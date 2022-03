Une tenniswoman russe critique la guerre +++ Un Finlandais à R'wil

National League: Hofmann prolonge de six ans son contrat avec Zoug Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Grégory Hofmann (29 ans) voit son avenir à long terme à Zoug. L'attaquant international a signé un nouveau contrat de six ans avec le club champion en titre. Hofmann, revenu il y a un peu plus d'un mois à Zoug après un bref passage en NHL avec Columbus Blue Jackets, a paraphé une entente qui court jusqu'au printemps 2028. Depuis son retour, il a marqué neuf buts et donné quatre assists en neuf rencontres. Avec une moyenne de 1,12 point par match, Grégory Hofmann avait joué un rôle déterminant dans le titre conquis par les Zougois l'an passé.

Guerre en Ukraine: la meilleure joueuse russe réagit Image: KEYSTONE/EPA AAP/DAVE HUNT Anastasia Pavlyuchenkova a exprimé son désaccord avec la guerre que mène son pays en Ukraine. La meilleure joueuse russe a souligné son impuissance à s'y opposer autrement que par sa prise de parole. "Je joue au tennis depuis que je suis enfant. J'ai toujours représenté la Russie. C'est ma maison et mon pays. Mais désormais j'ai peur, tout comme mes amis et ma famille. Mais je n'ai pas peur de dire quelle est mon opinion. Je suis contre la guerre et la violence", a notamment écrit la no 14 mondiale. La joueuse âgée de 30 ans a également fait part de son impuissance face à cette situation: "Je ne suis pas une politicienne, ni une personnalité publique, je n'ai aucune expérience dans ces domaines. Je peux seulement exprimer mon désaccord publiquement avec ces décisions et en parler ouvertement." Sa prise de parole intervient alors que l'ATP, la WTA et l'ITF, les instances qui gèrent le tennis mondial, n'ont pas encore annoncé d'éventuelles sanctions envers les joueurs et joueuses russes et bélarusses.

National League: Rapperswil privé de son capitaine Rowe Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Les Rapperswil-Jona Lakers seront privés pour une période indéterminée de leur capitaine Andrew Rowe (34 ans). L'attaquant américain a été blessé samedi contre Lausanne. Le club saint-gallois a cependant pu rapidement réagir. Il a engagé le Finlandais Kalle Kossila (28 ans). Le centre était disponible après le retrait de Jokerit Helsinki de la KHL en raison de l'invasion russe en Ukraine. Cette saison, il avait inscrit 21 points en 39 matches avec le club finlandais, dans lequel il était revenu en été 2021.

Une grande dame prend sa retraite Valerie Adams a cueilli l'or aux Jeux de Londres et de Rio. Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Double Championne olympique du poids, Valerie Adams a annoncé sa retraite à 37 ans. La Néo-Zélandaise a été longtemps dirigée par le Neuchâtelois Jean-Pierre Egger. "Mon coeur, mon esprit et mon corps ont simplement répondu à la question pour moi, il est donc temps pour moi d'en finir", a-t-elle dit lors d'une déclaration devant la presse. Valerie Adams a dominé son sport pendant de longues années. La Néo-Zélandaise de 1,93 m et de 120 kilos est restée invaincue entre 2010 et 2014 pour remporter 56 compétitions internationales d'affilée. Elle a cueilli l'or aux Jeux de Pékin-2008 et de Londres-2012, puis l'argent à Rio-2016 et le bronze à Tokyo l'année dernière. Elle a aussi remporté quatre Championnats du monde, quatre titres en salle et trois médailles d'or aux Jeux du Commonwealth.

Un nouveau festival offensif pour les Devils Image: KEYSTONE/AP/Keith Srakocic Malheureusement trop tardivement, New Jersey est devenu une véritable machine à marquer. Victorieux 7-2 de Vancouver, les Devils ont marqué sept buts pour la troisième fois en sept matches. Sept joueurs ont marqué les sept buts de New Jersey sur la glace de Newark pour traduire la richesse d'une équipe qui n'aura toutefois pas tenu ses promesses cette saison. Avec 19 victoires contre 34 défaites, New Jersey occupe l'avant-dernière place de Metropolitan Division. Nico Hischier ne figure pas parmi les buteurs du soir. Mais le Valaisan a tiré son épingle du jeu. Il a, en effet, délivré deux assists pour ses 34e et 35e points de l'exercice. Nico Hischier a été crédité d'un bilan de +1. Aligné durant 21'28'' en défense, Jonas Siegenthaler présente un bilan identique à celui de son capitaine.

Ajoie résiste mais finit par craquer à Berne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Berne n'a pas laissé passer l'occasion de prendre 3 points avec la venue du HC Ajoie dans la capitale (2-1). Les Bernois ont ainsi pratiquement assuré leur place en pré-play-off de National League. Les Jurassiens n'ont pas pu fêter un deuxième succès consécutif suite à leur victoire samedi contr les Zurich Lions (3-1). A défaut de point, ils sont repartis avec une certaine dose de confiance. Ils ont longtemps résisté au CP Berne, largement dominateur dans le jeu. Les joueurs de la capitale n'ont fini par faire la différence qu'à la 54e minute suite à une action solitaire de Vincent Praplan. Le Valaisan a vu son premier tir mal maîtrisé par Tim Wolf, impeccable jusque-là. En fin renard, l'attaquant bernois avait bien suivi et pouvait glisser le palet au fond de la cage. Grâce à ces trois points, les Bernois ont repoussé Ambri-Piotta, 11e, à dix points. La dixième place est pratiquement assurée. Le dixième but de Thibaut Frossard (18e) avait répondu à l'ouverture du score précoce des Bernois. L'Allemand Dominik Kahun avait donné l'avantage à ses couleurs après 53'' de jeu seulement. Berne recevra ce mardi Bienne tandis qu'Ajoie se déplacera à Lugano.

Le hockey exclut aussi la Russie et le Bélarus Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le comité exécutif de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a décidé d'exclure la Russie et le Bélarus de toutes ses compétitions jusqu'à nouvel avis. Le comité exécutif a tenu une séance de crise lundi en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Quelques heures auparavant, la Suisse avec au moins sept autres nations avait exigé l'exclusion de la Russie du Championnat du monde A en mai en Finlande. Ce dernier pays avait indiqué qu'il ne laisserait pas la Russie et le Bélarus franchir la frontière pour venir y participer. Le comité exécutif, encouragé par les directives claires du CIO, en a tiré les conséquences: toutes les équipes russes et bélarusses de toutes classes d'âge sont exclues jusqu'à nouvel avis. Le Championnat du monde M20, qui devait se tenir en fin d'année à Novosibirsk, a été retiré à la Russie. Celle-ci ne pourra pas participer au Mondial M20 2021 qui a été reporté au mois d'août. Quel impact auront ces exclusions sur les promotions et relégations ? L'IIHF va se pencher sur la question dans les semaines à venir. Il s'agira aussi de se décider de la tenue ou non du Championnat du monde 2023 à St-Pétersbourg. Dans les coulisses, il semblerait que l'Autriche et la France seraient convoquées pour le Championnat du monde 2022 en mai en Finlande.

La Russie exclue de la Coupe du monde La FIFA a exclu la Russie de la Coupe du monde. Image: KEYSTONE/EPA/STEFFEN SCHMIDT La Russie a été exclue de la Coupe du monde de football par son organisatrice, la FIFA, qui a annoncé lundi la suspension des sélections nationales et des clubs russes "jusqu'à nouvel ordre". Elle réagit ainsi à l'invasion de l'Ukraine, dans un communiqué commun avec la Confédération européenne (UEFA). Les Russes, hôtes du dernier Mondial en 2018, sont donc disqualifiés des barrages de la prochaine édition, qu'ils devaient disputer fin mars avec un billet en jeu pour le tournoi au Qatar (21 novembre -18 décembre), et leur sélection féminine ne pourra pas jouer l'Euro en Angleterre, en juillet. Le Spartak Moscou, dernier club russe engagé en Coupe d'Europe cette saison, est lui aussi exclu.

Le Finlandais Tommi Kivistö aux Zurich Lions Image: KEYSTONE/EPA SCANPIX DENMARK Les Zurich Lions ont engagé jusqu'à la fin de la saison le défenseur finlandais Tommi Kivistö en provenance de Jokerit Helsinki. Le défenseur de 30 ans a été laissé libre après le renoncement du Jokerit à poursuivre son activité dans le Championnat de KHL suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le club finlandais a mis fin à sa saison prématurément. Double médaillé d'argent aux Championnats du monde avec la Finlande, Kivistö faisait partie du cadre élargi pour les Jeux olympiques de Pékin. Il avait participé en 2028 aux JO de Pyeongchang. Il a disputé 43 matches cette saison avec Jokerit pour 13 points (4 buts). La délégation de joueurs étrangers des Zurich Lions comprend, outre Kivistö, Jakub Kovar (CZE), Maxim Noreau (CAN), Garrett Roe (USA), John Quenneville (USA), Justin Azevedo (CAN) et Marcus Krueger (SWE).

Kjetil Jansrud annonce qu'il prendra sa retraite samedi Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le Norvégien Kjetil Jansrud, champion olympique de super-G en 2014 à Sotchi, va raccrocher les skis après la descente de Coupe du monde de Kvitfjell, samedi en Norvège, a-t-il annoncé lundi. "La descente de samedi à Kvitfjell sera ma dernière course en tant que skieur actif pour les +Attacking Vikings+", écrit le Norvégien de 36 ans sur son compte Instagram. "Une série de considérations a conduit à cette décision, il n'est pas facile d'abandonner quelque chose que vous avez fait toute votre vie", ajoute-t-il. Jansrud avait été blessé au ligament d'un genou après une chute dans le super-G de Beaver Creek (Etats-Unis), début décembre. Alors que sa saison avait été annoncée officiellement terminée après cette blessure, le Norvégien avait réussi à être rétabli à temps pour le super-G des Jeux olympiques de Pékin, dont il a pris la 23e place. "En ces temps périlleux, ma retraite - et ce message - semblent dénués de sens. Mes pensées et espoirs sont avec le peuple ukrainien. Restez forts", précise-t-il sur Instagram en évoquant l'invasion militaire russe en Ukraine. Outre son titre olympique, Jansrud, en dix-sept saisons, a été sacré champion du monde de descente à Are en 2019, a remporté 23 victoires en Coupe du monde où il a remporté quatre petits globes, celui de la descente en 2015, et ceux du super-G en 2015, 2017 et 2018.

Les soeurs Yastremska battues par Knoll et Garcia-Perez Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'émotion était vive lundi sur le court no 1 du Palais des sports de Gerland. Les soeurs Yastremska, qui ont fui l'Ukraine en fin de semaine dernière, n'ont toutefois pas pu éviter la défaite au 1er tour du double dans le tournoi WTA 250 de Lyon. Dayana (21 ans), ex-no 21 de la hiérarchie en simple, et sa cadette Ivanna (15 ans), qui n'a pas disputé le moindre match de simple sur le circuit junior ITF, se sont logiquement inclinées 6-2 6-4 en 66' de jeu face à la paire composée de la Biennoise Xenia Knoll et de l'Espagnole Georgina Garcia-Perez. Les soeurs Yastremska, qui avaient bénéficié d'une invitation pour s'aligner ensemble dans ce tournoi avaient pu fuir leur pays grâce à l'aide de leurs parents, qui sont restés en Ukraine. Elles sont rentrées sur le court avec un drapeau ukrainien sur les épaules, drapeau qu'elles ont ensuite déposé sur un banc sous les applaudissements du public. Dayana Yastremska, avec qui Xenia Knoll a longuement parlé au terme de cette rencontre, a également obtenu une wild-card pour le simple à Lyon. Elle affrontera la Roumaine Ana Bogdan au 1er tour.

Zakaria indisponible pendant trois semaines Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Le milieu de terrain genevois de la Juventus Turin Denis Zakaria sera absent durant environ trois semaines en raison d'un problème à la cuisse, a annoncé lundi le club turinois. Dans un communiqué, la Juve a indiqué que le "temps de récupération prévu est d'environ 20 jours" pour le joueur, qui s'est blessé à un tendon de la cuisse gauche. Le milieu de 25 ans a été remplacé peu avant la mi-temps lors de la victoire des Turinois sur le terrain d'Empoli (3-2), samedi, devenant ainsi le dernier blessé en date au sein de l'effectif dirigé par l'entraîneur Massimiliano Allegri. Allegri était privé d'un grand nombre de joueurs clés à Empoli, notamment l'ailier italien Federico Chiesa, le milieu américain Weston McKennie, le défenseur italien et capitaine Giorgio Chiellini, et l'attaquant argentin Paulo Dybala. Cependant, son équipe, qui occupe la quatrième place, a réussi à se rapprocher à sept points des leaders de la Serie A, Naples et l'AC Milan, et les observateurs estiment qu'elle est à nouveau dans la course au titre. Zakaria devrait être de retour pour le choc contre l'Inter Milan, champion en titre et troisième à deux points de la tête, après la pause internationale de mars.

L'Américain Andy Miele à Lausanne Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Lausanne se renforce en vue des pré-play-off et play-off. Le club vaudois a engagé l'attaquant américain Andy Miele (33 ans), récent capitaine des Etats-Unis lors des Jeux olympiques de Pékin. Miele possède un contrat jusqu'au terme de la présente saison. Depuis trois saisons, il évoluait en KHL avec Torpedo Nizhny Novgorod. Cette saison, il a encore disputé 47 matches (36 points/13 buts) avec le club russe. Auparavant, il avait passé une saison en Suède entre Malmö et Vaxjö. Il compte également 15 matches de NHL avec les Phoenix Coyotes. "Andy est un joueur d'expérience qui a été efficace en AHL, mais aussi en KHL. Capitaine des États-Unis lors des derniers Jeux olympiques, il va nous apporter sa vision de jeu et sa présence en power-play", affirme John Fust, l'entraîneur du Lausanne HC dans un communiqué du club. Le LHC possède désormais six joueurs étrangers. Outre Miele, il peut compter sur Martin Gernat (SVK), Michael Frolik (CZE), Jiri Sekac (CZE), Cory Emmerton (CAN) et Francis Paré (CAN).

