Fiala s'est montré décisif samedi en NHL. L'attaquant saint-gallois des Kings a réussi un but et un assist dans un match remporté 4-2 par Los Angeles face à Toronto. Auteur de la passe décisive sur le 1-1 signé Adrian Kempe en supériorité numérique (24e), Kevin Fiala a scellé le score à la 53e après avoir "volé" le puck à un défenseur des Maple Leafs. Il a été désigné première étoile de cette rencontre. Le St-Gallois en est ainsi à 2 buts et 7 assists depuis le début de la saison, sa première sous le maillot des Kings. Enrôlé pour sa part par Toronto cet été, Denis Malgin était une nouvelle fois surnuméraire samedi dans les rangs des Maple Leafs. Timo Meier et Philipp Kurashev ont par ailleurs tous deux réussi un assist samedi. Mais l'Appenzellois et le Bernois ont connu la défaite, San Jose et Chicago s'inclinant respectivement 4-3 face au Lightning et 4-3 après prolongation à Buffalo. Pour San Jose, il s'agissait de la 8e défaite en 11 parties dans cet exercice 2022/23.

Max Verstappen prend la pole position au Mexique Image: KEYSTONE/AP/Moises Castillo Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré du titre de champion du monde 2022, a signé samedi la pole position du Grand Prix du Mexique, 20e manche sur 22 de la saison de Formule 1. Le Néerlandais partira dimanche devant les Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, qui ont devancé le héros national Sergio Pérez, 4e sur la grille de départ sur le circuit des frères Rodríguez à Mexico. Avec Verstappen, il s'agit pour la onzième fois de suite d'un pilote différent auteur de la pole position du GP du Mexique. Le Néerlandais a réussi pour la 19e fois de sa carrière le meilleur temps de la qualification. Valtteri Bottas a réussi une superbe performance sur son Alfa Romeo-Ferrari en se classant sixième juste derrière Carlos Sainz (Ferrari). Encourageant également le résultat de son coéquipier Guanyu Zhou qui a atteint la Q2 et qui est classé douzième. Les deux partiront donc loin devant Sebastian Vettel (16e) et Lance Stroll (20e). Dans la course que se livrent les deux écuries pour la sixième place, Aston Martin-Mercedes compte trois points de retard sur l'écurie de Hinwil à trois courses du terme de la saison. Note: Complété

Servette, réduit à dix, ne parvient pas à battre Lugano Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Servette n'arrive toujours pas à battre Lugano. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul (2-2) en Super League. Les Genevois ont sauvé un point à dix après l'expulsion de Steve Rouiller. Soirée de tous les contrastes pour Steve Rouiller. Le défenseur central servettien se faisait d'abord l'auteur de l'ouverture du score sur une tête consécutive à un corner de Pflücke (3e). Un avantage qui récompensait un départ canon des Genevois mis en valeur par une double occasion de Dereck Kutesa. Malheureusement pour Rouiller, sa soirée s'est terminée abruptement à la 44e minute. Sur la réduction du score tessinoise par Zan Celar de la tête, le Valaisan levait trop haut le pied et touchait l'attaquant slovène au front. Ce dernier devait sortir blessé tandis que Rouiller se voyait brandir le carton rouge par M. Fähndrich après consultation de la VAR. Ce but tessinois juste avant la mi-temps récompensait l'excellent dernier quart d'heure des joueurs de Mattia Croci-Torti. Complètement dépassés lors de la première demi-heure, ils avaient repris la direction du jeu, abandonnée, on ne sait pourquoi, par les Servettiens. Après le 2-0 de Stevanovic sur un super centre lointain de Cognat, les Genevois se sont éteints. A dix dès la reprise, les hommes d'Alain Geiger ont courageusement défendu jusqu'à la 82e minute. Aidés par les Tessinois, devenus bien hésitants alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique. Sur une balle perdue par Clichy, Ousmane Doumbia était lancé sur l'aile droite et dans un angle impossible, il parvenait à surprendre Frick sur sa ligne. L'expulsion de Valenzuela à la 87e pour un deuxième avertissement rééquilibrait les forces. Mais pour la quatorzième fois de suite, Servette n'est pas parvenu à prendre le meilleur sur Lugano.

Genève en leader, Ajoie tombe contre le champion Roger Karrer a inscrit le 2-0 pour les Grenat Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette est un solide leader de National League. Les Aigles ont dominé Ambri 4-1 aux Vernets, alors qu'Ajoie a été battu sur un score de foot par Zoug à Porrentruy (0-1). Ce week-end tessinois a donc souri aux Grenat après qu'ils sont allés chercher la victoire à Lugano vendredi soir. Genève a pleinement profité des deux pénalités subies par Ambri-Piotta à la 13e minute. C'est tout d'abord Valtteri Filppula qui s'est signalé à la 14e en double supériorité numérique, puis Roger Karrer a saisi l'opportunité en acceptant une belle passe de Tanner Richard 44 secondes plus tard. Mais les Genevois ont été trop gentils au cours du tiers médian et les Léventins se sont engouffrés dans la brèche avec la réduction du score de Spacek à la 22e. Ils ont dû attendre la troisième période pour retrouver le chemin des filets grâce à Praplan (49e) sur une passe magique d'Omark et Hartikainen à la 53e. Genève s'envole au classement avec 40 points et six unités de mieux que Bienne qui compte toutefois deux matches en moins. Zoug trop fort Joli vainqueur à Ambri la veille, Ajoie avait déjà réussi son week-end. Et lorsque l'on reçoit Zoug, on sait que l'issue risque fort de ne pas être favorable. Mais on sait aussi que Zoug traverse une passe difficile. Comme une gueule de bois d'un club rassasié après ses deux titres consécutifs. Seulement après avoir subi six défaites sur les huit derniers matches, les joueurs de Dan Tangnes n'avaient pas le droit de revenir avec autre chose que les trois points de leur déplacement à Porrentruy. Zoug a trouvé l'ouverture à la 24e sur une action conclue par Carl Klingberg. Parfaitement conscients qu'ils devaient simplifier leur jeu, les Zougois ont tiré au but tant et plus. Ils ont ainsi terminé la rencontre avec 46 tirs à 15. Mais les Jurassiens ont bien failli égaliser dans les trois dernières minutes en sortant leur gardien. Heureusement pour Zoug que Genoni a offert son meilleur visage. Berne semble lui un peu rattrapé par des résultats moins clinquants. Et ce n'est pas en s'inclinant 5-2 chez lui contre Kloten que ce sentiment va s'estomper. Ce succès des Aviateurs, le cinquième cette saison, permet surtout au club zurichois de céder la lanterne rouge à Lugano (!), juste devant Lausanne. Les deux formations comptent 15 points. Dans le dernier match de la soirée, Zurich a réussi un match plein en allant s'imposer 5-0 à Davos.

Les rivaux de Red Bull fustigent une sanction trop faible de la FIA Les explications du chef de Red Bull Christian Horner n'ont pas convaincu. Image: KEYSTONE/AP/Moises Castillo Ferrari, McLaren ou encore Mercedes ont fustigé les sanctions jugées trop faibles de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) contre Red Bull. Elle fut la seule écurie de Formule 1 à avoir dépassé le plafond budgétaire en 2021. Pour avoir dépassé de 1,6% le plafond, entré en vigueur en 2021 et fixé alors à 145 millions de dollars, Red Bull s'en est tiré avec une amende de sept millions de dollars et une réduction de 10% du temps de développement de sa monoplace en soufflerie pendant un an... Trop peu pour ses adversaires. Après avoir évoqué une "tricherie" il y a quelques jours, le PDG de McLaren, l'Américain Zak Brown, a réagi après l'annonce de la sanction vendredi: "si l'on veut que la FIA soit la plus efficace possible et que ses sanctions servent de leçon lorsque les règles sont enfreintes, les sanctions doivent être beaucoup plus fortes à l'avenir." Si le patron de l'équipe Red Bull, Christian Horner, a qualifié l'amende d'"énorme" et la pénalité sportive de "draconienne", estimant que cela représente une perte de "0,25 à 0,5 seconde de temps au tour", c'est un tout autre son de cloche qui tinte partout ailleurs dans le paddock réuni à Mexico, pour le Grand Prix du Mexique qui aura lieu dimanche. Ferrari "pas satisfait" Andreas Seidl, directeur de l'équipe McLaren, a préféré ne pas écouter les justifications d'Horner, "probablement une nouvelle fable". "Du côté positif, c'est bien de voir que la FIA a fait du bon travail d'audit", a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. "Neuf équipes ont bien fait les choses et il était clair qu'une équipe était en infraction, donc (avoir une sanction est) positif". "Mais côté négatif, il est également clair que la pénalité ne correspond pas à l'infraction", a déclaré le dirigeant allemand, qui "espère simplement qu'à l'avenir, il y aura des sanctions plus strictes". Chez Ferrari non plus, on n'est "pas satisfait" de la pénalité, a expliqué samedi Laurent Mekies, directeur sportif de la Scuderia. "La pénalité est ce qu'elle est, mais nous pensons qu'elle est faible", a continué le Français, estimant que cela "ne compense pas les dépenses excessives" de Red Bull. Red Bull devra compter pendant douze mois sur un temps réduit de soufflerie, crucial pour le développement des monoplaces. Ce temps étant d'ailleurs inversement proportionnel au classement des écuries, Red Bull, championne du monde 2022, devait déjà bénéficier du temps le plus réduit. Ainsi Red Bull n'aura droit qu'à 63% du temps référence, alors que, si le classement reste celui d'aujourd'hui, Ferrari, 2e du championnat, pourra compter sur 75% et Mercedes, 3e, 80%. Est-ce une sanction suffisante ? "Certains diront oui, d'autres non", a éludé auprès de l'AFP le PDG de la F1 Stefano Domenicali, selon qui "la décision est de la responsabilité de la FIA". Pour l'Italien, l'introduction du "cost cap" (plafond budgétaire) a été "une étape très importante pour la crédibilité" de la F1 et "on doit désormais regarder ce qui peut être fait pour améliorer le système".

Lucerne se joue d'un Grasshopper trop dissipé en défense Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne s'est imposé 3-1 sur la pelouse de Grasshopper. Les Zurichois ont payé leurs errements en défense surtout en première mi-temps. Les Lucernois sont désormais troisièmes du classement. Le début de la partie a tourné au désastre pour les hommes de l'entraîneur Giorgio Contini. Dejan Sorgic a ouvert la marque dès la 9e minute après le lob du défenseur Georg Margreitter par Sofyan Chader. A la 23e, Marco Burch doublait la mise de la tête sans être inquiété par la défense zurichoise. Les joueurs de Suisse centrale avaient le match en mains avant que le même Burch ne commette une bourde sur une passe de son gardien aux seize mètres. Son mauvais contrôle était immédiatement mis à profit par Kawabe pour servir parfaitement Christian Herc. Le Slovaque redonnait espoir à ses couleurs à la 43e d'un tir sous la transversale. La domination lucernoise était toutefois trop évidente. Sur un coup franc centré d'Ardon Jashari, Sorgic réussissait une superbe reprise de volée qui ne laissait aucune chance au portier Justin Hammel (65e).