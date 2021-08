Simone Biles inscrite pour la finale de la poutre mardi Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull La superstar américaine Simone Biles, qui a renoncé à quatre finales aux JO de Tokyo en raison de pertes de repères dans l'espace, est inscrite pour celle de la poutre mardi. Biles, quadruple championne olympique à Rio, avait quitté la finale du concours général par équipes mardi. Elle avait ensuite déclaré forfait pour la finale du concours général individuel, puis pour celles du saut, des barres asymétriques et du sol. Mais elle figure bien sur la liste des engagées pour la finale de la poutre.

Une "short list" établie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Association Suisse de Football (ASF) a établi une "short list" parmi les candidats à la succession de Vladimir Petkovic. Le nouveau sélectionneur sera désigné très prochainement. Dans un communiqué, l'instance précise qu'une commission formée du président de l'ASF Dominique Blanc, du directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, du président de la Swiss Football League (SFL) Heinrich Schifferle et du directeur du développement football Patrick Bruggmann a "établi un calendrier précis, avec un profil d'exigences très précis". "Nous avons défini les critères que doit remplir le nouvel entraîneur national et avons dressé une première liste de candidats sur cette base. Nous avons également reçu de nombreuses candidatures intéressantes en provenance de Suisse et de l'étranger", souligne Pierluigi Tami. Le directeur des équipes nationales précise que des entretiens personnels avec les candidats auront lieu cette semaine. "Sur la base des résultats de ces entretiens, la commission présentera une proposition auprès du Comité central de l'ASF." Pierluigi Tami assure que le choix du nouveau sélectionneur sera officialisé "en temps voulu". En fin de semaine ou au début de la semaine prochaine précisent des sources internes.

Les Etats-Unis remportent la Gold Cup face au Mexique Image: KEYSTONE/AP/David Becker Les Etats-Unis ont remporté la Gold Cup 2021 de football. Ils ont battu le Mexique 1 à 0 après prolongation lors de la finale, dimanche à Las Vegas. Un but de la tête de Miles Robinson à la 118e minute a offert à la "Team USA" son septième titre en onze finales dans la compétition-reine de la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), depuis qu'elle a été rebaptisée Gold Cup en 1991. Les Etats-Unis, qui avaient déjà battu leur adversaire en finale de la Ligue des nations de la Concacaf début juin, prennent aussi leur revanche sur les "Aztèques", qui les avaient battus (1-0) lors de la finale de la dernière édition en 2019. Mexique toujours le plus titré Le Mexique reste le premier pays au palmarès avec 8 titres, et même 11 si l'on ajoute les trois victoires acquises avant 1991, quand le tournoi s'appelait encore Coupe des nations de la Concacaf. "C'est incroyable, des émotions folles", a déclaré le buteur Robinson. "Je savais que si j'arrivais à me libérer et à passer devant, je pouvais la mettre au fond". La finale s'est jouée devant 60'000 supporters à Las Vegas, mais comme souvent quand ils affrontent le Mexique à domicile, les Américains ont pu avoir l'impression d'évoluer à l'extérieur, tant les supporters mexicains étaient majoritaires dans les tribunes.

Camacho-Quinn sacrée sur 100 m haies Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Jasmine Camacho-Quinn s'est parée d'or sur 100 m haies lundi aux JO de Tokyo. La Portoricaine a survolé les débats en finale, s'imposant en 12''37. Eliminée en demi-finales des JO de Rio 2016, Jasmine Camacho-Quinn a maîtrisé son sujet pour la première grande finale de sa carrière. La Floridienne d'adoption a devancé de 0''15 la recordwoman du monde, l'Américaine Kendra Harrison, le bronze revenant à la Jamaïcaine Megan Tapper (12''55). Jasmine Camacho-Quinn (24 ans), qui avait dû renoncer sur blessure aux Mondiaux de Doha en 2019, n'est certes pas parvenue à se montrer aussi rapide qu'en demi-finales (12''26, à 0''06 du record du monde). Mais elle a assuré l'essentiel lundi, offrant à Porto Rico le deuxième titre olympique de son histoire après celui de la tenniswoman Monica Puig en 2016. Miltiadis sacré au dernier essai Meilleur performeur mondial de la saison (8m60), Miltiadis Tentoglou a arraché le titre à la longueur à son dernier essai. Hors du podium avant cette tentative, le Grec (23 ans) a bondi à 8m41, égalant la marque de Juan Miguel Echevarria. Mais il a été sacré à la faveur d'un meilleur deuxième saut (8m15, contre 8m09 pour le Cubain). Juan Miguel Echevarria bénéficiait encore d'un essai mais, blessé, il a stoppé sa course d'élan. Egalement touché lors de ce concours, son compatriote Maykel Masso n'a pas non plus tenté de faire mieux que le Grec, se contentant de la médaille de bronze (8m21). Juvaughn Harrison (22 ans) doit quant à lui se contenter du 5e rang, avec 8m15. L'Américain, en quête d'un improbable doublé hauteur/longueur, repartira donc bredouille de Tokyo après avoir terminé 7e à la hauteur dimanche. Il n'a dépassé qu'une seule fois les 8m lundi matin.

Kambundji égale son RS dès les séries du 200 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Mujinga Kambundji tient vraiment la toute grande forme. La Bernoise a égalé son record de Suisse du 200 m (22''26) dès les séries des JO de Tokyo lundi matin. Placée au couloir 8 d'une série ne comprenant que cinq concurrentes, Mujinga Kambundji a couru tout en relâchement, coupant même son effort à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Malgré en outre un vent légèrement défavorable (-0,2 m/s), la 6e du 100 m a égalé sa meilleure marque, établie lors des championnats de Suisse 2019. "J'étais un peu fatiguée, donc je voulais dépenser le moins d'énergie possible", a-t-elle expliqué au micro de la RTS. "Je crois avoir fait un bon virage, mais l'accélération n'était pas parfaite. J'ai relâché mon effort quand j'ai vu que j'allais me qualifier, je n'aurais peut-être pas dû", a-t-elle souri. Shericka Jackson éliminée "Je suis surprise d'avoir réussi un tel temps. Mais j'en ai encore plus dans les jambes", a assuré la médaillée de bronze du 200 m des Mondiaux 2019, qui n'avait jusqu'ici pas fait mieux que 22''60 cette saison. Elle peut donc aborder en pleine confiance les demi-finales programmées lundi soir (dès 12h25 en Suisse). La Bernoise a réalisé le 4e temps des séries, dont le meilleur chrono a été l'oeuvre de la Namibienne Christine Mboma (22''11, nouveau record du monde junior). A noter l'élimination de Shericka Jackson, médaillée de bronze sur 100 m et troisième performeuse mondiale de l'année (21''82), qui n'a pu faire mieux que 23''26.

Sifan Hassan chute en série du 1500 m, mais passe quand même Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Sifan Hassan a chuté lors de sa série du 1500 m lundi aux JO de Tokyo. Mais la Néerlandaise, qui vise un inédit triplé 1500/5000/10'000 m, a réussi à se relever pour terminer première et se qualifier pour les demi-finales. En position d'attente à un tour de l'arrivée, Sifan Hassan n'a pas pu éviter la chute d'une concurrente kényane, partant elle aussi au tapis en retombant assez lourdement sur son épaule droite. Mais elle s'est immédiatement relevée et a réussi un dernier tour de feu, remontant toutes ses adversaires dans une véritable démonstration de force pour finalement l'emporter en 4'05''17.

Kambundji égale son RS dès les séries du 200 m Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Mujinga Kambundji tient vraiment la toute grande forme. La Bernoise a égalé son record de Suisse du 200 m (22''26) dès les séries des JO de Tokyo lundi matin. Placée au couloir 8 d'une série ne comprenant que cinq concurrentes, Mujinga Kambundji a couru tout en relâchement, coupant même son effort à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Malgré en outre un vent légèrement défavorable (-0,2 m/s), la 6e du 100 m a égalé sa meilleure marque, établie lors des championnats de Suisse 2019. "J'étais un peu fatiguée, donc je voulais dépenser le moins d'énergie possible", a-t-elle expliqué au micro de la RTS. "Je crois avoir fait un bon virage, mais l'accélération n'était pas parfaite. J'ai relâché mon effort quand j'ai vu que j'allais me qualifier, je n'aurais peut-être pas dû", a-t-elle souri. "Je suis surprise d'avoir réussi un tel temps. Mais j'en ai encore plus dans les jambes", a assuré la médaillée de bronze du 200 m des Mondiaux 2019, qui n'avait jusqu'ici pas fait mieux que 22''60 cette saison. Elle peut donc aborder en pleine confiance les demi-finales programmées lundi soir (dès 12h25 en Suisse).

GP de Hongrie: Ocon émerge du chaos Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le Français Esteban Ocon (Alpine-Renault) a fêté le premier succès de sa carrière en formule 1. Il s'est imposé en Hongrie devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Carlos Sainz (Ferrari). "Quel moment, ça fait tellement du bien. On a eu des moments difficiles cette saison, mais on a continué à travailler. Je ne sais pas quoi dire, c'est juste fantastique. C'est un travail d'équipe", a-t-il réagi avant de monter sur le podium. La course a été totalement folle. Le départ, donné sur une piste humide, a donné lieu à un carambolage qui a éliminé plusieurs pilotes. Le drapeau rouge a été brandi au 3e tour en raison des débris qui jonchaient le circuit. Hamilton seul sur la grille Le deuxième départ a été encore plus bizarre. En revenant du tour de formation sur une piste s'asséchant, tous les pilotes ont plongé dans les stands pour passer les pneus slicks, sauf Hamilton resté en intermédiaires. Le Britannique s'est retrouvé seul sur la grille à l'extinction des feux! Il s'est arrêté dès le tour suivant pour se retrouver dernier. Son équipe a sans doute manqué là l'occasion de l'emporter. Ocon, qui avait survécu au carnage du premier virage, a pris la tête devant Vettel et n'a pas commis la moindre erreur. Il a résisté à la pression mise par l'Allemand. Le Français peut cependant dire un grand merci à son coéquipier Fernando Alonso (4e). Vettel a lui savouré sa deuxième place avant que la direction de course ne le disqualifie, puisqu'il n'avait pas au moins un litre de carburant dans son réservoir, comme le stipule l'article 6.6 du code de régulations techniques de la FIA. Alonso en bon coéquipier L'Espagnol, qui a fêté récemment son 40e anniversaire, a retardé Hamilton durant plusieurs tours alors que le septuple champion du monde, qui s'était arrêté une nouvelle fois au 48e des 70 tours, effectuait une superbe remontée. Sans le temps ainsi perdu, Hamilton aurait sans doute pu aller jouer la gagne. Il se consolera en ayant repris la tête du championnat. Max Verstappen (Red Bull-Honda) n'a pu finir que 9e, sa voiture ayant été endommagée dans le carambolage du premier virage. Le Néerlandais se retrouve à huit points de son rival anglais. Tout reste possible dans ce duel homérique. Bottas à l'origine du chaos Le premier départ sous la pluie a été déterminant. Valtteri Bottas (Mercedes) a percuté Lando Norris (McLaren-Mercedes) par l'arrière, le Britannique tamponnant ensuite Verstappen. Sergio Perez (Red Bull-Honda) et Charles Leclerc (Ferrari) ont aussi été éliminés dans le chaos. L'une des Alfa Romeo-Ferrari a pu entrer dans les points grâce à la disqualification de Vettel. Kimi Raikkonen a terminé au 10e rang, alors qu'Antonio Giovinazzi a fini 13e et dernier. La F1 part désormais en vacances. La prochaine course aura lieu le 29 août en Belgique, à Spa-Francorchamps.

Super League: Sion fait naufrage à Bâle Kasami ouvre le score pour le FCB Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Sion a sombré corps et âme à Bâle lors de la 2e journée de Super League. Les Valaisans ont été écrasés 6-1. Servette a aussi perdu, à domicile contre Lugano (0-2). Le FCB a rapidement pris les devants dans ce match à sens unique. Kasami (4e), Lopez (15e), Cömert (21e), Esposito (42e) et Cabral (44e) ont placé les Rhénans hors de portée en une mi-temps. Marco Walker a effectué quatre changements d'un coup à la reprise. Ce qui n'a pas empêché les Bâlois de saler l'addition par Zhegrova (55e). Un penalty de Stojilkovic a permis aux visiteurs de sauver - un tout petit peu - l'honneur à la 88e. Un mal profond La lecture du score est édifiante. Sion n'a tout simplement pas existé au Parc Saint-Jacques. Quand une équipe encaisse cinq buts en une mi-temps, c'est que le mal est profond. Il ne réside d'ailleurs pas que sur le terrain. Ainsi, Kevin Bua, annoncé titulaire, n'a pas pu fouler la pelouse: son nom ne figurait pas sur le protocole Covid que le club doit remettre six heures avant le début du match... Inattendue déconvenue A Genève, Servette a lui aussi connu une déconvenue qu'on n'attendait pas forcément après le bon match des Grenat jeudi en Conference League. Les Genevois ont été surpris par Lugano, qui a marqué deux buts coup sur coup en début de seconde période par ses attaquants Bottani (47e) et Abubakar (49e).

GP de Hongrie: Ocon émerge du chaos Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le Français Esteban Ocon (Alpine-Renault) a fêté le premier succès de sa carrière en formule 1. Il s'est imposé en Hongrie devant Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) et Lewis Hamilton (Mercedes). La course a été totalement folle. Le départ, donné sur une piste humide, a donné lieu à un carambolage qui a éliminé plusieurs pilotes. Le drapeau rouge a été brandi au 3e tour en raison des débris qui jonchaient le circuit. Départ bizarre Le deuxième départ a été encore plus bizarre. En revenant du tour de formation, tous les pilotes ont plongé dans les stands pour passer les pneus slicks, sauf Hamilton resté en intermédiaires. Le Britannique s'est retrouvé seul sur la grille à l'extinction des feux! Il s'est arrêté dès le tour suivant pour se retrouver dernier. Ocon a pris la tête devant Vettel et n'a pas commis la moindre erreur. Il a résisté à la pression mise par l'Allemand. Le Français peut cependant dire un grand merci à son coéquipier Fernando Alonso (5e). Alonso bloque Hamilton L'Espagnol, qui a fêté récemment son 40e anniversaire, a retardé Hamilton durant plusieurs tours alors que le septuple champion du monde, qui s'était arrêté une nouvelle fois au 48e des 70 tours, effectuait une superbe remontée. Sans le temps ainsi perdu, Hamilton aurait sans doute pu aller jouer la gagne. Il se consolera en ayant repris la tête du championnat. Max Verstappen (Red Bull-Honda) n'a pu finir que 10e, sa voiture ayant été endommagée dans le carambolage du premier virage. Le Néerlandais se retrouve à six points de son rival anglais. Bottas provoque le chaos Le départ a été déterminant. Valtteri Bottas (Mercedes) a percuté Lando Norris (McLaren-Mercedes) par l'arrière, le Britannique tamponnant ensuite Verstappen. Sergio Perez (Red Bull-Honda) et Charles Leclerc (Ferrari) ont aussi été éliminés dans le chaos. Les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas pu entrer dans les points. Kimi Raikkonen a échoué au 11e rang, alors qu'Antonio Giovinazzi a fini 14e et dernier.

Super League: 2-2 entre Saint-Gall et Lucerne Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Saint-Gall et Lucerne se sont séparés sur un nul 2-2 lors de la 2e journée de Super League. Les Brodeurs, qui menaient 2-0 après 13 minutes, ont été rejoints à la 96e! Saint-Gall avait en effet pris un départ fulgurant, avec des réussites de Ruiz (1re) et Babic (13e). La défense lucernoise, aux abois, était souvent dépassée. Les Brodeurs ont ensuite été réduits à dix en raison de l'expulsion de Youan (26e), qui écopait d'un second carton jaune stupide pour simulation. Les hommes de Peter Zeidler semblaient toutefois contrôler la situation, surtout après le carton rouge donné à Schulz (69e). Mais la fin de partie permettait aux visiteurs de revenir, avec des buts d'Ugrinic (82e) et de Tasar (96e), au bout des arrêts de jeu.

L'or du 100 m pour Marcell Jacobs Marcell Jacobs, la sensation de la ligne droite. Image: KEYSTONE/EPA/DIEGO AZUBEL Le nouveau roi du 100 m est l'Italien Marcell Jacobs. Ce natif du Texas a dominé contre toute attente la finale olympique en réussissant la course de sa vie, en 9''80, record d'Europe. Jacobs a devancé à Tokyo l'Américain Fred Kerley, ancien coureur de 400 m et médaillé d'argent en 9''84, et le Canadien Andre de Grasse, bronzé en 9''89. L'Italien, tout en puissance, le buste bien relevé, succède au triple champion olympique Usain Bolt. Une nouvelle ère est ouverte sur le sprint masculin, en quête de leader après la suspension du champion du monde Christian Coleman (USA) et l'absence totale des Jamaïcains dans cette finale olympique. La très maigre assistance - ça sonnait creux dans le stade aux 68'000 places - a vu l'un des triplés les plus improbables de l'histoire du sprint olympique. Marcell Jacobs (26 ans) n'était jamais passé sous les dix secondes avant cette saison. Il s'est révélé l'hiver passé en salle, avec un titre européen sur 60 m, et ensuite au petit meeting de Savone (ITA) en battant le record d'Italie en 9''95. A Tokyo, coup sur coup, celui qui est rentré jeune en Italie, le pays de sa mère, après avoir été abandonné par son père a porté le record d'Europe de 9''84 à 9''82 en demi-finale, puis à 9''80. Il a approché de 0''03 la meilleure marque mondiale 2021 de l'Américain Trayvon Bromell, éliminé en demi-finale.

Yulimar Rojas pulvérise le record du monde du triple saut Yulimar Rojas plus que jamais impressionnante. Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip La Vénézuélienne Yulimar Rojas a battu le "vieux" record du monde du triple saut grâce à un bond phénoménal en finale à Tokyo. Elle a réalisé son exploit à son ultime essai, avec 15m67. L'ancien record était détenu depuis 1995 avec 15m50 par l'Ukrainienne Inessa Kravets et avait été établi aux Mondiaux de Göteborg. Déjà détentrice de la meilleure marque en salle, Rojas flirtait avec ce record absolu depuis plusieurs saisons. L'athlète âgée de 25 ans, double championne du monde et vice-championne olympique à Rio 2016, a lâché les chevaux dès son premier essai (15m41), à 2 cm de son record personnel, avant de s'envoler à sa dernière tentative. Elle apporte à son pays meurtri par une crise économique et humanitaire sans précédent un premier sacre olympique en athlétisme. Rojas a depuis quelques années quitté son pays pour s'entraîner à Guadalajara, en Espagne, au sein d'un groupe cosmopolite de sauteurs et sauteuses de très haut niveau, sous la houlette du Cubain Ivan Pedrodo, champion olympique de la longueur en 2000 à Sydney. Avant ces JO, Rojas avait déjà franchi à 17 reprises la marque des 15 m en carrière, dont six fois cette saison. Il s'agit du sixième record du monde établi cette année (plus un septième en marche athlétique), marquée par une floraison de performances incroyables, comme souvent en saison olympique. A son troisième essai, mordu, elle s'était même approchée des 16 m. La médaille d'argent est revenue à la Poirtugaise Patricia Mamona (15m01) et le bronze à l'Espagnole Ana Peleteiro (14m87). Rojas concourra à Athletissima à Lausanne le 26 août.

Dolgopyat et Andrade en or au sol Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL En l'absence de Simone Biles, les gymnastes des Etats-Unis n'ont pas gagné de titre lors des quatre finales par engin dimanche à Tokyo. L'lsraélien Artem Dolgopyat a remporté la finale de sol. C'est une grande première aux JO pour la gymnastique israélienne et un deuxième titre olympique tous sports confondus dans l'histoire du pays. Dolgopyat a fini premier du concours devant l'Espagnol Zapata Reyderley avec le même nombre de points (14,933 pts) mais grâce à des difficultés de niveau supérieur à son exercice. Le Chinois Ruoteng Xiao finit troisième (14,766) dans un concours émaillé de fautes de tous les concurrents. Le Britannique Max Whitlock, déjà sacré dans cette spécialité en 2016, a remporté le titre olympique au cheval d'arçons. Egalement champion olympique 2016 et champion du monde du cheval d'arçons en 2019, 2017, 2015, il a remporté le concours avec 15,583 points contre 15,400 à son dauphin, le Taïwanais Lee Chih-Kai. Le Japonais Kazuma Kaya a décroché la médaille de bronze (14,900). Premières brésilienne et belge Après avoir remporté l'argent au concours général, la Brésilienne Rebeca Andrade a été sacrée au saut, finale pour laquelle Giulia Steingruber était remplaçante. Elle offre au Brésil un premier titre olympique en gymnastique féminine. Andrade a fini première avec 15,083 points et succède ainsi à la star américaine de la gymnastique Simone Biles, titrée à Rio. L'Américaine Mykayla Skinner, qui a pris la place de Simone Biles en raison de son forfait, a fini deuxième avec 14,916 points. La superstar américaine était dimanche dans les tribunes pour encourager ses compatriotes. Elle pourrait faire son retour pour la finale de la poutre, mardi. La Belge Nina Derwael, 21 ans, championne du monde 2019 et 2018, a remporté la finale des barres asymétriques et offert à son pays son premier titre de l'histoire en gymnastique. Nina Derwael a fini en tête avec 15,200 points devant la Russe Anastasia Iliankova (14,883) et l'Américaine Sunisa Lee (14,500).