Une Suissesse fait un malaise +++ Les curlers éliminés

Le titre est revenue aux Suédoises. Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Oeberg et Elvira Oeberg ont devancé d'une dizaine de secondes la Russie sous pavillon neutre. L'Allemagne a pris le bronze. Il s'agit pour Elvira Oeberg de sa troisième médaille à ces JO, la première en or.

Frustration pour les Suisses, consécration pour Noël

Image: KEYSTONE/EPA

Le slalom olympique a épousé un scénario rageant pour l'équipe de Suisse masculine mercredi à Pékin.

Loïc Meillard et Daniel Yule ont terminé 5e et 6e d'une course remportée par le Français Clément Noël, échouant à respectivement 0''10 et 0''16 du podium.

La déception est surtout grande pour Loïc Meillard, 4e de la première manche à 0''30 du leader provisoire et futur médaillé d'argent Johannes Strolz. "J'ai commis quelques petites fautes sur le deuxième parcours", a-t-il regretté au micro de la RTS.

"C'est la troisième fois que je termine 4e ou 5e dans un grand événement", a rappelé Loïc Meillard, qui s'était classé 4e du géant des Mondiaux 2019 et 5e du géant des Mondiaux 2015. "Mais c'est le sport. Il faut continuer à travailler. On sait que le niveau est si élevé qu'on ne peut pas se permettre d'être à 80%", a-t-il conclu.

Vaine remontée de Yule

Trop timide dans le mur final d'une première manche bouclée à la 13e place, Daniel Yule a quant à lui sorti le grand jeu sur le second parcours (2e temps, derrière Clément Noël). Mais cela s'est avéré insuffisant pour le Valaisan. "Cela fait un peu mal au bide", a-t-il souligné.

Seulement 19e à l'issue du premier parcours, Luca Aerni a également bien réagi sur un deuxième tracé plus rapide que le premier. Le Valaisan a gagné cinq places pour terminer 14e. A l'inverse, le vice-champion olympique 2018 Ramon Zenhäusern a reculé du 11e au 12e rang après une deuxième manche moins bien négociée.

Noël survole les débats

Privé de podium pour 0''04 quatre ans plus tôt à PyeongChang, Clément Noël a cueilli à 24 ans le premier titre de sa carrière. Sixième de la première manche, le Français s'est montré irrésistible sur le second tracé pour s'imposer avec une marge de 0''61 sur Johannes Strolz. Le bronze revient au Norvégien Sebastian Foss-Solevaag, battu de 0''70.