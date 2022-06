Une Russe change de nationalité pour pouvoir disputer Wimbledon

Une joueuse de double russe change de nationalité Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Russe Natela Dzalamidze, classée 43e mondiale en double par la WTA, a changé de nationalité pour pouvoir participer au tournoi de Wimbledon selon The Times. Le journal britannique précise que la joueuse de 29 ans, désormais géorgienne, participera au tournoi associée à la Serbe Aleksandra Krunic. En réaction à l'invasion militaire russe de l'Ukraine, les organisateurs de la levée londonienne du Grand Chelem ont décidé en avril dernier d'exclure de l'édition 2022 du tournoi les Russes et Bélarus. Cité par le Times, un porte-parole du All England Club, qui organise Wimbledon, souligne que la direction du tournoi est dans l'incapacité de réagir à ce changement de nationalité. "La nationalité d'un joueur, défini par le drapeau sous lequel il participe à des événements professionnels, est un processus reconnu qui est régi par les circuits (l'ATP pour le tennis masculin, la WTA pour le tennis féminin) et par la Fédération internationale de tennis", dit-il. Wimbledon débute le 27 juin. Plusieurs joueurs de premier plan, dont le numéro un mondial, le Russe Daniil Medvedev, et la Bélarusse Victoria Azarenka, en sont exclus.

Une double première pour Fitzpatrick Image: KEYSTONE/EPA/AMANDA SABGA Neuf ans après y avoir triomphé en amateur sur ce même parcours de Brookline (Massachusetts), Matt Fitzpatrick a remporté dimanche son premier Majeur, l'US Open. Il s'agit aussi de son premier titre sur le circuit nord-américain PGA. Auteur de plusieurs putts spectaculaires, l'Anglais de 27 ans, a devancé dans un final palpitant, avec un coup d'avance, les Américains Scottie Scheffler, no 1 mondial et vainqueur du Masters en avril, et Will Zalatoris (14e) qui échoue encore à la deuxième place un mois après le Championnat PGA. "Je n'ai pas de mots. C'est un cliché, mais c'est ce dont vous rêvez en grandissant. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé si dur pendant si longtemps. Ma première victoire. Dans un Majeur. Il n'y a rien de mieux", a commenté Fitzpatrick, 18e joueur mondial. Originaire de Sheffield, il n'avait que 18 ans quand il s'était imposé en 2013, au Country Club sis dans la banlieue de Boston. Onze autres golfeurs ont réussi pareil doublé, dont le légendaire Jack Nicklaus, le seul qui l'a fait comme lui sur un même parcours, celui de Peeble Beach en Californie. "Cela signifie beaucoup de savoir que mon nom est à côté du sien. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais il m'a un peu chambré en début d'année, quand j'ai obtenu ma carte de membre du Bears Club (propriété de Nicklaus). Il m'avait dit +Enfin! Félicitations, pour avoir cette victoire aux Etats-Unis+. Je peux maintenant lui dire +Jack, j'ai gagné une deuxième fois cette année+", a-t-il souri. "Coups incroyables" Ce faisant, Fitzpatrick est devenu le septième golfeur de l'histoire à faire d'un Majeur son premier titre, le premier depuis Danny Willett (Masters 2016). Avant cette consécration, son parcours professionnel a connu ses plus belles heures sur le circuit européen, où il a glané sept titres en 2015 et 2021 dont deux European Masters consécutifs à Crans-Montana (2017, 2018). Il y a un mois, Fitzpatrick avait fini 5e du Championnat PGA. C'est donc plutôt en forme qu'il a abordé cet US Open, nourri de surcroît par une confiance héritée de son passif heureux à Brookline. "Je l'ai dit et répété, j'ai été tellement performant ici par le passé... J'ai bien frappé la balle toute la semaine. Alors, je vais le dire parce que j'ai gagné, mais j'ai surtout réussi quelques coups incroyables en fin de partie". Difficile de le contredire. Après s'être montré patient en première partie de parcours, qui a vu Scheffler momentanément s'échapper avant de marquer le pas en 3e position, il a notamment réussi un putt impressionnant d'une quinzaine de mètres au no 13, qui a fait birdie pour revenir à hauteur de Zalatoris, alors en tête. Moins que Schwartzel Puis au no 15, il est magnifiquement sorti du rough, les herbes hautes, bonifiant son approche d'un putt guère évident mais maîtrisé. Pendant ce temps, Zalatoris craquait en commettant un bogey. Avec deux coups d'avance sur ses rivaux à trois trous de la fin, Fitzpatrick n'a pas flanché nerveusement quand Zalatoris et Scheffler revenaient à une unité, après avoir respectivement fait birdie aux nos 16 et 17. Et il n'a pas commis d'erreur sur la route du dernier trou, sur lequel il a parfaitement rectifié le tir grâce à une superbe sortie de bunker pour assurer le par victorieux. "C'est l'un des meilleurs coups que j'aie pu frapper de toute ma vie. Quand j'ai vu la balle sortir du sable, je n'aurais pas pu être plus heureux", a-t-il réagi.

Max Verstappen (Red Bull) s'impose au Canada Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix du Canada à Montréal. Le leader du championnat du monde a devancé la Ferrari de Carlos Sainz et la Mercedes de Lewis Hamilton. Et de six. Max Verstappen s'affirme de plus en plus comme le favori à sa propre succession. Le champion du monde néerlandais a décroché au Québec sa sixième victoire de la saison, la 26e de sa carrière. Le Batave semble intouchable en ce moment, lui qui signe sa cinquième victoire en six courses. Auteur de la pole, Verstappen n'a jamais véritablement tremblé. Même lorsqu'une safety car a remis tout le monde "à niveau" et permis à Carlos Sainz de recoller, le champion du monde n'a jamais paniqué. L'Espagnol a tout tenté avec son DRS, mais il n'a jamais trouvé d'ouverture. Dans le camp Ferrari, Charles Leclerc a réussi une belle remontée avec sa cinquième place alors qu'il s'est élancé de la 19e place sur la grille. Fortement sujettes à un phénomène aérodynamique appelé marsouinage qui entraîne des vibrations très désagréables, les Mercedes ne s'en sont pas trop mal sorties sur le circuit Gilles Villeneuve. Hamilton a fini sur la troisième marche du podium, juste devant son coéquipier George Russell. Coéquipier de Verstappen et dauphin du Néerlandais au championnat du monde, Sergio Perez n'a pas vécu un week-end mémorable. Après trois podiums dont une victoire à Monaco, il a dû cette fois abandonner après 13 tours.

Deux fois le bronze pour les épéistes suisses Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Le Schwytzois Max Heinzer et le Valaisan Alexis Bayard se sont parés de bronze aux Championnats d'Europe d'escrime à Antalya. Les deux épéistes n'ont été battus qu'en demi-finale. En 2016, Heinzer avait obtenu le dernier podium suisse aux championnats d'Europe. A 34 ans, il a ainsi consolidé son impressionnant palmarès qui compte désormais six médailles aux championnats du monde et onze aux championnats d'Europe. Mais le Lucernois attend toujours l'or en individuel. Son impressionnant parcours en Turquie s'est terminé en demi-finale contre le multiple champion d'Europe français Yannick Borel sur le score de 15-11. Et ce après dix victoires consécutives. Bayard, 26 ans et 41e au classement mondial, avait lui aussi réalisé un parcours sans faute lors du tour préliminaire et s'est qualifié pour le tour à élimination directe en tant que tête de série. Il s'est hissé jusqu'à sa première demi-finale à ce niveau. A la fin, dans un duel d'outsiders contre le Néerlandais Tristan Tulen, c'est la dernière touche qui a fait pencher la balance en faveur du Batave pour un succès 15-14. Après ces bons résultats en individuel, les Suisses ont de bonnes chances dans la compétition par équipe de mercredi. Surtout que Gabriel Bonferroni s'est classé dans le top 20.

Bencic contrainte à l'abandon en finale à Berlin Image: KEYSTONE/AP/Michael Sohn Coup dur pour Belinda Bencic (WTA 17) à une semaine du début de Wimbledon. La St-Galloise a été contrainte d'abandonner dimanche en finale du tournoi WTA 500 de Berlin face à Ons Jabeur (WTA 4) après s'être tordu la cheville gauche. La Championne olympique de simple s'est blessée sur une glissade, sur un point qui a permis à Ons Jabeur de se procurer une deuxième balle de premier set sur son service. Elle a tenté de continuer cette partie après un temps-mort médical, mais a jeté l'éponge après avoir concédé le break dans le troisième jeu du deuxième set. Une sage décision Incapable de "pousser" suffisamment sur son pied gauche, Belinda Bencic a commis trois doubles fautes lors du dernier jeu avant de décider sagement de s'arrêter là. Elle était alors menée 6-3 2-1 par Ons Jabeur, qui a cueilli son deuxième titre de l'année après Madrid et grimpera à la 3e place mondiale - son meilleur classement - lundi. La St-Galloise, qui avait déjà connu la défaite l'an dernier en finale à Berlin, a donc une semaine devant elle pour se refaire une santé avant le grand rendez-vous de Wimbledon. Elle devrait logiquement renoncer à s'aligner la semaine prochaine à Bad Homburg, où elle doit affronter Sabine Lisicki (WTA 988) au 1er tour. Le sourire malgré tout Belinda Bencic avait néanmoins retrouvé son sourire à l'heure de la cérémonie de remise des trophées. "Je veux féliciter Ons, qui mérite de toute manière ce titre. Elle joue un tennis incroyable. Peut-être y a-t-il eu juste un service extérieur de trop", a-t-elle même rigolé en référence au point sur lequelle elle s'est blessée. "Je suis heureuse d'avoir atteint la finale. Je suis très satisfaite du niveau que j'ai affiché cette semaine", a poursuivi la St-Galloise, qui a notamment vaincu Maria Sakkari (WTA 6) après 3h07' d'une superbe bataille samedi en demi-finale. "Jespère pouvoir gagner enfin le titre ici l'an prochain", a-t-elle ajouté.

Joana Heidrich se blesse Image: KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone Terrible issue pour la paire Heidrich/Vergé-Dépré lors du match pour la 3e place aux Mondiaux de Rome. Durant le deuxième set, Joana Heidrich s'est blessée au moment de servir. La scène fait froid dans le dos. Les cris de douleur de Joana Heidrich ont résonné fort sur le sable du Foro Italico. Alors que les Suissesses menaient 21-16 10-7, la Zurichoise a servi puis s'est immédiatement assise en se tenant le bras droit. Les Allemandes Svenja Müller/Cinja Tillmann ont aidé à masquer la scène lorsque les soigneurs sont venus prendre en charge la Zurichoise. A noter que la médaillée de bronze aux JO de Tokyo porte un strap à l'épaule droite. Le match ne devrait pas reprendre mais l'annonce officielle n'a pas encore été donnée.

Geraint Thomas ne flanche pas, Küng battu dans le chrono Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Gallois Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) a remporté le Tour de Suisse, qui s'est terminé ce dimanche à Vaduz par un contre-la-montre de 25,6 km. A douze jours du départ du Tour de France, Thomas s'avance comme un prétendant sérieux. Thomas, vainqueur du Tour de France 2018 et du Tour de Romandie 2021, n'a pas flanché dans l'ultime contre-la-montre. S'il n'a pu contenir le Belge Remco Evenepoel (Quick-Step), il est parvenu à dépasser Stefan Küng dans la deuxième moitié du parcours pour échouer à trois secondes d'Evenepoel sur la ligne d'arrivée. Un revers qui doit être amer pour Küng. Le rouleur de la Groupama n'avait-il pas le meilleur temps intermédiaire avec 2'' d'avance sur Evenepoel ? Comme cela lui est déjà arrivé à plusieurs reprises, le Thurgovien n'a pu tenir le même rythme sur la seconde moitié du tracé. Troisième à Vaduz à 7'', Küng termine au 5e rang final. De quoi peut-être lui donner des idées pour l'avenir sur le Tour de Suisse. Si les organisateurs ne se montraient pas trop exigeants avec la haute montagne comme en 2009 lors du succès de Fabian Cancellara, il pourrait alors tenter de chasser le maillot jaune. Au classement général, Thomas s'impose avec 1'12'' d'avance sur le Colombien Sergio Higuita, maillot jaune avant la dernière étape et 1'16'' sur le Danois Jakob Fuglsang. Sixième au départ, Sébastien Reichenbach n'a pu conserver sa place dans le top 10. Vingt-cinquième de l'étape à 2'06'' d'Evenepoel, le Valaisan finit au 12e rang. Remco Evenepoel (22 ans) a déjà remporté son septième contre-la-montre au niveau mondial. Déjà vainqueur de Liège - Bastogne - Liège en avril, le rouleur de la Quick-Step a déçu pendant la semaine avant de frapper avec éclat.

Bellier passe l'écueil des qualifications à Majorque Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Antoine Bellier (ATP 307) s'est hissé dans le tableau principal à Palma de Majorque. Le gaucher genevois a décroché son ticket en battant l'Allemand Mats Rosenkranz (ATP 346) 4-6 7-6 (7/5) 7-6 (9/7) au 2e et dernier tour des qualifications sur le gazon espagnol. Assuré d'améliorer encore son meilleur classement, Antoine Bellier est revenu de loin avant de passer pour la première fois l'écueil des qualifications sur l'ATP Tour. Il a en effet écarté deux balles de match dans le tie-break de la troisième manche, à 6/5 et à 7/6, avant de conclure sur sa première occasion après 2h28' de jeu. C'est la troisième fois que le Genevois de 25 ans figure dans le tableau final sur le circuit principal. Il a été battu dès le 1er tour lors de ses deux premières apparitions, à Gstaad en 2015 et en 2016, où il avait bénéficié à chaque fois d'une invitation.

MotoGP: doublé français, Quartararo vainqueur devant Zarco Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader au championnat de MotoGP, a décroché sa 2e victoire d'affilée lors du Grand Prix d'Allemagne, devant l'autre Français de la grille Johann Zarco (Ducati). L'Australien Jack Miller (Ducati) complète le podium de la 10e manche sur 20 de la saison, devant l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), dauphin de Quartararo au classement général. Cette victoire, sa troisième de la saison, permet de porter à 34 points l'avance du champion du monde en titre sur Espargaro. "J'ai été malade pendant tout le week-end et pendant la course, j'ai un peu toussé (...) mais je suis super content", a déclaré Quartararo, qui, contrairement à la plupart de ses concurrents, avait misé sur un pneu arrière intermédiaire plutôt que dur. Parti en deuxième position, Quartararo a pris l'avantage sur le poleman Francesco Bagnaia (Ducati) dès le premier virage du Sachsenring, pour ne plus lâcher les commandes de la course. L'Italien, qui signait jusqu'alors un week-end parfait et tentait de ne pas se faire davantage distancer par le Français, a chuté quelques tours plus tard, cédant dans la foulée la deuxième place à son poursuivant Johann Zarco. "Quand Pecco (Bagnaia, ndr) a chuté, j'ai essayé de rester au contact avec Fabio, je voulais le rattraper parce que je savais qu'il avait le pneu medium (à l'arrière, ndr), peut-être que j'aurais pu avoir une chance à la fin, mais je n'ai pas pu", a réagi épuisé à l'arrivée le Français, toujours en quête de sa première victoire en MotoGP. Quartararo et Zarco avaient déjà réalisé un doublé dans cet ordre lors du Grand Prix du Portugal en avril et à Doha la saison dernière. L'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), qui occupait une fragile troisième place au championnat avant la manche allemande, a terminé 10e et figure désormais à la 4e place du général avec 100 points, devant Johann Zarco (111), nouveau troisième.

Une étape du Tour de Suisse à Villars-sur-Ollon en 2023 Le directeur du Tour de Suisse, Olivier Senn, se montre optimiste pour l'avenir. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Malgré la présence inattendue du Covid-19, les organisateurs du Tour de Suisse ont dressé un bilan positif de la 85e édition. "Le Tour de Suisse est de retour", s'est réjoui le directeur Olivier Senn. Après une annulation en 2020 et l'absence de programme d'animation l'an dernier, la boucle helvétique a retrouvé son rythme de croisière, même si le Covid-19 est demeuré très présent lors des journées de jeudi et vendredi. Malgré une belle réussite populaire comme à chaque fois, le Tour de Suisse s'inscrit également dans les chiffres rouges cette année. Les bénéfices devraient revenir à l'occasion de l'édition 2023 après un développement encourageant des candidatures pour accueillir des étapes et de la recherche de sponsors. Pour les prochaines années, Cycling Unlimited AG, la société qui dirige le Tour de Suisse, a signé différents contrats avec des villes et des villages. "Sur la carte, nous avons déjà les contours du Tour jusqu'en 2027", peut se frotter les mains Olivier Senn. Après avoir presque évité la Suisse romande, le Tour de Suisse va revenir dans l'Ouest du pays dans un avenir proche, aussi grâce au rapprochement avec les organisateurs du Tour de Romandie. Ainsi,Villars-sur-Ollon dans le canton de Vaud accueillera une étape en 2023. Les autres lieux de départ et arrivée seront dévoilés dans les semaines à venir.

Djakovic et Mityukov en demies du 200 m libre Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Antonio Djakovic et Roman Mityukov disputeront les demi-finales du 200 m libre dimanche soir aux Mondiaux de Budapest. Le Thurgovien et le Genevois ont respectivement terminé 12e et 15e des séries. Dixième des séries du 400 m samedi, Antonio Djakovic a nagé en 1'47''00, améliorant ainsi de plus d'une seconde et demie son meilleur temps de l'année. Roman Mityukov a lui aussi "explosé" sa meilleure marque 2022, signant un chrono de 1'47''44, à 0''38 de son record personnel. Le meilleur temps des séries a été l'oeuvre du prodige roumain David Popovici (17 ans) en 1'45''18. Les demi-finales sont programmées dimanche dès 19h14. Il faudra probablement faire mieux que le record de Suisse de Djakovic (1'45''77) pour décrocher un ticket pour la finale de lundi. Troisième représentante de Swiss Aquatics supposée s'aligner dimanche matin, Lisa Mamié a renoncé à prendre le départ sur 100 m brasse. Blessée à une jambe, la Zurichoise espère être rétablie pour le 200 m brasse, discipline dans laquelle elle s'est parée d'argent aux Européens 2021 et dont les séries sont prévues mercredi.

Beterbiev unifie les titres WBO, WBC et IBF Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Artur Beterbiev n'a eu besoin que d'un round et demi pour démolir l'Américain Joe Smith et lui ravir la ceinture WBO des mi-lourds, samedi à New York. Le Russe détenait déjà les titres WBC et IBF. Agé de 37 ans, Artur Beterbiev enchaîne un 18e succès en autant de combats, et tous ont été obtenus avant la limite. Il est le seul champion du monde actuel, toutes catégories confondues, à pouvoir s'en targuer. Sur le ring du Madison Square Garden, le Russe, également naturalisé canadien, a fait honneur à sa réputation de puncheur finisseur. Smith a pris la grêle d'entrée: l'Américain a été compté trois fois dans la première reprise, sonné par le crochet du droit surpuissant de son adversaire. Le second round a vu Beterbiev avancer comme une machine sur sa proie de plus en plus affaiblie, parti une quatrième fois au tapis avant de se relever. Quelques secondes plus tard, l'arbitre n'a pas pris la peine de compter Smith qui tenait à peine sur ses pieds, le regard dans le vide, après une énième droite prise à la tempe. Impérial, Beterbiev a annoncé à l'issue du combat son souhait d'être le roi de la catégorie, en défiant celui qui détient le titre WBA, le seul qui lui manque, le redoutable Dimitry Bivol. Ce dernier avait fait très forte impression en le conservant le 7 mai, aux dépens du Mexicain Saul "Canelo" Alvarez.

Zalatoris et Fitzpatrick, inattendus rescapés en tête Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Les inattendus Will Zalatoris et Matt Fitzpatrick occupaient la tête de l'US Open samedi soir. Le 3e tour s'est disputé dans des conditions venteuses sur un parcours de Brookline toujours aussi difficile à dompter, comme l'ont déploré Jon Rahm et Scottie Scheffler. Les coleaders, en quête d'un premier titre sur le circuit PGA, n'ont pas toujours été aux commandes lors de cette journée à rebondissements, mais ils ont été les plus réguliers. L'Américain (14e mondial) et le Britannique (18e), respectivement 2e et 5e du Championnat PGA le mois dernier, font en effet partie des rares engagés à être restés sous le par samedi. Ce troisième tour complètement fou, qui a vu pas moins de huit joueurs occuper la tête du classement à un moment donné, a probablement sonné le glas des chances de Collin Morikawa. Leader la veille, l'Américain a dévissé à la 17e place en rendant une carte de +7 (+2 au total). "Je savais que ça allait jouer dur et qu'il fallait rester patient. Je savais que si je faisais un bogey ou deux en début de partie, il ne fallait pas changer le plan de jeu, ne pas essayer d'être trop agressif parce que c'est comme ça qu'on cause des dégâts", a réagi Will Zalatoris, qui n'a commis qu'un bogey, au milieu de quatre birdies réussis, récompensé d'un bond de 14 places. Rahm finit ensablé "Le vent soufflait vraiment fort. Cela a rendu les choses difficiles. Vous deviez être attentif à la façon dont vous frappiez la balle, aux endroits où vous alliez la manquer. C'était un grand défi à relever aujourd'hui. Je suis vraiment content de mon score", a commenté Fitzpatrick, qui a connu une journée plus animée, mais ses cinq birdies ont bien compensé les trois bogeys concédés. Les voilà avec un total de -4, tout de même assez maigrelet après 54 trous d'un Grand Chelem. Ils ont profité d'une défaillance en toute fin de parcours du tenant du titre, Jon Rahm, qui reste comme la veille en troisième position. L'Espagnol avait pourtant bien pris la tête du classement au no 17, grâce à un troisième birdie consécutif. Mais le no 2 mondial, qui avait su s'armer de patience après deux bogeys précoces, a craqué sur le dernier trou, commettant un double bogey après avoir atteint les deux bunkers sur son chemin. Il n'était cependant qu'à une unité de Zalatoris et Fitzpatrick, qui devancent de deux longueurs un trio à la 4e place, composé d'Adam Hadwin, de Keegan Bradley et du no 1 mondial Scottie Scheffler. Dix dans le par Juste derrière, se trouve Rory McIlroy qui ne s'est jamais vraiment remis des trois bogeys commis en début de journée. Le Nord-Irlandais, vainqueur de l'Open du Canada la semaine passée, reste tout de même en négatif (-1), aux côtés des Américain Joel Dahmen et Sam Burns. Et en 10e position, Nick Hardy est le dernier à être dans le par (0). Les 54 autres concurrents sont au-dessus...

Colorado écrase Tampa Bay 7-0 dans l'acte II Image: KEYSTONE/AP/John Locher Colorado a frappé très fort dans l'acte II de la finale de la Coupe Stanley. L'Avalanche a écrasé Tampa Bay 7-0 samedi pour mener 2-0 dans une série prévue au meilleur des sept matches. Double tenant du titre en NHL, Tampa Bay a subi une déroute inattendue. Mené 3-0 à l'issue du premier tiers samedi soir, le Lightning est simplement la troisième équipe de l'histoire à avoir encaissé au moins trois buts dans la période initiale des deux premiers matches d'une finale. MVP des play-off 2021, Andrei Vasilevskiy n'a une fois n'est pas coutume rien pu faire devant le filet du Lightning. Le portier russe a capitulé à deux reprises dans les huit premières minutes de jeu, encaissant le 5-0 dès la 37e. Son coach Jon Cooper a étonnamment choisi de le laisser sur la glace lors du dernier tiers-temps. Un doublé pour Makar Victorieuse de ses deux premières finales de Coupe Stanley (1996, 2001), l'Avalanche n'a laissé aucune ouverture à son adversaire, réussissant 30 tirs cadrés contre seulement 16 pour Tampa Bay. Valeri Nichushkin et Cale Makar ont tous deux signé un doublé pour Colorado, Mikko Rantanen réussissant trois assists. Le gardien Darcy Kuemper a pour sa part passé une soirée tranquille devant la cage de Colorado, qui peut aborder en pleine confiance l'acte III de la série programmé lundi soir en Floride: la franchise de Denver a remporté les sept matches qu'elle a disputés loin de ses bases durant ces play-off...