Une Suissesse fait un malaise +++ Bons résultats des fondeurs

Fin de parcours pour la Suisse Reto Berra encaisse le 3-0 Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Le parcours de l'équipe de Suisse aux JO de Pékin s'est arrêté en quarts de finale. Les joueurs de Patrick Fischer se sont inclinés 5-1 face à la Finlande. Pas de miracle en Chine. La Suisse n'a pas réussi à forcer le destin pour s'offrir une place dans le dernier carré. La marche était sans doute trop haute pour la sélection nationale. Et aussi parce que les Helvètes ont commis trop d'erreurs. Et à ce niveau, les pertes de puck ne pardonnent pas. Et puis la Suisse n'a pas eu de chance, par exemple à la 42e quand Malgin a touché le poteau. Les Suisses savaient qu'ils devaient faire attention dès l'entame du match, mais entre savoir et pouvoir, il y a parfois un monde. Parce que les Finlandais ont attaqué le match avec détermination, intelligence et maîtrise tactique. Ils ont logiquement été récompensés à la 9e et à la 11e. Une première fois à la suite d'une perte de puck de Haas et ensuite sur un disque malencontreusement dévié par Alatalo (!) qui a lobé Berra, préféré à Genoni. Un nouvel autogoal, le 4e en cinq matches, qui a plongé les joueurs de Patrick Fischer dans une mauvaise dynamique. Une dynamique qui ne s'est pas améliorée à la 24e lorsque Frick a tenté une passe du revers suicidaire en zone neutre pour Haas. Les Finlandais ont récupéré la rondelle et le grand Anttila a pu donner trois longueurs d'avance aux Nordiques. Cette troisième réussite a coûté sa place à Reto Berra. Sans avoir véritablement failli, le portier de Fribourg-Gottéron n'a pas été décisif. C'est donc Leonardo Genoni qui a remplacé le Zurichois. Pour y croire encore un peu, les Suisses ont profité de leur premier power-play. Un but tombé à la 38e de la canne de l'éternel Andres Ambühl à la suite d'un magnifique travail préparatoire de Corvi, capable d'identifier la situation de fort belle manière. La sélection nationale est passée à un souffle de la réduction du score à la 42e lorsque Denis Malgin a attrapé le poteau finlandais sur un très joli lancer. Mais en faisant du hockey de rattrapage, cela ne passe pas à ce niveau. La Suisse visait les demi-finales, elle quitte les JO en quarts de finale. Rien de scandaleux, mais les hommes de Patrick Fischer n'ont remporté qu'un match sur cinq au final.

Finale méritoire pour Baumann et Hediger Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Jonas Baumann et Jovian Hediger ont pris une méritoire 8e place du sprint par équipes en style classique des JO. Le duo a atteint son objectif en se hissant dans cette finale dominée par la Norvège. Le tandem suisse longtemps tenu le choc, se maintenant dans le sillage immédiat des meilleurs jusqu'au-delà de la mi-course, sur le site de Zhangjiakou. Sur son troisième et dernier passage, Baumann a transmis en 6e position à Hediger, qui a cependant dû laisser filer l'Italie et la France pour couper la ligne à une quarantaine de secondes de la Norvège. Hediger, douze ans après ses débuts en Coupe du monde, dispute à Pékin sa dernière grande compétition. Le Vaudois mettra un terme à sa carrière bien remplie de sprinter au terme de la saison. Au final, le meilleur fondeur suisse à ces Jeux, à moins d'un exploit de Dario Cologna lors du 50 km final, aura été Jonas Baumann. Le Grison s'est montré très constant: 16e du 15 km, 15e du skiathlon, 7e avec le relais 4x10 km et donc 8e de ce sprint par équipes. Devant, la Norvège de Johannes Klaebo s'est montrée irrésistible, l'emportant devant la Finlande à 2 secondes et le Team ROC (Russie). Klaebo, déjà sacré il y a quatre ans à Pyeongchang aux côtés de Martin Johnsrud Sundby, s'est cette fois imposé avec Erik Valnes. Il s'agit de sa quatrième médaille à ces JO, la deuxième en or après celle du sprint individuel. Il a aussi pris le bronze sur 15 km et l'argent avec le relais de son pays.

Sprint par équipes: les Suissesses à leur place Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Laurien van der Graaff et Nadine Fähndrich sont arrivées 7es de la finale du sprint olympique par équipes en style classique, à Zhangjiakou. Van der Graff était un peu "juste" pour un meilleur résultat, mais ce résultat est honorable. Les Suissesses ont devancé la Norvège (8e). Nadine Fähndrich, 5e du sprint individuel, s'est montrée à son avantage aussi bien en demi-finales qu'en finale, mais elle a dû laisser trop de forces pour combler les trous. Le duo helvétique s'était classé 4e aux JO 2018 à Pyeongchang et avait décroché la médaille d'argent aux Mondiaux 2021 à Oberstdorf, mais c'était en skating. Le style classique sied beaucoup moins bien à van der Graaff, qui mettra un terme à sa carrière dans un mois. L'or est revenu aux sensationnelles Allemandes Katharina Hennig/Victoria Carl, victorieuses devant la Suède et les Russes grâce à une formidable dernière ligne droite de Victoria Carl. La Suisse a concédé 52''. Le succès du duo germanique constitue la plus grande surprise à ce jour des épreuves de fond à ces Jeux.

Les malheurs d'Irene Cadurisch et du relais suisse Irene Cadurisch n'a pas tenu le coup. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Les Suissesses ont abandonné dès la fin du premier tronçon sur le relais 4x6 km des JO Pékin. Irene Cadurisch a dû recevoir des soins en raison de problèmes de circulation sanguine. Cadurisch avait été en grande difficulté dès le départ, sortant en 20e et dernière position après la première séance de tir (2 fautes). Elle a également peiné sur la piste, avant de jeter l'éponge sans même pouvoir transmettre le témoin. La Grisonne disputait sa seule compétition de ces JO. Après son abandon, elle était consciente mais le team médical sous la conduite de Patrick Noack l'a prise en charge. Son état a été qualifié de "stable" en milieu de matinée. Les autres relayeuses (Amy Baserga, Selina Gasparin et Lena Häcki) n'ont ainsi évidemment pas pu s'aligner. Il y a quatre ans à Pyeongchang, les Suissesses s'étaient classées 6es. Le titre est revenue aux Suédoises. Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Oeberg et Elvira Oeberg ont devancé d'une dizaine de secondes la Russie sous pavillon neutre. L'Allemagne a pris le bronze. Il s'agit pour Elvira Oeberg de sa troisième médaille à ces JO, la première en or.

Sprint par équipes: les Suisses filent en finale Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jonas Baumann et Jovian Hediger se sont qualifiés de brillante manière pour la finale du sprint olympique par équipes, à Pékin. Ils ont pris la 3e place de leur demi-finale, directement qualificative. Le duo a terminé à 0''78 de l'Italie, 1re avec 0''10 d'avance sur la Suède. Les cinq premières équipes se tiennent en moins d'une seconde. Les Suisses ont fini devant les Russes (5es) et ont déjà atteint leur objectif avec cette finale, programmée à 10h45.

Les Suisses éliminés après une nouvelle défaite Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Immense désillusion pour le CC Genève du skip Peter de Cruz. Les Suisses ont subi une nouvelle défaite dans le Round Robin du tournoi olympique face à la Chine (6-5), qui les élimine prématurément. Les Genevois avaient remporté le bronze en 2018 à Pyeongchang. Mais ils n'ont jamais vraiment trouvé leurs marques à Pékin, s'inclinant souvent face à des rivaux moins bien cotés. Ce revers face aux Chinois, qui devaient leur participation uniquement à leur statut de pays hôte, est le cinquième en huit parties pour de Cruz, Valentin Tanner, Benoît Schwarz et Sven Michel. Les Chinois se sont montrés extrêmement précis pendant toute la rencontre. Les Genevois disputeront leur ultime rencontre jeudi contre la Suède pour l'honneur. C'est la troisième fois seulement en onze participations à des compétitions majeures (Mondiaux, JO, Européens) que le team des Trois-Chêne repart sans médaille. En novembre dernier, l'équipe avait aussi manqué la répétition générale avant ces Jeux en finissant 5e des Européens de Lillehammer.

Les Suissesses en finale du sprint par équipes Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Laurien van der Graaff et Nadine Fähndrich se sont qualifiées pour la finale du sprint par équipes des JO de Pékin. Elles ont pris la 4e place de leur demi-finale, directement qualificative. Les Suissesses ont coupé la ligne avec 28''8 de retard sur l'Allemagne. Trois équipes (Etats-Unis, Autriche, Allemagne) se sont détachées dès le troisième des six relais de cette première demi-finale. Derrière, le duo helvétique n'a pas tremblé pour la 4e place. La finale est programmée ce mercredi à 10h15. La Suisse ne peut guère espérer mieux qu'une 8e ou une 6e place dans cette compétition qui se déroule en classique, un style qui convient assez mal à van der Graaff. Aux Mondiaux 2021 à Oberstdorf, où le tandem helvétique avait décroché l'argent, l'épreuve se déroulait en skating.

Frustration pour les Suisses, consécration pour Noël Image: KEYSTONE/EPA Le slalom olympique a épousé un scénario rageant pour l'équipe de Suisse masculine mercredi à Pékin. Loïc Meillard et Daniel Yule ont terminé 5e et 6e d'une course remportée par le Français Clément Noël, échouant à respectivement 0''10 et 0''16 du podium. La déception est surtout grande pour Loïc Meillard, 4e de la première manche à 0''30 du leader provisoire et futur médaillé d'argent Johannes Strolz. "J'ai commis quelques petites fautes sur le deuxième parcours", a-t-il regretté au micro de la RTS. "C'est la troisième fois que je termine 4e ou 5e dans un grand événement", a rappelé Loïc Meillard, qui s'était classé 4e du géant des Mondiaux 2019 et 5e du géant des Mondiaux 2015. "Mais c'est le sport. Il faut continuer à travailler. On sait que le niveau est si élevé qu'on ne peut pas se permettre d'être à 80%", a-t-il conclu. Vaine remontée de Yule Trop timide dans le mur final d'une première manche bouclée à la 13e place, Daniel Yule a quant à lui sorti le grand jeu sur le second parcours (2e temps, derrière Clément Noël). Mais cela s'est avéré insuffisant pour le Valaisan. "Cela fait un peu mal au bide", a-t-il souligné. Seulement 19e à l'issue du premier parcours, Luca Aerni a également bien réagi sur un deuxième tracé plus rapide que le premier. Le Valaisan a gagné cinq places pour terminer 14e. A l'inverse, le vice-champion olympique 2018 Ramon Zenhäusern a reculé du 11e au 12e rang après une deuxième manche moins bien négociée. Noël survole les débats Privé de podium pour 0''04 quatre ans plus tôt à PyeongChang, Clément Noël a cueilli à 24 ans le premier titre de sa carrière. Sixième de la première manche, le Français s'est montré irrésistible sur le second tracé pour s'imposer avec une marge de 0''61 sur Johannes Strolz. Le bronze revient au Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, battu de 0''70.

Une 3e défaite consécutive pour les Preds Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski Roman Josi et les Predators ont subi mardi leur troisième défaite consécutive en NHL. Nashville s'est incliné 4-1 à domicile face à Washington. Aligné durant plus de 25', Roman Josi a terminé cette partie avec un bilan de -2. Le défenseur bernois a signé la passe décisive sur l'unique but des Preds, inscrit par Michael Carron (43e, 1-1). Il en est désormais à 48 points - dont 13 buts - en 47 matches disputés cette saison. Alexander Ovechkin fut le grand homme du match. La superstar russe des Capitals a marqué ses 30e et 31e buts dans cet exercice 2021/22, atteignant ainsi la barre des 30 buts en saison régulière pour la 16e fois de sa carrière. Seul Mike Gartner a fait mieux dans l'histoire de la NHL, avec 17 saisons à 30 buts ou plus.

Le CC Aarau assure sa place en demi-finales Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni est en demi-finales Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse est en demi-finales du tournoi olympique féminin. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni a assuré sa qualification en battant la Corée du Sud 8-4 mercredi à Pékin pour son avant-dernier match du Round Robin. Double championne du monde en titre, la formation argovienne a décroché face aux Sud-Coréennes son septième succès en huit matches. Les Suissesses ont forcé la décision en réussissant un coup de deux dans le neuvième end pour mener 6-4. Elles ont parfaitement géré l'ultime manche, volant même deux points. Le CC Aarau est pour l'heure la seule équipe assurée de disputer les demi-finales chez les dames. La Suède (5 victoires-2 défaites) devrait également pouvoir accéder au dernier carré, alors que tout reste possible pour le Canada (4-3), le Japon (4-3), la Grande-Bretagne (4-4) et les Etats-Unis (4-4).

Les Hawks renouent avec la victoire Capela et les Hawks ont battu Cleveland mardi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a décroché un succès bon pour la confiance mardi en NBA. Les Hawks se sont imposés 124-116 face aux Cleveland Cavaliers, 3es de la Conférence Est. Battus lors de quatre de leurs cinq derniers matches, les Hawks ont pu compter sur un Trae Young particulièrement efficace mardi. Le meneur a inscrit 41 points, avec un 4 sur 7 à 3 points, distillant par ailleurs 9 passes décisives. Clint Capela est resté plus discret dans le camp d'Atlanta, qui a cueilli mardi sa 27e victoire de la saison en 57 matches. Le pivot genevois a cumulé 5 points, 7 rebonds, 3 assists et 2 contres.

1re manche: Meillard au 4e rang, Strolz en tête Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le podium est à portée de Loïc Meillard dans le slalom des JO de Pékin. Le skieur d'Hérémence a signé le 4e temps de la première manche, dominée par l'Autrichien Johannes Strolz. Eliminé en combiné et en géant, Loïc Meillard a concédé 0''30 au champion olympique de combiné. "Je n'avais pas forcément un bon sentiment sur les skis. Je suis surpris d'avoir perdu si peu", a-t-il relevé au micro de la RTS. Les Norvégiens Henrik Kristoffersen et Sebastian Foss-Solevaag, respectivement 2e et 3e, pointent quant à eux à 0''02 et 0''06 de Johannes Strolz. La lutte s'annonce donc extrêmement indécise dès 6h45 en deuxième manche. Pas moins de sept coureurs ont en effet perdu moins d'une demi-seconde sur Johannes Strolz. Mais Loïc Meillard est le seul Helvète à faire partie de cette meute de poursuivants. Vice-champion olympique en 2018 à PyeongChang et deuxième meilleur Suisse sur ce premier tracé, Ramon Zenhäusern a réussi le 11e temps, à 0''80 du leader provisoire. Daniel Yule (13e à 1''14) et Luca Aerni (19e à 1''71) devront quant à eux livrer une deuxième manche de feu pour s'approcher du podium.

Nouvelle déception pour Ragettli, 4e du slopestyle Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Immense déception pour Andri Ragettli. Le Grison, vainqueur des qualifications et candidat déclaré au titre, a échoué à la 4e place de la finale olympique du slopestyle mercredi à Pékin. Il a manqué 1,85 point seulement à Andri Ragettli pour se hisser sur le podium d'un concours remporté par l'Américain Alexander Hall. Deuxième Helvète en lice après le forfait de Kim Gubser (blessé), Fabian Bösch a quant à lui terminé 6e, à plus de 7 points du médaillé de bronze Jesper Tjader. Champion du monde en titre et vainqueur des récents X-Games d'Aspen dans la discipline, Andri Ragettli n'est pas parvenu à se sublimer dans cette finale. Dernier skieur à s'élancer dans les trois manches, le Grison de 23 ans doit se contenter des 83,50 points obtenus sur son deuxième passage. Andri Ragettli a perdu tout espoir dès le premier de ses trois sauts sur son dernier run. Eliminé dès les qualifications du Big Air dans ces joutes, il craque donc une nouvelle fois sous la pression olympique: il y a quatre ans à PyeongChang, il avait déjà remporté les qualifications du slopestyle avant de manquer sa finale (7e). Doublé américain Alexander Hall s'est paré d'or grâce aux 90,01 points récoltés en première manche. L'Américain de 23 ans s'est imposé avec une marge de plus de 3 points sur son compatriote Nicholas Goepper, déjà en argent quatre ans plus tôt en Corée du Sud pour la première olympique du slopestyle.

Le Real battu, signé Kylian Mbappé Image: Keystone/AP/Thibault Camus Le meilleur joueur du monde a encore frappé. Kylian Mbappé a marqué un but de rêve à la 94e pour offrir la victoire 1-0 au PSG en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sur le côté gauche, le champion du monde s'est joué de Militao et de Lucas Vazquez pour battre Thibaut Courtois, l'autre grand homme de la soirée. Avec ce succès, le PSG a pris une option sur la qualification même si tout sera encore possible pour le Real Madrid lors du match retour le 9 mars à Santiago Bernabeu. Devant leur public, les Madrilènes ne reconduiront pas le catenaccio imposé par Carlo Ancelotti au Parc des Princes. L'état de forme incertain de Karim Benzema, qui n'avait plus joué depuis le 23 janvier, a sans doute incité Ancelotti à agir de la sorte. Le "Mister" était par ailleurs habité par une certitude pour légitimer ce choix qui a dû heurter les puristes: celle de compter sur un gardien en état de grâce. Le Real Madrid a cru, jusqu'à la 94e minute, que son salut viendra de Thibaut Courtois. Le portier belge a réussi deux arrêts magnifiques, sur une frappe de Kylian Mbappé à la 59e et sur... un penalty de Lionel Messi à la 62e provoqué bien sûr par Kylian Mbappé. L'Argentin avait choisi de frapper au ras du sol sur la gauche de Courtois. Il avait sans doute oublié que Thibaut Courtois, malgré sa taille, est capable d'aller au sol à une vitesse phénoménale. Ce penalty raté ne signifie pas que Lionel Messi soit passé à côté de son match. Avec Kylian Mbappé et l'admirable Marco Verratti, il n'a cessé de tourmenter la défense madrilène. Mais la réussite a fui les Parisiens jusqu'à la 94e minute. L'exploit personnel de Kylian Mbappé a tout changé. L'ancien Monégasque a placé les Parisiens dans la bonne dynamique après de longues semaines d'errance. Il a confirmé aussi une vérité: aujourd'hui, il y a Kylian Mbappé et les autres. La balade de City Manchester City a tout balayé sur son passage (5-0) lors de son match aller sur la pelouse du Sporting Lisbonne. Dès la 7e minute, Mahrez ouvrait le pied sur une passe en retrait de De Bruyne dans une défense complètement dépassée. Ensuite, Bernardo Silva, l'ancien de Benfica, savourait son doublé (17e et 44e) devant les supporters du Sporting. Phil Foden avait inscrit le 3-0 à la demi-heure de jeu. Comme essorés, les Portugais n'ont pu que limiter les dégâts en seconde période. Une splendide frappe chirurgicale de Sterling (58e) a calmé les timides velléités du Sporting.